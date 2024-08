Die Kunst der agilen Epik: Erstellen, Verfolgen und Messen des Erfolgs

Das Management agiler Epics ist wie das Jonglieren mit Bowlingkegeln. Wenn man sie aus den Augen lässt, geht alles schief. Doch mit genügend Übung und einem robusten Toolset können Projektmanager die Kunst, Epics in den kürzesten agilen Iterationen abzuschließen, mühelos beherrschen. 🤹

Wenn Sie bereits auf dem Weg sind, dies zu erledigen, keine Sorge - wir sind hier, um den geheimen Schlüssel zur Harmonisierung Ihrer agilen Epics mit effizientem Projektmanagement zu entschlüsseln!

In diesem Artikel erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Natur agiler Epics, ihren Platz innerhalb der agilen Methodik im weiteren Sinne und ihre Beziehung zu Benutzer-Stories und Aufgaben. Außerdem werden verschiedene Ansätze und ihre Vorteile aufgelistet und anhand von Beispielen aus der Praxis veranschaulicht, wie sich agile Epics in der Praxis anwenden lassen.

Lassen Sie uns in das Framework hinter agilen Epics eintauchen!

Was ist ein Agile Epic?

Ein agiles Epic ist eine Sammlung kleinerer und miteinander verbundener Aufgaben, auch bekannt als User Stories, die als Anforderungen formatiert sind und die Bedürfnisse des Endbenutzers erfüllen. Diese Sammlungen helfen Entwicklungsteams, eine Hierarchie ausstehender Aufgaben zu erstellen und ihren Kunden konsistent Qualität zu liefern

In den meisten Fällen bestehen agile Epics nicht aus einfachen Aufgaben, die in einer Iteration abgeschlossen werden können. Stellen Sie sich Epics als Bereiche eines Baumes vor, wobei jedes Blatt eine Benutzer-Story repräsentiert - sie fallen nach und nach ab, anstatt alle gleichzeitig zu erledigen. 🍂

Dennoch müssen Sie die Konsistenz über alle Epics hinweg aufrechterhalten - dafür gibt es agile Themen. Themen sind der Stamm Ihres agilen Baums und stellen allgemeine Richtungen des Entwicklungsprozesses dar, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Sie helfen agilen Teams, die Arbeit zu priorisieren und sicherzustellen, dass sie mit den größeren Zielen des Projekts übereinstimmt.

Mit Epics können Sie die anfängliche Einstellung des Themas detailliert beschreiben und ein Ziel in eine Zeichenfolge von Aufgaben verwandeln.

Die Rolle der agilen Epics im Projektmanagement

Agile Epics sind wichtig, um das allgemeine Ziel des Projekts zu beschreiben und den Weg zur Erfüllung der Anforderungen des Clients zu ebnen. Mit einem klaren Verständnis des Kontextes eines Themas verringern Teams das Risiko, überfordert zu sein und vom Ziel abzuweichen.

Hier erfahren Sie, wie agile Epics zu einem reibungslosen Projektablauf beitragen:

Ganzheitliche Ansicht: Epics schlüsseln die anfänglichen allgemeinen Anforderungen auf und ermöglichen es, darauf aufbauend spezifische Benutzer-Stories zu erstellen. Sie bieten einen strategischen Fahrplan für die Produktentwicklung und leiten die Priorisierung der Arbeit

Epics schlüsseln die anfänglichen allgemeinen Anforderungen auf und ermöglichen es, darauf aufbauend spezifische Benutzer-Stories zu erstellen. Sie bieten einen strategischen Fahrplan für die Produktentwicklung und leiten die Priorisierung der Arbeit Vereinfachung der Ressourcenzuweisung: Das Verständnis des Umfangs und der Größe von Epics hilft Projektmanagern, fundierte Entscheidungen bei der Ressourcenzuweisung zu treffen und sicherzustellen, dass alle Aufgaben innerhalb der Fristen abgeschlossen werden

Das Verständnis des Umfangs und der Größe von Epics hilft Projektmanagern, fundierte Entscheidungen bei der Ressourcenzuweisung zu treffen und sicherzustellen, dass alle Aufgaben innerhalb der Fristen abgeschlossen werden Backlog-Management: Epics sind entscheidend für die Priorisierung der Arbeit und die Verwaltung des Produkt-Backlogs. Projektmanager setzen gemeinsam mit Eigentümern und Entwicklern Prioritäten für Epics auf der Grundlage von Faktoren wie Dringlichkeit und Kundenanforderungen

Epics sind entscheidend für die Priorisierung der Arbeit und die Verwaltung des Produkt-Backlogs. Projektmanager setzen gemeinsam mit Eigentümern und Entwicklern Prioritäten für Epics auf der Grundlage von Faktoren wie Dringlichkeit und Kundenanforderungen Förderung der Zusammenarbeit: Funktionsübergreifende Teams mit unterschiedlichen Aufgaben können Teil desselben Epics sein, was die Zusammenarbeit fördert und die interne Dynamik stärkt. Die weitere Unterteilung von Epics in kleinere Geschichten stellt sicher, dass Abhängigkeiten effektiv verwaltet werden

Funktionsübergreifende Teams mit unterschiedlichen Aufgaben können Teil desselben Epics sein, was die Zusammenarbeit fördert und die interne Dynamik stärkt. Die weitere Unterteilung von Epics in kleinere Geschichten stellt sicher, dass Abhängigkeiten effektiv verwaltet werden Überwachung des Fortschritts: Epics bieten einen Rahmen für die Überwachung des Fortschritts und die Nachverfolgung von Meilensteinen. Projektmanager nutzen Epics, um den Verlauf des Projekts zu bewerten, Risiken und Probleme zu erkennen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen

Die Beibehaltung der festgelegten Hierarchie kann eine Herausforderung darstellen, wenn die Zahl und Größe Ihrer agilen Epics wächst. Wenn dies der Fall ist, können Sie Folgendes nutzen

vorlagen für das Projektmanagement

-sie bieten vorgefertigte Frameworks und sorgen für Konsistenz im gesamten Scrum Team.

Verwalten und verfolgen Sie Ihre Aufgaben effizient mit ClickUp's Kanban-ähnlicher Ansicht des Boards

Vorteile der Verwendung von Agile Epics

Einer der bemerkenswertesten Vorteile von agilen Epics ist die Verfeinerung der

Scrum-Projektmanagement

. Epics bieten einen Rahmen für die Verwaltung des Projektumfangs, indem sie große und komplexe Anforderungen in kleinere, besser handhabbare Komponenten aufteilen. Dies ermöglicht es Teams, die Arbeit effektiv zu priorisieren, und stellt sicher, dass sich der Entwicklungsaufwand auf die Bereitstellung von Werten konzentriert.

Das ist nur einer der Gründe, warum Sie sie in Ihre Prozesse integrieren sollten. Lassen Sie uns ein paar weitere erkunden! ⚙️

Kundenfokussierte Ergebnisse

Durch Aufteilung von Epics in Benutzer-Stories,

agiles Projektmanagement

stellt nicht nur klare Abhängigkeiten her, sondern sorgt auch dafür, dass ein Epic alle spezifischen Kundenbedürfnisse abdeckt.

Dies hilft Ihrem Unternehmen, das Kundenfeedback zu priorisieren und Änderungen vorzunehmen, die mit den aktuellen Zielen des Geschäfts übereinstimmen und die Ressourcen der Beteiligten rechtfertigen. Sobald Sie sich ein Bild davon gemacht haben, was der Endbenutzer Ihres Produkts wirklich braucht, werden alle Teams in der Lage sein, diese Bedürfnisse effektiv zu erfüllen.

Flexibilität

Zu erledigen sind die Marktdynamik und damit die allgemeinen Anforderungen an das Projekt, da sich Ihr Kundenstamm weiterentwickelt. Hier macht das agile Framework den Unterschied -epics fördert Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Durch die strategische Aufteilung des Workloads ermöglichen Sie es den Entwicklern und dem gesamten Scrum- oder agilen Team, zu einer bestimmten Benutzer-Story eines beliebigen Epics zurückzukehren und sie anzupassen, zu verfeinern, neu zu priorisieren oder sogar vollständig zu verwerfen.

Verbessertes Zeitmanagement

Epics sind in Time-Boxen unterteilt und haben natürlich ein Start- und Enddatum. Das bedeutet, Sie können:

Sie können sie in mehreren Sprints verwalten, anstatt die Entwickler zu überfordern

Klare Vorhersagen darüber treffen, wann Sie ein Epic abschließen werden

Frühere Sprints überprüfen, um genauere Vorhersagen für zukünftige Epics zu treffen

Auch wenn dies anfangs ein zeitaufwändiger Prozess ist, können Sie, sobald Sie sich daran gewöhnt haben, alle Epics gleichzeitig nachzuverfolgen, Folgendes erreichen

ihre aktuellen Prozesse optimieren

und nehmen Sie genauere Schätzungen vor.

Praktisches Beispiel für Agile Epics

Auch wenn der Begriff Epics ursprünglich aus den Einstellungen der agilen Softwareentwicklung stammt, lässt er sich leicht auf jeden Prozess anwenden, der in überschaubare Teile zerlegt werden kann. Um den Begriff näher zu erläutern, lassen Sie uns eine Analogie ziehen und ein praktisches Beispiel für ein agiles Epic betrachten. ⏸️

Beispiel:_ Bau eines eingezäunten Gartens

Stellen Sie sich vor, Sie bauen einen eingezäunten Garten - eine ruhige Oase, in der sich die Menschen entspannen und mit der Natur in Kontakt kommen können. Lassen Sie uns dieses Projekt nach agilen Prinzipien aufschlüsseln.

Im Kontext unseres Gartens stellen Epics breite Kategorien von Arbeiten dar, die sich an den Zielen des Projekts orientieren. Hier sind einige mögliche Epics:

Landschaftsbau: Entwerfen des Layouts, Auswahl von Pflanzen und Anlegen von Wegen

Entwerfen des Layouts, Auswahl von Pflanzen und Anlegen von Wegen Infrastruktur: Bau eines Zauns, Anbringen eines Tores und Einstellung eines Bewässerungssystems

Bau eines Zauns, Anbringen eines Tores und Einstellung eines Bewässerungssystems Komfort: Hinzufügen von Bänken, Installieren von Beleuchtung und Einfügen dekorativer Features

User Stories stellen spezifische Features oder Funktionen des Gartens aus der Sicht des Endbenutzers dar. Sie helfen dabei, Epics in umsetzbare Aufgaben zu zerlegen. Nehmen wir das Epic der Infrastruktur als Beispiel, so könnte eine Benutzer-Story lauten:

Als Gärtner möchte ich einen stabilen Zaun, um den Garten vor wilden Tieren zu schützen und den Datenschutz zu wahren.

Jede

benutzer-Story-Punkt

umfasst verschiedene Aufgaben mit einem festgelegten Zeitrahmen für die Fertigstellung. Um die obige Benutzer-Story abzuschließen, müssen wir beispielsweise Aufgaben wie den Kauf von Materialien für den Bau des Zauns und des Tors, die Installation von Bewässerungsrohren und das Testen des Systems auf Effizienz erledigen.

Visualisieren Sie Meilensteine eines Projekts mit der Gantt-Ansicht in ClickUp

Agile Epics erstellen und nachverfolgen

Um Epics richtig zu erstellen, müssen Sie sicherstellen, dass jedes Epic mit den aktuellen Zielen des Geschäfts oder den Zielen und Schlüsselergebnissen (OKRs) übereinstimmt. Das Brainstorming, das Schreiben und die Nachverfolgung von Epics mag ein aufwändiger Prozess sein, aber mit dem richtigen tool meistern Sie ihn im Handumdrehen. 🛠️

Um dies zu erledigen, verwenden Sie ein ganzheitliches

projektmanagement-Software

wie

ClickUp

! Die

ClickUp Agile Suite

hilft Ihnen, die Erstellung von Epics mit branchenspezifischen KI-Empfehlungen zu beschleunigen, jedes Epic mit Burndown-Diagrammen und SMART-Zielen nachzuverfolgen und mit Ihrem gesamten agilen Team gleichzeitig zusammenzuarbeiten!

Schritt 1: Definieren Sie die Benutzer-Persona für das Epos

Bevor Sie sich in die Epics stürzen, sollten Sie das Einzelziel des Projekts abstecken. Fragen Sie sich selbst:

Wessen Perspektive werden die Benutzer-Storys ansprechen?

was ist der Zielgruppe wirklich wichtig?

wie kann das Produkt ihre Erfahrungen verbessern?

Die Antworten auf diese Fragen bilden die Grundlage für das Schreiben von Benutzergeschichten, die den Kundenanforderungen entsprechen. Ganz gleich, ob es darum geht, neue Kunden zu gewinnen oder die derzeitige Erfahrung zu verbessern: Stellen Sie sicher, dass Sie die Schmerzpunkte des Kunden im Einzelnen ansprechen und relevante User Stories erstellen, an denen sich das Entwicklungsteam orientieren kann.

Um einen Vorsprung im Prozess zu bekommen, verwenden Sie

ClickUp's User Persona Vorlage

. Eigentümer von Produkten können mit benutzerdefinierten Feldern ganz einfach verschiedene Personas nach Geschlecht, Alter und Zinsen erstellen. Mehrere Ansichten helfen Ihnen auch dabei, diese Personas zu gruppieren, um ein größeres Bild zu erhalten und zu visualisieren, wie jede Person mit dem Produkt interagiert, indem gemeinsame Verhaltensmuster identifiziert werden.

Ansicht der Schlüsselinformationen über Ihr Einzelziel, einschließlich ihrer Motivationen, Demographie und ihres beruflichen Werdegangs mit dem User Persona Template von ClickUp

Um unternehmensspezifische Anpassungen an der definierten Benutzer-Persona vorzunehmen, verwenden Sie

ClickUp Whiteboards

. Diese virtuellen Leinwände ermöglichen es Ihnen, Ideen zu verbinden und mit dem Scrum-Team zusammenzuarbeiten, um verschiedene Verhaltensmuster in Echtzeit zu erkennen.

Visuelle Zusammenarbeit mit Teammitgliedern in ClickUp Whiteboards zum Brainstorming und zur Umsetzung von Ideen in umsetzbare Elemente

Schritt 2: Ziele einstellen und Epics definieren

Sobald Sie die Anforderungen des Projekts festgelegt haben, ist es an der Zeit, klare Ziele für die verschiedenen Epics einzustellen. Epics sollten breit genug angelegt sein, um wichtige Arbeitsbereiche zu erfassen, aber auch spezifisch genug, um dem Team umsetzbare Anleitungen zu geben.

Um jedes agile Epic einfach zu erstellen, versuchen Sie es mit

ClickUp Ziele

. Erstellen Sie punktgenaue Einzelziele und weisen Sie sie den Verantwortlichen zu. Wenn die Entwicklung an Fahrt gewinnt, können Sie den Fortschritt mit der prozentualen Nachverfolgung auf einen Blick erkennen - Sie wissen sofort, wie nah Sie dem Ziel sind. 🎯

Verwenden Sie

ClickUp's Chat-Ansicht

um Ihre Ziele und alle Änderungen zu besprechen, die Ihre agilen Mitglieder hinter den Kulissen vornehmen sollen. Erstellen Sie Meeting-Gruppen und geben Sie den Mitgliedern Zugang oder

kommentare zuweisen

um Aufgaben schnell zu delegieren.

Ziele Fortschritt Rollup

Für absolute Klarheit über die Ziele, sichern Sie jedes Epic ist

SMART

:

S pezifisch

pezifisch M easurable

easurable A erreichbar

erreichbar R ealistisch

ealistisch Tzeitgebunden

Dieser Ansatz beseitigt Unklarheiten und stellt sicher, dass jedes Mitglied des Teams die vordefinierten Erwartungen versteht. Die

ClickUp's Wöchentliche Scorecard Vorlage

erleichtert das Setup von klaren, freigegebenen wöchentlicher Ziele die direkt zu den Hauptzielen beitragen.

Schritt 3: Epics in Benutzer-Stories aufschlüsseln

Sobald Epics definiert und priorisiert sind, unterteilen Sie sie in kleinere, detailliertere Benutzer-Stories und umsetzbare Aufgaben. Epics mit detaillierteren Benutzer-Stories, die mehrere Sprints erfordern, können zur besseren Übersichtlichkeit mit einem Gantt-Diagramm visuell strukturiert werden.

Mit

ClickUp's Gantt Diagramme

können Sie alle Benutzer-Stories und Aufgaben in verschiedenen Farben darstellen oder alle Aufgaben nach ihren Eigenschaften sortieren:

Fristen Priorität Status

Halten Sie den Mauszeiger über den Fortschritt einer Aufgabe, und Sie erhalten eine visuelle Anzeige der Fertigstellungsrate in Prozent. Fügen Sie Abhängigkeiten hinzu, um Aufgaben automatisch umzuplanen, und nutzen Sie die intelligente Nachverfolgung von Abhängigkeiten, um Benutzer-Stories zu identifizieren, die möglicherweise langsamer vorankommen als geplant. Dies wiederum steigert die Leistung Ihres Teams

projektmanagement

fähigkeiten.

Wenn Sie keine Lust haben, Benutzergeschichten auf die altmodische Art und Weise zusammenzustellen, können Sie sie sofort erstellen mit

ClickUp's KI

und nutzen Sie mehr als 100 branchenspezifische Eingabeaufforderungen. Weisen Sie das Tool einfach an, Benutzergeschichten auf der Grundlage der von Ihnen bereitgestellten Daten zu erstellen, und passen Sie das Ergebnis bei Bedarf an.

Kreativität wecken, Vorlagen erstellen oder blitzschnell Texte generieren mit ClickUp AI

Zentralisieren Sie alle Benutzer-Storys und geben Sie sie für relevante Stakeholder frei, während Sie sie gemeinsam mit anderen Benutzern live bearbeiten

ClickUp Dokumente

-der Projektleiter kann zusätzliche Unterstützung von anderen agilen Mitgliedern benötigen!

Schritt 4: Zeitrahmen definieren und jedes Epic nachverfolgen

Bemühen Sie sich um ein ausgewogenes zeitliches Limit für Ihre agilen Epics - nicht zu lang und nicht zu kurz. In der Regel sollten Sie 1-4 Monate pro Epic einplanen und mehrere Sprints einplanen

Verleihen Sie Ihren agilen Epics eine klare Zeitleiste und ein besseres Ressourcenmanagement mit

ClickUp's Zeitschätzungen

. Wenn Sie eine Aufgabe zuweisen, klicken Sie einfach auf die Option "Zeit schätzen", um Ihren agilen Entwicklungsteams einen Zeitrahmen zu geben, an dem sie sich orientieren können. Sobald Sie vernünftige Schätzungen abgegeben haben, können Sie planen, wie lange es dauern wird, eine Benutzer-Story abzuschließen.

Auf diese Weise können Sie auch den Stakeholdern eine bessere Einschätzung geben, wann sie mit einem neuen Feature oder einer Verbesserung rechnen können.

Einfache Ansicht und Nachverfolgung von Zeitschätzungen zu ClickUp Aufgaben für ein besseres Ressourcenmanagement

Profi-Tipp: Helfen Sie Ihrem Team bei der Einhaltung von Terminen, indem Sie es in die

ClickUp's Projekt Zeiterfassung

feature! Auf diese Weise erhalten Sie wertvolle Informationen über Prozesse, die Ihr Projekt behindern.

Eine einfache Möglichkeit, Ihre Schätzungen zu verfeinern, ist der Einsatz von

ClickUp's Sprint Burndown Diagramm Vorlage

. Verwenden Sie die Vorlage zum sofortigen Auffinden:

Abgeschlossene individuelle Aufgaben von Benutzer-Stories

Aufgaben, die sich in Bearbeitung befinden

Aufgaben, die schon zu lange in der Schwebe sind

Eine effektive diagramm zur Verbrennung verfolgt die tatsächliche gegenüber der geschätzten Arbeit im Laufe der Zeit, wobei die x-Achse die Zeit und die y-Achse die Nachverfolgung von Ereignissen oder Rückschlägen widerspiegelt, denen Ihr Team begegnet.

Nutzen Sie ClickUp's Sprint Burndown Diagramm Vorlage, um Ihren agilen epischen Fortschritt zu visualisieren.

Neben Burn Charts, Kanban Boards bieten eine visuelle Darstellung der laufenden Aufgaben und Phasen. Sie ermöglichen es mehreren Teams, den Fortschritt von Epics und User Stories zu überwachen, Lücken zu finden und Schwellenwerte für den Arbeitsfortschritt zu regulieren. ClickUp's Kanban Boards sind das perfekte tool dafür - Sie können die Aufgaben der Benutzer-Storys nahtlos nach Datum, Empfänger, Status, Priorität und Fälligkeitsdatum durchsuchen. Haben Sie das Gefühl, dass etwas nicht richtig platziert ist? Mit einem intuitiven Feature zum Ziehen und Ablegen können Sie Board-Karten schnell verschieben. 🖱️

Schritt 5: Kunden-Feedback-Schleifen einbinden

In den verschiedenen Phasen eines Epic sollten Sie aktiv den Input des Kunden einholen und seine Vorschläge in das Projekt einfließen lassen. Änderungen helfen dabei, die User Stories zu verfeinern, um sie besser auf die Bedürfnisse der Benutzer und die Erwartungen des Kunden abzustimmen.

Sie können agile Methoden einbeziehen

methoden zur Prozessverbesserung

und erfassen das Feedback der Clients. Beginnen Sie mit

ClickUp's Formular-Ansicht

können Sie anpassbare Formulare erstellen - Sie können jede Antwort in eine verfolgbare Aufgabe umwandeln, damit Ihr Team sofort daran arbeiten kann und Rückstände vermieden werden. Außerdem können Sie:

Obligatorische oder optionale Fragen hinzufügen

Die Priorität jeder Antwort ändern

Auslöser aktivieren, um die Prozesse zu automatisieren

Starten Sie eine Umfrage, um Feedback mit hochgradig anpassbaren Formularen auf ClickUp zu sammeln

Um eine umfassende Ansicht jedes umgesetzten Feedbacks zu erhalten, geben Sie

ClickUp's Tabelle Ansicht

ein Versuch und die Bearbeitung von 15+

Benutzerdefiniertes Feld

typen, mit denen Sie alle Daten übersichtlich halten können.

Best Practices für das Meistern von Agile Epics

Die Bewältigung agiler Epics erfordert eine Kombination aus strategischem Denken, effektiver Kommunikation und Anpassungsfähigkeit. Hier sind einige Best Practices, die Ihnen helfen, Ihre

agilen Teams

sie hervorragend zu managen:

Ausreichend Kontext bereitstellen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Team die Benutzer-Geschichten hinter ihren Aufgaben und das Gesamtbild des Themas klar versteht. Dies wird ihnen helfen, Lösungen zu schaffen, die mit den übergeordneten Zielen übereinstimmen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Team die Benutzer-Geschichten hinter ihren Aufgaben und das Gesamtbild des Themas klar versteht. Dies wird ihnen helfen, Lösungen zu schaffen, die mit den übergeordneten Zielen übereinstimmen Sichern Sie die Einbindung des Teams: Arbeiten Sie bei der Definition und Verfeinerung von Epics aktiv mit Stakeholdern, Eigentümern und Mitgliedern des Teams zusammen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie verschiedene Perspektiven berücksichtigen 👫

Arbeiten Sie bei der Definition und Verfeinerung von Epics aktiv mit Stakeholdern, Eigentümern und Mitgliedern des Teams zusammen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie verschiedene Perspektiven berücksichtigen 👫 Anpassen der Zeit- und Aufwandsschätzungen: Überprüfen Sie die ursprünglichen Schätzungen und vergleichen Sie sie mit dem Zeit- und Aufwandsaufwand, der für das Abschließen eines Epics erforderlich ist. Sobald Sie Ihre Prozesse verfeinert haben, können Sie die Prioritäten genauer setzen

Überprüfen Sie die ursprünglichen Schätzungen und vergleichen Sie sie mit dem Zeit- und Aufwandsaufwand, der für das Abschließen eines Epics erforderlich ist. Sobald Sie Ihre Prozesse verfeinert haben, können Sie die Prioritäten genauer setzen Effizientes Management von Abhängigkeiten: Erkennen und managen Sie Abhängigkeiten zwischen Epics und anderen Projektelementen. So können Sie Engpässe und Verzögerungen vermeiden. Um eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten, sollten Sie regelmäßig mit den betreffenden Teams kommunizieren

Erkennen und managen Sie Abhängigkeiten zwischen Epics und anderen Projektelementen. So können Sie Engpässe und Verzögerungen vermeiden. Um eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten, sollten Sie regelmäßig mit den betreffenden Teams kommunizieren Iterieren und anpassen: Überprüfen und reflektieren Sie regelmäßig den Fortschritt der Epics, nehmen Sie Feedback von den Beteiligten entgegen und passen Sie Ihre Vorgehensweise auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse an

Beherrschen Sie Ihre Agile Epics mit ClickUp

Jetzt, da Sie alles über die effektive Erstellung agiler Epics wissen, können Sie Arbeit priorisieren, Abhängigkeiten verwalten und während des gesamten Lebenszyklus eines Projekts Werte liefern.

Glücklicherweise müssen Sie diese Prozesse nicht manuell entwickeln - ClickUp hält Ihnen den Rücken frei. Nutzen Sie die agilen Funktionen der Plattform

projektmanagement tools

wie KI, benutzerdefinierte Felder, Whiteboards, Dashboards und Feedback-Formulare, um Ihre agilen Epics nahtlos zu erstellen, zu messen und zu verfolgen.

Anmeldung für ClickUp

und lassen Sie Ihr Team sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist - erfolgreiche Projektentwicklung. 🥇