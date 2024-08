die 10 besten Apps und Tools für die Teamkommunikation im Jahr 2024

Stellen Sie sich Ihr Team als eine Fünf-Sterne-Küche vor. Sie haben die frischesten Zutaten (Talent) und ein verlockendes Menü (Aufgaben), das Sie auftischen können. Aber ohne das richtige Kochgeschirr ( interne Kommunikationsmittel ), kann sich selbst die einfachste Pasta (Projekt) in einen Küchenalptraum verwandeln.

Stellen Sie sich vor, Sie sind nicht nur in irgendeiner Küche, sondern über verschiedene Zeitzonen verstreut, jonglieren mit Spateln und versuchen, das perfekte "al dente" zu koordinieren.

Chaos? Eindeutig. Unüberschaubar? Nicht ganz.

Hier kommen Apps für die Teamkommunikation ins Spiel. So wie die besten Töpfe und Pfannen einen gastronomischen Genuss ausmachen, so sind die richtigen tools für die Kommunikation am Arbeitsplatz machen aus Ihren Mitarbeitern in der Küche ein harmonisches, koordiniertes Team. Keine Fehltritte, keine Verzögerungen, nur pure, köstliche Produktivität.

Drehen wir also die Heizung auf und tauchen wir ein in die Welt der teamkommunikation anwendungen und Tools. Denn "remote" muss nicht gleichbedeutend mit "fern" sein, und "global" muss nicht gleichbedeutend mit "chaotisch" sein. Es ist an der Zeit, Ihr Team auf Vordermann zu bringen, und wir sind hier, um Ihnen die Geheimnisse zu verraten.

Guten Appetit!

Worauf sollten Sie bei Apps für die Teamkommunikation achten?

Die Wahl der richtigen App oder des richtigen Tools für die Teamkommunikation ist eine wichtige Entscheidung, die sich erheblich auf Ihr Unternehmen auswirken kann die Zusammenarbeit Ihres Teams , die Produktivität und die allgemeine Zufriedenheit. Hier sind die wichtigsten Funktionen, auf die Sie achten sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Ihre Team-Kommunikationsanwendungen sollten über eine intuitive Oberfläche verfügen, die alle Mitglieder Ihres Teams mühelos bedienen können, unabhängig davon, wie technisch versiert sie sind (oder auch nicht!)

Ihre Team-Kommunikationsanwendungen sollten über eine intuitive Oberfläche verfügen, die alle Mitglieder Ihres Teams mühelos bedienen können, unabhängig davon, wie technisch versiert sie sind (oder auch nicht!) Echtzeit-Nachrichtenübermittlung: Sofortige Team-Chat-Funktionen sind für die Erleichterung der Teamkommunikation in Echtzeit, für schnelle Diskussionen und die rasche Lösung von Zweifeln oder Problemen unerlässlich

Sofortige Team-Chat-Funktionen sind für die Erleichterung der Teamkommunikation in Echtzeit, für schnelle Diskussionen und die rasche Lösung von Zweifeln oder Problemen unerlässlich Kollaborative Funktionen: Suchen Sie nach Teamkommunikations-Apps, die die Zusammenarbeit im Team fördern zusammenarbeit am Arbeitsplatzwie z. B. gemeinsame Kalender, Videokonferenzen, Team-Chat-Apps für Direktnachrichten, Bildschirmfreigabe, Aufgabenzuweisung, Dateifreigabe und gemeinsame Bearbeitungsfunktionen

Suchen Sie nach Teamkommunikations-Apps, die die Zusammenarbeit im Team fördern zusammenarbeit am Arbeitsplatzwie z. B. gemeinsame Kalender, Videokonferenzen, Team-Chat-Apps für Direktnachrichten, Bildschirmfreigabe, Aufgabenzuweisung, Dateifreigabe und gemeinsame Bearbeitungsfunktionen Funktionen für Video- und Sprachanrufe: Hochwertige Video- und Sprachanrufe ermöglichen persönlichere Gespräche von Angesicht zu Angesicht und helfen dabei, die Distanz zu überbrücken und eine effektive Teamkommunikation zu fördern

Hochwertige Video- und Sprachanrufe ermöglichen persönlichere Gespräche von Angesicht zu Angesicht und helfen dabei, die Distanz zu überbrücken und eine effektive Teamkommunikation zu fördern Aufgabenmanagement : Integrierte Aufgabenverwaltungsfunktionen erleichtern das Delegieren von Aufgaben, das Überwachen des Fortschritts und das Sicherstellen, dass jeder seine Verantwortlichkeiten kennt

Integrierte Aufgabenverwaltungsfunktionen erleichtern das Delegieren von Aufgaben, das Überwachen des Fortschritts und das Sicherstellen, dass jeder seine Verantwortlichkeiten kennt File Sharing und Speicherung : Ein gutes Kommunikationstool sollte eine einfache gemeinsame Nutzung von Dateien und ausreichend Speicherplatz ermöglichen

Ein gutes Kommunikationstool sollte eine einfache gemeinsame Nutzung von Dateien und ausreichend Speicherplatz ermöglichen Benachrichtigungen und Warnungen: Anpassbare Benachrichtigungen helfen den Teammitgliedern, über wichtige Aktualisierungen auf dem Laufenden zu bleiben, ohne von ständigen Warnungen überwältigt zu werden

Anpassbare Benachrichtigungen helfen den Teammitgliedern, über wichtige Aktualisierungen auf dem Laufenden zu bleiben, ohne von ständigen Warnungen überwältigt zu werden Anpassbarkeit und Skalierbarkeit: Das Tool sollte sich an die sich ändernden Bedürfnisse Ihres Teams anpassen, wenn es wächst oder sich weiterentwickelt, mit Optionen für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern, die Anpassung von Arbeitsbereichen, Arbeitsabläufen, Videokonferenzen und Benutzerrollen

Die 10 besten Apps für Teamkommunikation im Jahr 2024

Bei der Vielzahl der auf dem Markt erhältlichen Tools für die Teamkommunikation, die alle über einzigartige Funktionen und Möglichkeiten verfügen, kann die Wahl der richtigen Plattform für Ihr Team eine schwierige Aufgabe sein. Damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können, haben wir eine Liste der 10 besten Tools für die Teamkommunikation zusammengestellt, die es gibt.

Diese Apps wurden entwickelt, um kommunikationsziele zu rationalisieren die Produktivität steigern und mitarbeiterengagement und fördern eine effizientere Arbeitsumgebung, unabhängig davon, ob Ihr Team im selben Büro sitzt oder über verschiedene Kontinente verteilt ist.

Tauchen Sie ein und entdecken Sie die Tools, die die Kommunikation und Zusammenarbeit Ihres Teams im digitalen Zeitalter revolutionieren werden.

1. ClickUp - Am besten geeignet für die Teamkommunikation in Echtzeit

Führen Sie die Teamkommunikation mit ClickUp an einem Ort zusammen und teilen Sie Updates, verknüpfen Sie Ressourcen und arbeiten Sie mühelos zusammen

ClickUp ist mehr als nur ein Tool für die Teamkommunikation - es ist eine All-in-One-Projektmanagement- und Produktivitätsplattform, die Arbeitsabläufe und Gespräche zwischen Teammitgliedern rationalisiert. Lassen Sie es uns so ausdrücken: Wenn Ihre Teamkommunikation eine geschäftige Küche wäre, dann wäre ClickUp Ihre ultraeffiziente, multifunktionale Küchenmaschine.

Mit Hunderten von Kommunikationsfunktionen und einer anpassbaren Plattform kann ClickUp jedes Gericht verarbeiten, das Sie ihm vorsetzen - sei es Projektmanagement, Aufgabenverfolgung oder Teamkommunikation durch zugewiesene Kommentare.

Der Hauptvorteil von ClickUp liegt in seiner Vielseitigkeit und dem Ziel, Ihre Arbeitsumgebung mit Screen-Sharing-Aufnahmen in Clips, Kommentaren und Anmerkungen zu Dokumenten oder Dateien sowie kollaborativen Bearbeitungsfunktionen zu zentralisieren ClickUp-Whiteboards und ClickUp-Dokumente .

Die Möglichkeit, Projekte und Kommunikation innerhalb derselben Plattform zu planen, zu verwalten und zu verfolgen, ist wie ein Gerät, das hacken, mischen, mixen und sogar kochen kann - alles in einem. ClickUp Chat-Ansicht ist ideal für Teams, die alles auf einer Plattform abwickeln wollen.

Mit der Chat-Ansicht in ClickUp können Sie ganz einfach Updates, Links und Reaktionen austauschen und wichtige Unterhaltungen zusammenfassen

ClickUp beste Eigenschaften

Die vollständig anpassbare Plattform von ClickUp ist so konzipiert, dass sie flexibel und anpassungsfähig ist, so dass sie sich für Inhouse- oder Remote-Teams jeder Größe in verschiedenen Branchen eignet. ClickUp kann an die Bedürfnisse Ihres Teams und Ihres Unternehmens angepasst werden

ClickUp bietet sowohl asynchrone als auch echtzeit-Zusammenarbeitwas vor allem für Remote-Teams von Vorteil ist. Digitale Whiteboards können für Brainstorming-Sitzungen verwendet werden, während ClickUp Docs zum Speichern von Ideen verwendet werden kann undSOPserstellenkommunikationspläne über anpassbare Vorlagen, und vieles mehr

Gespräche mit Clips umwandeln : Mit ClickUp können Sie in jeder Konversation sofort einen Clip erstellen, um Ihre Ideen schnell und einfach zu vermitteln und Ihr Team auf dem Laufenden zu halten.

: Mit ClickUp können Sie in jeder Konversation sofort einen Clip erstellen, um Ihre Ideen schnell und einfach zu vermitteln und Ihr Team auf dem Laufenden zu halten. Mit der Chat-Ansicht und den E-Mail-Funktionen können Sie Sofortnachrichten versenden und alle Ihre Nachrichten verwaltene-Mail-Kommunikation ohneplattformen wechseln* Ein app-interner Bildschirmrekorder, mit dem Sie Videonachrichten erstellen und versenden können

Automatische Benachrichtigungen bei Aktualisierungen einer Aufgabe bedeuten, dass Sie nicht mehr manuell nachfassen müssen, und die Möglichkeit, Aufgaben zuzuweisenaktionspunkte innerhalb von Aufgaben zuzuweisen, sorgt für Verantwortlichkeit

Vorgefertigte Vorlagen zur Organisation der Kommunikation in Ihrem Team. Beginnen Sie mit demClickUp Kommunikationsplan-Vorlage

Nutzen Sie die zahlreichen Formatierungswerkzeuge von ClickUp, um den Plan zu visualisieren und Informationen schnell zu organisieren

ClickUp's Top Kommunikations-Integrationen

Zoom

Slack

Outlook

Google Kalender

ClickUp Einschränkungen

ClickUp verfügt über eine große Anzahl von Funktionen, die für neue Benutzer überwältigend sein können. Es kann einige Zeit dauern, bis man alle Funktionen verstanden und effektiv genutzt hat

ClickUp bietet zwar zahlreiche Kommunikationstools, aber es fehlt ein integriertes Videokonferenz-Tool für Online-Meetings. Es lässt sich jedoch mit Videokonferenz-Tools wie Zoom

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie uns für die Preisgestaltung 👉Wenn Sie eine vollständige Software-Suite benötigen, um Ihre Unternehmens-Workloads und -Prozesse zu bewältigen, würden wir Ihnen gerne helfen, erfolgreich zu sein! Bitte kontaktieren SieVertrieb wenn Sie bereit sind.

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,670+ Bewertungen)

4.7/5 (6,670+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,640+ Bewertungen)

2. Zoom - Das Beste für Videokonferenzen

über Zoom-Chat Zoom ist ein schwergewichtiger Konkurrent im Bereich der Teamkommunikationssoftware und bietet hochwertige Videokonferenzen, die Remote- und funktionsübergreifende Teams von Angesicht zu Angesicht, unabhängig von ihrem geografischen Standort. Stellen Sie sich den runden Tisch in Ihrem Videokonferenzraum vor, an dem alle Teilnehmer zu Besprechungen oder Präsentationen zusammenkommen können.

Im Kern ist Zoom ein Video- und Audiokonferenz-Tool, aber es bietet einige großartige Vorteile, einschließlich Bildschirmfreigabe, Aufzeichnung von Sprach- und Videoanrufen, Transkriptionsdienste, Gruppenräume und eine integrierte Chat-Funktion. Alles in allem sorgt Zoom dafür, dass Ihre Anrufe so glatt wie Butter sind.

Beste Funktionen von Zoom

Erstklassige Video- und Audioqualität, dievirtuelle Meetings persönlicher fühlen

Eine Vielzahl von Funktionen, wie z. B. Bildschirmfreigabe, Aufzeichnung und Transkription, Nebenräume und eine integrierte Chat-Funktion

Die wichtigsten Kommunikationsintegrationen von Zoom

Outlook

Google Mail

Slack

Google Kalender

Zoom Einschränkungen

Für einen reibungslosen Ablauf der Meetings ist eine stabile und ausreichende Bandbreitenverbindung erforderlich

Die kostenlose Version hat bestimmte Beschränkungen in Bezug auf die Dauer der Meetings und die Anzahl der zulässigen Teilnehmer

Benutzer müssen die App herunterladen, um ein Meeting zu veranstalten oder daran teilzunehmen, was die Zusammenarbeit im Team verlangsamen kann

Preise für Zoom

Basic: $0

$0 Pro: $149,90/Jahr pro Benutzer

$149,90/Jahr pro Benutzer Business: $199.90/Jahr pro Benutzer

$199.90/Jahr pro Benutzer Business Plus: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Business Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (53.000+ Bewertungen)

4.5/5 (53.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13,500+ Bewertungen)

Zoom auf macOS, Windows, Linux und Chrome herunterladen Zoom Web App!_

Testen Sie diese_ Zoom-Alternativen !

3. Chanty - Am besten für einfache Teamzusammenarbeit

über Chanty Chanty ist wie ein versierter, vielseitiger Sous-Chef, der jedes Gericht zaubern kann, das Sie sich vorstellen. Mit einer einfachen Einrichtung, einer intuitiven Benutzeroberfläche und einer unbegrenzten Nachrichtensuche ist dieses Team-Kommunikationstool ein wahres Vergnügen für Sie.

Chanty bietet die drei wichtigsten Kommunikationsmethoden: Team-Chat-Apps, Sprachnachrichten und Anrufe (sowohl Audio- als auch Videoanrufe). Und für diejenigen, die einen aufgeräumten Arbeitsbereich lieben, ist die Kanban-Board-Ansicht ein Plus.

Chanty beste Eigenschaften

Benutzerfreundliche Oberfläche mit einfacher Einrichtung für eine verbesserte Teamzusammenarbeit

Bietet Chat, Sprachkommunikation und Audio-/Videoanrufe

Die Kanban-Board-Ansicht optimiert das Workflow-Management

Chanty's Top Kommunikations-Integrationen

Gmail

Slack

ClickUp

Google Drive

Chanty Einschränkungen

Einige Rezensionen erwähnen Probleme mit der Konnektivität

Chanty Preise

Für immer kostenlos

Geschäftskunden: $3/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

Chanty Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

**Chanty auf Mac, Windows, iOS und Android herunterladen!

4. Microsoft Teams - Das Beste für Microsoft-Benutzer

über Microsoft Teams Microsoft Teams ist so etwas wie der treue Herd in Ihrer virtuellen Küche. Dieses Teamkommunikationstool ist heiß, es ist konsistent und es lässt sich nahtlos in andere Microsoft Büro 365 Programme.

Mit Funktionen wie "Breakout Rooms", "Together Mode", "Presenter Mode" und Sofortübersetzung kann Microsoft Teams die Arbeit Ihres Remote-Teams kommunikationsstrategie auf die nächste Stufe zu heben. Wie bei jedem High-Tech-Ofen ist es jedoch nicht ganz einfach, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen.

Die besten Funktionen von Microsoft Teams

Tiefe Integration mit Microsoft Office 365 für optimierte Arbeitsabläufe

Einzigartige Funktionen wie der Together-Modus und der Presenter-Modus verbessern virtuelle Meetings zur gemeinsamen Bildschirmnutzung

Bietet sofortige Übersetzung in mehr als 100 Sprachen

Die wichtigsten Kommunikationsintegrationen von Microsoft Teams

Slack

Zoom

Wählscheibe

Mio

Microsoft Teams Einschränkungen

Fehlende integrierte Projekt- und Aufgabenmanagementfunktionen

Steile Lernkurve, insbesondere für Erstnutzer, die eine einfache Teamkommunikations-App suchen

Kritiker haben gelegentliche Störungen und technische Probleme erwähnt

Preise für Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Basic: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (13,700+ Bewertungen)

4.3/5 (13,700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4,200 + Bewertungen)

Teams auf Windows, Mac, iOS und Android herunterladen !

Testen Sie diese_ Microsoft Teams Alternativen !

5. Slack - Am besten für Instant Messaging

über Schlupf Slack, eines der beliebtesten Tools für die Teamkommunikation, ist wie ein gut organisiertes Gewürzregal für Ihre Teamkommunikation und eignet sich für große und kleine Teams gleichermaßen. Mit der Channel-Funktion können Sie Ihre Kommunikation aufteilen, ähnlich wie Sie Ihre Gewürze nach ihrem Verwendungszweck ordnen würden.

Die umfangreichen Integrationen von Slack, die Instant-Messaging-Chat-Apps für Teams und die Funktionen zur gemeinsamen Nutzung von Dateien, die Huddle-Funktion und der Datenschutz auf Unternehmensniveau machen Slack zu einer erstklassigen Software für die Teamkommunikation.

Die besten Funktionen von Slack

Möglichkeit, über Kanäle spezielle Bereiche für verschiedene Diskussionen zu erstellen

Bleiben Sie mit Direkt- und Gruppennachrichten in der Team-Chat-App in Verbindung

Bietet Videoanrufe und Konferenzen sowie Voice-Chat über die Huddle-Funktion

Slack integriert mit verschiedenen Tools für die Zusammenarbeit im Team

Die wichtigsten Kommunikationsintegrationen von Slack

ClickUp

Calendly

Google Kalender

ActiveCampaign

Slack Einschränkungen

Erfordert separate E-Mail und Passwort für jeden Slack-Kanal, dem Sie beitreten

Fehlende Projektmanagement-Funktionen im Vergleich zu anderenapps für Teamzusammenarbeit* Benutzer haben festgestellt, dass die Verwaltung mehrerer Kanäle mit zunehmender Anzahl schwierig werden kann

Preise für Slack

Pro: $7.25/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

$7.25/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Business+: $12,50/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$12,50/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise Grid: Kontakt für Preise

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (31,300+ Bewertungen)

4.5/5 (31,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (22,700+ Bewertungen)

Slack auf Windows oder macOS herunterladen! Vergleich Teams zu Slack und Asana Vs Slack !

6. Google Workspace - Am besten für Google-Nutzer

über Google ArbeitsbereichGoogle Arbeitsbereich hält, ähnlich wie der effiziente Kühlschrank in Ihrer virtuellen Büroküche, alle Ihre Werkzeuge frisch und leicht zugänglich.

Mit Google Mail, Google Calendar, Google Drive, Docs, Sheets, Slides und Meet können Ihre verschiedenen Teammitglieder in Echtzeit zusammenarbeiten. Außerdem ist die Kalenderfunktion ein Hit unter den Nutzern für die Verwaltung von Projekten und Zeit.

Die besten Funktionen von Google Workspace

Nahtlose Integration zwischen verschiedenen Google Workspace-Tools

Zusammenarbeit in Echtzeit bei Dokumenten, Tabellen und Präsentationen

Ausgezeichnete Kalender- undposteingangsverwaltung funktionen zur Verbesserunge-Mail-Produktivität Google Workspace Top-Kommunikationsintegrationen

Google Kalender

ClickUp

Docusign

Kupfer CRM

Google Workspace Einschränkungen

Begrenzte Offline-Funktionen

Kann aufgrund der großen Anzahl von Funktionen überwältigend sein

Abonnementpreise können teuer sein, und die Schnittstelle kann für Anfänger verwirrend sein

Google Workspace Preise

Business Starter: 5,40 $/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung

5,40 $/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung Business Standard: 10,80 $/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung

10,80 $/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung Business Plus: 18 $/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung

18 $/Monat pro Nutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (40,400+ Bewertungen)

4.6/5 (40,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (14,600+ Bewertungen)

über Geekbot Geekbot ist eine App für die Teamkommunikation, die den Lärm durchbricht und präzise und präzise Updates liefert.

Mit seiner einfachen Einrichtung und Nutzung sowie fortschrittlichen Funktionen wie dem Workflow-Builder und KI-gesteuerten Einblicken ist es ein Tool, das die asynchrone Kommunikation wie ein Profi rationalisiert.

Geekbot beste Eigenschaften

Einfach einzurichtende Teamkommunikations-App, einfache und intuitive Benutzeroberfläche

Anpassbare Workflows und KI-gestützte Einblicke helfen Ihnen dabei, den Überblick darüber zu behalten, was Ihr Team zu einem bestimmten Zeitpunkt tut

Nützlich für die Organisation der täglichen Abläufe

Geekbot's Top-Kommunikationsintegrationen

Slack

Google Kalender

Diskord

Google Dokumente

Geekbot Einschränkungen

Am besten für Updates geeignet, nicht ideal für Aufgaben- oder Projektmanagement

Es fehlt eine Wochen- oder Monatsansicht für größere Projekte

Geekbot Preise

Start-up: $0 für bis zu zehn Benutzer

$0 für bis zu zehn Benutzer Erweiterung: $2.50/Monat pro Benutzer

$2.50/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Geekbot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (130+ Bewertungen)

8. Discord - Am besten für persönliche Kommunikation

über Diskurs Discord ist eine persönliche oder Team-Kommunikations-App, die immer beliebter wird. Sie ermöglicht es Ihnen, Server nur für Eingeladene und themenbasierte Kanäle für gezielte Diskussionen zu nutzen. Außerdem können Sie über die Sprachkanäle an einem Sprachanruf teilnehmen, ohne sich einwählen zu müssen.

Probieren Sie das hier aus *Diskord Alternativen* !

Die besten Eigenschaften von Discord

Server, die nur für geladene Gäste zugänglich sind, erhöhen die Privatsphäre

Themenbasierte Channels erleichtern gezielte Gruppenchats und Diskussionen

Sprachkanäle vereinfachen die Teilnahme an Sprachanrufen

Einschränkungen von Discord

Hohe Gesprächslautstärke kann das Nachdenken über den Nachrichtenverlauf erschweren

Keine Projektmanagement-Funktionen

In erster Linie eine soziale Plattform, nicht für die Anforderungen von Unternehmensteams konzipiert

Discord's Top Kommunikationsintegrationen

ClickUp

Zapier

Dropbox

Trello

Discord Preise

Kostenlos: $0

$0 Nitro: $9,85/Monat pro Benutzer

$9,85/Monat pro Benutzer Nitro Classic: $4.92/Monat pro Benutzer

$4.92/Monat pro Benutzer Server Boost: $4.99/Monat pro Benutzer

$4.99/Monat pro Benutzer Nitro Basic: $2.95/Monat pro Benutzer

Discord Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (320+ Bewertungen)

Discord auf Windows, macOS, Android, iOS, iPadOS und Linux herunterladen!

9. Flock - Das Beste für File-Sharing

über Herde Flock ist eine App für die Teamkommunikation, die Messaging, Anrufe, Videoanrufe und -konferenzen sowie die gemeinsame Nutzung von Dateien ermöglicht, damit Ihr Team auf dem gleichen Stand bleibt.

Die API-Integration zum Auslösen von Alarmen und die Möglichkeit, Fotos direkt zu kommentieren und zu kritzeln, sind einzigartige Funktionen, die die Nutzer lieben.

Flock beste Funktionen

Bietet 1:1 und Team-Channel-Unterhaltungen

Integrierte Systeme für Sprach- und Videoanrufe

Bietet eine integrierte Suchfunktion, um wichtige Informationen schnell zu finden

Flocks Top-Kommunikationsintegrationen

Zoom

Dropbox

Google Drive

OneDrive

Flock Einschränkungen

Die kostenlose Version hat begrenzte Funktionen und die Speicherkapazität ist auf 5 GB begrenzt

Kritiker haben bemerkt, dass Videoanrufe langsam und verzögerungsanfällig sein können

Einige Nutzer haben festgestellt, dass Nachrichten gelegentlich mit erheblicher Verzögerung ankommen können

Preise für Flock

Starter: Kostenlos für bis zu 20 Benutzer

Kostenlos für bis zu 20 Benutzer Pro: $4.5/Monat pro Benutzer

$4.5/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Flock Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (230+ Bewertungen)

4.4/5 (230+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (310+ Bewertungen)

Flock auf Windows, Linux, Mac, Chrome, iOS und Android herunterladen_!

10. Proofhub - Das Beste für die Gruppenkommunikation

Über ProofHub Das ProofHub-Tool für die Zusammenarbeit im Team ist wie ein zuverlässiger Küchentimer, der all Ihre Projekte und Aufgaben im Auge behält und dafür sorgt, dass nichts über- oder unterlassen wird.

Von Kanban-Boards und Gantt-Diagrammen bis hin zu unternehmensweiten Benachrichtigungen, die den Fortschritt und die Zeit verfolgen, ist das Team-Kommunikationstool von ProofHub ein One-Stop-Shop für Projektmanagement.

Die besten Funktionen von Proofhub

Kanban-Tafeln und Gantt-Diagramme

Die Teamkommunikations-App bietet eine zentrale Benachrichtigungsstelle für unternehmensweite Ankündigungen

Viele integrierte Tools und Funktionen für höhere Produktivität und Zeitersparnis

Proofhubs Top-Kommunikationsintegrationen

Slack

Google Kalender

OneDrive

Dropbox

Proofhub Einschränkungen

Einige Benutzer empfanden die Anzahl der Benachrichtigungen als überwältigend

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten im Vergleich zu einigen anderen Teamkommunikations-Tools

Proofhub-Preise

Essential: $45/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

$45/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Ultimate Control: $89/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

Proofhub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (80 Bewertungen)

4.5/5 (80 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

Herunterladen von Proofhub im App Store oder bei Google Play!

Team Communication App FAQs

Welche Vorteile bietet eine App für die Teamkommunikation?

Die Verwendung einer App für die Teamkommunikation bietet mehrere Vorteile. Zum einen verbessert sie die Zusammenarbeit, da sie eine zentrale Kommunikationsplattform bietet und lange E-Mail-Ketten oder verstreute Gespräche überflüssig macht. Außerdem erhöht sie die Produktivität, da sie einen schnellen und effizienten Informationsaustausch ermöglicht und den Zugriff auf wichtige Dokumente und Dateien erleichtert. Darüber hinaus lassen sich diese Anwendungen oft mit anderen Produktivitäts-Tools integrieren, z. B. mit der Aufgabenverwaltung oder dokumentenkollaboration anwendungen, die die Arbeitsabläufe weiter optimieren.

Wie können Apps für die Teamkommunikation die Remote-Zusammenarbeit verbessern?

Teamkommunikations-Apps sind für die Remote-Zusammenarbeit unverzichtbar, da sie eine zentrale Plattform bieten, über die Teammitglieder in Echtzeit kommunizieren, Dateien austauschen und zusammenarbeiten können. Diese Apps bieten Funktionen wie Instant Messaging, Videokonferenzen und die gemeinsame Nutzung von Dokumenten, so dass Remote-Teams trotz geografischer Entfernungen in Verbindung bleiben und nahtlos zusammenarbeiten können.

ClickUp - Das beste Teamkommunikations-Tool für die Zusammenarbeit

Wenn uns diese kulinarische Reise durch die Welt der Fernkommunikation eines gelehrt hat, dann, dass die richtigen Zutaten nicht unbedingt einen Meisterkoch ausmachen. Man braucht ein zuverlässiges, vielseitiges Werkzeug, das alles zusammenbringt.

ClickUp ist Ihr Allround-Tool zur Vereinfachung, Rationalisierung und Aufladung Ihrer Teamkommunikation. Es ist nicht einfach nur ein weiterer Topf in der Küche, sondern das magische kulinarische Werkzeug, das Ihre globalen Köche vereint, das Timing jedes Prozesses perfektioniert und das perfekte Gericht serviert - jedes Mal. Ganz gleich, ob Ihr Team über verschiedene Zeitzonen verstreut ist oder im selben Raum arbeitet, ClickUp macht Ihre globale Küche zu einem Ort der Zusammenarbeit, der Produktivität und des Erfolgs. Es ist an der Zeit, das Schild "Wegen Renovierung geschlossen" aufzuhängen, dem Chaos Lebewohl zu sagen und Ihr Team in eine neue Ära der mühelosen Koordination einzuladen. Probieren Sie ClickUp wo wir eine außergewöhnliche Teamkommunikation ausarbeiten.