die 10 besten Textverarbeitungsprogramme im Jahr 2024 (kostenlos und kostenpflichtig)

Was tun Sie, wenn Sie an einer virtuellen Konferenz teilnehmen oder wenn Ihr Chef Ihnen seine besten Produktivitätstipps gibt? Sie öffnen ein digitales Dokument und machen sich Notizen. 📝

... wahrscheinlich mit derselben Textverarbeitungssoftware, die Sie seit der neunten Klasse benutzen. 👀

Textverarbeitungssoftware ist nicht mehr das, was sie einmal war - sie ist besser.

Diese Tools haben sich über die langweiligen leeren Bildschirme hinaus entwickelt, zu deren Verwendung wir uns gezwungen sahen. Jetzt kann Textverarbeitung sogar Spaß machen!

Rich Text Editing, dynamische Formatierung, intuitive Schreibhilfe und die Funktionen für die Zusammenarbeit sind einige der größten Vorteile der besten Textverarbeitungssoftware. Aber das Beste daran? Es ist auch unglaublich erschwinglich.

Wir stellen Ihnen alle wichtigen Textverarbeitungsfunktionen vor und zeigen Ihnen die 10 besten Textverarbeitungsprogramme für jedes Team, jeden Schreibstil und jeden Anwendungsfall! Mit detaillierten Funktionsvergleichen, Vor- und Nachteilen, Preisen, Bewertungen und vielem mehr!

Was ist eine Textverarbeitungssoftware?

Textverarbeitungssoftware ist eine Anwendung zum Erfassen, Formatieren und Bearbeiten jeglicher Art von Schriftstücken - seien es Ihre allgemeinen Gedanken, Besprechungsnotizen, Arbeitsanweisungen oder E-Mail-Entwürfe. Sie denken dabei vielleicht sofort an Schreibmaschinen, aber die Vorteile von Textverarbeitungssoftware gehen weit darüber hinaus. Dank der modernen Entwicklung von projektmanagementsoftware , Tools für die Zusammenarbeit und ein intuitives Design - Textverarbeitungssoftware kann mehr, als Sie je für möglich gehalten hätten! Sie können ein Dokument zusammen mit Ihren Kollegen bearbeiten, dokumente nach Kategorien ordnen , geben Sie sie über einfache Links weiter, und lassen Sie Ihrer Kreativität mit reichhaltigen Formatierungen freien Lauf. Und das ist heutzutage nur das absolute Minimum!

Die Sache ist die, dass es heutzutage eine Menge Textverarbeitungssoftware gibt, aus der man wählen kann.

Wir würden sogar darauf wetten, dass Ihnen in diesem Moment einige davon einfallen! Vielleicht haben Sie sogar eine Top 3!

Aber angesichts der vielen neuen, flexiblen und aufregenden Funktionen, mit denen Textverarbeitungsprogramme täglich ausgestattet werden, ist es wichtig zu wissen, worauf Sie bei Ihrer bevorzugten Software achten müssen, damit sie Ihrem Anwendungsfall am besten gerecht wird und Sie das meiste für Ihr Geld bekommen.

Worauf sollten Sie bei Textverarbeitungsprogrammen achten?

Bei all dem Gerede über fortschrittliche Funktionen stellt sich die Frage: Wie sieht diese Funktionalität eigentlich aus?

Sie müssen sich nicht mit den grundlegenden Funktionen zufrieden geben, mit denen wir aufgewachsen sind. Sie müssen auch nicht viel Geld ausgeben, um Zugang zu einer leistungsstarken Software zu erhalten, die Ihre Dokumente viel weiter bringen kann!

Mehrere Teammitglieder bearbeiten gleichzeitig ein Dokument in ClickUp Docs

Hier ist eine Liste unserer Lieblingsfunktionen, auf die Sie bei Ihrer nächsten Textverarbeitungssoftware unbedingt achten sollten:

Einfache Bedienung : Stellen Sie sicher, dass Ihre Software einfach zu erlernen ist, mit anderen geteilt werden kann und Ihre meistgenutzten Funktionen effizient unterstützt

: Stellen Sie sicher, dass Ihre Software einfach zu erlernen ist, mit anderen geteilt werden kann und Ihre meistgenutzten Funktionen effizient unterstützt Cloud-basiert und ein zuverlässiger Offline-Modus : Dinge passieren! Es kann vorkommen, dass Sie Ihre WLAN-Verbindung verlieren, das Gerät wechseln müssen oder gebeten werden, Ihre Dokumente an Ort und Stelle zu teilen. Die Cloud-basierte Software und die Offline-Funktionalität stellen sicher, dass diese Hürden kein echtes Problem darstellen

: Dinge passieren! Es kann vorkommen, dass Sie Ihre WLAN-Verbindung verlieren, das Gerät wechseln müssen oder gebeten werden, Ihre Dokumente an Ort und Stelle zu teilen. Die Cloud-basierte Software und die Offline-Funktionalität stellen sicher, dass diese Hürden kein echtes Problem darstellen Kollaborationsfunktionen : Diese Funktionen ermöglichen es Ihnen, Dokumente in Echtzeit mit dem Team zu bearbeiten und zu entwickeln! Mit Übersichtlichkeit und ohne Überschneidungen. Und betrachten Sie es als einen Bonus, wenn Sie auch Ihr Team taggen oder Ihren Text kommentieren können

: Diese Funktionen ermöglichen es Ihnen, Dokumente in Echtzeit mit dem Team zu bearbeiten und zu entwickeln! Mit Übersichtlichkeit und ohne Überschneidungen. Und betrachten Sie es als einen Bonus, wenn Sie auch Ihr Team taggen oder Ihren Text kommentieren können Benutzerdefinierte Berechtigungen und Freigabe : Vor allem, wenn Sie häufig mit Interessengruppen, Kunden oder anderen Abteilungen zusammenarbeiten, ist es wichtig, dass Sie festlegen können, wer Ihre Arbeit bearbeiten, anzeigen oder darauf zugreifen darf

: Vor allem, wenn Sie häufig mit Interessengruppen, Kunden oder anderen Abteilungen zusammenarbeiten, ist es wichtig, dass Sie festlegen können, wer Ihre Arbeit bearbeiten, anzeigen oder darauf zugreifen darf Versionsgeschichte : Auf diese Weise können Sie eine digitale Papierspur anlegen. Und wenn Sie einen Fehler machen, können Sie zurückgehen und Ihren Text wiederherstellen

: Auf diese Weise können Sie eine digitale Papierspur anlegen. Und wenn Sie einen Fehler machen, können Sie zurückgehen und Ihren Text wiederherstellen Integrationen: Je mehr Integrationen, desto mehr Informationen können Sie in Ihre Dokumente aufnehmen! Und das gilt in beide Richtungen: Mehrere Integrationen mit der von Ihnen gewählten Textverarbeitungssoftware bedeuten, dass Sie auch von praktisch überall und von jedem anderen Programm aus auf Ihre Dokumente zugreifen können

Erstellen Sie detaillierte Wikis, verwalten Sie Arbeitsabläufe und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich aus

10 beste kostenlose Textverarbeitungssoftware Beispiele in 2024

Es gibt keinen Grund, warum Ihre Textverarbeitungssoftware nicht spannend, dynamisch oder kollaborativ sein kann.

Digitale Editoren und die gemeinsame Nutzung von Dokumenten haben in den letzten zehn Jahren einen weiten Weg zurückgelegt, und wir haben jede Menge Software, die dieses Wachstum widerspiegelt! Die Herausforderung besteht nun darin, ein Tool zu finden, das auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist und zu Ihrem Arbeitsstil passt.

Was tun Sie also? Sie greifen auf diese Liste zurück!

Wir haben die besten Textverarbeitungsprogramme recherchiert und getestet, um Ihnen 10 unserer Favoriten vorzustellen, basierend auf ihren besten Funktionen, Einschränkungen, Preisen, Bewertungen und mehr!

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und schrägstrich-Befehle um effizienter zu arbeiten

ClickUp ist der ultimative Alles-in-Einem produktivitätswerkzeug für Teams aus verschiedenen Branchen, um ihre Arbeit auf einer gemeinsamen Plattform zu zentralisieren. ClickUp ist bekannt für seine vielfältigen, vollständig anpassbaren Funktionen, darunter eine integrierte dokumenten-Editor um alles zu erstellen, von einfachen Aufgabenlisten bis hin zu detaillierten Wikis, und diese dann direkt mit Ihrem Arbeitsablauf zu verbinden.

Mit der Möglichkeit, Text in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln, Daten aus praktisch jedem anderen Arbeitswerkzeug einzubetten und in Echtzeit an Dokumenten zusammenzuarbeiten, ClickUp Docs ist das ideale Textverarbeitungsprogramm für Teams, Studenten und Unternehmen gleichermaßen.

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp AI zur Unterstützung beim Schreiben überzeugender Texte, Brainstorming, Bearbeiten, Korrekturlesen, Zusammenfassen von Notizen und mehr!

Erweiterte Textverarbeitungs- und Arbeitsverwaltungsfunktionen überjedes Preismodell, sogar kostenlos für immer

Betten Sie Medien, Tabellen, Lesezeichen und sogar andere Dokumente in ClickUp Docs ein, um mehr Kontext und Wert in Ihre Roadmaps und Wissensdatenbanken zu bringen

Die Live-Erkennung in ClickUp Docs ermöglicht es Teams, dasselbe Dokument in Echtzeit zu bearbeiten, beizutragen und zu kommentieren

Verknüpfen Sie Docs mit Aufgaben und fügen Sie Widgets hinzu, um Arbeitsabläufe automatisch von Ihrem Dokumenteneditor aus zu aktualisieren

Verwandeln Sie hervorgehobenen Text inaktionspunkte und delegieren Sie sie an das Team mit dem Threadkommentaren und @mentions* Hunderte vonvorlagen für jeden Anwendungsfalldarunter mehrere, die speziell für ClickUp Docs erstellt wurden

Einfaches und sicheres Teilen per URL für Gäste, Mitarbeiter oder sogar öffentlichen Zugang

Über 1.000 Integrationen zum Einbetten von Arbeiten in ClickUp Docs von praktisch überall

Verschachtelte Seiten und Styling-Optionen, um visuelle Hierarchien innerhalb jedes Dokuments zu erstellen

Verwenden Sie den ClickUp AI Schreibassistenten, um Ihr Schreiben zu verbessern

ClickUp Nachteile

Es kann eine gewisse Eingewöhnungszeit erforderlich sein, um alle fortgeschrittenen Funktionen von ClickUp zu erlernen

Einige Ansichten werden in der mobilen App noch nicht angeboten

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Benutzer, pro Monat

: $7 pro Benutzer, pro Monat Business : $12 pro Benutzer, pro Monat

: $12 pro Benutzer, pro Monat Unternehmen : Kontaktieren Sie ClickUp für individuelle Preise

: Kontaktieren Sie ClickUp für individuelle Preise ClickUp AI: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $5 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,680+ Bewertungen)

4.7/5 (5,680+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,540+ Bewertungen)

2. Microsoft Word

über Microsoft WordMicrosoft Word ist ein leistungsstarkes Textverarbeitungsprogramm, mit dem jeder Word-Dokumente, Tabellenkalkulationen, E-Mails und vieles mehr erstellen kann. Es ist Teil der Microsoft Büro Suite, die eine einfache Integration mit anderen Microsoft-Produkten wie Excel und PowerPoint ermöglicht.

Word bietet verschiedene Funktionen, die Ihnen helfen, organisiert zu bleiben, z. B. Vorlagenoptionen für verschiedene Arten von formalen Dokumenten und erweiterte Bearbeitungswerkzeuge. Sie können Bilder, Tabellen, Diagramme, Hyperlinks und andere Medien hinzufügen, um das Aussehen Ihrer MS Word-Dokumente zu verbessern. Das Programm bietet auch viele Funktionen, die das Erstellen von Dokumenten effizienter machen, wie z. B. eine Rechtschreibprüfung, eine Autokorrektur und einen Thesaurus.

Microsoft Word beste Eigenschaften

OneDrive-Speicher zum Speichern und Zugreifen auf Dokumente von überall aus

Zusammenarbeit in Echtzeit zum Teilen und Bearbeiten mit anderen

Rechtschreib- und Grammatikprüfung

Mobile App

Einschränkungen von Microsoft Word

Die Funktionen in der Symbolleiste sind von Version zu Version unterschiedlich

Viele Funktionen von Word-Formularen werden nicht übertragen und führen beim Drucken von Dokumenten zu Formatbrüchen

Preise für Microsoft Word

Microsoft Word ist als eigenständige Version für 159,99 $ oder mit einem Microsoft 365-Abonnement erhältlich

Microsoft Word Bewertungen und Rezensionen

Kapitelra: 4.7/5 (1,600+ Rezensionen)

4.7/5 (1,600+ Rezensionen) G2: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

3. Google Docs

über Google-DokumenteGoogle-Dokumente ist ein Online-Textverarbeitungsprogramm, mit dem Sie ganz einfach professionelle Dokumente erstellen und bearbeiten können. Mit zusammenarbeit in Echtzeit tools bietet Google Docs eine Plattform für gruppen von Personen, die an einem einzigen Projekt zusammenarbeiten und stellen so sicher, dass jeder über den Fortschritt des Dokuments auf dem Laufenden bleibt. Funktionen wie Vorlagen und automatische Formatierung sorgen für ein professionelles Erscheinungsbild Ihres Dokuments.

Mit Google Text & Tabellen können Nutzer Änderungen, Kommentare und Vorschläge verfolgen, während sie Überarbeitungen und Bearbeitungen vornehmen. Alle Dokumente, die Sie in Google Text & Tabellen erstellen, werden automatisch in der Cloud gespeichert, sodass Sie von jedem Gerät aus jederzeit darauf zugreifen können. Egal, ob Sie an Ihrem Desktop- oder Mobilgerät arbeiten, Sie können weiterarbeiten!

Die besten Funktionen von Google Text & Tabellen

@Mentions zum Abrufen relevanter Personen, Dateien und Ereignisse

Smart Compose hilft Ihnen, schneller und mit weniger Fehlern zu schreiben

Anwendungen von Drittanbietern mit Projektmanagement-Tools

Kommentarantworten aus Google Mail

Einschränkungen von Google Docs

Beschränkungen bei der Größe der Dokumente

Nicht als skalierbares Wissensdatenbank-System geeignet

Google Docs Preise

Google Docs ist mit einem Google-Konto kostenlos

Google Docs Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (27.000+ Bewertungen)

4.7/5 (27.000+ Bewertungen) G2: N/A

4. Grammarly

über Grammarly Grammarly ist ein KI-gestützter Schreibassistent. Er hilft Ihnen, Grammatik-, Rechtschreib-, Interpunktions- und andere Schreibfehler schnell zu erkennen und zu korrigieren. Grammarly bietet Vorschläge, während Sie Desktop-Apps oder Websites verwenden, darunter Gmail, ClickUp, LinkedIn, Google Docs und mehr!

Mit Grammarly erhalten Sie Feedback zu Ihren Texten in Echtzeit, sodass Sie sie sofort verbessern können. Außerdem können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr nächster Bericht oder Ihr nächstes Projekt dank des umfassenden Verständnisses von Grammatik und Linguistik ausgefeilt und professionell sein wird. Grammarly macht es Ihnen leicht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren - das Erstellen starker, überzeugender Inhalte.

Entdecken Sie die Besten software für inhaltliche Zusammenarbeit !

Grammarly beste Eigenschaften

Stil-Leitfaden zur Erfassung von Sprache und Stil für konsistente Dokumente

Textschnipsel zum Einfügen von Sätzen und Absätzen in alle Arbeitsabläufe

Tonfalldetektor für effektive Kommunikation

In-App-Editor zum Hochladen von Dokumenten

Grammarly Einschränkungen

Funktioniert nicht für alle Apps und Websites

Teure monatliche Abonnements

Grammarly Preise

Kostenloser Plan

Premium : $12/Monat

: $12/Monat Business: $15/Mitglied pro Monat

Grammarly Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (6,000+ Bewertungen)

4.7/5 (6,000+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (1,200+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Grammarly Alternativen !

5. WPS-Büro

über WPS-Büro WPS Office ist eine umfassende Office-Suite, die Ihnen die notwendigen Werkzeuge und Funktionen bietet, um alle Ihre Dokumente, Dateien und Präsentationen effizient zu verwalten. Es unterstützt gängige Dateiformate und ist mit PC und mobilen Geräten kompatibel. Mit WPS Office können Benutzer Textdokumente, Tabellenkalkulationen und Diashows in einer intuitiven und benutzerfreundlichen Oberfläche erstellen und bearbeiten.

Außerdem enthält es leistungsstarke werkzeuge zur Dokumentenverwaltung wie farbige Themen, Anmerkungen, geteilte PDF-Dokumente und Dateiformatkonvertierung. Die Software verfügt außerdem über fortschrittliche Funktionen für die Zusammenarbeit, die es mehreren Benutzern ermöglichen, gleichzeitig an derselben Datei zu arbeiten.

WPS Office beste Eigenschaften

mehr als 100.000 nach Kategorien geordnete Vorlagen

Unterstützung für mehrere Sprachen

Textextraktion

Erstellung von Wasserzeichen

WPS Office Einschränkungen

Begrenzte Fähigkeit zur Verarbeitung vonunterschiedliche Arbeitsstile und Vorlieben

Ein kostenloser Plan ist nicht verfügbar

WPS Office Preise

WPS Standard: Kostenlos

Kostenlos WPS Pro: $23.99 für 6 Monate oder $35.99 für 1 Jahr

WPS Office Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (1,200+ Bewertungen)

4.5/5 (1,200+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

6. Dropbox Papier

über Dropbox-PapierDropbox-Papier bietet eine einfache Möglichkeit, ein Projekt zu starten. Mit der Drag-and-Drop-Funktion können Benutzer komplexe Aufgaben in leicht zu verwaltende Teile zerlegen. Von teamkollegen zur Zusammenarbeit an Projekten einlädt kann sich jeder an der Konversation beteiligen, die Arbeit des anderen kommentieren und in Echtzeit Brainstorming betreiben.

Mit der Funktion "Master Doc" kann jeder einen Knotenpunkt für andere Dokumente erstellen. Bei komplexen oder langfristigen Projekten steigert die Organisation von Dokumenten von Anfang an die Produktivität. Es bietet Ihnen eine effiziente Möglichkeit, auf alle zugehörigen Dokumente zuzugreifen und sie zu verwalten, indem Sie Links zu ihnen erstellen. Sie müssen keine zusätzliche Zeit mit der Suche nach Dateien verbringen. Suchen oder navigieren Sie innerhalb des Masterdokuments!

Dropbox Paper beste Eigenschaften

Suchleiste zum Auffinden öffentlich einsehbarer Dokumente, die mit der E-Mail-Adresse eines Teammitglieds verknüpft sind

Tastaturkürzel zum Hervorheben bestimmter Texte

Benutzerdefinierte Vorlagen für Standardformulare

Automatisch erstellte Inhaltsverzeichnisse

Einschränkungen von Dropbox Paper

Beschränkungen der Dateigrößen beim Hochladen in ein Dropbox-Konto

Basisbenutzer können nur auf drei Geräten gleichzeitig angemeldet sein

Preise für Dropbox Paper

Plus : 9,99 $/Monat für 1 Nutzer

: 9,99 $/Monat für 1 Nutzer Familie : $16,99/Familie pro Monat für bis zu 6 Nutzer

: $16,99/Familie pro Monat für bis zu 6 Nutzer Professional : $16,58/Monat für 1 Benutzer

: $16,58/Monat für 1 Benutzer Standard : $15/Benutzer pro Monat für 3+ Benutzer

: $15/Benutzer pro Monat für 3+ Benutzer Erweitert : $24/Benutzer pro Monat für 3+ Benutzer

: $24/Benutzer pro Monat für 3+ Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie Dropbox für Preise

Dropbox Paper Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

4.4/5 (100+ Bewertungen) G2: 4.1/5 (4.400+ Bewertungen)

7. Notion

über BegriffBegriff ist ein dokumentenbasierter Arbeitsbereich für Ihre Notizen, Aufgaben, Dokumente und Datenbanken. Es ist ein vielseitiges Werkzeug als Textverarbeitungsprogramm, um jede Information zu verfolgen, von projektmeilensteinen und Aufgabenerinnerungen bis hin zu Reiseplänen und persönlichen Ideen.

Das Betriebssystem von Notion macht es Ihnen leicht, alles zu organisieren, was Sie im Auge behalten müssen. Mit seiner intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie schnell individuelle Arbeitsbereiche einrichten, die auf jede Art von Projekt oder Ziel zugeschnitten sind. Außerdem können Sie mit Notion verschiedene Datenbanken und Notizen miteinander verknüpfen, Checklisten erstellen, Medien einbetten und vieles mehr.

Sehen Sie sich das Beste an Begriffsalternativen !

Notion beste Eigenschaften

Begriffliche Einschränkungen

Teure Premium-Pakete im Vergleich zu anderen Textverarbeitungsprogrammen auf dieser Liste

Begrenzte Projekt- und Aufgabenverwaltungsfunktionen

Notion Preise

Gratisplan

Plus : $8/Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet

: $8/Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Business : $15/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $15/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Unternehmen: Preise bei Notion erfragen

Notion Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (1,100+ Bewertungen)

4.7/5 (1,100+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

8. Coda

über CodaCoda ist ein leistungsfähiger Dokumenten-Editor für die Erstellung und Verwaltung von Inhalten. Mit Coda können Sie Dokumente von Grund auf neu erstellen, bestehende Dokumente bearbeiten, Änderungen nachverfolgen, in Echtzeit mit anderen zusammenarbeiten und sie auf sichere Weise gemeinsam nutzen. Der Editor bietet eine Reihe von Werkzeugen, die Ihnen helfen, flüssig und schnell zu schreiben - einschließlich Textformatierung, Bildbearbeitung, Tabellen und Hyperlinks.

Coda verfügt außerdem über integrierte Funktionen für die Zusammenarbeit, so dass Sie andere Personen einladen können, sich an Projekten zu beteiligen und Änderungen einfach zu diskutieren. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und den intuitiven Werkzeugen, Coda ist ein Textverarbeitungsprogramm lösung für alle, die professionelle Dokumente erstellen wollen!

Coda beste Eigenschaften

Bausteine zur Erweiterung von Dokumenten zu Boards

Dashboards zur Anzeige verbundener Daten

Integrationen für Google Kalender und Slack

Einfache Vorlagen per Drag-and-Drop

Einschränkungen von Coda

Im Vergleich zu anderen Textverarbeitungsprogrammen nicht als Dokumentendatenbank skalierbar

Begrenzte Integrationen mit anderen Anwendungen

Coda Preise

Kostenloser Plan

Pro : $10/Monat pro Doc Maker, jährlich abgerechnet

: $10/Monat pro Doc Maker, jährlich abgerechnet Team : $30/Monat pro Doc Maker, jährliche Abrechnung

: $30/Monat pro Doc Maker, jährliche Abrechnung Unternehmen: Preise bei Coda erfragen

Coda Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

4.6/5 (40+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

_Bonus: Vergleich Coda vs. Airtable

9. Evernote

über EvernoteEvernote ist eine Online-Anwendung zur Erstellung von Notizen die Ihnen hilft, produktiver und organisierter zu sein. Mit Evernote können Sie alles speichern, von textbasierten Notizen bis hin zu Bildern, Videos und Audioaufnahmen. Sie können sogar Erinnerungen hinzufügen und Webseiten offline lesen. Evernote ist für verschiedene Plattformen verfügbar, auch für mobile Geräte. Außerdem verfügt es über eine Web Clipper-Browsererweiterung!

Unabhängig von der Art des Projekts, an dem Sie arbeiten, erleichtert Evernote die Verwaltung der Details. Ganz gleich, ob Sie Ideen für neue Inhalte sammeln oder ein Geschäftstreffen planen, Evernote gibt Ihnen die Freiheit, alle Informationen zu erfassen, zu organisieren und zu synchronisieren. Mit Funktionen wie durchsuchbaren Tags und Kategorien haben Sie die Werkzeuge, um zu finden, was Sie brauchen, wenn Sie es brauchen. Verbinden Sie Evernote und ClickUp um Ihre Notizen an einem Ort zu verwalten!

Die besten Funktionen von Evernote

Kalenderansicht zur Verbindung von Terminen und Notizen

Dokumentenscanner für papierloses Arbeiten

Fälligkeitstermine und Erinnerungsfunktionen

Google-Kalender-Integration

Einschränkungen von Evernote

Begrenzte Anzahl von gespeicherten Vorlagen in allen Tarifen

Begrenzter kostenloser Plan, der nur 50 Notizen pro Benutzer zulässt

Preise für Evernote

Kostenloser Plan

Persönlich : $10,84/Monat, jährlich abgerechnet

: $10,84/Monat, jährlich abgerechnet Professionell : $14,17/Monat, jährliche Abrechnung

: $14,17/Monat, jährliche Abrechnung Teams: 20,83 $/Monat pro Benutzer

Evernote Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.4/5 (7,700+ Bewertungen)

4.4/5 (7,700+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (1,900+ Bewertungen)

10. LibreOffice

über LibreOffice LibreOffice ist ein kostenloses Open-Source-Büroprogramm, das die Erledigung alltäglicher Aufgaben erleichtern soll. Es ist ein Open-Source-Produkt, das heißt, es ist kostenlos und für alle Benutzer verfügbar. LibreOffice enthält Programme für die Textverarbeitung, die Erstellung von Präsentationen, die Bearbeitung von Tabellenkalkulationen, die Bearbeitung von Datenbanken, die Bearbeitung von Formeln, das Zeichnen und vieles mehr.

Zusammen bieten diese Werkzeuge eine intuitive Benutzererfahrung und helfen dem Einzelnen, seine beste Arbeit zu erstellen. Mit LibreOffice können Sie Finanzberichte, Tabellenkalkulationen, Präsentationen und vieles mehr erstellen. Wenn Sie mehr Funktionalität wünschen, stehen Ihnen über das LibreOffice-Repository Erweiterungen zur Verfügung.

Die besten Funktionen von LibreOffice

Formeleditor zum Einfügen mathematischer und wissenschaftlicher Formeln

LanguageTool APIs für die Grammatikprüfung

OpenDocument Format (ODF) Erweiterungen

Benutzerdefinierte Vorlagen

Einschränkungen von LibreOffice

Veraltete Oberfläche im Vergleich zu anderen freien Textverarbeitungsprogrammen

Nicht skalierbar als langfristige Dokumentendatenbank

Preise für LibreOffice

LibreOffice ist kostenlos

LibreOffice Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.3/5 (über 1.600 Bewertungen)

4.3/5 (über 1.600 Bewertungen) G2: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ LibreOffice Alternativen !

ClickUp - Das beste Textverarbeitungsprogramm für Ihre Arbeit

Es ist an der Zeit, mehr von Ihrer Textverarbeitungssoftware zu verlangen. ClickUp Docs zeigt Ihnen, wie das geht. 🙂

Bearbeiten Sie mit dem Team, wandeln Sie Ihre Gedanken in umsetzbare Aufgaben um und verbinden Sie Ihre Dokumente direkt mit Ihrem Arbeitsablauf - und das alles, ohne Ihren Editor zu verlassen! Kein anderes Textverarbeitungsprogramm kann den Wert Ihrer Dokumente so steigern wie ClickUp. Aber das Beste daran? ClickUp macht das alles kostenlos.

Greifen Sie auf ClickUp Docs, unbegrenzte Aufgaben, tonnenweise Vorlagen und Ressourcen, mehr als 1.000 Integrationen und so viel mehr zu, wenn Sie sich heute für ClickUp anmelden .