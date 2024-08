10 kostenlose Vorlagen für Arbeitspläne in Excel & ClickUp

Timing. Ist. Alles. ⏰

Das ist wahr, wenn wir erklären, warum unsere letzte Beziehung nicht funktioniert hat, und es ist definitiv wahr, wenn wir versuchen, die richtige Anzahl von Teammitgliedern für die Nachtschicht einzuteilen.

Ein gut getimter Arbeitsplan - egal ob es sich um einen Projektplan, einen Tagesplan oder einen Schichtplan für Mitarbeiter handelt - ist wie ein gut getimtes Orchester. Es hält alles in Harmonie. 🎶

Wenn Ihr Arbeitsplan aus dem Takt gerät, kann das zu verärgerten Kunden, ausgebrannten Mitarbeitern und verpassten Terminen führen. Und das alles ist schmerzhafter als eine nicht synchronisierte Geige. 🎻

Aber Sie können Ihr kleines Unternehmen mit einer anpassbaren Vorlage für den Arbeitsplan auf Trab halten. Es gibt Vorlagen für Arbeitspläne, mit denen Sie alles planen können, von Mitarbeiterschichten über Projekttermine bis hin zu Ihrem eigenen täglichen Arbeitsablauf.

Wir stellen Ihnen unsere zehn Lieblingsvorlagen vor, mit denen Sie die Personaleinsatzplanung im Handumdrehen meistern.

Was ist eine Vorlage für einen Arbeitsplan?

Es gibt verschiedene Arten von Arbeitsplanvorlagen, aber sie alle helfen Ihnen dabei, herauszufinden, wie viel Arbeit anfällt, wer sie erledigen wird und wann.

Die wohl bekannteste Vorlage für einen Arbeitsplan ist der Wochenplan für Mitarbeiter. Aber auch wenn Sie ein Team haben, das nach einem traditionellen 9-5-Zeitplan arbeitet, können Sie eine Arbeitsplanvorlage verwenden, um Aufgaben und Termine zuzuweisen. Und Freiberufler und Einzelpersonen können einen Tagesplan als Teil ihres persönlichen Arbeitsplans verwenden zeitmanagement strategie.

Im Grunde genommen kann eine Vorlage für einen Arbeitsplan jeden Arbeitstag, jede Woche oder jeden Monat für eine beliebige Anzahl von Mitarbeitern organisieren. Hier sind die verschiedenen Arten von Arbeitszeitplanvorlagen, damit Sie sich ein Bild machen können. 📸

Arbeitszeitplanvorlage : Für Unternehmen mit mehreren Teilzeitbeschäftigten oder Arbeitszeiten, die über den Zeitraum von 9 bis 17 Uhr hinausgehen, wird diese Art von Zeitplan Ihren Teammitgliedern mitteilen, wann sie im Dienst sind 🫡

Für Unternehmen mit mehreren Teilzeitbeschäftigten oder Arbeitszeiten, die über den Zeitraum von 9 bis 17 Uhr hinausgehen, wird diese Art von Zeitplan Ihren Teammitgliedern mitteilen, wann sie im Dienst sind 🫡 Projektplan: Ein wesentliches Instrument des Projektmanagements, einprojektzeitplan gliedert Ihr Ziel in einzelne Aufgaben und Fristen. Er kann Ihnen auch helfen, dieprojektmeilensteinen und setzen einenbesprechungsrhythmus für wichtige Kontrollbesprechungen

Ein wesentliches Instrument des Projektmanagements, einprojektzeitplan gliedert Ihr Ziel in einzelne Aufgaben und Fristen. Er kann Ihnen auch helfen, dieprojektmeilensteinen und setzen einenbesprechungsrhythmus für wichtige Kontrollbesprechungen Täglicher Arbeitsplan: Für Freiberufler und einzelne Mitarbeiter wird eintäglicher Planer vorlage ermöglicht es Ihnen, jeden Tag produktiver zu sein

Sehen Sie sich diese Vorlagen an *Arbeitsplan-Apps* !

Was macht eine gute Arbeitszeitplan-Vorlage aus?

Was wir Ihnen jetzt sagen werden, wird sich wie ein Paradoxon anhören (verpackt in einem Rätsel und umhüllt von einem Enigma), aber hören Sie uns zu. 🙉

Die besten Vorlagen für Arbeitszeitpläne sollten sowohl einsatzbereit als auch leicht anpassbar sein. Und glauben Sie uns: Vorlagen können beides sein. Gute Vorlagen sind es sogar immer.

Finden Sie die Kosten ganzer Kampagnen, abrechenbare Stunden und mehr mit den erweiterten Formeln in ClickUp Custom Fields

Sie sollten in der Lage sein, Ihre Vorlage zu öffnen und sofort mit der Eingabe von Informationen wie Stunden, Aufgaben und Mitarbeiternamen zu beginnen. Aber Sie sollten auch in der Lage sein, Ihre Vorlage zu erweitern (oder Abschnitte zu entfernen), um den Zeitplan an die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens anzupassen.

Es sollte einfach sein, mehr Mitarbeiter, mehr Stunden oder mehr Nischen-Teilaufgaben hinzuzufügen. Sie sollten diese Felder auch vereinfachen können, wenn Sie ein kleineres Unternehmen führen.

Und schließlich sollte jede Vorlage, die Sie verwenden, leicht zu duplizieren sein. Unsere täglichen und wöchentlichen Terminkalender folgen oft einem ähnlichen Rhythmus. Wenn Sie also in der Lage sind, Ihre Zeitplanvorlage zu duplizieren, nachdem Sie sie angepasst haben, können Sie Ihren Zeitplanungsprozess in Zukunft rationalisieren.

10 Arbeitsplanvorlagen für das Jahr 2024

Plug-and-Play, anpassbar und einfach zu duplizieren - diese Vorlagen sind auf geheimnisvolle Weise gut in dem, was sie tun. 🕵️

Und noch besser: Sie sind kostenlos.

Entdecken Sie diese zehn kostenlosen Vorlagen für Arbeitspläne, um Lösungen für die Organisation der Zeitpläne Ihrer Teammitglieder und Ihrer eigenen zu finden.

1. ClickUp Vorlage für den Arbeitsplan eines Mitarbeiters

ClickUp Vorlage für Mitarbeiterarbeitszeitplan

Ähnlich wie Ihr Lieblingsschauspieler am Broadway (wir gehen davon aus, dass jeder einen hat), ist diese kostenlose Vorlage für einen Arbeitsplan für Mitarbeiter eine dreifache Bedrohung. 🎭

Sie können damit Mitarbeiterschichten planen, Aufgaben während dieser Schichten zuweisen und Ihre Arbeitskosten berechnen. ✅

Die

ClickUp Vorlage für den Arbeitsplan eines Mitarbeiters

enthält Zellen zum Hinzufügen der Rollen und Stundensätze der Mitarbeiter. Außerdem können Sie einen Schichtleiter zuweisen und den Schichtfortschritt verfolgen, wenn Ihre Teammitglieder ihre Aufgabenlisten abhaken.

Sie können auch die Mitarbeiterkapazität für die Woche eintragen oder sie auf Null setzen, wenn jemand frei hat. Was die Vorlagen für Mitarbeiterpläne angeht, so geht diese über die einfache Wochenplanvorlage hinaus, was sie zu einem echten Star macht. 🌟

Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Arbeitsschichtplan Vorlage

ClickUp Arbeits-Schichtplan-Vorlage

Wenn Sie denken, dass "Einfachheit" das sexieste Wort aller Zeiten ist, dann müssen Sie Ihre Schichten mit der

ClickUp-Schichtplan-Vorlage

.

Die Datenfelder wurden auf das Wesentliche reduziert. Sie müssen nur noch die Anfangs- und Endzeiten Ihrer Schichten, die für jede Schicht benötigten Rollen und die Personen, die diese Rollen besetzen werden, eingeben.

Die Vorlage für den Wochenarbeitszeitplan ist farblich gekennzeichnet, so dass Sie die verschiedenen Schichten - z. B. Ihre Tag- und Nachtschicht - auf einen Blick erkennen können. Die einzigen zusätzlichen Felder dienen dazu, abwesende Teammitglieder zu markieren und einen Grund für die Abwesenheit anzugeben.

Wäre Innenarchitektur im Scandi-Stil eine Vorlage, wäre es diese Vorlage. Dies ist minimalismus für den Arbeitsplatz was dieses Layout so angenehm für die Augen macht. 👀

Diese Vorlage für den Wochenarbeitszeitplan bewahrt Ihr Team vor Informationsüberflutung. Und da ClickUp nicht nur eine Planungssoftware ist - es ist auch eine app für Teamkommunikation , eine Zielverfolgungs-App, eine Projektmanagement-App, eine Budgetverfolgungs-App und vieles mehr - es ist einfach, Ihren Schichtplan mit Ihrem Team zu teilen, wenn er fertig ist.

Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Monatlicher Arbeitsplan Vorlage

ClickUp Monatlicher Arbeitsplan Vorlage

Diese Vorlage für einen monatlichen Arbeitsplan zeigt Ihnen die Aufgaben, die jedes Ihrer Teammitglieder in einem Monat erledigen muss. Sie können die Informationen in Form eines Kalenders, einer Zeitleiste oder eines Gantt-Diagramms anzeigen lassen, so dass jedes Teammitglied die Dinge auf seine Weise sehen kann. 🤩

Es ist eine gute Wahl für Vollzeitteams, die keine Schichten, aber Aufgaben und Projektziele verfolgen müssen. Die Aufgaben sind sogar nach Teams geordnet, so dass Sie einen Überblick über die Arbeit der einzelnen Abteilungen erhalten. 🦅

Mit dieser Vorlage für den Mitarbeiterzeitplan können Sie sicherstellen, dass alle Ihre Teams auf dasselbe übergeordnete Unternehmensziel hinarbeiten und keines Ihrer Teams abtrünnig geworden ist (und an den Zielen für das vierte Quartal arbeitet, obwohl Sie das zweite Quartal noch gar nicht abgeschlossen haben).

Die

ClickUp-Vorlage für den monatlichen Arbeitsplan

hält Ihr Team und Ihre Projekte auf Kurs, damit Sie alle gemeinsam die Ziellinie überqueren können. 🏁

Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Vorlage für die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter

ClickUp Vorlage für die Arbeitsbelastung von Mitarbeitern

Ihr Personal ist die wichtigste Ressource Ihres Unternehmens. Und die Verfolgung der Arbeitsbelastung Ihrer Teammitglieder ist entscheidend für ressourcenmanagement .

ClickUp ist die ideale software zur Mitarbeiterüberwachung für den Job. Mit der

ClickUp Workload-Vorlage für Mitarbeiter

können Sie sehen, ob die Arbeitszeiten Ihrer Teammitglieder an einem bestimmten Wochentag zu gering, zu voll oder gerade richtig sind.

Auf diese Weise können Sie besser entscheiden, wem Sie neue Aufgaben zuweisen, und Sie können die Aufgaben neu verteilen, damit niemandes Arbeits- oder Schichtplan zu voll wird (denn anders als bei einem überfüllten Koffer kann man sich nicht einfach auf einen Arbeitsplan setzen und auf magische Weise mehr Dinge in den Tag packen) 🧳

Sie können auch die Arbeitsbelastung Ihres Teams einsehen, was Ihnen hilft, bei künftigen Einstellungen strategischere Entscheidungen zu treffen. Mit dieser Vorlage für den Arbeitszeitplan können Sie sicherstellen, dass alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens genügend Spielraum für ihre Arbeit haben. 😮‍💨

Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp 24-Stunden-Zeitplan Vorlage

ClickUp 24-Stunden-Zeitplan-Vorlage

Wenn Sie bereit sind, ein Überflieger zu werden, ist die

ClickUp 24-Stunden-Zeitplan Vorlage

kann Ihnen helfen, das Beste aus jedem Tag zu machen. 💪

Verwenden Sie diese Vorlage für einen Tagesarbeitszeitplan, um alles, was Sie am Tag erreichen wollen, in einfache Aufgaben mit Zeitblöcken für jede Aufgabe aufzuteilen. Sie können alles planen, von der Projektbesprechung bis zur Übung nach Feierabend.

Ein mit Zeitblöcken versehener Tagesplan kalender-App kann Ihnen dabei helfen, mehr Ihrer Ziele innerhalb und außerhalb der Arbeit zu erreichen. Vergessen Sie nur nicht, acht Stunden für eine gute Nachtruhe einzuplanen. (Sie müssen ausgeruht sein, wenn Sie die Welt erobern.) 😴

Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Vorlage für den monatlichen Teamplan

ClickUp Vorlage für den monatlichen Teamplan

#

Wenn ein neues Projekt ansteht, kann man nicht einfach drauflos arbeiten. Sie brauchen einen Angriffsplan. Die

ClickUp Team Zeitplan Vorlage

ist wie der Doppelschlag eines Projektmanagers. 🥊

Sie können damit Ihre Projektaktivitäten skizzieren und den Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, damit jeder im Projekt weiß, wer für welche Aufgaben zuständig ist. Fügen Sie dann jeder Aufgabe Stunden und Fristen hinzu und sehen Sie sich den Plan entweder als Wochenplan an, der die gesamte Arbeit anzeigt, die Ihr Team in dieser Woche erledigen muss, oder als Zeitplan für die Teammitglieder, der die Arbeit nach Personen aufschlüsselt.

Es gibt sogar eine integrierte Ansicht der Arbeitsbelastung, mit der Sie sicherstellen können, dass niemand überlastet wird. Mit so vielen Ansichten, die farblich kodiert und in übersichtlichen Zeilen und Spalten organisiert sind, ist diese Arbeitsplanvorlage in mehr als einer Hinsicht ein Knaller.

Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Projekt Management Zeitplan Vorlage

ClickUp Projektmanagement Zeitplan Vorlage

Wir sind normalerweise nicht diejenigen, die von Emotionen überwältigt werden. Wir haben nicht einmal bei unserem letzten Pixar-Film geweint. Aber der

ClickUp-Projektmanagement-Zeitplan-Vorlage

ist so schön, dass es uns alle zu Tränen rührt. 🥹

Sie legen Ihre Projektarbeit mit Aufgaben, Start- und Endterminen und Beauftragten fest, und diese Vorlage organisiert sie in einer Statustafel, einem Gantt-Diagramm und einer Zeitleistenansicht. Sie können Ihr Projekt auch in Phasen aufteilen und Risiken und Probleme hinzufügen.

Es gibt Statusangaben zu Ihrer Fortschrittsrate und zu Aufgaben, die verzögert oder zurückgestellt wurden, so dass Sie den Überblick über Ihren Arbeitsplan behalten und Probleme, die Ihren Zeitplan gefährden, schnell angehen können. Mit dieser Vorlage für den Zeitplan eines Mitarbeiters können Sie diese Bedrohungen neutralisieren. 🦹

Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Arbeitsplan Blockierungsvorlage

ClickUp Arbeitsplan-Blockiervorlage

Zeitsperrung ist eine der besten Methoden, um Ihren Tag zu organisieren und produktiver zu sein. Mit dieser Technik blockieren Sie Zeitabschnitte für einzelne Aktivitäten oder für verschiedene Arten von Aktivitäten (z. B. einen Zeitblock für die Arbeit an einem bestimmten Projekt, einen anderen für E-Mails und einen weiteren für Meetings).

Dies ist eine großartige Strategie für Freiberufler und einzelne Mitarbeiter, die ihre Arbeitszeiten besser im Griff haben wollen, aber nicht jede Minute des Tages verplanen können. Die Einteilung von Zeitblöcken ist ein flexiblerer Weg, den Arbeitstag zu planen, so dass diese Technik so etwas wie der Yogi der Zeitplanung ist.

Und genau wie beim Yoga können Sie sich dadurch auch entspannter fühlen. 🧘

Die

ClickUp-Arbeitszeitplan-Blockiervorlage

wird Ihnen helfen, Ihre Tage zu blockieren, um Ihren Arbeits- und Lebensplan zu organisieren. Mit dieser Vorlage können Sie nicht nur Ihren Tag blockieren, sondern auch Ihre Verfügbarkeit festlegen, damit Sie konzentriert und mit weniger Unterbrechungen arbeiten können.

Diese Vorlage herunterladen

9. Monatlicher Excel-Arbeitszeitplan Vorlage von Vertex42

über Scheitelpunkt42 Für Teams, die bereits tief in Microsoft Excel verwurzelt sind, ist dies Excel-Kalender und die Vorlage für den Mitarbeiterzeitplan passen in die Prozesse, die Sie bereits verwenden. Die Vorlage ist einfach zu verwenden, mit einer Gitterstruktur, die die Wochentage oben und die Tageszeit an der Seite anzeigt.

Sie müssen nur noch die Namen der Mitarbeiter einfügen, um zu zeigen, wer wann arbeitet, damit Sie eine bessere Übersicht über diese Vorlage für den Wochenarbeitszeitplan haben.

Darüber hinaus eignet sich diese Vorlage für Schichtpläne am besten für kleine Unternehmen, in denen nur wenige Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten. Sie ermöglicht es Ihnen, die Schichten der Mitarbeiter für jeweils zwei Wochen zu planen, so dass sie sich gut mit einer zweiwöchentlichen Gehaltsabrechnung vereinbaren lässt.

Und sobald Sie die Informationen eingegeben haben, können Sie sie ausdrucken und Ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Sie können sie als Excel-Vorlage oder als Google Sheets-Vorlage herunterladen.

Diese Vorlage herunterladen

10. Täglicher Excel-Arbeitszeitplan Vorlage

über Microsoft Diese benutzerfreundliche Vorlage hilft Ihnen, Ihre Aufgaben effizient zu organisieren und nach Prioritäten zu ordnen. Egal, ob Sie mit mehreren Projekten jonglieren oder ein Team leiten, diese Vorlage bietet einen klaren Überblick darüber, was jeden Tag erledigt werden muss.

Dank der anpassbaren Funktionen können Sie die Vorlage an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen, den Fortschritt verfolgen und sicherstellen, dass nichts vergessen wird. Verändern Sie Ihre Arbeitsweise mit unserer Excel-Vorlage für den täglichen Arbeitsplan.

Diese Vorlage herunterladen

Verwalten Sie Ihr Arbeitspensum mit Arbeitsplanvorlagen

Bei Zeitplänen geht es vor allem darum, Ihre Zeit effizient zu nutzen, und eine Vorlage für den Zeitplan Ihrer Mitarbeiter macht die Zeit, die Sie für die Planung aufwenden, effizienter. So können Sie die Arbeitstage Ihres Teams richtig planen.

Wählen Sie Ihre Lieblingsvorlage für Mitarbeiter- oder Schichtpläne aus und laden Sie sie kostenlos herunter, um mit der Planung Ihrer Mitarbeiter-, Projekt- oder Tagespläne zu beginnen.

Mit ClickUp können Sie wählen zwischen

tausenden von kostenlosen Vorlagen

die Ihnen helfen werden, alles in Ihrem Leben zu planen - von Ihrem Arbeitstag bis zu Ihrem nächsten Urlaub. Alle unsere Vorlagen sind anpassbar, sodass Sie sie nach Ihren Wünschen gestalten können. Sie sind der Maestro - wir helfen Ihren Projekten auf die Sprünge. 🎼

Also, lassen Sie keine Zeit mehr verstreichen.

Jetzt kostenlos einsteigen

!