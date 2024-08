KPI-Berichterstattung: Wie man umsetzbare Berichte erstellt, um das Wachstum zu fördern

Wir alle sind mit der Verwendung von Schlüsselleistungsindikatoren (KPIs) vertraut, um unsere Fortschritte im Hinblick auf unsere Ziele im Laufe der Zeit zu überwachen. Möglicherweise überwacht Ihr Vorgesetzter Ihre KPIs, oder Sie sind für die Einstellung der KPIs für Ihr Team verantwortlich.

Doch was nützen all diese Daten, wenn Sie nichts damit zu erledigen haben?

Hier kommen die Berichte über KPIs ins Spiel. In diesem Leitfaden erfahren Sie, was eine KPI-Berichterstellung ist, warum sie wichtig ist, welche Metriken Sie verfolgen sollten und vieles mehr. Tauchen Sie ein und erfahren Sie alles, was Sie über die Erstellung und Verwaltung von KPI-Berichten wissen müssen. 🙌

Was ist ein KPI-Bericht?

Ein KPI-Bericht ist eine physische oder digitale Datei, in der die Leistungsdaten aller KPIs, die Sie derzeit nachverfolgen, zusammengestellt sind. Er ist im Wesentlichen der Ort, an dem alle Ihre KPI-Daten konsolidiert werden - in der Regel in einem KPI-Dashboard damit Sie Ihre Daten besser verstehen und Ihre Schlüssel-Leistungsindikatoren leichter auswerten können.

KPI-Berichte sind in der Regel sehr anschaulich, so dass Sie und Ihre Mitglieder im Team die Daten schnell interpretieren können, um Trends oder Herausforderungen für alle Geschäftsziele zu erkennen.

Erstellen Sie detaillierte KPI Dashboards in ClickUp, um Ihre Arbeit zu analysieren, zu visualisieren und zu priorisieren

Viele Teams nutzen ein KPI Dashboard als visuelle Schnittstelle für die Überwachung von KPIs, wobei die Berichte selbst dahinter zusätzliche Daten und Informationen liefern.

Warum ist die Berichterstellung für KPIs wichtig?

Die KPI-Berichterstellung bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Leistung anhand der wichtigsten KPIs an einem Ort zu verfolgen. Das allein macht sie schon wertvoll, aber eine Investition in die Art und Weise, wie Sie die Schlüssel-Leistungsindikatoren überwachen, bringt Ihnen zusätzliche Vorteile.

Die besten KPI-Berichte ermöglichen es Ihnen:

Visuelle Nachverfolgung Ihrer wichtigsten Metriken (wiederum in der Regel über visuelle KPI Dashboards)

Nachverfolgung von Verlaufsdaten und Festlegung von Benchmarks und Einzelzielen für die Zukunft

Benutzerdefinierte Metriken, Trends und Muster für die Berichterstellung über KPIs zu identifizieren

Identifizierung von Engpässen, Problemen undprojektbeschränkungen* Zeigen Sie den Beteiligten Ihren Wert oder Fortschritt

Zugriff auf detaillierte Einblicke und Leistungsdaten, um Geschäftsentscheidungen zu treffen

Drill-Down in ClickUp Dashboards zum Ändern oder Aktualisieren von Aufgaben innerhalb des Diagramms für nahtlose Bearbeitungen verwenden

KPI-Berichte sind nicht nur eine bessere Option zur Datenvisualisierung - sie führen Sie zu Ihren Zielen, überwachen Ihren Fortschritt und zeigen Ihren bisherigen Erfolg. 🏆

Metriken vs. KPIs: Worin sie sich unterscheiden

KPIs und Business Metriken scheinen sich zwar zu ähneln, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Hier erfahren Sie, wie Sie zwischen KPIs und Business Metriken unterscheiden:

Wenn eine Metrik Ihre Leistung in Bezug auf einen Schlüssel verfolgtbusiness Zielist sie ein Schlüssel-Leistungsindikator

Wenn eine Metrik Ihre Leistung in Bezug auf ein beliebiges (Kern-/Nicht-Kern-) Ziel des Geschäfts nachverfolgt, handelt es sich um eine Business-Metrik

Betrachten Sie KPIs als eine Untergruppe von Metriken, die sich nur auf das konzentrieren, was für Ihr Geschäft am wichtigsten ist.

Ein Beispiel: Ein Schlüsselindikator für das Team im Vertrieb könnte Gesamtumsatz sein. Dabei handelt es sich um Datenpunkte, die das gesamte Team messen und im Laufe der Zeit überwachen kann. Darüber hinaus beeinflussen diese Datenpunkte auch andere Bereiche Ihres Unternehmens - denken Sie an die Marketing-KPIs.

Eine verwandte Metrik für das Geschäft wäre Umsatzrate, ein Faktor, der von der Zahl oder dem Volumen der Verkäufe beeinflusst wird, aber eine viel größere Reichweite hat. ✅

Metriken, die Sie wahrscheinlich in KPI-Berichte einbeziehen möchten

Obwohl KPIs und Metriken unterschiedlich sind, haben beide ihren Platz in einem KPI Dashboard. Bei der Berichterstattung über Ihre Fortschritte in Bezug auf einzelne KPIs ist es sinnvoll, diese mit Ihren allgemeinen Metriken für das Geschäft zu vergleichen - den Zahlen, die Ihren Erfolg in Bezug auf Ihre Ziele definieren.

Einige Unternehmen betrachten Metriken nur als die übergreifenden Highlights, während andere Unternehmen Metriken und KPIs eher synonym verwenden. Die KPI-Metriken die für Sie von Bedeutung sind, hängen von Ihrer Branche und Rolle ab, aber zu den gängigen Metriken, die in KPI-Berichten enthalten sein sollten, gehören

Gesamtumsatz

Kundenbindung

Kundenzufriedenheit

Marktanteil

Mitarbeiterzufriedenheit

Kosten der Kundengewinnung

Wert der Kundenlebensdauer

Rentabilität der Investition

Abwanderungsrate

Nettogewinnspanne

Wachstum des Umsatzes

Konversionsrate

Cash Flow

Verfolgen Sie Ihre Ziele bis hin zu den wichtigsten KPIs und erhalten Sie automatisch detaillierte Ansichten über Ihren Fortschritt mit dem Goals Feature von ClickUp

Überlegen Sie, welche Business Metriken und Beispiele für KPIs die eng mit Ihrer Rolle und Ihren Verantwortlichkeiten übereinstimmen, und feature sie in Ihrer Berichterstellung über KPIs. Zu erledigen gibt Ihnen eine bessere Ansicht darüber, wie Ihre individuellen KPIs mit dem Erfolg in einem größeren Rahmen verknüpft sind.

Die 3 häufigsten Arten von KPI-Berichten, die Sie kennen sollten

Die meisten KPI-Berichte im Business sind unglaublich umfassend und können alle Arten von Leistungsdaten verarbeiten.

Es gibt jedoch noch drei verschiedene Arten von Berichten, die für unterschiedliche Zwecke verwendet werden:

1. Operative Berichte

Operative Berichte konzentrieren sich auf Ihre tatsächliche Leistung im Tagesgeschäft Ihres Business. Die Datenpunkte in den operativen Berichten werden regelmäßig überwacht, um Ihre tatsächliche Leistung in Bezug auf tägliche, sich wiederholende Aktivitäten und Geschäftsziele zu bewerten. 💰

Beispiele für betriebliche Berichterstellungen sind:

Umsatz (monatlich, vierteljährlich oder jährlich)

Cash Flow

Debitoren oder Kreditoren

Die regelmäßige Nachverfolgung dieser Metriken und KPIs verschafft Ihnen einen Einblick in die Leistung und gibt Ihnen die Möglichkeit, auf der Grundlage potenzieller Hindernisse, Herausforderungen oder Chancen Anpassungen vorzunehmen. Teams, die ihre Umsätze oder ihren Cash Flow regelmäßig überwachen, haben die Möglichkeit, schneller Maßnahmen zu ergreifen, was zu weniger Problemen und mehr Wachstum führt.

2. Analytische Berichterstellung

Diese Berichte geben Ihnen detaillierte analytische Einblicke in die Leistung Ihrer Schlüssel-Metriken. Sie heben in der Regel Trends bei den Leistungsindikatoren hervor, die zeigen, ob Sie sich in die richtige Richtung bewegen. 🌻

Beispiele für analytische Berichterstellungen sind:

Umsatzwachstum im Jahres- oder Quartalsvergleich

Kundenbindungsraten

Werte zur Kundenzufriedenheit

Sehen Sie die Arbeit Ihrer Teams auf einen Blick, indem Sie den Gesamtfortschritt in ClickUp Dashboards nachverfolgen oder kategorisieren

Analytische Berichterstellungen dienen als nützlicher Maßstab dafür, wo Sie jetzt stehen, wo Sie gewesen sind und wie Ihre Zukunft aussehen könnte. Nutzen Sie diese Berichte, um zu reflektieren, was gut funktioniert hat, und um Bereiche zu identifizieren, die geändert oder verbessert werden müssen, bevor sie zu einem zukünftigen Problem werden.

3. Strategische Berichte

Strategische Berichte geben Ihnen detaillierte Einblicke in den aktuellen Status Ihrer Geschäftsstrategie, den Zustand Ihres Geschäfts und die Überschrift. Entscheidungsträger nutzen diese Berichterstellung für verwertbare Erkenntnisse über ihr weiteres Wachstum. 📈

Beispiele für strategische Berichterstellungen sind:

Prozentsatz des Umsatzes eines bestimmten Produkts, einer Marketingkampagne oder einer Region

Marktanteil im Zeitverlauf

Anstehende Projekte

Mit der Nachverfolgung des Fortschritts in ClickUp Dashboards können Sie Ihre Engpässe schneller erkennen und Aufgaben nach Status aufschlüsseln

Diese strategischen Berichterstellungen geben Ihren Entscheidungsträgern und Stakeholdern wertvolle Daten an die Hand, damit sie die fundiertesten Entscheidungen treffen können. Wenn Sie eine Trendspitze bei einer Marketingkampagne erkennen, können Sie die Ausgaben priorisieren und andere Kampagnen so anpassen, dass sie die größte Wirkung erzielen.

Die Überwachung der Liste Ihrer eingehenden Projekte gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihre Arbeitsabläufe stabil sind, oder motiviert Sie, neue Geschäfte zu tätigen.

Wie Sie einen zuverlässigen und aufschlussreichen KPI-Bericht erstellen

Sie kennen Ihre Metriken und KPIs für das gesamte Geschäft. Hoffentlich erkennen Sie den Wert eines KPI-Dashboards oder -Berichts, um wirklich aufschlussreiche Datenpunkte freizulegen.

Jetzt zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren eigenen KPI-Bericht erstellen können, um Ihre Metriken besser zu planen, zu erstellen und freizugeben, und zwar mit Hilfe von KPI-Software .

1. Definieren Sie Ihre Ziele

Entscheiden Sie, was Sie mit Ihren KPI-Berichten erreichen wollen. Bestätigen Sie Ihr Ziel für den Bericht, wie er verwendet wird, die Hauptzielgruppe und wie Sie ihn freigeben.

Erstellen Sie hochrangige Ziele mit Goals in ClickUp und unterteilen Sie diese dann in kleinere Einzelziele, um Ihren Fortschritt zu verfolgen

Diese Kriterien ermöglichen es Ihnen nicht nur, Ihre eigenen strategischen Ziele besser zu verstehen, sondern sie beeinflussen auch die Art und Weise, wie Sie an die Gestaltung und Funktion des Berichts selbst herangehen. 🎯

2. Entscheiden Sie, welche spezifischen KPIs nachverfolgt werden sollen

Es gibt Hunderte von Beispielen für die Berichterstellung über KPIs, die Sie überwachen könnten, aber Sie müssen nicht alle davon abdecken. Entscheiden Sie, welche KPIs für Ihre Ziele am wichtigsten sind, und bereiten Sie die Daten so auf, dass sie angezeigt werden können.

Befragen Sie Ihre internen Aufzeichnungen, um festzustellen, ob Sie diesen KPI bereits verfolgen oder ob Sie ein neues System einrichten müssen. Überlegen Sie, ob die Datenquelle korrekt ist, wer für ihre Aktualisierung verantwortlich ist und welche Schritte Sie unternehmen müssen, bevor Sie sie in Ihrem Bericht verwenden können.

KPIs müssen sich nicht immer auf monetäre Werte oder Produktionsnummern beziehen. Einige KPIs, die Sie in Betracht ziehen sollten, drehen sich um das Zeitmanagement.

Automatisches Aktualisieren und Anpassen von Zeiträumen bei eingehenden Anfragen oder Tickets mit Rolling Time Period in ClickUp Dashboards

Das ist der Grund, warum ClickUp's Rolling Time Feature in Dashboards ist eine gute Wahl für nachverfolgung von Aufgaben in verschiedenen Spaces und innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens.

3. Wählen Sie, wie Sie Ihre KPIs visualisieren möchten

Rohe KPIs liegen oft in Form von Zahlen oder Aussagen vor und sind auf den ersten Blick nicht leicht zu verstehen. Um Ihre KPI-Berichte nützlich zu machen, müssen Sie Datenvisualisierung verwenden, um Ihre Geschäftsleistung auf eine aussagekräftigere Weise zu kommunizieren.

Entscheiden Sie, wie Sie Ihre Daten am besten präsentieren können, und entwerfen Sie dann Diagramme, Grafiken und Diagramme mit einer datenvisualisierungstool . Halten Sie Ihre Präsentation einfach.

Das Ziel ist es, Erkenntnisse und Trends schnell zu vermitteln. Stakeholder und Manager können jederzeit tiefer in Ihre Beispiele für die KPI-Berichterstellung eintauchen, wenn sie mehr Details erfahren möchten. 📊

4. Verwenden Sie Software zur Erstellung eines KPI-Berichts

Die manuelle Erstellung Ihrer eigenen KPI-Berichte ist zeitaufwändig und birgt die Gefahr von Fehlern. Es gibt eine viel bessere Möglichkeit, Ihre KPI-Berichte zu erstellen und zu überwachen - und zwar mit ClickUp-Ziele .

ClickUp Goals bietet Ihrem Team eine neue Möglichkeit der Nachverfolgung ziele und Schlüssel-Ergebnisse (OKRs) und Ziele. Unsere hochgradig visuelle Plattform ermöglicht es Ihren Teammitgliedern, dank klarer Einzelziele, benutzerfreundlicher Zeitleisten und automatischer Nachverfolgung des Fortschritts auf Kurs zu bleiben.

Nutzen Sie das ClickUp Goal Tracking Feature, um Ihre Ziele mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatisierter Nachverfolgung des Fortschritts auf Kurs zu halten

Fügen Sie Ihre eigenen Ziele, Einzelziele oder KPIs hinzu und benutzerdefinieren Sie sie vollständig. Verfolgen Sie den Fortschritt mit numerischen, monetären, Wahr/Falsch- oder Einzelzielen. Visualisieren Sie diese Daten in einer hochgradig visuellen KPI-Berichterstellung auf einem Dashboard, das Ihnen ermöglicht, Ihren Fortschritt anhand mehrerer KPIs gleichzeitig zu sehen.

Mit ClickUp Goals ist es einfach, einen eigenen KPI-Bericht zu erstellen, aber wenn Sie nach einem noch einfacheren Weg suchen, haben wir ihn für Sie. Die KPI-Vorlage von ClickUp ist bereits mit allem ausgestattet, was Sie zur Überwachung Ihrer Metriken und KPIs benötigen - Sie müssen sie nur noch zu der Vorlage hinzufügen.

5. Geben Sie Ihren KPI-Bericht frei

Wenn Ihr KPI-Bericht fertig erstellt ist, können Sie ihn für Stakeholder, Entscheidungsträger, Mitglieder Ihres Teams und alle anderen freigeben, die ein Interesse an Ihren Fortschritten haben.

Wenn Sie Folgendes verwenden ClickUp für Ihre KPI-Berichterstellung können Sie Ihre Berichte jederzeit und für jeden freigeben. Zusammenarbeit und Kommunikation werden Ihren Prozess stets verbessern, damit Sie die erfolgreichste Strategie für die KPI-Berichterstellung haben.

Nutzen Sie die Datenschutz- und Freigabeeinstellungen, um festzulegen, wer Zugriff auf welche Ziele hat, und markieren Sie Mitglieder des Teams, damit sie ihren individuellen Einfluss auf bestimmte Ziele und Vorgaben überwachen können. 💬

9 Beispiele und Vorlagen für KPI-Berichte zur Vereinfachung des Prozesses

Sie können einen KPI-Bericht für jede Metrik oder jeden KPI in jedem Team erstellen, egal ob es sich um Vertrieb, Betrieb, Personal oder Marketing handelt. Lassen Sie sich von diesen Beispielen für KPI-Berichte inspirieren und entdecken Sie eine neue Art der Überwachung und Präsentation Ihrer Daten unter Verwendung unserer bevorzugten KPI berichterstellungs-Software und app zur Nachverfolgung von Zielen , ClickUp.

1. ClickUp Balanced Scorecard Whiteboard Vorlage

Egal, ob Sie individuelle Fortschritte nachverfolgen oder das Wachstum Ihres Unternehmens messen möchten, die Vorlage für die Balanced Scorecard von ClickUp hilft Ihnen, den Überblick zu behalten

Die Balanced Scorecard Vorlage von ClickUp ist eine der anschaulichsten Methoden zur Nachverfolgung von Daten und zur Darstellung von Fortschritten bei einer Reihe von KPIs, darunter operative KPIs, Marketing-KPIs und finanzielle KPIs.

Laden Sie Mitglieder Ihres Teams ein, Daten zu analysieren, die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu verstehen, Ziele einzustellen und den Fortschritt verschiedener KPIs mit dieser Vorlage für die Zusammenarbeit zu verfolgen.

2. ClickUp Unternehmen OKRs und Ziele Vorlage

Erstellen Sie eine Hierarchie von Team-, Abteilungs- und Unternehmenszielen mit der Vorlage für Unternehmens-OKRs und -Ziele

Jedes Unternehmen hat OKRs, Einzelziele und Ziele, die es verfolgen möchte. Die Unternehmens-OKRs und Ziele Vorlage von ClickUp bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, genau das innerhalb der besten OKR-Software heute verfügbar.

Diese vorlage für die Einstellung von Zielen ermöglicht es Ihnen, bestimmten Zielen Priorität einzuräumen und die Mitglieder Ihres Teams auf dieselben Ziele auszurichten.

3. ClickUp Vorlage für Lern- und Entwicklungsprojekte

Egal, ob es sich um ein einmaliges Projekt oder eine fortlaufende Initiative handelt, die ClickUp Vorlage für Lern- und Entwicklungsprojekte verfügt über alle Tools, die für den Erfolg erforderlich sind

Für viele Unternehmen ist die Nachverfolgung des Lernens und der Entwicklung ihrer Mitarbeiter zu einem wichtigen KPI geworden. Verwenden Sie die Vorlage für Lern- und Entwicklungsprojekte von ClickUp um ein Ziel für Ihr nächstes Lernprojekt einzustellen und dann den Fortschritt der KPIs nachzuverfolgen, damit Sie effektiver über die Auswirkungen berichten können.

4. ClickUp Vorlage für den monatlichen Business Status Bericht

Von Umsatzberichten bis hin zu Kundenfeedback-Analysen - diese vielseitige Vorlage hilft Ihnen, den Überblick zu behalten - und das alles an einem Ort!

Wenn Sie ein monatliches Update geben müssen oder bericht über den Status des Projekts für Ihr Team oder Ihre Abteilung, die Vorlage für den monatlichen Business Status Bericht von ClickUp ist ein effektives Beispiel für einen KPI-Bericht für Sie.

Mit diesem Bericht im Memo-Stil können Sie Metriken nachverfolgen und visualisieren sowie Zusammenfassungen und Kontext in Form eines Berichts hinzufügen.

5. ClickUp OKR Framework Vorlage

Unsere OKR-Vorlage sorgt dafür, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen und Ihre Projekte auf dem richtigen Weg bleiben

Die Überwachung Ihrer OKRs über das gesamte Unternehmen hinweg kann überwältigend werden, wenn Sie kein funktionierendes System haben. Verwenden Sie die OKR Framework Vorlage von ClickUp um einen robusteren Prozess einzuführen, mit dem Sie die folgenden Einstellungen vornehmen können SMARTe Ziele und ihre Fortschritte in Echtzeit zu verfolgen.

6. ClickUp Vorlage für den vierteljährlichen Geschäftsbericht

Stärken Sie die Beziehungen zu Ihren wichtigsten Clients und bereiten Sie sich mit unserer anpassbaren QBR-Vorlage auf Ihren nächsten vierteljährlichen Geschäftsbericht vor

Für die meisten Unternehmen ist es zu einer nützlichen Gewohnheit geworden, sich vierteljährlich über ihre Fortschritte zu informieren. Verwenden Sie die Vorlage für den vierteljährlichen Geschäftsbericht von ClickUp um den Prozess zu rationalisieren und den Fortschritt Ihrer KPIs visuell darzustellen.

7. ClickUp Sales KPI Dashboard Vorlage

Mit ClickUp's Sales KPI Template können Sie den Erfolg Ihres Verkaufsprozesses einfach messen und verbessern - alles an einem Ort

Vertriebs-KPIs sind ein Muss für jedes effektive Vertriebsteam. Verwenden Sie die Sales KPIs Vorlage von ClickUp um Ihr Team zu motivieren, gemeinsame Ziele zu erreichen, mit einem Design, das es jedem ermöglicht, zu sehen, was die wertvollsten KPIs sind und wie der Fortschritt bis jetzt aussieht.

8. ClickUp Warehouse KPI Dashboard Vorlage

Die ClickUp Warehouse KPI-Vorlage hilft Ihnen, Ihre Lagerabläufe zu überwachen, zu analysieren und zu optimieren

Wie Vertriebsteams sind auch Lagerteams stark von ihren KPIs abhängig. Die Vorlage für Lager-KPIs von ClickUp wurde speziell für die Bedürfnisse von Warehousing Teams mit Nachverfolgung von KPIs, Echtzeit-Datenvisualisierungen und wichtigen operativen Einblicken entwickelt.

9. ClickUp Wöchentlicher Status Bericht Vorlage

Die ClickUp Vorlage für den wöchentlichen Statusbericht gibt Ihrem Team die Tools an die Hand, die es braucht, um schnell aussagekräftige Berichte zu erstellen, einschließlich eines anpassbaren Dashboards

Wenn Sie über Metriken berichten, die sich täglich ändern, ist ein wöchentlicher Bericht für Ihr Team eine großartige Möglichkeit, alle auf dem Laufenden zu halten und zu motivieren, die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Verwenden Sie die Vorlage für den wöchentlichen Status-Bericht von ClickUp um Ihre Fortschritte Woche für Woche zu kommunizieren, damit Sie den Fortschritt überwachen und schnell Maßnahmen ergreifen können.

Vereinfachen Sie die KPI-Berichterstellung mit ClickUp

Die Verwendung von KPIs ist eine der einfachsten Methoden, um Ihre wichtigsten Schlüssel und Ziele im Business im Auge zu behalten. Aber denken Sie daran, dass die Auswahl von KPIs nur ein Teil des Prozesses ist: Sie brauchen auch eine Möglichkeit, sie nachzuverfolgen.

Zu erledigen ist das am einfachsten mit einem fortschrittlichen Business Reporting Tool wie ClickUp. Unsere All-in-One-Plattform bietet alles, was Sie brauchen, um den Fortschritt Ihrer KPIs im Blick zu behalten und die Leistung zu messen. Testen Sie ClickUp kostenlos und erleben Sie eine bessere Art der Berichterstellung für KPIs. ✨