10 kostenlose Podcast-Vorlagen für Ihre nächste Episode

Die Bandbreite der Podcasts reicht von Interviews und Gesprächen bis hin zu Erzählungen in Form von Sachbüchern. Aber selbst die freiesten Podcasts haben in der Regel eine Art von Podcast skript oder Gliederung . Die Verwendung von Podcast-Vorlagen gibt Ihnen die Freiheit, die Länge und Struktur Ihres Podcasts zu variieren, ohne dabei die Konventionen der Form zu verletzen.

Während eine Podcast-Skriptvorlage ganz oben auf Ihrer Liste stehen sollte, ist es genauso wichtig, einen Plan für andere Aspekte Ihres Podcasts zu haben, wie z. B. Ihre marketing-Kalender .

Diese 10 kostenlosen Podcast-Skriptvorlagen sorgen dafür, dass Sie von der Planung und Aufnahme bis zur Veröffentlichung Ihres eigenen Podcasts alles im Griff haben.🎙️

Was ist eine Podcast-Vorlage?

Wenn man einem erfahrenen Podcast-Moderator zuhört, klingt der gesamte Podcasting-Prozess mühelos, oder? Vielleicht ist es ein Ein-Personen-Monolog mit perfekt platzierten Soundeffekten oder ein Gespräch zwischen Moderator und Co-Moderator, das nahtlos von einem Thema zum anderen überzugehen scheint.

Aber zu einem Podcast gehört viel mehr als nur Sounddesign und Geplänkel. Es gibt das Intro und das Outro des Podcasts, gesponserte Nachrichten, Audioclips und vieles mehr. Selbst wenn es sich um ein frei fließendes Gespräch handelt, hat der Podcast-Moderator wahrscheinlich eine Liste von Gesprächsthemen und einen Plan, wie er von einem Hauptpunkt zum nächsten übergeht.

Eine Podcast-Vorlage ist Ihre Eintrittskarte zur Aufnahme einer erfolgreichen Episode. Sie können eine Podcast-Vorlage verwenden, um jede neue Episode zu skizzieren, eine Beschreibung und Notizen zur Sendung zu erstellen, detaillierte Podcast-Skripte zu verfassen oder sogar Interviews mit Social Media-Influencern zu planen. 📅

Die Verwendung einer Podcast-Vorlage stellt sicher, dass Sie alle Anforderungen an eine professionelle Podcast-Sendung erfüllen und gleichzeitig viel Spielraum für die individuelle Gestaltung Ihrer Produktion haben.

Diese 10 Podcast-Vorlagen führen Sie durch jeden Schritt des Prozesses von der Planung eines neuen Podcasts bis zur Postproduktion.

Was macht eine gute Podcast-Vorlage aus?

Eine gute Podcast-Vorlage hilft Ihnen, sich an ein vereinbartes Podcast-Format zu halten, lässt Ihnen aber auch den nötigen Freiraum, um kreativ zu werden. Schließlich ist ein Podcast-Skript nicht mit einem Drehbuch für ein Theaterstück zu vergleichen, bei dem man jedes Wort auswendig lernen muss.

Wie ein gutes Podcast-Intro kann auch ein gutes Podcast-Skript Raum für Improvisationen und Improvisationen bieten.

Erfahrene Podcast-Moderatoren können sich mit Aufzählungspunkten begnügen, aber Anfänger sollten zumindest beim ersten Mal ein ausführlicheres Podcast-Skript schreiben. Dies kann Nervosität vorbeugen und verhindern, dass Sie sich auf Nebenschauplätze verirren.

Anhand eines Podcast-Skripts oder einer Gliederung wissen Ihre Gäste auch, was sie erwarten können: Wann sollten sie bereit sein, sich einzubringen, und wann sollten sie Platz für eine Handlungsaufforderung (CTA) lassen?

Zusätzlich zu Skripten können Sie Podcast-Vorlagen an jedem Punkt Ihres Arbeitsablaufs verwenden, um einen konsistenten, standardisierten Ansatz für die Podcast-Produktion zu gewährleisten. Diese 10 Podcast-Vorlagen helfen Ihnen dabei, den Überblick zu behalten - von der Planung von Beiträgen in sozialen Medien bis hin zur Planung der nächsten Episode.

10 Podcast-Vorlagen für das Jahr 2024

Ob Sie einen neuen produktivitäts-Podcast oder Sie Ihren Interview-Podcast auf die nächste Stufe heben möchten, verwenden Sie eine dieser 10 Podcast-Vorlagen, um loszulegen:

1. ClickUp Podcast-Vorlage

Organisieren Sie Ihren Podcast nach Serien, Staffeln und mehr mit dieser praktischen Podcast-Vorlage

Diese praktische ClickUp Podcast-Vorlage macht es einfach, den Überblick über alle Podcast-Skripte und -Episoden an einem Ort zu behalten und sie nach Serien, Staffeln oder anderen benutzerdefinierten Kategorien zu sortieren.

Sie können Veröffentlichungsdaten, Episodenlinks, Audiodateien und vieles mehr einfügen, sodass Sie nicht mehrere Dokumente durchsuchen müssen, um den gewünschten Inhalt zu finden. Wechseln Sie einfach zwischen der Board- und der Listenansicht, um die Navigation zu erleichtern.

Weisen Sie jedem Podcast über das Feld Empfänger einen Moderator oder Produzenten zu, und legen Sie das Thema der Episode im Feld Thema fest. Sie können auch Status-Tags wie "Bearbeitet", "Geplant", "Veröffentlicht" und "Aufgenommen" verwenden, damit Sie wissen, wo sich jede Episode im Produktionszyklus befindet.

Obwohl es sich um eine einsteigerfreundliche Podcast-Vorlage handelt, ist sie umfassend genug, um größere Produktionen mit mehreren Episoden und Teammitgliedern zu bewältigen. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Podcast Kalender Vorlage

Verwalten Sie Ihre Podcast-Episodenkonzepte, Reichweite, Termine und Gäste mit der Podcast-Kalendervorlage von ClickUp

Die ClickUp Podcast Kalender Vorlage hilft dir dabei, Podcast-Skripte im Voraus zu planen und den Überblick zu behalten, wer in deinem Podcast auftreten wird oder welchen Titel er trägt. Wählen Sie aus 18 benutzerdefinierten Feldern, einschließlich Sponsor, Budget, Gast-Kopfbild, Podcast-Titel, Episoden-Link und Saison.

Sie können farbcodierte Tags verwenden, um zu kennzeichnen, in welchem Entwicklungsstadium sich die einzelnen Episoden befinden, z. B. Konzept, Öffentlichkeitsarbeit, Terminplanung, Aufnahme oder Transkription.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem zwischen sieben verschiedenen Ansichtstypen wechseln, darunter Episoden, Podcast-Sponsoren, Podcast-Shownotes und Podcast-Stadium.

Lesen Sie die Gast-Bio vor der Aufnahme, um sich auf die Vorstellung des Gastes vorzubereiten, und verwenden Sie die Felder Abschrift-Status und Fälligkeitsdatum, um sicherzustellen, dass eine Abschrift so schnell wie möglich zu Ihrer Podcast-Website hinzugefügt wird. 📝

Egal, ob Sie Branchenexperten oder Social-Media-Influencer interviewen, diese Vorlage hilft Ihnen, Ihren Podcast auf die nächste Stufe zu heben und Ihre Ziele zu erreichen beruflichen Ziele . Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Podcast Plan Vorlage

Mit dieser Vorlage für den Podcast-Plan können Sie den Status der einzelnen Podcast-Episoden anzeigen

Die ClickUp Podcast Plan Vorlage ist eine Zwischenvorlage, die Ihnen hilft, den Planungsprozess für jede neue Podcast-Episode zu vertiefen.

Editierbare Statusfelder zeigen Ihnen an, welche Episoden abgebrochen, in Bearbeitung oder in der Warteschleife sind, während die Fortschrittsleiste anzeigt, wie nah Sie der Fertigstellung einer Episode sind.

Verwenden Sie das Feld "Typ des Podcasts", um festzustellen, ob es sich bei einer Episode um einen Gast- oder Solo-Podcast handelt, und verwenden Sie das Feld "Thema", um Ihre Episoden nach Kategorien zu kennzeichnen, z. B. "Soziale Themen" oder "Bildende Kunst". Weitere Felder sind Episodennummer, Episodentitel und Aufnahmedatum.

Sie können sechs verschiedene Ansichtstypen verwenden, darunter Podcast-Episoden und Analysen, und es gibt sogar ein Themenformular, mit dem Sie Ideen für ein neues Podcast-Thema aufzeichnen können.

Dieses Thema wird Ihnen helfen, Ihre selbstdisziplin und planen Sie im Voraus, damit Sie Ihre Sendung an die Spitze der Charts auf Spotify oder Apple Podcasts bringen können! Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Podcast Planungsvorlage

Organisieren Sie Ihren Podcast nach Jahreszeiten mit dieser detaillierten Podcast-Planungsvorlage

Die ClickUp Podcast Planungsvorlage ist eine fortschrittliche Vorlage, die alle Ihre Podcast-Episoden in übersichtlichen Ordnern organisiert. Erstellen Sie eine einfache Karte für jede Podcast-Episode und fügen Sie weitere Details hinzu, wenn Sie die Phasen Ideen, Planung, Terminierung, Aufnahme, Produktion und Veröffentlichung durchlaufen.

Behalten Sie den Überblick über Aufnahmedatum, Episodennummer, Gast, Art des Podcasts und mehr. Sie können zwischen den Episoden, der Gesamtansicht und den Gästen hin- und herschalten und das Werkzeug für Anhänge verwenden, um Links zu Dokumenten, Audiodateien und anderen relevanten Materialien zu erstellen.

Dank ihrer erweiterten Funktionen eignet sich diese Podcast-Vorlage für professionelle Produktionen, aber auch Anfänger werden viele Einsatzmöglichkeiten finden. Verwenden Sie sie für zu planen, zu terminieren, zu organisieren und Prioritäten zu setzen kommende Episoden - oder erstellen Sie einen Platz für Ihre Podcast-Gliederung. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Blank Podcast Gliederung Vorlage

Verwenden Sie diese Vorlage für die Gliederung Ihres Podcasts, um den Überblick über Ihre Episode zu behalten

Diese ClickUp Leere Podcast-Gliederungsvorlage bietet eine übersichtliche Gliederung, die Sie mit Ihren eigenen Podcast-Details ausfüllen können. Beginnen Sie mit dem Namen des Podcasts, dem Intro-Skript und fügen Sie dann den Gastgeber, das Aufnahmedatum, den Skriptlink, den Namen des Gastes und das Veröffentlichungsdatum hinzu. Ein Fortschrittsbalken zeigt Ihnen an, wie viel Arbeit Sie noch an dieser bestimmten Episode zu erledigen haben.

Unterhalb der Tabelle finden Sie eine To Do-Liste wo Sie Aufgaben und Unteraufgaben wie "Ideen sammeln", "Thema und Gäste planen" und "Podcast aufnehmen" hinzufügen können

Diese Vorlage hat zwar nicht so viele Funktionen wie einige der anderen Vorlagen auf unserer Liste, aber sie ist übersichtlich und effizient und damit eine gute Wahl für neue Podcast-Moderatoren, die die Dinge einfach halten wollen. Verwenden Sie dieselbe Vorlage für jede Episode, oder wechseln Sie zu einer der fortschrittlicheren Vorlagen, wenn Ihr Podcast wächst. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Podcast Beschreibung Vorlage

Erstellen Sie Taglines zur Vermarktung Ihres Podcasts mit dieser Podcast-Beschreibungsvorlage

Diese ClickUp Podcast-Beschreibungsvorlage kann Ihnen dabei helfen, Ihre Podcast-Episoden zu beschreiben und an die Hörer zu vermarkten. Hier gibt es keine Episodenplanung oder Podcast-Skriptvorlage, sondern nur eine prägnante und informationsreiche Tagline.

Beginnen Sie mit der Erstellung eines Plans für Social-Media-Inhalte, um Ihre Podcast-Episoden bei Ihrer Zielgruppe bekannt zu machen. Fassen Sie Ihr Podcast-Thema für einen LinkedIn-Post zusammen ("In der heutigen Folge.... ") oder erstellen Sie einen Teaser für eine Instagram-Story oder einen YouTube-Kanal.

Jeder Punkt auf Ihrer Aufgabenliste erhält einen eigenen Empfänger und ein Fälligkeitsdatum sowie eine Prioritätsmarkierung, die Ihnen bei folgenden Aufgaben hilft projektpriorisierung .

Wenn Sie eine Vorlage für Ihr Marketingmaterial verwenden, müssen Sie weniger Zeit für die Beschreibung der einzelnen Episoden aufwenden und haben mehr Zeit, den bestmöglichen Podcast zu erstellen. 🏆 Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Podcast Skript Vorlage

Entwerfen Sie Ihre Podcast-Episoden im Voraus mit einer Podcast-Skriptvorlage

Diese ClickUp Podcast Skript Vorlage hilft Ihnen, das Herz und die Seele Ihres Podcasts zu entwickeln. Es ist ein einfaches, anfängerfreundliches Dokument, das Sie mit allen an der Episode Beteiligten teilen können: Moderator, Gast, Produzent und so weiter.

Beginnen Sie damit, die Tabelle mit dem Namen des Podcasts, dem Titel der Episode, dem Namen des Moderators, dem Namen des Gastes und dem Sponsor der Episode auszufüllen. Wenn Sie eine Solosendung aufnehmen oder keinen Sponsor haben, können Sie diese Felder leer lassen.

Gehen Sie dann chronologisch durch die Episode, indem Sie eine Nachricht Ihres Sponsors, Ihre Intro-Musik oder Ihren Jingle, den Inhalt der Episode und Ihre Outro-Musik einfügen.

Denken Sie daran, dass es nicht darum geht, ein wortgetreues Skript zu erstellen, sondern dass Sie beim Übergang von einem Thema zum nächsten einen unterhaltsamen Ton erreichen wollen. Erstellen Sie eine Liste der wichtigsten Punkte, die Sie abdecken möchten, sowie aller unterstützenden Punkte und Ihrer Interviewfragen.

Ihr Podcast-Skript sollte als Fahrplan für die Episode dienen, also stellen Sie sicher, dass Ihr Gast oder Co-Moderator die Möglichkeit hat, es durchzusehen, bevor Sie auf Aufnahme drücken! Diese Vorlage herunterladen

Gewinnen Sie mehr Sponsoren für Ihren Podcast mit einer professionellen Sponsoring-Vorlage

Diese ClickUp Podcast Sponsoring-Vorlage soll Ihnen helfen, Sponsoren zu gewinnen, indem Sie ihnen einen kurzen, aber informativen Überblick über Ihre Podcast-Sendung geben.

Ihre Patenschaft anfrage für einen Vorschlag sollte Informationen über das Zielpublikum, den Umfang der Gelegenheit (z. B. Hörerstatistiken) und die Besonderheiten der Kampagne enthalten. Fügen Sie unbedingt Ihre Kontaktdaten sowie Ihr Logo oder Podcast-Cover hinzu, um Ihrem Sponsoring-Vorschlag ein professionelles Aussehen zu verleihen.

Indem Sie sich an Unternehmen wenden, die mit den Werten Ihres Podcasts übereinstimmen, können Sie Einnahmen für Ihre Sendung generieren und Marken fördern, über die Ihre Hörer gerne etwas hören möchten. So gewinnen sowohl Ihre Sendung als auch Ihr neuer Sponsor! 🙌 Diese Vorlage herunterladen

9. Gespräch/Interview Show Podcast Vorlage von Riverside

über Flussufer Diese Gesprächs-/Interviewsendung-Podcast-Vorlage von Riverside bietet eine praktische Gliederung, mit der Sie ein Skript für eine Sendung im Interview-Stil erstellen können. Es ist nur eines von mehreren Podcast-Skriptbeispielen, die Riverside anbietet, darunter ein minimalistisches Skript und eine Solo-Show.

Die Gesprächs-/Interviewvorlage enthält ein Intro, eine Sponsorennachricht und eine Titelmusik, gefolgt von einer Gastvorstellung und einer Reihe von Interviewfragen. Die Sendung endet mit einem Outro, einer Rekapitulation und einem Aufruf zum Handeln.

Einige der Aufzählungspunkte haben ein leeres Feld für ihre Dauer, in das Sie die Länge jedes Abschnitts eintragen können. Dies ist einfach, wenn Sie bereits aufgezeichnete Segmente haben, wie z. B. die Titelmusik und die Sponsorenbotschaft; andernfalls schätzen Sie einfach und aktualisieren Sie die Informationen, sobald Sie die Sendung aufgezeichnet haben.

Achten Sie darauf, dass das Tempo der Sendung bei jeder Folge gleich bleibt, z. B. ein 60-sekündiges Intro und ein Outro mit 30 Minuten Gesprächszeit dazwischen. Diese Vorlage herunterladen

10. Nonfiction Storytelling Vorlage von Ausha

über Ausha Diese Non-Fiction Storytelling-Vorlage von Ausha ist für Solo-Podcast-Moderatoren gedacht, die ihren Zuhörern im Laufe einer Episode eine Geschichte erzählen wollen. Das kann alles sein, von einem True-Crime-Podcast bis hin zu einem tiefen Einblick in ein historisches Ereignis oder eine wissenschaftliche Entdeckung.

Die Gliederung beginnt mit der Intro-Musik und einer Roadmap oder einem Überblick über die Episode. Danach folgen drei Themensegmente, eine Sponsorenbotschaft und eine Zusammenfassung. Zum Schluss gibt es ein Outro mit einem Aufruf zum Handeln und einem Teaser für die nächste Folge.

Anstelle von ein Wort-für-Wort-Skript zu schreiben diese Vorlage fordert Sie auf, Aufzählungspunkte mit den wichtigsten Informationen aufzuschreiben, damit Sie einen gesprächigeren Ton anschlagen können. Vergessen Sie nicht, Übergänge von einem Thema zum nächsten zu notieren, damit Sie nicht den Überblick verlieren! Diese Vorlage herunterladen

Optimieren Sie Ihr Storytelling mit diesen kostenlosen Podcast-Vorlagen

Von der Entwicklung von Themenideen bis hin zur Erstellung eines Skripts ist jede Podcast-Episode mit einer Menge Arbeit verbunden. Zum Glück können Sie den Prozess rationalisieren mit Hilfe dieser praktischen Vorlagen, die alles von der Terminplanung bis zum Marketing abdecken.

Podcast-Vorlagen helfen Ihnen zeit zu sparen indem sie Ihnen zeigen, welche Informationen Sie im Vorfeld sammeln müssen - wie den Namen und die Biografie des Gastes - und was Sie nach der Aufzeichnung der Episode tun müssen, z. B. die Erstellung einer Tagline und eines Transkripts.

Und wenn Sie eine der ClickUp-Vorlagen für die Zusammenarbeit verwenden, können Sie Ihr Podcast-Skript und Ihre Sendungsnotizen mit Ihren Co-Moderatoren oder Podcast-Gästen teilen. Besuchen Sie die ClickUp-Vorlagen-Bibliothek um Ihre nächste Podcast-Vorlage zu finden!