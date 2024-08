10 kostenlose Vorlagen für Tagesprotokolle in Word, Excel und ClickUp

Wenn man mit einer Vielzahl von Aufgaben oder Ereignissen konfrontiert wird, kann es ziemlich schwierig werden, den Überblick über alle damit verbundenen Aufgaben und Aktivitäten zu behalten, es sei denn, Sie eine Liste der zu erledigenden Aufgaben erstellen . Zu erledigende Listen enthalten jedoch nicht notwendigerweise Informationen wie Daten, Zeiten und zusätzliche Notizen oder ermöglichen es Ihnen, zu überwachen, ob Sie sich an ein bestimmtes Element der Aufgabe gehalten haben. ✅

Hier kommen Tagebuchvorlagen ins Spiel! Sie bieten ein vorgefertigtes Format oder Layout für die Aufzeichnung täglicher Informationen, von Terminen und Aufgaben bis hin zu Zielen und Ereignissen. Diese Vorlagen können Ihnen helfen, den täglichen Protokollierungsprozess zu rationalisieren und die Konsistenz der erfassten Informationen zu gewährleisten.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 10 besten Vorlagen für Tagesprotokolle vor, die Sie bei folgenden Aufgaben unterstützen können ihre täglichen Aktivitäten effizient zu planen . Mit diesen Vorlagen können Sie Ihre Aufgaben, Tagesprotokolle, Arbeitsstunden oder andere Beobachtungen zentral und leicht zugänglich aufzeichnen - und das alles mit bequemer Nachverfolgung.

Was ist eine Vorlage für ein Tagesprotokoll?

Ein Tagesprotokoll ist ein Tagebuch, das Ihnen hilft, Aktivitäten, Ziele, Erfolge, Gedanken und Ideen auf täglicher Basis zu dokumentieren. Es wird üblicherweise verwendet für zeitmanagement persönliche Organisation, nachverfolgung des Fortschritts in Richtung Ziele und die Aufzeichnung von Ereignissen.

Eine Tagesprotokollvorlage hingegen vereinfacht die Erstellung von Protokollen, indem sie ein vorgefertigtes Format mit Abschnitten für Aktivitäten, Termine, Ereignisse, Notizen und Ziele bietet. Diese Vorlagen lassen sich an Ihre Präferenzen anpassen und sind ein wertvolles tool für die Organisation, die Konzentration und die Verantwortlichkeit in Ihrem Tagesablauf. 🗒️

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über alle Ihre verbundenen Unterseiten und Beziehungen in ClickUp Docs, um den Überblick zu behalten und die Arbeit im Zusammenhang zu halten

Tagesprotokolle und die dazugehörigen Vorlagen sollten nicht mit Zu erledigen-Listen verwechselt werden, die im Wesentlichen proaktiv sind (auf die Planung zukünftiger Aktivitäten ausgerichtet). Im Gegensatz dazu sind Tagesprotokolle rückwirkend, d. h. sie helfen Ihnen, Ihre Arbeit zu planen und zu organisieren, indem Sie auf das zurückblicken, was Sie bereits erledigt haben, es analysieren und die Infos nutzen, um für die Zukunft zu planen.

Zu den wichtigsten Vorteilen der Verwendung einer Vorlage für ein Tagesprotokoll gehören:

Organisation:Sie bieten ein strukturiertes Format, mit dem Sie die täglichen Aufgaben, Ereignisse, Arbeitsprotokolle und Notizen systematisch verfolgen können Zeitmanagement: Durch die Auflistung von Aufgaben und die Einstellung von Prioritäten in einer Vorlage wird sichergestellt, dass wichtige Aktivitäten zuerst erfasst werden Effizienz: Sie sparen Zeit, da Sie nicht jeden Tag ein neues Format erstellen müssen

Was macht eine gute Vorlage für ein Tagesprotokoll aus?

Eine praktische Vorlage für ein Tagesprotokoll sollte die folgenden Merkmale aufweisen:

Gelöschtes Layout :Ob Google Tabellen oder MS Word, (oderClickUp Docs!) Die Vorlage sollte leicht verständlich gestaltet sein, damit Sie ohne Verwirrung durch den täglichen Protokollierungsprozess geführt werden

:Ob Google Tabellen oder MS Word, (oderClickUp Docs!) Die Vorlage sollte leicht verständlich gestaltet sein, damit Sie ohne Verwirrung durch den täglichen Protokollierungsprozess geführt werden Abschnitte für die wichtigsten Informationen : Sie sollte spezielle Bereiche für Aufgaben und ihre Arten, Daten, Ereignisse, Notizen und Ziele enthalten

: Sie sollte spezielle Bereiche für Aufgaben und ihre Arten, Daten, Ereignisse, Notizen und Ziele enthalten Space für ungeplante Ereignisse : Bieten Sie Platz für unerwartete Aufgaben oder Vorkommen, die im Laufe des Tages auftauchen können, um Flexibilität bei der Planung zu gewährleisten

: Bieten Sie Platz für unerwartete Aufgaben oder Vorkommen, die im Laufe des Tages auftauchen können, um Flexibilität bei der Planung zu gewährleisten Farbcodierung und visuelle Hilfen : Farbcodierte Abschnitte können helfen, Elemente zu unterscheiden und zu priorisieren, während visuelle Hilfsmittel wie Kontrollkästchen, Kalender oder Diagramme die Nachverfolgung und Überwachung Ihrer Aufgaben erleichtern

: Farbcodierte Abschnitte können helfen, Elemente zu unterscheiden und zu priorisieren, während visuelle Hilfsmittel wie Kontrollkästchen, Kalender oder Diagramme die Nachverfolgung und Überwachung Ihrer Aufgaben erleichtern Priorisierung : Sie sollten die Möglichkeit haben, Aufgaben oder Ereignisse zu priorisieren, indem Sie Spaces für die Angabe der Wichtigkeit einfügen

: Sie sollten die Möglichkeit haben, Aufgaben oder Ereignisse zu priorisieren, indem Sie Spaces für die Angabe der Wichtigkeit einfügen Anpassbarkeit : Eine geeignete Vorlage sollte sich an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen lassen, indem Sie Abschnitte hinzufügen oder entfernen können

: Eine geeignete Vorlage sollte sich an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen lassen, indem Sie Abschnitte hinzufügen oder entfernen können Zugänglichkeit: Sie sollte von jedem Gerät aus leicht zugänglich sein, damit Sie Ihre Aktivitäten auch von unterwegs aus protokollieren können

Top 10 Vorlagen für Tagesprotokolle für das Jahr 2024

Wir haben eine Vielzahl von Vorlagen für die Organisation von Aufgaben und das Zeitmanagement untersucht, um Ihnen die besten herauszufiltern.🍦

Lassen Sie uns die Features dieser kostenlosen Vorlagen für Tagesprotokolle in Word, Excel und genauer unter die Lupe nehmen ClickUp um zu sehen, was sie für Sie auf Lager haben.

1. ClickUp Daily Log Vorlage

Die Nachverfolgung und Priorisierung Ihrer Aktivitäten ist mit der ClickUp Daily Log Vorlage ganz einfach

Wenn Sie nach einem Tool suchen, das Ihnen hilft ihre täglichen Aktivitäten schnell nachzuverfolgen und straffen Sie prozesseffizienz , die ClickUp Daily Log Vorlage hat alles, was Sie brauchen. Sie enthält Aufgaben, die mehrere Unteraufgaben enthalten können, um alle Ihre fertiggestellten Aktivitäten für den Tag umfassend zu erfassen.

Verwenden Sie Vorlagen für tägliche Aktivitätenprotokolle wie diese, um Benutzerdefinierte Felder zu erstellen, mit denen Sie Ihre täglichen Aktivitäten mühelos überwachen können. Kategorisieren Sie Ihre anstehenden oder erledigten Aufgaben nach verschiedenen Lebensbereichen, z. B. Essen, Schule, Finanzen oder Familie. Verwenden Sie das Feld Ausgaben, um die Gesamtkosten Ihrer Aktivitäten zu verfolgen, und schlüsseln Sie diese in den Textfeldern Details auf.

Erstellen Sie eine Unteraufgaben-Aufgabenliste mit Datums- und Zeitangaben, um zu verfolgen, ob die Aufgaben wie geplant abgeschlossen wurden. Wenn die Aktivität rechtzeitig fertiggestellt wurde, können Sie sie durch Anklicken der Box entfernen. Zusätzlich können Sie Aufgaben, die Sie nicht erledigt haben, priorisieren, indem Sie sie an den Anfang der Liste ziehen und dort ablegen. 🏔️

2. ClickUp Tagesbericht Vorlage

Überwachen Sie fertiggestellte Aufgaben und bereiten Sie sich nahtlos auf bevorstehende Ereignisse und Verpflichtungen vor - mit der ClickUp Tagesbericht-Vorlage

Sie suchen nach einer einfachen Möglichkeit, die am Vortag erledigten Aufgaben zu bewerten, aktuelle Prioritäten ermitteln und sich auf kommende Verpflichtungen vorbereiten? All das und mehr erledigen Sie mit dem ClickUp Vorlage für Tagesberichte ! 🤩

Sorgen Sie für eine umfassende tägliche Aktualisierung in diesem Dokument-Vorlage indem Sie alle fertiggestellten Aufgaben einschließlich der dafür aufgewendeten Zeit im Abschnitt Erledigte Aufgaben festhalten. Dokumentieren Sie im Abschnitt Blocker alle Herausforderungen oder Hindernisse, die bei der Ausführung der Aufgabe aufgetreten sind.

Führen Sie für Aufgaben, die sich in Bearbeitung befinden, eine Liste im Abschnitt Laufende Aufgaben. Verwenden Sie den Abschnitt Prioritäten für morgen, um ihre Ziele zu skizzieren und priorisieren Sie die Aufgaben für den nächsten Tag.

Vergessen Sie nicht, im Abschnitt Zusätzliche Informationen alle weiteren Details anzugeben, die das Abschließen des Projekts erleichtern können.

Alle diese Abschnitte sind vollkommen anpassbar, Sie können sie also nach Belieben löschen, hinzufügen oder umbenennen. Sie können auch neue Spalten und Zeilen in vorgefertigten Tabellen erstellen, um so viele Aufgaben oder arbeitsprotokoll wie Sie es wünschen.

3. ClickUp Tagesplaner Vorlage

Planen Sie Ihre persönlichen täglichen Aufgaben, verfolgen Sie Gewohnheiten und organisieren Sie Ereignisse in der Familie, indem Sie die gemeinsame Planung mit der ClickUp Daily Planner-Vorlage einbeziehen

Bleiben Sie nie hinter Ihren täglichen Aufgaben zurück mit der ClickUp Daily Planner Vorlage , eine vorgefertigte Ordner-Vorlage, die Ihnen hilft, Ereignisse, Besorgungen, Aufgaben und Termine zu planen sowie wiederkehrende Aufgaben zu erstellen und Gewohnheiten zu überwachen.

Die Vorlage wird mit zwei separaten Listen geliefert:

Habit Tracker: Routinemäßige Aktivitäten, die Sie regelmäßig durchführen, wie z. B. einen Morgenlauf Persönliche Aufgaben: Wichtige tägliche Aufgaben, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, wie Einkaufen, Kochen oder Arzttermine Nachverfolgung Ihrer Gewohnheiten oder persönliche Aufgaben in der Listen-Ansicht, um eine einfache Übersicht über die zu erledigenden Aufgaben mit der jeweiligen Kategorie und dem Fälligkeitsdatum zu erhalten. Wechseln Sie zur Board-Ansicht, um Aufgaben nach Kategorien wie Gesundheit, Beziehungen und Haushalt anzuzeigen. Verwenden Sie die Kalender Ansicht, um sich auf Fristen und neue Aufgaben zu planen mit Hilfe des Features "Ziehen und Ablegen".

Die Vorlage ermöglicht außerdem kollaborative Planung mit Familie und Freunden durch die Delegation von Aufgaben. Instanz, wenn ein großes Familienereignis ansteht, können Sie eine Liste mit Aufgaben erstellen und Zuständigkeiten wie Backen, Kochen und Einkaufen an Familienmitglieder übertragen. 👪

4. ClickUp Täglicher Baubericht Vorlage

Führen Sie Buch über die täglichen Aufgaben, Materialien, Geräte, Zeitpläne und Arbeiter, damit Ihr Geschäft reibungslos läuft - mit der ClickUp Vorlage für den täglichen Baubericht

Verfolgen Sie alle Aktivitäten auf der Baustelle jeden Tag mit der ClickUp Vorlage für den täglichen Baubericht . Diese leistungsstarke Vorlage hilft Ihnen bei der Überwachung von allem, von Leistungen und Arbeitern bis hin zu den erforderlichen Geräten und der Terminplanung. 👷

Mit dieser sehr detaillierten Dokumentvorlage können Sie anhand einer vorgefertigten, anpassbaren Tabelle die abgeschlossenen und noch in Bearbeitung befindlichen Aufgaben aufzeichnen. Überwachen Sie alle Ihre Arbeiter, vom Vorarbeiter bis zum Subunternehmer, indem Sie ihre Titel, gefolgt von ihren Namen und den wöchentlichen Stunden, die sie geleistet haben, eingeben.

Halten Sie sich über die Ausrüstung auf dem Laufenden, die benutzt, nicht benutzt oder repariert wird, um Prioritäten zu setzen, und lassen Sie sich nie die Vorräte ausgehen, indem Sie Ihren Materialverbrauch anhand der mitgelieferten Tabelle nachverfolgen. Erfassen Sie die Menge der Materialien, die Sie am Tag verbraucht haben, und sehen Sie die aktuellen Lagerbestände für jedes Element in diesem Bautagebuch. Vorlage.

Bleiben Sie auf Kurs, indem Sie einen straffen Zeitplan in Bezug auf die folgenden Punkte einhalten:

Lieferungsprotokoll : Überwachen Sie die täglichen Baulieferungen, indem Sie die Lieferart, die geplante Lieferzeit und die tatsächliche Lieferzeit eintragen

: Überwachen Sie die täglichen Baulieferungen, indem Sie die Lieferart, die geplante Lieferzeit und die tatsächliche Lieferzeit eintragen Terminverzögerungen : Geben Sie Erklärungen für Verspätungen ab, indem Sie die Art der Verspätung definieren, gefolgt von einer Beschreibung der Verspätung und der Menge der verlorenen Zeit

: Geben Sie Erklärungen für Verspätungen ab, indem Sie die Art der Verspätung definieren, gefolgt von einer Beschreibung der Verspätung und der Menge der verlorenen Zeit StandUp Meetings: Falls ein Meeting auf der Baustelle stattgefunden hat, dokumentieren Sie dessen Art, Zeitpunkt, Teilnehmer und Diskussionsthemen

Die Vorlage für das Bautagebuch enthält außerdem spezielle Abschnitte, in denen Sie notieren können, ob an einem bestimmten Tag eine Baustelleninspektion stattgefunden hat, und in denen Sie alle Besucher und deren Besuchszweck festhalten können.

5. ClickUp Vorlage für den täglichen Produktionsbericht

Verfolgen Sie jeden Schritt Ihrer Filmproduktion mit der ClickUp Vorlage für den täglichen Produktionsbericht durch tägliche Nachverfolgung der Arbeitszeiten, der Mitglieder der Besetzung und der Anrufzeiten

Berichte sind für jede große Filmproduktion von entscheidender Bedeutung, da sie täglich über die Arbeitszeiten, Sicherheitsaufzeichnungen, den Status des Inventars, die Anforderungen und den täglichen Fortschritt informieren. 🎬

Sie können all diese Informationen und mehr mit der ClickUp Vorlage für den täglichen Produktionsbericht ist ein wertvolles tool zur Rationalisierung der täglichen Berichterstellung über die Filmproduktion.

Diese anpassbare Protokollvorlage Dokument Vorlage beginnt mit vorgefertigten Abschnitten für Berichtsdetails wie Produktions- und Abfülldaten und Produktionsdetails wie Produktionsfirma, Regisseur und Produzenten. Darüber hinaus können Sie die Gesprächszeiten während der Produktionstage nachverfolgen, wobei die Ankunftszeit der Crew sowie der Beginn und das Ende der Dreharbeiten erfasst werden.

Verwenden Sie die Vorlage, um den Fortschritt der folgenden wichtigen Elemente festzuhalten:

Szenen : Enthalten Sie Details über aufgenommene Szenen, Wiederholungen, Ton und Guthaben

: Enthalten Sie Details über aufgenommene Szenen, Wiederholungen, Ton und Guthaben Drehbuch : Notieren Sie die Nummern der aufgenommenen Drehbücher, die Minuten und den Aufbau

: Notieren Sie die Nummern der aufgenommenen Drehbücher, die Minuten und den Aufbau Film :Dokumentieren Sie das aktuelle Filmmaterial, die verwendete Menge und Aufschlüsselungen für Video- und Aufnahmebänder, wobei Sie angeben, ob sie gute oder schlechte Aufnahmen enthalten

:Dokumentieren Sie das aktuelle Filmmaterial, die verwendete Menge und Aufschlüsselungen für Video- und Aufnahmebänder, wobei Sie angeben, ob sie gute oder schlechte Aufnahmen enthalten Besetzung und Komparsen :Überwachen Sie alle Ihre Mitglieder der Besetzung und Komparsen in separaten Tabellen, indem Sie Details wie Zeichen, Arbeitszeiten, Reisen und Garderobe angeben

:Überwachen Sie alle Ihre Mitglieder der Besetzung und Komparsen in separaten Tabellen, indem Sie Details wie Zeichen, Arbeitszeiten, Reisen und Garderobe angeben karte Zeit: Nachverfolgung der Zeitpläne des gesamten Produktionsteams durch Tabellen für jedes Mitglied zur Erfassung der Ein- und Auszeiten

6. ClickUp Projekt Log Vorlage

Verwalten Sie Ihr tägliches Projektprotokoll ganz einfach, indem Sie jede Aufgabe einzeln mit der ClickUp Projektprotokoll-Vorlage verfolgen

Für eine erfolgreiche Planung von Projekten ist es entscheidend, dass ein tägliches Aktivitätenprotokoll zu führen um sicherzustellen, dass alle Ihre Vorgänge reibungslos ablaufen. Mit dem ClickUp Vorlage für das Projektprotokoll können Sie ganz einfach Projektaufgaben nachverfolgen und Einträge aktualisieren, hinzufügen und bearbeiten, und zwar innerhalb von Vorlagen für tägliche Aktivitätenprotokolle wie dieser.

Die Vorlage beginnt mit einem Abschnitt für Projektdetails wie Projektname, Manager, Start- und Enddatum.

Füllen Sie das Dokument aus, indem Sie Projektaufgaben hinzufügen, ihre Fristen angeben und den Status jeder Aufgabe (Zu erledigen, Erledigt oder Aufgeschoben) in einer vorgefertigten Tabelle eintragen. Sie können auch die prozentuale Bewertung des abgeschlossenen Projekts angeben und Kommentare zu den Aufgaben vermerken. 💬

Erstellen Sie für jedes Projekt eine neue Seite, indem Sie auf die Schaltfläche Seite hinzufügen in der oberen linken Ecke der Vorlage klicken. Darüber hinaus können Sie die Vorlage an Ihre Bedürfnisse anpassen, indem Sie zusätzliche Zeilen und Spalten in die Tabelle einfügen oder neue Abschnitte hinzufügen, die auf Ihr spezifisches Projekt zugeschnitten sind.

7. ClickUp Tägliche Zu erledigen Liste Vorlage

Verfolgen Sie Ihre täglichen Gewohnheiten einfach nach, indem Sie sie segmentieren und geschachtelte Unteraufgaben für eine effiziente Organisation hinzufügen - mit der ClickUp Vorlage für tägliche Zu erledigen-Listen

Verabschieden Sie sich von einem chaotischen Zeitplan und lassen Sie nie wieder eine tägliche Aufgabe aus ClickUp Vorlage für die tägliche Zu erledigen Liste ! Diese anfängerfreundliche Aufgaben-Vorlage hilft Ihnen, durch geschachtelte Unteraufgaben, Status und benutzerdefinierte Felder Gewohnheiten zu entwickeln und diese einzuhalten.

Erstellen Sie eine effiziente To-Do-Liste, um Gewohnheiten zu kultivieren, Aufgaben zu erledigen oder nachverfolgung der täglichen Erinnerungen unter Verwendung der folgenden Benutzerdefinierten Felder:

Sie können Unteraufgaben erstellen, um Ihren Tag in Vormittag, Nachmittag und Abend zu unterteilen. Fügen Sie anschließend verschachtelte Unteraufgaben für jeden Teil des Tages hinzu, um eine nahtlose Organisation des Tages zu gewährleisten. Instanz können Sie eine Unteraufgabe Morgenroutine erstellen und Aufgaben wie Joggen, Duschen und Frühstück hinzufügen. 🌄

8. ClickUp Tagesabschlussbericht Vorlage

Sammeln und bewerten Sie die Berichterstellung Ihres Teams, um einen Einblick in den Fortschritt des Projekts zu erhalten - mit der ClickUp Vorlage für Tagesabschlussberichte

Verwendung von Tagesendberichten berichterstellung für jedes Projekt ist ein effektives Mittel für Teams, um ihre Leistungen und Herausforderungen am Ende des Arbeitstages zu präsentieren. 🔚

Die ClickUp Vorlage zum Tagesende hilft Ihnen, Zusammenfassungen über den täglichen Fortschritt jedes Mitarbeiters zu erstellen. Sie enthält Selbsteinschätzungen zur Bewertung der Produktivität, der Rückstände und der zukünftigen Aufgaben, so dass Sie einen besseren Einblick in den Fortschritt der einzelnen Aufgaben erhalten.

Bitten Sie Ihre Teammitglieder, das Tagesabschlussformular als letzte Aufgabe des Tages auszufüllen und einzureichen. Dieses sollte ihre Produktivität, eine Zusammenfassung der fertiggestellten Arbeiten und die prozentuale Erledigung der Aufgaben enthalten.

Alle von den Mitgliedern des Teams gemachten Angaben werden automatisch in der Datenbank Tägliche Berichterstattungsliste ansicht. Sie zeigt alle Übermittlungen nach Fälligkeitsdatum an und ermöglicht es Ihnen, die Berichte zu überprüfen und gegebenenfalls den Status zu aktualisieren.

Öffnen Sie die Liste zur Überprüfung, um Berichte zu finden, die zur Überprüfung anstehen, sortiert nach Abteilung. Außerdem gibt es die Ansicht Tägliche Zusammenfassung Tabelle, die einen genauen Überblick über die Leistung Ihrer Team-Mitglieder an einem bestimmten Tag bietet.

9. Tägliches Arbeitsprotokoll Vorlage by WPS Vorlage

Ordentlich führen tägliches Arbeitstagebuch obwohl eine einfache vorgefertigte Tabelle unter Verwendung der Vorlage für das tägliche Arbeitsprotokoll von WPS Template

Ein tägliches Arbeitsprotokoll ist für die Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben unerlässlich, einstellung von Zielen und mögliche Probleme auf dem Weg dorthin anzusprechen. Die Vorlage "Daily Work Record" von WPS Template ist Ihr benutzerfreundlicher Begleiter, um genau das zu erledigen - in Google Tabellen oder MS Word.

Sie können die Vorlage entweder direkt in Ihrem Browser bearbeiten oder sie herunterladen und dann in Excel öffnen. Füllen Sie die vorgefertigte Tabelle aus, indem Sie den Namen der fertiggestellten Aufgabe, das Datum der Fertigstellung und den Zeitaufwand für die Aufgabe eingeben. ⌚

Sie können auch Probleme, Hindernisse oder Schwierigkeiten, auf die Sie bei jeder Aufgabe gestoßen sind, sowie Kommentare oder bemerkenswerte Beobachtungen hinzufügen.

Die Vorlage ist völlig anpassbar - Sie können Farben ändern, Zeilen und Spalten hinzufügen und Felder umbenennen. Wählen Sie außerdem einen anderen Zellen- und Tabellenstil, passen Sie die Schriftgröße und Schriftart an oder verwenden Sie das Feature der bedingten Formatierung, um Zellen hervorzuheben und Symbole zur besseren Visualisierung Ihrer Fortschritte einzubinden.

10. Log Status Vorlage by Template.net

Verfolgen Sie das tägliche Aktivitätsprotokoll einfach und unabhängig von der jeweiligen Aufgabe mit der Vorlage Log Status Template by Template.net

Wenn Sie auf der Suche nach einer Vorlage für verschiedene Zwecke sind, vom Projektmanagement bis hin zur Leistungsüberwachung und Nachverfolgung von Aufgaben, wird die Log Status Vorlage von Template.net Ihr neuer bester Freund sein! 🧑‍🤝‍🧑

In Google Tabellen und MS Word verfolgen Sie jede beliebige Aktivität, indem Sie die vorgefertigte Tabelle mit Informationen wie dem Namen der Aktivität, der Dauer sowie dem Start- und Enddatum füllen. Wenn Sie mehr Daten nachverfolgen möchten, können Sie ganz einfach neue Spalten für den Status der Aufgabe und eine Kommentarspalte hinzufügen, um zusätzliche Details oder Beobachtungen zu liefern.

Passen Sie den Vorlagenhintergrund an Ihre Bedürfnisse an, indem Sie aus der mitgelieferten Liste von Hintergrundbildern wählen. Passen Sie den Tabellenumriss, die Schriftgröße, die Schriftart und die Farbe an, und fügen Sie neue Tabellen oder Inhaltsabschnitte hinzu, wie es Ihnen passt.

Die Vorlage steht in verschiedenen Formaten zum Herunterladen bereit, darunter Word, Google Docs, Excel und PDF. Sie können sie auch direkt im Browser bearbeiten, indem Sie auf das Bild der Vorlage klicken.

Tägliche Aktivitäten mühelos nachverfolgen mit kostenlosen Vorlagen für Tagesprotokolle

Diese 10 kostenlosen Vorlagen für Tagesprotokolle vereinfachen die Überwachung Ihrer täglichen Aktivitäten durch vorgefertigte Gliederungen, die Sie benutzerdefiniert anpassen können, um sie perfekt an den Stil Ihres Unternehmens anzupassen. Außerdem sind sie einfach zu verwenden und kosten Sie keinen Cent (oder sind zu zeitaufwändig in der Erstellung)! 🙌

Durchsuchen Sie die ClickUp Vorlagen-Bibliothek um eine noch größere Auswahl an Vorlagen für Tagesprotokolle zu finden, und nutzen Sie deren fantastische Features, um sicherzustellen, dass Sie immer den Überblick über Ihren Tagesplan behalten