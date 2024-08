die 10 besten Copy AI-Alternativen und Konkurrenten 2024

Copy AI ist ein technisches Tool, mit dem Inhalte teams Zeit sparen und produzieren Inhalte mit höherer Konversionsrate. Wie bei den meisten anderen KI-Tools auf dem Markt sind sie noch relativ neu, aber sie haben sich bereits einen Namen gemacht.

Die Benutzer sind begeistert, dass Copy KI das Brainstorming für den Slogan eines Unternehmens erleichtert, die Kontaktaufnahme per E-Mail vereinfacht und programmatische SEO-Blogbeiträge erstellt. Zu den besten Features gehören die Tools zur Ideenfindung, mit denen Sie Schreibblockaden überwinden und im Handumdrehen neue Inhalte skizzieren können.

Copy KI ist zwar nützlich, fällt aber flach, wenn Sie tonnenweise Informationen in Ihre KI-Eingabeaufforderungen einspeisen möchten. Die begrenzten Eingabeoptionen machen es weniger nützlich für Thought-Leadership-Beiträge und ausführliche Forschungsinhalte.

Aber sie sind nicht das einzige Spiel in der Stadt. 👀

In diesem Leitfaden werden die besten Copy KI-Alternativen vorgestellt, einschließlich Details zu den wichtigsten Features, Limitierungen, Preisen und Bewertungen der einzelnen Wettbewerber, damit Sie das beste Tool für Ihr Team auswählen können.

Worauf sollten Sie bei Copy KI Alternativen achten?

Auswahl von Tools für die Erstellung von KI-Inhalten ist einer der schnellsten Wege zu mehr Produktivität im Spiel, aber es ist nicht immer einfach herauszufinden, welche Option zum Stil Ihres Teams passt. Die richtigen Features zu finden und gleichzeitig Ihr Budget im Auge zu behalten, ist nicht immer einfach. Vereinfachen Sie den Prozess, indem Sie sich fragen:

Ist die kostenlose Version des tools zur Erstellung von Inhalten meine Anforderungen? Muss ich ein Upgrade auf eine höhere Stufe vornehmen und wie wirkt sich das auf mein Budget aus?

Wird das gesamte Unternehmen KI-Tools zum Schreiben verwenden? Nur ein paar Abteilungen? Nur ein paar Mitglieder des Teams?

Welche Arten von Inhalten werden Sie mit dem tool erstellen? Benötigen Sie Integrationen mit anderen Apps und Produkten, die für Ihr Geschäft wichtig sind?

Bietet das potenzielle tool Features, die für Ihre Ziele in Bezug auf Inhalte am wichtigsten sind?

Die besten Copy.ai-Alternativen hängen von Ihren Prioritäten, der Art und Weise, wie Sie die Tools in Ihrem täglichen Geschäft einsetzen, und Ihrem Budgetbedarf ab. Lesen Sie weiter, um eine Aufschlüsselung der besten Copy.ai-Konkurrenten zu finden, die Ihnen die Entscheidung leichter (und schneller!) machen wird.🙌

Die 10 besten Copy KI-Alternativen für 2024

Ready? Eingestellt? Los! Hier sind die besten Copy KI-Alternativen, die die Produktivität steigern und Ihre Arbeitsbienen noch erfolgreicher machen. 🐝

verwenden Sie ClickUp's AI Schreibassistent zur Bearbeitung, Zusammenfassung und Verbesserung Ihrer Inhalte

Wir schwärmen natürlich von ClickUp, aber da sind wir nicht die Einzigen! Unsere KI-Tools sind in aller Munde, darunter auch Wirtschaftsmagazine wie Fast Company lobt die Funktionen und die Produktivität, die unsere tools bieten.

Und es ist keine Überraschung, warum. ClickUp AI ist ein Schreibassistent, der von einer Vielzahl von Bereichen genutzt wird, um Inhalte zu erstellen, die das Geschäft ankurbeln. Vertriebsteams werden das Tool gerne zum Verfassen von E-Mails nutzen, während Produkt- und teams zur Erstellung von Testplänen verwenden und Benutzerstudien. Marketing Teams sparen Zeit durch das Erstellen von Briefs für Autoren und das Verfassen von Fallstudien zur Unterstützung von Marketingkampagnen.

Die KI-Funktionen von ClickUp erleichtern Marketing Teams die schnelle Erstellung wichtiger Dokumente wie einer Fallstudie

Ganz gleich, ob Sie Ideen generieren, Texte für Landing Pages schreiben oder lange Inhalte für Ihre Zielgruppe erstellen, ClickUp AI's Schreibassistent macht Sie effizienter. Anstatt 30 Minuten mit der Ideenfindung zu verbringen, geben Sie einfach ein paar Sätze ein und Sie haben in Sekundenschnelle neue Erkenntnisse. So haben Sie mehr Zeit, sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren.📚

ClickUp beste Features

Kostenpflichtige Benutzer haben Zugriff auf mehr als 100 recherchebasierte Tools, die auf bestimmte Abteilungen im Unternehmen zugeschnitten sind. Nachdem Sie aus den verschiedenen Tools für die einzelnen Abteilungen ausgewählt haben, wählen Sie ausklappen für Tonfall und Inputs, um die gewünschten Inhalte zu erstellen

Einfacher Zugriff auf dieKI-Tool zugreifen, indem Sie /AI eingeben und sofort mit der Generierung von Ideen und dem Schreiben von Inhalten zu einem bestimmten Thema beginnen

Generieren Sie Elemente, um anderen Mitgliedern des Teams Aufgaben zuzuweisen und den Prozess der Erstellung von kurzen oder langen Formularen zu optimieren

Nutzen Sie die ClickUp AI Toolbar, um Ihren Text zu verbessern, indem Sie ihn einfach in ClickUp markieren. Das Tool wirkt in Sekundenschnelle und bietet Vorschläge, um den Inhalt kürzer oder länger zu machen oder Rechtschreibung und Grammatik zu verbessern

KI-Texterzeugung

ClickUp Beschränkungen

Nicht alle Ansichten sind auf dem Handy verfügbar... noch nicht

Der ClickUp Free Forever-Plan bietet nur 5 Spaces, was es für Teams schwierig macht (aber Sie können eine kostenlose Testversion eines kostenpflichtigen Plans erhalten)

ClickUp Preise

Fügen Sie ClickUp AI einfach zu jedem bezahlten Workspace für nur $5 pro Mitglied, pro Monat hinzu.

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer business : $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,500+ Bewertungen)

4.7/5 (6,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Jaspis

über Jaspis Das KI-Textwerkzeug Jasper ist ein app zur Erstellung von Inhalten die behauptet, dass Sie 80 % weniger Zeit mit Entwürfen verbringen als zuvor - ein Traum für Ersteller von Inhalten und Marketing-Teams.

Wie bei den meisten KI-Schreib-Tools wird auch hier ständig an den Produkten gearbeitet. Die früheren Pläne "Boss Mode" und "Starter" wurden abgeschafft, und die Benutzer können jetzt aus drei verschiedenen Stufen wählen. Das macht es einfacher, eine Option zu finden, die zu Ihrem Budget passt.

Diese KI-Alternative von Copy ist in Google Chrome integriert und ermöglicht eine schnelle Erstellung von Inhalten. In der Vorlagenbibliothek finden Sie Layouts für mehr als 50 verschiedene Anwendungsfälle - egal, ob es sich um lange Inhalte, Texte für Google-Anzeigen, schriftliche Inhalte für E-Mails oder produktbeschreibungen .

Jasper beste Features

Mit dem tool können Sie Ihren gewünschten Tonfall eingeben und so Ihr Markenzeichen und Ihren Stil in jeden Inhalt integrieren

Verbessern Sie Grammatik, Rechtschreibung und Satzstruktur ganz einfach mit dem Rephrase tool undeditor für Dokumente einstellungen auf der Website. Es ist auch mit Grammarly integriert, so dass Sie Grammatik- und Plagiatsprüfungen direkt in Ihre mit Jasper erstellten Inhalte integrieren können, ohne die Registerkarten wechseln zu müssen

Fünf Vorlagen erleichtern die Erstellung einer Vielzahl von Inhalten, darunter Blogbeiträge, Produktbewertungen, Werbetexte, Bildunterschriften und E-Mails

Helfen Sie Ihrem Inhalt, in Suchmaschinen zu ranken, indem Sie das SEO Keyword Input Tool verwenden, das bis zu drei Keywords in Ihrem Inhalt nachverfolgt

Jasper Art fürKI-generierte Kunst Jasper Beschränkungen

Es gibt keinen Offline-Modus, so dass Sie nicht an Dingen arbeiten können, wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind

Die Preise sind in der Regel höher als bei einigen Mitbewerbern, und selbst bei höherwertigen Plänen müssen Sie für Add-Ons bezahlen

Jasper Preise

Ersteller: Ab 39 $/Monat (ein Benutzer)

Ab 39 $/Monat (ein Benutzer) Teams: Ab 99 US-Dollar/Monat (drei Benutzer, mit der Option, bis zu sieben weitere hinzuzufügen)

Ab 99 US-Dollar/Monat (drei Benutzer, mit der Option, bis zu sieben weitere hinzuzufügen) Business: Benutzerdefinierte Preise (für 10 Mitglieder eines Teams oder mehr)

Jasper-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,700+ Bewertungen)

3. Copysmith

über Copysmith Copysmith ist ein E-Commerce software zum Schreiben von Texten tool, das Ihnen hilft, Ihren Umsatz mit hochwertigen Inhalten zu steigern. Der KI-Writer nutzt die GPT-3-Technologie, um schriftliches Material zu erstellen, das von langen Inhalten wie SEO-optimierten Blogartikeln bis hin zu Marketingtexten wie E-Mails und Präsentationen reicht.

Mit den Features von Copysmith können Sie zeigen, wer Sie als Unternehmen sind, und zwar so, wie Sie es möchten. Mit ein paar Klicks können Sie Inhalte im Tonfall Ihrer Marke erstellen. Dann machen Sie es noch persönlicher, indem Sie diese KI-Alternative bitten, Inhalte speziell für Ihr Publikum zu erstellen, basierend auf Speicherort, Engagement-Rate und Interessen.

Copysmith beste Features

Copysmith bietet Dutzende von Integrationen mit beliebten Tools, darunter Shopify, Zapier, Magento, Amazon und mehr

Die API-Integration ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen Lösungen zu entwickelnproduktivität hacken und Ihr Geschäft voranzutreiben

Dank der Konzentration auf E-Commerce-Texte können Eigentümer von Geschäften in wenigen Minuten umfangreiche Produktbeschreibungen, FAQs und Produktbeschreibungen erstellen

Verwenden Sie die Stimme der Marke undKI SEO tools um Ihre Produkte für den Verkauf auf Ihrer eigenen Shopify-Website oder auf Partnerseiten wie Amazon zu optimieren

Die intuitive Benutzeroberfläche ist stromlinienförmig und einfach zu navigieren, so dass es keine steile Lernkurve gibt, um das Produkt zu benutzen

Copysmith Beschränkungen

Der Starter Plan limitiert Benutzer auf 20.000 generierte Wörter pro Monat, und die Generierung von Produktinhalten in großen Mengen ist nur auf der Pro Preisstufe verfügbar

Es gibt keinen Free-Plan, aber eine Option für eine kostenlose Testversion

Einige Benutzer stoßen auf Fehler, wenn das KI-Tool ihre Schlüsselwörter oder Eingabeaufforderungen nicht richtig interpretiert

Das tool eignet sich gut für die Erstellung kreativer Inhalte, erfordert aber dennoch eine strenge Überprüfung der Fakten

Copysmith Preise

Starter: $19/Monat

$19/Monat Pro: $49/Monat

$49/Monat Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Copysmith Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

4.3/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

4. Writesonic

über Writesonic Die KI-Schreibplattform von Writesonic beschleunigt projektdurchführung indem Sie die Zeit, die Sie für die Entwicklung von Ideen und das Schreiben von Inhalten benötigen, reduzieren. Mit GPT-4 für alle kostenpflichtigen Pläne haben Sie die neueste Technologie zur Hand.✨

Die Features sind so unterteilt, dass sie sich auf Marketing Teams, E-Commerce Seiten, Unternehmer und Autoren konzentrieren. Ganz gleich, ob Sie eine Landing Page erstellen, um den Benutzern Ihr Geschäft näher zu bringen, die Vorteile eines bestimmten Produkts hervorheben oder einen Blogbeitrag verfassen, um komplexe Konzepte zu erklären - das Tool von Writesonic spart Zeit und macht Ihr Team effizienter.

Writesonic beste Features

Mit mehr als 100 Features, darunter ein Plagiatsprüfer, Sprachbefehle und Text-zu-Kunst-Funktionen, gibt es Dutzende von Möglichkeiten, Ihre Inhalte zu verbessern

Mit der GPT-4-Technologie können Sie über aktuelle Ereignisse schreiben, die mit früheren Versionen wie GPT-3 nicht aktuell waren

Dank der Erweiterungen für Google Chrome und der Integration mit Twitter, LinkedIn usw. war es noch nie so einfach, Ihre Inhalte kanalübergreifend weiterzuverwenden

Eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen für nahezu alle Inhalte, die Sie erstellen möchten, spart Ihnen viel Zeit bei der Erstellung von Gliederungen und Layouts

Writesonic Beschränkungen

Der kostenlose Testversion Plan ist auf einen Benutzer limitiert

Sie müssen für jede Art von Inhalt, den Sie erstellen, Guthaben verwenden, was es schwierig macht, große Mengen an Inhalten im Voraus zu planen (sehen Sie sich diese Writesonic-Alternativen an!)

Writesonic Preise

Kostenlose Testversion: Ein Benutzer kann bis zu 10.000 Wörter schreiben

Ein Benutzer kann bis zu 10.000 Wörter schreiben Langform: Ab $12.67/Monat für einen Benutzer mit bis zu 60.000 Wörtern

Ab $12.67/Monat für einen Benutzer mit bis zu 60.000 Wörtern Benutzerdefiniert: Spezielle Preise für Teams und Geschäfte

Writesonic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,700+ Bewertungen)

4.7/5 (1,700+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,700+ Bewertungen)

5. Irgendein Wort

über Beliebiges Wort Anyword ist ein KI-Tool zum Schreiben von Inhalten, das für Blogger und Vermarkter entwickelt wurde. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach Performance-Marketing-Inhalte wie PPC-Kampagnen sowie traditionelle Content-Marketing-Inhalte wie Blogs, Landing Pages und E-Mails erstellen.

Dieses Tool ist eine eher reduzierte Copy AI-Alternative und eignet sich ideal für kleine Geschäfte und Einzelpersonen, die mit Hilfe von durch künstliche Intelligenz generierten Inhalten den Traffic und die Konversionen steigern möchten. Das einfache Tool wird nicht durch Hunderte von Integrationen und speziellen Features überfrachtet. Es ist ein unkomplizierter Ansatz für die Erstellung marketingorientierter Inhalte.

Anyword beste Features

Mit dem Tool von Anyword können Sie Titel, Produktbeschreibungen, Absätze und Betreffzeilen bewerten, um ganz einfach diejenige auszuwählen, die am wahrscheinlichsten am besten funktioniert

Vier verschiedene Modi - darunter AIDA, PAS, Liste und Kreativ - erleichtern die Ideenfindung und Strukturierung von Inhalten nach Ihren Vorstellungen

Die übersichtliche Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen, auch für Anfänger, die noch nie mit einem KI-Schreiber gespielt haben

Anyword Beschränkungen

Das tool ist kreativ, erfordert aber eine gründliche Überprüfung der Fakten

Einige Benutzer waren der Meinung, dass das Feature zur Plagiatsprüfung nicht immer genau war und eine Kontrolle erforderte

Es gibt keine unbegrenzten Pläne

Preise für Anyword

Starter: Ab $24/Monat

Ab $24/Monat Datengesteuert: Ab $83/Monat

Anyword Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (1,100+ Bewertungen)

4.8/5 (1,100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (360+ Bewertungen)

6. Nichesss

über Nichesss Nichesss ist ein Schreib-Tool mit KI-Technologie, das für Content-Marketer und Social-Media-Manager entwickelt wurde, um ihre Produktivität zu steigern. Das Tool für maschinelles Lernen bietet 150 Vorlagen für alles, von langen Blogbeiträgen und Meta-Beschreibungen bis hin zu Google Ads und Content Briefs.

Fügen Sie dieses Content tool zu Ihrem workflow-Automatisierung um Zeit für die Arbeit an anderen Projekten zu gewinnen und Inhalte schneller zu produzieren.🛠️

Nichesss beste Features

Nischenberichte heben dieses KI-Tool von anderen ab. Nutzen Sie dieses Feature, um potenzielle Kunden zu finden und verschiedene Segmente Ihrer Zielgruppe zu identifizieren, um die informativsten Inhalte zu erstellen

Durchsuchen Sie nach Business-Typ, um verschiedene Arten von Inhalten zu identifizieren und um herauszufinden, wonach die Benutzer dieser Zielgruppen suchen

Mit dem Editor für lange Inhalte können Sie in Sekundenschnelle umfangreiche Blogbeiträge erstellen

Nischenspezifische Beschränkungen

Der Algorithmus verarbeitet die Daten nicht so gut wie ein Mensch, daher müssen Sie jeden Inhalt zu erledigen und die Fakten zu überprüfen

Benutzer haben festgestellt, dass sie einen Plagiatsprüfer eines Drittanbieters verwenden müssen, um sicherzustellen, dass der Inhalt original ist

Die kostenlose Testversion kann ein wenig limitiert sein

Preise von Nichesss

Rookie: $19/Monat

$19/Monat Fortgeschrittene: $39/Monat

$39/Monat Pro: $99/Monat

Nichesss Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (4 Bewertungen)

4.5/5 (4 Bewertungen) Kapitelra: NA

7. Pfeffertyp

über Pfeffertyp Dieser KI-Schreibassistent von Peppertype wurde für Freiberufler und kleine Teams, die Inhalte schreiben, entwickelt, wird aber auch von größeren Teams, die Inhalte produzieren, verwendet. Mit dieser KI-Alternative für Copy können Sie in Minutenschnelle neue Ideen entwickeln und Inhalte für Beiträge in sozialen Medien, Blogs, Produktbeschreibungen und vieles mehr verfassen.

Peppertype beste Features

Mit dem Plagiatsprüfer, dem Grammatik-Tool und dem Style Editor können Sie ohne großen Aufwand informative und lesenswerte Inhalte erstellen

Metriken und automatische Prüfungen zeigen Ihnen, welche Inhalte gut funktionieren, um die Konversionen zu steigern und Ihre Inhalte ansprechender zu gestalten

Integrationen mit WordPress machen das Veröffentlichen von Inhalten in langer Form zum Kinderspiel, wenn Sie bereit sind

Nachverfolgung des ROI von Inhalten undmeet KPIs über das intuitive Dashboard

Grenzen des Pfeffertyps

Die Pläne sind teurer als andere Copy.ai-Alternativen (aber es gibt eine kostenlose Testversion)

Es gibt inhaltliche Limits, und es gibt keineerfolg beim Kunden manager, der zusätzlichen Support anbietet

Pfeffertyp-Preise

Premium: $399/Monat einschließlich drei Benutzer, dann $49/Monat für jeden weiteren Benutzer

$399/Monat einschließlich drei Benutzer, dann $49/Monat für jeden weiteren Benutzer Enterprise : Benutzerdefinierte Preise für größere Unternehmen

Peppertype Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

8. Dashword

über Dashword Dashword ist ein KI-Inhaltsgenerator, der es Benutzern ermöglicht, an einem Ort Briefings zu erstellen, Inhalte zu optimieren und den Erfolg zu überwachen. Wie andere KI-Tools zum Verfassen von Texten diese KI-Alternative für Copywriting eignet sich am besten für Teams, die Blogbeiträge und SEO-Inhalte in langer Form erstellen möchten. Es verfügt über ein einfaches Dashboard und eine einfache Benutzeroberfläche und verzichtet auf ausgefallene Add-Ons und Features, die Freiberufler und Blogger nicht benötigen.

Dashword beste Features

Der Content Brief Builder zeigt die Umrisse von Mitbewerbern, Schlüsselwörter und FAQs an, um Ideen für Inhalte und Layouts zu entwickeln

Die Optimierung ist einfacher und schneller als je zuvor, da Sie direkt in der App Echtzeit-Feedback zu SEO-Schlüsselwörtern und der Qualität des Inhalts erhalten

Identifizieren Sie leistungsschwache Beiträge und verfolgen Sie die Keyword-Ränge nach der Veröffentlichung mit dem Content Monitoring tool

Dashword Beschränkungen

Es gibt nur zwei Pläne, so dass es keinen Raum für benutzerdefinierte Anpassungen für Teams gibt

Die Einfachheit des Tools ist für einige ein Vorteil, limitiert aber Teams, die neben Blogbeiträgen mit langen Formularen auch andere Inhalte erstellen möchten

Dashword Preise

Startup: $99/Monat

$99/Monat Geschäft: Ab 349 $/Monat

Dashword Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Kapitelra: NA

9. Rytr

über Rytr Rytr ist ein KI-Tool zum Schreiben von Texten, das bereits von mehr als 5 Millionen Menschen genutzt wird, darunter Werbetexter, Unternehmer und Privatpersonen. Die Schnittstelle ist schnell und einfach zu bedienen.

Beginnen Sie mit der Erstellung eines Anwendungsfalls, z. B. eines Blogbeitrags, vorlage für soziale Medien oder Werbe-E-Mails. Als Nächstes fügen Sie einige kontextbezogene Eingaben oder eine Aufforderung hinzu und lassen diese KI-Alternative Ihren Inhalt in Sekundenschnelle schreiben.

Rytr beste Features

Über 40 Anwendungsfälle und Vorlagen erleichtern die Erstellung einer Vielzahl von Inhalten für unterschiedliche Zielgruppen

Treffen Sie Ihren Tonfall dank 20+ Sprachoptionen

Nutzen Sie Copywriting-Formeln wie PAS und AIDA, um Inhalte zu erstellen, die weniger Bearbeitung durch Ihr Team erfordern

Das KI-Writing-Tool bietet 30 verschiedene Features, um lange Formulare für Zielgruppen im In- und Ausland zu erstellen 🌏

Rytr Beschränkungen

Zeichen-Limits bedeuten, dass Sie nicht so viele Inhalte erstellen können, wie Sie vielleicht möchten

Der unbegrenzte Plan erlaubt nur einen Benutzer

Das tool kann keine Webbeschreibungen oder E-Mail-Kampagnen erstellen

Rytr Preise

Free Plan

Sparen: $9/Monat

$9/Monat Unlimited: $29/Monat

Rytr Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (700+ Bewertungen)

4.7/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (9 Bewertungen)

10. ClosersCopy

über ClosersCopy ClosersCopy ist ein KI-Tool für Vermarkter und Content-Autoren, die SEO-Blogbeiträge und andere Marketingtexte erstellen möchten. Diese KI-Alternative zu Copy verwendet ihre eigene künstliche Intelligenz, um Inhalte zu generieren. Das bedeutet, dass Sie wahrscheinlich andere Ergebnisse erhalten, als wenn Sie ein auf GPT trainiertes Tool verwenden. Mit mehr als 700 Frameworks stehen Ihnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Verfügung, um einzigartige Inhalte für Ihre Leser zu erstellen.

ClosersCopy beste Features

Die große Bibliothek mit über 50 Vorlagen in 127 Sprachen ermöglicht es Ihnen, verschiedene Arten von Inhalten in wenigen Minuten zu erstellen

Anstelle von GPT-3 wird ein eigener KI-Algorithmus verwendet, um einzigartige Inhalte zu erstellen (ideal für Produktbeschreibungen und Werbetexte), die Sie auf anderen Websites nicht finden

ClosersCopy Beschränkungen

Die Funktion "Einblicke" ist limitiert, was es schwierig macht, einen detaillierten Überblick über die Leistung des Inhalts zu erhalten

Keine Grammatik- oder Plagiatsprüfung bedeutet, dass Sie mehr Arbeit zu erledigen haben, wenn es um die Bearbeitung geht

ClosersCopy Preise

Power: $49.99/Monat

$49.99/Monat SuperPower: $79.99/Monat

$79.99/Monat Super Power Squad: $99.99/Monat

ClosersCopy Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (7 Bewertungen)

3.8/5 (7 Bewertungen) Capterra: NA

Sparen Sie Zeit und schreiben Sie großartige Inhalte mit der besten Copy KI Alternative

Dank der KI-Textsoftware ist das Schreiben großartiger Inhalte nicht mehr so schwer wie früher. Mit diesen Tools für maschinelles Lernen schreiben Sie mehr und schneller Inhalte - und erhöhen so Ihre Reichweite und die Konversionsrate auf Ihrer Website.

Achten Sie bei der Wahl einer KI-Copy-Alternative darauf, dass sie Features bietet, die Ihre Produktivität sicher steigern werden. Die ClickUp App herunterladen noch heute herunter und erstellen Sie hochwertige Inhalte in einem Bruchteil der Zeit mit unserem KI-Schreibassistenten-Tool.