15 Agile Metriken und KPIs, die Sie im Jahr 2024 verfolgen müssen

Ganz gleich, ob Ihr Team ein neues Produkt auf den Markt bringt, bestehende Funktionen aktualisiert oder eine agile Transformation durchführt, Sie müssen die Leistung verfolgen.

Hier kommen die agilen Metriken und KPIs ins Spiel.

Sie sind der Nordstern für Ihr Entwicklungsteam. Agile Metriken und KPIs bieten Echtzeiteinblicke in die Leistung Ihres Teams und weisen auf potenzielle Hindernisse hin, bevor sie den Fortschritt entgleisen lassen.

Lesen Sie weiter, um mehr über die 15 wichtigsten agilen Metriken und KPIs zu erfahren, die Sie überwachen sollten, und wie Sie sie mit ClickUp verfolgen können.

Was sind agile Metriken?

Agile Metriken sind messbare Datenpunkte, die Ihnen helfen, den Fortschritt, die Leistung und die Effektivität Ihres Teams im Vergleich zu festgelegten Benchmarks zu bewerten.

Für agile Teams können diese Metriken qualitativ und quantitativ sein. Während sie je nach Organisation und den Zielen des agilen Entwicklungsteams variieren können, beantworten sie zwei Fragen:

Erzielen Ihre Iterationen einen Mehrwert/eine Wirkung?

Bringt Ihr Produkt dem Kunden mit der Zeit mehr Wert?

Bei einem agilen Projekt lauten die Metriken für ein Scrum-Team: Scrum Burndown und Velocity, während die agilen Metriken für Kanban-Teams die Verfolgung des Durchsatzes und des Work-in-Progress sind.

Was sind agile KPIs?

Agile KPIs sind agile Metriken, die sich auf die Messung der wichtigsten Aspekte des Erfolgs Ihres agilen Projekts in Form von Sprints oder Iterationen konzentrieren. Während agile Metriken eine breitere Palette von Datenpunkten liefern, heben KPIs Schlüsselindikatoren hervor, die mit Ihren Projektzielen verbunden sind.

Im Folgenden finden Sie eine kurze Aufschlüsselung der wichtigsten Punkte der agilen KPIs:

Ergebnisorientiert: Fokus auf Ergebnisse und nicht auf Aktivitäten

Fokus auf Ergebnisse und nicht auf Aktivitäten Selektive Metriken: Umfassen eine kleinere Gruppe von Metriken, die für die Überwachung des gesamten Projektzustands entscheidend sind

Umfassen eine kleinere Gruppe von Metriken, die für die Überwachung des gesamten Projektzustands entscheidend sind Zielorientiert: Die Leistungskennzahlen sind direkt mit den spezifischen Zielen des agilen Projekts verbunden

Als agiler Projektmanager, legen Sie neben Ihrer Roadmap auch relevante Projektmetriken fest und verfolgen diese. Außerdem müssen Sie die Leistung aller Teams überwachen, potenzielle Hindernisse frühzeitig erkennen und Ihr Projekt auf Erfolgskurs halten.

Vorteile der Verfolgung agiler Metriken und KPIs

Identifizierung von Engpässen und Rationalisierung von Prozessen

Metriken zeigen, was funktioniert (und was nicht): Verfolgen Sie die richtigen agilen Metriken, wie z. B. die Zykluszeit (die durchschnittliche Zeit, die für die Erledigung einer Aufgabe benötigt wird), die in Arbeit befindliche Arbeit (WIP) und die Anzahl der aktiven Aufgaben, um Bereiche zu identifizieren, in denen es zu Verzögerungen kommt oder in denen jemand zu viel zu tun hat.

Datengestützte Entscheidungen: Nutzen Sie diese Daten, um Arbeitsabläufe anzupassen, Aufgaben unter Ihrem agilen Softwareteam neu zu verteilen oder agile Werkzeuge für das Projektmanagement um Engpässe zu beseitigen und den gesamten Entwicklungsprozess Ihres Teams zu rationalisieren.

Vermeiden Sie die Ausweitung des Projektumfangs: Die Konzentration auf Metriken und KPIs der agilen Softwareentwicklung verhindert, dass Ihr Projekt die geplanten Grenzen überschreitet. Nutzen Sie sie, um den Fortschritt des agilen Projekts zu überwachen und Abweichungen zu beheben, bevor sie zu einem Problem werden.

Verbesserung der Aufgaben- und Projektabwicklung

Klare Sichtbarkeit des Fortschritts: Verfolgen Sie die Leistung Ihres Teams und den Fortschritt bei der Anpassung des Tempos, indem Sie projektmetriken wie z. B. Burn-down-Diagramme, die die verbleibende Arbeit in einem Sprint visuell darstellen.

Fokussierung und Priorisierung: Nutzen Sie die Erkenntnisse aus KPI-Metriken wie der Geschwindigkeit - wie viel Ihr Team in jedem Sprint erledigt -, um effektiv zu planen und Aufgaben auf der Grundlage der Kundenanforderungen und Projektfristen zu priorisieren.

Optimieren Sie die Teamdynamik und Ressourcenzuweisung: Überwachen und verfolgen Sie agile Leistungskennzahlen, um die Leistung Ihres Teams zu verstehen, die Ressourcenverfügbarkeit zu optimieren und die Abstimmung sicherzustellen, damit nichts durch die Maschen fällt.

Bessere Produkte für Kunden liefern

Qualitätskontrolle: Verfolgen Sie Messgrößen wie die Fehlerquote, um potenzielle Probleme zu erkennen und zu beheben, bevor sie den Kunden erreichen. Dieser Fokus auf Qualitätskontrolle führt zu einem besseren Produkt und letztlich zu zufriedeneren Kunden.

Pünktliche Lieferung: Wenn Sie Metriken in verschiedenen Phasen des Entwicklungsprozesses verfolgen, wissen Sie, ob das Projekt auf dem richtigen Weg ist, um die Fristen einzuhalten.

Was sind die verschiedenen Arten von agilen Metriken?

Arten von agilen Metriken

Wie legt man agile KPIs fest?

Setzen Sie Ihre Ziele: Definieren Sie Ihre Ziele klar. Streben Sie eine schnellere Produkteinführung, zufriedenere Kunden oder eine bessere Entwicklungsqualität an? Wählen Sie KPIs, die diese Ziele direkt widerspiegeln

Definieren Sie Ihre Ziele klar. Streben Sie eine schnellere Produkteinführung, zufriedenere Kunden oder eine bessere Entwicklungsqualität an? Wählen Sie KPIs, die diese Ziele direkt widerspiegeln Wählen Sie eine Mischung aus KPIs: Agile legt Wert auf eine breite Perspektive. Anstatt nur einen Aspekt wie "Story Points" zu verfolgen, wählen Sie eine Mischung von Metriken, die ein vollständiges Bild der Leistung Ihres Teams in verschiedenen Bereichen zeichnen

Agile legt Wert auf eine breite Perspektive. Anstatt nur einen Aspekt wie "Story Points" zu verfolgen, wählen Sie eine Mischung von Metriken, die ein vollständiges Bild der Leistung Ihres Teams in verschiedenen Bereichen zeichnen Vermeiden Sie ein Übermaß an KPIs: Überfrachten Sie Ihr Team nicht mit zu vielen KPIs. Wählen Sie 3-5 kritischeKPIs und Metriken die für Ihre aktuellen Ziele am wichtigsten sind. Sie sollten umsetzbar sein und Erkenntnisse zur Verbesserung der Prozesse liefern

Überfrachten Sie Ihr Team nicht mit zu vielen KPIs. Wählen Sie 3-5 kritischeKPIs und Metriken die für Ihre aktuellen Ziele am wichtigsten sind. Sie sollten umsetzbar sein und Erkenntnisse zur Verbesserung der Prozesse liefern Verwenden Sie eine Vorlage für agiles Projektmanagement, um den Fortschritt zu messen:ClickUp's Vorlage für agiles Projektmanagement hilft Ihnen, die Sichtbarkeit des Projektfortschritts zu verbessern, Verschwendung zu reduzieren, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und die Ergebnisse zu visualisieren und zu analysieren, um Anpassungen in Ihrem Entwicklungszyklus vorzunehmen

Das ClickUp Agile Project Management Template unterstützt Ihre agilen Arbeitsabläufe und hält Ihr Team auf dem gleichen Stand

Häufigkeit der Überwachung: Legen Sie einen regelmäßigen Überwachungszeitplan fest - werden Sie sie täglich, wöchentlich oder während der Sprint-Reviews messen?

Legen Sie einen regelmäßigen Überwachungszeitplan fest - werden Sie sie täglich, wöchentlich oder während der Sprint-Reviews messen? Abstimmung im Team: Stellen Sie sicher, dass jeder die Bedeutung der agilen Metriken und KPIs versteht. Überprüfen Sie sie regelmäßig währendagilen Meetings um Verbesserungsbereiche zu identifizieren und Ihren Ansatz anzupassen. Denken Sie daran, dass es bei Agile um kontinuierliche Verbesserung geht, und Ihre KPIs sollten dies widerspiegeln

Weisen Sie die Verantwortung für die Verfolgung der KPIs zu. Während einige, wie z. B. die Teamzufriedenheit, vom Teamleiter verfolgt werden können, erfordern andere eine direkte Beteiligung des Entwicklungsteams, um die Genauigkeit sicherzustellen.

Denken Sie daran, dass die von Ihnen gewählten KPIs mit Ihrem Arbeitsablauf (z. B. Kanban, Scrum oder Lean) übereinstimmen und letztlich das für Ihr Projekt gewählte Framework unterstützen sollten.

Bonus: 50 Agile Scrum Begriffe, die Sie kennen müssen

15 Agile Metriken und KPIs zum Nachverfolgen

1. Geschwindigkeit

Velocity ist eine agile Metrik, die die Arbeit misst, die Ihr Team während eines Sprints abgeschlossen hat. Sie wird in der Regel durch Addition des geschätzten Aufwands aller in einem Sprint abgeschlossenen User-Story-Punkte gemessen.

Die Vorhersagegenauigkeit nimmt mit jeder Iteration zu, da sie auf der vergangenen Velocity basiert.

Die Formel zur Berechnung der Velocity lautet:

Velocity = Σ (Story Points der abgeschlossenen User Stories in einem Sprint)

Punkt zum Merken 🧠: _Velocity ist relevant für ein einzelnes Team, und der Vergleich der Velocity verschiedener Teams kann aufgrund ihrer unterschiedlichen Größe, Fähigkeiten und Projektkomplexität irreführend sein

2. Sprint Burndown

Ein Sprint-Burndown-Diagramm stellt die verbleibende Arbeit während eines Sprints visuell dar. Es verfolgt den Aufwand (geschätzt in Story Points) für die Fertigstellung aller User Stories, die für diesen Sprint festgelegt wurden.

Die grundlegenden Komponenten eines Sprint Burndown-Charts sind:

Horizontale Achse (X-Achse) : Stellt die im Sprint verbleibenden Tage oder Arbeitsstunden dar

: Stellt die im Sprint verbleibenden Tage oder Arbeitsstunden dar Vertikale Achse (Y-Achse) : Stellt den gesamten verbleibenden Aufwand dar

: Stellt den gesamten verbleibenden Aufwand dar Trendlinie (ideale Burndown-Linie) : Dies ist eine Steigungslinie, die vom anfänglichen Gesamtaufwand zu Beginn des Sprints ausgeht und sich am Ende auf Null verlangsamt. Sie stellt die ideale Abbrandrate dar, wenn alle Arbeiten gleichmäßig verlaufen

: Dies ist eine Steigungslinie, die vom anfänglichen Gesamtaufwand zu Beginn des Sprints ausgeht und sich am Ende auf Null verlangsamt. Sie stellt die ideale Abbrandrate dar, wenn alle Arbeiten gleichmäßig verlaufen Ist-Burndown-Linie: Diese Linie stellt den tatsächlich verbleibenden Aufwand während des Sprints auf der Grundlage der täglichen Aktualisierungen dar. Idealerweise sollte diese Linie in der Nähe der Trendlinie liegen

visualisieren Sie das Sprint-Reporting in ClickUp mit Burnup-, Burndown-, Velocity- und kumulativen Flussdiagrammen und bleiben Sie auf Ihre Sprint-Ziele ausgerichtet

3. Zykluszeit

Bei agilen Methoden wie Kanban geht die Zykluszeit über die Zeit hinaus, die für den Abschluss einer Aufgabe benötigt wird. Sie misst insbesondere die durchschnittliche Zeit, die für die Erledigung einer Aufgabe von ihrem Eintritt in die Kern-Workflow-Phase bis zu ihrer Fertigstellung benötigt wird.

Eine gängige Methode zur Messung der Zykluszeit ist,

Zykluszeit = Durchlaufzeit der abgeschlossenen Workitems/Anzahl der abgeschlossenen Workitems

4. Net Promoter Score (NPS)

Der Net Promoter Score (NPS) ist eine wichtige agile Kennzahl, die die Stimmung und Loyalität der Kunden gegenüber einem Produkt, Unternehmen oder einer Dienstleistung misst.

Der NPS basiert auf einer einzigen Frage: "Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie [Unternehmen/Produkt/Dienstleistung] einem Kollegen empfehlen?

Der NPS ist eine Umfragefrage, keine Formel. Die Werte sind kategorisiert:_

Exzellent: NPS > 70

Positiv: NPS 50-69

Negativ: NPS < 20

Punkt zum Merken 🧠: _Generell gilt ein Wert über 70 als ausgezeichnet, Werte zwischen 50 und 69 sind noch positiv und Werte unter 20 gelten als negativ

5. Gelieferter Wert

Der gelieferte Wert geht über die Abschlussquote hinaus und befasst sich mit dem tatsächlichen geschäftlichen Nutzen für den Kunden. Diese Kennzahl misst die greifbaren Auswirkungen Ihres Projekts auf die Ziele des Unternehmens.

Diese kundenorientierte Kennzahl konzentriert sich auf konkrete Ergebnisse wie erhöhte Kundenzufriedenheit, höhere Umsätze, geringere Kosten und verbesserte Effizienz.

Es gibt keine spezifische Formel, um den gelieferten Wert zu messen, aber er wird anhand der Auswirkungen auf die Ziele des Kunden (Zufriedenheit, Umsatz, Effizienz usw.) gemessen.

Durch die Konzentration auf den erbrachten Wert kann ein agiles Team eine konsistente Leistung sicherstellen, die einen positiven Einfluss auf die Organisation und das Projekt als Ganzes hat.

6. Laufende Arbeiten (WIP)

Unfertige Arbeit (WIP) ist eine gängige Kanban-Praxis, die sich direkt auf die Effizienz der Arbeitsabläufe und die Teamleistung auswirkt.

WIP-Limits legen die maximale Anzahl von Aufgaben fest, die in jeder Phase Ihrer Kanban-Tafel zulässig sind. Dadurch werden die Teams ermutigt, sich auf die Erledigung bestehender Aufgaben zu konzentrieren, bevor sie mit neuen beginnen, wodurch Ineffizienzen und Verzögerungen verringert werden.

**WIP-Limits definieren die maximale Anzahl von Aufgaben, die in jeder Kanban-Tafelstufe zulässig sind

7. Durchsatz

In der Kanban- und Lean-Agile-Methodik spiegelt der Durchsatz die Gesamteffizienz Ihres Arbeitsablaufs wider. Er misst die Geschwindigkeit, mit der Ihr Team Aufgaben abschließt und dem Kunden einen Mehrwert liefert.

Der Durchsatz misst nicht nur die Anzahl der begonnenen Aufgaben, sondern insbesondere die Anzahl der innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens (z. B. pro Tag, Woche oder Sprint) abgeschlossenen Aufgaben. Dies vermittelt ein klares Bild von der tatsächlichen Lieferkapazität Ihres Teams.

Eine gängige Methode zur Berechnung des Durchsatzes ist,

Durchsatz = Anzahl der abgeschlossenen Aufgaben in einem Zeitraum/Zeitraumlänge_

8. Defect Escape Rate

Die Fehlerentweichungsrate (Defect Escape Rate, DER) gibt Aufschluss über die Effektivität der Testbemühungen Ihrer Entwicklungsteams für die Arbeitssoftware. Sie misst den Prozentsatz der Defekte, die während des Testprozesses nicht entdeckt werden und schließlich von Ihren Kunden nach der Freigabe entdeckt werden.

Die Formel zur Berechnung der Defect Escape Rate lautet:

DER = (1 - Anzahl der Fehler nach der Freigabe / Gesamtzahl der Fehler) x 100%

Ein konsequentes Bemühen, die DER im Laufe der Zeit zu reduzieren, ist ein Zeichen für einen starken Qualitätssicherungsprozess.

Punkt zum Merken 🧠: _Eine niedrigere DER weist auf einen strengeren Testprozess hin, der Fehler auffängt, bevor sie sich auf den Kunden auswirken. Indem Sie den DER-Wert im Laufe der Zeit verfolgen, können Sie leicht Trends erkennen und die Wirksamkeit Ihrer Teststrategien bewerten

9. Code-Abdeckung

Die Codeabdeckung ist ein wertvolles Maß für Agile Projektmanagement-Teams um die Gründlichkeit ihrer Tests zu bewerten und Bereiche zu identifizieren, in denen zusätzliche Tests erforderlich sind.

Sie quantifiziert den Anteil der Codeblöcke, die bei automatisierten Testläufen ausgeführt werden. Eine höhere Codeabdeckung deutet im Allgemeinen auf eine umfassende Testsuite hin, was das Risiko unentdeckter Fehler verringern kann.

Die Formel zur Berechnung der Codeabdeckung lautet:

Code Coverage = (In Tests ausgeführte Codezeilen / Gesamtzeilen des Codes) x 100%

10. Alter des Work Items

Das Work Item Age (WIA) gibt die Zeit an, die ein Work Item im Softwareentwicklungszyklus verbracht hat, vom Hinzufügen zum Backlog bis zur Fertigstellung.

Das WIA gibt Aufschluss darüber, wie lange Aufgaben in der Regel in Projektmanagementsystemen verbleiben. Aufgaben mit einem konstant hohen WIA können auf Engpässe in Ihrem Arbeitsablauf hindeuten, z. B. Ressourcenbeschränkungen und Abhängigkeiten von externen Faktoren.

Die Formel zur Berechnung des Work Item Age lautet:

WIA = Aktuelles Datum - Datum, an dem die Aufgabe dem Backlog hinzugefügt wurde

11. Blockierte Zeit

Bei agilen Methoden, bei denen Anpassungsfähigkeit und schnelle Lieferung von entscheidender Bedeutung sind, gibt die blockierte Zeit Aufschluss über die Zeit, die Teammitglieder aufwenden, um Fortschritte bei ihren Aufgaben zu verhindern.

Die Verfolgung der blockierten Zeit hilft dem Team, wiederkehrende Probleme zu erkennen, die die Effizienz des Arbeitsflusses behindern.

Es gibt keine spezifische Formel für die Berechnung der blockierten Zeit; stattdessen sollte man die Zeit verfolgen, die Teammitglieder aufgrund von Blockaden nicht vorankommen, um die blockierte Zeit zu verstehen.

Die Verfolgung blockierter Zeit kann agilen Teams dabei helfen, einen effizienten Fluss innerhalb ihrer Arbeitsumgebung zu schaffen, Verzögerungen zu minimieren und die Zeit zu maximieren, die sie für die Bereitstellung von Mehrwert für ihre Kunden aufwenden.

Merke 🧠: _Einige häufige Ursachen für blockierte Zeit können das Warten auf Genehmigungen, unklare Aufgabenanforderungen, Bugs oder Systemausfälle sein

12. Release Burndown

Im Gegensatz zu Sprint-Burndown-Diagrammen, die den Fortschritt innerhalb eines kurzen Zeitraums verfolgen, bietet der Release-Burndown eine Übersicht über die anstehenden Arbeiten für einen gesamten Release-Zyklus, der sich über mehrere Sprints erstrecken kann.

Es zeigt den gesamten verbleibenden Aufwand für das Release auf der vertikalen Achse und die verbleibende Zeit auf der horizontalen Achse an.

Vertikale Achse: Gesamter verbleibender Aufwand für das Release

Gesamter verbleibender Aufwand für das Release Horizontale Achse: Verbleibende Zeit im Freigabezyklus

Release-Burndown-Diagramme helfen agilen Teams, Transparenz zu wahren, Risiken proaktiv zu erkennen und datengestützte Entscheidungen zu treffen, um eine erfolgreiche Softwareentwicklung und -freigabe zu gewährleisten.

13. Regelkarte

Regelkarten konzentrieren sich auf die Zykluszeit einzelner Arbeitselemente (User Story Points, Bugs oder Fehler).

Sie dienen als Frühwarnsystem für potenzielle Probleme, die sich auf die Projektabwicklung auswirken könnten, und zeigen auch Unstimmigkeiten in den Zykluszeiten auf, so dass die Teams die Ursachen untersuchen können. Dies hilft ihnen, einen besser vorhersehbaren Arbeitsablauf anzustreben.

Merke 🧠: _Nutzen Sie Regelkarten zusammen mit anderen agilen Metriken wie Arbeitsfortschrittsgrenzen und Durchsatz, um einen umfassenderen Überblick über Ihre Arbeitsabläufe zu erhalten

14. Code-Abwanderung

Code Churn ist eine agile Metrik, die die gesamten Änderungen innerhalb Ihrer Codebasis widerspiegelt. Sie misst den Umfang des Codes, der im Laufe des Entwicklungszyklus hinzugefügt, geändert oder entfernt wurde.

Obwohl ein gewisses Maß an Abwanderung natürlich ist, kann eine übermäßig hohe Abwanderung auf mögliche Probleme mit der Codestabilität hinweisen.

Code Churn wird in der Regel in Prozent ausgedrückt und errechnet sich aus der Summe der in einem bestimmten Zeitraum hinzugefügten oder gelöschten Codezeilen geteilt durch die Summe der Codezeilen in der Basis zu Beginn.

Die Formel zur Berechnung von Code Churn lautet:

Code Churn = [(hinzugefügte Codezeilen + gelöschte Codezeilen) / Gesamtanzahl der Codezeilen zu Beginn] x 100%

15. Umfragen zur Teamzufriedenheit

Umfragen zur Teamzufriedenheit messen die Moral, die Zufriedenheit und das allgemeine Wohlbefinden innerhalb Ihrer agilen Softwareentwicklungsteams. Durch regelmäßiges Feedback können Sie Verbesserungsmöglichkeiten in Ihren agilen Prozessen identifizieren und ein positives Arbeitsumfeld fördern.

Bonus: Hier sind die 15 KPIs und Metriken für das Produktmanagement für Produktmanager, um ihre Ziele zu erreichen.

Wie man agile KPIs mit ClickUp verfolgt

Die Nachverfolgung agiler Metriken und KPIs mithilfe von Tabellenkalkulationen ist zeitaufwändig und ineffizient, hat Einschränkungen bei der Zusammenarbeit und ist aufgrund der fehlenden Automatisierung fehleranfällig, was zu Fehlern bei der Datenübertragung führt.

Stattdessen, Die Projektmanagement-Software von ClickUp für agile Teams bietet Tools und Funktionen zur Automatisierung der Verfolgung von agilen KPIs und Metriken.

Sehen wir uns an, wie agile Teams umsetzbare Metriken priorisieren, Ziele setzen und sich kontinuierlich verbessern können - und das alles auf einer einzigen Plattform.

Ziele und Vorgaben setzen ClickUp-Ziele sind übergeordnete Container, die in kleinere Ziele unterteilt sind. Betrachten Sie diese Ziele als Geschäftsziele, die Sie erreichen müssen, um Ihre Gesamtziele zu erreichen.

Wenn Sie diese Ziele erreichen, werden Ihre Goals in Echtzeit aktualisiert.

Das Beste daran ist, dass Sie die Agile-Metriken, die Sie zur Messung der Ziele auswählen, individuell anpassen können.

Zum Beispiel:

Zahlen: Prozentsätze und Punktzahlen

Währung: Metriken wie Codeabdeckung und Zykluszeit

Aufgaben: Verfolgen Sie die Leistung basierend auf der Fertigstellung von Aufgaben

erstellen Sie Sprint-Ziele, wöchentliche Umsatzziele und mehr mit ClickUp Goals

So können Sie Ihre agilen Metriken und KPIs in ClickUp Goals festlegen

Hier erfahren Sie, wie Sie Ziele in ClickUp erstellen und verfolgen können:

Schritt 1: Erstellen Sie ein Ziel

Erhöhen Sie den NPS-Wert von 6 auf 7,5

Schritt 2: Setzen Sie Ziele, um dieses Ziel zu erreichen

Erreichen von 10 neuen 5-Sterne-Bewertungen auf G2

Reduzieren Sie die Anzahl der wöchentlichen Support-Tickets um 25%

Lösen Sie die 3 wichtigsten Probleme, die von Ihren Kunden genannt werden

Schritt 3: Definieren Sie die wichtigsten Kennzahlen, mit denen Sie Ihren Zielfortschritt messen können

Ermitteln Sie den prozentualen Anteil von Befürwortern und Gegnern

Kundenbefragungen

Schritt 4: Verfolgen Sie den Fortschritt, bis Sie die gewünschten Ergebnisse erreicht haben

Verwenden SieClickUp's Projekt Management Software um einen Überblick über die Metriken und den Fortschritt des Teams zu erhalten, mit Ihrem Entwicklungsteam zu kommunizieren und mit allen zusammenzuarbeiten

Pro-Tipp💡: Verwendung zielsetzungsvorlagen _und zielverfolgungs-Apps um sicherzustellen, dass Ihre Ziele zeitgebunden, spezifisch, messbar, relevant und erreichbar sind

Visuelle Dashboards für umsetzbare Erkenntnisse

mit ClickUp Dashboards erhalten Sie einen Echtzeit-Überblick über den Fortschritt Ihrer agilen Metriken

Verwenden Sie ClickUp Dashboards um Ihre agilen Metriken visuell darzustellen, wodurch Tabellenkalkulationen oder externe Tools wie Jira überflüssig werden.

Gewinnen Sie sofortige Einblicke in Schlüsselbereiche wie:

Sprint-Fortschritt: Visualisieren Sie die verbleibende Arbeit innerhalb eines Sprints durch Burndown-Diagramme

Visualisieren Sie die verbleibende Arbeit innerhalb eines Sprints durch Burndown-Diagramme Aufschlüsselung der Problemtypen: Erkennen Sie Trends bei Bugs, Feature Requests und anderen Problemen

Erkennen Sie Trends bei Bugs, Feature Requests und anderen Problemen Team-Velocity: Messen Sie die Arbeit, die Ihr Team in jedem Sprint abschließt

Messen Sie die Arbeit, die Ihr Team in jedem Sprint abschließt Häufigkeit der Bereitstellung: Verfolgen Sie, wie häufig Ihr Team Aktualisierungen oder neue Funktionen freigibt

Verfolgen Sie, wie häufig Ihr Team Aktualisierungen oder neue Funktionen freigibt Zykluszeit und Vorlaufzeit: Verstehen Sie die durchschnittliche Zeit, die für Aufgaben in Ihrem Arbeitsablauf aufgewendet wird

Verfolgen und priorisieren Sie umsetzbare Metriken ClickUp's KPI-Vorlage können Sie eine breite Palette von Kennzahlen verfolgen. Priorisieren Sie jedoch diejenigen, die sich direkt auf die Ziele Ihres Teams auswirken, wie z. B.:

Produktivitätskennzahlen: Beurteilen Sie Effizienz und Output

Beurteilen Sie Effizienz und Output Qualitätsmetriken: Messung der Fehlerraten und der allgemeinen Codequalität

Messung der Fehlerraten und der allgemeinen Codequalität Vorhersagbarkeitsmetriken: Verfolgen Sie die Genauigkeit der Schätzungen und den Zeitplan für die Projektabwicklung

Verfolgen Sie die Genauigkeit der Schätzungen und den Zeitplan für die Projektabwicklung Kundenzufriedenheitsmetriken: Messen Sie die Benutzererfahrung und das Feedback zu Ihrem Produkt

Verfolgen und visualisieren Sie wichtige Leistungsindikatoren mit dem ClickUp KPI Template

Iterieren und anpassen für kontinuierliche Verbesserung

Nutzen Sie ClickUp's Vorlage für Projektmetriken zur Messung, Überwachung und Visualisierung des Fortschritts Ihrer agilen Metriken in ClickUp.

ClickUp's Project Metrics Template bietet eine Vogelperspektive auf die kritischen agilen Metriken, die Ihr Team verfolgt

Planen Sie regelmäßige Überprüfungen, um Ihre agilen Metriken in ClickUp zu analysieren, Trends zu erkennen, neue Metriken einzuführen, Ihre Tracking-Prozesse zu verfeinern, wenn sich die Anforderungen Ihres Teams weiterentwickeln, den Fortschritt bei der Erreichung der Ziele zu bewerten und Bereiche mit Verbesserungspotenzial aufzuzeigen.

Sind Sie bereit, die Macht der agilen Metriken und KPIs für Ihr Team zu entfesseln?

Idealerweise sollten Sie alle relevanten agilen Metriken und KPIs überwachen, um die Leistung Ihres Teams zu messen.

Die agile Projektmanagement-Plattform von ClickUp unterstützt Sie dabei. Verwenden Sie ClickUp Goals, um Ziele für die wichtigsten agilen Metriken zu setzen, den Fortschritt mit vorgefertigten Vorlagen zu verfolgen, den Fortschritt mit ClickUp Dashboards zu messen und die richtigen Metriken und KPIs an Ihre Stakeholder zu berichten, um deren Vertrauen in Ihre Teams zu stärken.

Zentralisieren Sie Ihr Metrik-Tracking für unvergleichliche Transparenz, ohne mit mehreren Tools und Tabellenkalkulationen zu jonglieren. Registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp um Ihre Agile Metriken und KPIs zu verfolgen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was ist ein KPI in Agile?

In Agile ist ein KPI (Key Performance Indicator) definiert als spezifische Metriken, die die Leistung Ihres Teams am Ende jeder Iteration oder jedes Sprints messen. Die Vorteile der Messung agiler KPI-Metriken liegen in der kontinuierlichen Verfolgung des Fortschritts, der Entscheidungsfindung hinsichtlich der Arbeitsbelastung des Teams und der Gewinnung wertvoller Erkenntnisse über die Arbeitsweise des Teams. Dazu gehören Geschwindigkeitsmessungen, Sprint-Burndown-Diagramme und kumulative Workflow-Diagramme.

2. Was sind Metriken in Agile?

Metriken in der agilen Methodik bieten Einblicke in die Produktivität in den verschiedenen Phasen der Softwareentwicklung, bewerten die Qualität des Produkts und verfolgen die Teamleistung. Sie können auf Einzel- und Teamebene zugeschnitten werden. Auf Teamebene bewerten sie den Gesamtzustand des Projekts, während sie auf individueller Ebene dazu verwendet werden können, die Leistung des Einzelnen mit seinem Fortschritt zu vergleichen.

3. Was sind Scrum-Metriken und KPIs?

Agile Teams verwenden Scrum-Metriken und -KPIs, um die Effektivität ihrer Teamprozesse zu messen, ihre Fortschritte im Hinblick auf bestimmte Ziele zu verfolgen, Verbesserungsbereiche zu identifizieren, ihre agilen Arbeitsabläufe zu optimieren und den Stakeholdern Einblick in das Projekt zu geben.