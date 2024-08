13 beste Kalender-Apps für 2024 (kostenlos & kostenpflichtig)

Für viele ist ein Kalender weit mehr als ein Tool zur Terminplanung. Er ist ein Organizer mit Erinnerungen und Fälligkeitsdaten, der uns produktiv hält, oder ein gedächtnisstütze für die wichtigsten Ereignisse in unserem Leben. Deshalb sind wir bei der Auswahl eines digitalen Kalenders besonders vorsichtig - denn wir wollen etwas, mit dem das Planen Spaß macht und funktioniert!

Nach welchen Features sollten wir also in einer Kalender App suchen, die uns hilft, unseren Zeitplan zu meistern? Überlegen Sie:

Gemeinsame Nutzung, um mit unserer Familie, unseren Freunden und Mitgliedern unseres Teams in Verbindung zu bleiben

Benutzerdefinierte Funktionen zur Personalisierung des Tools durch Farbcodes und Kategorisierung von Ereignissen

Einfache Bedienung für eine benutzerfreundliche, intuitive und leicht zu erlernende Erfahrung

Universelle Synchronisierung über alle unsere Geräte (Desktop, Handy und Tablet)

Wir haben die besten Apps für Ihre persönlichen und beruflichen Kalender-Ziele zusammengestellt. Von einfachen bis hin zu fortschrittlichen Kalender-Apps ist auf dieser Liste für jeden etwas dabei! 📅

Was sind die 13 besten Kalender Apps?

1. ClickUp

Sehen Sie alle Ihre ClickUp Aufgaben neben den Meetings in Ihrem Google Kalender mit 2-Wege-Synchronisierung

ClickUp ist eine kostenlose produktivität tool mit zeitsparenden Kalender-Features im Web und in den mobilen Apps, mit denen selbst die banalsten Aufgaben Spaß machen, hinzuzufügen! Ganz gleich, ob Sie einen Kalender für Ihr Arbeitsleben suchen oder eine einzige Quelle der Wahrheit brauchen, um Gedanken und Erinnerungen festzuhalten - ClickUp passt sich jeder Vorliebe an und sorgt für die beste Produktivität Ihres Lebens.

Hier ist, was echte Benutzer über die Verwendung der Kalender-Ansicht in ClickUp :

"Das Hauptproblem, das ich durch den Einsatz von ClickUp gelöst habe, ist der Mangel an Übersichtlichkeit. ClickUp hilft mir zu wissen, woran ich wann arbeiten muss. Mit seinen zahlreichen Filtern und Ansichten ist die LineUp™️ Feature und der Startseite mit einem Kalender muss ich nicht mehr so viel Zeit damit verbringen, herauszufinden, was als nächstes ansteht. Ich verliere weniger Zeit und halte Termine ein." Nathaniel S Direktor der IT

"ClickUp steuert jetzt den größten Teil meines Lebens (sowohl beruflich als auch privat). Beruflich nutze ich es, um Projekte zu organisieren und zu planen und sie in meine online-Kalender mit relevanten Metadaten. Ich persönlich verwalte damit meine Startseite und nutze das kostenlose Feature für Gäste. Ich halte meinen Partner über Renovierungen, Bauunternehmer, Unterhaltungen mit Anbietern usw. auf dem Laufenden Ashley E.M. M , Besitzer

"Im Vergleich zu anderen Anbietern ist ClickUp hervorragend darin, die Plattform einfach zu halten und gleichzeitig ein Maximum an Funktionen zu bieten. Es hat alle verschiedenen Ansichten - Kalender, Gantt-Ansicht, Listen, Unterlisten, Uploads, Teamarbeit, usw. All dies ist sehr detailliert, frühere Software, die ich ausprobiert habe, bot nicht das Detail an Interaktivität, das ich brauchte, um mit wechselnden Zeitplänen und Informationen und Unteraufgaben/Unterinformationen kreativ zu sein." Roland M , Direktor

Der Free-Plan von ClickUp ist alles, was Sie brauchen, um Ihre Tage so zu gestalten, wie Sie am besten arbeiten. Es gibt keine Bedingung für ein Upgrade auf einen der kostenpflichtigen Pläne, denn ClickUp ist für immer kostenlos! Unter den Hunderten von leistungsstarken Features, die ClickUp zu bieten hat, sind hier drei, die Sie nutzen können, um Ihre Produktivität sofort zu verbessern:

👤 Ich-Modus: Entfernen Sie das Durcheinander, indem Sie Aufgaben, Unteraufgaben, Checklisten und Kommentare anzeigen, die Ihnen im ClickUp-Workspace zugewiesen wurden

🗓 2-Wege-Synchronisierung: Verbinden Sie ClickUp mit Ihrem Google-, Outlook- oder Apple-Kalender

🎨 Einstellungen für Aufgabenkarten: Legen Sie fest, wie Ihre Karten für Aufgaben in der Ansicht des Kalenders angezeigt werden sollen (Anzeige von Mitarbeitern, Priorität, Unteraufgaben, Zeitschätzung, Zeiterfassung, Tags)

ClickUp Kalender Vorteile

Benutzer können wählen zwischen100 nativen Integrationen sowie aus Tausenden, die über Zapier und Integromat verfügbar sind

Benutzer können dieClickUp Ziele zum Planen, Verwalten und Erreichen täglicher, wöchentlicher, vierteljährlicher und jährlicher Ziele

ClickUp Nachteile

Kein Dashboard Export Feature

ClickUp Preise *Free Forever-Plan (am besten für den persönlichen Gebrauch)

Unlimited-Plan (am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat)

(am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat) Business-Plan (am besten für Teams mittlerer Größe ($12/Mitglied pro Monat)

👉 Wenn Sie eine komplette Software-Suite benötigen, um Ihre Workloads und Prozesse im Enterprise-Bereich zu bewältigen, helfen wir Ihnen gerne dabei, Ihren Erfolg zu sichern! Bitte kontakt zum Vertrieb wenn Sie bereit sind.

Capterra: 4.7/5 (2,480+ Bewertungen)

2. Google Kalender

über Google KalenderGoogle Kalender ist eine der bekanntesten und beliebtesten Apps für Kalender, die Ereignisse, Abwesenheiten, Aufgaben und Termine kategorisiert. Außerdem ist das Anordnen eines Google Kalenders einfach zu erledigen, egal ob Sie im Büro sind oder bei Starbucks in der Schlange stehen!

Google Kalender Profis

Benutzer können neue HEX-Farben hinzufügen, um den Hintergrund eines Kalenders anzupassen

Benutzer können primäre und sekundäre Zeitzonen für ganze Kalender einstellenGoogle Kalender Vorlagen ### 8. Microsoft Outlook Kalender

über Microsoft Outlook Kalender Der Microsoft Outlook Kalender ist ein Kalender- und Planungstool zur Nachverfolgung von persönlichen Ereignissen und Ereignissen in der Arbeit. Mit seinem feature des freigegebenen Kalenders können Sie auf die Kalender Ihrer Teamkollegen zugreifen und sogar deren Zeitpläne verwalten.

Vorteile des Microsoft Outlook Kalenders

Benutzer können Kalender erstellen, die die Termine einer Gruppe von Personen anzeigen

Benutzer können mehrere Kalender nebeneinander anzeigen

Microsoft Outlook Kalender Nachteile

Diese Kalender App hat zu viele Funktionen, die bei einfachen Terminplanungsanforderungen im Weg stehen können

Microsoft Outlook Kalender Preise

Microsoft Outlook Kalender bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne an. Erkundigen Sie sich bei Microsoft 365 nach den Preisen

Microsoft Outlook Kalender Kundenbewertungen

G2: N/A

Capterra: k.A

sehen Sie sich das an**_

_Alternativen zu Microsoft Outlook

!

9. DigiCal

über DigiCal DigiCal synchronisiert sich mit allen Kalenderservern, die von der Android-Plattform unterstützt werden. Benutzer können das Erscheinungsbild mit einem vordefinierten Thema vollständig anpassen oder mit der Farbauswahl und den Schriftart-Voreinstellungen ihr eigenes Thema erstellen. Darüber hinaus können Benutzer mit der einzigartigen integrierten DigiCal-Suche den Namen eines Ortes eingeben und die Adresse des Speicherortes wird automatisch ausgefüllt.

DigiCal Vorteile

Benutzer können zwischen sieben verschiedenen Ansichten des Kalenders im hellen oder dunklen Design wechseln, je nach ihren Vorlieben

Benutzer können ein Widget auswählen, um eine schnelle Ansicht ihrer Agenda für den Tag, die Woche oder den Monat zu erhalten

DigiCal Nachteile

Diese Kalender App hat zu viele Funktionen, die bei einfachen Terminplanungsanforderungen im Weg stehen können

Preise für DigiCal

DigiCal bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab XXX/Benutzer pro Monat

DigiCal Kundenbewertungen

G2: N/A

Capterra: k.A

10. Acuity Terminplanung

über Acuity Terminplanung Ähnlich wie Calendly und SavvyCal ist Acuity Scheduling ein Tool, das speziell für Squarespace-Websites entwickelt wurde. Die Clients beginnen den Planungsprozess, indem sie die Art des Termins auswählen, den sie buchen möchten. Wenn Sie z. B. Kalligraphie- oder Yogakurse für Gruppen anbieten, können mit dem Feature "Klasse" mehrere Personen zu einer bestimmten Zeit einen Termin buchen.

Acuity Terminplanung Profis

Benutzer können beliebig viele Termintypen erstellen und bearbeiten

Benutzer können Limits festlegen, um zu bestimmen, ob und wann Clients ihre Termine buchen, bearbeiten oder stornieren können

Acuity Scheduling Nachteile

Bei diesem Feature handelt es sich um ein Add-On für Squarespace-Websites und nicht um ein eigenständiges Tool

Acuity Scheduling Preise

Erkundigen Sie sich bei Squarespace nach den Preisen

Acuity Scheduling Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (5,000+ Bewertungen)

11. Fantastisch

über Fantastisch Die nächste App auf unserer Liste der besten Kalender-Apps ist Fantastical. Diese App synchronisiert alle Ihre benutzerdefinierten Vorlagen, Benachrichtigungen, Wettereinstellungen und mehr für eine detaillierte Ansicht aller Ihrer Kalender-Elemente. Mit einem einzigen Klick oder Tippen erstellt Fantastical automatisch eine Telefonkonferenz und fügt alle Details zu Ihrem Ereignis hinzu.

Fantastical Profis

Benutzer können Zoom, Google Meet, Webex und Microsoft Teams Anrufe hinzufügen

Benutzer können interessante Kalender durchsuchen und abonnieren, darunter Sport, TV-Sendungen, Feiertage und mehr

Nachteile von Fantastical

Diese App hat zu viele Funktionen, die bei einfachen Terminplanungsanforderungen im Weg stehen können

Fantastische Preise

Fantastical bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab XXX/Benutzer pro Monat

Fantastical Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (mehr als 10 Bewertungen)

12. Business Kalender 2

über Business Kalender 2 Business Kalender 2 ist eine Kalender App für Android-Telefone mit einem praktischen Drag-and-Drop Feature zum Organisieren und Planen von Aufgaben. Ob es um Themen, Farben oder die Anzahl der Tage geht, die Sie in der Ansicht sehen möchten, Sie können die App nach Ihren Wünschen anpassen. Im Gegensatz zu den meisten Kalender Apps gibt es für Business Kalender 2 jedoch keine Web Version.

Business Kalender 2 Vorteile

Benutzer können Bilder und Sprachaufnahmen an ein Ereignis anhängen

Benutzer können Ereignisse und Aufgaben in ihrer heimischen Zeitzone anzeigen lassen, wenn sie auf Reisen sind

Business Kalender 2 Nachteile

Die Pro Version dieser App ist relativ teuer für eine mobile Kalender App, die weder Web noch iOS unterstützt

Business Kalender 2 Preise

Business Kalender 2 bietet kostenlose und kostenpflichtige Pläne an. Erkundigen Sie sich bei Business Kalender 2 nach den Preisen

Business Kalender 2 Bewertungen von Kunden

G2: N/A

Capterra: k.A

13. Vantage

über Vantage Zu guter Letzt auf unserer Liste der besten Kalender Apps steht Vantage. Diese Kalender App verfügt über eine Reihe von visuellen Hinweisen, die den Benutzern helfen, ihr tägliches Leben besser zu organisieren. Zum Beispiel reduziert ein einzigartiges Feature namens Stacks das Durcheinander, um zu visualisieren, wie viel man auf dem Teller hat. Je mehr Ereignisse und Aufgaben für einen bestimmten Tag geplant sind, desto höher wird der Stapel.

Vantage-Profis

Benutzer können Zu erledigen-Elemente per Drag & Drop verschieben, um Fälligkeitsdaten festzulegen

Benutzer können aus einer Auswahl von Farben wählen, um das Aussehen des Kalenders zu gestalten

Vantage Nachteile

Diese Kalender App richtet sich an Benutzer mit einer bestimmten ästhetischen Vorliebe

Vantage Preise

Vantage bietet eine kostenlose Version mit In-App-Käufen

Vantage Kundenbewertungen

G2: N/A

Capterra: k.A

ClickUp ist die universelle Lösung für Ihre Kalender App Bedürfnisse

Lassen Sie ClickUp den Stress aus der Planung nehmen, damit Sie das Beste aus Ihrer Zeit machen können, um sich zu entspannen oder die Dinge zu erledigen, die Sie lieben. Wenn Sie bisher zwischen Google und anderen Kalender Apps hin und her gewechselt haben, ist dies Ihr Zeichen, die Ansicht des Kalenders in ClickUp heute! 🗓