5 Strategien, um Notizen besser und produktiver zu machen

Nach 24 Stunden vergessen wir bis zu 40% der neuen Informationen die wir lernen. Aber wir können bis zu 100 % unseres Gedächtnisses mit einem einfachen tool behalten: Notizen machen.

In einem studie aus dem Jahr 2021 im Journal of Experimental Psychology konnten sich Teilnehmer, die sich Notizen machten, besser an Informationen erinnern als diejenigen, die dies nicht taten oder Fotos von Vorlesungen auf ihren Handys machten. Wenn wir nicht versuchen, Informationen zu behalten, nimmt unsere Erinnerung an diese Erfahrung allmählich ab, bis wir uns an wenig - oder gar nichts - erinnern.

Glücklicherweise hilft das Mitschreiben von Notizen bei gedächtnisleistung durch aktive Auseinandersetzung mit dem Material, um neues Wissen und frühere Erfahrungen miteinander zu verbinden. 🔗

Welche Strategie für Sie am besten geeignet ist, um Notizen zu machen, hängt von der Art des Inhalts oder der Informationen ab, die Sie sammeln, davon, wie Sie diese bewerten, und davon, wie viel Zeit Sie haben, um sie zu behalten.

Ihre Vorgehensweise sollte es Ihnen ermöglichen, in jeder Umgebung produktive Notizen zu machen und Sie dazu ermutigen, effizient zu lernen und Informationen zu behalten.

Lesen Sie weiter, um die fünf besten Strategien kennenzulernen, die jedem helfen, bessere und produktivere Notizen zu machen, egal ob Sie einen Podcast hören, einer Vorlesung folgen oder einen Dokumentarfilm sehen.

1. Versuchen Sie eine traditionelle Methode zum Notizen machen

Traditionelle Methoden zum Notizen machen, wie die Cornell- und die Box-Methode, sind zwei der produktivsten und am weitesten verbreiteten. Die Cornell-Methode die Cornell-Methode wurde in den 1950er Jahren von Walter Pauk entwickelt und gliedert die Notizen in drei Teile: Stichwort, Notizen und Zusammenfassung. Diese Abschnitte tragen dazu bei, dass Sie sich Informationen besser einprägen und in geordneter Form behalten können.

Bei der Box-Methode werden verschiedene Informationen in kleinen Boxen zusammengefasst und mit einer Beschreibung oder einem übergeordneten Gedanken am Anfang jeder Box versehen. Diese Methode ist sehr übersichtlich und eignet sich gut für digitale Notizen.

Es ist einfacher, die Abschnitte nach dem Unterricht neu anzuordnen und zu verschieben. Andere traditionelle Methoden, wie Bullet Journaling oder die Gliederungsmethode, können ebenfalls effektiv sein.

über Yakobchuk Viacheslav/ Shutterstock KI-Tools für die Aufnahme von Notizen schaffen einen einfachen Weg, jeder Lernerfahrung Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Sie können sich voll und ganz in den Unterricht und in Meetings einbringen und sich so vertiefen, wie Sie es möchten, ohne mühsam mitschreiben zu müssen.

Oberflächlich betrachtet, KI-Tools scheinen Wörter einfach in Notizen zu transkribieren . Aber sie beseitigen auch das Potenzial für menschliche Fehler, bieten durchsuchbare, mit Zeitstempeln versehene Transkripte, verwandeln Ideen in verfolgbare Aufgaben und machen Lektionen in zahlreichen Sprachen verfügbar.

Bleiben Sie organisiert und heben Sie sich mit fantastischen Meeting-Notizen ab.

3. Alles in Ihren Notizen kürzen

Die Verwendung von Kurzschrift und Abkürzungen ist der Schlüssel zu einer schnelleren Erfassung von Notizen. Die Kurzschrift ermöglicht es Ihnen, viele Informationen schnell zu erfassen.

Während kurzzeichen eine zu große Aufgabe sein kann, funktionieren Abkürzungen perfekt. Es gibt drei Abkürzungstechniken beim Schreiben in kurzen Formularen: die Verwendung der ersten Buchstaben eines Wortes, das Entfernen der meisten Vokale aus einem Wort und die Verwendung der ersten Buchstaben von Sätzen, um Akronyme zu bilden.

Um diese Strategie optimal zu nutzen, sollten Sie ein Glossar in Ihr Notizbuch aufnehmen, in dem Sie später nachschlagen können.

4. Visualisieren Sie Ihre Protokolle

Die Farbcodierung ist eine effektive Methode, um bestimmte Informationen in Notizen wiederzufinden. Bei dieser Methode werden wichtige Informationen durch Farben hervorgehoben und der Leseprozess beschleunigt, da Sie mit diesen Farben leicht interagieren können, um bestimmte Punkte in Ihren Notizen zu finden.

Noch anschaulicher wird es, wenn Sie Tools verwenden wie ClickUp Mindmaps und Sketchnotes. A mindmap ist ein Tool zur Veranschaulichung, ähnlich wie ein Baum, der Informationen um ein zentrales Thema gruppiert.

Sketchnotes sind visuelle Notizen, die Kalligraphie, Zeichnungen und Elemente wie Clouds und Boxen verwenden, um Ideen auf einer Seite festzuhalten.

organisieren Sie Ihr gesamtes Arbeitsleben an einem einzigen Ort

5. Kollaborativ Notizen machen

Das gemeinsame Schreiben in Gruppen oder mit Partnern kann allen helfen, eine Lektion aus mehreren Perspektiven zu betrachten und Ideen zu einem Thema kritisch zu bewerten. Bei der gemeinsamen Erstellung von Notizen werden die Aufgaben so aufgeteilt, dass jeder einen anderen Schwerpunkt setzen kann - sei es die Zusammenfassung, das Stichwort oder die umsetzbaren Ideen. Gemeinsame Erstellung von Notizen kann die Interaktion mit dem Thema fördern und schafft Space für bessere, tiefer gehende Fragen. Diese Art von Notizen kann den Mitgliedern der Gruppe auch helfen, das Geschehen während einer Lernaktivität zu verfolgen, um später darauf zurückgreifen zu können.

Bringen Sie Ihre Fähigkeiten zum Notizen machen auf die nächste Stufe

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Notizen zu machen, und die effektivsten Strategien hängen von den Umständen und Zielen ab, die Sie erreichen wollen.

Egal, ob Sie Notizen für die Arbeit oder die Schule machen müssen oder einfach nur nach besseren Möglichkeiten suchen, um schnelle Notizen zu machen und detaillierte Meeting-Notizen zu verfassen, digitale Tools können Ihnen dabei helfen, ein eifriger Notizenschreiber zu werden.

Diese Features ermöglichen es Ihnen, neben Ihrer Arbeit auch Notizen zu machen und zu speichern. Ganz zu schweigen davon, dass sie vollständig anpassbar sind - formatieren und organisieren Sie Ihre Notizen, wie Sie möchten, um Ihren Projektanforderungen und persönlichen Vorlieben gerecht zu werden.

Gastautor:_

{\an8}Chidinma Iwu