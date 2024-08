10 Gedächtnistechniken und -werkzeuge zur Verbesserung Ihres Gedächtnisses

Eines Tages werden Sie in der Lage sein, Ihr Gedächtnis mit künstlicher Intelligenz sofort zu verbessern - vielleicht. 🤖

In der Zwischenzeit gibt es eine Vielzahl von Gedächtnistechniken und Tools, mit denen man nicht nur Informationen speichern, sondern auch größere Mengen an Informationen besser abrufen und sich merken kann.

Praktisch jeder kann seine Fähigkeit, sich etwas zu merken, verbessern. In der Tat, untersuchungen zeigen dass die durchschnittliche Person bei ausreichender Übung über einen Zeitraum von etwa einer Woche ihre Kapazität des Arbeitsgedächtnisses von einem auf bis zu vier Elemente steigern kann.

Gehirne sind erstaunliche Orte. Aber nehmen Sie uns nicht beim Wort.

Lesen Sie diesen Blogbeitrag, um herauszufinden, wie diese 10 besten Gedächtnistechniken für Sie arbeiten können und welche spezifischen Tools Sie verwenden können, um Ihr Gedächtnis zu verbessern.

Wie funktioniert das Auswendiglernen?

Das Auswendiglernen funktioniert in zwei Schritten: Kodierung und Abruf. In der Phase des Kodierens werden neue Informationen in Form von Formularen gespeichert, wobei verschiedene kognitive Prozesse zum Einsatz kommen, z. B. Elaboration, Assoziation und visuelle Vorstellungsbilder. Diese Erinnerungen werden dann in der Phase des Abrufs durch neuronale Verbindungen abgerufen.

Die Forschung legt nahe, dass bestimmte Gedächtnistechniken für das Langzeitgedächtnis von Informationen effektiver sind als andere. Einige dieser Gedächtnistechniken, wie z. B. die räumliche Wiederholung und die elaborative Kodierung, sind nachweislich effektiver für das Langzeitgedächtnis.

Andere, wie Chunking und Mnemotechniken, erleichtern das kurzfristige Erinnern an den Stoff.

How to Memorize Anything in a 4-Step Approach

Der Vorgang des Auswendiglernens, also so ziemlich alles, lässt sich in vier allgemeine Schritte unterteilen. Betrachten Sie sie als Wiederholungen für Ihr Gehirn. Es ist ein hochplastischer Muskel, der wächst, je mehr man ihn benutzt.

Führen Sie diese vier Schritte aus, um sich mehr merken zu können.

Schritt 1: Aufmerksamkeit

Das Wichtigste zuerst konzentration auf das Material den Sie auswendig zu lernen versuchen, und seien Sie sich dessen in Echtzeit bewusst. Mit anderen Worten: Hören, lesen oder sehen Sie nicht passiv zu, wenn Sie versuchen, sich etwas einzuprägen. Versuchen Sie, sich Zeit zu nehmen und auf jedes Detail zu achten, damit Sie den Stoff verinnerlichen können.

Wenn Sie dies wiederholt zu erledigen versuchen, trainieren Sie Ihr Gehirn so, dass weniger Informationen durch die Maschen fallen. ♻️

Schritt 2: Verschlüsselung

Die Kodierung funktioniert sowohl mit dem Langzeit- als auch mit dem Kurzzeitgedächtnis. Um sicherzustellen, dass die Informationen, die Sie aufnehmen, langfristig gespeichert werden, ist es oft hilfreich, das Material mit anderen verwandten oder ähnlichen Ideen, Konzepten und Erfahrungen zu verbinden.

Dadurch wird Ihr Gedächtnis gestärkt und das Material kann leichter gespeichert werden.

Schritt 3: Speicherung

Sobald Sie die Informationen kodiert und mit anderen bekannten Konzepten verbunden haben, sollten Sie das Material auf eine sich wiederholende und leicht zu merkende Weise speichern, z. B. mit Hilfe eines Gedächtnispalastes oder von Karteikarten (mehr zu diesen Techniken weiter unten).

Auf diese Weise können Sie sich den Stoff auf der Stelle wieder ins Gedächtnis rufen, was einer der besten Vorteile der Gedächtnisverbesserung ist! 💪

Schritt 4: Abrufen

Zum Schluss sollten Sie den Stoff aktiv abrufen, z. B. indem Sie sich selbst abfragen, in einer Gruppe lernen oder Gedächtnisspiele verwenden, um sicherzustellen, dass Sie sich den Stoff richtig merken. Vergessen Sie nicht, den Stoff regelmäßig zu üben.

Sie können diese Übungen entweder durch Aufsagen oder durch aktives Abrufen durchführen. Diese Methode basiert auf der Tatsache, dass das Gedächtnis mit der Zeit nachlässt.

Verbale vs. visuelle Gedächtnistechniken

Bei den Gedächtnistechniken gibt es zwei gängige Methoden: visuell und verbal.

Bei visuellen Techniken werden Bilder, Karten und Diagramme verwendet, um das Erinnern zu erleichtern. Bei dieser Methode geht es darum, ein geistiges Bild oder eine visuelle Darstellung der zu lernenden Informationen zu schaffen. Wenn Sie zum Beispiel versuchen, sich eine Liste von Elementen zu merken, können Sie sich ein geistiges Bild von diesen Elementen machen, die in einer bestimmten Weise angeordnet sind. Einige Beispiele für visuelle Gedächtnistechniken sind:

Mindmaps

Flashcards

Farbcodierung

Infografiken

Diagramme

Gedächtnisstützen

Bei den verbalen Techniken hingegen werden Worte und Sprache eingesetzt, um das Erinnern zu erleichtern. Diese Methode umfasst Wiederholungen, Eselsbrücken und Akronyme, um sich Informationen zu merken. Wenn Sie zum Beispiel versuchen, sich eine Telefonnummer zu merken, könnten Sie die Nummern laut wiederholen oder eine Gedächtnisstütze verwenden, indem Sie jede Nummer mit einem Wort verbinden, das sich darauf reimt. Einige Beispiele für verbale Gedächtnistechniken sind:

Chunking

Akronyme

Assoziation

Aufnahme

Wiederholung

Alliteration

Gehen wir näher auf diese Techniken ein!

Top 10 Gedächtnistechniken, die Sie verwenden können

Nicht alle Auswendiglerntechniken werden bei jedem gut funktionieren. Aber es gibt eine Reihe von Methoden, die Sie ausprobieren können! Sehen Sie sich unsere Liste der 10 besten Gedächtnistechniken an, die Ihnen helfen, sich besser an Daten zu erinnern.

1. Spaced repetition

Wiederholen Sie das Material in immer größeren Zeitabständen. Diese Erinnerungsmethode basiert auf dem psychologischen Phänomen des Gedächtnisverfalls, das besagt, dass sowohl das Gedächtnis als auch die gedächtnisverlust (oder die Erinnerung verblasst) im Laufe der Zeit.

Ein Gegenmittel gegen das Nachlassen des Gedächtnisses, sowohl für das kurz- als auch für das langfristige Behalten, ist das regelmäßige Üben des Abrufs oder "Wiederholens" dessen, was man sich gemerkt hat.

2. Aufwendige Kodierung

Verknüpfen Sie den Stoff mit anderen bekannten Konzepten. Wenn Sie das Gelernte auf sinnvolle Weise mit Ihrem vorhandenen Wissen verknüpfen, können Sie sich Informationen besser merken.

Elaborative Codierung ist eine Art von Mnemotechnik, d. h. eine einfache Technik, die beim Einprägen hilft. Eine Möglichkeit, das neue Material mit dem bereits vorhandenen Wissen zu verknüpfen, ist die Erstellung einer visuelles Whiteboard .

Tools wie ClickUp Whiteboards machen es einfach, Aufgaben zu verknüpfen und Ihre brainstorming-Techniken in einer geordneten Reihenfolge. Zeichnen Sie endlos workflow-Diagramme , speichern Sie sie und greifen Sie darauf zurück, wenn Sie eine Auffrischung benötigen.

Zeichnen Sie Verbindungen und verknüpfen Sie Objekte miteinander, um gemeinsam mit Ihrem Team in ClickUp Whiteboards Roadmaps oder Workflows aus Ihren Ideen zu erstellen

Möchten Sie mit einem einfachen Whiteboard beginnen, um Ihre Ideen und Workflows zu protokollieren? Probieren Sie ClickUp's Einführung in Whiteboards Vorlage !

3. Chunking

Teilen Sie lange Informationen in überschaubare Teile auf. Auf diese Weise kann man sich Informationen leichter merken, da sie weniger überwältigend sind und man sich kleinere Teile schneller merken kann.

Einige Untersuchungen zeigen, dass Chunking die Maut reduziert das Arbeitsgedächtnis zu entlasten, wenn man sich große Mengen an Informationen merken muss. Wenn Sie sich Informationen nach und nach einprägen, entsteht mit der Zeit ein größerer Datensatz, der leichter abrufbar ist und dem Gedächtnis einen Sinn gibt.

4. Mnemonics

Die Verwendung von Techniken wie Reimen, Abkürzungen oder visuellen Bildern, um sich Informationen auf einprägsame Weise zu merken, wird Mnemotechnik genannt. Auf diese Weise macht das Auswendiglernen Spaß. In der Tat, studien legen nahe dass ausreichendes Rechtschreibtraining die Gehirnnetzwerke umgestaltet, um ein besseres Gedächtnis und das Aufsagen von Informationen zu unterstützen.

Ein einfaches Beispiel für diese Technik ist das Aufsagen des ABCs zu Musik, damit Sie es sich leichter merken können. Vielleicht hat Ihnen Ihr Kunstlehrer "Roy G Biv" als Gedächtnisstütze beigebracht, um sich die Farben des Regenbogens in der richtigen Reihenfolge einzuprägen - rot, orange, gelb, grün, blau, indigo, violett.

Du verstehst die Idee. 🌈

5. Aktiver Abruf

Testen Sie regelmäßig das Gelernte, um Ihr Gedächtnis zu überprüfen. Je öfter Sie das zu erledigen haben, desto leichter fällt es Ihnen, sich sowohl an neues als auch an älteres Material zu erinnern. Wenn Sie zum Beispiel Student sind, ist das aktive Abrufen eine praktische Lerntechnik.

Beim aktiven Abrufen zwingen Sie Ihr Gehirn, die Informationen, die Sie sich merken wollen, ohne Hilfe abzurufen. Diese Methode ist hervorragend geeignet, um das Gedächtnis zu trainieren.

6. Visualisierung

Wie bereits erwähnt, ist die Verwendung von Bildern eine weitere effektive Methode, um sich Inhalte einzuprägen. Wenn Sie geistige Bilder des Materials erstellen und sie mit einer visuellen Darstellung verbinden, hilft diese Technik ungemein, Informationen im Gedächtnis zu verankern.

Verwendung von Software zur Erstellung Mindmaps helfen bei dem visuellen Teil des Prozesses. Mit ClickUp Mindmaps sind Sie in der Lage, Ihre Pläne, Ideen und Prozesse schnell und anschaulich in Karten darzustellen. Stellen Sie Verbindungen zwischen Ihren Visualisierungen her und fügen Sie Ihrem Gedächtnisprozess einen Kontext hinzu, damit Sie Ideen, an die Sie sich erinnern möchten, visuell darstellen können.

Fügen Sie Ihrer intuitiven ClickUp Mind Map mühelos Knoten, Aufgaben und Verbindungen hinzu

7. Assoziation

Verbinden Sie ähnliche Informationen mit anderen ähnlichen Informationen. Wenn man ähnliche Informationen zusammenfasst, vor allem, wenn sie nicht in der Reihenfolge auswendig gelernt werden müssen, kann man sie sich leichter merken.

Diese Technik ist besonders hilfreich bei der Arbeit mit Nummern oder Begriffen, die mit demselben Anfangsbuchstaben beginnen. Unser Gehirn verarbeitet den ersten Buchstaben und hilft uns, die benötigten Informationen zuzuordnen.

8. Aufsagen

Wiederholen Sie den Stoff, den Sie lernen, laut. Ja, auch wenn Sie allein sind. Das menschliche Gehirn liebt das!

Es ist jedoch hilfreich, wenn Sie diese Technik zusammen mit einem Freund erledigen. Ähnlich wie Sie den Text eines neuen Liedes lernen, indem Sie ihn hören und mitsingen, hilft Ihnen das Rezitieren, sich die Informationen in der richtigen Reihenfolge einzuprägen. Wir wissen, dass du dich gerade an den eingängigen Jingle aus der Werbung erinnerst. 🎵

9. Organisation

Zusammenhängende Elemente werden in einer Struktur angeordnet, die leicht zu verfolgen und zu merken ist. So lassen sich komplexe Informationen leichter in chronologischer Reihenfolge abrufen. Dies ist ein gutes Beispiel für alle, die sich Informationen in einer bestimmten Reihenfolge merken müssen.

Manche verwenden diese Technik sogar gerne für die Erstellung einer Einkaufsliste, weil sie so die Elemente visuell an einem vertrauten Ort oder in einem vertrauten Layout anordnen können.

10. Gedächtnispalast

Die Erstellung eines Gedächtnispalastes bedeutet einfach, dass Sie Ihre Vorstellungskraft nutzen, um eine mentale Karte des Lernstoffs zu erstellen, indem Sie ihn mit einem Ort verbinden, den Sie gut kennen. Wenn Sie sich vertraute Spaces vorstellen und sie mit einzelnen Informationen verknüpfen, fällt es Ihrem Gehirn leichter, neue Informationen abzurufen, die mit vertrauten Spaces verknüpft sind.

Damit diese Gedächtnistechnik für Sie funktioniert, sollten Sie sich zunächst die Zeit nehmen, Ihren Erinnerungspalast zu bestimmen. Ist es das Haus Ihrer Kindheit? Ein vertrauter Park? Ihre alte Schule?

Zeigen Sie dann gedanklich auf Features in diesem Space, die Ihnen besonders auffallen. Achten Sie darauf, dass Sie diese in der Reihenfolge aufzählen. Diese Gedächtnispalasttechnik arbeitet mit einem mentalen Bild.

Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie durch ein Haus gehen, sehen Sie vielleicht zuerst eine Haustür in leuchtenden Farben. Wenn Sie drinnen sind, treffen Sie auf eine Treppe, dann auf einen Hund, und wenn Sie weitergehen, laufen Sie direkt in die Küche.

Verknüpfen Sie nun jedes der auffälligsten Features, die Sie sich in Ihrem Gedächtnispalast vorstellen - wie die gerade aufgelisteten - mit einer wichtigen Information, bis jeder Punkt mit einem Space in dieser Erzähltechnik verbunden ist.

Um die Daten abzurufen, visualisieren Sie Ihre Reise durch diese Gedächtnistechnik ein weiteres Mal und versuchen Sie, sich an jede Information zu erinnern, die mit jedem Space oder bemerkenswerten Element verbunden ist. Wenn Sie dies oft genug erledigen, wird das Einprägen neuer Informationen und anderer Lerninhalte zum Kinderspiel!

Sie kennen die Techniken des Auswendiglernens. Aber Sie brauchen auch tools. Hier sind einige der besten Tools zum Auswendiglernen, die Sie einsetzen können, um Ihren Gedächtnisaufwand zu verbessern.

Software zum Notizen machen

Notizen schnell notieren, mit umfangreicher Bearbeitung formatieren und Einträge in verfolgbare Aufgaben umwandeln, auf die Sie von überall aus zugreifen können

Nutzen Sie Tools wie ClickUp, wenn Ihr Gehirn bei dem Versuch, sich Aufgaben, Listen und Erinnerungen zu merken, an sein Limit stößt. Mit mindmapping tools, Whiteboard und sogar der Chrome-Erweiterung Notepad bietet ClickUp alle Tools, die Sie benötigen, um Informationen schnell und einfach zu speichern.

Flashcards

Ein großartiges Tool, um sich Fakten, Definitionen und allgemeine Informationen zu merken, ist die Verwendung von Flashcards. Sie haben Ihnen geholfen, als Sie in der Grundschule für den großen Test gelernt haben. Warum sollten Sie sie also nicht auch als Gedächtnisstütze nutzen?

Audio- und Videoaufzeichnungen

Teilen Sie Bildschirmaufnahmen, um Ihre Botschaft präzise zu vermitteln, ohne eine E-Mail-Kette oder ein persönliches Meeting mit Clip by ClickUp zu benötigen

Für diejenigen, die verbale Gedächtnistechniken bevorzugen, könnte das auditive Lernen eine großartige Möglichkeit sein, Aufnahmen Ihrer eigenen Worte zum Abrufen von Informationen zu verwenden. Audioaufnahmen sind eine effektive verbale Gedächtnistechnik, die das Langzeitgedächtnis unterstützt.

Eine weitere gute Möglichkeit, dies zu erledigen, besteht darin, ein Video von sich selbst aufzunehmen. Visuelle Gedächtnistechniken funktionieren für manche, wenn sie ein Video von sich selbst aufnehmen, in dem sie etwas abschließen. Dies ist eine gute Idee für visuelle Lernende, die sich daran erinnern müssen, wie sie etwas vor langer Zeit zu erledigen hatten.

Und wenn Sie versuchen, sich an einen Prozess für die Arbeit zu erinnern, kann es helfen, Folgendes zu verwenden software zur Bildschirmaufzeichnung um Ihre Aktionen aufzuzeichnen. Tools wie Clip in ClickUp machen es einfach, Ihre Aufnahmen abzuspielen und zu sehen, wie Sie etwas erledigt haben.

Quizlet

Quizlet ist eine beliebte Online-Lernressource, die verschiedene Gedächtnistechniken und Tools wie Lernkarten, Quizze und Spiele anbietet. Diese Ressource funktioniert wie eine Aufbautechnik, um das Gedächtnis über einen längeren Zeitraum zu verbessern.

Peer Learning

Das Lernen mit einem Freund oder in einer Lerngruppe trägt dazu bei, den Stoff aktiver abzurufen und die Informationen letztlich zu behalten. Ob in einer intensiven Sitzung für den Geschichtsunterricht, beim Erlernen einer neuen Sprache oder ganz allgemein, wenn es darum geht, eine Menge Informationen in kurzer Zeit zu behalten - wir schauen euch an, ihr Medizinstudenten -, Peer Learning ist eine der erfolgreichsten Gedächtnistechniken.

Apps für das Gedächtnis

Es gibt zahlreiche Apps, die Ihnen dabei helfen können, die richtigen Gedächtnistechniken für Ihre Situation zu finden. Einige dieser Apps haben Spiele integriert, mit denen Sie Ihre geistigen Muskeln trainieren können.

Tagebuchführung

Verwendung von Mobile- oder Desktop-Apps für notizen machen oder das Verfassen von Zusammenfassungen Ihres Materials sind hilfreich, um später darauf zurückzugreifen. Außerdem können Sie sich durch Wiederholungen Informationen einprägen, da Sie sie immer wieder aufschreiben.

Spiele

Lernspiele oder Puzzles sind eine interessante und unterhaltsame Möglichkeit, das Gedächtnis zu stärken.

Hier ist etwas zum Erinnern - erledigen Sie mehr mit ClickUp

Ganz gleich, ob Sie Whiteboards oder Mindmaps verwenden, um die zu merkenden Informationen zu visualisieren und miteinander zu verbinden, oder ob Sie sich für die Erstellung von Karteikarten entscheiden - Informationen im Gedächtnis zu verankern ist einfacher, als Sie vielleicht denken.

Aber es beginnt mit dem richtigen produktiven Denkweise , einige Tools und Techniken zum Auswendiglernen und die Bereitschaft, eine Methode zu erlernen. Beginnen Sie eine kostenloses ClickUp-Konto und sehen Sie, wie einfach es ist, die visuellen tools zum Auswendiglernen zu nutzen.