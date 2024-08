die 10 besten AI-Tools für Notizen im Jahr 2024

Wenn Sie in Ihren Notizen keine KI verwenden, lassen Sie viel Produktivität und Zeit auf dem Tisch liegen. Vielleicht verpassen Sie sogar einige Ihrer besten Ideen, Verbindungen und Texte.

In letzter Zeit gibt es eine Flut von KI-Tools. Dennoch scheint die Erstellung von Notizen weniger Aufmerksamkeit zu bekommen, als sie verdient. KI verändert die Art und Weise, wie wir unsere Notizen machen und mit ihnen umgehen, völlig.

Kurz gesagt: Wenn Sie noch keine KI für Ihre Notizen nutzen, sollten Sie sich besser damit befassen. Zum Glück für Sie ist dieser Artikel hier, um Sie auf den neuesten Stand zu bringen 😉

Wir beginnen damit, zu erkunden, was KI ist, welche Vorteile sie bietet und worauf Sie bei der Suche nach dem perfekten Tool achten sollten. Wir stellen Ihnen die 10 besten KI-Tools für Notizen vor, die derzeit verfügbar sind!

Was ist AI Note Taking?

Unter KI-Notizen versteht man den Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Erfassung, Organisation und Verarbeitung der Informationen in unseren Notizen. KI-gestützte Notizentools nutzen die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), maschinelles Lernen und Sprachtranskription, um das Erlebnis des Notierens zu verbessern und die Produktivität zu steigern.

Diese Systeme sind in der Lage, den Kontext zu verstehen, die wichtigsten Punkte aus dem Geschwätz herauszufiltern und mit einem menschenähnlichen Verständnis zu interpretieren. Es ist, als hätte man einen persönlichen Assistenten, den man jederzeit und zu sehr geringen Kosten anrufen kann.

Schreiben Sie Notizen in ClickUp Docs und verbessern Sie Ihre Schreibfähigkeiten mit ClickUp AI - erwecken Sie Ihre Gedanken mit einem Mausklick klar, prägnant und überzeugend zum Leben

Arten von KI-Notizen-Apps (Merkmale und Funktionalität)

Bei der Auswahl einer KI-App für die Erstellung von Notizen ist es wichtig, Ihre individuellen Vorlieben und spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen. Es gibt verschiedene Arten von KI-Apps, die jeweils einzigartige Funktionen und Vorteile bieten. Hier sind einige der gängigsten Arten von KI-Apps für die Erstellung von Notizen:

Sprache-zu-Text-Transkription : Wandelt gesprochene Worte in geschriebenen Text um

: Wandelt gesprochene Worte in geschriebenen Text um Intelligente Notizerfassung : Nutzung von KI-Algorithmen, um Ihre Notizen automatisch zu organisieren und zu kategorisieren

: Nutzung von KI-Algorithmen, um Ihre Notizen automatisch zu organisieren und zu kategorisieren OCR-basiert (Optical Character Recognition): Nutzt KI-Algorithmen, um Text aus Bildern zu extrahieren und ihn bearbeitbar und durchsuchbar zu machen

(Optical Character Recognition): Nutzt KI-Algorithmen, um Text aus Bildern zu extrahieren und ihn bearbeitbar und durchsuchbar zu machen Kontextbezogene Notizen : Nutzt KI, um den Kontext, in dem Notizen gemacht werden, zu verstehen und relevante Vorschläge oder Aktionen anzubieten

: Nutzt KI, um den Kontext, in dem Notizen gemacht werden, zu verstehen und relevante Vorschläge oder Aktionen anzubieten Zusammenfassung : Fasst lange Notizen auf die wichtigsten Punkte zusammen und erleichtert so die Überprüfung und das Verständnis der Informationen

: Fasst lange Notizen auf die wichtigsten Punkte zusammen und erleichtert so die Überprüfung und das Verständnis der Informationen Kollaboratives Notieren : Ermöglicht es mehreren Benutzern, in Echtzeit gemeinsam an denselben Notizen zu arbeiten

: Ermöglicht es mehreren Benutzern, in Echtzeit gemeinsam an denselben Notizen zu arbeiten Wissensgraf: Verwendet KI-Algorithmen, um miteinander verbundene Notizen und Konzepte zu erstellen und verwandte Informationen zu verknüpfen, so dass Sie durch ein Netzwerk von miteinander verbundenen Ideen navigieren können

Letztendlich muss die KI-Notizen-App, die Sie verwenden sollten, mit Ihren gewünschten KI-Funktionen und -Bedürfnissen übereinstimmen.

Vorteile von AI Note Taking

KI-Apps für die Erstellung von Notizen bieten mehrere Vorteile, darunter:

Verbesserte Genauigkeit : KI-gestützte Notizen-Apps können gesprochene Worte genau in Text umwandeln, wodurch das Risiko von Fehlern, die bei der manuellen Erstellung von Notizen auftreten können, verringert wird

: KI-gestützte Notizen-Apps können gesprochene Worte genau in Text umwandeln, wodurch das Risiko von Fehlern, die bei der manuellen Erstellung von Notizen auftreten können, verringert wird Zeitersparnis : Mit KI-Apps können Sie schneller und effizienter Notizen machen als mit herkömmlichen Methoden. Das liegt daran, dass die App Informationen in Echtzeit erfassen kann, so dass Sie sich auf das Gespräch oder den Vortrag konzentrieren können

: Mit KI-Apps können Sie schneller und effizienter Notizen machen als mit herkömmlichen Methoden. Das liegt daran, dass die App Informationen in Echtzeit erfassen kann, so dass Sie sich auf das Gespräch oder den Vortrag konzentrieren können Organisation : KI-Apps können Ihnen helfen, Ihre Notizen zu organisieren, indem sie sie automatisch nach Stichworten oder Themen kategorisieren. So lassen sich bestimmte Informationen später leichter wiederfinden

: KI-Apps können Ihnen helfen, Ihre Notizen zu organisieren, indem sie sie automatisch nach Stichworten oder Themen kategorisieren. So lassen sich bestimmte Informationen später leichter wiederfinden Zugänglichkeit : KI-Apps für Notizen können von überall aus aufgerufen werden, so dass Sie Ihre Notizen leicht unterwegs überprüfen oder mit anderen teilen können

: KI-Apps für Notizen können von überall aus aufgerufen werden, so dass Sie Ihre Notizen leicht unterwegs überprüfen oder mit anderen teilen können Anpassung: Viele KI-Notiz-Apps ermöglichen es Ihnen, das Format und den Stil Ihrer Notizen anzupassen, wodurch sie optisch ansprechender und leichter zu lesen sind

Insgesamt können Apps für Notizen mit KI helfen, Zeit zu sparen machen sie zu einem wertvollen Werkzeug für Studenten, Berufstätige und alle, die regelmäßig Notizen machen müssen.

Die 10 besten KI-Notiz-Apps im Jahr 2024

1. ClickUp #### Am besten geeignet für KI-Schreiben, Notizen machen, Teamarbeit und All-in-One-Projektmanagement

Mit der KI-gestützten Technologie von ClickUp können Sie mühelos präzise Besprechungsnotizen erstellen

ClickUp ist ein All-in-One projektmanagement-Tool wurde entwickelt, um Teams und Unternehmen dabei zu helfen, ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren, die Zusammenarbeit im Team zu verbessern und die unternehmensweite Produktivität zu steigern. 👏

Was macht ClickUp also zu einer der besten KI-Apps für Notizen, die derzeit verfügbar sind?

ClickUp bietet nicht nur eine vollständig anpassbare Plattform, die alle Arten von Teams und Unternehmen unterstützt, sondern ist auch eine kostenlose App für Notizen.

Sie haben Zugriff auf zahlreiche fortschrittliche Funktionen für das Projektmanagement und die Zusammenarbeit im Team, einschließlich modernster Notizentools mit erweiterten Einstellungen und einer KI-Schreibassistent in ClickUp's Notizblock und ClickUp-Dokumente um Ihre Notizen zu verbessern und alle Ihre Notizen, Dokumente, Ihr Team und Ihre Arbeit an einem Ort zu konsolidieren.

Notepad eignet sich hervorragend für schnelle Notizen und Checklisten, während ClickUp Docs für jede Art von Notizen verwendet werden kann, von einfachen To-Do-Checklisten bis hin zu detaillierten Blogbeiträgen, besprechungsnotizen , Projektpläne, Besprechungspläne, Retrospektiven und vieles mehr.

Und das Beste daran?

ClickUp Docs und Notepad kommen mit einem eingebauten KI-Schreibassistenten unter ClickUp Gehirn um Ihnen zu helfen, bessere Notizen zu schreiben und kreativer zu denken, schneller zu arbeiten und schaffen mehr in kürzerer Zeit. ⚡️

Mit ClickUp's AI Writer for Work und benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen können Sie wichtige Dokumente und Fallstudien mit Leichtigkeit erstellen

ClickUp Brain ist der einzige KI-gestützte Assistent, der explizit auf Ihre Rolle zugeschnitten ist - seine forschungsbasierten Tools gewährleisten hochwertige Inhalte, indem sie auf bestimmte Rollen zugeschnittene Eingabeaufforderungen verwenden. Was auch immer Ihre Rolle oder Funktion ist, ClickUp Brain kann Ihre Arbeitsweise verändern!

Und als Ihr ultimativer Schreibassistent kann ClickUp Brain Ihre Notizen auf die nächste Stufe heben, indem es Ihnen bei den folgenden Aufgaben hilft:

Verbesserung der Schreibqualität : Verbessern Sie Ihr Schreiben, damit es klar, prägnant und ansprechend ist, mit Optionen wie "Bearbeiten mit KI", "Verbessern des Schreibens", "Rechtschreibung und Grammatik korrigieren", "Kürzen", "Vereinfachen des Schreibens" und mehr

: Verbessern Sie Ihr Schreiben, damit es klar, prägnant und ansprechend ist, mit Optionen wie "Bearbeiten mit KI", "Verbessern des Schreibens", "Rechtschreibung und Grammatik korrigieren", "Kürzen", "Vereinfachen des Schreibens" und mehr Besiegen Sie Schreibblockaden und verbessern Sie Brainstorming-Sitzungen : Verwenden Sie Aufforderungen wie Länger machen und Weiter schreiben, um das, was Sie begonnen haben, zu vertiefen

: Verwenden Sie Aufforderungen wie Länger machen und Weiter schreiben, um das, was Sie begonnen haben, zu vertiefen Zusammenfassung längerer Inhalte in Sekunden : Schreiben Sie Zusammenfassungen von Besprechungsnotizen, Projekt-Updates und anderen längeren Inhalten mit den Aufforderungen Erläutern Sie dies und Zusammenfassen Sie dies

: Schreiben Sie Zusammenfassungen von Besprechungsnotizen, Projekt-Updates und anderen längeren Inhalten mit den Aufforderungen Erläutern Sie dies und Zusammenfassen Sie dies Generate action items : Sofortiges Herausziehen von Aktionspunkten und Erkenntnissen aus Dokumenten und Aufgaben

: Sofortiges Herausziehen von Aktionspunkten und Erkenntnissen aus Dokumenten und Aufgaben Zeit sparen mit formatierten Inhalten : Sparen Sie Zeit mit vorstrukturierten Überschriften, Tabellen und mehr

: Sparen Sie Zeit mit vorstrukturierten Überschriften, Tabellen und mehr Sicherstellen, dass wichtige Punkte erwähnt werden : Fügen Sie Stichpunkte hinzu, um ClickUp AI zu helfen, Texte zu generieren, die die wichtigsten Punkte erwähnen

: Fügen Sie Stichpunkte hinzu, um ClickUp AI zu helfen, Texte zu generieren, die die wichtigsten Punkte erwähnen Anpassen der Tonalität und des Kreativitätsgrads : Wählen Sie Ihren bevorzugten Tonfall und Kreativitätsgrad, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden

: Wählen Sie Ihren bevorzugten Tonfall und Kreativitätsgrad, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden Sprache übersetzen: Übersetzen Sie Ihre Inhalte ganz einfach in Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Japanisch, Arabisch und mehr

Erstellen Sie Zusammenfassungen, Aufgaben und Brainstorming mit ClickUp AI

Als weitere Funktionsebene verfügt ClickUp Docs über eine nützliche Funktion, mit der Benutzer benutzerdefinierte Etiketten hinzufügen können, um Docs zu organisieren und zu gruppieren bidirektionale Verlinkung und dokumentenverwaltung sie haben die Möglichkeit, Ihre Dokumente zu formatieren und Dateien wie Besprechungsaufzeichnungen und Tabellenkalkulationen in Ihre Seiten einzubetten.

Und mit der Funktion zur gemeinsamen Bearbeitung und Erkennung können Teams in Echtzeit an derselben Seite arbeiten, so dass es einfach ist, nahtlos gemeinsam zu erstellen, zu bearbeiten und Notizen zu machen. 😌

Beste Eigenschaften

über 15 Benutzerdefinierte Ansichten für die Projektverwaltung : Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Arbeitsabläufe so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den anpassbaren Ansichten von ClickUp

: Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Arbeitsabläufe so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den anpassbaren Ansichten von ClickUp Eine Reihe von Arbeits- und Kollaborationswerkzeugen : App für Notizen mit integrierten Werkzeugen für die Zusammenarbeit, wie z. B. digitale Whiteboards, ClickUp Docs, integrierte Chat-Funktion, Mind Maps und mehr

: App für Notizen mit integrierten Werkzeugen für die Zusammenarbeit, wie z. B. digitale Whiteboards, ClickUp Docs, integrierte Chat-Funktion, Mind Maps und mehr ClickUp AI-Schreibassistent : Über 100 forschungsbasierte Tools sorgen für qualitativ hochwertige Inhalte, indem sie auf bestimmte Rollen zugeschnittene Eingabeaufforderungen verwenden

: Über 100 forschungsbasierte Tools sorgen für qualitativ hochwertige Inhalte, indem sie auf bestimmte Rollen zugeschnittene Eingabeaufforderungen verwenden Notizenorganisation und Tagging-System : Fügen Sie verschachtelte Seiten innerhalb Ihres Dokuments hinzu, um Ihre Notizen zu strukturieren und zu organisieren, und fügen Sie Tags hinzu, um Ihrem Dokument eine weitere Organisationsebene hinzu

: Fügen Sie verschachtelte Seiten innerhalb Ihres Dokuments hinzu, um Ihre Notizen zu strukturieren und zu organisieren, und fügen Sie Tags hinzu, um Ihrem Dokument eine weitere Organisationsebene hinzu Dokumentation und Notizerfassung : Erstellen Sie Notizen, Wikis, Wissensdatenbanken, SOPs, Aufgaben-Checklisten und alles andere, was Sie notieren müssen, und bewahren Sie alle Ihre Notizen an einem Ort auf

: Erstellen Sie Notizen, Wikis, Wissensdatenbanken, SOPs, Aufgaben-Checklisten und alles andere, was Sie notieren müssen, und bewahren Sie alle Ihre Notizen an einem Ort auf Formatierungs- und Gestaltungsoptionen : Sie können jede Seite mit typografischen Optionen wie Schriftfarbe, Schriftgröße, Hervorhebungen, Bannern und vielem mehr ganz einfach anpassen und personalisieren

: Sie können jede Seite mit typografischen Optionen wie Schriftfarbe, Schriftgröße, Hervorhebungen, Bannern und vielem mehr ganz einfach anpassen und personalisieren Einbettungsoptionen : Einbetten von Lesezeichen, Hinzufügen von Tabellen und mehr, um Dokumente für jeden Bedarf zu formatieren, von Roadmaps bis zu Wissensdatenbanken

: Einbetten von Lesezeichen, Hinzufügen von Tabellen und mehr, um Dokumente für jeden Bedarf zu formatieren, von Roadmaps bis zu Wissensdatenbanken Notizen sicher mit anderen teilen : Schützen Sie Ihre Dokumente mit Datenschutz- und Bearbeitungsfunktionen, und exportieren Sie Notizen oder geben Sie sie über öffentliche oder private Links an andere weiter

: Schützen Sie Ihre Dokumente mit Datenschutz- und Bearbeitungsfunktionen, und exportieren Sie Notizen oder geben Sie sie über öffentliche oder private Links an andere weiter Benutzerdefinierte und vordefinierte Automatisierung : Sparen Sie wertvolle Zeit durch die Automatisierung von Routineaktionen auf der Grundlage bestimmter Auslöser und Bedingungen. Nutzen Sie die vorgefertigten Automatisierungen oder erstellen Sie Ihre eigenen, um manuelle Prozesse zu reduzieren und Ihren Workflow zu beschleunigen

: Sparen Sie wertvolle Zeit durch die Automatisierung von Routineaktionen auf der Grundlage bestimmter Auslöser und Bedingungen. Nutzen Sie die vorgefertigten Automatisierungen oder erstellen Sie Ihre eigenen, um manuelle Prozesse zu reduzieren und Ihren Workflow zu beschleunigen Integrationsmöglichkeiten : Integrieren Sie ClickUp in über 1.000 Arbeitsanwendungen, darunter Ihre meistgenutzten Anwendungen und führende Videokonferenz-Tools wie Google Meet und Slack, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren

: Integrieren Sie ClickUp in über 1.000 Arbeitsanwendungen, darunter Ihre meistgenutzten Anwendungen und führende Videokonferenz-Tools wie Google Meet und Slack, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren Bibliothek mit benutzerdefinierten Vorlagen für jedes Team : Zugriff auf über 1.000 anpassbare Vorlagen, darunter dieUltimative Anleitung zur ClickUp Docs-Vorlageum Ihre Arbeit zu beschleunigen und die Prozesse einheitlich zu gestalten

: Zugriff auf über 1.000 anpassbare Vorlagen, darunter dieUltimative Anleitung zur ClickUp Docs-Vorlageum Ihre Arbeit zu beschleunigen und die Prozesse einheitlich zu gestalten Mobile App: Mit der mobilen App können Sie jederzeit und von überall auf Ihr ClickUp zugreifen

Beschränkungen

Einige Benutzer könnten aufgrund der Vielzahl der verfügbaren Funktionen eine Lernkurve durchlaufen

Es sind noch nicht alle Ansichten in der mobilen App verfügbar

Preisgestaltung

Für immer kostenlos : Kostenloses Paket mit vielen Funktionen

: Kostenloses Paket mit vielen Funktionen Unbegrenzt : $7 pro Monat/Nutzer

: $7 pro Monat/Nutzer Business : $12 pro Monat/Benutzer

: $12 pro Monat/Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.7 von 5 (7,000+ Bewertungen)

4.7 von 5 (7,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (3,700+ Bewertungen) ### 2. Reflektieren

Am besten für persönliche Notizen von AI

Spiegeln Sie die Arbeitsweise Ihres Gehirns, indem Sie Notizen über Backlinks miteinander verknüpfen. Reflect baut Ihnen ein zweites Gehirn auf, auf das Sie jederzeit zurückgreifen können. Reflect eignet sich hervorragend für die Erstellung von Notizen, da es die optimale Lösung für persönliche Notizen mit einer einfachen Benutzeroberfläche darstellt und wichtige KI-Integrationen bietet. Außerdem ist sie schnell, sicher, zuverlässig und benutzerfreundlich, sodass das Erstellen von Notizen zu einem angenehmen Erlebnis wird.

Dieser KI-Notizblock verfügt über eine integrierte Whisper-KI-Sprachtranskription sowie einen GPT-4-Assistenten, der Sie bei der Umwandlung Ihrer Notizen unterstützt. Es gibt auch ein ChatGPT-Plugin, mit dem Sie Informationen direkt aus ChatGPT speichern können. Sie können Reflect mit Apps wie Zillow, Kayak und Zapier kombinieren, um wiederkehrende Workflows mit KI einzurichten, die direkt in Ihren Notizen erscheinen.

Sehen Sie hier, wie Sie mit Reflect AI in Ihren Notizen verwenden können komplettlösung .

Beste Eigenschaften

KI-Assistent und Redakteur : ReflectsKI-Assistent und Editor, der GPT-4 verwendet, um Ihre Notizen umzuwandeln. Erstellen Sie Zusammenfassungen, listen Sie die wichtigsten Erkenntnisse auf, haben Sie einen Redakteur in Ihren Notizen, oder lassen Sie ihn alles andere tun, was Sie sich vorstellen können! Es ist wirklich so, als hätten Sie einen Assistenten in Ihren Notizen. Reflect stellt auch alle KI-Eingabeaufforderungen frei zur Verfügung und lässt Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen speichern

: ReflectsKI-Assistent und Editor, der GPT-4 verwendet, um Ihre Notizen umzuwandeln. Erstellen Sie Zusammenfassungen, listen Sie die wichtigsten Erkenntnisse auf, haben Sie einen Redakteur in Ihren Notizen, oder lassen Sie ihn alles andere tun, was Sie sich vorstellen können! Es ist wirklich so, als hätten Sie einen Assistenten in Ihren Notizen. Reflect stellt auch alle KI-Eingabeaufforderungen frei zur Verfügung und lässt Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen speichern KI-Stimmtranskriptionen : Reflect ist auch eine der ersten Apps für persönliche Notizen, die mit Whisper integriert ist. Dabei handelt es sich um eine Integration von OpenAI, mit der Sie Sprachnotizen mit nahezu menschlicher Genauigkeit aufnehmen und transkribieren können. Dies ist eine neue, reibungslose Art der Notizen, die die Art und Weise, wie wir unsere Gedanken und Notizen festhalten, revolutionieren könnte

: Reflect ist auch eine der ersten Apps für persönliche Notizen, die mit Whisper integriert ist. Dabei handelt es sich um eine Integration von OpenAI, mit der Sie Sprachnotizen mit nahezu menschlicher Genauigkeit aufnehmen und transkribieren können. Dies ist eine neue, reibungslose Art der Notizen, die die Art und Weise, wie wir unsere Gedanken und Notizen festhalten, revolutionieren könnte ChatGPT Plugin : Informationen von ChatGPT speichern direkt in Ihren Notizen. Verbinden Sie Ihre Notizen mit anderen App-Plugins, um neue Dinge zu erreichen und Arbeitsabläufe zu automatisieren. Sie könnten ChatGPT zum Beispiel Kayak verwenden lassen, um die günstigsten Flüge für eine Reise zu finden, und dies dann in eine Warnung verwandeln, die jeden Morgen in Ihren Notizen erscheint

: Informationen von ChatGPT speichern direkt in Ihren Notizen. Verbinden Sie Ihre Notizen mit anderen App-Plugins, um neue Dinge zu erreichen und Arbeitsabläufe zu automatisieren. Sie könnten ChatGPT zum Beispiel Kayak verwenden lassen, um die günstigsten Flüge für eine Reise zu finden, und dies dann in eine Warnung verwandeln, die jeden Morgen in Ihren Notizen erscheint Benutzerdefinierte und frei zugängliche Eingabeaufforderungen : Nur sehr wenige Tools ermöglichen es Ihnen, die für die KI verwendeten Prompts anzupassen, und noch weniger bieten ihre eigenen Prompts als Open Source an. Mit Reflect können Sie beides tun, was für den Einsatz von KI als echter Assistent unerlässlich ist

: Nur sehr wenige Tools ermöglichen es Ihnen, die für die KI verwendeten Prompts anzupassen, und noch weniger bieten ihre eigenen Prompts als Open Source an. Mit Reflect können Sie beides tun, was für den Einsatz von KI als echter Assistent unerlässlich ist Sicher : Die Notizen von Reflect sind alle verschlüsselt und sicher, und sie machen es sehr einfach zu wissen, was an OpenAI gesendet wird

: Die Notizen von Reflect sind alle verschlüsselt und sicher, und sie machen es sehr einfach zu wissen, was an OpenAI gesendet wird Verwenden Sie Ihre eigenen API-Schlüssel: Die KI-Funktion von Reflect ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen OpenAI-API-Schlüssel einzugeben, so dass Sie sie verwenden und so viele Abfragen schreiben können, wie Sie möchten

Beschränkungen

Die KI hat aus Sicherheitsgründen keinen Zugriff auf Ihre Notizen, d. h. sie kann z. B. nicht alle Notizen durchsuchen.

Die Standardfunktionen sind von vornherein auf 60.000 Zeichen begrenzt, so dass Sie für längere Texte Ihre API-Schlüssel verwenden müssen

Preisgestaltung

Kostenlose Testversion : 2-wöchige Testphase

: 2-wöchige Testphase Bezahlter Plan: $15 pro Monat oder $120 pro Jahr

Kundenbewertungen und -rezensionen

Produkt Hunt : 4.9 von 5 (69 Bewertungen)

: 4.9 von 5 (69 Bewertungen) G2: 4,7 von 5 (40 Bewertungen)

3. Idee AI

Am besten für die Bearbeitung von Inhalten

Zusammenfassung der Maßnahmen und wichtigsten Ergebnisse mit Notion AI Notion , ein umfassendes Produktivitätswerkzeug, hat sein Angebot durch die Integration von KI-Funktionen erweitert, die das Erstellen von Notizen effizienter und effektiver machen sollen. Notion AI dient als vernetzter Assistent, der Text umwandeln, Aufgaben automatisieren und neue Inhalte in Ihrem Arbeitsbereich erstellen kann.

Er kann Textantworten auf der Grundlage der Fragen und des Kontexts des Benutzers erstellen und ermöglicht es dem Benutzer, bestehende Inhalte zu verbessern, Zusammenfassungen zu erstellen und neue Texte zu verfassen. Die Software eignet sich nicht nur hervorragend für die Organisation Ihrer Gedanken, sondern hilft Ihnen auch dabei, aus Besprechungsnotizen umsetzbare Elemente zu extrahieren und Erkenntnisse aus Notizen zur Kundenforschung zu gewinnen.

Darüber hinaus kann es sogar qualitativ hochwertige Übersetzungen erstellen, was es zu einem unglaublich vielseitigen Werkzeug für jede Art von Notizen macht.

Beste Eigenschaften

Rechtschreibung und Grammatik korrigieren : Scannt Ihre geschriebenen Inhalte auf Fehler, identifiziert und korrigiert falsch geschriebene Wörter und falsche Grammatik. Es kann ein hilfreiches Werkzeug sein, um die Gesamtqualität Ihrer Texte zu verbessern, indem es sicherstellt, dass sie frei von solchen Fehlern sind

: Scannt Ihre geschriebenen Inhalte auf Fehler, identifiziert und korrigiert falsch geschriebene Wörter und falsche Grammatik. Es kann ein hilfreiches Werkzeug sein, um die Gesamtqualität Ihrer Texte zu verbessern, indem es sicherstellt, dass sie frei von solchen Fehlern sind Übersetzen : Übersetzen Sie Ihren schriftlichen Inhalt in eine andere Sprache. Dies kann besonders nützlich sein, um mit Personen zu kommunizieren, die eine andere Sprache sprechen, oder um Inhalte zu verstehen, die in einer Sprache geschrieben sind, die Sie nicht fließend beherrschen

: Übersetzen Sie Ihren schriftlichen Inhalt in eine andere Sprache. Dies kann besonders nützlich sein, um mit Personen zu kommunizieren, die eine andere Sprache sprechen, oder um Inhalte zu verstehen, die in einer Sprache geschrieben sind, die Sie nicht fließend beherrschen Stimme und Tonfall bearbeiten : Kann den Ton eines Dokuments anpassen

: Kann den Ton eines Dokuments anpassen Kürzer oder länger machen : Zusammenfassungen generieren oder erweiterte Inhalte erstellen. Die KI kann aus einem Dokument die wichtigsten Punkte herausdestillieren und es so effektiv kürzer machen, indem sie es zusammenfasst. Sie kann auch Aufzählungspunkte oder andere kurze Notizen ausbauen, um ein längeres, detaillierteres Dokument zu erstellen

: Zusammenfassungen generieren oder erweiterte Inhalte erstellen. Die KI kann aus einem Dokument die wichtigsten Punkte herausdestillieren und es so effektiv kürzer machen, indem sie es zusammenfasst. Sie kann auch Aufzählungspunkte oder andere kurze Notizen ausbauen, um ein längeres, detaillierteres Dokument zu erstellen Erklären: Erläutern oder Erklärungen auf der Grundlage des bereitgestellten Inhalts geben

Einschränkungen

Es kann ziemlich teuer sein, da es sich um ein kostenpflichtiges Add-on zu einem kostenpflichtigen Plan handelt

Preisgestaltung

Sie können die KI-Funktionen zu jedem kostenpflichtigen Tarif für $8 pro Mitglied/Monat hinzufügen, der jährlich abgerechnet wird

Bewertungen und Rezensionen von Kunden

Akademische Hilfe: 81.6 von 100 (69 Bewertungen)

4. Mem

Am besten für bidirektionale Notizen

Rationalisieren Sie die Organisation und den Abruf von Informationen mit Mem Mem KI ist ein pr oduktivitätswerkzeug wurde entwickelt, um sich in Ihren täglichen Arbeitsablauf zu integrieren und einen einheitlichen Raum für alle Ihre Informationen, Ideen und Aufgaben zu schaffen. Es ermöglicht den Nutzern, Erinnerungen, Notizen, Aufgaben und andere Daten zu erfassen, zu organisieren und abzurufen - und das ganz einfach.

Eine der herausragenden Funktionen ist die robuste Suchfunktion, mit der bestimmte Informationen, wie z. B. eine Marriott-Bonvoy-Nummer, durch die Suche in verbundenen E-Mail-Konten schnell gefunden werden können. Mem verfügt über einige der besten KI-Funktionen, ist aber noch nicht ganz fehlerfrei und zuverlässig.

Beste Funktionen

Vergangene Mem-Notizen durchsuchen : Mem ermöglicht es Nutzern, vergangene Notizen mithilfe von Abfragen in natürlicher Sprache zu durchsuchen. Das bedeutet, dass Sie eine Frage oder eine Aussage in die Suchleiste eingeben können, und Mem zeigt relevante Notizen an, die auf dem Kontext Ihrer Anfrage basieren. Wenn Sie z. B. Ihre Marriott Bonvoy-Nummer in einer Notiz gespeichert haben, können Sie sie ganz einfach abrufen, indem Sie "Marriott Bonvoy" in die Suchleiste eingeben, und die Nummer erscheint in den Suchergebnissen

: Mem ermöglicht es Nutzern, vergangene Notizen mithilfe von Abfragen in natürlicher Sprache zu durchsuchen. Das bedeutet, dass Sie eine Frage oder eine Aussage in die Suchleiste eingeben können, und Mem zeigt relevante Notizen an, die auf dem Kontext Ihrer Anfrage basieren. Wenn Sie z. B. Ihre Marriott Bonvoy-Nummer in einer Notiz gespeichert haben, können Sie sie ganz einfach abrufen, indem Sie "Marriott Bonvoy" in die Suchleiste eingeben, und die Nummer erscheint in den Suchergebnissen Schreiben mit KI (Mem X) : Mem X ist die KI-Funktion von Mem, die bei der Erstellung neuer Textinhalte hilft. Sie ermöglicht es Ihnen, neuen Text zu schreiben, der Wissen aus anderen Notizen aufnimmt. Dies kann von Vorteil sein, wenn Sie neue Inhalte erstellen, aber auf Informationen verweisen oder diese verwenden möchten, die Sie in anderen Notizen gespeichert haben. Leider konnte ich keine genaueren Details über die Funktionsweise dieser Funktion oder spezielle Anwendungsfälle finden

: Mem X ist die KI-Funktion von Mem, die bei der Erstellung neuer Textinhalte hilft. Sie ermöglicht es Ihnen, neuen Text zu schreiben, der Wissen aus anderen Notizen aufnimmt. Dies kann von Vorteil sein, wenn Sie neue Inhalte erstellen, aber auf Informationen verweisen oder diese verwenden möchten, die Sie in anderen Notizen gespeichert haben. Leider konnte ich keine genaueren Details über die Funktionsweise dieser Funktion oder spezielle Anwendungsfälle finden Text bearbeiten : Mit Mem können Sie Text wie bei anderen KI-Notizentools umwandeln und bearbeiten. Keine revolutionäre Funktion, aber eine, die für den Einsatz von KI bei der Erstellung von Notizen unerlässlich ist

: Mit Mem können Sie Text wie bei anderen KI-Notizentools umwandeln und bearbeiten. Keine revolutionäre Funktion, aber eine, die für den Einsatz von KI bei der Erstellung von Notizen unerlässlich ist Notizen zusammenfassen : Mem nutzt die KI, um Notizen stärker zu kategorisieren als einige der anderen zuvor genannten Tools. Dazu müssen Sie der KI Zugriff auf alle Ihre Notizen geben, aber sobald Sie das getan haben, kann sie Ihnen helfen, sie zu organisieren, indem sie ähnliche Notizen zusammenfasst

: Mem nutzt die KI, um Notizen stärker zu kategorisieren als einige der anderen zuvor genannten Tools. Dazu müssen Sie der KI Zugriff auf alle Ihre Notizen geben, aber sobald Sie das getan haben, kann sie Ihnen helfen, sie zu organisieren, indem sie ähnliche Notizen zusammenfasst Collaborate (Teamplan): Mem bietet Teamfunktionen, die die Zusammenarbeit erleichtern, wie z. B. das Markieren von Themen und Mitwirkenden. So können mehrere Benutzer an denselben Notizen oder Projekten arbeiten und den Überblick behalten, wer an was arbeitet

Beschränkungen

Benutzer berichten, dass sie viele Fehler in Mem gefunden haben, was die Nutzung behindern kann. Es gab auch einige Fälle von verlorenen Notizen

Sehr wenige Anpassungsmöglichkeiten für die KI-Funktionen

Preisgestaltung

Kostenloser Plan : Verfügbar

: Verfügbar MemX-Tarif : $10 pro Monat

: $10 pro Monat MemX Teams: $15 pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

Produkt Hunt: 4,9 von 5 Punkten (8 Bewertungen)

4,9 von 5 Punkten (8 Bewertungen) TrustPilot: 3.6 von 5 (3 Bewertungen)

5. Otter

Das Beste für die Sprachtranskription

Ein Meeting-Assistent, der Audios aufzeichnet, Notizen schreibt, automatisch Folien erfasst und Zusammenfassungen erstellt. Otter.ai ist ein leistungsstarker KI-gesteuerter Transkriptionsdienst, der gesprochene Sprache mit bemerkenswerter Genauigkeit in geschriebenen Text umwandeln kann. Er ist besonders nützlich für die Transkription von Audio- und Videobesprechungen, Interviews, Vorträgen und allen anderen gesprochenen Ereignissen.

Neben der Transkription bietet Otter.ai auch Funktionen wie die Identifizierung von Sprechern, die Extraktion von Schlüsselwörtern und die Erstellung von Zusammenfassungen. Die kollaborativen Funktionen ermöglichen den gemeinsamen Zugriff und die gemeinsame Bearbeitung von Transkripten, was die Plattform zu einem unschätzbaren Werkzeug für Teams macht. Die Plattform ist über Web- und Mobilanwendungen zugänglich und lässt sich gut in gängige Videokonferenz-Tools integrieren und bietet Transkriptionsdienste in Echtzeit.

Beste Eigenschaften

Automatisierte Transkription : Verwendet KI, um gesprochene Sprache automatisch in geschriebenen Text zu transkribieren

: Verwendet KI, um gesprochene Sprache automatisch in geschriebenen Text zu transkribieren Sprecher-Erkennung : Die KI-Algorithmen von Otter.ai können zwischen verschiedenen Sprechern in einem Gespräch unterscheiden und jeden Abschnitt der Transkription mit dem Namen des Sprechers beschriften, falls vorhanden, oder sie einfach als verschiedene Sprecher kennzeichnen

: Die KI-Algorithmen von Otter.ai können zwischen verschiedenen Sprechern in einem Gespräch unterscheiden und jeden Abschnitt der Transkription mit dem Namen des Sprechers beschriften, falls vorhanden, oder sie einfach als verschiedene Sprecher kennzeichnen Schlüsselwort-Identifizierung : Die KI kann auch Schlüsselwörter und Phrasen in den Transkriptionen identifizieren, was die Suche nach bestimmten Themen in einem langen Gespräch oder einer Aufnahme erleichtert.

: Die KI kann auch Schlüsselwörter und Phrasen in den Transkriptionen identifizieren, was die Suche nach bestimmten Themen in einem langen Gespräch oder einer Aufnahme erleichtert. Zusammenfassung : Otter.ai kann dank des Verständnisses der KI für den Inhalt eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte eines Gesprächs oder einer Besprechung erstellen

: Otter.ai kann dank des Verständnisses der KI für den Inhalt eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte eines Gesprächs oder einer Besprechung erstellen Rauschunterdrückung: Die KI-Algorithmen können Hintergrundgeräusche reduzieren und sich auf die klare menschliche Sprache konzentrieren, um bessere Transkriptionsergebnisse zu erzielen

Einschränkungen

Otter ist fast ausschließlich für Meetings geeignet, nicht für textbasierte Notizen

Manchmal kann die KI bei mehreren Sprechern Transkriptionsfehler machen

Preisgestaltung

Kostenloser Plan : Begrenzt auf drei Uploads

: Begrenzt auf drei Uploads Pro-Tarif : $8,33 pro Monat

: $8,33 pro Monat Business: $20 pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4,1 von 5 Punkten (110 Bewertungen)

4,1 von 5 Punkten (110 Bewertungen) GetApp: 4.5 von 5 (63 Bewertungen)

6. Obsidian

Das Beste für Wissensmanagement

Obsidian hat eine Wissensgraphenstruktur, in der alle Notizen durch bidirektionale Verknüpfungen miteinander verbunden sind Obsidian ist ein robustes Werkzeug zur Erstellung von Notizen, das als persönliche Wissensdatenbank dient und es den Benutzern ermöglicht, ein Netzwerk miteinander verbundener Notizen zu erstellen und zu pflegen.

Obsidian, bekannt für seine leistungsstarke Software für die Erstellung von Notizen und das Wissensmanagement, hat sein Angebot durch die Einführung von KI-Funktionen erweitert und revolutioniert damit die Art und Weise, wie wir mit unseren digitalen Arbeitsbereichen interagieren.

Die KI von Obsidian nutzt die Kraft der künstlichen Intelligenz und bietet beeindruckende Funktionen, von der Generierung von Inhalten und der Gewinnung von Erkenntnissen bis hin zu verbesserten Suchfunktionen und der Automatisierung von Routineaufgaben.

Beste Eigenschaften

Textassistent mit GPT-3.5 und GPT-4 :Umwandlung und Neuorganisation des von Ihnen geschriebenen Textes in Zusammenfassungen und Kernaussagen

:Umwandlung und Neuorganisation des von Ihnen geschriebenen Textes in Zusammenfassungen und Kernaussagen Bilderzeugung mit DALL-E2 : Ermöglicht die Erstellung von KI-Bildern mit DALLE-2 direkt in Ihren Notizen

: Ermöglicht die Erstellung von KI-Bildern mit DALLE-2 direkt in Ihren Notizen Sprache-zu-Text mit Whisper : Nehmen Sie perfekt transkribierte Audionotizen mit der gleichen Whisper-Technologie auf, die auch in Reflect verwendet wird

: Nehmen Sie perfekt transkribierte Audionotizen mit der gleichen Whisper-Technologie auf, die auch in Reflect verwendet wird Bietet AI-Plugins: Verbinden Sie Obsidian mit anderen Tools in die KI-Funktion, um sie noch leistungsfähiger zu machen

Beschränkungen

Viele der Integrationen erfolgen über Plugins und sind nicht nativ in die App integriert

Die KI ist in der nativen App nicht sehr anpassbar

Preisgestaltung

Personal : Kostenloser Plan ist verfügbar

: Kostenloser Plan ist verfügbar Katalysator : $25+ pro Monat

: $25+ pro Monat Gewerblich: $50 pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

Produkt Hunt: 4.9 von 5 (412 Bewertungen)

7. Dex

Am besten für die Verwaltung persönlicher Beziehungen und Erinnerungen

Generieren Sie relevante Gesprächsanfänge auf der Grundlage Ihrer eigenen Notizen mit Dex AI Assist Dex ist eine großartige App für Notizen mit künstlicher Intelligenz, besonders wenn Sie Verkäufer sind oder einfach nur eine CRM-Lösung suchen. Das Produkt zielt darauf ab, Beziehungen zu verbessern und zu stärken, sei es für berufliche oder persönliche Zwecke. Außerdem ist es gut zu wissen, dass viele der KI-Funktionen auch dafür am besten geeignet sind, so dass es ein besserer People Manager als ein persönliches Notizentool ist.

Beste Funktionen

KI-Konversationsstarter : Dex bietet eine Funktion namens "AI Assist", die dabei hilft, relevante Gesprächsanfänge für die Kontaktaufnahme zu generieren

: Dex bietet eine Funktion namens "AI Assist", die dabei hilft, relevante Gesprächsanfänge für die Kontaktaufnahme zu generieren LinkedIn-Nachrichten mit GPT : Die Dex-Browsererweiterung ermöglicht es Nutzern, LinkedIn-Nachrichten mit GPT zu verfassen und zu beantworten

: Die Dex-Browsererweiterung ermöglicht es Nutzern, LinkedIn-Nachrichten mit GPT zu verfassen und zu beantworten Schnellere KI-Konversationsstarter : Dex hat seine KI-Konversationsstarter verbessert; sie sind schneller und klingen natürlicher

: Dex hat seine KI-Konversationsstarter verbessert; sie sind schneller und klingen natürlicher @ Mention: Diese Funktion ist zwar nicht explizit KI, wurde aber auf die mobile Dex-App ausgeweitet und ermöglicht es Nutzern, Kontakte in Dex zu markieren, was das Hinzufügen mehrerer Kontakte erleichtert

Einschränkungen

Nützlich speziell für Vertriebsmitarbeiter und CRM-Arbeit

Fehlende Funktionen für persönliche Notizen

Preisgestaltung

$12 pro Monat, jährliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen von Kunden

Überprüfen SieCapterra für Kundenrezensionen ### 8. Kopie.ai

Bestens geeignet für die Entwicklung von Ideen und Vorschlägen

Ein Beispiel für eine Eingabeaufforderung in Copy.ai Kopieren.ai ist ein KI-gestütztes Tool zur Erstellung von Inhalten, das speziell für Vermarkter und Unternehmen entwickelt wurde, die hochwertige, ansprechende Inhalte erstellen möchten.

Die Software deckt verschiedene Content-Bedürfnisse ab, wie z. B. Blog-Inhalte, Verkaufstexte, digitale Werbetexte, Website-Texte, eCommerce-Texte und vieles mehr, mit dem Ziel, Unternehmen dabei zu unterstützen, den Traffic zu steigern, die Konversionen zu erhöhen und letztendlich das Wachstum zu verbessern.

Die KI-Funktionen übernehmen die Erstellung von Inhalten, so dass sich Vermarkter auf Strategie und Kreativität konzentrieren können, was die Software eher zu einem umfassenden Marketing-Tool als zu einem herkömmlichen Content-Ersteller macht.

Beste Eigenschaften

Erstellung von Blog-Inhalten : Die Funktion "Blog Content" von Copy.ai erstellt in kürzester Zeit hochwertige Blogbeiträge, indem sie das gewünschte Thema versteht, recherchiert und einen gut geschriebenen und ansprechenden Beitrag erstellt

: Die Funktion "Blog Content" von Copy.ai erstellt in kürzester Zeit hochwertige Blogbeiträge, indem sie das gewünschte Thema versteht, recherchiert und einen gut geschriebenen und ansprechenden Beitrag erstellt Digitaler Anzeigentext : Die Funktion "Digitale Anzeigentexte" verfasst Texte für digitale Anzeigen, die die Zielgruppe ansprechen, Klicks generieren und zu Konversionen führen können

: Die Funktion "Digitale Anzeigentexte" verfasst Texte für digitale Anzeigen, die die Zielgruppe ansprechen, Klicks generieren und zu Konversionen führen können Social Media Inhalte : Copy.ai bietet auch eine "Social Media Content"-Funktion, die ansprechende Inhalte für Social Media-Plattformen wie Twitter, Facebook, Instagram und mehr erstellt

: Copy.ai bietet auch eine "Social Media Content"-Funktion, die ansprechende Inhalte für Social Media-Plattformen wie Twitter, Facebook, Instagram und mehr erstellt SEO-optimierte Website-Texte : Die Funktion "Website Copy" erstellt ansprechende und suchmaschinenoptimierte Texte für Websites, die die Online-Sichtbarkeit erhöhen

: Die Funktion "Website Copy" erstellt ansprechende und suchmaschinenoptimierte Texte für Websites, die die Online-Sichtbarkeit erhöhen Verkaufstexte : Diese Funktion entwirft überzeugende Verkaufstexte, die Unternehmen dabei helfen, die Konversionsrate zu erhöhen, den Umsatz zu steigern und letztendlich zu wachsen

: Diese Funktion entwirft überzeugende Verkaufstexte, die Unternehmen dabei helfen, die Konversionsrate zu erhöhen, den Umsatz zu steigern und letztendlich zu wachsen eCommerce-Texte: Die Funktion "eCommerce Copy" erstellt hochwertige Produktbeschreibungen, Produktnamen und mehr, um eCommerce-Unternehmen dabei zu helfen, sich von der Konkurrenz abzuheben und den Umsatz zu steigern

Beschränkungen

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten im Vergleich zu einigen derAI-Alternativen kopieren* Die Qualität der Inhalte hängt von der Qualität der KI und den Daten ab, mit denen sie trainiert wurde

Erfordert ein Abonnement, was für einige Nutzer ein Hindernis darstellen könnte

Preisgestaltung

Kostenloser Plan : Ermöglicht 2.000 Wörter pro Monat

: Ermöglicht 2.000 Wörter pro Monat Pro-Tarif : $49 pro Monat; bietet unbegrenzte Wörter

: $49 pro Monat; bietet unbegrenzte Wörter Enterprise Plan: Für die Automatisierung von Arbeitsabläufen, Preis nicht angegeben

Kundenbewertungen und -rezensionen

Produkt Hunt: 4.7 von 5 (205 Bewertungen)

9. Writesonic

Das Beste für die Erstellung von Marketingtexten

Erstellen Sie SEO-freundliche Inhalte für Blogs, Facebook-Anzeigen, Google-Anzeigen und Shopify mit Writesonic Writesonic ist ein außergewöhnliches, KI-gestütztes Tool zur Erstellung von Inhalten, das auf die Bedürfnisse von Vermarktern, Content-Erstellern und Unternehmen zugeschnitten ist, die ihren Content-Erstellungsprozess automatisieren möchten.

Die Software zeichnet sich dadurch aus, dass sie menschenähnliche Inhalte in verschiedenen Formaten wie Blogbeiträgen, digitalen Werbetexten, Social-Media-Inhalten und vielem mehr generiert und somit eine umfassende Lösung für die Erstellung von Inhalten darstellt. Obwohl die Software eine Vielzahl von inhaltsbezogenen Aufgaben bewältigen kann, liegt ihr besonderer Schwerpunkt auf der Erstellung ansprechender, überzeugender Texte, um den Traffic zu steigern, die Konversionsrate zu erhöhen und letztendlich das Geschäft zu steigern.

Beste Eigenschaften

AI-Blog-Inhalte : Ermöglicht es Vermarktern, in wenigen Minuten hochwertige Blogbeiträge zu erstellen. Die KI kann das beabsichtigte Thema verstehen, es recherchieren und einen gut geschriebenen und ansprechenden Blogbeitrag erstellen

: Ermöglicht es Vermarktern, in wenigen Minuten hochwertige Blogbeiträge zu erstellen. Die KI kann das beabsichtigte Thema verstehen, es recherchieren und einen gut geschriebenen und ansprechenden Blogbeitrag erstellen Digitaler Anzeigentext : Diese Funktion erstellt überzeugende Texte für digitale Anzeigen, die die Aufmerksamkeit der Zielgruppe erregen, Klicks generieren und zu Konversionen führen können

: Diese Funktion erstellt überzeugende Texte für digitale Anzeigen, die die Aufmerksamkeit der Zielgruppe erregen, Klicks generieren und zu Konversionen führen können Inhalte für soziale Medien : Erstellen Sie aufmerksamkeitsstarke, hochwertige Inhalte für Social-Media-Plattformen wie Twitter, Facebook, Instagram und andere

: Erstellen Sie aufmerksamkeitsstarke, hochwertige Inhalte für Social-Media-Plattformen wie Twitter, Facebook, Instagram und andere Verkaufstexte : Schreiben Sie überzeugende Verkaufstexte, die Unternehmen dabei helfen können, die Konversionsrate zu erhöhen, den Umsatz zu steigern und letztendlich ihr Geschäft auszubauen

: Schreiben Sie überzeugende Verkaufstexte, die Unternehmen dabei helfen können, die Konversionsrate zu erhöhen, den Umsatz zu steigern und letztendlich ihr Geschäft auszubauen eCommerce-Texte: Hochwertige Produktbeschreibungen, Produktnamen und mehr, die eCommerce-Unternehmen dabei helfen, sich abzuheben und den Umsatz zu steigern

Beschränkungen

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten im Vergleich zu anderenWritersonic-Alternativeneinige Benutzer könnten die Anpassungsmöglichkeiten als begrenzt empfinden, da die KI die Inhalte für Sie erstellt

Die Qualität der von der KI generierten Inhalte kann je nach Qualität der KI und der Daten, auf denen sie trainiert wurde, variieren

Für die Nutzung von Writesonic ist ein Abonnement erforderlich, was für manche Nutzer eine Einstiegshürde darstellen kann

Preisgestaltung

Kostenlos : Dieser Plan ist kostenlos und erlaubt 2.000 Wörter pro Monat

: Dieser Plan ist kostenlos und erlaubt 2.000 Wörter pro Monat Pro : Dieser Plan kostet $49 pro Monat und bietet unbegrenzte Wörter

: Dieser Plan kostet $49 pro Monat und bietet unbegrenzte Wörter Enterprise: Dieser Tarif ist für Unternehmenskunden gedacht, die ihre Arbeitsabläufe automatisieren müssen. Die Preise für diesen Plan sind nicht angegeben

Bewertungen und Rezensionen von Kunden

G2: 4.7 von 5 (1805 Bewertungen)

10. Glühwürmchen.ai

Das Beste für Sprachtranskription und Zusammenfassung von Notizen

Automatische Aufzeichnung und Transkription von Meetings mit Fireflies Fireflies.ai ist ein persönlicher KI-Besprechungsassistent und Transkriptionsdienst, der Sprachkonversationen in Echtzeit oder aus hochgeladenen Audio- oder Videodateien transkribiert, mehr als 40 Sprachen unterstützt und mit verschiedenen Akzenten, Dialekten und Terminologien umgehen kann. Dieser KI-Notizdienst kann auch verschiedene Sprecher automatisch oder manuell erkennen und benennen.

Beste Eigenschaften

Integration : Verbinden Sie es mit beliebten Plattformen wie Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype und mehr

: Verbinden Sie es mit beliebten Plattformen wie Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype und mehr Umfangreiche Textbearbeitungsfunktionen : Korrigieren, formatieren, markieren, kommentieren und kommentieren Sie Abschriften

: Korrigieren, formatieren, markieren, kommentieren und kommentieren Sie Abschriften Zusammenfassungen : Die Möglichkeit, intelligente Zusammenfassungen zu erstellen, die die wichtigsten Punkte, Aktionspunkte, Fragen und Entscheidungen aus Gesprächen hervorheben

: Die Möglichkeit, intelligente Zusammenfassungen zu erstellen, die die wichtigsten Punkte, Aktionspunkte, Fragen und Entscheidungen aus Gesprächen hervorheben Suche : Leistungsstarke Such- und Organisationsfunktionen, mit denen Sie jedes Wort, jeden Satz und jedes Thema in den Abschriften finden können

: Leistungsstarke Such- und Organisationsfunktionen, mit denen Sie jedes Wort, jeden Satz und jedes Thema in den Abschriften finden können Freigabe und Zusammenarbeit : Einfache Funktionen für die gemeinsame Nutzung und Zusammenarbeit, mit denen Sie Abschriften per E-Mail, Link oder QR-Code mit anderen teilen können

: Einfache Funktionen für die gemeinsame Nutzung und Zusammenarbeit, mit denen Sie Abschriften per E-Mail, Link oder QR-Code mit anderen teilen können Sprach-Transkription: Zeichnen Sie Besprechungen auf und transkribieren Sie Sprachkonversationen in von ai erstellte Besprechungsnotizen, Besprechungsprotokolle und mehr

Beschränkungen

Die Qualität und Klarheit der eingegebenen Audiodateien kann die Genauigkeit der Transkription beeinflussen. Die KI kann Schwierigkeiten haben, einige Wörter oder Sätze korrekt zu transkribieren, wenn sie ungewöhnlich, technisch oder zweideutig sind

Einige nonverbale Hinweise oder Emotionen, die durch Tonfall, Tonhöhe oder Lautstärke ausgedrückt werden, werden möglicherweise nicht erfasst

Es kann Probleme beim Umgang mit sensiblen oder vertraulichen Daten geben, die Datenschutz- oder Sicherheitsmaßnahmen erfordern

Preisgestaltung

Kostenloser Plan : Ermöglicht bis zu 800 Minuten Speicherplatz pro Platz und Zugang zu unbegrenzten Gesprächen

: Ermöglicht bis zu 800 Minuten Speicherplatz pro Platz und Zugang zu unbegrenzten Gesprächen Pro-Tarif : $10 pro Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung oder $18 pro Nutzer/Monat bei monatlicher Abrechnung, mit bis zu 8000 Minuten Speicherplatz pro Platz und Zugang zu unbegrenzten Transkriptionsguthaben

: $10 pro Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung oder $18 pro Nutzer/Monat bei monatlicher Abrechnung, mit bis zu 8000 Minuten Speicherplatz pro Platz und Zugang zu unbegrenzten Transkriptionsguthaben Business-Plan : 19 $ pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung oder 29 $ pro Benutzer/Monat bei monatlicher Abrechnung, mit unbegrenztem Transkriptionsguthaben und Speicherplatz

: 19 $ pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung oder 29 $ pro Benutzer/Monat bei monatlicher Abrechnung, mit unbegrenztem Transkriptionsguthaben und Speicherplatz Unternehmenstarif: Konzipiert für große Unternehmen, die zusätzliche Sicherheit, Kontrolle und Unterstützung benötigen; kontaktieren Sie uns für ein Angebot

Kundenbewertungen und -rezensionen

Produkt Hunt : 4.7 von 5 (73 Bewertungen)

: 4.7 von 5 (73 Bewertungen) G2: 4.4 von 5 (70 Bewertungen)

Was macht eine gute KI-Notiz-App aus?

KI-Notiz-Apps schlagen hohe Wellen. Aber was unterscheidet eine gute KI-Notiz-App wirklich vom Rest? Welche Funktionen verwandeln ein gewöhnliches Notizentool in ein Kraftwerk der Produktivität? Schauen wir uns das mal an.

Eingebaute KI-Funktionen : Eine gute KI-Notiz-App integriert KI-Funktionen in ihre Plattform, um Zeit zu sparen und einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Die KI sollte Sie bei der Erstellung von Notizen, der Anpassung von Eingabeaufforderungen und der Formatierung unterstützen, um sich an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen

: Eine gute KI-Notiz-App integriert KI-Funktionen in ihre Plattform, um Zeit zu sparen und einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Die KI sollte Sie bei der Erstellung von Notizen, der Anpassung von Eingabeaufforderungen und der Formatierung unterstützen, um sich an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen Sprachnotizen : Ein wesentliches Merkmal jeder KI-App für Notizen ist die genaue Transkription von Sprachnotizen. Ganz gleich, ob Sie sich in einem Meeting oder einer Vorlesung befinden oder einfach nur einen kurzen Gedanken aufzeichnen, die App sollte Ihre gesprochenen Worte effizient erfassen und sie präzise in Text umwandeln

: Ein wesentliches Merkmal jeder KI-App für Notizen ist die genaue Transkription von Sprachnotizen. Ganz gleich, ob Sie sich in einem Meeting oder einer Vorlesung befinden oder einfach nur einen kurzen Gedanken aufzeichnen, die App sollte Ihre gesprochenen Worte effizient erfassen und sie präzise in Text umwandeln Benutzerfreundlich und funktional : Hochwertige KI-Notiz-Apps sind schnell, sicher und zuverlässig und weisen nur wenige Fehler auf. Sie sollten eine reibungslose Benutzererfahrung bieten, die Ihren Denkprozess nicht unterbricht. Der Datenschutz ist von größter Bedeutung, da viele KI-Tools alle Daten für die Funktionalität weitergeben, was bei der Erstellung von Notizen problematisch ist. Die App sollte Ihre Privatsphäre schätzen und Ihre Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung weitergeben

: Hochwertige KI-Notiz-Apps sind schnell, sicher und zuverlässig und weisen nur wenige Fehler auf. Sie sollten eine reibungslose Benutzererfahrung bieten, die Ihren Denkprozess nicht unterbricht. Der Datenschutz ist von größter Bedeutung, da viele KI-Tools alle Daten für die Funktionalität weitergeben, was bei der Erstellung von Notizen problematisch ist. Die App sollte Ihre Privatsphäre schätzen und Ihre Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung weitergeben Erschwingliche Preispläne : Erschwinglichkeit ist bei der Auswahl einer KI-Notiz-App entscheidend. Sie sollte leistungsstarke Funktionen zu einem erschwinglichen Preis bieten

: Erschwinglichkeit ist bei der Auswahl einer KI-Notiz-App entscheidend. Sie sollte leistungsstarke Funktionen zu einem erschwinglichen Preis bieten Anpassbarkeit und KI-Token: Die Option, benutzerdefinierte KI-Tokens einzubinden, kann die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der App erheblich verbessern. Mit dieser Funktion können Sie das Verhalten der KI an Ihre individuellen Anforderungen anpassen und die App so zu einer Erweiterung Ihres eigenen Denkprozesses machen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine gute KI-Notizsoftware fortschrittliche KI-Funktionen nahtlos integriert, die Privatsphäre des Nutzers schätzt, Anpassungsmöglichkeiten bietet und dies alles zu einem erschwinglichen Preis. Das ist das Rezept für eine App, die nicht nur Notizen macht, sondern die gesamte Erfahrung des Notierens transformiert.

Transformieren Sie Ihre Arbeitsweise und schreiben Sie bessere Notizen mit KI-Notiz-Apps

Mit dem Eintritt in ein neues technologisches Zeitalter, in dem KI jeden Aspekt unseres Lebens revolutioniert, wäre es unklug, ihre Implementierung in unseren Notizprozess zu übersehen. KI-Notizen sind nicht nur ein phantasievolles Konzept, das die Erstellung von Notizen vereinfacht, sondern auch ein leistungsfähiges Produktivitätswerkzeug, ein Kanal für Ihre Kreativität und ein strategischer Partner, der Sie befähigt, Ihre Gedanken, Ideen und Assoziationen auf eine ganz neue Ebene zu heben. AI-Tools bieten eine Vielzahl von Funktionen, die früher als Science-Fiction galten - von Sprachnotizen, die Ihre Gedanken präzise transkribieren, bis hin zu umfangreichen Sprachmodellen, die Ihre Notizen optimieren und verbessern. Durch den Einsatz von KI bei der Erstellung von Notizen können Sie nicht nur die Qualität Ihrer Notizen verbessern, sondern auch Ihr Denken, indem Sie flüchtige Gedanken erfassen und in greifbare Erkenntnisse umwandeln.

Es gibt zwar viele Notizen-Apps, aber die besten 1 % der KI-Plattformen für Notizen zeichnen sich dadurch aus, dass sie KI-Funktionen direkt in die Plattform integrieren, sich konsequent für den Schutz der Privatsphäre der Nutzer einsetzen, Sprachnotizen präzise transkribieren, anpassungsfähig und erschwinglich sind. Um das Beste aus Ihren KI-Notizen herauszuholen, ist die Wahl einer App, die all diese Punkte erfüllt, kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit.

Ein KI-Notiztool ist mehr als nur ein Werkzeug - es ist ein transformativer Begleiter auf Ihrer kognitiven Reise. Wenn Sie noch unsicher sind, ob Sie KI in Ihre Notizen integrieren sollen, ist es jetzt an der Zeit, den Schritt zu wagen. Machen Sie sich bereit, eine Welt zu erleben, in der Ihre Notizen nicht nur Informationen speichern, sondern sie formen, schärfen und verbessern und so eine solide Grundlage für eine produktivere, kreativere und aufgeklärtere Zukunft schaffen.

Ganz gleich, ob Sie Ihre Produktivität steigern, eine effektivere Führungskraft werden oder das volle Potenzial Ihrer Kreativität ausschöpfen möchten - die KI-Tools für Notizen bieten Ihnen eine einmalige Gelegenheit, dieses Ziel in die Tat umzusetzen.

Wenn Sie KI für Ihre persönlichen Notizen nutzen möchten, starten Sie eine kostenlose Testversion von Reflect und wenn Sie die KI nutzen möchten, um die Produktivität eines ganzen Teams auf eine neue Stufe zu heben, können Sie mit der ClickUp Brain-Funktionalität jeden Teil Ihrer Arbeit vereinfachen, einschließlich der Erstellung von Notizen - es ist kostenlos für den Einstieg !

Machen Sie nicht nur bessere Notizen, sondern verändern Sie mit KI-Notizen die Art und Weise, wie Sie denken, lernen und arbeiten. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos ---

Gastautor:_

sam Claassen ist der Leiter der Wachstumsabteilung bei Reflect und Gründer der Wachstumsagentur Startup Cookie