10 kostenlose Google-Kalendervorlagen für mehr Organisation bei der Arbeit

Google-Kalendervorlagen - was wären wir ohne sie, oder?

Es ist immer eine gute Idee, die Fähigkeiten Ihrer Organisation in Einklang zu bringen. Mit neuen Projekten wird es mehr Meetings und neue persönliche Ziele geben.

Um Ihre Projekte zu organisieren, empfehlen wir die Verwendung von Google-Kalendervorlagen - die intelligenteste Art, den Überblick über Ihre Aufgaben, Ergebnisse, Fristen und vieles mehr zu behalten.

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, finden Sie hier fünf kostenlose Google-Kalendervorlagen, die Sie speichern oder mit einem Lesezeichen versehen können.

Außerdem finden Sie hier 10 alternative Google-Kalendervorlagen für die wichtigen Dinge (z. B marketing-Kampagnen , Heimarbeit und so weiter).

Was ist eine Google Kalender-Vorlage?

Eine Google-Kalendervorlage ist ein digitaler Kalender mit vielen Funktionen, der vielseitig und dynamisch ist.

Sie verwenden diesen digitalen Kalender, um Ihre Besprechungen, persönlichen Besorgungen, Anrufe, Aufgaben und vieles mehr zu planen.

Wenn die Dinge überwältigend werden (was oft der Fall ist), kann Ihnen eine Google Kalender-Vorlage helfen:

Behalten Sie den Überblick über Ihre anstehenden Projekte, Aufgaben und Fristen

Multitasking und Ordnung halten

Gehirnwindungen und Arbeitsmüdigkeit vorzubeugen und die Produktivität zu steigern

4 kostenlose Google Kalender-Vorlagen zum Herunterladen

Kalender haben einen schlechten Ruf - physische Kalender, meine ich. Die meisten betrachten ihn als etwas, das Ihnen das Datum und den Wochentag anzeigt, und das war's dann auch schon.

Der richtige Kalender kann jedoch von Vorteil sein, da er Ihnen hilft, Ihr Arbeitspensum im Auge zu behalten, ohne dass Sie Ihre geistige Ruhe verlieren.

Hier sind vier Google-Kalendervorlagen, die Sie sofort speichern und uns später danken können:

1. Marketing-Kalender

über Die Goodocs Laden Sie diese kostenlose Vorlage für einen Marketingkalender für 2024 herunter, um Ihre Marketingkampagnen wie ein Profi zu planen. Verwenden Sie diesen organisierten Kalender in Google Slide, um Ihre Arbeit strategisch zu planen, ohne etwas zu verpassen.

2. Google Docs Tagesplaner

über Kalender Labs Eine Vorlage für einen Tagesplaner ist für jeden ein Muss - ob Projektmanager, Führungskräfte, Angestellte, Schriftsteller, Köche oder Künstler.

Verwenden Sie diesen bearbeitbaren Tagesplaner und erstellen Sie einen Monatskalender in drei Vorlagenformaten: Google Docs, Google Sheets und PDF, um den täglichen Stress loszuwerden.

3. Nonprofit-Organisation Gehaltsabrechnung Vorlage

über Vorlage.net Die Lohn- und Gehaltsabrechnung für gemeinnützige Organisationen bereitet viel Kopfzerbrechen, denn die Verwaltung der Mittel ist schwierig.

Sie wollen, dass Ihre Mitarbeiter pünktlich bezahlt werden, und dafür müssen Sie Ihren Zahlungsplan einhalten. Außerdem müssen Sie Ihre Steuerfristen, Feiertage und vieles mehr einhalten.

Verwenden Sie diese Vorlage und passen Sie sie an, ohne sich Gedanken über die Aufrechterhaltung der finanziellen Transparenz zu machen. Diese Vorlage kann als Google Docs, Google Slides, PDF und mehr verwendet werden

4. Personal Training Kalender

über Die GooDocs Berufliches Wachstum beginnt mit kontinuierlichem Lernen und einem klaren, zielgerichteten Fortbildungsplan.

Ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Lernen ist jedoch möglich, wenn Ihre Routine gut strukturiert ist.

Nutzen Sie diese Google Docs Kalendervorlage, um den Überblick über Ihre Workshops, Seminare, Online-Kurse und mehr zu behalten.

Einschränkungen bei der Verwendung von Google-Kalendervorlagen

Fragen Sie sich selbst: Die Verwendung von Google-Kalendervorlagen ist gut, aber sind sie der beste Weg, um einen Kalender zu erstellen? Nein!

Hier sind drei Gründe, warum eine Google-Kalendervorlage bei der Verwendung zur Strukturierung Ihres Tages nicht ausreicht:

Sie dient hauptsächlich zur Erstellung von Dokumenten und ist nicht für die Erstellung eines Kalenders geeignet

Sie können nicht offline auf Dateien zugreifen, sondern müssen online sein - entweder in einem Google-Arbeitsbereich oder in Google Calendar selbst. Dies ist ein großes Hindernis, wenn Sie keine gute Internet-Bandbreite haben oder in unvorhersehbaren Notfällen

Es ist nicht möglich, Aufgaben zu planen, zuzuweisen oder zu erstellen. Sie können auch nicht Ihren Arbeitsablauf oder einen Zeitplan visualisieren

10 alternative Google Kalender-Vorlagen in 2024

ClickUp ist eine bessere Alternative zu Google Forms, wenn es um die Erstellung eines Kalenders geht, denn es ist ein All-in-One produktivitätssuite mit detaillierten Kalenderansichten.

Sie müssen nicht mehr zwischen Bildschirmen, Apps und allem, was dazwischen liegt, hin und her springen, um Ihr Projekt zu verwalten und zu verfolgen.

Außerdem können Sie reibungslose Arbeitsabläufe mit prozessabbildung und protokollieren Sie Ihre Gedanken mit Hilfe des täglichen ClickUp protokollvorlagen . Erhalten Sie einen Überblick über Ihr Projekt aus der Vogelperspektive mit dem Projektübersichtsvorlage und erstellen Sie Inhalte, die mit unserer Inhaltskalender-Vorlagen .

Aber verlassen Sie sich nicht auf unser Wort.

Lesen Sie weiter, um 10 unserer bevorzugten alternativen Google Kalender-Vorlagen zu sehen, die mit den richtigen Funktionen ausgestattet sind, um organisiert zu bleiben.

Los geht's!

1. ClickUp Kalender Planer Vorlage

Kalender-Planer-Vorlage

ClickUp's Kalender Planer Vorlage ist perfekt für Anfänger, die ihre Projekte in überschaubaren Abschnitten organisieren wollen.

Zugegeben, mit Google Calendar können Sie das Gleiche tun. ClickUp hebt Ihre Planung jedoch auf die nächste Stufe, indem es die folgenden Funktionen bietet:

Benutzerdefinierte Zustände: Markieren Sie den Aufgabenstatus als "Blockiert", "Abgebrochen", "Erledigt", "In Bearbeitung" und "In der Warteschleife", um den Überblick über Ereignisse, Aktivitäten oder Aufgaben zu behalten

Benutzerdefinierte Felder: Im Gegensatz zu Google Calendar können Sie mit diesen 10 verschiedenen benutzerdefinierten Attributen, wie Meilenstein, Referenzen, Bewertung, Veranstaltungsort, tatsächliche Kosten usw., Ereignisdaten visualisieren und speichern

Benutzerdefinierte Ansichten: Die sechs verschiedenen Ansichten in verschiedenen ClickUp-Konfigurationen (z. B. Übersichtsansicht, Fortschrittsanzeige, Zeitleistenansicht, Monatsplaner, Leitfaden für den Einstieg usw.) helfen Ihnen, dieselben Daten auf verschiedene Weise zu visualisieren

Projektverwaltung: ClickUp bietet Funktionen zur Zeiterfassung, E-Mails, Markierungen, Warnungen vor Abhängigkeiten und vieles mehr und integriert das Projektmanagement in einen dynamischen Kalender! Diese Vorlage herunterladen ### 2. ClickUp Wöchentlicher Kalender Vorlage

ClickUp's Wöchentliche Kalendervorlage

Google bietet zwar eine Wochenvorlage an, aber die ist bestenfalls einfach.

Mit ClickUp's Wöchentlicher Kalender Vorlage erhalten Sie Echtzeit-Updates zu Ihren Ereignissen, Aufgaben, Terminen und mehr. Sie können auch Konflikte oder Überschneidungen erkennen und korrigieren und so Ihren Zeitplan einhalten!

Weitere nützliche Funktionen dieser Vorlage sind:

Benutzerdefinierte Status für die Kennzeichnung von Aufgaben als "abgeschlossen", "in Arbeit", "zu erledigen" und "nicht abgeschlossen"

Benutzerdefinierte Felder mit 3 verschiedenen benutzerdefinierten Attributen - "Gutes Gefühl", "Aufgabentyp" und "Wichtige Notizen" - zum Kategorisieren und Hinzufügen von Notizen zu Aufgaben

Benutzerdefinierte Ansichten in 5 ClickUp-Konfigurationen - Leitfaden für den Einstieg, Wochenkalender, Erledigte Aufgaben, Alle Aufgaben und Diese Woche - für einen organisierten Datenzugriff mit einem Klick

Diese Vorlage ist ein Muss für viel beschäftigte Manager, die zu viel zu tun haben. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Inhaltskalender Vorlage

ClickUp Inhaltskalender-Vorlage

Content-Teams kommen nicht mit einer einfachen Liste oder Tabelle für die Planung ihrer Werbemittel aus. ClickUp's Inhaltskalender-Vorlage verbessert Ihr Content-Marketing-Spiel.

Visualisieren Sie Ihre monatlichen Content-Assets, indem Sie das Folgende analysieren:

Welche Arten von Inhalten werden produziert (Blogs, E-Mails, Beiträge in sozialen Medien usw.)?

Wann und auf welchen Kanälen die Inhalte geplant und veröffentlicht werden sollen

Die kritischen Links, sobald sie live gehen (Erwähnungen, Engagement, Konversionen, Traffic usw.)

Ihr Content-Team braucht Echtzeit-Transparenz über jeden Aspekt des Produktionslebenszyklus - und genau hier glänzt der Content-Kalender von ClickUp.

Entwerfen Sie klare Arbeitsabläufe für die Produktion. Identifizieren Sie Schmerzpunkte, um den Inhalt zu optimieren. Bauen Sie einen erfolgreichen Content-Marketing-Prozess auf! Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Jahreskalender Vorlage

ClickUp Jahreskalender-Vorlage

Die Verfolgung jährlicher Herausforderungen ist nicht auf Instagram oder TikTok beschränkt; Sie müssen vielleicht Ihre persönlichen sozialen Ereignisse, beruflichen Aufgaben usw. das ganze Jahr über verfolgen.

Mit ClickUp's Jahreskalender Vorlage erhalten Sie die folgenden Vorteile:

Umfassender, ganzheitlicher Überblick: Planen und organisieren Sie alle Ihre Aufgaben für das Jahr mit Leichtigkeit

Klare, zielgerichtete Ziele: Verfolgen Sie sowohl Ziele als auchwichtigen Meilensteinen für wichtige Projekte

Leichteres, tiefgreifendes Projektverständnis: Visualisieren Sie Ihren Fortschritt in einem leicht verdaulichen Format

Auf der Funktionsseite können Sie nutzen:

Benutzerdefinierte Status mit fünf Aktivitätsvarianten: Abgeschlossen, Aufgeschoben, In Arbeit, Auf dem Weg und Zu beginnen

Benutzerdefinierte Felder für kategorieorientiertes Aufgabenmanagement: Kategorie, Quartalsimplementierung, Budget, Abteilung und zugewiesenes Team

Benutzerdefinierte Ansichten in vier Formaten: Kalender, Aktivitäten nach Status, Aktivitätenliste und Hier beginnen

Verwalten Sie Ihren Jahreskalender mit Leichtigkeit. Laden Sie die Vorlage herunter und beginnen Sie Ihre Jahresplanung mit einer produktiven Note. Diese Vorlage herunterladen Bonus: Hier sind 10 beste Projektmanagement-Software für Veranstaltungen Es lohnt sich, einen Versuch zu wagen

5. ClickUp Kalender Aufgabenliste Vorlage

ClickUp Kalender Aufgabenliste Tem

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre wichtigen Aufgaben in einem visuell ansprechenden Kalenderformat zusammenfassen; das ist äußerst sinnvoll.

Dies ist genau das, was ClickUp's Kalender To Do List Vorlage lässt Sie das tun:

Jonglieren Sie mit mehreren Aufgaben und erreichen Sie Ihre Ziele ohne Fehler

Verfolgen Sie Ihre Tage, Wochen und Monate auf einmal

Organisieren Sie Aufgaben in übersichtlichen Bereichen und gehen Sie ins Detail, ohne das große Ganze oder Ihre kurzfristigen Ziele aus den Augen zu verlieren

Mit dieser Vorlage können Sie auch Attribute wie Kategorie, Ressourcen, Produktivitätsstufe und Rolle hinzufügen, um Ihre Aufgaben einfach zu visualisieren.

Außerdem können Sie fünf Ansichten verwenden - Besprechungsanfrage, Nach Rolle, Nach Kategorie, Zeitpläne und Leitfaden für den Einstieg -, um Ihre Ziele immer im Blick zu behalten. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Moderner Social Media Kalender Vorlage

ClickUp Moderner Social-Media-Kalender Vorlage

Bei Social-Media-Beiträgen geht es darum, von den aktuellen viralen Trends zu profitieren. Aber wenn Ihre Beiträge in den sozialen Medien zu spät kommen, werden Sie nicht rechtzeitig viral werden. ClickUp's Moderne Social Media Kalender Vorlage verbessert die Häufigkeit, Qualität und das Timing Ihrer Beiträge in den sozialen Medien durch

Aufbau eines optimierten Workflows für alle Ihre Social Media-Inhalte

Sicherstellung der Konsistenz über alle Social Media-Kanäle hinweg

Einen detaillierten Einblick in bevorstehende Veranstaltungen, Kampagnen usw. bietet

Unterstützung bei der proaktiven Planung und Definition von Zielen für Ihre soziale Strategie

Optimieren Sie die Funktionen der Vorlage, indem Sie erweiterte Zeiterfassungsfunktionen, Kommentare, KI und mehr nutzen.

Um Ihre Aufgaben zu kategorisieren, verwenden Sie Filter wie Thema, Veröffentlichungsdatum, Kanal, Endausgabe und Hashtags, um Ihnen einen guten Start zu ermöglichen. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Werbekalender Vorlage

ClickUp Werbekalender Vorlage

Unternehmen, die ihrer Konkurrenz zehn Schritte voraus sind, machen eines richtig - ihre Werbeplanung für das Jahr. Sie müssen Kampagnen, Produkteinführungen usw. verfolgen. ClickUp's Vorlage für den Werbekalender ermöglicht es Ihnen, sich auf jedes kleine Detail zu konzentrieren, indem Sie

Planung von Werbeinitiativen und Verfolgung des Fortschritts

Organisieren von Aufgaben und Kampagnen in übersichtlichen Listen

Zusammenarbeit mit Teammitgliedern, um alle auf dem Laufenden zu halten.

Organisieren Sie sich, managen Sie Ihre Zeit und setzen Sie Ihre Projekte sicher um - alles von einer zentralen Vorlage aus! Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Wöchentlicher Inhaltskalender Vorlage

ClickUp Wöchentlicher Inhaltskalender Vorlage

Wer wünscht sich nicht einen effizienten Start in die Woche? Einen, bei dem

Jede Liste ist mit einem Zeitplan versehen

Alle Checklisten sind ausgearbeitet

Jede Aufgabe ist mit dem T

Hebelwirkung ClickUp's Wöchentlicher Inhaltskalender Vorlage um dies zu erreichen.

Egal, ob Sie Ihre digitale Marketingkampagne verbessern oder eine vierteljährliche Werbekampagne planen möchten, diese wöchentliche Vorlage gibt Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihre Content-Strategie und den Veröffentlichungsprozess.

Planen Sie vorausschauend, indem Sie Inhalte stapelweise einplanen, und verpassen Sie keine wichtige Frist! Diese Vorlage herunterladen

9. ClickUp Geschäftskalender Vorlage

ClickUp Business Kalender Vorlage

Eine Bestandsaufnahme Ihrer geschäftlichen Aktivitäten kann ziemlich viel Kopfzerbrechen bereiten. Aber die ClickUp-Vorlage für den Geschäftskalender macht diesen Prozess einfacher.

Es gibt keine spezielle Google Kalender-Vorlage, die Unternehmer, Führungskräfte und Teams verwenden können.

Um diese Lücke zu schließen, hat ClickUp eine All-in-One geschäftskalender-Vorlage hilft Führungskräften und Unternehmern, alles mit einem Klick zu verwalten - von Verkaufsgesprächen bis zu Projektterminen.

Diese Vorlage wird mit vier äußerst nützlichen benutzerdefinierten Feldern geliefert: Dies war ein Spaß, Aktivitätstyp, Dateien und Abteilung, um Ihren Kalender zu visualisieren und nie langweilig zu werden!

Erweitern Sie Ihre Projektmanagement-Fähigkeiten durch die Nutzung von Zeiterfassungsfunktionen, Tags, E-Mails, Benachrichtigungen und so weiter.

Dieser Geschäftskalender mag auf den ersten Blick eindimensional erscheinen, aber er erfüllt alle Anforderungen - sei es die Einhaltung von Fristen, die Einsicht in anstehende Besprechungen oder die Vorausplanung langfristiger Projekte und Ziele. Diese Vorlage herunterladen

10. ClickUp-Kampagnenkalender-Vorlage

ClickUp-Kampagnenkalender-Vorlage

Kampagnen sind die Seele einer jeden Marke - sie geben einen Einblick in die Denkweise, die Arbeitsweise und den Erfolg der Marke.

Die richtige Kampagne ist entscheidend für die Aufrechterhaltung Ihres öffentlichen Images und die Verbesserung des Geschäftsergebnisses. ClickUp-Kampagnenkalender-Vorlage unterscheidet sich von den anderen heute erhältlichen Kampagnenkalendern.

Verwenden Sie es, um

Einen Zeitplan für Ihre Kampagnen zu erstellen

Verfolgung des Fortschritts in Bezug auf wichtige Ergebnisse und Meilensteine

Zusammenarbeit mit Teams und Interessengruppen, um sicherzustellen, dass die Kampagnen auf dem richtigen Weg sind

Visualisierung der Ziele, Aufgaben, Abhängigkeiten und Fristen jeder Kampagne

Ganz gleich, ob Sie Inhaltskalender erstellen oder E-Mail-Kampagnen nachverfolgen möchten, diese Vorlage ist die einzige, die Sie benötigen, um Ihre Kampagne auf den richtigen Weg zu bringen. Diese Vorlage herunterladen

Kalender erstellen und Projekte verfolgen mit einem Tool: ClickUp

Mehr sein bei der Arbeit organisiert geschieht nicht über Nacht. Ihre Teams müssen synchron arbeiten, die Ressourcen sollten mit der Arbeitsbelastung übereinstimmen, die Budgets müssen rechtzeitig zugewiesen werden, und es müssen Zeitpläne aufgestellt werden.

Trotz all dieser Maßnahmen besteht immer noch die Gefahr von Fehlern bei der manuellen dateneingabe oder Probleme, die von einem anstrengenden Tag herrühren, und die Sie am Ende nicht mehr loslassen.

Gibt es also eine Lösung für dieses Problem? Ja.

Sie müssen Ihr ohnehin schon hervorragendes Organisationstalent verstärken und die Leistungsfähigkeit von ClickUp-Kalendern nutzen, um den Prozess intuitiv, aktuell und gemeinschaftlich zu gestalten.

Beginnen Sie damit, Ihren Kalenderbedarf zu definieren; von dort aus ist es ein Leichtes, den richtigen ClickUp-Kalender auszuwählen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Und wenn Sie Schwierigkeiten haben, den richtigen auszuwählen, wenden Sie sich an unser Team, das Ihnen helfen wird, die richtige Wahl zu treffen.

Organisieren Sie sich mit ClickUp kostenlos .