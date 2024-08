KPIs vs. Metriken: Was sie sind und wie man sie verfolgt

Bereit, etwas über KPI-Metriken zu erfahren?

Dann sind Sie hier genau richtig!

aber lassen Sie uns gleich zu Beginn eines klarstellen:_

Sowohl Metriken als auch KPIs helfen Ihnen zwar, die Leistung Ihres Geschäfts zu messen, sind aber nicht dasselbe.

betrachten Sie es so:_

Wenn Metriken Fernsehsendungen wären, dann wären Schlüssel-Leistungsindikatoren Sitcoms.

KPI-Metriken sind im Wesentlichen Arten von Metriken, die Ihnen bei der Nachverfolgung der Leistung Ihres Unternehmens über schlüssel ziele .

In diesem Artikel erfahren Sie, was KPIs und Metriken sind und wie sie sich unterscheiden. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie effektive Einstellungen vornehmen können KPIs für Ihr Business um Ihre Leistung zu messen.

Und wer könnte uns dabei besser helfen als jedermanns bevorzugte Sitcom-Familie - die Simpsons!

Was ist ein Schlüssel Leistungsindikator KPI?

Ein Key Performance Indicator (KPI) ist eine quantifizierbare Kennzahl, die Ihr Geschäft darüber informiert, wie gut es seine Schlüssel-Geschäftsziele erreicht. Das entscheidende Wort ist hier "Schlüssel", da diese Indikatoren nur Einzelziele des Kerngeschäfts betreffen.

Außerdem sind die meisten KPIs spezifisch und messbar, damit Sie die Leistung Ihres Unternehmens leicht messen können.

Wenn Bart zum Beispiel ein besserer Schüler werden wollte, wäre ein guter KPI so etwas wie "Nummer des Nachsitzens" und nicht so etwas Vages wie "Menge des Ärgers."

Warum?

die "Nummer des Nachsitzens" ist spezifischer und leichter zu messen als die "Anzahl der Probleme"

Sie wollen konkretere und weniger "bärtige" Beispiele? Keine Sorge, wir werden Ihnen in einer Minute viele Beispiele für KPIs geben!

Warum sind KPIs wichtig?

KPIs helfen Ihnen, die Leistung Ihres Unternehmens zu bewerten, indem sie aufzeigen, wie gut Sie Ihre wichtigsten Geschäftsziele erreichen.

Da diese Leistungsindikatoren aufzeigen, wie gut Sie Ihre Kern Geschäftsziele erreichen, können Sie die Leistung Ihrer Organisation und Ihres Teams bei der Erreichung dieser Schlüssel Ziele leicht überwachen.

Verfolgen Sie KPIs mit *KPI-Software* !

Was sind gängige Beispiele für KPIs?

Zum Beispiel OKRs mit Hilfe von Schlüsseln zur Leistungsbeurteilung können Unternehmen nachverfolgen, wie sie ihre eigenen Einzelziele verfolgen. Sie können sich von Geschäft zu Geschäft unterscheiden.

Denken Sie daran, dass verschiedene Geschäfte unterschiedliche Leistungsindikatoren verwenden können, um ihre Fortschritte bei der Erreichung ihrer KPI-Einzelziele zu verfolgen.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass Smithers dafür verantwortlich ist, dass das Geschäft von Mr. Burns mehr Geld einbringt.

Smithers hat hier jedoch ein Problem:

Was benutzt er, um dies zu erledigen?

was benutzt er als **_Schlüssel Leistungsindikator dafür?

Sollte er Indikatoren wie die Nettogewinnspanne verwenden?

Oder ist der Gesamtumsatz ein besserer Indikator?

Ebenso werden verschiedene Geschäfte unterschiedliche Schlüssel-Leistungsindikatoren wählen, auch wenn sie sich auf die Leistung gegenüber den **gleichen KPI-Zielen konzentrieren, wie z.B. mehr Geld zu verdienen!

Hier sind einige gängige KPI-Beispiele für verschiedene Arten von KPI-Einzelzielen:

Umsatz Wachstum: Prozentuales Umsatzwachstum in einem bestimmten Zeitraum Länge des Verkaufszyklus : durchschnittliche Zeitspanne zwischen dem ersten Kontakt und dem Abschluss eines Verkaufsgesprächs durch den Vertriebsmitarbeiter

Konversionsrate von Leads zu Clients: Prozentsatz der umgewandelten Leads

E-Commerce-Metriken: Metriken in Bezug auf Ihre e-Commerce-Aktivitäten

B. Marketing KPI Beispiele

Organic web traffic: Anzahl der Besucher auf Ihrer Website

Kosten der Kundengewinnung: Gesamtkosten für die Gewinnung eines Kunden

E-Mail-Öffnungsraten: Prozentsatz der geöffneten E-Mails im Vergleich zu den insgesamt versendeten E-Mails in Ihrem e-Mail-Marketing kampagnen

Social Media KPIs: verschiedene Metriken über Ihre soziale Medien interaktionen

C. Finanzielle KPI Beispiele

Free Cash Flow: Betrag, der nach den Investitionsausgaben übrig bleibt

Verschuldungsgrad: Verhältnis der gesamten Verbindlichkeiten des Unternehmens zum Eigenkapital

Kosten der verkauften Waren: Kosten für die Herstellung der Produkte, die ein Geschäft verkauft

D. HR KPI Beispiele

Fluktuationsrate: Prozentsatz der Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen haben, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mitarbeiter

Umsatz pro Mitarbeiter: durchschnittlicher Umsatz, den jeder Mitarbeiter bringt

Kosten pro Einstellung: Gesamtkosten für die Einstellung jedes Mitarbeiters

E. SEO KPI Beispiele Absprungrate: Prozentualer Anteil der Besucher, die die Website verlassen, ohne etwas zu unternehmen Notiz: Jeder SEO KPI Berichterstellung tool misst die Absprungrate.

Engagement-Rate: das Verhältnis der engagierten Sitzungen einer Website zu den gesamten Sitzungen

Seiten pro Sitzung: die durchschnittliche Zahl der von den Benutzern in einer Sitzung besuchten Seiten

Wir könnten so weitermachen... aber Sie haben die Idee!

Wenn Sie eine umfassende Liste von KPIs für Ihr Geschäft wünschen, lesen Sie unseren Artikel über wichtige Metriken für Ihr Geschäft!

Zu erledigen: Wie unterscheiden sich Schlüsselkennzahlen und Business-Ziele?

KPIs und Ziele mögen ähnlich erscheinen, sind es aber nicht.

Ein Ziel ist ein Mittel zum Erreichen eines Ziels, während ein KPI dazu dient, zu messen, wie Sie Ihr Meeting erreichen ziele und Zielsetzungen .

Stellen Sie sich das so vor:

Wenn es Barts Ziel war, ein besserer Schüler zu werden, ist "die Zahl der Nachsitze um 50 % zu reduzieren" ein Objekt, das er erfüllen muss, um sein Ziel zu erreichen

Der KPI ist hier "Anzahl der Nachsitze", da dies die Metrik ist, mit der Sie seinen Fortschritt beim Erreichen dieses Ziels messen

#

Was sind Metriken?

| Metriken sind quantifizierbare Messgrößen, die Ihnen helfen, die Leistung Ihres Geschäfts zu ermitteln. Sie werden jedoch für jeden Aspekt der Geschäftsleistung verwendet und beziehen sich im Gegensatz zu KPIs nicht nur auf Geschäftsziele. |

Sie haben Metriken, die jeden Aspekt der Leistung Ihres Geschäfts abdecken!

Und da Metriken alles abdecken, sollten Sie bei der Bewertung von Metriken und KPIs die KPIs als eine hyperfokussierte Untermenge von business-Metriken .

Welche Beispiele für Metriken gibt es?

Alle KPIs die wir zuvor aufgelistet haben können als Metriken für Ihr Geschäft verwendet werden!

Denken Sie daran, der einzige wirkliche Unterschied zwischen Metriken und KPIs ist:

Wenn die Metrik auf ein Kernziel des Geschäfts ausgerichtet ist, handelt es sich um einen KPI

des Geschäfts ausgerichtet ist, handelt es sich um einen KPI Wenn die Metrik nicht auf ein Einzelziel ausgerichtet ist, wird sie einfach als Metrik bezeichnet

Lohnt sich die Nachverfolgung von Metriken noch, wenn sie keine Schlüssel-Ziele verfolgen?

Das ist so, als würde man Homer fragen, ob es sich lohnt, einen drei Tage alten Donut zu essen - auch wenn er nicht mehr so frisch ist!

Natürlich sind Metriken noch immer wertvoll!

Auch wenn die Metriken nicht auf Ihre Schlüssel für das Geschäft abzielen, sind sie dennoch sehr wichtig für Ihr Geschäft.

Nehmen wir zum Beispiel an, Krusty der Clown wollte sein Geschäft ausbauen und einer seiner KPIs war "Anzahl der eingehenden Leads"

Aber als die Zeit verging und er seine KPIs nachverfolgte, stellte er fest, dass seine eingehenden Leads zurückgingen - was ihm zeigte, dass es ein Problem gibt.

Aber das war's auch schon. Das ist alles, was seine KPI-Metriken ihm sagen können.

Sie können aufzeigen, wie er mit einem Schlüsselproblem konfrontiert ist - aber nicht warum es passiert ist.

Hier kommen die anderen Metriken für das Geschäft ins Spiel.

Denken Sie daran, dass dieser Rückgang eine Reihe von Gründen haben könnte, wie z. B.:

Fehlerhafte Landing Pages

Kaputte Links

Langsame Ladezeiten der Seite

Und vieles mehr!

Um der Ursache auf den Grund zu gehen, muss sich Krusty wahrscheinlich in Google Analytics einloggen und die Metriken für das Geschäft durchgehen, wie z.B.:

Klick-Konversionen

Absprungrate

Verweildauer auf der Seite

Nummer der Sitzungen

Auf diese Weise vermitteln Metriken und KPIs Ihrem Geschäft einen genauen Eindruck davon, wie die Dinge laufen und was Sie tun können, damit die Dinge reibungslos laufen!

#

3 Schritte zum Einstellen und Nachverfolgen effizienter KPI Metriken

Okay, es ist also klar, dass KPIs für Geschäfte so wichtig sind wie Donuts für Homer.

aber wie erledigt man die Erstellung und Nachverfolgung?

Schließlich muss es sich um detaillierte, quantifizierbare Maßnahmen handeln, oder?

um sie zu verwalten, brauchen Sie wahrscheinlich einen Experten!

Nö.

Die Festlegung von KPIs für Ihr Business ist keine Raketenwissenschaft!

Zu erledigen sind lediglich die folgenden einfachen Schritte:

Schritt 1. Legen Sie die richtige Art von KPIs fest

Alle effizienten KPIs enthalten drei gemeinsame Komponenten.

Sie sind:

Spezifisch

Messbar

Relevant

kommt Ihnen das bekannt vor? sMART-Prozess zur Einstellung von Zielen_ ?

Das ist es nämlich!

Die Einstellung von KPIs ist jedoch ein etwas anderer Prozess.

Aber keine Sorge.

Die Erstellung von KPIs, die alle drei Komponenten enthalten, ist ein Kinderspiel!

Im Folgenden sehen wir uns jede Komponente genauer an und erläutern, warum sie wichtig ist:

A. Ihre KPIs sollten spezifisch sein

KPIs sollen genaue Indikatoren für Ihre Leistung bei der Verfolgung bestimmter Ziele und Vorgaben sein. Und da sie Ihnen helfen sollen, einfach festzustellen, wie Sie zu erledigen sind, müssen sie genau definiert sein.

Kehren wir zu unserem Beispiel zurück, in dem Bart ein besserer Schüler werden wollte. Er hatte zwei Möglichkeiten, einen Indikator-KPI einzustellen:

Nummer des Nachsitzens Menge an Ärger

**Option eins ist großartig, da sie sehr zielgerichtet ist

Sie gibt Bart eine klare Vorstellung davon, was er nachverfolgen muss, um festzustellen, ob er ein besserer Schüler geworden ist oder nicht.

**Das Problem bei Option zwei ist, dass sie sehr vage ist

Was bedeutet Ärger?

Welche Aktivitäten fallen darunter?

Da es für Bart keine einfachen Möglichkeiten gibt, diese Fragen zu beantworten, wird er es schwer haben, damit festzustellen, ob er tatsächlich ein besserer Schüler wird!

B. Ihre KPIs müssen messbar sein

Denken Sie daran: KPIs helfen Ihnen bei der Nachverfolgung Ihrer Leistung.

Und um etwas nachverfolgen zu können, muss es eine quantifizierbare Messgröße im Anhang geben.

denken Sie darüber nach

Ist es einfach, die Zahl der Nachsitze zu messen, an denen Sie teilnehmen? Ja.

Kann man "die Menge an Ärger, in die man gerät" leicht messen? Nicht wirklich.

Jeder KPI, den Sie einstellen, muss messbar sein um Ihnen die Nachverfolgung zu erleichtern und zu überprüfen, ob die Dinge auf dem richtigen Weg sind.

C. Ihre KPIs müssen relevant sein

Dies ist wahrscheinlich die wichtigste Komponente eines guten KPI.

Da Sie KPIs zur Nachverfolgung Ihrer Leistung verwenden, müssen Ihre KPI-Metriken für das, was Sie erledigen, relevant sein.

Ein Beispiel: "Nummer der Nachsitze" ist ein relevanter Leistungsindikator für jemanden, der in der Schule besser werden will.

Die "Nummer der verzehrten Bonbons" ist es jedoch nicht!

In ähnlicher Weise müssen Ihre Business KPIs für die Ziele, die Sie nachverfolgen, relevant sein. Sie können doch nicht erwarten, dass Sie Ihre HR-Prozesse anhand von Marketing-Metriken bewerten, oder?

Schritt 2: Verwenden Sie das richtige Dashboard für KPIs

sie wissen jetzt, wie Sie die richtigen Metriken einstellen

Aber das ist nur die Hälfte der Arbeit!

Jetzt müssen Sie sie nachverfolgen, um zu sehen, wie Ihre Leistung ist.

Und obwohl die Verwendung von Stift und Papier zum Notieren von KPI-Metriken immer noch eine Option ist, ist sie nicht die richtige Option.

Warum?

Weil es ineffizient und riskant ist und Sie dazu zwingen kann, härter zu arbeiten, als Sie es eigentlich müssten!

das ist so, als würde man Homer in einem Atomkraftwerk anstellen!

Wenn Sie Ihre KPIs wirklich effizient nachverfolgen wollen, benötigen Sie ein spezielles KPI Dashboard .

Zum Glück hat ClickUp die perfekten KPI Dashboards für Sie!

Was ist ClickUp?

ClickUp ist die weltweite Nummer 1 projektmanagement tool .

Geschäfte und studenten verwenden gerne ClickUp als KPI-Dashboard und Zentrum für die Nachverfolgung von Zielen zu nutzen!

Im Folgenden erfahren Sie, wie ClickUp Ihnen bei der Nachverfolgung Ihrer Schlüssel-Leistungsindikatoren helfen kann:

A. Ziele Die Ziele von ClickUp sind eine der einfachsten Möglichkeiten, Ihre KPIs und Fortschritte nachzuverfolgen.

Tatsächlich ist es so einfach, dass wir ziemlich sicher sind, dass even Barney damit umgehen könnte!

In ClickUp sind Ziele übergeordnete Container, die in kleinere Einzelziele unterteilt sind. Diese Ziele haben im Wesentlichen die Funktion von Business-Zielen, die Sie abschließen, um Ihr Gesamtziel zu erreichen.

Während Sie Ihre Einzelziele erfüllen, wird der Fortschritt Ihres Gesamtziels in Echtzeit aktualisiert!

Das Beste an ClickUp ist, dass Sie selbst benutzerdefinieren können, welche Metriken Sie für die Messung dieser Einzelziele wählen, wie z.B.:

Zahlen: numerische Zahlen wie Prozentsätze und Punktzahlen

Währung: für Metriken wie Gewinne und Abwanderungsrate

Aufgaben: zur Nachverfolgung der Leistung auf der Grundlage der abgeschlossenen Aufgaben

So setzt sich der ganze Prozess zusammen:

Ein Ziel erstellen

(z. B. "Steigerung des Unternehmensumsatzes um 500.000 $")

Legen Sie eine Reihe von Einzelzielen fest, mit denen Sie dieses Ziel erreichen können

(z. B. "250.000 $ Umsatz mit Shiny Widgets")

Definieren Sie eine Reihe von Schlüssel-Metriken, mit denen Sie den Fortschritt Ihres Einzelziels messen wollen

(durch Verwendung der Metrik Währung in ClickUp's Goals)

Beginnen Sie mit der Nachverfolgung Ihres Fortschritts, bis Sie den Erfolg erreichen!

Dieser Workflow ist besonders nützlich, wenn Sie ein Remote-Team leiten und effizienter mit Teammitgliedern kommunizieren müssen, die von zu Hause aus arbeiten.

B. Dashboards

ClickUp's Dashboards sind die perfekte Befehlszentrale für die Verwaltung all Ihrer KPIs. Sie geben Ihnen einen Überblick über alle Arten von KPIs auf die Art und Weise, wie Sie sie nachverfolgen möchten!

Jedes Dashboard kann eine Vielzahl von Informationen enthalten Benutzerdefinierte Widgets

überwachen jeweils eine ausgewählte Metrik in der von Ihnen gewünschten Form.

Hier finden Sie eine Liste aller Widgets, auf die Sie in ClickUp zugreifen können:

Liniendiagramm

Balkendiagramm

Kreisdiagramm

Batterie-Tabelle

Berechnung (zur Berechnung von Summen, Durchschnittswerten und anderen numerischen Daten)

Quelle: https://docs.clickup.com/en/articles/3625951-custom-widgets Auf diese Weise können Sie alle Ihre Schlüssel Metriken visuell so nachverfolgen, wie Sie es möchten!

Es spielt keine Rolle, ob es sich um Umsatz-, Finanz- oder Donut-Metriken handelt - Sie können alle Arten von KPIs in ClickUp nachverfolgen!

Zusätzlich können Sie die Zugriffsrechte für diese Dashboards benutzerdefiniert festlegen. Auf diese Weise können Sie Ihre Leistungsindikatoren (KPIs) für verschiedene Mitglieder des Teams freigeben und projektbeteiligten !

C. Teams Berichterstellung KPIs sind nicht nur auf Business-Prozesse limitiert.

Sie können die Leistung Ihres Teams mit Hilfe eines KPI-Bericht zu!

Glücklicherweise verfügt ClickUp über eine Vielzahl von detaillierten Berichten zur Messung der Leistung Ihres Teams, wie z. B.:

Erledigt : Verwenden Sie die Nummer der abgeschlossenen Aufgaben, um die Leistung jedes Mitglieds Ihres Teams in Ihrem KPI-Bericht zu messen

: Verwenden Sie die Nummer der abgeschlossenen Aufgaben, um die Leistung jedes Mitglieds Ihres Teams in Ihrem KPI-Bericht zu messen Bearbeitet : Verwenden Sie Daten darüber, wer an den meisten Aufgaben gearbeitet hat, als KPI

: Verwenden Sie Daten darüber, wer an den meisten Aufgaben gearbeitet hat, als KPI Nachverfolgte Zeit : Verwenden Sie die Zeit als KPI, um festzustellen, wer sich am meisten engagiert hat

: Verwenden Sie die Zeit als KPI, um festzustellen, wer sich am meisten engagiert hat Workspace-Punkte : Weisen Sie Projektaktivitäten Punkte zu und verwenden Sie diese als KPI, um die Leistung Ihres Teams zu bewerten

: Weisen Sie Projektaktivitäten Punkte zu und verwenden Sie diese als KPI, um die Leistung Ihres Teams zu bewerten Und viele weitere Berichterstellungen für verschiedene Arten von KPIs!

All diese Funktionen sind sehr nützlich bei der Verwaltung von Mitgliedern eines Teams, die aus der Ferne arbeiten.

Aber ClickUp erledigt nicht nur die Nachverfolgung von Schlüsseln, sondern auch von Leistungsindikatoren (KPI)!

Sie erhalten auch praktische Features wie:

Automatisierung des Projektmanagements : Automatisierung von sich wiederholenden Prozessen zur Zeitersparnis

Agiles Projektmanagement diagramme: Verfolgen Sie IhreAgile Metriken und scrum projekte mit ausbrüche ,abbrände,geschwindigkeitsdiagramme undkumulative Flow-Diagramme* Wöchentliche Scorecards : Behalten Sie die Nachverfolgung der Ziele und Fortschritte Ihres Teams im Auge

Benutzerdefinierte Status : Erstellen Sie benutzerdefinierte, projektspezifische Status für alle Ihre Aufgaben

Prioritäten : Einstellen der Prioritäten für Aufgaben, um immer zuerst an den wichtigsten Aufgaben zu arbeiten

Zugewiesene Kommentare : Weisen Sie Teammitgliedern Kommentare zu, um sicherzustellen, dass sie nicht unbemerkt bleiben

Schritt 3: Bewerten Sie Ihre KPIs immer wieder und passen Sie sie entsprechend an

sie haben also eine Reihe von Leistungskennzahlen gefunden _und wissen jetzt, wie Sie sie nachverfolgen können

Zu erledigt, richtig?

nicht ganz._

Es ist wichtig, dass Sie Ihren KPI-Bericht regelmäßig durchgehen und Ihre KPIs entsprechend anpassen.

warum?

Nicht alle Ihre Metriken für die Leistung sind erfolgreich.

Manchmal wählen Sie vielleicht einen KPI, der für Ihr Ziel relevant scheint, aber er spiegelt Ihren Fortschritt nicht genau wider.

kehren wir zu dem bereits erwähnten Beispiel von Krusty zurück:_

Krusty wollte sein Online Geschäft ausbauen und verwendete "Anzahl der eingehenden Leads" als KPI. Das ist zwar ein spezifischer, messbarer und relevanter KPI, aber er könnte trotzdem irreführend sein.

Er könnte zum Beispiel mehr eingehende Leads erhalten, aber seine Konversionsrate könnte sinken und seine Kundenakquisitionskosten könnten steigen.

Dies wird wahrscheinlich zu weniger Umsatz führen - auch wenn er mehr eingehende Leads hat!

Deshalb ist es wichtig, regelmäßig einen Blick auf Ihre KPI-Daten zu werfen und sich zu vergewissern, dass sie Ihren Fortschritt genau verfolgen.

Und wenn sich Ihre Ziele und Prozesse im Business ändern, ist es notwendig, auch Ihre Metriken zu ändern.

Denken Sie daran, dass das Ziel eines Schlüssels zur Leistungsmessung darin besteht, Ihre Leistung im Hinblick auf bestimmte Ziele und Vorgaben nachzuverfolgen. Wenn Ihre Schlüssel-Metriken nicht mit diesen Zielen übereinstimmen, sind sie nicht hilfreich!

#

Schlussfolgerung

Beide Metriken und KPIs spielen eine große Rolle bei der Bewertung der Leistung Ihres Unternehmens. Sie helfen Ihnen, die Dinge einfach zu überwachen, um sicherzustellen, dass alles auf dem richtigen Weg ist.

Sie können diese Metriken jedoch nicht ohne das richtige Dashboard für KPIs oder ein Rechenzentrum für die Nachverfolgung von Zielen einstellen und überwachen

Glücklicherweise bietet ClickUp alles, was Sie zur Nachverfolgung Ihrer KPIs benötigen, damit alles reibungslos läuft. Ob es um die Anpassung der Art von Metriken geht, die Sie verwenden, oder darum, mit welchen visuellen Diagrammen Sie sie nachverfolgen können, ClickUp hilft Ihnen bei jedem Schritt auf dem Weg! Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und lassen Sie es zu Ihrem untrennbaren KPI-Begleiter werden - so wie Lisa und ihr Saxophon!