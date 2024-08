Festlegen von Zielmetriken (mit Beispielen)

In dem äußerst populären Managementbuch Goal von Eliyahu M. Goldratt argumentiert er, dass das grundlegende Ziel eines jeden Unternehmens darin besteht, Geld zu verdienen. Das ist zwar extrem einfach zu verstehen, aber nicht leicht umzusetzen.

Das Ziel, Geld zu verdienen, muss aufgeschlüsselt werden in die Steigerung des Durchsatzes, die Senkung der Ausgaben und die Minimierung des Lagerbestands, was alles zu einer Maximierung von Umsatz und Gewinn führt. Je nach Branche kann dies recht komplex werden.

Für einen freiberuflichen Autor von Inhalten könnte die Steigerung des Durchsatzes beispielsweise einfach darin bestehen, dass er jede Woche mehr Artikel schreibt. Bei einem Automobilhersteller hingegen geht es darum, Tausende von Prozessen zu optimieren, von denen jeder seine eigenen Ziele hat.

Um dies zu verfolgen, bedarf es einer zweckmäßigen Software wie ClickUp. Lassen Sie uns sehen, wie Sie in Ihrem Unternehmen effektive Zielkennzahlen festlegen und erreichen können.

Was sind Ziel-Metriken?

Ziele sind weit gefasste Zielsetzungen, die eine Person, ein Team oder eine Organisation erreichen möchte. Das kann die Steigerung des Umsatzes mit einer neuen Produktlinie oder die Expansion in einen neuen Markt sein.

Zielmetriken sind spezifische, messbare Indikatoren für die Erreichung dieser Ziele. Sie gliedern die Ziele in umsetzbare Schritte auf und helfen bei der Leistungsüberwachung und Erfolgsbewertung.

Was sind die Unterschiede zwischen Zielen und Messgrößen?

Ziele und Kennzahlen werden zwar in Verbindung miteinander verwendet, sind aber grundlegend unterschiedliche Konzepte.

Hauptunterschiede zwischen Zielen und Kennzahlen

Wie arbeiten Ziele und Kennzahlen zusammen?

Ziele und Kennzahlen stehen in einer symbiotischen Beziehung zueinander. Ziele lenken die organisatorische Reise in die richtige Richtung, Kennzahlen stellen sicher, dass Sie sich im richtigen Tempo bewegen.

Wenn Ihr Ziel beispielsweise darin besteht, den Umsatz innerhalb des nächsten Geschäftsjahres zu steigern, könnten Sie Kennzahlen wie folgt festlegen:

Steigerung der generierten Leads

Steigerung der Umwandlungsrate von Leads in Kunden

Steigerung des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes pro Kunde

Erhöhung der Kundenbindung

Die Verfolgung dieser Kennzahlen auf wöchentlicher oder monatlicher Basis hilft bei der Erreichung des Jahresziels, das Sie sich gesetzt haben. Unternehmensleiter unterteilen die unternehmensweiten Ziele in kleinere Ziele für die einzelnen Teams. Anhand von Zielkennzahlen ermitteln sie dann den Fortschritt bei der Verwirklichung dieser Ziele.

Einige wichtige Elemente der Verwaltung von Zielkennzahlen

Um herauszufinden ziele vs. Zielsetzungen vs. Metriken gibt es eine Reihe von Begriffen, denen Sie begegnen werden. Lassen Sie uns ein paar davon diskutieren, um sie zu unterscheiden.

Key Performance Indicators (KPIs): Ein KPI ist ein spezifisches Maß für den Erfolg eines Projekts, einer Abteilung oder einer Organisation bei der Erreichung ihrer Ziele. Für produktivitätsziele könnte ein KPI die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden sein.

Dienstleistungsvereinbarung (SLA): Ein SLA ist der Leistungsstandard, zu dem Sie sich verpflichtet haben. Ein Software-Wartungsteam könnte zum Beispiel eine SLA von 4 Stunden als Reaktionszeit für Beschwerden mit hoher Priorität haben.

Click-Through-Rate (CTR): Eine beliebte marketing-KPI die Click-Through-Rate misst die Anzahl der Klicks auf einen Link im Verhältnis zur Anzahl der Anzeigen. Wenn Ihre Facebook-Anzeige von 100 Personen gesehen und von einer Person angeklickt wird, beträgt Ihre CTR 1 %.

Aktive Nutzer: In der SaaS-Welt sind Daily Active Users (DAU) und Monthly Active Users (MAU) wichtige Kennzahlen. Sie beziehen sich auf die Anzahl der Personen, die das Produkt aktiv nutzen, eine führende Kennzahl für potenzielle Einnahmen.

Mit einer soliden Grundlage dieser Theorie wollen wir uns einige Beispiele ansehen.

25 Beispiele für Zielmetriken aus der Praxis

Je nach Art der Arbeit, die Sie verrichten, können die Zielkennzahlen variieren. Um Ihnen eine klare Vorstellung zu vermitteln, haben wir Beispiele aus verschiedenen Unternehmensbereichen ausgewählt.

Vertrieb

1. Kundenakquisitionskosten (CAC): Alle Ausgaben für die Kundenakquise, einschließlich der Vertriebskosten und Marketingmaßnahmen. CAC ist ein wichtiger Aufwand, der minimiert werden muss.

2. Vertriebsaktivitäten pro Vertreter: Die Anzahl der Aufgaben, die ein Vertriebsmitarbeiter innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens erledigt. Die meisten Unternehmen verfolgen die Verkaufsanrufe. Dies ist eine Produktivitätskennzahl, die Teams hilft, Folgendes zu erreichen verkaufsziele .

3. Konversionsrate: Die Rate, mit der Leads in Kunden umgewandelt werden. Mit dieser Zielkennzahl werden die Qualität der Leads und die Effizienz des Verkaufsprozesses verfolgt.

4. Länge des Verkaufszyklus: Die durchschnittliche Dauer des Verkaufsprozesses vom ersten Kontakt bis zum Abschluss. Zusammen mit den Aktivitäten pro Vertreter und der Konversionsrate hilft diese Kennzahl bei der Prognose der Umsatzergebnisse.

5. Kundenlebensdauerwert (CLV): Der Gesamtumsatz, den ein Unternehmen mit einem Kunden während der gesamten Dauer seiner Geschäftsbeziehung erzielen kann. Der CLV hilft, die CAC zu rationalisieren und die Budgets entsprechend zuzuweisen.

Marketing

6. Marketingqualifizierte Leads (MQL): Anzahl der Leads, die das Marketingteam für wahrscheinlich hält, um sie in Kunden umzuwandeln. MQLs verleihen den generierten Leads ein Qualitätsmerkmal.

7. Kosten pro Lead (CPL): Alle Ausgaben für die Gewinnung eines Leads. CPLs sind ein führender Indikator für CAC.

8. Impressionen, Klicks und Leads: Anzahl der Personen, die eine Anzeige gesehen, auf eine Anzeige geklickt und das Formular ausgefüllt haben, um als Lead erfasst zu werden. Diese KPI-Metriken helfen bei der Messung der Top-of-the-Funnel-Leistung.

9. Absprungrate: Prozentualer Anteil der Marketing-E-Mails, die bei falscher, inaktiver oder nicht verfügbarer ID abgewiesen werden. Die Absprungrate ist ein Indikator für den Zustand Ihrer Abonnentendatenbank.

10. Marketing-Investitionsrendite (ROI): Verhältnis zwischen den durch Marketing erzielten Einnahmen und den Marketingausgaben. Dies ist ein wichtiges Maß für die Wirksamkeit des Marketings.

Operationen

11. Bruttogewinnspanne: (Einnahmen - Kosten der verkauften Waren)/100. Die Bruttomarge ist ein wichtiger Indikator für die operative Stärke und die finanzielle Gesundheit des Projekts.

12. Erreichter Wert: Tatsächliche geleistete Arbeit x Budget. Wenn Ihr Budget für ein 30-Tage-Projekt 30.000 beträgt und Sie 10 % in 6 Tagen fertiggestellt haben, beträgt Ihr Fertigstellungswert 3.000. Und Ihr geplanter Wert beträgt 6.000. Zusammen mit anderen Finanzkennzahlen lässt sich so in Dollar messen, wie weit Sie im Zeitplan zurückliegen oder ihm voraus sind.

13. Kostenabweichung: Geplante Kosten - tatsächliche Kosten. Eines der Hauptziele einer guten Projektabwicklung ist die Einhaltung des Budgets. Die Kostenabweichung ist eine wichtige Kennzahl dafür.

14. Zeitplanabweichung: Geplante Lieferung - tatsächliche Lieferung. Im obigen Beispiel hätten Sie 20 % in 6 Tagen fertigstellen müssen. Ihre Terminabweichung beträgt also 10 %.

15. Auslastungsrate: Geleistete Stunden/verfügbare Stunden. Wenn Sie in einer 40-Stunden-Woche 30 Stunden gearbeitet haben, beträgt der Auslastungsgrad 75 %. Dies ist ein führender Indikator für Produktivität und Ressourcenzuweisung, ein wesentlicher Bestandteil der projektziele .

Softwaretechnik

16. Häufigkeit des Einsatzes: Wie oft wird der Code in der Produktion eingesetzt. Wird manchmal als eine north-Star-Metrik für Teams, die agil arbeiten, ist dies ein Schlüsselindikator für die Produktivität und Geschwindigkeit des Ingenieurteams.

17. Sprint-Ziel-Erfolgsrate: Prozentualer Anteil der Elemente aus dem Sprint-Backlog, die abgeschlossen wurden. Diese Metrik zeigt die Fähigkeit des Teams, effektiv zu planen und die Geschäftsziele zu erreichen.

18. Antwortzeit: Zeit, die das System benötigt, um auf eine Anfrage zu antworten. Dies ist eine wichtige Kennzahl für Agilität und Reaktionsfähigkeit.

19. Code-Abdeckung: Prozentsatz des Codes, der durch automatisierte Tests abgedeckt wird. Diese agile Metrik identifiziert die Testeffizienz sowie die Teile, die zusätzliche Aufmerksamkeit benötigen.

20. Mittlere Zeit bis zur Wiederherstellung (MTTR): Die Zeit, die das Ingenieurteam benötigt, um sich von einem Vorfall zu erholen. In einer Welt, in der Sicherheits-/Leistungsvorfälle unvermeidlich sind, ist die MTTR ein Indikator für die Widerstandsfähigkeit.

21. Sicherheitsvorfälle: Anzahl der Vorfälle oder Sicherheitsverletzungen. In Verbindung mit der mittleren Zeit bis zur Entdeckung, der mittleren Zeit bis zur Wiederherstellung und der Schwere des Vorfalls ist dies ein Maß für die Sicherheitsfähigkeiten der Software.

Kundenservice

22. Kundenbindung: Der Prozentsatz der Kunden, die im Laufe der Zeit gehalten werden. Diese Kennzahl zeigt die Fähigkeit des Produkts/der Dienstleistung an, für den Kunden wertvoll zu sein, wodurch die Ausgaben für die Neukundenakquise reduziert werden.

23. Net Promoter Score (NPS): Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde ein Produkt oder eine Dienstleistung weiterempfiehlt. Dies ist eine Kennzahl für die Kundenzufriedenheit in den meisten Produkt-/Dienstleistungsunternehmen.

24. Erste Reaktionszeit: Die Geschwindigkeit der ersten Reaktion auf Kundenanfragen. Die erste Antwortzeit ist ein Schlüsselindikator für die Effizienz des Kundendienstes und wird in der Regel in SLAs festgelegt.

25. Lösungsrate: Prozentualer Anteil der Tickets, die innerhalb der SLA gelöst werden.

Wenn eines dieser Ziele für Sie richtig erscheint, erfahren Sie hier, wie Sie sie verfolgen und in Berichten darstellen können, um die Leistung zu optimieren.

Nachverfolgung und Berichterstattung über Zielmetriken

Sobald Sie Ihre Zielvorgaben festgelegt haben, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit einen klaren Überblick über diese haben. Zielverfolgungs-Apps wie ClickUp sind perfekt dafür geeignet.

Setzen Sie Ihre Ziele auf ClickUp-Ziele

Setzen Sie numerische, monetäre, Wahr/Falsch- und Aufgabenziele mit ClickUp-Ziele . Legen Sie zum Beispiel numerische Ziele für die wöchentliche Lead-Generierung fest. Setzen Sie monetäre Ziele für den Verkauf.

Wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, versuchen Sie die ClickUp SMART Goals Vorlage .

Setzen Sie SMART-Ziele für Ihr Team mit ClickUp

Weisen Sie den richtigen Personen Zielkennzahlen zu

Weisen Sie den einzelnen Zielkennzahlen Benutzer zu. Sie können eine Metrik auch auf mehrere Teammitglieder aufteilen, die gemeinsam Ziele erreichen.

Bestimmen Sie die Datenquellen für jede Kennzahl und integrieren Sie sie in ClickUp, z. B. interne Systeme, externe Datenbanken, Kundenfeedback oder Mitarbeiterumfragen. Stellen Sie die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Zugänglichkeit der Daten sicher.

Verfolgen Sie sie auf ClickUp Dashboards

Passen Sie ClickUp Dashboards an, um die für Sie wichtigen Kennzahlen anzuzeigen. Erhalten Sie Echtzeit-Updates zu jeder Kennzahl, damit Sie Ihre Bemühungen zur Leistungsverbesserung anpassen können.

Definieren Sie Benchmarks für jedes Ziel

Einer der wichtigsten Aspekte bei der Festlegung eines Ziels oder der Definition von Metriken ist die genaue Definition von Benchmarks. Ein Startup-Unternehmen im ersten Jahr seines Bestehens kann vielleicht das Ziel einer 100-prozentigen Umsatzsteigerung erreichen, ein multinationales Unternehmen hingegen nicht. Um den Unterschied zu erkennen, sind Benchmarks erforderlich.

Bei der Festlegung von Zielen, Benchmarks:

Sie legen die Basis für die Leistung fest

Sicherstellen, dass die Ziele erreichbar und realistisch sind

Den Rahmen sprengen und größere Ergebnisse erzielen

Helfen, auf dem Markt effektiv zu konkurrieren

Kurz gesagt, ein Ziel ist das, was erreicht werden muss. Eine Kennzahl ist der Indikator für die Leistung auf dem Weg zu diesem Ziel. Die Benchmark ist die Zahl für die Metrik.

Bei einem Software-Engineering-Produkt ist zum Beispiel die Steigerung des Durchsatzes ein Ziel. Die Anzahl der in die Produktion eingebrachten Funktionen ist die Kennzahl. 10 Funktionen pro Sprint ist die Benchmark.

Beginnen Sie mit der Festlegung Ihrer Benchmarks und Metriken mit einem der folgenden Punkte zielsetzungsvorlagen .

Rolle von Zielmetriken bei der Leistungsverbesserung

Auf dem Weg zum Unternehmenserfolg sind die Zielkennzahlen die Meilensteine, die Sie erreichen müssen. Hier erfahren Sie, wie sie helfen können betriebsteams verbessern die Leistung.

Verwalten Sie durchgängige Vorgänge mit ClickUp

Sichtbarkeit: Die Zielmetriken machen das Ziel für alle Teammitglieder sichtbar. Sie helfen ihnen, ihren Fortschritt auf der Grundlage dessen zu steuern, was sie im Laufe des Jahres erreichen müssen.

Messbarkeit: Projekte dauern oft Monate, wenn nicht Jahre. Auf das Ende zu warten, um zu wissen, ob man erfolgreich ist, kann demotivierend sein. Mithilfe von Zielvorgaben können die Teammitglieder in regelmäßigen Abständen feststellen, wie sie vorankommen.

Zweck: Für die Teammitglieder bieten Zielvorgaben ein Gefühl der Sinnhaftigkeit. Sie tragen dazu bei, eine kollektive Verantwortung für das Erreichen der Ziele zu schaffen.

Kontinuierliche Verbesserung: Auf der Grundlage von Sichtbarkeit, Messbarkeit und Zielsetzung können Teams einen Plan zur kontinuierlichen Verbesserung erstellen. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Leistung von diesem Plan abweicht, können Sie sofort Anpassungen vornehmen.

Ermöglichen Sie Sichtbarkeit durch ClickUp Dashboards . Führen Sie regelmäßige Retrospektiven durch und dokumentieren Sie die Erfahrungen ClickUp-Dokumente . Diskutieren Sie Ideen in Kommentaren und behalten Sie den Überblick über alle Gespräche mit dem ClickUp Chat-Ansicht .

Klare Sicht auf Projekte mit anpassbaren ClickUp Dashboards

Änderungen umsetzen, Fortschritt verfolgen, spülen, wiederholen!

Herausforderungen bei der Implementierung von Zielmetriken

Trotz ihrer vielen Vorteile ist die Einführung von Zielgrößen nicht einfach. Es gibt einige Herausforderungen, denen Sie sich wahrscheinlich stellen müssen. Hier erfahren Sie, wie Sie diese überwinden können.

Metriken, die nicht mit den Zielen übereinstimmen

Die besten Metriken müssen auf Folgendes ausgerichtet sein teamziele . Sie messen die Leistung in Bezug auf das gewünschte Ziel. Oft fällt es Teams jedoch schwer, die richtigen Messgrößen für ihre Ziele zu ermitteln.

Überwinden Sie diese Herausforderung mit ClickUp: Legen Sie Ordner an, um Sprint-Zyklen, OKRs, wöchentliche Mitarbeiter-Scorecards usw. zu verfolgen, und leiten Sie Metriken für jeden dieser Bereiche ab.

Metriken setzen und vergessen

Teams setzen sich zu Beginn des Jahres mit Begeisterung Ziele, Messgrößen und Vorgaben. Wenn die Hektik des Arbeitsalltags beginnt, wird das oft vergessen.

ClickUp hilft Ihnen, dies zu vermeiden, indem es die Fortschrittsverfolgung automatisiert.

Mangelnde Sichtbarkeit

Einer der Gründe, warum Teams Ziele setzen und vergessen, ist, dass sie keine ständige Sichtbarkeit haben. Verstreute Tabellen mit verschiedenen Anpassungen der Ziele und Metriken machen den Zugriff mühsam.

ClickUp löst dieses Problem, indem es die Ziele in den Kontext der täglichen Aufgaben stellt. So bleiben Ziele sichtbar und relevant für die Arbeit.

Ohne ein robustes Projektmanagement-Tool könnte die Frage "Wie viele Aufgaben haben wir erledigt?" zu zeitaufwändig sein.

Das umfassende Aufgabenmanagement-Modul von ClickUp wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Durch den einfachen Einsatz von ClickUp können Ihre Teams Daten zu Aufgaben, Zeiterfassung, Arbeitsbelastung und mehr sammeln.

Behalten Sie mit ClickUp den Überblick über Ihre Ziele und Erfolgsmetriken

Jedes Unternehmen arbeitet immer auf ein Ziel hin, auf ein Ergebnis, das es erreichen möchte. Vielleicht sind Sie anderer Meinung als Goldratt und denken, dass Ihr Hauptziel darin besteht, die Welt zu verändern. Wir werden nicht darüber urteilen.

Was auch immer Ihr Ziel ist, ClickUp wird Sie dabei unterstützen. Nutzen Sie die Funktionen von ClickUp zur Aufgabenverwaltung, Terminplanung, Überwachung und Zielverfolgung, um Ihre Ziele zu erreichen. Legen Sie gleich los. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos .

FAQs über Ziel-Metriken

1. Was ist das Ziel von Erfolgsmetriken?

Erfolgsmetriken sind Indikatoren für die Leistung. Das Ziel von Erfolgsmetriken ist es, den Teammitgliedern Klarheit, Richtung und Zweck zu geben.

2. Was sind KPI-Ziel-Metriken?

KPI-Zielkennzahlen sind spezifische Messwerte, mit denen die Leistung einer Organisation, eines Teams oder einer Einzelperson anhand vordefinierter Ziele bewertet wird.