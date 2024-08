10 außergewöhnliche E-Mail-Marketing-KPIs, die Sie verfolgen müssen

An: Sie

Von: ClickUp

_Betreff: Legen Sie KPIs fest, bevor Sie Ihre Emails fliegen lassen

"Hey, E-Mail _Marketer , 👋

du hast dich also entschlossen, eine E-Mail-Aktion zu starten marketing Kampagne.

Sie haben bereits einen Inhaltskalender planned out und Sie wissen genau, wie Sie Ihre E-Mails optimieren werden

Gut!

Aber was sind Ihre E-Mail Marketing Ziele?

wollen Sie Ihre Markenbekanntheit über Ihre _Sozialen Medien verbessern, Ihren Umsatz in die Höhe treiben oder an Ihrem Listenwachstum _ arbeiten?

sobald Sie sich für ein _spezifisches Ziel entschieden haben, müssen Sie auch einige _E-Mails auswählen marketing KPIs um zu sehen, wie Sie fortschreiten zur Erreichung dieses Ziels.

keine Sorge, da kommen wir ins Spiel!"

In diesem Artikel gehen wir auf alles ein, was Sie über E-Mail-Marketing-KPIs wissen müssen, und heben die

zehn besten KPIs und Metriken

die Sie heute verfolgen müssen. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie KPIs für E-Mail-Marketing am einfachsten verfolgen können.

da Sie diese "E-Mail" bereits geöffnet haben, lassen Sie uns herausfinden, was sie zu bieten hat 📬

Was sind E-Mail-Marketing-KPIs?

Lassen Sie uns zunächst zu den Grundlagen kommen.

KPI steht für Key Performance Indicator.

KPIs sind messbare Ziele, die Unternehmen helfen, ihre Leistung zu visualisieren.

E-Mail-Marketing-KPIs messen die Leistung der verschiedenen Elemente eines e-Mail-Marketing kampagne:

Lesen die Leute Ihre E-Mails ?

Werden sie weitergeleitet?

oder meiden sie sie nur?_

Nützliche E-Mail-Marketing-Metriken helfen Ihnen, diese Trends zu überwachen, um zu sehen, ob Ihre Kampagne ihren Zweck erfüllt.

10 E-Mail-Marketing-KPIs, die Sie verfolgen müssen

Hier sind zehn E-Mail-Marketing-KPIs, die auf jeden Fall lesenswert sind. Großartig

e-Mail-Marketing-Dienstleistungen

sollten diese Metriken unbedingt in ihre Berichtsfunktionen aufnehmen.

1. Absprungrate

Diese Kennzahl misst, wie viele Personen Ihre E-Mail nicht erhalten haben, gemessen an der Gesamtzahl der gesendeten E-Mails. 🙅

Es gibt zwei Arten von Bounces:

Soft Bounces erfassen vorübergehende Probleme mit E-Mail-Adressen

Hard Bounces verfolgen dauerhafte Probleme mit E-Mail-Adressen

Eine hohe Anzahl von Bounce-E-Mails kann darauf hindeuten, dass Ihre Liste viele gefälschte E-Mail-Adressen, alte E-Mail-Adressen oder..

Die Absprungrate ist ein KPI, der Ihnen helfen soll, die Qualität Ihrer Abonnentenliste zu bestimmen.

Hier ist, wie Sie es berechnen können:

2. E-Mail-Zustellungsrate

Die E-Mail-Zustellbarkeitsrate gibt an, wie viele E-Mails erfolgreich an den Posteingang eines Empfängers gesendet wurden.

Der Unterschied zwischen Bounce-Rate und Zustellbarkeitsrate besteht darin, dass sich erstere auf abgelehnte E-Mails konzentriert, während sich die Zustellbarkeitsrate auf angenommene E-Mails konzentriert.

So können Sie sie berechnen:

3. Öffnungsrate

Diese Kennzahl gibt an, wie viele E-Mail-Empfänger die von Ihnen gesendete E-Mail geöffnet haben.

Seit e-Mails von ihrer Betreffzeile abhängen die Öffnungsrate zeigt Ihnen, wie erfolgreich Ihre Betreffzeile ist.

Sie können öffnungsraten erhöhen durch:

Die Vornamen Ihrer Abonnenten einbeziehen

Halten Sie Ihre Betreffzeilen kurz und prägnant 🍬

Hinzufügen von Emojis zu Ihren Betreffzeilen 😁

Aber es reicht nicht aus, einige der Möglichkeiten zu kennen, mit denen Sie Ihre Öffnungsrate verbessern können; Sie müssen auch wissen, wie Sie diese Zahl berechnen können.

Hier ist eine einfache Formel, die Ihnen dabei hilft:

4. Eindeutige Öffnungsrate

Ihre eindeutige Öffnungsrate gibt die Anzahl der einzelnen Nutzer an, die Ihre E-Mail öffnen.

aber wie unterscheidet sich eine einmalige Öffnungsrate von einer regulären Öffnungsrate?

Nun, wenn einer Ihrer Kunden dieselbe E-Mail dreimal öffnet, zählt dies nur als ein einziges Öffnen, aber drei gesamte Öffnungen.

So können Sie es berechnen:

aber das bloße Öffnen einer E-Mail reicht nicht aus, oder?

ja, wir brauchen Link-Klicks!_

5. Click-Through-Rate

Diese Kennzahl erfasst die Anzahl der E-Mail-Empfänger, die auf einen oder mehrere Links in Ihren E-Mails geklickt haben.

Hinweis: Es werden nur geöffnete E-Mails berücksichtigt.

Die Klickrate zeigt Ihnen, ob sich Ihre Abonnenten mit Ihren Inhalten beschäftigen und ob sie an folgenden Themen interessiert sind

mehr über Ihre Marke zu erfahren

.🤓

Wenn Ihre E-Mails keine Links enthalten, können Sie die Öffnungsrate oder E-Mail-Antworten verwenden, um das Engagement zu messen.

Hier erfahren Sie, wie Sie das berechnen können:

6. Klickrate

Die Klickrate ist die Anzahl der Personen, die auf einen Link in Ihrer E-Mail geklickt haben, gemessen an den Personen, denen die E-Mail zugestellt wurde.

Eine hohe Klickrate zeigt Ihnen, dass Ihre E-Mail-Marketing-Strategie erfolgreich ist.

Hier sehen Sie, wie Sie sie berechnen können:

Obwohl die Klickrate ähnlich klingt wie die Click-Through-Rate, gibt es tatsächlich einen bedeutenden Unterschied zwischen den beiden.

Die Klickrate konzentriert sich auf Personen, die Ihre E-Mail geöffnet haben, während sich die Klickrate auf diejenigen konzentriert, die Ihre E-Mail nur erhalten haben.

immer noch verwirrt?

Nehmen wir an, Sie haben diese Kennzahlen erhalten:

Versendete E-Mails insgesamt = 1000

Geöffnete E-Mails insgesamt = 600

Link-Klicks insgesamt = 300

Dann würde die Klickrate wie folgt aussehen:

Und die Klickrate würde wie folgt lauten:

Wenn Ihre Klickrate niedrig, Ihre Durchklickrate jedoch hoch ist, können Sie davon ausgehen, dass nicht viele Personen Ihre E-Mail geöffnet haben.

Diejenigen, die Ihre E-Mail gelesen haben, haben jedoch auf den Link geklickt. Das bedeutet, dass Ihre Betreffzeile überarbeitet werden muss, aber Ihre CTA (

Aufruf zum Handeln

) ist genau richtig.

7. Umrechnungskurs

Diese Kennzahl erfasst die Anzahl der Personen, die auf den Link geklickt und dann eine bestimmte Aktion ausgeführt haben.

Die abgeschlossene Aktion hängt von Ihrer E-Mail ab marketing-Kampagne ziele

.

Eine "Konversion" kann ein Verkauf, ein Abonnement, ein Download oder sogar eine Registrierung auf einer Landing Page sein.

Um Ihre E-Mail-Konversionsrate zu messen, müssen Sie Folgendes integrieren ihre E-Mail-Plattform mit Ihrer webanalysesystem. Wenn Sie auf diese Weise eine E-Mail an Ihre Abonnenten senden, in der Sie einen Rabatt von 60 % auf alle Ihre Online-Produkte anpreisen, können Sie anhand der Konversionsrate feststellen, wie viel Prozent der Nutzer auf den Link geklickt und einen Kauf getätigt haben. Steigern Sie Ihre Konversionsraten, indem Sie einige der folgenden Methoden anwenden vorlagen für Follow-up-E-Mails .

Wenn Sie wissen, wie viel Sie für die Kampagne ausgegeben haben, und herausfinden, wie viele Abonnenten Sie umgewandelt haben, können Sie leicht feststellen, ob sich das Geld, das Sie in die Kampagne gesteckt haben, auszahlt!

So können Sie es berechnen:

8. Wachstumsrate der Liste

Bei dieser Kennzahl spielt es keine Rolle, wie lange es Ihr Unternehmen schon gibt.

Auch ein bekanntes Unternehmen muss wachsen, um relevant zu bleiben.

ähnlich wie im Leben muss man sich weiterentwickeln und anpassen, um vorne zu bleiben

wie lässt sich die _Wachstumsrate auf E-Mail Marketing anwenden?_

Die Listenwachstumsrate gibt an, wie schnell Ihre E-Mail-Liste wächst.

Das Listenwachstum ist für das E-Mail-Marketing unerlässlich, da es Ihnen hilft, ein größeres Publikum zu erreichen und in Ihrer Branche relevant zu bleiben.

Hier erfahren Sie, wie Sie sie berechnen können:

steigern Sie Ihre Produktivität mit _ E-Mail-Produktivitäts-Tools .

9. Gesamt-ROI

Die Gesamtkapitalrendite ist der Gesamtumsatz, den Ihre E-Mail-Kampagne für Sie generiert hat.🤑

Diese Kennzahl zeigt Ihnen, ob Ihre Marketingbemühungen einen Mehrwert für das Unternehmen darstellen.

Hier erfahren Sie, wie Sie ihn berechnen können:

10. Spam-Beschwerde-Rate

als E-Mail-Vermarkter gibt es zwei Knöpfe, die Ihre Abonnenten auf keinen Fall drücken sollten

die Knöpfe 'Junk' und ' Spam '

Diese Kennzahl misst die Anzahl der Personen, die auf diese Schaltflächen klicken, wenn sie Ihre E-Mail erhalten.

Eine hohe Spam-Rate könnte darauf hindeuten:

Etwas stimmt nicht mit Ihrer E-Mail-Kopie

Ihre E-Mails sind schwer abzubestellen

Sie haben die Häufigkeit Ihrer E-Mails geändert

Ermitteln Sie den Grund dafür warum Ihre E-Mails im Spam-Ordner landen und beheben Sie sie. Behalten Sie den Überblick spam-Rate um die Effizienz der einzelnen Lösungen zu überprüfen.

Darüber hinaus schadet eine hohe Spam-Quote auch Ihrer E-Mail absender-Reputation .

Sie können diese Zahl bei Ihrem Internetdienstanbieter (ISP) erfragen oder Ihre Beschwerdequote selbst berechnen.

Hier erfahren Sie, wie Sie sie berechnen können:

Suchen Sie nach weiteren Beispielen? Sehen Sie sich diese an KPI Beispiele und Vorlagen !

Der beste Weg, Ihre KPIs zu verfolgen

schicken Sie manuell E-Mails an jede Person auf Ihrer Liste?

Richtig, Sie haben ein System eingerichtet, das die Prozesse für Sie rationalisiert und automatisiert.

Ebenso brauchen Sie ein Tool wie ClickUp, das Ihnen hilft, Ihre E-Mail-Marketingleistung zu verfolgen und zu messen!

Hier sehen Sie, wie ClickUp helfen kann:

1. Ziele setzen

erinnern Sie sich an die E-Mail _Marketingziele, die wir am Anfang erwähnt haben? Ziele sind der perfekte Ort, um sich Ziele zu setzen und die Fortschritte auf dem Weg dorthin zu verfolgen.

Warum?

Ziele sind hochrangige Container, die in kleinere, messbare Ziele unterteilt werden können Zielvorgaben.

Die Ziele, die Sie setzen, sind die kleineren Ziele, die Sie erreichen müssen, um Ihre allgemeine Marketing-Metrik zu erreichen.

Sie werden nie den Überblick verlieren, denn ClickUp zeigt Ihnen ständig an, welche Fortschritte Sie in Bezug auf Ihre KPIs gemacht haben.

Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn Sie ein Ziel erreichen, Ihr Fortschritt aktualisiert wird.

Sie können die Metriken, die Sie zur Verfolgung Ihrer E-Mail-KPIs auswählen, auch anpassen, z. B.:

Zahlen : numerische Zahlen wie die Anzahl der zugestellten E-Mails 📧

: numerische Zahlen wie die Anzahl der zugestellten E-Mails 📧 Währung: Verwalten Sie Ihre Einnahmen

Verwalten Sie Ihre Einnahmen Aufgaben: sehen Sie, ob Ihr E-Mail-Marketingteam die Aufgaben richtig oder nicht erledigt

Nicht sicher, wie sich KPIs von Metriken unterscheiden? Hier ist ein Beitrag über die unterschiede zwischen KPIs und Metriken .

2. Dashboards

ClickUp's

Dashboards

geben Ihnen einen umfassenden Überblick über alle Vorgänge in Ihrem

drip-E-Mail-Kampagne

.

Dashboards bieten Ihnen alle E-Mail-Analysen, die Sie benötigen, um zu sehen, ob Ihre Kampagne auf dem richtigen Weg ist.

Sie können auch Folgendes hinzufügen

Benutzerdefinierte Widgets

zu Ihrem Dashboard hinzufügen, damit Sie Ihre Fortschritte auf die von Ihnen gewünschte Weise anzeigen können:

Liniendiagramm: Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Liniendiagramm, um Trends im Wachstum Ihrer Liste zu erkennen 📈

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Liniendiagramm, um Trends im Wachstum Ihrer Liste zu erkennen 📈 Balkendiagramm: Entwerfen Sie benutzerdefinierte Umsatz-Balkendiagramme, um Änderungen des Umsatzes über einen bestimmten Zeitraum zu sehen 📊

Entwerfen Sie benutzerdefinierte Umsatz-Balkendiagramme, um Änderungen des Umsatzes über einen bestimmten Zeitraum zu sehen 📊 Kuchendiagramm: Verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Kuchendiagramm, um zu sehen, welche Art von Inhalten Ihre Abonnenten sehen möchten

Verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Kuchendiagramm, um zu sehen, welche Art von Inhalten Ihre Abonnenten sehen möchten Kalkulation : Berechnen Sie numerische Daten wie den Umsatz pro Abonnent

Berechnen Sie numerische Daten wie den Umsatz pro Abonnent Textblock: Fügen Sie Bilder, Rich Text und sogar /Slash-Befehle um mehr Details zu Ihrem Dashboard hinzuzufügen

3. Berichte

Berichte sind eine gute Möglichkeit zu sehen, ob Ihre E-Mail

marketing-Team

sich den Arsch aufreißt oder nur rumsitzt.

Durch Hinzufügen von

Tabelle Widgets

zu Ihrem E-Mail-Marketing-KPI-Dashboard hinzufügen, werden Sie Daten wie diese sehen:

Erledigt-Bericht: Sehen Sie die Anzahl der Aufgaben, die von jedem Teammitglied erledigt wurden

Sehen Sie die Anzahl der Aufgaben, die von jedem Teammitglied erledigt wurden Bearbeitet: Sehen Sie, wie viele Aufgaben jedes Teammitglied an einem bestimmten Tag, in einer bestimmten Woche oder in einem bestimmten Monat bearbeitet hat

Sehen Sie, wie viele Aufgaben jedes Teammitglied an einem bestimmten Tag, in einer bestimmten Woche oder in einem bestimmten Monat bearbeitet hat Arbeitsbereichspunkte: Gamify ihren E-Mail-Marketingprozess

Gamify ihren E-Mail-Marketingprozess Who's Behind: Sehen Sie, welche Teammitglieder nicht erledigte Benachrichtigungen und überfällige Aufgaben haben

Wollen Sie mehr Informationen über KPI-Berichte? Besuchen Sie unser ultimativen Leitfaden zu KPI-Berichten.

4. E-Mail ClickApp

wenn Sie glauben, dass E-Mail tot ist, haben wir die beste Möglichkeit, sie wiederzubeleben

Die

E-Mail-KlickApp

ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von E-Mails direkt in Ihren ClickUp-Aufgaben! Auf diese Weise können Sie Ihre KPIs verfolgen und Ihre projektbezogenen E-Mails verwalten - alles an einem Ort.

Und so geht's:

Senden und empfangen Sie E-Mail-Nachrichten direkt aus ClickUp-Aufgaben heraus

Hinzufügen von Anhängen, Formularen, Antwortvorlagen und mehr

Organisieren Sie Ihre E-Mail-Konversationen als Kommentare oder Threaded Comments

E-Mail-Automatisierungen basierend auf Ereignissen in ClickUp einrichten

So können Sie beispielsweise E-Mails an Teammitglieder zuweisen, gemeinsam an Sendungen und Antworten arbeiten und Automatisierungen auf der Grundlage von benutzerdefinierten Feldern, Kundenereignissen und sogar Fehlerverfolgung auslösen. Die Möglichkeiten sind fast grenzenlos!

Die Integration Ihrer E-Mails mit ClickUp hilft Ihnen:

Zeit zu sparen (kein Hin- und Herblättern mehr)

Die Kommunikation organisiert zu halten

Behalten Sie den Überblick über Ihre E-Mail-Konversationen

ClickUp unterstützt derzeit Outlook, IMAP, Office 365 und Gmail. Alle E-Mails, die Sie von ClickUp aus senden, sehen so aus, als wären sie direkt von Ihrer E-Mail gesendet worden - keine seltsamen Weiterleitungsadressen!

Hier sind einige weitere Möglichkeiten, wie Sie die E-Mail-ClickApp verwenden können:

Erstellen neuer Aufgaben durch Senden oder Weiterleiten einer E-Mail an ClickUp

Hinzufügen von Kommentaren durch Senden von E-Mails zu ClickUp-Aufgaben

Hinzufügen von Aufgabendetails zu Emails

Antworten auf Benachrichtigungs-E-Mails

Sie können auch Ihre

Google-Konto

zu ClickUp.

Die

Gmail-Integration

ermöglicht Ihnen:

Aufgaben aus E-Mails erstellen

Anhängen von E-Mail-Antworten an Aufgaben

Nahtlose Synchronisierung von Aktionen zwischen beiden Plattformen

Bonus: Email-Alternativen

E-Mail-Marketing KPI FAQs

Hier finden Sie die Antworten auf einige Fragen zu E-Mail-Marketing-KPIs:

1. Was sind die Schritte des E-Mail-Marketings?

Hier sind sechs Schritte, die Ihnen helfen, Ihre E-Mail-Marketing-Kampagne zu starten:

Schritt 1: Einrichten messbare Ziele die einen Zeitrahmen haben

Einrichten messbare Ziele die einen Zeitrahmen haben Schritt 2: Wählen Sie eine E-Mail vorlage oder erstellen Sie Ihre eigene

Wählen Sie eine E-Mail vorlage oder erstellen Sie Ihre eigene Schritt 3: Recherche und inhalt erstellen die Ihre Abonnenten sehen wollen

Recherche und inhalt erstellen die Ihre Abonnenten sehen wollen Schritt 4: Halten Sie sich an die Vorschriften Ihres ISP, um nicht im Spam-Ordner zu landen

Halten Sie sich an die Vorschriften Ihres ISP, um nicht im Spam-Ordner zu landen Schritt 5 : Überprüfen, texten und verschicken Sie Ihre E-Mail-Kampagne

: Überprüfen, texten und verschicken Sie Ihre E-Mail-Kampagne Schritt 6: Messen Sie Ihre Leistung und Ergebnisse

2. Was sind die 4 Arten von Marketing-E-Mails?

Hier sind die vier Arten von Marketing-E-Mails, die Sie versenden können:

Informations-E-Mails: Konzentrieren Sie sich auf ein bestimmtes Produkt oder eine bevorstehende Veranstaltung. Diese sollten einen fetten CTA enthalten

Konzentrieren Sie sich auf ein bestimmtes Produkt oder eine bevorstehende Veranstaltung. Diese sollten einen enthalten Digitaler Newsletter: Eine wöchentliche oder monatliche E-Mail, die sich auf Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung konzentriert

Eine wöchentliche oder monatliche E-Mail, die sich auf Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung konzentriert Produktaktualisierung: E-Mails mit Aktualisierungen über neue Produkte oder Änderungen an einem bestehenden Produkt

E-Mails mit Aktualisierungen über neue Produkte oder Änderungen an einem bestehenden Produkt Transaktions-E-Mails : Auftragsbestätigungen, Begrüßungs-E-Mails und Dankes-E-Mails

Wenn Sie eine Vielzahl von Marketing-E-Mails versenden, zeigen Sie Ihren Abonnenten, dass Sie viele verschiedene Dinge zu bieten haben!

Abmeldung 💻

Mit Hilfe von KPIs für das E-Mail-Marketing können Teams feststellen, ob sie bei der Erreichung ihrer E-Mail-Marketingziele Fortschritte machen.

Aber die Festlegung von KPIs ist nur der erste Schritt.

Um die Leiter zum Erfolg zu erklimmen, müssen Sie ihre KPIs verfolgen mit marketing-Management-Tools !

und welches Tool ist besser geeignet als ClickUp?

Wir versorgen Sie mit Dokumentationen für die Zusammenarbeit bei Kampagnen zur Einrichtung von Marketing-Vorlagen clickUp hat alles, was Sie brauchen, um Ihre ziele im digitalen Marketing .

Holen Sie sich ClickUp noch heute kostenlos

und beobachten Sie, wie Ihre Abonnentenliste in ungeahnte Dimensionen wächst!