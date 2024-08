21 beste Marketing-Projektmanagement-Software für In-House & Agenturen im Jahr 2024

Versuchen Sie, ein Auge auf die Warteschlange für Kampagnenanfragen zu werfen, ein anderes auf Ihre Liste der zu erledigenden Aufgaben und ein weiteres auf Ihre aufschlüsselung der vierteljährlichen Ziele ? Sie klingen nicht nur extrem benommen, sondern scheinen auch dringend eine Software für das Projektmanagement im Marketing zu benötigen - und zwar schnell!

Moderne Marketing-Manager in Start-ups, Agenturen und Unternehmen führen regelmäßig Multi-Channel marketing-Kampagnen . Ohne Projektmanagement-Software würden sie riskieren einen Arbeitstag pro Woche zu verschwenden mit der Suche nach Informationen, die in langen E-Mail Threads verloren gegangen sind. Kommt Ihnen das bekannt vor? 🙋 Marketing-Projektmanagement software ist ein tool für die Organisation, Zusammenarbeit und Durchführung von marketingbezogenen Projekten. Aber die beste Software für Marketingfachleute verarbeitet eine Vielzahl von Workflows, verwaltet Übergaben zwischen Teams und lässt sich problemlos in andere Apps integrieren, um einen kompletten Tech-Stack abzuschließen.

Die Wahrheit ist, dass manuelle Abläufe nicht auf der Wachstumswelle reiten können, daher ist es wichtig, innezuhalten und die Einführung einer Software-Engine in Betracht zu ziehen, die Ihre Teams, Marketingprozesse und Mitarbeiter unterstützt. 🔌

In diesem Leitfaden gehen wir auf die Funktionen ein, die effiziente interne und externe Teams für die Gestaltung funktionsübergreifender Workflows nutzen, sowie auf unsere empfohlene Liste der 21 besten Software für das Projektmanagement im Marketing.

Worauf sollten Sie bei einer Software für das Projektmanagement von Marketingprojekten achten?

Die Wahl der richtigen Software für das Projektmanagement von Marketingprojekten kann sehr schwierig sein. Wenn Sie entscheiden, was für Ihr Team das Richtige ist, sollten Sie diese Features im Auge behalten:

Automatisierung: Suchen Sie nach software, die Marketingaufgaben automatisieren kann wie die Einstellung neuer Projekte und die Zuweisung von Aufgaben. So können Sie neue Mitglieder Ihres Teams schnell einbinden und mühsame manuelle Arbeit vermeiden.

Zusammenarbeit im Team: Mit den richtigen communication tools ist bei der Verwaltung von Marketingprojekten unerlässlich. Wählen Sie ein System, das Folgendes ermöglicht teams problemlos zusammenarbeiten, chatten und kommentieren können zu Aufgaben.

Integrationen: Suchen Sie nach einer Plattform, die sich problemlos in bestehende Software wie E-Mail-Marketing-Plattformen und Analysetools integrieren lässt. Dies wird dazu beitragen, Ihren Workflow zu straffen und Ihnen Zugang zu den Daten zu geben, die Sie an einem Ort benötigen.

Analyse und Nachverfolgung: Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen gewählte Projektmanagement-System Echtzeit-Analyse-, Nachverfolgungs- und Berichterstellungsfunktionen bietet. Auf diese Weise behalten Sie den Überblick über die Leistung Ihres Teams und erkennen Bereiche, in denen Verbesserungen vorgenommen werden können.

Sicherheit und Datenschutz: Sicherheit ist immer ein Schlüssel zum Erfolg, wenn es um Online-Datenverwaltungssysteme geht. Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen gewählte Plattform über angemessene Maßnahmen verfügt, um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten.

21 Beste Software für das Projektmanagement im Marketing

Richten Sie Ihre Ziele aus und arbeiten Sie über Aufgaben und Dokumente hinweg für die ultimative Strategieumsetzung in ClickUp zusammen

Wir wissen, dass Sie und Ihr Team daran gewöhnt sind, Prozesse auf Projektbasis zusammenzustellen, um die Dinge in die Tat umzusetzen. Die Legacy- und teuren Tools, die Sie geerbt haben, sind eher ein Reibungspunkt als ein Mitwirkender marketingziele und Operationen. ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität, auf der Teams zusammenkommen, um ihre Arbeit mithilfe von Aufgaben, Dokumenten, Chat, Zielen, Whiteboards und mehr zu planen, zu organisieren und zusammenzuarbeiten. Passen Sie sie mit wenigen Klicks an die Bedürfnisse Ihres Teams an und reduzieren Sie Ihre Liste der Tools (und die Ausgaben für Apps von Drittanbietern!) erheblich

Mit diesem tool können Teams jeder Art und Größe Marketingprojekte effektiver durchführen und ihre Produktivität auf ein neues Niveau heben! Profitieren Sie von kostenlos Aufgabenmanagement Features von ClickUp, für die Sie, Ihre Mitarbeiter und Ihre Clients Ihnen später danken werden:

15+ Projektansichten zur Nachverfolgung von Projekten und zur Verwaltung von Aufgaben. Erstellen Sie private oder öffentliche Ansichten von Projekten, um persönliche und Team-Aufgaben zu organisieren und so verschiedenen Arbeitsstilen gerecht zu werden. Aufgaben zur Aufzeichnung von Meetings und zur Zuweisung von Aufgaben. Einstellen von Wiederholenden Aufgaben fürmeeting-Notizen und Mitbringsel, dann weisen Sieelemente der Aktion zu, um die Projekte voranzutreiben. Dashboards zur Messung des ROI und der Effizienz des Marketing Teams. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit marketing OKRs , Projektfortschritt, Kampagneneinblicke und mehr - eine manuelle Aktualisierung ist nicht erforderlich! Dokumente und Vorlagen für Aufgabenlisten zur Standardisierung von Startprozessen. Verwenden Sie eine Vorlage aus derClickUp Vorlagen-Center oder eine von Ihnen erstellte Vorlage zur Standardisierung vonmarketing-Workflows für eingehende Anfragen, Aufgaben der Kampagne und Dokumentation.

ClickUp Profis

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7 pro Monat und Benutzer

: $7 pro Monat und Benutzer Business : $12 pro Monat und Benutzer

: $12 pro Monat und Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Wenn Sie ein komplettes Softwarepaket für Ihre Workloads und Prozesse im Unternehmen benötigen, helfen wir Ihnen gerne dabei, Ihren Erfolg zu sichern! Bitte kontakt zum Vertrieb wenn Sie bereit sind.

Capterra: 4.7/5 (2,890+ Bewertungen)

Wenn Sie nach einem besseren Weg suchen.. *Verwaltung Ihrer Ressourcen* , Vertriebs-Pipeline, *_Projektumfang* , Projektabwicklung und Client-Feedback und Onboarding-Prozesse, beginnen mit *ClickUp's Creative Agency Template* !

über Asana Asana ist ein Tool zur Aufgabenverwaltung, das alle Aufgaben in einem einzigen Space organisiert. Marketing-Teams sehen, was sie zu erledigen haben, welche Aufgaben Priorität haben und wann die Aufgaben fällig sind. Fans von grafikbasierten Ansichten von Projekten werden das Datenmodell von Asana schätzen, um die Synchronisierung und die Einhaltung von Fristen zu gewährleisten.

Asana-Profis

Anhänge können zu jeder Aufgabe hinzugefügt werden und später im Speicher des Teams abgerufen werden

Echtzeit-Chat und Collaboration-Features für jede Aufgabe

Projektvorlagen zur Beschleunigung von Prozessen

Kalender-Ansicht zur übersichtlichen Darstellung Ihrer Termine

Die Kanban Ansicht von Asana ist ähnlich wie Trello

Asana Nachteile

Keinemehrere Mitarbeiter option

Nicht ideal für komplexe Projekte mit mehreren Workflows (finden Sie eine flexible Lösung mitAsana-Alternativen)

Kommentare können nicht in Aufgaben umgewandelt werden

Kein Feature, mit dem Teams gemeinsam an einem Dokument arbeiten können

Sie müssen mehreren Mitgliedern eines Teams Kopien einer Aufgabe zuweisen, was Ihren Workspace mit einer Vielzahl von Klonen überladen kann

Asana Preise

Asana bietet eine kostenlose Testversion, einen Free-Plan und kostenpflichtige Pläne ab $10,99/Monat pro Benutzer

Asana Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (8.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (10,000+ Bewertungen)

über Teamwork Projekte Teamarbeit ist ein Projekt software für die Zusammenarbeit ideal für Marketing-Agenturen und Teams, die Aufgaben für eine einfache Navigation und client-Management . Zu den wichtigsten Features von Teamwork Projects gehören Ressourcenplanung, Zeiterfassung für Projekte und Vorlagen für Aufgabenlisten.

Teamarbeit Projekte Profis

Keine zusätzlichen Kosten für Client-Benutzer, ideal für Marketing-Agenturen

Notebook Feature zum organisierten Freigeben von Dokumenten

Portfolio-Ansicht für einen einfachen Überblick über alle Produkte und Dienstleistungen

Berichterstellung, Nutzungsberichte und Rechnungsstellung

Teamwork Projekte Nachteile

Projekt-Vorlagen sind im kostenlosen Plan nicht verfügbar

Integrierter Team-Chat ist ein kostenpflichtiges Feature

Teure kostenpflichtige Pläne im Vergleich zu anderen Marketing-Projektmanagement-Software auf dieser Liste

Preise für Teamwork-Projekte

Teamwork Projects bietet einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne ab $10/Benutzer pro Monat

Teamwork Projects Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (990+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (700+ Bewertungen)

4. Toggl Plan

über Toggl Plan Toggl ist eine Projektmanagement-Software, die aus drei Lösungen besteht: Toggl Track, Toggl Plan und Toggl Hire. Die visuellen Roadmaps von Toggl Plan ergänzen das Änderungsmanagement wenn die Verwaltung mehrerer Projekte in Tabellenkalkulationen mehr Arbeit verursacht als sie unterstützt.

Toggl Plan pro

Das benutzerdefinierte Feature zur Farbkodierung erleichtert die Identifizierung verschiedener Phasen von Marketingprojekten

Verwalten Sie die Ressourcenzuweisung mit Zeitleisten für Ihr Team

Benutzerdefinierte Status von Aufgaben, um all Ihren Anforderungen an ein Projekt gerecht zu werden

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit wiederholenden Aufgaben

Toggl Plan Nachteile

Keine Dashboards für das Projektmanagement

Der kostenlose Plan ist auf fünf Benutzer limitiert

Bietet nur 10+software-Integrationen Toggl Plan Preise

Toggl Plan bietet eine kostenlose Testversion, einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne ab $8/Benutzer pro Monat

Toggl Plan Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

über Monday Die nächste Marketing-Projektmanagement-Software auf unserer Liste ist Monday , a lösung für die Projektplanung die funktionsübergreifenden Teams dabei hilft, sich auf ihre wichtigste Arbeit zu konzentrieren. Beispiel: Marketing-Agenturen oder teams, die eine Berichterstellung in Echtzeit wünschen, können problemlos Dashboards für Projekte erstellen erstellen, um den Kommunikations-Workflow zu verbessern.

Unlimited Boards und Dokumente im kostenlosen Free-Plan

Anpassbare Ansicht des Projekts zur einfachen Nachverfolgung von Marketingprojekten

Automatische Zeiterfassung

Formulare für die Projektaufnahme

Montag Nachteile

Die Features sind im Vergleich zu anderen Tools auf dieser Liste nicht sehr umfangreich

Dashboards sind ein kostenpflichtiges Premium Feature

Fehlt einnatives Notepad Feature* Keine wiederholenden oder privaten Aufgaben

Monday bietet einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne ab $8/Benutzer pro Monat

Montag Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (3,290+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (2,540+ Bewertungen)

6. Wrike

über Wrike Die Projektmanagement-Software Wrike ist ideal für kleine marketing-Agenturen, die einen anpassbaren Workspace benötigen, um freigegebene Kalender zu organisieren zu organisieren, Projekte zu planen und mit Leichtigkeit zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus können die Genehmiger mit dem visuellen Markup-Tool von Wrike das Feedback beschleunigen.

Wrike Profis

Kanban Board ermöglicht eine vollständige Sichtbarkeit der Aufgaben

Feature der Zeiterfassung zum Vergleich der geschätzten mit der tatsächlich aufgewendeten Zeit

Benutzerdefinierte Status der Aufgaben für die Verwaltung von Marketingkampagnen

Wrike Nachteile

Steile Lernkurve für neue Benutzer

Keine bedingten Automatisierungen (ein unverzichtbares Feature für die Verwaltung von Marketingprojekten!)

Gantt Diagramme sind in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Fehlende Möglichkeit, Aufgaben an Benutzergruppen (Teams) oder mehrere Mitarbeiter zu vergeben

Wrike Preise

Wrike bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab $9,80/Monat pro Benutzer

Wrike Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (2.350+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (1,700+ Bewertungen)

7.

Trello

über Trello Trello gehört zur Atlassian-Softwarefamilie und ist ein Kanban tool das aus vier Schlüsselkomponenten besteht - Kanban Board, Karten, Listen und Board-Menü. Teams können die Arbeit mithilfe der benutzerdefinierten Schaltflächen für Karten und Boards von Trello vorantreiben.

Trello-Profis

Das Feature zur Automatisierung ohne Code, Butler, hilft den Teamszeit zu sparen mit administrativen Aufgaben

Erweiterte Checklisten (ein kostenpflichtiges Feature) für granulare Aufgabenzuweisungen

Einfaches Setup und Onboarding von Projekten

Tags, Beschreibungen und Kategorien für die Organisation von Aufgaben

Benutzerdefiniert Trello Automatisierungen regeln und geplante Befehle

Kanban-Boards zur Rationalisierung Ihrer Aufgabenprozesse

Trello Nachteile

Free-Plan limitiert auf 10MB pro Dateianhang

Keine Ablage für die Ansicht Ihrer aktuellen Aufgaben

Kommentare befinden sich auf der Rückseite der Karte, was die Zusammenarbeit erschwert

Um die volle Funktion zu nutzen, müssen Sie für einige Power-Ups bezahlen

Trello Preise

Trello bietet eine kostenlose Testversion, einen Free-Plan und kostenpflichtige Pläne ab $5/Benutzer pro Monat

Trello-Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (20,410+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (12,390+ Bewertungen)

8. Bienenstock

über HiveHive ist eines der besten Tools für das Projektmanagement im Marketing mit denen Ihr Team Projekte so verwalten kann, wie es möchte. Es verfügt über verschiedene Integrationen und mehrere Ansichten für zusätzliche Flexibilität.

Hive Profis

Einfaches Planen von Kampagnen mit Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards, Kalendern und Tabellen

Einladenclients und Auftragnehmer zur Zusammenarbeit ein mit Ihnen über die App zusammenzuarbeiten

Prüfung und Freigabe zur Vereinfachung von Feedbackschleifen

1.000+ Integrationen mitsoftware wie Jira, Salesforce, Zoom und Adobe Photoshop

Hive Nachteile

Mehrere Add-Ons sind für die volle Funktion erforderlich

Mobile Apps sind nicht so stabil wie die Desktop-App

Kein kostenloser Plan

Hive-Preise

Hive bietet eine kostenlose Testversion, einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer pro Monat

Hive Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (290+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (140+ Bewertungen)

9. ProProfs Projekt

über ProProfs Projekt ProProfs Project ist eine der besten Optionen für das Projektmanagement im Marketing, da es solide Features bietet, die Marketing Teams bei der Verwaltung, Nachverfolgung und Durchführung erfolgreicher Marketingkampagnen unterstützen.

ProProfs Project Vorteile

Ideenfindung, Planung und Ausführung mehrerer Projekte über ein einziges Dashboard

Instant Messaging und die Möglichkeit zum Freigeben von Dateien für eine nahtlose Zusammenarbeit

Gantt-Diagramme, Kanban-Boards und Kalender-Ansicht zum Planen und Visualisieren von Projekten

Unglaubliche Möglichkeiten der Zeiterfassung

ProProfs Project Nachteile

Kein kostenloser Free-Plan

Die Testversion ist nur für 15 Tage gültig

Die Einstellung von Rollen und Berechtigungen ist nur im Premium Plan verfügbar

ProProfs Projekt Preise

ProProfs Project bietet eine kostenlose Testversion und kostenpflichtige Pläne ab $2/Monat pro Benutzer

ProProfs Project Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

10. Zoho Projekte

über Zoho ProjekteZoho Projekte ist aufgrund seiner Cloud-basierten Plattform, die Ihnen und Ihrem Marketing-Team hilft, die Arbeit zu planen, den Fortschritt des Projekts zu verfolgen und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, eine der besten Optionen für das Projektmanagement im Marketing. Die benutzerfreundliche Oberfläche macht es neuen Benutzern leichter, die Software zu übernehmen.

Zoho-Profis

In der Ansicht der Zeitleiste können Sie sehen, was Ihre Mitarbeiter in einem bestimmten Zeitraum zu erledigen haben

Verwenden Sie Timesheets, um fakturierbare und nicht fakturierbare Stunden zu erfassen

Kanban Boards zur Visualisierung Ihres Workflows

Zoho Nachteile

Mit dem kostenlosen Plan können Sie nur zwei Projekte erstellen und Dateien bis zu 10 MB anhängen

Limitierte Integrationen mit anderen Anbietern als Zoho software wie Zoom * Hohe Lernkurve, insbesondere während des anfänglichen Setups

Zoho-Preise

Zoho Projects bietet einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Benutzer pro Monat

Zoho Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (280+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (250+ Bewertungen)

über Basecamp Basecamp ist eine Projektmanagement-Software, die Teams mit Features für die Speicherung von Dateien, die Verwaltung von Projekten und Gruppenchats versorgt. Das Tool zielt darauf ab, Aufgabenmanagement und Kommunikation im Team mit Features wie To-Do-Listen und Message Boards unter einem Zelt zu vereinen.

Basecamp-Profis

Hill-Diagramme, die Ihnen einen Überblick über die Leistung Ihrer Projekte geben

Das 'Hey!'-Menü fasst Benachrichtigungen wie neue Nachrichten, @Merkungen und Aufgaben zusammen

Ein Portal für Clients zur Ansicht von Aufgaben und zur Kommunikation

Speichern Sie neue Nachrichten oder Dokumente als Entwürfe, bevor Sie sie veröffentlichen

Integriert sich mit ClickUp über Zapier

Basecamp Nachteile

Es fehlen fortgeschrittene Projektmanagement-Features wie Prioritäten für Aufgaben und benutzerdefinierte Status

Keine Beschreibungen oder Tags zur besseren Organisation von Aufgaben

Keine nativen Features für die Zeiterfassung

Keine kostenlose Version

Nicht geeignet fürorg-Strukturen wie Marketing-Agenturen mit mehreren gleichzeitig stattfindenden Marketingprojekten

Basecamp-Preise

Basecamp bietet eine kostenlose Testversion und einen kostenpflichtigen Plan für 99 $/Monat an

Basecamp Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (4,940+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (13,350+ Bewertungen)

12. nTask

über nTask nTask ist ein weiteres Cloud-basiertes Projektmanagement-Tool, mit dem Sie und Ihr Marketing-Team alles verwalten können, von der Ressourcenplanung bis zu den Projektleistungen. Ähnlich wie andere Projektsoftware auf dieser Liste bietet nTask Kanban-Boards, um einen Plan für das Projekt zu erstellen und Aufgaben zu visualisieren.

nTask-Profis

Teamworkload management tools um entfernte Teams aufeinander abzustimmen

Verwaltung von Anhängen und Dokumenten

Rollen und Berechtigungen benutzerdefiniert

Meilensteine für die schnelle Nachverfolgung des Fortschritts eines Projekts

nAufgabenkons

Nicht geeignet für größere Teams von 50 oder mehr Personen

Kanban Boards sind ein kostenpflichtiges Feature

Benutzer haben weniger Kontrolle über die benutzerdefinierte Gestaltung der Oberfläche

nTask-Preise

nTask bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab $3/Monat pro Benutzer

nTask-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 3.9/5 (mehr als 10 Bewertungen)

13. Arbeitsfront

über Arbeitsfront Fans und Power-User von Adobe werden Workfront, kennen, ein Tool zur Verwaltung kollaborativer Arbeit für Teams, mit dem sie sich verbinden, zusammenarbeiten und ihre Arbeit schneller erledigen können. Workfront lässt sich nahtlos mit den Marketing-Lösungen von Adobe verbinden und bildet so ein All-in-One-System.

Workfront-Profis

Integriertes Feature für die Zusammenarbeit im Team und Feedback zu Projekten

Visuelle Berichterstellung und Dashboards

Eine konsolidierte Liste von Aufgaben, die die wichtigsten Zuweisungen und anstehenden Aufgaben anzeigt

Integrierbar mit Adobe, Slack, GSuite und Salesforce

Workfront Nachteile

Komplexer als andere Marketing-Software

Nicht für kleine Geschäfte geeignet, da die Integrationen von Ihrem Plan abhängen

Das Gantt-Diagramm ist im Vergleich zu anderen aufgelisteten Tools für das Projektmanagement schwierig zu bedienen

Workfront-Preise

Erkundigen Sie sich bei Workfront nach den Preisen

Workfront-Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (800+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (1,000+ Bewertungen)

14. Rabenbaum

über Ravetree Ravetree ist eine Projektmanagement-Lösung zur Verwaltung von Projekten, Abrechnungen, Ressourcen und Clients. Mit Schlüsselfunktionen wie Client-Portalen, Projektvorlagen und Portfolios können Marketing-Teams benutzerdefinierte Workflows für jede Art von Projektkategorie erstellen.

Ravetree-Profis

Unterstützung von PDF, MOV, MP4, KI, PSD, XLSX, DOCX und PNG-Dateien

Rechnungen für genehmigte protokollierte Zeiten und Ausgaben

Zeitleisten-Ansicht für einfaches Ressourcenmanagement

Sprint-Planungstool

Ravetree Nachteile

Keine native E-Mail-Integration

Teure kostenpflichtige Pläne im Vergleich zu anderen führenden Marketing-Tools auf dieser Liste

Ravetree Preise

Ravetree bietet bezahlte Pläne ab $29/Monat

Ravetree-Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

15. Kissflow

über Kissflow Das nächstbeste Tool für das Projektmanagement im Marketing ist Kissflow, ein Prozess- und workflow-Automatisierung tool für die gesamte Organisation zur benutzerdefinierten Gestaltung jedes Prozesses. Es bietet Features, die Sie und Ihre Projektmanager benötigen, mit einem intuitiven Layout, das keine spezielle Schulung erfordert!

Kissflow Profis

Drag-and-Drop Formulare zur Erstellung von Apps

Echtzeit-Analysen zur Automatisierung von Prozessen

Prozess undworkflow-Verwaltung ohne Code

Skalierbar, um große Datenmengen und Komplexität zu bewältigen

Kissflow Nachteile

Durchschnittliche Schnittstelle im Vergleich zu anderen Marketing-Projektmanagement-Software auf dieser Liste

Fehlende Ansichten zur Visualisierung von Projekten

Kein kostenloser Plan

Kissflow-Preise

Kissflow bietet kostenpflichtige Pläne ab $10/Benutzer pro Monat

Kissflow Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (490+ Bewertungen)

Capterra: 3.8/5 (10+ Bewertungen)

16. FunctionFox

über FunctionFox FunctionFox ist eine Timesheet- und Projektmanagement-Software, die Projektmanagern hilft, alles in der Spur, in der Zeit und im Budget zu halten. Dieses Tool unterstützt Marketing-Teams, indem es die Ziele und Ressourcen für erfolgreiche Kampagnen aufeinander abstimmt.

FunctionFox-Profis

Mit der Zuweisung von Aufgaben an Teams können Sie Ressourcen und Workloads verwalten

Flexibles Projektscheduling Apps für Marketingkampagnen

Online-Anfrageformulare mit unbegrenzten benutzerdefinierten Feldern

Kommunikation mit Teammitgliedern über einen Projekt-Blog

FunktionFox Nachteile

Ansichten des Projekts sind auf Zeitplan und Gantt-Diagramme limitiert

Limitierter kostenloser Plan

Fehlende anpassbare Workspace Hierarchie (nicht geeignet fürAgile Marketing Teams)

FunktionsFox-Preise

FunctionFox bietet bezahlte Pläne ab $5/Benutzer pro Monat

FunctionFox Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (150+ Bewertungen)

17. iMeet Central

über iMeet-Zentrale iMeet Central (ehemals Central Desktop) von PGi ist eine Projektmanagement-Software mit Tools für die Zusammenarbeit im Team, die Marketingfachleuten, Kreativagenturen und Unternehmen dabei hilft, Dateien zu verwalten, an Projekten zusammenzuarbeiten und Benutzer miteinander zu verbinden. Teams können private Online-Communities für jede Abteilung, jedes Projekt, jeden Client oder jede Anforderung einrichten und benutzerdefinieren.

iMeet Central Profis

Leistungsstarkes Index Feature für einfache Dateisuche

Integrationen mit den PGi-Lösungen iMeet und GlobalMeet für Online-Meetings

Private Online-Moodboards für kreatives Brainstorming

Online-Datenbanken fürkreative Briefings und Prozesse

iMeet Central cons

Teure kostenpflichtige Pläne im Vergleich zu anderen Projektmanagement tools auf dieser Liste

Nicht benutzerfreundlich für Marketing Teams, die nach einer intuitiven Schnittstelle suchen

Limitierte benutzerdefinierte Funktionalitäten für erweiterte Features

iMeet Central Preise

iMeet Central bietet kostenpflichtige Pläne für Vermarkter und Agenturen ab 45 $/Benutzer pro Monat

iMeet Central Kundenbewertungen

G2: N/A

Capterra: 4.6/5 (10 Bewertungen)

18. LiquidPlanner

über LiquidPlanner LiquidPlanner ist ein Tool für das Projektmanagement, das Teams bei der Automatisierung der Planung von Aufgaben, der Nachverfolgung von Projektänderungen und der benutzerdefinierten Erstellung von Dashboards für Projektdaten unterstützt. Eines der wichtigsten Features von LiquidPlanner, das Marketing-Agenturen für das Ressourcenmanagement hilfreich finden werden, ist der auf Prioritäten basierende Ansatz für die Planung von Projekten.

LiquidPlanner-Profis

Smart Schedule Leisten Feature zur Erfassung von Änderungen in Echtzeit

Mehrere Eigentümer für eine Aufgabe, was für Projektmanager von Vorteil ist

Abhängigkeitsketten zur Visualisierung der Reihenfolge der Phasen

LiquidPlanner Nachteile

Nicht geeignet für kleine Agenturen mit mehreren gleichzeitig laufenden Projekten (sieheAlternativen zu LiquidPlanner)

Limitierter kostenloser Plan im Vergleich zu anderen Marketing-Projektmanagement-Tools auf dieser Liste

Steile Lernkurve für Schulung und Einführung

LiquidPlanner Preise

LiquidPlanner bietet eine kostenlose Testversion und kostenpflichtige Pläne ab $15/Benutzer pro Monat

LiquidPlanner Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (250+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (630+ Bewertungen)

über Podio Podio ist ein Projektmanagement-Tool, das Marketing-Teams eine Struktur bietet, um einfacher zusammenzuarbeiten, Informationen schneller zu finden und zwischen verschiedenen Ansichten der Arbeit zu wählen. Darüber hinaus kann ein Projektmanager eine Automatisierung von Aufgaben erstellen, um Menschen und Projekte mit einem Podio Workflow in Verbindung zu halten.

Podio-Profis

Definieren Sie benutzerdefinierte Berechtigungen, um zu kontrollieren, wer Zugriff auf Ihre Workspaces hat

Ausgezeichnete Funktionen zum Freigeben von Dateien

Integrierte Funktionen für Team-Chats und Video-Konferenzen

Leistungsstarke mobile Apps, mit denen Sie jedes Marketingprojekt auch unterwegs verwalten können

Podio lässt sich mit ClickUp integrieren

Podio Nachteile

Ein begrenzter kostenloser Plan, dem automatisierte Workflows, Synchronisierung von Kontakten und Features zur Verwaltung von Benutzern fehlen

Kommentare können nicht als Aufgaben zugewiesen werden

Visuelle Berichterstellungen sind nur in den Premium Versionen verfügbar

Podio-Preise

Podio bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab 7,20 $/Monat

Podio Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (350+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

20. Workamajig

über Workamajig Workamajig ist ein Projektmanagement tool zur Verwaltung von Projekten, Budgets, Zeitplänen und Konten an einem einzigen Ort. Zu den wichtigsten Features für interne Marketing Teams gehören umsetzbare Dashboards, täglicher Echtzeit-Aktivitäts-Feed und kreative vorlagen für das Projektmanagement .

Workamajig Profis

Workamajig Profis

Eingebautclient-Verwaltung features

Umwandlung von Client-Anfragen in aktive Projekte

Spezifische Dashboards für verschiedene Rollen

Verwalten Sie mehrereprojekte und Aufgaben zur gleichen Zeit

Workamajig Nachteile

Teure kostenpflichtige Pläne im Vergleich zu anderen Marketing-Projektmanagement-Software auf dieser Liste

Kein kostenloser Free-Plan

Keine benutzerfreundliche Schnittstelle

Workamajig Preise

Workamajig bietet kostenpflichtige Pläne ab $38/Benutzer pro Monat für 10-19 Benutzer

Workamajig Kundenbewertungen

G2: 3.6/5 (100+ Bewertungen)

Capterra: 3.7/5 (mehr als 200 Bewertungen)

21. Projekte

über Projektbezogen Projectsly ist eine Projektmanagement-Software, die Ihnen hilft, alle Informationen an einem Ort zu sammeln. Hier können Sie Aufgaben für die Mitglieder des Teams hinzufügen und Dateien freigeben und auch anpassbare Workflows auf der Grundlage Ihrer Priorität erstellen, um keine wichtigen Arbeiten zu verpassen.

Projectsly Vorteile

Zeitleisten für Projekte zur Vereinfachung des Workflow-Managements

Aufgabenverwaltung per Drag & Drop

Einfache Aufgabenverwaltung und Terminplanung

Einfache Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern des Teams

Projectsly Nachteile

Zusätzliche Features, wie z.B. Budgetierung, fehlen

Keine fortgeschrittenen Features wie native Mindmaps

Projectsly Preise

Projectsly hat einen kostenlosen Plan für bis zu 10 Benutzer und kostenpflichtige Pläne ab $14.99/Monat

Projectsly Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (2 Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (5+ Bewertungen)

Marketing Teams brauchen Projektmanagement Software

Projektmanagement-Software ist zu einem unverzichtbaren Tool für globalisierte Teams und funktionsübergreifende Projekte geworden. Aber abgesehen von den Abläufen hilft sie den Mitarbeitern, ihr Bestes zu geben, weil sie keine Zeit damit verschwenden, an zu vielen Stellen nach Informationen und Aufgaben zu suchen. 🔍

Mit leistungsstarken datenbank-Funktionalität , online-Schulungsvideos , Visualisierungstools und vielem mehr ist ClickUp die kostenlose, beste Software für das Projektmanagement von Marketingprojekten. Registrieren Sie sich noch heute und benutzerdefinieren Sie ClickUp so, wie Sie es für sich, Ihr Team und Ihr Unternehmen benötigen! ⚡️