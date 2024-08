11 kostenlose Business Model Canvas-Vorlagen in Word und ClickUp

Die Grundlage eines erfolgreichen Unternehmens ist ein effektives Geschäftsmodell - ohne ein solches wird Ihr Unternehmen nicht starten können!

Gleichzeitig ist die Erstellung Ihres Geschäftsmodells kein Spaziergang, und Sie werden wahrscheinlich auf einige oder alle Ihrer Ressourcen im Entwicklungsprozess zurückgreifen müssen. Eine der zugänglichsten und zeitsparendsten Ressourcen in diesem Bereich ist eine Business Model Canvas-Vorlage. Wenn Sie noch keine haben oder eine neue suchen, sind Sie hier genau richtig!

Hier finden Sie die wichtigsten FAQs, Vorteile und Funktionen der besten Business Model Canvas-Vorlagen und 11 herunterladbare Beispiele für jede Art von Unternehmen.

Was ist eine Business Model Canvas-Vorlage? Business Model Canvas vorlagen sind vorgefertigte und anpassbare Werkzeuge, mit denen Sie Ihr Geschäftsmodell auf einer einzigen Seite skizzieren und visualisieren können. Diese Dokumente definieren schnell das einzigartige Geschäftsmodell Ihres Unternehmens

nutzenversprechen , Zielgruppe, Einnahmen, Kosten, Ressourcen, wichtige Partnerschaften und mehr.

Ohne eine Vorlage kann die Entwicklung Ihres Business Model Canvas ein langwieriger und schwieriger Prozess sein. Außerdem verringern Vorlagen für Geschäftsmodelle die Fehlertoleranz und gewährleisten, dass Sie strategisch denken, effizient arbeiten und die Erwartungen Ihrer Stakeholder erfüllen.

Business Model Canvas-Vorlagen eignen sich auch hervorragend zur Weitergabe an das gesamte Team und sorgen dafür, dass sich alle an den langfristigen Zielen Ihres Unternehmens orientieren.

Worauf Sie bei einer Business Model Canvas-Vorlage achten sollten

Es gibt tonnenweise einfache, leicht zugängliche und kostenlose Vorlagen für Geschäftsmodelle, die für praktisch jedes Unternehmen geeignet sind business Management Software -aber nicht alle Vorlagen sind gleich! Hier sind fünf Funktionen, auf die Sie vor dem Herunterladen unbedingt achten sollten:

Mehrere Ansichten , um die Struktur Ihres Geschäftsmodellplans und die Art und Weise, wie Sie ihn visualisieren, anzupassen

, um die Struktur Ihres Geschäftsmodellplans und die Art und Weise, wie Sie ihn visualisieren, anzupassen Kollaborationsfunktionen , um das Team, die Stakeholder und andere Abteilungen einzubeziehen

, um das Team, die Stakeholder und andere Abteilungen einzubeziehen Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit, um sicherzustellen, dass Sie die Vorlage richtig verwenden

und Einfachheit, um sicherzustellen, dass Sie die Vorlage richtig verwenden Flexibilität für unterschiedliche Unternehmensgrößen, Branchen und Geschäftsmodelle

Und vieles mehr! Außerdem können Sie Aufgaben direkt in Ihrem Businessplan-Dokument verknüpfen und jeden Text in einen Aktionspunkt umwandeln, damit Sie neue Ideen sofort umsetzen können. Und mit einem automatisch gespeicherten Versionsverlauf, kollaborativer Live-Bearbeitung und zugewiesenen Kommentaren bleibt Ihr Dokument stets auf dem neuesten Stand und dient während der gesamten Entwicklung Ihres Geschäftsplans als referenzierbare Quelle der Wahrheit geschäftsvorschlags und Modell. Diese Vorlage herunterladen

6. Lean Business Plan Vorlage von ClickUp

Lean Business Plan Vorlage von ClickUp

Wenn Sie etwas weniger umfangreich als unsere anderen Businessplan- und Whiteboard-Vorlagen sind, können Sie mit dieser Vorlage das Beste aus Ihren Ressourcen machen Lean Business Plan Template von ClickUp .

In dieser Vorlage haben Sie Zugang zu mehreren Ansichten, je nach Ihrem bevorzugten Layout, einschließlich einer dynamischen Liste, einem vorgefertigten Kanban-Board und mehreren Hilfe-Dokumente . In jeder Ansicht finden Sie praktische Abschnitte für alle wichtigen Informationen, wie z. B. die Zusammenfassung Ihres Plans, das Business Model Canvas, priorisierte Aufgaben oder Notizen.

In der Zusammenfassung Ihres Plans können Sie Ihre Aufgaben nach fünf verschiedenen benutzerdefinierten Status kategorisieren, mehrere Beauftragte hinzufügen für funktionsübergreifende Teams , Fristen setzen, Dokumente anhängen und vieles mehr. Diese Vorlage bildet das Grundgerüst eines herkömmlichen Geschäftsplans, mit dem Sie und Ihr Team auf die Erreichung Ihrer Unternehmensziele hinarbeiten. Diese Vorlage herunterladen

7. Geschäftsentwicklungsplan Vorlage von ClickUp

Die Vorlage für den Geschäftsentwicklungsplan von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen bei der Erstellung eines umfassenden Plans für das Wachstum Ihres Unternehmens zu helfen.

ClickUp's Business Development Plan Vorlage bietet einen umfassenden, auf den Erfolg zugeschnittenen Fahrplan. Mit ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche erleichtert diese Vorlage die Festlegung messbarer Ziele, die Identifizierung wichtiger Meilensteine zur Fortschrittsverfolgung und die Erstellung klarer Aktionspläne und Strategien.

Mit dieser Vorlage können Unternehmer ihren Weg zu nachhaltigem Wachstum und Entwicklung effektiv planen und sicherstellen, dass ihr Unternehmen in der dynamischen Marktlandschaft von heute agil und reaktionsfähig bleibt. Diese Vorlage herunterladen

8. Business Ideation Vorlage von ClickUp

Business Ideation Vorlage von ClickUp

Sie brauchen das perfekte Werkzeug zum Üben und Entwickeln Ihrer techniken der Ideenfindung ? Wenden Sie die Business Ideation Vorlage von ClickUp um mit der Ausarbeitung neuer Konzepte zu beginnen. Es ist auch eine großartige Ressource, die man bei Gruppendiskussionen oder brainstorming-Sitzungen .

Die Vorlage zeigt dem Benutzer ein Ideendiagramm mit verschiedenen Segmenten, um die Ideen zu kategorisieren und zu organisieren. Sie können alle Ideen notieren, je nachdem, ob sie sich auf einen Geschäftsprozess, ein Produkt oder einen Menschen beziehen. Die Legende zeigt jede Kategorie an, und das Segment Ideenpool ermöglicht es Ihnen und anderen, bestimmte allgemeine Ideen hinzuzufügen, die Sie später kategorisieren können.

Das gesamte Diagramm ist sehr anschaulich und mit ClickUp's digitalen Whiteboard-Software um Ideen in dem Moment festzuhalten und zu entwickeln, in dem Sie sie haben. Diese Vorlage herunterladen

9. ClickUp Business Brainstorming-Vorlage

Business Brainstorming Vorlage von ClickUp

Besonders, wenn Sie auf ClickUp vertrauen als brainstorming-Software , die Business Brainstorming Vorlage von ClickUp wird Ihnen helfen, neue Ideen zu entwickeln.

Diese Vorlage ermöglicht es Ihnen, Ideen nach folgenden Kriterien zu kategorisieren:

Was Sie lieben

Was Sie wissen

Was die Leute brauchen

Wofür die Leute zahlen würden

Beziehen Sie mehrere Personen in Ihre Whiteboard-Diagramm und nutzen Sie die kollaborative Erkennung, um Ihre Arbeit zu sehen und nebeneinander zu bearbeiten, ohne dass es zu Überschneidungen kommt.

Diese einzigartige visuelle Hilfe gibt jedem das Gefühl, aktiv zu Diskussionen und Brainstorming-Sitzungen beizutragen, selbst wenn Sie asynchron arbeiten. Sie können mit dieser Vorlage auch noch einen Schritt weiter gehen und Ihr fertiges Diagramm verwenden, um neuere Ideen zu priorisieren und zu bestimmen, was es wert ist, weiter erforscht zu werden. Diese Vorlage herunterladen

10. Microsoft Word Business Model Canvas Vorlage von Neos Chronos

Eine weitere Option zur Entwicklung Ihres Geschäftsmodells ist die Microsoft Word Business Model Canvas-Vorlage. Sie ähnelt den ClickUp Business Model Canvas Vorlagen und ermöglicht eine einfache Organisation der verschiedenen Facetten Ihres Unternehmens.

Mit dieser Vorlage können Sie mehrere wichtige Details zu Ihrem Geschäftsmodell festlegen, darunter die wichtigsten Partner und Lieferanten, Ihr Wertversprechen und Ihre Beziehungen. Ermitteln Sie die Kanäle, über die Sie Ihre Kunden erreichen wollen, sowie die für jede Aktivität erforderlichen Ressourcen. Darüber hinaus können Sie Informationen zu den Einnahmequellen und der Kostenstruktur hinzufügen.

Dieses Tool kann kostenlos heruntergeladen werden und lässt sich sofort über Microsoft Word verwenden. Wenn Sie bei Ihrer Geschäftsmodellvorlage Wert auf Einfachheit legen, ist dies ein guter Ausgangspunkt. Diese Vorlage herunterladen

11. Microsoft Work Blank Business Model Canvas Template by The Business Model Analyst

Suchen Sie nach einer anderen Word-Vorlage für Ihren nächsten Geschäftsplan? Diese Blank Business Model Canvas Template ist etwas komplexer und flexibler als das vorherige Dokument - und außerdem kostenlos herunterzuladen!

Mit dieser Vorlage erhalten Sie und die Mitglieder Ihres Teams einen zentralen Überblick über Ihr Geschäftsmodell, so dass alle Beteiligten wortwörtlich und im übertragenen Sinne auf derselben Seite stehen. Sie übernimmt die Segmente aus der obigen Vorlage und stellt sie in einem diagrammformat . Sie können alle wichtigen Partner, Aktivitäten und mehr in organisierten Abschnitten anzeigen und Details in Form von haftnotizen . Wählen Sie aus verschiedenen Formatierungsoptionen, einschließlich Farben, Schriftarten und Anordnungen, um die Darstellung Ihrer Daten zu optimieren. Diese Vorlage herunterladen

Elemente eines Business Model Canvas

Das Verständnis der Schlüsselkomponenten eines Business Model Canvas ist entscheidend für die effektive Anwendung auf Ihre Geschäftsstrategie. Jedes Element spielt eine wichtige Rolle bei der Darstellung eines umfassenden Überblicks über Ihr Geschäftsmodell. Hier sind die wichtigsten Elemente einer Business Model Canvas-Vorlage:

Schlüsselpartner

Schlüsselpartner sind die externen Unternehmen oder Personen, die zum Erfolg Ihres Unternehmens beitragen. Dazu können Lieferanten, Hersteller und Geschäftspartner gehören, die Ihren Betrieb oder Ihre Markteintrittsstrategien unterstützen, indem sie helfen, Risiken zu verringern oder Ressourcen zu erwerben.

Schlüsselaktivitäten

Zu den Schlüsselaktivitäten gehören die wesentlichen Maßnahmen, die Ihr Unternehmen ergreifen muss, um sein Wertversprechen erfolgreich umzusetzen. Diese können von der Produktion über die Problemlösung bis hin zur Lieferung reichen und sind für das Gedeihen Ihres Geschäftsmodells entscheidend.

Wertversprechen

Das Wertversprechen definiert den einzigartigen Wert, den Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung den Kunden bietet. Damit heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab, gehen auf spezifische Kundenbedürfnisse oder -probleme ein und machen Ihr Angebot überzeugend.

Customer Relationships

Kundenbeziehungen beschreiben die Arten von Beziehungen, die Sie mit Ihren Kundensegmenten aufbauen. Ob persönlich, automatisiert oder mit Selbstbedienung - dieses Element beschreibt, wie Sie mit Ihren Kunden interagieren und die Beziehung aufrechterhalten.

Kundensegmente

Kundensegmente identifizieren die verschiedenen Gruppen von Personen oder Organisationen, die Ihr Unternehmen bedienen will. Verschiedene Segmente können unterschiedliche Bedürfnisse haben, und ein auf jedes Segment zugeschnittener Ansatz kann die Zufriedenheit und die Bereitstellung von Werten optimieren.

Kanäle

Kanäle bezeichnen die Methoden, über die Ihr Unternehmen mit seinen Kundensegmenten kommuniziert und sie erreicht, um das Wertangebot zu liefern. Effiziente Kanäle stellen sicher, dass die richtigen Produkte und Dienstleistungen die Kunden zur richtigen Zeit und am richtigen Ort erreichen.

Wichtige Ressourcen

Schlüsselressourcen sind die Vermögenswerte, die für ein Unternehmen unerlässlich sind, um sein Wertversprechen zu erstellen und zu liefern, Märkte zu erreichen, Kundenbeziehungen zu pflegen und Einnahmen zu erzielen. Dazu gehören physische, intellektuelle, menschliche und finanzielle Ressourcen.

Kostenstruktur

Die Kostenstruktur zeigt die wesentlichen Kosten auf, die mit dem Betrieb des Geschäftsmodells verbunden sind. Das Verständnis dieser Kosten hilft bei der strategischen Ausrichtung auf Wertoptimierung, Kostensenkung und allgemeines Finanzmanagement.

Einnahmequelle

Revenue Streams sind die verschiedenen Quellen, aus denen das Unternehmen Geld mit jedem Kundensegment verdient. Dazu können Direktverkäufe, Abonnements, Lizenzen oder andere umsatzfördernde Mechanismen gehören.

Erreichen Sie Ihre Ziele mit Geschäftsmodellvorlagen

Die Wahl der richtigen Geschäftsmodellvorlage ist entscheidend für die Entwicklung eines erfolgreichen Plans, der mit Ihren Unternehmenszielen übereinstimmt. Bei der Vielzahl der verfügbaren Optionen kann es schwierig sein, die ideale Vorlage zu finden, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.

ClickUp's umfangreiches Vorlagen-Bibliothek bietet eine Reihe von anpassbaren Vorlagen, um Ihren Geschäftsplanungsprozess zu rationalisieren und Ihre Ziele zu erreichen. Außerdem können Sie auf jede Vorlage zugreifen, hunderte von Produktivitätsfunktionen und über 1.000 Integrationen kostenlos, wenn Sie sich heute für ClickUp anmelden .