10 beste Apps zur Nachverfolgung von Zielen für 2024 (kostenlos & kostenpflichtig)

Das Leben ist kurz, und unsere Listen? Sie werden immer länger.

An einem Tag wollen Sie Ihre beste Form erreichen, und am nächsten Tag geht es darum, sich weiterzubilden, um Ihre Karriere voranzutreiben. Die schiere Zahl der Ziele, die wir jeden Tag verfolgen, kann anstrengend sein, vor allem, wenn wir die Ergebnisse nicht nachverfolgen und sie als Motivationsschub nutzen.

Wie können wir das zu erledigen?

Durch Apps zur Nachverfolgung von Zielen! Dank technologischer Wunder können Apps zur Nachverfolgung von Zielen als Ihre persönlichen Coaches, Cheerleader und Taskmaster in einem fungieren. Ich habe sie als hilfreich empfunden, um jeden Schritt auf meinem Weg zu organisieren, zu priorisieren und zu verfolgen.

Wenn Sie auch auf der Suche nach einer App sind, sind Sie hier genau richtig.

Basierend auf meinen Erfahrungen und den Tests, die unser Team bei ClickUp erledigt hat, habe ich eine Liste der besten Apps zur Nachverfolgung von Zielen zusammengestellt, darunter sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Alternativen.

Ich hoffe, das hilft Ihnen, die Lösung zu finden, die Sie brauchen, um Ihre großen, haarigen, kühnen Ziele zu erreichen!

Die Bedeutung von Apps zur Zielverfolgung

Bei der Verfolgung großer (und kleiner) Ziele brauchen viele von uns Hilfe, um den Fokus aufrechtzuerhalten, den Fortschritt zu messen und über die Zeit motiviert zu bleiben.

Und genau dafür sind Zielverfolgungs-Apps da - um Einzelziele einzustellen, sie in umsetzbare Schritte zu zerlegen, Meilensteine zu feiern, härter an verpassten Zielen zu arbeiten und zu überwachen, wie weit man gekommen ist und wie viel man noch vor sich hat.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Papierplanern, die leicht verloren gehen oder beschädigt werden können, liefern diese digitalen Tools zugängliche Echtzeitdaten zum Fortschritt. Dieser datengesteuerte Ansatz ermöglicht Verantwortlichkeit, Motivation und Anpassungsfähigkeit beim Erreichen von Zielen.

Sie gehen über einfache digitale Notizen hinaus, indem sie einen strukturierten Rahmen, Erinnerungen und Analysen bieten, die uns anspornen, unser Bestes zu erledigen und bei Bedarf den Kurs zu korrigieren.

Sie fragen sich, welche Apps all diese Vorteile und noch einige mehr bieten? Finden wir es heraus.

Die 10 besten Apps zur Nachverfolgung von Zielen auf einen Blick

Um Ihnen die Wahl der besten App zur Nachverfolgung von Zielen zu erleichtern, haben wir eine Tabelle zusammengestellt, die die 10 besten verfügbaren Optionen zusammenfasst. Jede App bietet einzigartige Features, die auf unterschiedliche Ziele und Benutzerpräferenzen zugeschnitten sind. Probieren Sie sie aus:

App Best für Besonderes Feature ClickUp Umfassende Zielsetzung und -verwaltung mit anpassungsfähigen Funktionen zur Verwaltung von Aufgaben Eine Reihe von benutzerdefinierten Anpassungen für die Übersicht über Ziele, eine Reihe von Optionen für die Zusammenarbeit und vorgefertigte Vorlagen für die schnelle Zielsetzung Strides Einstellung einer produktiven täglichen Routine Vier anpassbare Gewohnheits-Tracker Way of Life Gute Gewohnheiten kultivieren und unerwünschte Muster bewusst ablegen Integriertes Tagebuch zur Identifizierung von Auslösern für schlechte Gewohnheiten mit einer zeitgebundenen Übersicht über gute vs. schlechte Gewohnheitsmuster Coach.me Persönliches Wachstum und Kompetenzentwicklung Zugang zu spezialisierten Coaches und Mentoren Habitica Gamifying habit building Spaßige Aufgaben und Belohnungen, um auf dem richtigen Weg zu bleiben Todoist Verwandelt jedes Ziel oder Projekt in Aufgaben und Unteraufgaben für unterwegs Schöne, einfache und übersichtliche Oberfläche ATracker Zeitmanagement Geräteübergreifende Zeiterfassung für jedes Ziel GoalsOnTrack Erstellen von detaillierten Aktionsplänen und Vision Boards End-to-End /href/https://clickup.com/de/blog/126752/zielsetzungsstrategien/goal Einstellung/%href/ und Nachverfolgung des Fortschritts mit Planern, Arbeitsblättern, Visualisierungen, Journalen und Berichten Toodledo Steigerung der Produktivität in allen Bereichen Kategorisiert Ihre Zeit in die Optionen Leben, Arbeit und Zeitplan, um Productivity Ziele in jedem Bereich zu verwalten Lattice Einstellung von Zielen für Mitarbeiter Fünf separate Produkte, darunter Performance, Goals und Grow, die sich jeweils auf die Steigerung der Produktivität, OKRs und kontinuierliche Verbesserung konzentrieren

Die 10 besten Apps zur Nachverfolgung von Zielen in diesem Jahr

Wir haben eine Liste mit Apps zusammengestellt, die nicht nur bei Fachleuten beliebt sind, sondern die jeder zu seinem Vorteil nutzen kann - Studenten, Freiberufler, Eigentümer von Geschäften oder Büroangestellte.

Beginnen wir mit der "Alles-App" für große Ziele, langwierige Projekte und einfache Aufgaben.

1. ClickUp-Best zum Einstellen und Nachverfolgen von Zielen für Projekte

Vereinfachen Sie die Einstellung und Nachverfolgung von kurz- und langfristigen Zielen mit ClickUp Goals ClickUp ist ein vielseitiges Projektmanagement tool, das sich hervorragend für die Nachverfolgung von Zielen für Einzelpersonen und Teams eignet. ClickUp Ziele hilft Teams und Einzelpersonen dabei, Ziele effektiv einzustellen, nachzuverfolgen und zu erreichen. Mit diesem Feature können Sie spezifische, messbare Ziele (einschließlich Ziele und Schlüsselergebnisse oder OKRs) erstellen und diese in umsetzbare Maßnahmen aufschlüsseln ClickUp Aufgaben , Unteraufgaben und Checklisten.

Sie können sie mithilfe einer anpassbaren Nachverfolgung des Fortschritts mit numerischen, monetären, Wahr/Falsch- und Einzelzielen überwachen.

Setzen Sie messbare Einzelziele in ClickUp Goals

Wenn Sie Ziele für ein Team nachverfolgen, können Sie diese mit ClickUp freigeben, Verantwortlichkeiten zuweisen und gemeinsame Erfolge verfolgen. Features wie ClickUp's Chat-Ansicht , Threads zur Aufgabendiskussion, @Mentions, und die ClickUp Posteingang fördert die nahtlose Zusammenarbeit bei allen Ihren Projekten. Sie können Ihre Ziele auch in speziellen Ordnern organisieren, um den Zugriff zu erleichtern.

Speichern und kategorisieren Sie Ihre ClickUp Ziele in Ordnern für einfachen Zugriff

Mit Features wie Ziel-Abhängigkeiten und Fortschritts-Roll-ups stellt ClickUp Goals sicher, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen und auf gemeinsame Ziele hinarbeiten.

Darüber hinaus bietet ClickUp viele vorgefertigte Vorlagen für die einfache Einstellung und Nachverfolgung von Zielen. Mein Favorit ist die Vorlage ClickUp SMART Goals Vorlage .

Einstellen und Nachverfolgen von SMART-Zielen mit der ClickUp SMART Goals Vorlage

Sie enthält anpassbare Status zur Nachverfolgung des Projektfortschritts, benutzerdefinierte Felder zur effizienten Kategorisierung und Visualisierung von Zielen sowie benutzerdefinierte Ansichten wie Zielaufwand und SMART Goal Worksheet zur Anpassung an Ihren Workflow.

Ich verwende diese Vorlage für:

Nachverfolgung aller Ziele und Einzelziele

Ziele in verschiedenen Status zu organisieren : Abgeschlossen, Erledigt, Aus dem Weg, In der Warteschleife, Auf dem Weg, um die Nachverfolgung der Fortschritte zu gewährleisten

: Abgeschlossen, Erledigt, Aus dem Weg, In der Warteschleife, Auf dem Weg, um die Nachverfolgung der Fortschritte zu gewährleisten Überwachen und analysieren Sie Aufgaben , um maximale Produktivität zu gewährleisten

, um maximale Produktivität zu gewährleisten Messen Sie den Aufwand , der für jedes Ziel erforderlich ist

, der für jedes Ziel erforderlich ist Zeitleisten einstellen und einhalten

Das Beste daran ist, dass ClickUp nicht nur bei der Nachverfolgung von Zielen hilft, sondern auch Features und Vorlagen für Projektmanagement, Kommunikation und Zusammenarbeit bietet. Betrachten Sie es als eine App, mit der Sie die meisten Ihrer Arbeiten zu erledigen haben, beruflich und privat!

ClickUp beste Features

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über den Fortschritt Ihrer Ziele und die für Projekte aufgewendete Zeit mitClickUp Dashboardsmehrere Widgets, einschließlich Leisten, Kreisdiagramme, Burndown-Diagramme, etc.

Benachrichtigungen über anstehende Fristen erhalten Sie mitClickUp-Erinnerungen. ClickUp erinnert Sie an Ihre Aufgaben von fünf Minuten bis zu drei Tagen vor deren Fälligkeit

Sehen Sie Ihre anstehenden Aufgaben in einer Liste, einem Kanban-Board, einem Gantt-Diagramm oder in einem anderen Stil Ihrer Wahl anClickUp Ansichten* Arbeiten Sie gemeinsam an Aufgaben, geben Sie Feedback frei und arbeiten Sie mit ClickUp Chat an gemeinsamen Zielen

Passen Sie Ihren Workflow mit wertvollen Features von ClickUp Tasks an jede Art von Aufgabe an, z. B. benutzerdefinierte Status, Prioritätsstufen und Abhängigkeiten

ClickUp Limits

Dashboards können nicht einfach exportiert werden

Höhere Lernkurve im Vergleich zu Tools, die nur die Nachverfolgung von Zielen anbieten

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied und Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,700+ Bewertungen)

4.7/5 (9,700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

Viele ClickUp Benutzer sind sich einig, dass die Plattform zu einem lebensrettenden tool für ihre Projektziele geworden ist:

ClickUp Goals helfen den Mitgliedern jeder Abteilung, sich auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren, was bei der Einführung eines neuen Produkts von entscheidender Bedeutung ist.

Darya Krakovyak, Leiterin Kommunikation, HYPERVSN

2. Strides-Best für die Einstellung eines produktiven Tagesablaufs

über Strides Strides ist eine der wenigen Apps auf dieser Liste, bei der ich die Flexibilität gefunden habe, aus verschiedenen Methoden der Zielverfolgung zu wählen. Zum Beispiel kann ich langfristige Ziele nach Meilensteinen oder Werten einstellen. Es gibt auch Schieberegler für den abschließenden Prozentsatz und die Möglichkeit, gute und schlechte Gewohnheiten nachzuverfolgen.

**Zu erledigen Zu diesem Zweck können Sie die Tracker-Optionen benutzerdefiniert einstellen und wählen, wie Sie Fortschritte nachverfolgen, an Fristen erinnert werden möchten usw.

Strides beste Features

Wählen Sie aus vier Trackern - Gewohnheit für die Nachverfolgung guter/schlechter Gewohnheiten, Ziel für die Einstellung einer hilfreichen Zeitleiste für Projekte, Durchschnitt für einen Überblick über Ihre Ziele über einen bestimmten Zeitraum und Projekt für die Nachverfolgung einfacher Meilensteine

Überwachen Sie Ihre Leistung für alle Ihre Ziele und Gewohnheiten auf Wochen-, Monats-, Jahres- oder Allzeitbasis

Bleiben Sie motiviert mit Diagrammen, die die Nachverfolgung von Erfolgen, Ausreißern und vielem mehr messen

Strides Beschränkungen

Kein Belohnungssystem, das Sie dazu anhält, wiederzukommen und Ihre Ziele zu erreichen

Die App ist nur für iOS Benutzer verfügbar

Strides Preise

Free

Strides Plus: Beginnt bei $4,99/Monat pro Benutzer

Strides Bewertungen und Rezensionen

G2: Bewertungen nicht verfügbar

Bewertungen nicht verfügbar Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

3. Way of Life-Best für den Aufbau neuer Gewohnheiten

über App Store Way of Life ist ein intuitiver digitaler Gewohnheitstracker, der Hacks wie Tagebuchführung und das Führen von Zu erledigen-Listen kombiniert.

**Anstatt nur Ihre guten Gewohnheiten hervorzuheben, können Sie einen Weg finden, um Situationen zu meistern, die Sie dazu verleiten könnten, Ihre Ziele für die Gewohnheitsbildung nicht zu erreichen.

Mit dem Feature "Diagramme" können Sie positive und negative Trends über Wochen, Monate oder sogar Jahre hinweg erkennen.

Die besten Features von Way of Life

Verfolgen Sie Ihre Routinen mit einem einzigartigen farbcodierten System

Bleiben Sie mit aussagekräftigen Erinnerungen auf Kurs, um Ihre Ziele zu erreichen

Notieren Sie die Auslöser für schlechte Gewohnheiten mit der eingebauten Tagebuch-Funktion

Einschränkungen des Lebensstils

Im kostenlosen Free-Plan können Sie nur drei Gewohnheiten nachverfolgen

Es gibt keine Möglichkeit zur Nachverfolgung, wie nah Sie einem Ziel sind. Es gibt nur eine Ja- oder Nein-Option

Preise für Way of Life

Free

Premium: Beginnt bei $4,99/Monat pro Benutzer

Way of Life Bewertungen und Rezensionen

G2: Bewertungen nicht verfügbar

Bewertungen nicht verfügbar Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

4. Coach.me-Best für persönliches Wachstum und das Erlernen einer neuen Fähigkeit

über Trainer.me Coach.me ist eine hervorragende Plattform, die Sie mit zertifizierten Coaches und Mentoren verschiedener Fachrichtungen verbindet. Wenn persönliches Wachstum Ihr vorrangiges Ziel ist, kann ich Coach.me nur empfehlen.

Ich fand es extrem hilfreich für die Entwicklung von Fähigkeiten, weil Sie 360-Grad-Support für das Erlernen der Fähigkeit Ihrer Wahl erhalten - Freunde, Kollegen und sogar ein persönlicher Coach können Sie auf dem richtigen Weg halten.

Sie können auch von der Vielseitigkeit der App profitieren - sie dient auch als App zur Verfolgung von Gewohnheiten, so dass Sie mehrere Funktionen nutzen können, ohne sich für einen persönlichen Coaching-Plan anzumelden.

Coach.me beste Features

Legen Sie Ziele und Erinnerungen dafür fest, wie oft Sie eine Fähigkeit üben oder an einer Gewohnheit pro Woche arbeiten möchten

Ansicht der wöchentlichen und monatlichen Trends Ihrer Fortschritte

Befolgen Sie täglich die Anweisungen der Coaches, um Ihr Ziel zu erreichen

Einchecken über die Ansicht "Heute" auf Ihrem iPhone oder auf Ihrer Smartwatch, ohne die App zu öffnen

Coach.me Beschränkungen

Gelegentliche Check-in-Fehler, die Ihre Serie unterbrechen können

Limitierte Funktion zur Nachverfolgung von Projekten

Coach.me Preise

Habit-Tracker: Free

Free Persönliches Coaching: 100 $ pro Monat (ab 25 $ pro Woche)

Coach.me Bewertungen und Rezensionen

G2: Bewertungen nicht verfügbar

Bewertungen nicht verfügbar Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

5. Habitica-Beste App zur Nachverfolgung von Gewohnheiten mit unterhaltsamen Spielelementen

über Habitica Mit Habitica können Sie Ihre Liste der Gewohnheiten spielerisch erweitern und lustige Avatare erstellen, die durch das Abschließen von Aufgaben stärker werden. Außerdem erhalten Sie Belohnungen, mit denen Sie coole Avatar-Upgrades kaufen können.

Was mir am besten gefallen hat, war die Integration der sozialen Medien. Ich finde es einfacher, mit Partnern motiviert zu bleiben Mit der spielerischen Social-Media-Integration von Habitica wird es einfacher, deine Kontakte in deine "Quests" einzubeziehen und gemeinsam auf dieselben Ziele hinzuarbeiten

Habitica beste Features

Nachverfolgung von Gewohnheiten und täglichen Aufgaben von unterwegs mit mobilen und Web-Schnittstellen

Verdiene lustige Belohnungen für deine Ziele, um deinen Avatar mit Kampfrüstungen, geheimnisvollen Haustieren, magischen Fähigkeiten und sogar Quests zu schmücken

Verwende Münzen im Spiel, um dir Vorteile im echten Leben zu erkaufen, wie z. B. kostenlosen Zugang zu TV-Sendungen

Habitica Beschränkungen

Limitierte Möglichkeiten, Herausforderungen zu benutzerdefinieren

Die Navigation kann für manche Benutzer schwierig sein

Habitica Preise

Free

Habitica Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

6. Todoist-Best für die Verwaltung von Aufgaben mit minimalistischen, sauberen Listen Zu erledigen

über Todoist Todoist ist eine wunderschöne, automatisierte App zur Verwaltung von Aufgaben unterwegs. Es vereinfacht Ihre Ziele, indem es sie in Elemente für Aktionen umwandelt. Und die Zufriedenheit, die es Ihnen gibt, wenn Sie ein Element oder eine Unteraufgabe als "erledigt" abhaken, ist unschlagbar. Ja, Sie können dies mit einem Tippen oder Klicken erledigen.

Ein weiteres bemerkenswertes Feature ist die Erkennung natürlicher Sprache, die Ihre Aufgaben in die Ansichten Heute", Bevorstehend" und benutzerdefinierte Filter sortiert. So können Sie Ihre Ziele mühelos nach Prioritäten ordnen. Außerdem konnte ich so einen gemeinsamen Space für gemeinsame Aufgaben erstellen, der von meinen persönlichen Zielen und Projekten getrennt ist.

Todoist beste Features

Erfassen und organisieren Sie Aufgaben in dem Moment, in dem sie auf Sie zukommen, mit leicht fließendem, natürlichem Sprachgebrauch

Erstellen Sie Gewohnheiten und behalten Sie Registerkarten für Fristen mit automatischer Datenerkennung

Verwandeln Sie alles in eine Aufgabe auf Ihrer Zu erledigen-Liste von überall aus mit 80+ Integrationen

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt auf verschiedene Arten - Visualisierung der Produktivität, Aktivitätsverlauf und Archiv der fertiggestellten Aufgaben

Todoist Beschränkungen

Die Qualität der generierten Zusammenfassungen schwankt, so dass Sie sie manuell auf ihre Richtigkeit überprüfen und überarbeiten müssen

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen für Produktivitätsstatistiken und die Anzeige von Berichten

Todoist Preise

Anfänger: Free

Free Pro: $5/Monat

$5/Monat Business: $8/Monat

Todoist Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (700+ Bewertungen)

4.4/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2000+ Bewertungen)

7. ATracker-Best für Zeitmanagement für jedes Ziel

über ATracker ATracker ist eine zeitgesteuerte App zur Verwaltung von Zielen, die Ihnen einen Überblick darüber verschafft, wie Sie Ihre Zeit für die einzelnen Ziele verwenden. So können Sie jede Aufgabe und Unteraufgabe strategisch planen, um Ihre Zeit optimal zu nutzen.

Ich habe mich mit den erweiterten Einstellungen der App befasst, und es hat sich herausgestellt, dass Sie die für eine Gruppe von Aufgaben aufgewendete Zeit in aggregierter Form nachverfolgen können. ATracker speichert alle Ihre Protokolle und stellt sie sowohl in Listen- als auch in Kalenderansichten dar. Sie können Ihre Einträge auch später aktualisieren oder die Zeit protokollieren.

ATracker beste Features

Starten und stoppen Sie eine Aufgabe mit nur einer Berührung, ohne Ihr Gerät zu entsperren

Nachverfolgung Ihrer Zeit auf Handys, Tablets, Apple Watches oder Computern

Setzen Sie tägliche und wöchentliche Ziele basierend auf Aufgabe und Tag, einschließlich numerischer und Dropdown-Tags

Erstellen von Berichten in Form von schönen Kreisdiagrammen und Balkendiagrammen

ATracker Beschränkungen

Gelegentliche Probleme bei der Synchronisierung des Kalenders

Keine Nachverfolgung der Zeit für mehrere Aufgaben gleichzeitig

ATracker Preise

Free

Pro: $4.99 auf iOS und $2.99 auf Android (einmalige Kosten)

$4.99 auf iOS und $2.99 auf Android (einmalige Kosten) Premium: $2,99/Monat

ATracker Bewertungen und Rezensionen

G2: Bewertungen nicht verfügbar

Bewertungen nicht verfügbar Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

8. GoalsOnTrack-Best für die Erstellung detaillierter Aktionspläne für Ihre Ziele

über GoalsOnTrack GoalsOnTrack ist SMART software zur Einstellung von Zielen mit mehrstufigen Zielstrukturen. Das bedeutet, dass Sie detaillierte Aktionspläne für jedes Ziel und Unterziel erstellen können. Dies macht die App nicht nur zu einer Zu erledigen-Liste App, sondern auch zu einem detaillierten Agenda-Tracker, abgeschlossen mit Gewohnheits-, Zeit- und Fortschrittserfassungs-Features.

Ich war angenehm überrascht, wie viel von Ihrem Aufwand diese Software übernimmt. Zum Beispiel erhalten Sie eine ziel-Metriken formular zum Ausfüllen, um sicherzustellen, dass Ihr ziel SMART ist -spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden.

In ähnlicher Weise gibt es auch Vision Boards, vorlagen für die Einstellung von Zielen und Tagebücher für ein Brain Dump. Es ist, als ob alle Ihre Ideen über Ihre Ziele in einer mehrstöckigen Wohnung leben. Alles befindet sich im selben Komplex, aber getrennt genug, um eine gute Organisation zu gewährleisten.

GoalsOnTrack beste Features

Erstellen Sie eine Karte für jede Phase Ihrer Ziele mit druckbaren Planern und Arbeitsblättern

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Ziele auf vier Arten: nach Unterzielen, nach Aufgaben, nach dem Ergebnis und manuell

Drag-and-Drop-Planung mit einem Aufgabenkalender, der sich mit externen Kalendern wie Google Kalender, iCal und Outlook integrieren lässt

Verfolgen Sie die Ausführung Ihrer Gewohnheiten mit täglichen Häkchen

Geben Sie Ziele für Ihr Team frei, protokollieren Sie Teamaktivitäten in Echtzeit und posten Sie Nachrichten oder Kommentare auf einem zentralen Message Board, um gemeinsam zu arbeiten

GoalsOnTrack Einschränkungen

Erfordert eine Internetverbindung

Es gibt keine Testversion oder kostenlose Version

Preise für GoalsOnTrack

Die Mitgliedschaft kostet $68 pro Jahr

GoalsOnTrack Bewertungen und Rezensionen

G2: Bewertungen nicht verfügbar

Bewertungen nicht verfügbar Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

9. Lattice-Best für OKRs und Mitarbeiterziele

über Gitter Lattice ist eine Lösung zur Einstellung von Zielen für Teams. Es ist ideal für Unternehmen, die die Leistung ihrer Arbeit nachverfolgen und gleichzeitig ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben wollen, ihre berufliche Entwicklung an den Unternehmenszielen auszurichten.

Wir fanden es nützlich für funktionsübergreifendes Projektmanagement und zur Sicherstellung einer klaren Zusammenarbeit. Sie können zum Beispiel folgende Einstellungen vornehmen ziele für das Marketing zusammen an einem Ort und kundendienstziele separat in einem anderen.

Sie können auch Ziele für die Softwareentwicklung festlegen und SMART-Ziele für Manager . Sie alle können auf einer Plattform miteinander verbunden werden und gemeinsam bearbeitet werden.

Die OKR-Software lässt sich in Jira, Salesforce, Slack und Microsoft Teams integrieren, um sicherzustellen, dass Ziele immer im Vordergrund stehen und kontinuierlich umgesetzt werden

Auch zu lesen:_ Die Karriereleiter erklimmen: Einstellung und Erreichen von Zielen für Softwareingenieure

Die besten Features von Lattice

Verbindung von Einzelzielen mit abteilungs- und unternehmensweiten Zielen ziele für die Leistungsbeurteilung * Integrieren Sie OKRs in das Leistungsmanagement, um die Leistung an den wichtigsten Prioritäten des Geschäfts auszurichten

Förderung des Engagements der Mitarbeiter durch 1:1 Meetings und Interaktionen mit HR und Managern

Grenzen des Gitters

Die Website kann beim ersten Laden langsam sein

Keine kostenlose Version

Preise für Lattice

Leistungsmanagement + OKRs & Ziele: $11/Person pro Monat

$11/Person pro Monat Engagement: $4/Person pro Monat

$4/Person pro Monat Wachstum: $14/Person pro Monat

$14/Person pro Monat Vergütung: $6/Person pro Monat

Bewertungen und Beurteilungen von Lattice

G2 : 4.7/5 (3000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (3000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (160+ Bewertungen)

10. Toodledo-Best für die Steigerung der Produktivität in allen Bereichen Ihres Lebens

über Toodledo Toodledo ist ein ausgeklügeltes Produktivitätstool. Es bietet mehrere Optionen zur Organisation und Nachverfolgung von Zielen, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung der Leistung liegt. Es übernimmt die Idee einer einfachen To-Do-Liste und erweitert sie zu einem detaillierten Workspace, damit Sie mit jedem Ziel oder jeder Aufgabe mehr erledigen können.

Ich fand die Kategorisierung recht interessant:

Leben: Ermöglicht das Erstellen von Listen und Notizen und das Freigeben dieser Listen und Notizen für Freunde und Familie nach der Methode "Zu erledigen"

Ermöglicht das Erstellen von Listen und Notizen und das Freigeben dieser Listen und Notizen für Freunde und Familie nach der Methode "Zu erledigen" Arbeit: Hilft Ihnen, Ihre Projekte zu skizzieren, Ihrem Team Aufgaben zuzuweisen und die für jedes Projekt aufgewendete Zeit nachzuverfolgen

Hilft Ihnen, Ihre Projekte zu skizzieren, Ihrem Team Aufgaben zuzuweisen und die für jedes Projekt aufgewendete Zeit nachzuverfolgen Schedule: Ermutigt Sie, das Beste aus Ihrer freien Zeit zu machen, mit dem eingebauten Planer, abgeschlossen mit Erinnerungen basierend auf Ihrem Speicherort, wiederholenden Aufgaben und Kalenderintegrationen

Toodledo beste Features

Verwenden Sie Ordner, Tags, Kontexte und Unteraufgaben, um Zu erledigen-Listen zu organisieren

Sortieren, filtern und durchsuchen Sie Ihre Liste und erfahren Sie, was Sie noch abschließen müssen. Die App sendet Ihnen Benachrichtigungen, wenn Aufgaben fällig sind

Überwachen Sie Ihre Selbstverbesserung; bleiben Sie motiviert und erreichen Sie Ihre Ziele

Notieren Sie Ihre Erinnerungen, verwenden Sie es als Tagebuch - protokollieren Sie Rezepte, Reisenotizen und mehr

Verwenden Sie eine Gliederung, um Ihr nächstes Projekt zu planen, Ihre Familien-Ahnenforschung aufzuzeichnen oder andere Anwendungsfälle, die Ihnen einfallen

Toodledo Limits

Das Feature Notizen benötigt eine bessere Funktion für die Suche

Toodledo Preise

Free

Toodledo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (60+ Bewertungen)

: 4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (70+ Bewertungen)

Wählen Sie die beste App für die Nachverfolgung von Zielen

Die von mir getesteten und in die engere Wahl gezogenen Apps haben ein paar Dinge gemeinsam: Sie sind alle einfach zu bedienen und sorgen dafür, dass ich besser organisiert und produktiver bin. Sie eignen sich zwar hervorragend für die Einstellung und Nachverfolgung von Zielen, aber nur sehr wenige gehen über die grundlegenden Features hinaus.

Ich bevorzuge langfristige Ziel-Planung tools, die mir helfen, private und berufliche Aufgaben unter einen Hut zu bringen. Daher ist eine Plattform mit fortschrittlicher Teamzusammenarbeit, Aufgabenmanagement und Projektmanagement ideal für mich.

In diesem Zusammenhang gibt es nur ein Tool, das alle Boxen abdeckt - ClickUp!

Es vereinfacht die Nachverfolgung von Zielen durch seine vielseitigen Features und gebrauchsfertigen Vorlagen. Mit den Tools von ClickUp für das Projektmanagement behalten wir den Überblick über die Listen der Aufgaben und können mit funktionsübergreifenden Teams zusammenarbeiten.

Anstelle eines Zielverfolgungsprogramms für Einzelpersonen gibt ClickUp Ihnen die Flexibilität, im Team an Ihren beruflichen Zielen zu arbeiten. Sie können Ihre persönlichen Tracker zwar separat verwalten, aber die kollaborativen Funktionen bieten einen Vorteil. Testen Sie ClickUp noch heute! Sie werden es nicht bereuen.