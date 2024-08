die 10 besten Writesonic-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Writesonic kann ein nützliches Tool für Teams sein, die ihre Inhaltserstellung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) verbessern wollen, aber es ist nicht die einzige Software dieser Art auf dem Markt. Im Jahr 2024 haben Sie die Qual der Wahl, wenn es um Tools und Apps geht, die das Schreiben, Bearbeiten und Optimieren von Inhalten erleichtern sollen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Writesonic-Alternativen vor, die heute verfügbar sind. Wir stellen ihre Funktionen, Vorteile, Einschränkungen, Preise und Produktbewertungen vor, damit Sie die beste Option für Ihre Bedürfnisse finden können.

Lassen Sie uns die besten Writesonic-Konkurrenten auf dem Markt untersuchen.

Worauf sollten Sie bei einer Writesonic-Alternative achten?

Bevor Sie zu einem anderen KI-Schreibprogramm wechseln, sollten Sie sich zunächst überlegen, wonach Sie suchen.

Writesonic bietet KI-gesteuerte Funktionen für das Schreiben von Inhalten wie Paraphrasierung, Artikelzusammenfassung, Texterweiterung und Produktbeschreibungen. Finden Sie heraus, welche dieser Funktionen für Sie unverzichtbar sind, und stellen Sie Ihre Auswahlliste entsprechend zusammen.

Überlegen Sie, was Ihnen an Writesonic gefällt und was nicht. Manche mögen das auf Credits basierende System, während andere ein Tool bevorzugen, das eine unbegrenzte Anzahl von Wörtern zur Verfügung stellt. Die zusätzlichen Funktionen von Writesonic, wie z. B. Bildgeneratoren und Chatbot-Builder, könnten Ihnen gefallen, oder Sie lassen diese lieber weg und wechseln zu einem Tool, das sich ganz auf das Schreiben und die Zusammenarbeit konzentriert.

Überlegen Sie, was Sie von Ihrem AI-Schreibwerkzeug für Sie zu tun, und suchen Sie auf dieser Grundlage nach Optionen.

Die 10 besten Writesonic-Alternativen für 2024

Die KI-Funktionen von ClickUp machen es Marketing-Teams leicht, wichtige Dokumente wie eine Fallstudie schnell zu erstellen

Heutzutage sind wir immer auf der Suche nach mehr Inhalt, um unsere content-Kalender und schreibwerkzeuge sind eine der besten Möglichkeiten, um den Umfang zu erhöhen. ClickUp bietet Ihnen eine Möglichkeit, Ihren Schreibprozess zu beschleunigen, indem Sie alle Ihre Dokumente, Wikis und Dateien an einem Ort haben - so können Sie Arbeitsabläufe rationalisieren und effektiver arbeiten.

Die übersichtliche Oberfläche und die integrierten Werkzeuge von ClickUp bieten Ihnen einen unkomplizierten und dennoch funktionsreichen Ort für die Arbeit an hochwertigen Inhalten. Ganz gleich, ob Sie einen neuen Blogbeitrag verfassen oder einen Prozess für eine Produkteinführung schreiben, die ClickUp textverarbeitungssoftware ist intuitiv und einfach zu bedienen.

Verwenden Sie Vorlagen, um das Gefühl einer leeren Seite zu beseitigen, fügen Sie Formatierungs- und Stiloptionen hinzu und sehen Sie die Anzahl der Wörter und die Lesezeit. Arbeiten Sie mit Teammitgliedern in Echtzeit oder asynchron zusammen, und teilen Sie Ihre Inhalte mit Stakeholdern und Freiberuflern über einfache, teilbare Links.

ClickUp ist ein unglaubliches, mehrdimensionales Werkzeug für Produktivität und Zusammenarbeit und ist es definitiv wert, als Lösung für die weiteren Bedürfnisse Ihres Teams erkundet zu werden. Plus, ClickUp AI wird die Art und Weise, wie Sie in ClickUp an Inhalten arbeiten, für immer verändern.

Die besten Funktionen von ClickUp:

Erweiterte Styling- und Formatierungsoptionen - Lesezeichen einbetten, Tabellen hinzufügen und mehr

Einfach zu verwendende Vorlagen, die Schreibblockaden beseitigen helfen

Anzeige von Wortanzahl, Zeichenzahl und Lesezeit in Ihren Dokumenten

Verbinden Sie Ihre Dokumente mit Ihren Arbeitsabläufen, um die Ausführung zu erleichtern

Fügen Sie verschachtelte Seiten hinzu, um mühelos Wissensdatenbanken und Wikis zu erstellen

Bearbeitung und Zusammenarbeit in Echtzeit

Docs kategorisieren und Ressourcen organisieren

Erstellen Sie gemeinsam nutzbare Links und verwalten Sie Berechtigungen für verschiedene Zugriffsebenen

Verwenden Sie ClickUp zusammen mit anderen Funktionen, um Ihreprozess der Inhaltserstellung* Integrationen mit über 1.000 der besten heute verfügbaren Arbeitstools

ClickUp Einschränkungen:

ClickUp verfügt noch nicht über eineAI-Texterstellung tool - aber das kommt sehr bald mitClickUp 3.0* Es kann eine Weile dauern, bis man alle Funktionen von ClickUp kennengelernt hat und weiß, wie man sie am besten einsetzt

ClickUp Preise:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (6,700+ Bewertungen)

4.7/5 (6,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. Kopie.ai

Über Kopieren.ai Copy.ai war eine der ersten KI-Inhaltsgeneratoren auf dem Markt, und dieses Schreibwerkzeug wird im Zuge der Weiterentwicklung der Technologie ständig um neue Funktionen erweitert. Diese KI-Schreibassistent kann Vermarktern, Bloggern und Content-Erstellern dabei helfen, hochwertige Inhalte für ihre Blogs, Facebook- und Google-Anzeigentexte, Produktbeschreibungen und Landing Pages zu verfassen - und das dank der Hilfe von KI schneller.

Copy.ai beste Eigenschaften:

Intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche

Unbegrenzte Anzahl von Wörtern anstelle eines kreditbasierten Systems

Zugang zu 25+ Sprachen mit einem kostenpflichtigen Abonnement

Copy.ai Einschränkungen:

Wie bei den meisten KI-Tools mangelt es einigen Nutzern manchmal an Kreativität

Einige Benutzer wünschen sich einen besseren Weg, umprojekte und Dateien zu dokumentieren Kopie.ai Preisgestaltung:

Gratisplan

Pro: $49/Monat für 5 Benutzer

$49/Monat für 5 Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (160+ Bewertungen)

4.8/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

3. Vereinfacht

Über Vereinfacht Der nächste auf unserer Liste der Writesonic-Alternativen ist Simplified. Simplified ist ein All-in-One-Ziel für Teams, die KI skalierbar einsetzen möchten. Die App bietet nicht nur einen KI-Autor für Ihren Content-Erstellungsprozess, sondern auch Grafiken, Videobearbeitung und KI-Funktionen für soziale Medien -alles in einem einzigen Plan. Das ist praktisch für Teams, die ihre Erfahrungen rationalisieren wollen.

Vereinfachte beste Eigenschaften:

Nützliches Drag-and-Drop-Schnittstellensystem

Schlägt verwandte Bilder vor, die zu Ihrem Inhalt passen

Integrierte Genehmigungsfunktionen für einen vereinfachten Arbeitsablauf

Vereinfachte Einschränkungen:

Einige Nutzer berichten, dass sich die Inhalte, die schon lange vorhanden sind, wiederholen können

Die Verwaltung der Formatierung kann manchmal schwierig sein

Vereinfachte Preisgestaltung:

Für immer kostenlos

Kleines Team: $30/Monat für 5 Mitglieder

$30/Monat für 5 Mitglieder Geschäft: $50/Monat für 5 Mitglieder

$50/Monat für 5 Mitglieder Wachstum: $125/Monat für 5 Mitglieder

Vereinfachte Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (800+ Bewertungen)

4.7/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (80+ Bewertungen)

4. Jaspis

Über Jaspis Neben Copy.ai, Jasper AI (früher bekannt als Jarvis) stieg zur Popularität als marketing-Teams und Unternehmer begannen, sich für KI zu interessieren schreibwerkzeugen. Der Schwerpunkt von Jasper liegt auf der Markenstimme, und die App soll Ihnen dabei helfen, das Beste daraus zu machen, indem Sie Inhalte erstellen, die zu Ihrem Tonfall und Schreibstil passen.

Jasper beste Eigenschaften:

Kollaboratives Arbeiten mit Echtzeit-Bearbeitungen und Team-Management-Funktionen

Scannen Sie Ihre Website, um Ihren Tonfall zu erkennen und entsprechende Inhalte zu erstellen

Integrierte Plagiatsprüfung

Jasper Art zugenerierung von AI-Kunstbildern Jasper Einschränkungen:

Es fällt eine zusätzliche monatliche Gebühr an, wenn Sie Jasper Art zur Ergänzung Ihres Schreibens hinzufügen möchten

Einige Nutzer finden die Drei-Faktor-Authentifizierung lästig

Jasper Preise:

Schöpfer: 49 $/Monat für 1 Benutzer

49 $/Monat für 1 Benutzer Teams: $125/Monat für 3 Benutzer

$125/Monat für 3 Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Jasper Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,700+ Bewertungen)

5. Rytr

Über Rytr Rytr ist ein KI-Schreibassistent, der den Schreibprozess für Inhalte beschleunigt. Dieses Tool verfügt über mehr als 40 Vorlagen, die Ihnen beim Schreiben von E-Commerce-Texten, E-Mail-Texten, Facebook-Werbetexten, Produktbeschreibungen und vielem mehr helfen - auch wenn Sie kein Experte für Inhalte sind.

Rytr beste Eigenschaften:

Benutzerfreundliche Plattform und Schnittstelle

Erstellen von Aufträgen auf Basis von Vorlagen oder eigenen Textenziele und OKRs* Eingebauter Tonfall und Copywriting-Frameworks fürlangform-Inhalte und Newsletters Rytr Einschränkungen:

Manchmal stimmen das Thema der Geschichte und die Ausgabe nicht überein

Einige Benutzer berichten, dass die Ausgabe mitten im Gedanken enden kann, anstatt am Ende eines Satzes, wenn Sieinhalt generiert Rytr Preisgestaltung:

Frei

Sparen: $9/Monat

$9/Monat Unbegrenzt: $29/Monat

Rytr Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (750+ Bewertungen)

4.7/5 (750+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (5+ Bewertungen)

6. Wordtune

Über Wordtune Wordtune ist ein KI-gestützter Schreibassistent, der Ihnen helfen soll, das, was Sie meinen, so gut wie möglich auszudrücken. Wordtune konzentriert sich darauf, Ihnen als KI-Schreiber zu helfen, der auch Rechtschreibfehler finden kann. Dies ist eine großartige Option für Content-Autoren, da sie Texte erstellt, die nicht nur optimiert sind, sondern sich auch persönlich und ansprechend anfühlen, was sie zu einer unserer besten Alternativen zu Writesonic macht.

Wordtune beste Eigenschaften:

Schreiben Sie Ihre eigenen Worte um so um, dass sie Ihrer Absicht oder Ihren Zielen für Ihren Blogbeitrag entsprechen

Verbessern Sie Ihre Grammatik und Satzstruktur

Sie können mühelos Fakten hinzufügen und Quellen zitieren

Wordtune Einschränkungen:

Es gibt keine Möglichkeit, einen bestimmten Tonfall einzustellen, wie es andere Apps bieten

Einige Nutzer wünschen sich eine API und mehr Integrationen mit anderer Software, wie WordPress

Wordtune Preise:

Kostenlos

Premium: $24.99/Monat

$24.99/Monat Premium für Teams: Kontakt für Preisgestaltung

Wordtune Bewertungen und Rezensionen:

7. Beliebiges Wort

Über Beliebiges Wort Anyword ist ein KI-gestütztes software zum Schreiben von Texten ein Tool, das Sie beim Schreiben verschiedener Arten von Inhalten unterstützt, die auf Konversion ausgerichtet sind. Die Stärke dieser App liegt in der Verwendung von Predictive Analytics und Copy Scoring, um Texte mit Blick auf den Verkauf zu verfassen.

Anyword beste Eigenschaften:

Umschreiben von Inhalten, um sie ansprechender und konversionsorientierter zu machen

Integrierte SEO-Optimierung für Blog-Inhalte

Analysieren Sie den Text in Ihremwebsite, Social-Media-Kanäle und E-Mail-Marketing Einschränkungen von Anyword:

Einige Benutzer wünschen sich einen eingebauten Zitierdienst oder eine Funktion

Es kann einige Wiederholungen geben innerhalb vongeneriertem Inhaltvorkommen, insbesondere bei größeren Längen

Anyword Preise:

Starter : $29/Monat

$29/Monat Datengesteuert: $99/Monat

$99/Monat Anyword für Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Anyword Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (1,150+ Bewertungen)

4.8/5 (1,150+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (370+ Bewertungen)

8. TextWizard

Über TextAssistent TextWizard unterstützt Teams bei der Erstellung besserer Marketingtexte dank KI-gestützter Tools und Funktionen. Mit dem Tool können Marketingexperten zeit zu sparen und schnell zu skalieren, mit Inhalten, die für eine gute Platzierung in Suchmaschinen konzipiert sind. Das Tool ist relativ neu und hat eine leicht zu lesende produktfahrplan -mit Hilfe von ClickUp teilbar und benutzerfreundlich gemacht.

TextWizard beste Eigenschaften:

Erstellen Sie Ihre eigenen wiederholbaren "Generierungsrezepte" auf der Grundlage Ihrer Ziele

Generieren Sie Langform-Inhalte,beiträge für soziale Medienelevator Pitches, und mehr

Wiederverwendung vorhandener Inhalte zur schnellen Skalierung

TextWizard Einschränkungen:

Einige Nutzer wünschen sich mehr Eingabeaufforderungen für Langform-Inhalte

TextWizard ist nicht so umfangreich wie andere heute verfügbare KI-Schreibprogramme

Preise für TextWizard:

Kostenlos

Pro: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Team: $99/Monat pro Benutzer

TextWizard Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Ingwer

Über Ingwer Ginger ist ein KI-Schreibassistent, der Einzelpersonen und Teams helfen soll, selbstbewusster zu schreiben. Dieses KI-gestützte Tool hilft bei der Korrektur der Grammatik, macht Vorschläge für eine ansprechendere Sprache und verleiht alltäglichen Inhalten Stil und Flair.

Die besten Funktionen von Ginger:

Korrektur von Grammatik- und Rechtschreibfehlern mit einem Klick

Umformulierung vorhandener Inhalte, um Sätze zu verkürzen oder interessanter zu gestalten

Integration mit gängigen Tools wie Microsoft Word und Gmail

Ginger Einschränkungen:

Einige Benutzer berichten über Kompatibilitätprobleme mit der Microsoft Office Suite* Manchmal kann eine Umformulierung die Bedeutung oder Absicht eines Satzes verändern

Ingwer-Preise:

Premium: $13.99/Monat

$13.99/Monat Ginger Teams: $4.99/Monat pro Mitglied

Ginger Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (80+ Bewertungen)

10. Pfeffer Inhalt

Über Pepper Inhalt (ehemals Pepper Type) Pepper Content - ehemals Pepper Type - ist eine KI-gestützte content-Marketing-Plattform die Teams, Daten und Inhalte zusammenbringt und so zur zentralen Anlaufstelle für Marketer bei der Erstellung und Optimierung von Inhalten wird. Dieses Tool war früher unter dem Namen Peppertype AI bekannt, aber die Plattform ist seitdem gewachsen und hat neue Funktionen hinzugefügt - und hat einen neuen Namen, der dazu passt.

Die besten Funktionen von Pepper Content:

Schreiben Sie optimierte Inhalte mit dem SEO-Schreibassistenten

Verfolgen Sie Keywords und unterstützen Sie Ihre SEO-Ziele

Nahtlose Erfahrung mit Pepper AI und Pepper Docs zum Schreiben

Pepper Content Einschränkungen:

Einige Nutzer sind enttäuscht über den Richtungswechsel im Vergleich zu den Ursprüngen von Peppertype

Einige Nutzer finden die Benutzeroberfläche manchmal überwältigend

Pepper Content Preise:

Premium: $399/Monat für 3 Benutzer

$399/Monat für 3 Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Pepper Content Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (470+ Bewertungen)*

4.6/5 (470+ Bewertungen)* Capterra: 4.7/5 (500+ Bewertungen)*

*Die Mehrheit der verfügbaren Bewertungen bezieht sich nur auf Pepper Type.

Finden Sie den richtigen Writesonic-Konkurrenten für Sie

Writesonic ist ein großartiges KI-gestütztes Schreibprogramm, aber es gibt auch andere Optionen. Verwenden Sie diesen Leitfaden, um zu entscheiden, welche Writesonic-Alternativen Sie in die engere Auswahl nehmen und testen sollten, um das ideale KI-Schreibprogramm für Sie zu finden.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool sind, das so viel mehr kann als nur schreiben, sollten Sie ClickUp ausprobieren. Unsere All-in-One-Plattform verbindet das Schreiben mit Zusammenarbeit, Produktivität, Aufgabenmanagement und vielem mehr. Nehmen Sie Kontakt mit unserem Team auf oder melden Sie sich kostenlos an und erkunden Sie die Funktionen noch heute.