10 beste Software und Tools für das Ressourcenmanagement 2024

Als Projektmanager wissen Sie, dass Ihr Werkzeugkasten ohne eine geeignete Lösung für das Ressourcenmanagement unvollständig ist.

Die Verfolgung eines Projekts - einschließlich aller Kosten, des Ressourcenausgleichs und der kapazitätsplanung die damit einhergehen - hilft Ihnen, mehr Arbeit in kürzerer Zeit zu erledigen.

Aufgaben werden pünktlich erledigt. ⏰

Projekte werden innerhalb des Budgets abgeschlossen. 💸

Alle feiern, wenn sie die Ziellinie erreicht haben. 🏆

Aber das geht nur, wenn man die richtigen Ressourcenmanagement-Tools einsetzt. Es ist eine der besten Möglichkeiten, die ressourcenzuweisung prozess und bringen Sie das wahre Potenzial Ihres Teams zum Vorschein!

Wenn Sie hier gelandet sind, dann deshalb, weil Sie auf der Suche nach dem besten Ressourcenmanagement-Tool für die Bedürfnisse Ihres Teams sind, und genau da setzt dieser Leitfaden an. Im Folgenden stellen wir Ihnen die besten Tools für die Ressourcenverwaltung vor, heben ihre Funktionen hervor und erläutern, was Drittanbieter über die einzelnen Optionen sagen.

Was ist eine Software zur Ressourcenverwaltung?

Software für das Ressourcenmanagement dient dazu, die Nutzung der für ein Projekt zur Verfügung stehenden Ressourcen zu optimieren, zu überwachen und zu bewerten - ganz gleich, ob es sich um Mitarbeiter, Werkzeuge, Budgets oder Zeit handelt. Diese Art von Plattform bietet Projektmanagern die notwendigen Informationen, um Ressourcen korrekt zu identifizieren, zu nutzen und so effizient wie möglich zuzuweisen, um Engpässe oder Terminüberschreitungen zu vermeiden.

So können die Teams mit den besten Projektergebnissen in kürzester Zeit rechnen. Mit anderen Worten: Ressourcenmanagement-Tools sind dazu da, die Effizienz zu maximieren und die Produktivität des Teams von Anfang bis Ende zu steigern.

Die 10 beste Software für Ressourcenmanagement

welches sind die besten Tools für die Verwaltung Ihrer verfügbaren Ressourcen? Zum Glück für Sie gibt es eine ganze Reihe großartiger Optionen, die Sie kennen sollten.

Lehnen Sie sich also zurück und entspannen Sie sich, denn wir stellen Ihnen die absolut beste Software für das Ressourcenmanagement vor, die Sie für so gut wie jedes Projekt verwenden können.

Die Zeitleistenansicht in ClickUp bietet eine Vogelperspektive auf Ihre Ressourcen und Aufgaben

Wenn Sie auf der Suche nach der besten Software für das Ressourcenmanagement sind, die sich in hohem Maße an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt, dann ist ClickUp die perfekte Ergänzung für das Arsenal eines jeden Projektmanagers, weil es so viele Möglichkeiten bietet.

Egal, ob Sie Ressourcen verwalten, die ersten Teile eines Projekts ausarbeiten oder Ihr gesamtes Team mit zugewiesenen Dokumenten und Aufgaben auf dem gleichen Stand halten wollen - ClickUp ist flexibel genug, um dies zu tun. 📝

Mit den rollenbasierten Ansichten von ClickUp können Sie beispielsweise die Ressourcenplanung für Aufgaben und Projekte anpassen, indem Sie die Aufgaben den entsprechenden Teammitgliedern zuweisen. Und mit den Berichts- und Analysewerkzeugen können Sie ganz einfach den Fortschritt verfolgen, Ressourcen nach und nach neu zuweisen und die Gesamtauslastung im Blick behalten.

Eine ursprüngliche Ressourcenplanung, die nicht richtig läuft? Mit zahlreichen anpassbaren, regelbasierten Automatisierungen und der Möglichkeit, benutzerdefinierte Dashboards mit Diagrammen und Kalenderansichten zu erstellen, entgeht Ihnen nichts ressourcenplanung zeitleiste. 📈

Merkmale

Benutzerdefinierte Dashboards: Analysieren Sie die Ressourcenleistung mit individuell erstellten Dashboards

Analysieren Sie die Ressourcenleistung mit individuell erstellten Dashboards Berichterstellung: Erstellen Sie Berichte zur Ermittlung der Ressourceneffizienz,ressourcenbeschränkungen, und mehr

Erstellen Sie Berichte zur Ermittlung der Ressourceneffizienz,ressourcenbeschränkungen, und mehr Kalender und Zeitleisten: Visualisieren Sie die Ressourcenplanung und Ihre Aufgaben in Echtzeit mit interaktiven Zeitleisten undressourcen-Kalendern *Ressourcenplanung : Schnelles Erkennen der Ressourcennutzung mitintuitiver Arbeitsvorbereitung und Kapazitätsplanungstools, einschließlichvorgefertigte Vorlagen* Anpassbare Automatisierungen: Automatisieren Sie Ressourcenzuweisungen und Projektstatusaktualisierungen, um Zeit zu sparen

Vorteile

Gestaltet für die Zusammenarbeit im Team: Gemeinsame Nutzung von Dokumenten undClickUp's Whiteboard mit Ihrem Team in Echtzeit, um Ideen zu vertiefen oder die Effizienz Ihres Projektmanagements zu steigern

Gemeinsame Nutzung von Dokumenten undClickUp's Whiteboard mit Ihrem Team in Echtzeit, um Ideen zu vertiefen oder die Effizienz Ihres Projektmanagements zu steigern Einfache Bedienung: ClickUp verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die im Vergleich zu anderen Ressourcenmanagement-Softwareprogrammen in dieser Liste einfach zu bedienen und zu navigieren ist

ClickUp verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die im Vergleich zu anderen Ressourcenmanagement-Softwareprogrammen in dieser Liste einfach zu bedienen und zu navigieren ist Hochgradig anpassbar: ClickUp bietet leistungsstarke Anpassungsoptionen, die es Projektmanagern ermöglichen, ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen und das Tool auf die Bedürfnisse jedes Projekts und ihres Ressourcenplanungsprozesses abzustimmen

Nachteile

Keine ausgefeilten Budgetierungstools: Die Budgetierungstools von ClickUp sind nicht so detailliert wie die einiger anderer Tools für die finanzielle Ressourcenplanung

Die Budgetierungstools von ClickUp sind nicht so detailliert wie die einiger anderer Tools für die finanzielle Ressourcenplanung Eingeschränkte native Zeiterfassung: Einige Kunden sagen, dass die manuelle native Zeiterfassung von ClickUp schwer zu handhaben ist

Preisgestaltung

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Monat und Benutzer

: $7 pro Monat und Benutzer Business : $12 pro Monat und Benutzer

: $12 pro Monat und Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (5.400+ Bewertungen)

: 4.7/5 (5.400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für die Ressourcenzuweisung, um den Überblick über die Materialien, Arbeitskräfte usw. des Unternehmens für jedes Projekt zu behalten

2. Montag.de

Über MontagMontag.de ist eine solide Lösung für das Ressourcenmanagement, die Projektmanagern dabei hilft, die Arbeit schnell zu verwalten und mit Hilfe von Ressourcenplanungsfunktionen das Gesamtbild zu überblicken.

Mit intuitiven Drag-and-Drop-Tools können Projektmanager ganz einfach Aufgaben zuweisen, Prioritäten setzen und alle Ressourcen verfolgen, die ihnen für mehrere Projekte zugewiesen werden.

Dieses Ressourcenmanagement-Tool ist weniger flexibel als einige der anderen besten Ressourcenmanagement-Software-Optionen in dieser Liste, obwohl es so ziemlich alle wichtigen Projektmanagement-Funktionen bietet, die man erwarten kann.

**Vergleich Monday.com mit ClickUp

Beste Eigenschaften

Drag-and-Drop-Schnittstelle: Einfaches Ziehen und Ablegen von Aufgaben und Ressourcen für ein effizienteres Projektmanagement

Einfaches Ziehen und Ablegen von Aufgaben und Ressourcen für ein effizienteres Projektmanagement Hochgradig visuelle Dashboards: Monday scheut sich nicht, Projektmanagement-Ansichten für Aufgabenverfolgung, Ressourcenzuweisung und Projekteinblicke mit vielen Farben zu erstellen

Monday scheut sich nicht, Projektmanagement-Ansichten für Aufgabenverfolgung, Ressourcenzuweisung und Projekteinblicke mit vielen Farben zu erstellen Zeiterfassung: Überwachen Sie Zeit undressourcenauslastung durch integrierte Zeitmesser und Messungen für eine effiziente Ressourcenplanung

Überwachen Sie Zeit undressourcenauslastung durch integrierte Zeitmesser und Messungen für eine effiziente Ressourcenplanung Verschiedene Projektansichten: Zeitleiste, Kanban, Kalenderansichten und mehr machen es einfacher, diekontextwechsel und verfolgen den Projektfortschritt für die Ressourcenplanung

Profis

Integrationen: Monday ist gut darin, Drittanbieter-Integrationen für einen problemlosen Arbeitsablauf mit zusätzlichen Tools anzubieten

Monday ist gut darin, Drittanbieter-Integrationen für einen problemlosen Arbeitsablauf mit zusätzlichen Tools anzubieten Eingebaute E-Mail-Benachrichtigungen: Teams bleiben durch automatische E-Mail-Benachrichtigungen innerhalb des Projektmanagement-Tools auf dem gleichen Stand

Nachteile

**Einige Teammitglieder mögen es nicht, dass man den Fortschritt jedes Teammitglieds bei den ihnen zugewiesenen Aufgaben sehen kann - was für die Auslastung der Ressourcen des Managers gut ist, aber nicht ideal für das allgemeine Ressourcenmanagement der Teammitglieder

Nicht so anpassungsfähig wie andere Alternativen: Monday bietet zwar einen kompletten Rahmen für die Verwaltung aller Arten von Projekten, aber einige Nutzer wünschen sich ein flexibleres Projektmanagement-Tool

Preisgestaltung

Einzelperson : Kostenlos für immer

: Kostenlos für immer Basis : $8 pro Platz und Monat

: $8 pro Platz und Monat Standard : $10 pro Platz und Monat

: $10 pro Platz und Monat Pro : $16 pro Platz und Monat

: $16 pro Platz und Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (6.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (6.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,000+ Bewertungen)

*Sieh dir das an

**Montag.com-Alternativen

3. Mosaik

Wenn wir zusammenfassen müssten Mosaik als Werkzeug für die Ressourcenverwaltung sind die Worte intuitiv und umfassend zu verstehen. Diese Ressource planungswerkzeug bietet den Benutzern die Möglichkeit, ihre Ressourcen zu verwalten, auf Analysen zuzugreifen und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Mosaic bietet eine Vielzahl von Tools für die Ressourcenplanung, mit denen Projektteams Aufgaben zuweisen, die Verfügbarkeit verfolgen und die Verfügbarkeit von Ressourcen verwalten können. Mosaic nutzt eine Reihe von Funktionen, darunter auch KI-Funktionen, um sicherzustellen, dass Ihr Team bei der Projektplanung sowohl aufeinander abgestimmt als auch zentralisiert ist.

Das Beste daran: Dieses Ressourcenmanagement-Tool basiert auf der Idee, dass die Arbeitsbelastung jedes Einzelnen sichtbar ist, damit die Teammitglieder engagiert bleiben und die Meilensteine termingerecht erreichen. ⌛

Beste Eigenschaften

Projektzusammenarbeit: Das Ressourcenmanagement-Tool ermöglicht es Teams, in Echtzeit an Projekten zusammenzuarbeiten, was eine reibungslose und nahtlose Kommunikation für eine bessere Ressourcenplanung ermöglichtRessourcen- und Projektanalysen: Mosaic bietet Analysen, mit denen die Benutzer Einblicke in die Leistung und die Ressourcennutzung gewinnen können !

7. Hub-Planer

Über Hub Planner

Wenn Sie einen Planer, eine Vielzahl von Stundenzetteln und Berichtsfunktionen zusammenbringen, erhalten Sie Hub-Planer . Als Software für das Ressourcenmanagement ist sie einfach und auf den Punkt gebracht und bietet bessere Projektmanagementfunktionen.

Auch wenn Sie die Software nicht so detailliert anpassen können wie ein Tool wie ClickUp, bietet sie doch solide Funktionen für kleinere Teams für Projektmanagement, Ressourcenplanung und Ressourcenplanung.

Die besten Funktionen sind wahrscheinlich die Tools für die dynamische Budgetierung. Das Tool bietet einen intuitiven Budgetierungsassistenten, der bei der Erstellung eines individuellen Budgets für jedes Projekt hilft und die tatsächlichen gegenüber den prognostizierten Ausgaben verfolgt. 💰💰💰

Hub Planner enthält auch ein interaktives Dashboard zur Kostenanalyse, das einen visuellen Überblick über die Budgetnutzung und die Kosten bietet. Dank automatischer Budgetierungs- und Verfolgungswarnungen werden Manager gewarnt, wenn ein Projekt das Budget über- oder unterschreitet - ein hervorragendes Tool für die Planung von Finanzressourcen.

Beste Eigenschaften

Drag-and-drop Scheduler: Es ist einfach zu erstellenprojektzeitpläne mit einem zugänglichen Drag-and-Drop-Planer

Es ist einfach zu erstellenprojektzeitpläne mit einem zugänglichen Drag-and-Drop-Planer Einfach zu erlernen und zu verwalten: Hub Planner hat keine steile Lernkurve wie andere Software für das Ressourcenmanagement, so dass es einfach in den Arbeitsablauf Ihres Teams integriert werden kann

Hub Planner hat keine steile Lernkurve wie andere Software für das Ressourcenmanagement, so dass es einfach in den Arbeitsablauf Ihres Teams integriert werden kann Dynamische Abrechnungssätze: Sie haben einen komplexen Abrechnungsprozess? Mit Hub Planner können Sie interne und externe Abrechnungssätze verfolgen, damit Sie wissen, wie viel Sie von jedem Projekt profitieren

Profis

Einfache Navigation: Hub Planner-Benutzer schätzen diese Ressourcenmanagement-Software vor allem wegen ihrer Benutzerfreundlichkeit und weniger wegen ihrer Funktionen

Hub Planner-Benutzer schätzen diese Ressourcenmanagement-Software vor allem wegen ihrer Benutzerfreundlichkeit und weniger wegen ihrer Funktionen Automatisches Ausfüllen von Projektstunden:Zeit sparen indem Sie Hub Planner Ihre Stunden automatisch ausfüllen lassen und als schnelleres Ressourcenplanungswerkzeug arbeiten

Nachteile

Funktionsvielfalt: Teams, die Hub Planner verwenden, arbeiten am besten, wenn sie ein grundlegendes Projekt- oder Ressourcenplanungstool für einfachere Arbeitsabläufe benötigen

Teams, die Hub Planner verwenden, arbeiten am besten, wenn sie ein grundlegendes Projekt- oder Ressourcenplanungstool für einfachere Arbeitsabläufe benötigen Nachverfolgung der Ressourcennutzung durch herunterladbare Berichte: Sie möchten sehen, wie gut Ihre Ressourcenzuweisung funktioniert? Um das herauszufinden, müssen Sie einen Bericht herunterladen

Preisgestaltung

Plus & Play : $7 pro Ressource pro Monat

: $7 pro Ressource pro Monat Premium : $18 pro Ressource pro Monat

: $18 pro Ressource pro Monat Business Leiter: Kontaktieren Sie das Team

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (17+ Bewertungen)

: 4/5 (17+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

8. nTask

über nTask

Mit nAufgabe mit nTask arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, planen und analysieren alle Ihre Projekte. Ähnlich wie andere Projektmanagement- und Ressourcenverwaltungssoftware bietet nTask die Grundlagen in Bezug auf die Festlegung von Meilensteinen, die Budgetierung, die Ressourcenverwaltung und ein Drag-and-Drop kanban-Tafel planer, der jedem Projekt Sichtbarkeit verleiht. 🔎

Was macht nTask also so besonders?

Bei nTask steckt der Teufel im Detail. Sie können zum Beispiel selbst Vorlagen erstellen, um an zukünftigen Projekten zu arbeiten. Außerdem bietet es eine integrierte Lösung zur Zeiterfassung, die bei jedem Schritt Ihres Projekts die Kosten bis zur Fertigstellung anzeigt.

Beste Eigenschaften

Benutzerdefinierte Status: nTask ist flexibel genug für Teams, um benutzerdefinierte Status für Projekte mit zusätzlichen Nuancen zu erstellen

nTask ist flexibel genug für Teams, um benutzerdefinierte Status für Projekte mit zusätzlichen Nuancen zu erstellen Verknüpfung von Projekten: Haben Sie mehrere miteinander verknüpfte Projekte gleichzeitig laufen? nTask ermöglicht es Teams, verwandte Projekte zu verknüpfen, so dass es keine Fehltritte gibt, wenn Sie Meilensteine und Fristen nach Plan einhalten

Haben Sie mehrere miteinander verknüpfte Projekte gleichzeitig laufen? nTask ermöglicht es Teams, verwandte Projekte zu verknüpfen, so dass es keine Fehltritte gibt, wenn Sie Meilensteine und Fristen nach Plan einhalten Anpassbare Fälligkeitstermine: Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Projekt nicht zum erwarteten Fälligkeitsdatum abgeschlossen wird. Deshalb verfügt nTask über kleine, aber mächtige Funktionen wie die Festlegung geplanter vs. tatsächlicher Fälligkeitstermine - ideal für die Ressourcenplanung

Vorteile

Teams erstellen: nTask ermöglicht es Projektmanagern, Teams zu erstellen, um Projekte und Ressourcenplanung zu organisieren

nTask ermöglicht es Projektmanagern, Teams zu erstellen, um Projekte und Ressourcenplanung zu organisieren Erschwinglich: nTask ist erschwinglich und eignet sich daher hervorragend für kleine bis wachsende Teams, die keine Ressourcenmanagement-Software benötigen, um ein Projekt bis zur Ziellinie zu führen

Nachteile

Langsamer Ladevorgang: Je nachdem, wie Sie Ihren Arbeitsablauf eingerichtet haben, kann nTask im Vergleich zu anderen Ressourcenmanagement-Softwareoptionen in dieser Liste langsam geladen werden

Je nachdem, wie Sie Ihren Arbeitsablauf eingerichtet haben, kann nTask im Vergleich zu anderen Ressourcenmanagement-Softwareoptionen in dieser Liste langsam geladen werden Eingeschränkte Integrationen: Die Arbeit mit einem großen Technologiepaket kann zu einem Problem werden, wenn nTask nicht mit einem Ihrer Aufgabenmanagement-Tools integriert ist

Die Arbeit mit einem großen Technologiepaket kann zu einem Problem werden, wenn nTask nicht mit einem Ihrer Aufgabenmanagement-Tools integriert ist Steile Lernkurve: Benutzer haben von einer etwas steileren Lernkurve berichtet, da die Plattform nicht so intuitiv ist wie andere Ressourcenmanagement-Softwareoptionen

Preisgestaltung

Premium : $3 pro Monat, jährliche Abrechnung

: $3 pro Monat, jährliche Abrechnung Business : $8 pro Monat, jährlich abgerechnet

: $8 pro Monat, jährlich abgerechnet Unternehmen: Kontaktieren Sie das Team

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (17+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

9. Celoxis

Über Celoxis Ce loxis ist eine Mischung aus agilen Ressourcenmanagement-Tools und workflow-Automatisierung funktionen. Es bietet leistungsstarke Berichte und Geschäftsanalysen, die Projektmanagern ein vollständiges Bild ihrer Projekte vermitteln.

Celoxis bietet auch anpassbare Visualisierungen, so dass Projektmanager ihre Projektdaten schneller erfassen können. Es stattet Ihr Team auch mit externen Tools aus, um Kunden mit Kundenportalfunktionen zu verwalten. 💡

Beachten Sie, dass Celoxis noch weitere Funktionen entwickeln muss, um sein Produkt für verschiedene Projektanforderungen robuster zu machen. 🧠

Beste Eigenschaften

Anpassbare Portfolio-Dashboards: Bleiben Sie mit Echtzeit-Projektinformationen innerhalb von Portfolios auf dem Laufenden.

Bleiben Sie mit Echtzeit-Projektinformationen innerhalb von Portfolios auf dem Laufenden. Anpassbare Visualisierungen: Ermöglicht es den Nutzern, ein besseres Verständnis ihrer Projektdaten zu erhalten.

Ermöglicht es den Nutzern, ein besseres Verständnis ihrer Projektdaten zu erhalten. Automatisierung: Bietet eine Vielzahl von anpassbaren Automatisierungen

Vorteile

Zeitpläne automatisiert Ressourcen- und Projektberichte * Ressourcenmanagement-Software hilft Ihnen, einen Projektbericht zu erhalten, der die Einzelheiten Ihres Projektfortschritts in Ihrem Posteingang enthält

Ressourcen- und Projektberichte Ressourcenmanagement-Software hilft Ihnen, einen Projektbericht zu erhalten, der die Einzelheiten Ihres Projektfortschritts in Ihrem Posteingang enthält Eignet sich hervorragend für kleinere Teams: Sie müssen sich nicht mit ausgefeilter Ressourcenmanagement-Software auskennen, um mit Celoxis zu arbeiten und das Beste daraus zu machen

Nachteile

Eingeschränkte Nutzungspläne: Im Gegensatz zu anderen Ressourcenverwaltungsprogrammen bietet Celoxis nicht allzu viele Pläne zur Auswahl an, was für Sie vielleicht nicht so gut ist, wenn Sie ein kleines Budget haben

Im Gegensatz zu anderen Ressourcenverwaltungsprogrammen bietet Celoxis nicht allzu viele Pläne zur Auswahl an, was für Sie vielleicht nicht so gut ist, wenn Sie ein kleines Budget haben UX ist verbesserungsbedürftig: Je nachdem, was Sie mit dem Dashboard von Celoxis machen, ist die Navigation nicht immer reibungslos

Preisgestaltung

Cloud : $22.50 jährlich abgerechnet

: $22.50 jährlich abgerechnet On-Premise: Kontaktieren Sie das Team

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (60+ Bewertungen)

: 4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

10. Vorhersage

Über Vorhersage

Arbeiten Sie mit Kunden? Vorhersage verfügt über eine Vielzahl von Ressourcenmanagement- und Projekttools, mit denen Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden sicherstellen können. Sie können die Stakeholder auf dem Laufenden halten und gleichzeitig den Überblick über die Ressourcen im Backend behalten. 🔎

Was die Software für das Ressourcenmanagement angeht, so lässt Forecast keine Wünsche offen, was für Ihre Projektplanung von großem Vorteil ist. Zeiterfassungsbögen, Berichte und das hochgradig visuelle Dashboard stellen sicher, dass Sie Ihre Bandbreite optimal auf alle laufenden Projekte verteilen, um eine optimale Ressourcenplanung zu gewährleisten. Wenn Sie ein dienstleistungsorientiertes Unternehmen sind, könnte Forecast eine solide Option sein, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Beste Eigenschaften

Fakturierungsfunktionen Einfaches Erstellen und Versenden von Kundenrechnungen innerhalb der Plattform

Einfaches Erstellen und Versenden von Kundenrechnungen innerhalb der Plattform All-in-One-Tool für Agenturen: Agenturen verwalten Kunden, Projekte und Ressourcen von einem zentralen Ort aus

Vorteile

Konsistente Produkt-Updates: Das Team von Forecasts ist solide in der Bereitstellung konsistenter Produkt-Updates

Das Team von Forecasts ist solide in der Bereitstellung konsistenter Produkt-Updates Zeigt die Verfügbarkeit aller Mitarbeiter für Projekte an: Die Teams sind auf dem gleichen Stand, indem die Verfügbarkeit der Projektplanung bei Änderungen angezeigt wird

Nachteile

Nicht die beste Lösung für mobile Geräte: Das Dashboard von Forecasts ist nicht für die mobile Ansicht konzipiert.

Das Dashboard von Forecasts ist nicht für die mobile Ansicht konzipiert. Viele sich wiederholende Aufgaben werden nicht automatisiert: Viele Aufgaben könnte Forecast automatisieren, umprozesse zu rationalisieren müssen manuell wiederholt werden.

Viele Aufgaben könnte Forecast automatisieren, umprozesse zu rationalisieren müssen manuell wiederholt werden. Geschaffen für Agentur-Teams: Forecast eignet sich hervorragend für dienstleistungsorientierte Unternehmen wie Agenturen, so dass seine Funktionen möglicherweise nicht für alle anderengeschäftsmodell vollständig.

Preisgestaltung

Lite : $29 pro Platz und Monat

: $29 pro Platz und Monat Pro : Kontaktieren Sie das Team

: Kontaktieren Sie das Team Plus: Kontaktieren Sie das Team

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (70+ Bewertungen)

: 4.2/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

Starten Sie die Ressourcenplanung mit Resource Management Software

Hören Sie - die beste Ressourcenmanagement-Software ist nicht immer so eindeutig, wie es scheint. Sie brauchen eine Option, die mehr kann als nur eine einfache Projektplanung oder einen Überblick über Ihre zugewiesenen Ressourcen.

Ressourcen und Projekte planungs-Software wie ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um Ihre Ressourcen so effektiv wie möglich zu überwachen, zu verfolgen, zu planen, zu organisieren und neu zu priorisieren.

Verwenden Sie die ClickUp-Arbeitslastansicht, um zu sehen, wer vor oder hinter Ihnen liegt, und ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuordnen

Die Funktionen zur Verwaltung der Arbeitsbelastung geben den Teamleitern einen direkten Einblick, wer was verwaltet. So vermeiden Sie, dass ein Teil Ihres Teams überlastet ist und der Rest zu wenig Arbeit hat. Weisen Sie Projekten Aufgaben, Kommentare oder Benutzer zu und ziehen Sie deren Arbeit per Drag-and-Drop, um eine wirklich effiziente Ressourcenverwaltung und Projektplanung zu gewährleisten.

