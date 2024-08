10 Beispiele für Marketing-Ziele zur Erreichung Ihrer Ziele

Jeder weiß, dass Marketingziele wichtig sind.

Erstens: Der Wettbewerb ist hart, denn Growth Hacking verhilft Start-ups zu beeindruckenden Höhenflügen. Und zweitens muss man wissen, was man will, sonst irrt man ziellos umher, während alle anderen an einem vorbeilaufen.

Damit Ihre Marketingstrategie erfolgreich sein kann, müssen Sie sich jedoch sofort Ziele setzen.

In diesem Artikel definieren wir Marketingziele, erkunden die zehn wichtigsten Beispiele und beantworten einige häufig gestellte Fragen, die Sie vielleicht zu Marketingzielen haben.

Was sind Marketingziele?

Marketingziele sind spezifische Zielsetzungen definiert in einem Marketingplan .

Sie umreißen die Absichten des Marketingteams, geben ihm klare Anweisungen und bieten Informationen, die von den Führungskräften überprüft und unterstützt werden können.

Diese Ziele können sein:

Aufgaben wie das Brainstorming einerdigitalen Marketingplans* Verbessern inKPIs wie Konversionsraten

Spezifischeverkaufsquoten Oder andere leistungsbezogene Benchmarks, die Sie zur Messung des Marketingerfolgs verwenden können.

Um das Verständnis von Zielen zu erleichtern, fragen Sie sich, was Sie wollen.

Den Absatz oder Umsatz steigern?

Den Bekanntheitsgrad der Marke oder die Vordenkerrolle verbessern?

Ihr Unternehmen stärkeninbound-Marketing-Bemühungen?

Initiieren Sie digitales Marketing oder soziale Medienmarketing-Kampagnen?

Fokus auf Content Marketing?

All dies sind Beispiele für Marketingziele.

Warum ist es wichtig, sich Ziele zu setzen?

Mit strategischen Marketingzielen können Sie sich die Marketingtaktiken und -strategien vorstellen, die Sie benötigen, um diese Ziele zu erreichen.

Sie sind wie eine Brille, mit der Sie alle Möglichkeiten sehen können. 🥽

Ein grundlegender Marketingtrichter hat drei Stufen:

Entdeckung (oberer Teil des Trichters): Menschen entdecken Ihre Marke, wenn sie nach einem Produkt oder einer Dienstleistung suchen

Menschen entdecken Ihre Marke, wenn sie nach einem Produkt oder einer Dienstleistung suchen Betrachtung (Mitte des Trichters): Der Verbraucher ist mit dem Stöbern fertig und nun bereit zum Kauf

Der Verbraucher ist mit dem Stöbern fertig und nun bereit zum Kauf Kauf (Bottom of the Funnel): Ihr Unternehmen schließt das Geschäft ab

Wenn Sie sich Ziele setzen, gleiten Sie reibungslos von einer Stufe des Marketingtrichters zur nächsten.

Ohne sie werden Sie ziellos von Aufgabe zu Aufgabe treiben, ohne ein klares Verständnis davon zu haben, wie Ihre Arbeit einen Unterschied macht.

setzen Sie sich also Ziele ziele !

Top 10 Beispiele für Marketingziele

Hier sind einige Beispiele für Marketingziele, die Sie für eine hervorragende Marketingstrategie benötigen!

1. Steigerung der Markenbekanntheit

wenn Sie etwas fotokopieren wollen, wollen Sie es wahrscheinlich "vervielfältigen", oder?

Die Sache ist die: Xerox ist weder ein Verb noch ein allgemeines Substantiv für Fotokopieren. Es ist eine Marke.

Und der Grund, warum sie so synonym mit dieser Tätigkeit ist, liegt im Markenbewusstsein.

Und Ihr Unternehmen muss seinen Bekanntheitsgrad erhöhen.

Das Ziel ist einfach: Sie müssen ihre Marke für mehr Menschen sichtbar machen .

Ihre Marke hat eine einzigartige Persönlichkeit, genau wie Sie!

Verstärken Sie sie, um die Markenbekanntheit zu erhöhen.

Eine weitere Strategie zur Erreichung dieses Ziels besteht darin, die Orte zu berücksichtigen, an denen Ihre Zielkunden die meiste Zeit verbringen. Versuchen Sie es vielleicht mit einer Social-Media-Strategie, um eine Plattform für den Kontakt mit Ihrer Zielgruppe zu schaffen.

Sie können Ihre Social-Media-Ziele erreichen, indem Sie:

Beiträge über Ihre Unternehmenskultur veröffentlichen

Interessante branchenbezogene Artikel veröffentlichen

Oder Umfragen durchführen, um mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten

Es geht darum, mit Ihrem Publikum in den sozialen Medien in Kontakt zu treten und Ihre Marke sympathisch zu machen.

Seien Sie freundlich zu Ihrem Publikum, um es zu Bewunderern und Gönnern Ihrer Marke zu machen. 🤝

Und dann beobachten Sie, wie sie Ihre Inhalte und ihre positiven Markenassoziationen mit ihrem Umfeld teilen.

Bald wird Ihr Markenname auch ein Synonym für Ihr Produkt sein. 😎

Brauchst du mehr Hilfe beim Produktmanagement?

Werfen Sie einen Blick auf unseren Leitfaden zum Produktmanagement und sehen Sie sich die Seite _ besten Produktmanagement-Tools .

2. Engagement für die Marke steigern

Wenn Menschen auf Ihrer Website landen website oder Social-Media-Seiten landen wollen Sie sie bei der Stange halten.

Aber sie haben Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen und keine Zeit zu verlieren.

Binden Sie Ihr Publikum ein, indem Sie:

Regelmäßig posten

Reagieren Sie auf Kommentare in sozialen Medien (einschließlichKommentare zu Facebook-Anzeigen!)

Aktualisieren aller Online-Seiten mit den neuesten Informationen

Wenn Sie sie nicht einbeziehen, wird Ihr Publikum nicht zweimal darüber nachdenken, bevor es den Zurück-Button drückt.

Sie werden Ihre Website schneller wieder verlassen, als LeBron James einen 🏀 schießen kann.

Und sobald Google einen Hauch von hohen Absprungraten bemerkt..

Gulp

Und das bringt uns zu..

3. Höher in den Suchergebnissen ranken

Auf der zweiten Seite der Google-Suchergebnisse zu landen, ist der schlimmste Albtraum jeder Marke.

Wenn Sie nicht wollen, dass dies wahr wird, sollten Sie versuchen, ganz oben zu stehen, um den Webverkehr zu erhöhen! 🚀

Denn ein höheres Suchranking bedeutet:

Erhöhte Markenbekanntheit

Höhere Lead-Generierung

Geringere Ausgaben für Werbung

Erreichen von Lead- und Umsatzzielen

aber wie erreicht man die Spitze?

Eine digitale Marketingstrategie mit Schwerpunkt auf Suchmaschinen-Optimierung (SEO) erhöht Ihre Sichtbarkeit in den Suchmaschinen-Rankings.

Zu Ihren täglichen Aufgaben können gehören:

Optimieren Sie Ihren Inhalt für Suchmaschinen

Ausrichten auf Ihre geschäftsbezogenen Schlüsselwörter

Identifizierung von Crawl-Problemen

Undlinkaufbau Diese Aufgaben werden sicherstellen, dass Ihre Website stark genug ist, um Ihre idealen Kunden zu erreichen. 💪 Verbesserung der Sichtbarkeit Ihrer Website kann auch Ihr Marketing unterstützen kommunikationsziele wie die Steigerung des Engagements in den sozialen Medien.

sie füttern zwei Fliegen mit einer Klappe 😎

4. Website-Verkehr erhöhen

Fragen Sie die Marketingteams, was sie sich am meisten wünschen.

Sie werden wahrscheinlich "neue Kunden" sagen

Um dies zu erreichen, müssen Sie ein einfaches Ziel haben: mehr Menschen auf Ihre Website zu locken, damit Sie mit ihnen zu Ihren Bedingungen in Kontakt treten können.

Wir haben bereits herausgefunden, dass eine höhere Platzierung in den Suchergebnissen dazu führt, dass mehr Menschen Sie finden.

Leicht auffindbar = mehr Internetverkehr

Aber Sie können nicht zulassen, dass sie auf Ihrer Website landen und sie gleich wieder verlassen.

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Besucher die Antworten auf ihre Fragen erhalten.

Helfen Sie ihnen, mehr über Ihr Unternehmen, Ihre Produkte und Dienstleistungen zu erfahren

Fügen Sie interne Website-Links ein

Fügen Sie Call-to-Actions (CTAs) hinzu

Und, was am wichtigsten ist, fragen Sie nach ihren Kontaktdaten für Ihre Bemühungen zur Lead-Generierung.

Das kommt nicht nur Ihrem Unternehmen zugute, sondern hilft auch Ihren Website-Besuchern und ermutigt sie, den nächsten Schritt auf ihrer Reise mit Ihnen zu tun.

Sobald Sie die Kontaktinformationen erhalten haben, führen Sie sie durch eine Customer Journey die ihren Anforderungen entspricht, um sicherzustellen, dass sie die beste Erfahrung mit Ihrer Marke machen!

Das ClickUp Content Management Template ist Ihr ultimatives Content-Marketing-Tool - ganz gleich, ob Sie den Traffic Ihrer Website oder Ihre Social-Posts über alle Ihre Kanäle hinweg verfolgen. Verabschieden Sie sich von der lästigen Arbeit und begrüßen Sie ein einfaches, vielseitiges marketing-Workflow der alles von der Annahme von Anfragen über die Pflege des Redaktionskalenders bis zur Bereitstellung von Inhalten abdeckt.

5. Generieren Sie qualifizierte Leads

Sie wollen Ihre Website-Besucher von der Aufmerksamkeitsstufe in die Überlegungsstufe bringen.

Ihr nächstes Marketingziel ist also qualifiziert lead-Generierung .

Ein qualifizierter Lead ist jemand, der aufgrund der von ihm angegebenen Kriterien und Identifikationsdaten ein potenzieller Kunde werden kann.

Im Grunde handelt es sich um jemanden, der noch nicht zugegeben hat, dass er an Ihnen interessiert ist, aber Sie wissen, was er vorhat. 😏

Du musst also einen Schritt machen.

Aber zuerst ist es notwendig, zwei Dinge über eine solche Spur zu beachten:

Die Kriterien sind einzigartig für Ihr Unternehmen

Qualifizierte Leads können nur diejenigen sein, die bereitwillig Informationen zur Verfügung gestellt haben

Wie generieren Sie qualifizierte Leads?

Suchen Sie nach Schlüsselwörtern, nach denen potenzielle Kunden suchen

Versuchen Sie einen Content-Marketing-Ansatz wie Gast-Blogging

Veranstalten Sie ein Webinar undarbeiten Sie mit einem Influencer zusammen oder einer Marke

Qualifizierte Leads sind Ihre Auswahlliste für potenzielle Kunden. Konzentrieren Sie sich also auf sie, um -

6. Umsatz zu steigern

Dies ist eines der häufigsten intelligenten Marketingziele, die jeder verfolgt. Und es ist eines, auf das alle Ihre Marketingbemühungen ausgerichtet sein sollten.

zeit, Vollgas zu geben!

Legen Sie Umsatzziele fest und ermitteln Sie alle Marketingkanäle, die für Ihr Unternehmen am besten geeignet sind marketing-Geschäft .

Dann schenken Sie Ihren potenziellen Kunden all die Liebe und Aufmerksamkeit.

Damit sie sich auf einer persönlichen Ebene mit Ihrer Marke identifizieren, können Sie:

Treten Sie mit Ihren Kunden in Kontakt, z. B. durch Anrufe, E-Mails, Chats, soziale Medien usw.

Bieten Sie ihnen Werbeaktionen, Anzeigen und Rabatte an

Präsentieren Sie relevante Inhalte je nach Stadium der Buyer's Journey

Letztendlich werden Sie den Lead in einen Verkauf umwandeln!

Suchen Sie nach weiteren Tipps zur Vermarktung Ihres Projekts, um den Umsatz zu steigern?_

Sehen Sie sich diese Tipps an 20+ Projektmanagement-Tipps für Vermarkter .

7. Kundenwert erhöhen

Sie haben also neue Kunden gefunden! Aber sobald Sie mit dem Feiern fertig sind, ist es an der Zeit, langfristig zu denken.

Als Vermarkter kann sich Ihre Strategie nicht nur auf die Gewinnung neuer Kunden konzentrieren.

Es ist mehr wichtig, sich um Ihre bestehenden Kunden zu kümmern.

warum?

Verdienen Sie sich ihre Loyalität, und sie werden zu Botschaftern Ihrer Marke, die weitere Kunden wie sie anziehen.

Und das ist noch nicht alles.

Ein zufriedener Kunde wird wieder bei Ihnen kaufen und damit seinen Lebenszeitwert erhöhen. Außerdem kostet es viel weniger, Kunden zu halten, als neue Kunden zu gewinnen.

wie hält man Bestandskunden zufrieden und steigert den _Kundenwert?_

Informieren Sie sie über Ihre Produkte, Dienstleistungen und wertvollen Möglichkeiten, die Sie ihnen bieten können

Führen Sie Retargeting-Kampagnen durch, um mehr Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen

Entwickeln Sie Marketingkampagnen, bei denen Kunden für Sie werben und im Gegenzug Vergünstigungen oder Privilegien erhalten

Bieten Sie einen hochwertigen Kundenservice

Geben Sie ihnen privilegierten Zugang zu neuen Produkten oder Dienstleistungen

Sehen Sie sich das an *Marketing-Analyse-Tools*

8. Markenautorität etablieren

Markenbekanntheit ist großartig.

aber wie sieht es mit der Autorität der Marke in der Branche aus?

Sie bezieht sich auf das Vertrauen, das Ihre Marke bei den Kunden genießt, und auf den Grad, in dem sie Ihre Marke als Branchenexperten betrachten.

Nehmen wir an, du verkaufst ein paar tolle maßgeschneiderte Turnschuhe. 👟

Wir wollen nicht, dass die Reise eines Kunden dort endet.

Wenn jemand wissen möchte, welche Art von Farbstoff für Schuhe geeignet ist oder wie man Turnschuhe reinigt, ohne sie zu beschädigen, sollte er Ihre Website besuchen.

Das ist Markenautorität.

wie stellt man sie her?

Erstellen Sie hochwertige und lehrreiche Inhalte, die die Fragen der Suchenden beantworten. Ihr Ansehen wird steigen, und die Menschen werden Sie als vertrauenswürdige Quelle betrachten. Dies kann auch ganz oben auf Ihrer Liste der Content-Marketing-Ziele stehen

Verwenden Siesozialer Beweis und zeigen Sie Ihre positiven Zeugnisse für die ganze Welt. Das beweist, dass Ihr Unternehmen zufriedene Kunden hervorbringt

Verzichten Sie auf Verkaufsgespräche und Werbesprüche. Zeigen Sie stattdessen Ihr authentisches Wesen, damit die Menschen wissen, wer Ihre Marke ist. Zeigen Sie Ihre Persönlichkeit! ✨

Konzentrieren Sie sich weiterhin auf die SEO-Optimierung all Ihrer Online-Inhalte, damit Sie bei Google numero uno bleiben können.

Bieten Sie schließlich einen beständigen Kundenservice.

Lernen Sie, wie man Kampagnen mit _ verwaltet content marketing software !

9. Verbessern Sie die Kundenbindung

Wir sind damit beschäftigt, neue Kunden zu gewinnen und unsere Konversionsraten zu steigern.

Aber es ist genauso wichtig, die Zufriedenheit Ihrer bestehenden Kunden zu verfolgen, insbesondere bei abonnementbasierten Unternehmen.

Bewerten Sie, wie zufrieden sie mit Ihrer Marke, Ihren Produkten oder Dienstleistungen sind.

Eine kurze Umfrage oder regelmäßiges Feedback kann Ihnen helfen, ihre Bedürfnisse besser zu verstehen!

Das können Sie tun:

Verfolgen Sie, wie oft Ihre Kunden erneut einkaufen

Ziehen Sie in Erwägung, Ihren Kunden eine Woche nach dem Kauf zu kontaktieren und ihn um Feedback zu bitten

Achten Sie auf unzufriedene Kunden und lösen Sie das Problem sofort

Wenn der Kunde weiß, dass Sie ständig daran arbeiten, seine Erfahrungen zu verbessern, wird er eher bei Ihrem Unternehmen bleiben.

10. Verbessern Sie Ihre Social-Media-Präsenz

Im heutigen digitalen Zeitalter ist eine starke Präsenz in den sozialen Medien von entscheidender Bedeutung für den Erfolg einer Marke. Sie dient als Plattform für die direkte Kommunikation mit dem Publikum, fördert die Sichtbarkeit der Marke und bietet Möglichkeiten zur Kundeneinbindung. Das Ziel besteht darin, die Zahl der Follower, Likes und Shares Ihrer Marke auf den verschiedenen sozialen Plattformen kontinuierlich zu erhöhen. Erreichen Sie dies durch:

Regelmäßiges Posten von ansprechenden und relevanten Inhalten

Interaktion mit Ihren Followern durch Kommentare, Nachrichten und Freigaben

Zusammenarbeit mit Influencern, um Ihre Reichweite zu erhöhen

Wettbewerbe oder Werbegeschenke veranstalten, um das Publikum zur Teilnahme anzuregen

Verwendung von Tools für die Planung von Beiträgen und die Verfolgung von Metriken

Eine solide Social-Media-Präsenz kann die Besucherzahlen auf Ihrer Website erheblich steigern, den Ruf Ihrer Marke verbessern und letztlich zu höheren Umsätzen beitragen.

Wie man Marketingziele verfolgt

abgesehen von einem sehr talentierten _Marketingteam und definierten Zielen, was brauchen Sie sonst noch?

Ein leistungsstarkes Werkzeug, um verwaltung von Marketingprojekten und -zielen . ClickUp genießt den Erfolg mit Hilfe dieser drei Aspekte. Es ist eines der am besten bewerteten Produktivitätswerkzeuge der Welt, das von teams auf der ganzen Welt . Unser Marketing-Team hat uns dorthin gebracht, wo wir sind, indem es sich auf alle Ziele konzentriert und sie mit unserem weltklasse-Software .

Und für ein Unternehmen, das stolz auf seine Marketingmethoden ist, mussten wir ein Tool entwickeln, das ein die perfekte Hilfe für Vermarkter ist .

Sie können ClickUp verwenden, um marketingziele zu planen, festzulegen und zu verfolgen effizient.

1. Marketing-Ziele festlegen

Gute Nachrichten. ClickUp-Ziele sind übergeordnete Ziele, die Sie in kleinere Ziele aufteilen können.

Hier können Sie ein digitales Marketingziel festlegen, um Social-Media-Posts, Blogbeiträge oder Umsatzgenerierung zu verfolgen.

Verwenden Sie sie zum Verfolgen:

OKRs (Zielsetzungen und Schlüsselergebnisse)

Sprints

Wöchentliche Scorecards

Und mehr

Ein Ziel ist ein messbares Ziel oder Ergebnis. Sie können Zielvorgaben mit der Erledigung von Aufgaben, numerischen Werten, Geld oder einfachen Wahr/Falsch-Feldern verknüpfen. Wenn Sie jedes Ziel erfüllen, wird es automatisch zu Ihrem Fortschritt beim Erreichen des Ziels hinzugefügt.

Zusätzlich können Sie die ClickUp Vorlage für einen strategischen Marketingplan als Blaupause für die jährlichen Marketingaktivitäten Ihres Unternehmens. Diese Vorlage hilft Ihnen, die Schritte zu skizzieren, die Sie unternehmen müssen, um Ihre Marketingziele zu erreichen.

Und das wiederum kann alles sein, von der Umsatzsteigerung bis zur Expansion in neue Märkte.

Greifen Sie auf Ihre wichtigsten Ziele und Ergebnisse (OKRs) zu, indem Sie einen detaillierten Plan erstellen, wie Ihr Marketingteam Ziele, Budgets und mehr erreichen wird

Ihr Marketingplan sollte sowohl spezifische Ziele als auch einen detaillierten Aktionsplan zur Erreichung dieser Ziele sowie eine Methode zur Überwachung des Fortschritts und zur Einhaltung des Budgets enthalten. Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Marketingaktivitäten über ein ganzes Jahr hinweg planen. Probieren Sie ClickUps Vorlage für einen strategischen Marketingplan aus

2. Messen Sie den ROI mit Dashboards In Dashboards können Sie alle Einblicke in Projekte, Aufgaben, Personen ... einfach alles anzeigen.

Passen Sie Ihre Dashboards an mit Benutzerdefinierte Widgets und die Ergebnisse von Marketingkampagnen zu überwachen auf einen Blick.

Mit benutzerdefinierten Widgets können Sie alle gewünschten Daten in Form von Balkendiagrammen, Tortendiagrammen, Berechnungen, Portfolios usw. einfügen.

Sehen Sie sich diese Widgets an.. *ROI-Vorlagen* !

Das Portfolio-Widget von ClickUp gibt Ihnen einen schnellen Einblick in den Status Ihrer Projekte auf hohem Niveau

Erstellen Sie für jede Kampagne ein eigenes Dashboard. Auf diese Weise können Sie leicht auf vergangene Kampagnen zurückgreifen, um den ROI zu optimieren.

Pro-Tipp: ClickUp bietet ein zielsetzungs-Vorlagen auch. Vergessen Sie nicht, es zu versuchen.

3. Definieren Sie Zeitpläne für Ihre Ziele mit der Gantt-Diagramm-Ansicht

Stellen Sie sicher, dass Ihre Ziele ein Start- und Enddatum haben.

wie?

Machen Sie Ihre Marketingziele zu einer ClickUp-Aufgabe und planen Sie sie auf ClickUp's Gantt Chart Ansicht .

Verwenden marketing-Planungs-Software um zu visualisieren, wie großartig Ihr Marketingplan ist.

haben Sie irgendwo eine Zeitleiste übersehen?

Ziehen Sie sie einfach per Drag & Drop, um Ihre Ziele neu anzuordnen.

Mit der Gantt-Ansicht von ClickUp können Sie Zeit planen, Ressourcen verwalten, Abhängigkeiten visualisieren und vieles mehr

sie liegen hinter dem Zeitplan zurück?

Kein Grund zur Sorge.

Mit dem Gantt-Diagramm können Sie die kritischen Pfades automatisch, damit Sie die Marketingziele so schnell wie möglich erreichen können.

FAQs über Marketing-Ziele

haben Sie noch mehr Fragen? Lassen Sie uns einige davon beantworten.

1. Wie kann ich SMARTe Marketingziele festlegen?

Für den Zweck eines Marketingplans sollte jedes Ziel ein SMARTes Marketingziel .

Sobald Sie Ihre Marketingziele kennen, ist es an der Zeit, sich mit den Details zu befassen.

Die Arten von Marketingzielen, die am besten funktionieren, sind SMART, also verwenden Sie dieses System, um sicherzustellen, dass jedes Ziel, das Sie setzen, die Mühe wert ist.😎

Spezifisch : Definieren Sie das gewünschte Ergebnis in klaren und spezifischen Begriffen, damit jeder das Ziel versteht. Legen Sie konkrete Zahlen und Fristen fest, um sich selbst zur Verantwortung zu ziehen

: Definieren Sie das gewünschte Ergebnis in klaren und spezifischen Begriffen, damit jeder das Ziel versteht. Legen Sie konkrete Zahlen und Fristen fest, um sich selbst zur Verantwortung zu ziehen M easurable: Ziele sollten messbar sein, mit Leistungsindikatoren (KPI) und spezifischen Meilensteinen, an denen Sie Ihren Erfolg messen können

easurable: Ziele sollten messbar sein, mit Leistungsindikatoren (KPI) und spezifischen Meilensteinen, an denen Sie Ihren Erfolg messen können A erreichbar: Stellen Sie sicher, dass es sich um realistische Marketingziele handelt, die im Rahmen der Möglichkeiten Ihres Unternehmens und Ihres Teams liegen

erreichbar: Stellen Sie sicher, dass es sich um realistische Marketingziele handelt, die im Rahmen der Möglichkeiten Ihres Unternehmens und Ihres Teams liegen R relevant: Die Ziele sollten für Ihre Markenmission relevant sein und zum Gesamtplan beitragen

relevant: Die Ziele sollten für Ihre Markenmission relevant sein und zum Gesamtplan beitragen Tzeitgebunden: Ihre Ziele müssen einen Zeitrahmen haben, der ein Start- und Enddatum angibt

Ein SMART-Ziel für die Website-Besucherzahlen in Ihrem Blog könnte beispielsweise so aussehen:

Bis zum Ende dieses Monats (zeitgebunden) soll der Traffic um 5% steigen (messbar), indem wir unsere wöchentlichen Beiträge (spezifisch) von 5/Woche auf 8/Woche erhöhen (erreichbar).

Der Anstieg des Traffics wird die Markenbekanntheit erhöhen und mehr Leads generieren (relevant).

2. Was sind einige Beispiele für Werbeziele?

Einige der häufigsten Werbeziele ziele oder Zielsetzungen umfassen:

Neue Produkte oder Dienstleistungen einführen

Ihre Wirksamkeit zu demonstrieren

Ausweitung auf einen neuen Zielmarkt

Aufbau eines Unternehmens- oder Markenimages

Gewinnung von Anhängern in sozialen Medien und Verbesserung des Engagements

Generierung von Nachfrage und Leads

Mehr Klicks auf bezahlte Anzeigen generieren

3. Wie verbinde ich Marketingziele mit Unternehmenszielen?

Ihr Unternehmen kann sich von den Zielen der Marketingabteilung unterscheiden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie wissen, welche das sind. Nur dann können Sie sich sicher sein, was Ihr Unternehmen erreichen will.

Ihre Unternehmensziele geben Ihren Marketingzielen eine Richtung vor, indem sie ihnen einen Rahmen geben.

Dies sollte Ihnen ein klares Bild davon vermitteln, ob Sie ihre Marketing-Ressourcen investieren an den richtigen Stellen oder nicht.

Ihr Geschäftsziel ist es beispielsweise, den Umsatz zu steigern, und das Marketingziel Ihres Unternehmens ist es, mehr Kunden zu gewinnen. Das ist die Verbindung, nach der Sie suchen.

Mehr Kunden = höhere Einnahmen

Start Tracking von Marketingzielen mit ClickUp

Ihre Ziele werden alles andere als perfekt sein. Selbst die ehrgeizigsten und inspiriertesten Marketingstrategien sind es nicht.

Aber sie sind SMART, und Sie können nur erfolgreich sein, wenn Ihre Ziele es auch sind.

Wenn Sie also Ihre nächste Marketingstrategie entwerfen, verwenden Sie diese Liste von Zielen, die SMART-Zielrichtlinien und eine leistungsstarke projektmanagement-Tool wie ClickUp, um Ziele zu setzen.

Mit ClickUp können Sie Ihre Marketingziele planen und einen Zeitplan erstellen, strategien für die Markteinführung planen ihre KPIs verfolgen, Kampagnen verwalten, ROI messen..

Zeigen Sie diese Liste einfach Ihrem Marketingteam, und es wird beeindruckt sein. Kostenlos bei ClickUp anmelden um die Marketingstrategien von Startups und Giganten zu schlagen..