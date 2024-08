20 beste Marketing-KI-Tools, um 2024 produktiv zu bleiben

Wenn uns Filme und Fernsehsendungen eines glauben machen, dann dass wir mittlerweile eine ganze Gesellschaft von Robotern haben, die uns die Arbeit zu erledigen.

Roboter sollen unsere Häuser putzen, unser Frühstück zubereiten und unsere Anrufe entgegennehmen. Und einige dieser Roboter sollen frech sein und mit einem britischen Akzent sprechen. Aber leider sind wir hier im 21. Jahrhundert, und wir haben bis heute keinen einzigen frechen britischen Roboter gesehen. 🤖💂‍♀️

Diese Zukunft mag zwar noch in weiter Ferne liegen, aber die künstliche Intelligenz ist jetzt schon da. Sicher, sie wird uns morgens keine Eier kochen, aber die KI-Technologie kann unser Leben bei der Arbeit erleichtern, indem sie einige unserer täglichen Marketingaufgaben automatisiert werden . Und für marketing Teams mit dem richtigen KI-Marketing-Tool kann die Arbeit produktiver und kreativer werden und mehr Spaß machen.

Hier sind die 20 besten KI-Marketing-Tools, die Ihr gesamtes Team lieben wird.

Ein KI (Künstliche Intelligenz)-Marketing-Tool bezieht sich auf die Anwendung von Technologien der künstlichen Intelligenz in Marketingstrategien und -aufwänden. Diese Tools nutzen das maschinelle Lernen, marketing-Analytik und prädiktive Algorithmen, um verschiedene Aufgaben im Marketing zu automatisieren, zu optimieren und zu verstärken.

Worauf sollten Sie bei einem KI-Marketing-Tool achten?

Verschiedene KI-Marketing-Tools erfüllen unterschiedliche Funktionen, aber jedes Tool, das Sie verwenden, sollte Ihr Leben einfacher und nicht schwieriger machen.

Wir wissen, was Sie jetzt denken: Nein, duh! Aber manchmal ist diese Anforderung bei der Auswahl von Tools leichter gesagt als erledigt. Hier ist, worauf Sie achten sollten, um sicherzustellen, dass Sie ein gutes tool bekommen. 🔧

Intuitive Benutzerführung: Diese Software ist für Ihr Marketing Team gedacht, nicht für Ihr IT Team, daher sollte die Benutzeroberfläche einfach zu erlernen und zu benutzen sein. Da Ihr Marketing Team designorientiert ist, wird ein wenig Schönheit in der Benutzeroberfläche die Erfahrung für alle verbessern

Einfache Automatisierung: Künstliche Intelligenz soll Ihnen Arbeit abnehmen. Also eineKI-Tool sollte Marketing-Automatisierungen anbieten, die es Ihnen ermöglichen, sich wiederholende Prozesse mit einem Klick auf eine Schaltfläche auszuführen. Und Ihre Mitglieder im Team sollten keine Code-Kenntnisse benötigen, um diese Automatisierungen einzustellen

Viele Integrationen: Die meisten Teams benötigen mehr als eine App, um ihre Arbeit zu erledigen, aber das Wechseln zwischen Apps kann für Ihr Team zusätzliche Arbeit und Frustration bedeuten. Stellen Sie sicher, dass jedes KI-Tool, für das Sie sich entscheiden, mit der Software integriert werden kann, auf die Sie sich bereits verlassen

Keine Überschneidungen: Sie können Ihren Marketing-Tech-Stack rationalisieren, indem Sie weniger Apps auswählen, die mehr erledigen. Achten Sie aber darauf, dass Sie keine Apps mit sich überschneidenden Features auswählen. Sonst könnte es passieren, dass sich ein Teil Ihres Teams auf eine App verlässt und der andere auf eine andere, was Ihren Workflow weniger schlank macht, anstatt ihn zu verbessern

Hier sind die 20 besten KI-Marketing-Tools. Keiner von ihnen hat einen britischen Akzent oder freche Sprüche, aber diese Apps werden Ihnen helfen, Ihre Einzelziele zu erreichen, ihre Marketing-Workflows zu rationalisieren , verbessern Sie Ihre management von Marketingkampagnen , erstellen Sie SEO-optimierte Inhalte und verfolgen Sie Ihre Ergebnisse.

Und das ist erst der Anfang.

</div>

Nutzen Sie den KI-Schreibassistenten von ClickUp, um benutzerdefinierte und effektive Marketing-Inhalte zu erstellen

ClickUp ist die App, die alle Ihre Apps ersetzt. Sie bringt alle Ihre Arbeiten zusammen - von der Aufgabenverwaltung und nachverfolgung von Zielen zu Chats und Dokumenten - alles an einem Ort. Und es kommt mit dem weltweit einzigen rollenbasierten KI-Assistenten .

Sie können benutzerdefiniert ClickUp's KI Features für Tonalität und Kreativität und verfügt über eingebaute Inhaltsstrukturen, so dass Ihr Marketing Team zeit sparen beim Gliedern und Formatieren. 📝

ClickUp beste Features

Copyediting: InClickUp Dokumentekönnen Sie einen beliebigen Teil Ihres Textes markieren und mit Hilfe von KI-gesteuerten Features zur Bearbeitung den Inhalt optimieren, kürzen oder verlängern oder den Text vereinfachen

KI-Schreiben: Entwerfen Sie Ihren nächstene-Mail-Versand oder Social-Media-Marketing-Kampagne oder erstellen Sie in Sekundenschnelle einen Blog für Suchmaschinen. Und mit bereits formatierten Vorlagen für Inhalte, die Kopfzeilen, Tabellen und mehr enthalten, können Sie bei Ihrem Aufwand für das Content Marketing Zeit sparen

Zusammenfassen: Verwenden Sie KI-gestützte Tools, um verwertbare Erkenntnisse aus jedemdokument oder Post-Mortem. Das KI-Tool von ClickUp bietet eine sofortige Zusammenfassung und skizziert die nächsten Schritte, die Sie zu Ihremmarketing Kalenderso dass jeder in kürzester Zeit eine klare Übersicht über ein Projekt oder Ihre Marketingkampagnen erhält

Verwenden Sie KI-gestützte Tools, um verwertbare Erkenntnisse aus jedemdokument oder Post-Mortem. Das KI-Tool von ClickUp bietet eine sofortige Zusammenfassung und skizziert die nächsten Schritte, die Sie zu Ihremmarketing Kalenderso dass jeder in kürzester Zeit eine klare Übersicht über ein Projekt oder Ihre Marketingkampagnen erhält Brainstorming: Holen Sie sich Inspiration für Ihr nächstes kreatives Projekt mit von der KI generierten Namen für Features, Marketing-Taglines, Umfragefragen, Strategien für Marketingkampagnen undvorlagen für das Produktmarketing *Integrationen: Verbinden Sie ClickUp mit Ihren anderen Favoritenmarketing kalender tools-einschließlich anderer KI-Marketing-Tools- mittausende von Integrationen* KI Projekt-Management: Nutzen Sie ClickUp AI, um Ihre Projektmanagement-Prozesse zu automatisieren und mehr zu erledigen.

Gemeinsame Arbeit an Marketingaufgaben in ClickUp Docs

ClickUp Beschränkungen

Lernkurve: Die schiere Nummer der Features von ClickUp kann für Erstbenutzer überwältigend sein, aber die intuitive Benutzeroberfläche macht es einfach zu lernen und vollständig anzupassen

Kosten: ClickUp bietet zwar einen Free Forever-Plan an, dieser Plan beinhaltet jedoch keinen Zugang zu den Features der künstlichen Intelligenz

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $7 pro Workspace verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 Bewertungen: 4.7/5 (6,700+ Bewertungen)

4.7/5 (6,700+ Bewertungen) Capterra Bewertungen: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. Zapier

über ZapierZapier ist eine no-code Automatisierung ist ein Programm, das sich von den anderen KI-Marketing-Tools in dieser Liste abhebt. Mit ihm können Sie jede beliebige Automatisierung entwerfen, die Sie benötigen, und zwar mit einer Logik des maschinellen Lernens (if-then).

So können Sie beispielsweise Ihre E-Mail-Marketingstrategien automatisieren, indem Sie eine Wenn-Dann-Funktion erstellen, die automatisch eine Willkommens-E-Mail an potenzielle Kunden sendet, wenn diese sich in Ihre E-Mail-Liste eintragen. Oder Sie können die Kundenbindung erhöhen, indem Sie alle Nachrichten, die Sie über den Facebook Messenger erhalten, an Ihr Slack senden lassen, damit Sie sie früher sehen und Ihre Einzelziele schneller ansprechen können.

Mit Zapier können Sie Ihre gesamte Customer Journey automatisieren, sodass jeder Kunde, der sich weiter in Ihrem Trichter bewegt, genau die Kommunikation erhält, die er benötigt.

Zapier beste Features

Flexibel Automatisierungen : Da Sie Ihre eigenen Automatisierungen auf der Grundlage jeder erdenklichen Wenn-Dann-Situation erstellen können, fügt sich Zapier sofort in Ihren Workflow ein

Integrationen: Es gibt Integrationen mit über 5.000marketing-Software programmen, um Ihnen zu helfen, Aufgaben von einer App zur anderen zu senden. Wenn also etwas in Ihrem CRM passiert, können Sie es an Ihre Projektmanagement-Plattform, Ihre KI-E-Mail-Marketing-Tools und so weiter senden

Zapier-Einschränkungen

Beschränkte Automatisierung im Free-Plan: Während Sie bei einigen Zapier-Tarifen mehrstufige Automatisierungen einrichten können (denken Sie an "wenn dies, dann dies und dann das und dann das andere"), erlaubt der Free-Plan nur einstufige Automatisierungen (nur ein "dann" pro Workflow)

Einige Benutzer berichten, dass die Apps, in die Sie Zap integrieren, die Features limitieren können. Die API einiger Apps funktioniert reibungsloser und bietet Ihnen mehr Optionen

Preise für Zapier

Free: Keine Kosten, erlaubt aber nur Automatisierungen in einem Schritt

Keine Kosten, erlaubt aber nur Automatisierungen in einem Schritt Starter: Beginnt bei $29,99/Monat

Beginnt bei $29,99/Monat Professional: Ab 73,50 $/Monat

Ab 73,50 $/Monat Team: Ab 103,50 $/Monat

Ab 103,50 $/Monat Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

Zapier Bewertungen und Rezensionen

G2 Bewertungen: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

4.5/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra Bewertungen: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

3. Jasper.KI

über Jaspis Jaspis ist ein Tool zur Erstellung von KI-Inhalten das Ihren gesamten Aufwand für das Marketing von Inhalten rationalisiert. Mit Vorlagen für Inhalte kann es die Zeit, die Ihr Team mit ersten Entwürfen verbringt, um 80 % reduzieren, und es kann sogar Kunstwerke für Ihre Beiträge erstellen.

Jasper ist ein einfaches digitales Marketing-Tool, mit dem Sie Ihre Social-Media-Posts, Landing Pages, E-Mail-Marketing-Kampagnen oder Ihre gesamte Blog-Content-Marketing-Strategie optimieren können, um Ihre Platzierung in Suchmaschinen zu verbessern. Jasper wird schnell zu einem unverzichtbaren KI-Marketing-Tool für die produktivsten Unternehmen.

Jasper beste Features

Chatbot : Der Jasper-Chatbot kann Fragen beantworten, bei Aufgaben helfen und Recherchen erledigen

Der Jasper-Chatbot kann Fragen beantworten, bei Aufgaben helfen und Recherchen erledigen KI-Schreibvorlagen: Mit über 50 Vorlagen kann Jasper erste Entwürfe vonSEO-optimierte Blogs, Amazon-Produktbeschreibungen, Überschriften für Facebook-Anzeigen, kurze Beiträge für soziale Medien und vieles mehr

Mit über 50 Vorlagen kann Jasper erste Entwürfe vonSEO-optimierte Blogs, Amazon-Produktbeschreibungen, Überschriften für Facebook-Anzeigen, kurze Beiträge für soziale Medien und vieles mehr Erstellung von Illustrationen: Entwerfen Sie hochwertige Illustrationen und Bilder für Anzeigen, Blogbeiträge und Landing Pages. Zu erledigen ist lediglich die Eingabe einer Beschreibung des gewünschten Bildes, und Jaspers KI wird es erstellen

Entwerfen Sie hochwertige Illustrationen und Bilder für Anzeigen, Blogbeiträge und Landing Pages. Zu erledigen ist lediglich die Eingabe einer Beschreibung des gewünschten Bildes, und Jaspers KI wird es erstellen Markenstimme: Jasper nutzt maschinelles Lernen, um Ihre Stimme zu erkennen und sicherzustellen, dass alle Ihre Marketingmaterialien markenkonform sind. Sie können Jasper Ihren Styleguide, Ihren Produktkatalog und Ihre Unternehmensgeschichte beibringen

Einschränkungen von Jasper

Faktische Fehler: Wie die meisten KI-Tools sollte alles, was Jasper für Ihre Marke schreibt, als erster Entwurf behandelt werden. Sie benötigen eine Person, die den Text durchgeht, alle sachlichen Fehler entfernt und ihn mit den Schlüsseln, die die App übersehen hat, aktualisiert

Kosten: Jasper bietet keinen kostenlosen Plan an, und einige Benutzer beschweren sich, dass der Preis viel höher ist als bei Konkurrenzprodukten

Jasper Preise

Pro: $69/Monat für bis zu 5 Plätze

$69/Monat für bis zu 5 Plätze Teams: 49 $/Monat für 1 Platz

49 $/Monat für 1 Platz Business: Benutzerdefinierte Preise für Marketinggruppen ab 10 Personen

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2 Bewertungen: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

4.7/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra Bewertungen: 4.8/5 (1,000+ Bewertungen)

4. Grammarly

über Grammarly Grammarly gilt seit langem als die ultimative App zum Überarbeiten von Texten und bietet auch eine KI zum Schreiben. Wenn Sie also bei der Arbeit an einem Entwurf nicht weiterkommen, können Sie Grammarly als Ihren KI-Assistenten betrachten, der Ihnen mit maschinellem Lernen hilft, die nächste Idee oder den nächsten Absatz zu finden.

Grammarly beste Features

Schreibverbesserungen: Grammarly ist extrem gut darin, Grammatik- und Rechtschreibfehler zu korrigieren und mit seinem KI-gesteuerten Editor auf wortreiche Sätze hinzuweisen

Grammarly ist extrem gut darin, Grammatik- und Rechtschreibfehler zu korrigieren und mit seinem KI-gesteuerten Editor auf wortreiche Sätze hinzuweisen KI-Schreiben : Es kann Ihnen auch dabei helfen, erste Entwürfe von Inhalten zu erstellen oder mit dem Schreiben von Inhalten fortzufahren, wenn Ihnen einfällt, was Sie als Nächstes schreiben sollen. Sie geben eine Aufforderung vor, und Grammarly liefert Ihnen einen ersten Entwurf

Auswahl des Tons: Sie können wählen, ob Ihr Text einen förmlichen oder lockeren Ton haben soll, und Sie können Adjektive auswählen, um den gewünschten Ton näher zu beschreiben

Browser-Erweiterung: Mit der Browser-Erweiterung können Sie die Features von Grammarly auf folgenden Seiten nutzenGoogle Docs, E-Mails und Social-Media-Plattformen wie LinkedIn und Twitter

Grammarly Limitierungen

Besser auf dem Desktop als auf dem Handy: Einige Benutzer berichten, dass sich die Features von Grammarly nicht so gut in mobile Apps für das digitale Marketing integrieren lassen wie zu erledigen in Desktop-Browsern

Kann zu förmlich sein: Trotz der Features zur Auswahl der Tonalität berichten viele Benutzer, dass das KI-Tool von Grammarly die Korrekturen an Ihren Inhalten zu förmlich klingen lässt

Grammarly Preise

Free

Premium: Beginnt bei $12/Monat

Beginnt bei $12/Monat Business: Beginnt bei $15/Monat pro Benutzer

Grammarly Bewertungen und Rezensionen

G2 Bewertungen: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

4.7/5 (3,000+ Bewertungen) Capterra Bewertungen: 4.7/5 (6,000+ Bewertungen)

5. Manychat

über Manychat Wir haben uns verschiedene KI-Marketing-Tools angesehen, die Ihnen bei der Erstellung von Blogbeiträgen und E-Mails helfen können, aber dieses KI-Tool kann tatsächlich eine Unterhaltung mit Ihren Kunden führen. Manychat bietet ein interaktives Kundenerlebnis und nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache, um auf Ihre Kunden in Instagram DM, Facebook Messenger, SMS und WhatsApp zu antworten.

Manychat beste Features

Interaktiv Chatbot : Manychat wurde entwickelt, um eine Sache zu erledigen, und das macht es gut. Dieser Chatbot antwortet auf Kunden, die Ihnen auf Social-Media-Plattformen oder per Textnachricht Nachrichten senden

Manychat Beschränkungen

Eingeschränkte Analysen: Manychat bietet zwar Analysen mit seinem kostenpflichtigen Plan an, aber viele Benutzer berichten, dass die Analysen nicht sehr nützlich sind und keinen guten Überblick über die Kundendaten bieten

Gelegentliche Störungen: Einige Benutzer berichten, dass die API mit Facebook Messenger manchmal eine Verzögerung aufweist oder nicht richtig geladen wird und neu geladen werden muss

Manychat Preise

Free: Keine Kosten, beinhaltet aber keine SMS-Nachrichten

Keine Kosten, beinhaltet aber keine SMS-Nachrichten Pro: $15/Monat

$15/Monat Premium: Kontakt zum Vertrieb

Manychat Bewertungen und Rezensionen

G2 Bewertungen: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra Bewertungen: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

6. Evolv.ai

über Evolv.KI Evolv KI nutzt künstliche Intelligenz und Algorithmen des maschinellen Lernens, um das Kundenerlebnis in Echtzeit zu verbessern. Es passt sich kontinuierlich an das Live-Kundenverhalten auf einer Vielzahl von Plattformen an - von Ihrer E-Commerce-Website bis zu Ihren Social-Media-Plattformen.

Die KI-Software führt in Echtzeit Experimente durch, um jeden Kunden in Ihrer Zielgruppe auf das Erlebnis zu lenken, das ihn am ehesten dazu bringt, Ihren Marketingtrichter weiter zu durchlaufen und einen Kauf abzuschließen.

Evolv beste Features

Automatisierte Customer Journeys: Evolv kann nicht nur Ihre Customer Journey in Echtzeit für jeden Benutzer anpassen, sondern auch kontinuierlich von Benutzern und Ihren Kundendaten lernen, um mit der Zeit die effektivsten Journeys zu erstellen

Manuelles und automatisches Targeting: Sie können Ihre eigene Zielgruppensegmentierung erledigen und CX-Experimente mit Evolv durchführen, aber das KI-Tool segmentiert Benutzer auch automatisch und kann neue Segmente identifizieren und entwickeln, von deren Existenz Sie vielleicht noch nichts wussten

Sie können Ihre eigene Zielgruppensegmentierung erledigen und CX-Experimente mit Evolv durchführen, aber das KI-Tool segmentiert Benutzer auch automatisch und kann neue Segmente identifizieren und entwickeln, von deren Existenz Sie vielleicht noch nichts wussten Analytik: Evolv bietet klare Einblicke in die durchgeführten CX-Experimente, sodass Sie verstehen können, welche Elemente Ihrer Kundenerfahrung am erfolgreichsten sind, und in Zukunft fundiertere Entscheidungen treffen können. Es könnte Ihre erste Wahl werdenweb-Design-Tool für das Brainstorming von Website-Aktualisierungen

Evolv Beschränkungen

Lernkurve: Evolv ist ein kompliziertes Stück KI-Technologie, so dass es einige Zeit dauern kann, bis man herausgefunden hat, wie man es in alle seine Marketingkanäle integriert und erfolgreich einsetzt

Evolv Preise

Benutzerdefiniert: Bevor Sie ein Angebot erhalten, müssen Sie eine Demo und ein Meeting mit einem Mitglied des Evolv-Teams vereinbaren

Evolv Bewertungen und Rezensionen

G2 Bewertungen: 3.5/5 (1 Bewertung)

3.5/5 (1 Bewertung) Capterra Bewertungen: Noch keine Bewertungen

7. Schreiber

über Schreiber Ein weiteres generatives KI-Marketing-Tool für Texte ist Writer. Dieses KI-Tool kann Inhalte für jedes Team in Ihrem Unternehmen erstellen - von E-Mails der Personalabteilung bis hin zu Betriebshandbüchern.

Writer beste Features

CoWrite: Mit den CoWrite-Features des Programms können Sie dem KI-gesteuerten Tool Ihre Stimme beibringen, damit Sie einen einheitlichen Markenton für alle Ihre Inhalte erhalten

Recaps: Mit dem Feature Recaps können Sie Inhalte für verschiedene Marketingkanäle wiederverwenden. Sie könneneinen Podcast umwandeln oder ein Ereignis mit einem Klick auf eine Schaltfläche in einen Blogbeitrag und eine E-Mail umwandeln

Stilrichtlinien: Wenn Sie Ihre Markenstilrichtlinien in Writer erstellen, werden Ihre Stilregeln immer dann durchgesetzt, wenn jemand in Ihrem Team das Programm zum Schreiben verwendet

Writer Beschränkungen

Kosten: Es gibt keinen kostenlosen Plan, und der grundlegendste Plan ist teurer als bei vielen anderen Programmen

Setup: Viele Benutzer beklagen sich, dass es sehr zeitaufwändig sein kann, der Software Ihre Stimme und Ihren Styleguide beizubringen

Writer Preise

Team: $18/Monat pro Benutzer für bis zu fünf Benutzer

$18/Monat pro Benutzer für bis zu fünf Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise für größere Unternehmen

Writer Bewertungen und Rezensionen

G2 Bewertungen: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

4.6/5 (10+ Bewertungen) Capterra Bewertungen: 4.7/5 (5+ Bewertungen)

8. SurferSEO

über SurferSEO Wenn Sie Ihre Content-Strategie und die Erstellung von Inhalten mit einer einzigen App verwalten möchten, dann ist dies das ideale SEO tool für Sie. Surfer bietet Features für die Suchmaschinenoptimierung mit verwertbaren Erkenntnissen für die Keyword-Recherche, damit Sie Ihren schriftlichen Aufwand optimieren und Ihre neuen oder bestehenden Inhalte für höhere Rankings einrichten können.

SurferSEO beste Features

Keyword-Recherche: Führen Sie eine Keyword-Recherche durch und erhalten Sie Vorschläge für verwandte Keywords, um Ihre Inhalte zu bündeln

Content Editor: Sehen Sie eine detaillierte Gliederung des Artikels und erhalten Sie Vorschläge für Schlüsselwörter, die Sie beim Schreiben einbeziehen - egal, ob es sich um einen digitalen Marketingtext handelt

SEO Audits: Erhalten Sie Vorschläge für SEO-Optimierungen, die Sie an aktuellen Blogbeiträgen und Webseiten vornehmen können

SurferSEO Limitierungen

Unrelated Keywords: Benutzer beschweren sich, dass einige der vorgeschlagenen Keywords für Inhaltscluster nicht so eng mit dem ursprünglichen Thema verbunden sind, wie sie es gerne hätten

Kosten: Viele Benutzer empfinden die Kosten als zu hoch, was es schwierig machtmarketing tool für kleine geschäfte zu leisten

Kein abschließendes KI-Tool: Wahrscheinlich nicht so hilfreich, wenn Sie ausschließlich nach einem KI-Marketing-Tool für Inhalte suchengenerierung schriftlicher Inhalte oder Bearbeitung suchen, aber es ist eines der leistungsstärkeren SEO tools

Preise für SurferSEO

Essential: $89/Monat für bis zu 30 Artikel

$89/Monat für bis zu 30 Artikel Scale: $129/Monat für bis zu 100 Artikel

$129/Monat für bis zu 100 Artikel Scale KI: $219/Monat für bis zu 100 Artikel und 10 KI-Artikel

$219/Monat für bis zu 100 Artikel und 10 KI-Artikel Enterprise: Ab 399 $/Monat. Kontaktieren Sie den Vertrieb für Pläne

SurferSEO Bewertungen und Rezensionen

G2 Bewertungen: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

4.8/5 (400+ Bewertungen) Capterra Bewertungen: 4.9/5 (300+ Bewertungen)

9. Smartly.io

über Smartly.io Man könnte meinen, dass Zusammenarbeit nicht automatisiert werden kann, aber Smartly.io ist hier, um zu beweisen, dass sie es kann. Dieses Marketing-Tool ist ideal für die Erstellung von Inhalten und kreativen Texten für Ihre nächste digitale Marketingstrategie.

Smartly.io beste Features

Automatisierte Planung: Das KI-Marketing-Tool von Smartly.io kann Ihre Marketingstrategie für Sie planen und dann mithilfe von Automatisierungen den Workflow rationalisieren, den Sie benötigen, um die Strategie zu verfolgen

Multikanal-Skalierung: Verbessern Sie Ihr Social Media Management. Überprüfen Sie Ihre gesamte Kampagne gemeinsam, um Ihre Social-Media-Teams aufeinander abzustimmen und zu entscheiden, wie Ihre Strategie über verschiedene Marketingkanäle hinweg mit KI-gestützten Features aussehen soll

Einfachere Zusammenarbeit: Überprüfen, kommentieren, bearbeiten und genehmigen Sie alle Ihre kreativen Assets von einem Ort aus

Smartly.io Beschränkungen

Lernkurve: Viele Benutzer sagen, dass Ihr Team eine spezielle Schulung benötigt, um Smartly.io effektiv nutzen zu können

Limitierte Integrationen: Mehrere Benutzer sagen, dass Smartly.io zwar gut mit Facebook integriert werden kann, aber nicht so nützlich für andere Social-Media-Plattformen ist

Preise für Smartly.io

Benutzerdefiniert: Sie müssen eine Demo vereinbaren und sich mit einem Mitglied des Teams treffen, um einen Preis zu erhalten

Smartly.io Bewertungen und Rezensionen

G2 Bewertungen: 4.4/5 (400+ Bewertungen)

4.4/5 (400+ Bewertungen) Capterra Bewertungen: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

10. Siebter Sinn

über Siebter Sinn Dieses E-Mail-Marketingprogramm lässt sich mit HubSpot und Marketo integrieren, um Ihre E-Mails effektiver zu gestalten, Ihre Öffnungsrate zu verbessern und Ihre Konversionen zu steigern. Es nutzt KI, um den besten Zeitpunkt und die beste Häufigkeit für die Kontaktaufnahme mit jedem Kunden zu bestimmen, je nachdem, wo er sich in der Customer Journey befindet.

Seventh Sense beste Features

E-Mail-Versand Optimierung : Statt starrer Zeitpläne oder zeitzonenbasierter Planung nutzt Seventh Sense KI, um den idealen Zeitpunkt für den Versand von E-Mails an jeden Benutzer zu ermitteln und so die Öffnungsrate zu erhöhen

A/B-Tests: Integrierte A/B-Testing-Features ermöglichen es Ihnen, Betreffzeilen zu testen und sich für die effektivste zu entscheiden, bevor Sie den Großteil Ihrer E-Mails mit optimierten Zustellungszeitplänen versenden

Zustellbarkeitsprüfung: Erhalten Sie tiefere Einblicke in Ihre Zustellbarkeit mit den Prüfungen von Seventh Sense, die nicht nur Ihre Bounce-Rate, sondern auch die Anzahl der E-Mails in aktiven Posteingängen erfassen

Seventh Sense Einschränkungen

Nur mit HubSpot und Marketo verfügbar: Viele Marketing-Teams nutzen Seventh Sense nicht, weil dieses KI-Marketing-Tool nicht mit ihrer bevorzugten E-Mail-Marketing-Software zusammenarbeitet

Komplexe Benutzeroberfläche: Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Benutzeroberfläche von Seventh Sense nicht sehr intuitiv ist, so dass sie die gewünschten Features erst suchen müssen

Preise für Seventh Sense

Business für HubSpot-Benutzer: Ab 80 US-Dollar/Monat für bis zu 5.000 Marketingkontakte

Ab 80 US-Dollar/Monat für bis zu 5.000 Marketingkontakte Enterprise für HubSpot Benutzer: Benutzerdefinierte Preise für 150.000 Marketingkontakte oder mehr

HubSpot Benutzer: Benutzerdefinierte Preise für 150.000 Marketingkontakte oder mehr Business für Marketo Benutzer: Beginnt bei $450/Monat für 50.000 Leads

Beginnt bei $450/Monat für 50.000 Leads Enterprise für Marketo Benutzer: Benutzerdefinierte Preise für 300.000 Leads oder mehr

Seventh Sense Bewertungen und Rezensionen

G2 Bewertungen: 4.8/5 (15+ Bewertungen)

4.8/5 (15+ Bewertungen) Capterra Bewertungen: 5/5 (3 Bewertungen)

11. Kopie.ai

Über Kopieren.ai Copy.ai hat sich zunächst als einer der Vorreiter im Bereich der Generierung von KI-Inhalten etabliert und entwickelt sich mit den technologischen Fortschritten weiter. Diese KI-unterstützte schreib-Tool ist eine unschätzbare Ressource für Vermarkter, Blogger und Ersteller von Inhalten, mit der sie dank KI in kürzester Zeit qualitativ hochwertige Inhalte für ihre Blogs, Facebook- und Google-Anzeigen, Produktbeschreibungen und Landing Pages erstellen können.

Copy.ai beste Features:

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Unlimited Wörter ohne Guthaben-basiertes System

Zugang zu 25+ Sprachen mit einem kostenpflichtigen Abonnement

Copy.ai Beschränkungen:

Einige Benutzer finden, dass es den Ausgaben manchmal an Kreativität mangelt

Einige Benutzer wünschen sich einen besseren Weg, umprojekte und Dateien zu dokumentieren

Free Plan

Pro: $49/Monat für 5 Benutzer

$49/Monat für 5 Benutzer Team: $249/Monat für 20 Benutzer

$249/Monat für 20 Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (160+ Bewertungen)

4.8/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

12. 10Web

10Web AI Website Builder ist ein revolutionäres Tool im Bereich des KI-Marketings, das einen neuen Maßstab für die einfache und effiziente Erstellung von Websites setzt. Er nutzt fortschrittliche KI-Technologie, um den Designprozess zu automatisieren und ermöglicht es Geschäften und Vermarktern, mit minimalem Aufwand professionell aussehende Websites zu erstellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Website-Buildern vereinfacht 10Web KI den Entwicklungsprozess, indem es intelligente Designvorschläge, anpassbare Vorlagen und sofortige Website-Generierungsfunktionen bietet.

So können sich die Benutzer mehr auf ihre Marketingstrategien und Inhalte konzentrieren, da sie wissen, dass ihre Online-Präsenz nahtlos erstellt und gestartet werden kann. Für alle, die ihre Website-Entwicklung mit der Kraft der KI beschleunigen wollen, bietet 10Web AI Website Builder eine überzeugende Lösung.

10Web beste Features:

Automatisierte Erstellung von Websites mit KI, die es Benutzern ermöglicht, schnell voll funktionsfähige Websites zu erstellen

Bietet einen großen Bereich an Designvorlagen und benutzerdefinierten Optionen, die durch künstliche Intelligenz unterstützt werden, und ist damit ein hervorragendes Tool für Vermarkter, die eine Online-Präsenz ohne umfassende Webentwicklungskenntnisse aufbauen möchten.

10Web Limitierungen:

Die Erstellung von Websites wird zwar rationalisiert, aber Benutzer mit spezifischen, komplexen Anpassungsanforderungen müssen möglicherweise zusätzliche manuelle Anpassungen vornehmen.

10Web Preise:

Business Annual KI Starter: $10/Monat KI Premium: $15/Monat KI Ultimate: $23/Monat

Ecommerce Jährlich KI E-Commerce Starter: $11/Monat KI-E-Commerce Premium: $23/Monat Dediziertes Hosting: $175/Monat

Agentur Jährlich Agentur Starter: $24/Monat KI Premium: $60/Monat Agentur Ultimate: Benutzerdefinierte Preise

10Web Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (90+ Bewertungen)

13. Lexica.Art

über Lexica.art Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit sind, beeindruckende Bilder für Ihre Marketingkampagnen, E-Mail-Newsletter oder Blogs zu erstellen und hinzuzufügen, dann ist Lexica.Art das KI-Marketing-Tool Ihrer Wahl.

Sie können nach Bildern mit bestimmten Schlüsselwörtern suchen oder ein völlig neues Bild generieren, indem Sie Eingabeaufforderungen verwenden, um zu beschreiben, wie das Bild aussehen soll. Dieses KI-gesteuerte Tool zur Bilderzeugung eignet sich hervorragend für Bilder in sozialen Medien, Blog-Titelbilder und sogar für die Entwicklung von Produktideen.

Lexica.Art beste Features

Blende : Erzeugt ein fotorealistisches Bild, das wie eine reale Darstellung von Motiven aussieht, als ob sie gerade von einer Kamera angeklickt worden wären

Suchleiste : Geben Sie Schlüsselwörter ein, die für das gewünschte Bild relevant sind, und Sie erhalten im Handumdrehen eine große Auswahl an Bildern, die auf Ihren Texteingaben basieren

Bildanpassung: Zeigt die Eingabeaufforderung, die Größe und andere Details jedes generierten Bildes an. Kopieren Sie die Eingabeaufforderung und ändern Sie sie, um ähnliche Bilder mit Ihren eigenen Vorstellungen zu erstellen. 3

Lexica.Art Limitierungen

Limits für die Bilderzeugung: Die Suche nach Bildern ist kostenlos, aber Sie müssen den kostenpflichtigen Plan von Lexica.KI abonnieren, um ein Bild zu "erzeugen"

Wiederholbarkeit: Da es sich in der Entwicklung befindet, hängt es von der Vielfalt der Trainingsdaten ab. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das tool nach einer Weile immer wiederkehrende Bilder generiert, es sei denn, Sie verfeinern Ihre Eingabeaufforderungen und stimmen sie ab

Lexica.Art Preise

Starter : $10 pro Monat

: $10 pro Monat Pro: $30 pro Monat

$30 pro Monat Max: $60 pro Monat

Lexica.Art Bewertungen und Rezensionen

G2 Bewertungen : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra Bewertungen: Nicht genug Bewertungen

14. Notion KI

über Notion Wenn Sie Notion bereits für das Projektmanagement verwenden, ist der integrierte KI-Assistent von Notion ein Add-On, das Ihnen hilft, mehr Arbeit schnell zu erledigen.

Das integrierte KI-Schreibwerkzeug kann Fragen zu Ihrem Workspace beantworten, Ihr Brainstorming-Partner sein, Ihnen bei der Verbesserung Ihrer Inhalte helfen und Daten in verwertbare Erkenntnisse umwandeln.

Zu den Anwendungsfällen von Notion KI für das Marketing gehören:

Erklären Sie Fachjargon für jedermann

Übersetzen von Inhalten in andere Sprachen

Bearbeiten Sie die Stimme und den Ton Ihres Marketingmaterials

Generieren von nächsten Schritten aus Notizen zu Meetings, Zusammenfassungen von Elementen und Mitbringseln aus Verkaufsgesprächen und Sitzungen

Beste Features von Notion KI

Q&A: Stellen Sie Fragen zu Ihren Projekten, Wikis, Dokumenten und Aufgaben in Ihrem Notion Workspace, und das KI-Marketing-Tool von Notion generiert innerhalb von Sekunden Zusammenfassungen

Autofill-Daten: Extrahieren Sie wichtige Metriken, Erkenntnisse, Ergebnisse und andere wichtige Details aus Ihren Projekten und Aufgaben und wandeln Sie sie in klare, sinnvolle Elemente um

KI-Vorlagen: Greifen Sie auf vordefinierte Rahmen für Verkaufsgespräche, Kalender für soziale Medien, Videoskripte und vieles mehr

Notion KI Limits

Ungenauigkeit: Benutzer berichten, dass der KI-Assistent bei Schreibaufgaben ungewollt bestimmte Absätze löscht oder dupliziert. Dies führt manchmal dazu, dass die Autoren zusätzliche Zeit aufwenden müssen, um den Inhalt neu zu erstellen oder zu bearbeiten

Benutzer berichten, dass der KI-Assistent bei Schreibaufgaben ungewollt bestimmte Absätze löscht oder dupliziert. Dies führt manchmal dazu, dass die Autoren zusätzliche Zeit aufwenden müssen, um den Inhalt neu zu erstellen oder zu bearbeiten Steile Lernkurve: Die KI von Notion ist vielseitig einsetzbar, aber zu verstehen, wie man sie optimal nutzen kann, ist zeitaufwändig, es sei denn, man ist ein erfahrener Benutzer von Notion

Notion KI Preise

Free: $8 pro Platz pro Monat

$8 pro Platz pro Monat Plus: $22 pro Platz pro Monat

$22 pro Platz pro Monat Business : $28 pro Platz pro Monat

: $28 pro Platz pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion KI kann zu einem Workspace für $8 pro Mitglied und Monat hinzugefügt werden

Notion KI Bewertungen und Rezensionen

G2 Bewertungen: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra Bewertungen: Nicht genug Bewertungen

15. Userbot.ai

über Userbot.KI Chatbots haben unzählige Vorteile für Vertriebs-, Support-, Betriebs- und Marketing-Teams. Sie automatisieren Antworten auf häufig gestellte Fragen, bearbeiten Texte, um die Stimme und den Ton der Marke zu personalisieren und zu erhalten, und beantworten Fragen rund um die Uhr über Chats, Sprachanrufe und digitale Support-Agenten.

Die generative KI-Plattform von Userbot bietet konversationelle KI-Lösungen für die direkte Kommunikation mit Ihren Kunden in Echtzeit über alle Kanäle hinweg.

Eine herausragende Funktion von Userbot ist Digital Humans, ein fotorealistischer Avatar, der jede Kundeninteraktion menschlicher macht. Er lässt sich in Ihre digitalen Kanäle integrieren, so dass Sie ein Omnichannel-Kundenerlebnis bieten können.

Userbot.ai beste Features

Benutzerdefinierte Conversation Flows : Erstellen Sie verschiedene Unterhaltungspfade auf der Grundlage von Kundenantworten mit einem einfachen Drag-and-Drop-Builder

: Erstellen Sie verschiedene Unterhaltungspfade auf der Grundlage von Kundenantworten mit einem einfachen Drag-and-Drop-Builder Gesprächsmanagement: Verwalten Sie alle Ihre Unterhaltungen mit Kunden auf einer einzigen Plattform, damit nichts durch die Maschen fällt

Verwalten Sie alle Ihre Unterhaltungen mit Kunden auf einer einzigen Plattform, damit nichts durch die Maschen fällt Bot+AI: KI-Builder ohne Code zur schnellen Erstellung Ihres benutzerdefinierten Bots

Userbot.ai Limits

Beschränkte Anpassungsmöglichkeiten: Benutzer finden es schwierig, detaillierte Conversation Flows zu erstellen, da Sie Chat-Erlebnisse nicht über einfache Fragen und Antworten hinaus anpassen können

Benutzer finden es schwierig, detaillierte Conversation Flows zu erstellen, da Sie Chat-Erlebnisse nicht über einfache Fragen und Antworten hinaus anpassen können Mangelnde Genauigkeit: Berichten zufolge sind die Lernfähigkeiten limitiert, weshalb der Bot nicht immer korrekt auf Kundenabfragen reagiert

Userbot.ai Preise

Benutzerdefinierte Preise

Userbot.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 Bewertungen: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra Bewertungen: Nicht genug Bewertungen

16. Hemingway App

über Hemingway Wenn Sie Marketingfachleute sind, haben Sie sicher schon einmal die Hemmingway App benutzt, um Ihre Dokumente zu bearbeiten, die Sprache zu straffen und grammatikalische Fehler zu beseitigen.

Hemingway Editor Plus nutzt KI, um Sätze in Ihrem Text zu analysieren und Ihnen sofortige Vorschläge für die Umschreibung von wortreichen Sätzen, schwachen Formulierungen und Passiv zu machen. Es geht über einfache Rechtschreibprüfungen hinaus und passt sich Ihrem Tonfall und Ihrer Wortwahl an, so dass die umgeschriebenen Sätze wie Sie klingen und nicht wie ein Roboter.

Hemingway App beste Features

Farbcodierte Hervorhebungen: Sätze werden in verschiedenen Farben hervorgehoben, um anzuzeigen, was sie verbessern könnten

Sätze werden in verschiedenen Farben hervorgehoben, um anzuzeigen, was sie verbessern könnten Hemingway Editor Plus : Erweiterte Anwendung mit KI-Integration, die den Inhalt in Ihrem Ton und Stil umschreibt

: Erweiterte Anwendung mit KI-Integration, die den Inhalt in Ihrem Ton und Stil umschreibt Einstellung des Einzelziels: Passen Sie die Einstufung der App an Ihren Text an, je nach Zweck - zum Beispiel eine höhere Einstufung für akademische oder technische Texte und eine niedrigere Einstufung für ein jüngeres Publikum

Grenzen der Hemingway App

Mangelnde Integration: Die kostenlose Version von Hemingway lässt sich nicht mit anderen Tools wie Ihrer E-Mail oder Google Docs integrieren. Sie müssen die bearbeiteten Inhalte aus dem Hemingway Editor kopieren und in ihre Schreibanwendung einfügen, was zeitaufwändig ist

Hemingway App Preise

Free

Einzelperson 5K: $10 pro Monat

$10 pro Monat Einzelperson 10K: $15 pro Monat

$15 pro Monat Team 10K: $15 pro Benutzer pro Monat

Hemingway App Bewertungen und Rezensionen

G2-Bewertungen: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

Capterra-Bewertungen: Nicht genug Bewertungen

17. Albert.ai

über Albert.KI Albert nutzt KI, um Vermarkter und Agenturen bei der Erstellung von Anzeigen zur Optimierung der Kampagnenleistung zu unterstützen. Es umfasst Keyword-Recherche, Plattform-Zielgruppen, Geräteauswahl und Gebote für Suche, Social Media, Display und Cross-Channel.

Wenn Sie jeden potenziellen Parameter, der sich auf die Leistung auswirkt, aufschlüsseln, einzeln testen und optimieren möchten, hilft Ihnen Albert.ai dabei, dies zu erledigen. Nutzen Sie es, um spezifische Einblicke zu erhalten und Ihre Anzeigen effizienter zu gestalten.

Wenn Sie ein Werbemittel aktualisieren oder ersetzen möchten, können Sie mit dem KI-Tool von Albert.ai für das Marketing eine datengestützte Entscheidung treffen, die es Ihnen ermöglicht, die KPIs und Erwartungen Ihrer Kunden zu übertreffen, anstatt auf Vermutungen zu setzen.

Albert.ai beste Features

Kanalübergreifende Ausführung: Setzen Sie Albert.ai für jede bezahlte Kampagne auf 90 % der Gebotsplattformen (z. B. Display und Video 360 und Bing Ads) auf dem Markt ein. So können Sie herausfinden, welcher Kanal am besten für Ihre Anzeigen geeignet ist

Setzen Sie Albert.ai für jede bezahlte Kampagne auf 90 % der Gebotsplattformen (z. B. Display und Video 360 und Bing Ads) auf dem Markt ein. So können Sie herausfinden, welcher Kanal am besten für Ihre Anzeigen geeignet ist A/B-Tests: Testen Sie mehrere Varianten von Keywords, Budgets, Zinsen, Regionen und anderen Parametern, um Ihre Kampagnen ständig zu verbessern

Testen Sie mehrere Varianten von Keywords, Budgets, Zinsen, Regionen und anderen Parametern, um Ihre Kampagnen ständig zu verbessern Erweiterte Berichterstellung: Erhalten Sie detaillierte, umsetzbare Kundeneinblicke, um zu verstehen, wie Sie Ihre Werbemittel und Ihr Messaging anpassen können

Albert.ai Limits

Beschränkte Erklärungen für bestimmte Entscheidungen: Albert.ai liefert keine detaillierten Erklärungen zur Kampagnenleistung. Instanz, wenn ein bestimmtes Anzeigenset besser abschneidet als andere, kann es keinen Einblick in die Gründe dafür geben

Preise für Albert.ai

Benutzerdefinierte Preise

Albert.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 Bewertungen: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra Bewertungen: Nicht genug Bewertungen

18. Durchsuchen.KI

über Durchsuchen.ki Browse.ai bezeichnet seinen Roboter als den "einfachsten" Weg, um Daten von jeder Website zu extrahieren.

Sie können einen Roboter darauf trainieren, sich mit Ihren Daten bei einer Website anzumelden. Der Roboter scannt die Website und speist alle gesammelten Daten in eine Tabelle ein. So können Sie die Datenerfassung automatisieren - einschließlich Produktdaten, Preisangaben, Stellenangeboten und weiteren Informationen von jeder beliebigen Website.

Wählen Sie die gewünschten Informationen aus, beschreiben Sie sie, und drücken Sie die Schaltfläche zum Herunterladen. In nur wenigen Minuten haben Sie die benötigten Informationen zur Hand.

Das KI-Marketing-Tool von Browse verfügt über vorgefertigte Roboter für gängige Anwendungsfälle, und Sie können es in über 7.000 Tools in Ihrem Marketing-Tech-Stack integrieren, darunter Zapier, Airtable, Google Tabellen usw.

Browse.ai beste Features

Datenextraktion: Holen Sie sich beliebige Informationen von jeder Website ohne eine einzige Zeile Code. Stellen Sie die Daten in einem Arbeitsblatt bereit und geben Sie sie sogar für Ihr Team frei

Holen Sie sich beliebige Informationen von jeder Website ohne eine einzige Zeile Code. Stellen Sie die Daten in einem Arbeitsblatt bereit und geben Sie sie sogar für Ihr Team frei Websites überwachen : Richten Sie den Browse.ai-Roboter so ein, dass er bestimmte Informationen auf einer Website kontinuierlich überwacht und Sie benachrichtigt, sobald sich etwas ändert. Instanz, wenn Sie ein Verkäufer sind, können Sie Browse.ai verwenden, um die Bestandsdaten Ihrer Einzelhändler in Echtzeit zu überwachen, um Ihre Produkte proaktiv aufzustocken

: Richten Sie den Browse.ai-Roboter so ein, dass er bestimmte Informationen auf einer Website kontinuierlich überwacht und Sie benachrichtigt, sobald sich etwas ändert. Instanz, wenn Sie ein Verkäufer sind, können Sie Browse.ai verwenden, um die Bestandsdaten Ihrer Einzelhändler in Echtzeit zu überwachen, um Ihre Produkte proaktiv aufzustocken Verwandeln Sie jede Website in eine API: Generieren Sie benutzerdefinierte API für jede Website, auch wenn diese keine bestehende API für die kontinuierliche Datenextraktion hat

Browse.ai Beschränkungen

Erstmaliges Setup ist komplex: Browse.ai hat mehrere nützliche Features, aber das Tool ist etwas komplex, was bedeutet, dass das Setup und das Erlernen der Nutzung des vollen Potenzials einige Zeit in Anspruch nehmen kann

Preise für Browse.ai

Free: $0 pro Monat

$0 pro Monat Starter: 48,75 $ pro Monat

48,75 $ pro Monat Professionell: $123.75 pro Monat

$123.75 pro Monat Team: $311 pro Monat

$311 pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Browse.ai Bewertungen und Rezensionen

G2 Bewertungen: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

4.8/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50 Bewertungen)

19. Algolia

über Algolia Mit Algolia können Sie Ihre Website mit einer KI-gestützten Suche ausstatten. So können Sie das Benutzererlebnis optimieren, indem Sie Ihren Kunden ermöglichen, in Sekundenschnelle genau das zu finden, was sie suchen.

Die Anwendung kann große Datensätze analysieren und Ergebnisse in Echtzeit liefern, was sie zu einem wertvollen Tool für Vermarkter macht, um die Interaktion und Interaktion der Kunden mit ihren Websites zu verbessern.

Algolia beste Features

Kategorisierung von Abfragen: Die Algorithmen der künstlichen Intelligenz von Algolia können den Kontext der Abfrage interpretieren und Ergebnisse aus der nächstgelegenen Kategorie anzeigen, wodurch die Relevanz der Ergebnisse verbessert wird. Zum Beispiel kann das Schlüsselwort burgundy eine Farbe, ein Getränk oder einen Lippenstift bedeuten

Die Algorithmen der künstlichen Intelligenz von Algolia können den Kontext der Abfrage interpretieren und Ergebnisse aus der nächstgelegenen Kategorie anzeigen, wodurch die Relevanz der Ergebnisse verbessert wird. Zum Beispiel kann das Schlüsselwort burgundy eine Farbe, ein Getränk oder einen Lippenstift bedeuten Dynamisches Re-Ranking: Algolia nutzt KI, um zu erkennen, was in einer bestimmten Kategorie gerade angesagt ist, und zeigt dem Kunden vorrangig die neuesten Informationen an

Algolia nutzt KI, um zu erkennen, was in einer bestimmten Kategorie gerade angesagt ist, und zeigt dem Kunden vorrangig die neuesten Informationen an KI-Synonyme: Bei der Analyse verschiedener Benutzereingaben kann die KI von Algolia Synonyme für ein bestimmtes Schlüsselwort erkennen und für eine spätere Verwendung speichern. Dadurch wird der Wortschatz der Anwendung erweitert, so dass die KI mehr Abfragen identifizieren kann

Algolia Grenzen

Einrichtungsschwierigkeiten: Benutzer benötigen möglicherweise Hilfe bei der korrekten Implementierung von Algolia. Dies kann zu Fehlern in Ihrer Suchmaschine führen, mit dem Ergebnis, dass den Kunden falsche Informationen angezeigt werden

Algolia Preise

Erstellen: $0

$0 Wachsen : $0 für bis zu 10K Suchanfragen pro Monat, $0.50 für jede weiteren 1000 Anfragen

: $0 für bis zu 10K Suchanfragen pro Monat, $0.50 für jede weiteren 1000 Anfragen Premium : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Erhöhen: Benutzerdefinierte Preise

Algolia Bewertungen und Rezensionen

G2 Bewertungen: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

4.5/5 (300+ Bewertungen) Capterra Bewertungen: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

20. Reply.io

über Antwort.io Vereinfachen Sie Ihre Kontaktaufnahme über mehrere Kanäle und gewinnen Sie schneller neue Kunden mit der KI-gesteuerten Sales Engagement Plattform von Reply.io. Mit dem Tool können Sie detaillierte Sequenzen für die Ansprache von Benutzern über Kanäle wie WhatsApp, LinkedIn und E-Mail erstellen.

Reply.io kann Aufgaben automatisieren, wie z. B. das Senden einer Verbindungsanfrage an jemanden auf LinkedIn oder das Filtern Ihrer Nachrichten, um Antworten zu entfernen, die "außer Haus" oder "nicht an der E-Mail interessiert" sind, um Ihnen Zeit zu sparen.

Reply.io beste Features

Multichannel-Sequenz: Erstellen Sie eine automatisierte Sequenz von E-Mails, LinkedIn-Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten und SMS-Benachrichtigungen, um potenzielle Kunden über den von ihnen bevorzugten Kanal effektiv zu erreichen

Erstellen Sie eine automatisierte Sequenz von E-Mails, LinkedIn-Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten und SMS-Benachrichtigungen, um potenzielle Kunden über den von ihnen bevorzugten Kanal effektiv zu erreichen KI-Chat: Integrieren Sie den Chat von Reply.io in Ihre Wissensdatenbank, damit potenzielle Kunden schnell die gewünschten Informationen erhalten. Es ist auch ein großartiges Feature, um Benutzer zu bestimmten Aktionen anzuleiten, wie z. B. die Anmeldung für eine kostenlose Testversion oder eine Demo, damit sie sich im Verkaufstrichter nach unten bewegen

Integrieren Sie den Chat von Reply.io in Ihre Wissensdatenbank, damit potenzielle Kunden schnell die gewünschten Informationen erhalten. Es ist auch ein großartiges Feature, um Benutzer zu bestimmten Aktionen anzuleiten, wie z. B. die Anmeldung für eine kostenlose Testversion oder eine Demo, damit sie sich im Verkaufstrichter nach unten bewegen Kontaktverwaltung: Segmentieren Sie Ihre Kunden und Interessenten anhand verschiedener Kriterien, damit Sie genau wissen, wen Sie ansprechen müssen

Reply.io Beschränkungen

Mangelnde Tutorials: Benutzer können sich schwer tun, die umfassenden Features von Reply.io zu nutzen, und es gibt keine detaillierten Benutzerhandbücher oder Tutorials, die ihnen dabei helfen

Benutzer können sich schwer tun, die umfassenden Features von Reply.io zu nutzen, und es gibt keine detaillierten Benutzerhandbücher oder Tutorials, die ihnen dabei helfen Limitierte Möglichkeiten zum Import wichtiger Informationen: Reply.io kann derzeit keine Daten wie z. B. Unternehmensinformationen importieren. Benutzer müssen benutzerdefinierte Felder erstellen, um bestimmte Details zu erfassen, da die Integrationen mit Vertriebstools wie Pipedrive begrenzt sind

Reply.io Preise

E-Mail-Volumen: $59 pro Monat

$59 pro Monat Multichannel : 99 $ pro Benutzer pro Monat

: 99 $ pro Benutzer pro Monat Agentur: $166 pro Monat

Reply.io Bewertungen und Rezensionen

G2 Bewertungen: 4.6/5 (1000+ Bewertungen)

4.6/5 (1000+ Bewertungen) Capterra Bewertungen: 4.6/5 (90+ Bewertungen)

KI-Tools können das Marketing durch die Analyse des Kundenverhaltens, die Identifizierung von Marktlücken und die Personalisierung der Kommunikation verbessern.

Sie können Kunden effektiv segmentieren, sich wiederholende Aufgaben automatisieren und die Effizienz steigern. KI liefert Echtzeit-Einsichten aus großen Mengen von Verbraucherdaten und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Markttrends. KI kann die Leistung von Kampagnen verbessern, indem sie bei verschiedenen Marketingaktivitäten hilft.

KI stellt für Unternehmen eine große Chance dar, ihre Marketingstrategien zu optimieren.

Ganz gleich, ob Sie Ihr Content-, E-Mail- oder Social-Media-Marketing verbessern möchten, die richtigen KI-gestützten Marketing-Tools werden Ihre Kampagnen erfolgreicher machen. Sie können damit fehlerfreie Texte verfassen, die besten Betreffzeilen auswählen oder Ihre Konversionsraten in Echtzeit nachverfolgen.

Schon bald wird Ihr Marketing-Aufwand weniger Aufwand erfordern. Und Ihr Team wird bei der nächsten kreativen Brainstorming-Sitzung mit mehr Gehirnschmalz aufwarten können.

ClickUp AI ist speziell auf bestimmte Teams ausgerichtet - egal, ob es sich um Marketing-, Produkt-, Softwareentwicklungs- oder Vertriebsteams handelt. Die vorgefertigten Vorlagen steigern die Produktivität von Teams mit speziellen Eingabeaufforderungen, die ein bestimmtes Team in Ihrem Unternehmen tatsächlich nutzen würde.

Die KI-Funktionen von ClickUp erleichtern Marketing Teams die schnelle Erstellung wichtiger Dokumente wie einer Fallstudie

Wie viel schneller würde Ihr Marketing beispielsweise mit KI-Eingabeaufforderungen für E-Mail-Kampagnen oder Markenmanagement-Dokumente arbeiten oder bei der Erstellung von Inhalten vorgehen?

Wie wäre es, wenn dasselbe Tool den Vertriebsteams dabei helfen könnte, bessere E-Mails mit prägnanten Details über einen integrierten Editor zu versenden - so dass jeder seine Kommunikationsfähigkeiten insgesamt verbessern kann?

Das ist möglich mit ClickUp!

Erforschen Sie mehr von ClickUp's KI Features und erstellen Sie Ihren ersten Workspace kostenlos. Unser KI-Assistent spricht zwar nicht mit britischem Akzent, aber er hilft jedem in Ihrem Team, die für seine Rolle spezifischen Arbeiten zu erledigen - und beweist, dass freundliche Roboter näher sind, als Sie denken. 🤖