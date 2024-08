Wie man einen Marketingkalender 2024 erstellt: Kostenlose Vorlagen und Beispiele

Was tun Kommunikation, soziale Medien, Werbetexte, PPC veranstaltungen und SEO gemeinsam haben? 👀

Sie alle fallen unter das Dach Ihrer Marketingabteilung und arbeiten wahrscheinlich nach demselben Zeitplan.

Ihr marketing-Team ist größer als Sie denken, und wenn Sie die funktionsübergreifenden Projekte und Teammitglieder berücksichtigen, die für den Erfolg Ihrer Gesamtstrategie eine Rolle spielen, wird dieser Pool an Mitgliedern sogar noch größer.

Deshalb ist es so wichtig, einen aktuellen und detaillierten Marketingkalender zu führen, auf den Ihr Unternehmen jederzeit zugreifen kann. 📅

Marketing-Kalender bieten einen klaren Überblick über alle Kampagnen, Aufgaben, Fristen und Projekte, damit die Abteilung ausgerichtet, organisiert und vor allem nicht überlastet ist. Über die direkt beteiligten Mitglieder hinaus sind Marketing-Kalender auch ein aktivposten für die Beteiligten , Vizepräsidenten und andere Vorgesetzte, um die wichtigsten Meilensteine zu erfassen und den Gesamterfolg des Marketingteams zu verfolgen.

Ganz gleich, ob Sie Ihren aktuellen Marketingkalender überarbeiten oder einen neuen erstellen möchten, hier sind Sie richtig. Hier erfahren Sie alles, was Sie brauchen, um den Marketingkalender Ihrer Träume zu erstellen.

Hier finden Sie Aufschlüsselungen der wichtigsten Elemente des Marketingkalenders, Vorteile, Vorlagen und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihrer Abteilung hilft, ihre Marketingziele zu erreichen. 🎯

Was ist ein Marketingkalender?

Ein Marketingkalender ist ein detaillierter Zeitplan für alle marketingbezogenen Aktivitäten - egal wie groß oder klein - und reicht bis in die absehbare Zukunft. Die Erstellung Ihres Marketingkalenders ist keine kleine Aufgabe oder eine einmalige Angelegenheit pro Quartal. Sie müssen häufig darauf achten, dass der Kalender für diejenigen, die tagtäglich mit ihm arbeiten, auf dem neuesten Stand bleibt, indem Sie ihn überarbeiten und Querverweise einfügen. Denn Ihr Kalender kann sich ändern, und das wird er wahrscheinlich auch - und zwar häufig. 🫣

Fristen, Veranstaltungslogistik, kampagnenbezogene Aufgaben und Ressourcenmanagement wirken sich ständig auf Ihren Marketingkalender aus. Damit er stets verlässlich bleibt, ist es eine gute Faustregel, Ihren Kalender häufig zu überprüfen und Aktualisierungen sofort einzufügen, sobald sie auftauchen - auch ein Jahr im Voraus.

Die besten Marketing-Kalender bieten Ihnen die wichtigsten Informationen zu allen Ereignissen auf einen Blick. Sie bieten auch die Möglichkeit, in den Kalender hinein- und herauszuzoomen, um detailliertere Aufschlüsselungen eines bestimmten Tages oder einen Überblick über den Rest des Jahres zu erhalten.

Außerdem sollte Ihr Kalender mit den von Ihnen am häufigsten genutzten Tools integriert werden oder sogar in derselben Plattform enthalten sein, auf der Sie Ihre täglichen Aufgaben erledigen. So können Sie Ihre Aufgaben und Fristen sowie andere wichtige Termine bequem und effizient verwalten.

Bearbeiten Sie Fälligkeitstermine und fügen Sie neue Ereignisse in ClickUp hinzu, indem Sie Aufgaben in der Kalenderansicht ziehen und ablegen

Ihr gesamtes Unternehmen - oder zumindest die gesamte Marketing-Abteilung - sollte Zugriff auf Ihren Marketing-Kalender haben, da alle Aktivitäten im Kalender in der Gesamtstrategie Ihres Unternehmens verankert sein sollten marketing-Ziele und die langfristige Strategie.

Dennoch gibt es viele Möglichkeiten, einen Marketingkalender zu erstellen, und wir werden Ihnen einige der besten Optionen vorstellen, um Ihre Kreativität in Gang zu bringen!

Warum sind Marketing-Kalender wichtig?

Marketing-Kalender organisieren Ihre Aktivitäten und unterstützen eine effektive marketing-Projektmanagement praktiken. Es kann sich zwar zeitaufwändig anfühlen, die Grundzüge Ihres Marketingkalenders vierteljährlich festzulegen, aber es ist ein unglaublicher Gewinn, der die Arbeit wert ist.

Ohne einen Marketingkalender besteht für Ihre Abteilung die Gefahr, dass:

Den Überblick über Ereignisse zu verlieren

Fristen zu versäumen

Partnerschaften mit Kunden, Marken oder Anbietern zu gefährden

Sich selbst zu überbuchen

Überlastung Ihres Teams

Mit Marketingkalendern können Sie auch unerwartete Aktivitäten in Ihrem Team besser verwalten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass in letzter Minute Änderungen oder ungeplante Ereignisse auftauchen. Ein aktueller Kalender gibt Ihnen den besten Einblick in die Bandbreite Ihres Teams und die verfügbaren Ressourcen, um Ihre Strategie so schnell wie möglich zu ändern.

Wenn man etwas tiefer gräbt, hilft ein festgelegter Kalender den Teams auch dabei, sich selbst für das Erreichen wichtiger Ziele verantwortlich zu machen projektmeilensteinen und hilft den einzelnen Teammitgliedern zu verstehen, wie ihre Rolle in das Gesamtbild passt. Da jedes Ereignis in Ihrem Kalender mit den übergeordneten Zielen Ihrer Organisation verknüpft ist, wird sichergestellt, dass Ihr Team seine Termine richtig priorisieren und seine Zeit so nutzen kann, wie es für die Organisation als Ganzes am vorteilhaftesten ist.

Bonus: AI Marketing Software

Was gehört in einen Marketingkalender?

Die Art der Veranstaltungen in Ihrem Marketingkalender geht weit über große Marketingkampagnen, Konferenzen und Produkteinführungen hinaus. Beiträge in sozialen Medien , blog-Planung , Webinare und Designtermine haben ebenfalls ihren Platz in Ihrem Marketingkalender.

Außerdem gehört es zu einem guten Vermarkter, über aktuelle Ereignisse, wichtige Veränderungen und Gelegenheiten im Zusammenhang mit Ihrer Zielgruppe Bescheid zu wissen. Daher ist es eine gute Idee, neben den Terminen für Ihre Inhalte und Werbeaktionen auch globale Meilensteine wie Feiertage und kulturelle Ereignisse zu berücksichtigen.

Wie Sie einen Marketingkalender für Ihr Team erstellen

Wenn Sie mit größeren Aufgaben ganz von vorne beginnen, kann es einfacher sein, mit den übergeordneten Zielen zu beginnen und sich von oben nach unten vorzuarbeiten.

Schritt 1: Legen Sie Ihre Marketingstrategie fest

Schauen Sie sich zunächst die bestehende Marketingstrategie Ihres Unternehmens an und überlegen Sie sich Ihre übergeordneten Ziele. Möchten Sie die Kundenabwanderung verringern? Neue Kunden ansprechen? Die Bekanntheit einer neuen Marke steigern? Vielleicht sogar alle drei! Ihre Veranstaltungen, Blogs und Kampagnen sollten so geplant werden, dass sie diesen Anforderungen entsprechen.

Verfolgen Sie Ihre Ziele bis hin zu den wichtigsten KPIs direkt in ClickUp und erhalten Sie automatisch detaillierte Einblicke in Ihren Fortschritt

Schritt 2: Wichtige Termine festlegen

Sobald Sie Ihre wichtigsten Ereignisse und Meilensteine festgelegt haben, können Sie einen realistischen Zeitplan aufstellen. Seien Sie realistisch, was die Fristen angeht, und überlegen Sie, welche Aufgaben oder Projekte davon abhängen könnten, dass andere zuerst erledigt werden. Und natürlich dürfen Sie auch Ihre Mitarbeiter nicht vergessen. 💜

Schritt 3: Identifizieren Sie Ihre Hauptakteure

Bestimmen Sie die Mitglieder, die an den einzelnen Aktivitäten beteiligt sind, und bedenken Sie, dass das Marketingteam groß ist. Ihre Abteilung kann aus Redakteuren, Videoproduzenten, Social-Media-Managern, Veranstaltungsplanern, Designern, Redakteuren und sogar Mitarbeitern aus anderen Abteilungen bestehen!

Fügen Sie mehrere Beauftragte hinzu, delegieren Sie Kommentare und erstellen Sie Berechnungen mit Hilfe von benutzerdefinierten Feldern, alles aus Ihren ClickUp-Aufgaben heraus

Sobald sich Ihr Team auf Ihre Marketingstrategie, wichtige Ereignisse, Projekte und Schlüsselpersonen geeinigt hat, ist es an der Zeit, diese in Ihre Marketingkalender-App einzufügen.

Schritt 4: Wählen Sie Ihre marketingkalender-Tool Die Verwendung eines dynamischen

marketing-Projektmanagement-Software die darauf ausgelegt ist, Ihre Arbeit in weniger Kanälen zu synchronisieren, ist zweifellos die produktivste Nutzung Ihrer Zeit. Dies gilt insbesondere, wenn Sie den Marketingkalender Ihrer Träume erstellen möchten.

Wenn Ihre Kalender-App vollständig von den Plattformen getrennt ist, auf denen Ihre Arbeit tatsächlich stattfindet, wird das Überprüfen des Kalenders zu einem echten Zeitfresser. Und wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihren Marketingkalender bequem mit Querverweisen zu versehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht mehr aktuell ist, viel größer.

Visualisieren Sie die Kampagnen, Meetings und Events in Ihrem Marketing-Kalender zusammen mit dem Rest Ihrer Arbeit mit 15+ Workflow-Ansichten in ClickUp, einschließlich Kalender, Gantt, Liste, Board und mehr

Glücklicherweise gibt es viele flexible und intuitive Kalender-Apps für jedes Budget! Welches Tool das richtige ist, hängt letztlich von der Größe Ihres Teams und der Komplexität Ihrer Marketingstrategie ab, aber einige der am häufigsten genutzten und wertvollsten Marketingkalenderfunktionen sind:

Mehrere Beauftragte und Beobachter , um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten Benutzerdefinierte Zustände um den Fortschritt einer Aufgabe, einer Kampagne oder eines Projekts visuell und gründlich zu vermitteln

Dashboards und Berichte , um die Arbeitsbelastung Ihres Teams zu verwalten und den Überblick über Ihremarketing-KPIs* Mehrere Ansichten (ja, mehr als nur ein Kalender!) zur Organisation und Visualisierung Ihrer Arbeitsabläufe in einer Liste, Kanban-Tafel ,Gantt-Diagramm, und mehr

, um die Arbeitsbelastung Ihres Teams zu verwalten und den Überblick über Ihremarketing-KPIs* Mehrere Ansichten (ja, mehr als nur ein Kalender!) zur Organisation und Visualisierung Ihrer Arbeitsabläufe in einer Liste, Kanban-Tafel ,Gantt-Diagramm, und mehr Filtern und Sortieren um wichtige Termine schnell zu finden, die Art der angezeigten Aktivitäten anzupassen und Ihren Kalender zu entrümpeln

Automatisierungen um die mit den täglichen Aufgaben verbundene Arbeit zu eliminieren und Projekte voranzutreiben, auch wenn das Team asynchron arbeitet

Mehrere Integrationen mit gängigen Arbeitstools wie Zoom, Google Calendar, Slack und Excel zur Synchronisierung Ihres Kalenders mit Ihrem Tech-Stack oder zur Einbettung wichtiger Informationen direkt in Ihren Kalender für mehr Kontext

Nachdem Sie die beste Software für Ihre Aktivitäten ausgewählt haben, sollten Sie immer mit einer Vorlage für einen Marketingkalender beginnen. So stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Funktionen haben, um Ihre Kampagnenzeitpläne zu erstellen, Fristen festzulegen, Aufgaben zuzuweisen, mit dem Team zu kommunizieren und alles mit Ihren verfolgbaren Zielen zu verknüpfen.

Und wenn Sie das Tool zum ersten Mal verwenden, mehrere komplexe Kampagnen jonglieren oder versuchen, Ihr Team zu schulen, wird eine Vorlage für den Marketingkalender den Prozess auf die effizienteste Weise beschleunigen. D. h., Sie nutzen die Funktionen richtig und haben so wenig Stress wie möglich. 🙂

Wir haben Ihnen bereits eine ganze Reihe von Vorlagen für verschiedene Arten von Marketingkalendern vorgestellt. Wenn Sie jedoch eine Vorlage suchen, die die Grundlage für die Erstellung Ihrer Marketingstrategie und die Organisation wichtiger Projekte bildet, sollten Sie nach einer Vorlage suchen, die sowohl leicht zu erlernen ist als auch mit Ihren wachsenden Zielen Schritt halten kann.

Beginnen Sie mit dem Aufbau Ihres idealen Marketingkalenders mit der anpassbaren Marketing Kalender Vorlage von ClickUp

Unser Vorschlag ist die Marketing Kalender Vorlage von ClickUp für seine Benutzerfreundlichkeit, die ausführliche Hilfe und die umfassenden organisatorischen Funktionen.

Übernehmen Sie diese Liste in Ihren Arbeitsbereich und nutzen Sie die sechs anpassbaren Ansichten, um Ihren Marketingprozess zu gestalten, Projekte zu organisieren, Zeitpläne zu visualisieren und Ihr Budget aufzuschlüsseln. Außerdem zeigen die sechs farbcodierten, benutzerdefinierten Statusanzeigen den Fortschritt jeder Aufgabe auf einen Blick an.

Arten von Marketing-Kalendern mit 5 Beispielen

Während die gesamte Abteilung von einem Marketingkalender profitiert, können verschiedene Teams ihre eigenen Kalender erstellen oder mit einer Variation des größeren Kalenders arbeiten, indem sie die Aufgaben und Ereignisse, die sie betreffen, durch Filtern und Sortieren isolieren.

Es gibt auch verschiedene Arten von Marketingkalendern, um den Bedürfnissen und Unterschieden der Teams innerhalb der Marketingabteilung und Ihrer Organisation als Ganzes gerecht zu werden. Zu den gebräuchlichsten Marketingkalendern gehören (aber nicht nur):

Inhaltskalender

Planen Sie Social Posts, Blogs und Ankündigungen neben Ihren anderen Aufgaben und Meetings mit der Kalenderansicht in ClickUp

Vor allem, wenn Ihr Unternehmen regelmäßig Beiträge in Ihrem eigenen Blog veröffentlicht oder Beiträge für andere veröffentlicht, können Ihnen Inhaltskalender dabei helfen, Termine festzulegen, Ihre inhaltsdatenbank und behalten Sie den Überblick über alles, was Sie veröffentlichen - von redaktionellen Beiträgen bis hin zu E-Mail-Marketingkampagnen, je nachdem, in welchem Umfang Sie produzieren!

Die Pflege eines Blogs allein ist eine enorme Aufgabe (glauben Sie uns), und wenn Sie die Anzahl der Artikel, die Sie jeden Monat veröffentlichen, erhöhen, wird die inhaltskalender kann sich ziemlich schnell füllen. Vor allem, wenn man die anderen notwendigen Aufgaben neben dem Schreiben des Blogs selbst mit einbezieht, wie z. B. die Bearbeitung durch Kollegen, SEO-Updates, Bildgestaltung und jährliche Aktualisierungen.

All diese Aktivitäten sollten in Ihrem Content-Marketing-Kalender leicht auffindbar und planbar sein, zusammen mit allen wichtigen Informationen wie dem Namen des Blogs, zu dem die jeweilige Aufgabe gehört, dem Autor, anderen notwendigen Teammitgliedern und dem Status der Aktion - es ist eine Menge, die man im Auge behalten muss. Deshalb schlagen wir vor, mit einem vorgefertigten vorlage für einen Inhaltskalender als Leitfaden für Ihren Planungsprozess.

Organisieren Sie Ihre Inhalte für die Woche, den Monat oder das Quartal mit dem anpassbaren Content Calendar Template von ClickUp

Diese Inhaltskalender-Vorlage von ClickUp ist sowohl gründlich als auch anfängerfreundlich. Diese anpassbare Liste ist mit fünf benutzerdefinierten Status ausgestattet, um jede Phase zu verfolgen, die ein Entwurf vor seiner Veröffentlichung durchläuft, zusätzlich zu sieben Benutzerdefinierte Felder und fünf verschiedene Ansichten, damit alle Aktualisierungen übersichtlich und leicht zugänglich sind. Probieren Sie ClickUps Inhaltskalender-Vorlage aus

Werbe- oder Kampagnenkalender

Egal, ob Sie anstehende Veranstaltungen, Sonderangebote, Produkteinführungen oder PR-Initiativen planen, alle damit verbundenen Aktualisierungen finden Sie in Ihrem Werbe- oder Kampagnenkalender.

Wie bei den Inhaltskalendern hat die Häufigkeit, mit der Sie diese Aktivitäten planen, einen gewissen Einfluss darauf, was letztendlich in Ihrem Werbekalender erscheint. Wenn Sie beispielsweise Teil einer Eventplanungsagentur sind, sieht Ihre Kalenderstruktur wahrscheinlich ganz anders aus als bei einem Unternehmen, das sich auf ein Produkt konzentriert.

Wenn das Team jedoch nur an einer großen Konferenz pro Jahr teilnimmt oder diese plant, dann ist es möglich, dass diese Aufgaben neben Aktionen für PR, Promos oder Werbung auftauchen.

Verwalten Sie Workloads, Kampagnen und Ressourcen aus der Vogelperspektive mit der Zeitleistenansicht in ClickUp

Die Kampagnen-Kalender Vorlage von ClickUp ist eine großartige Ressource, um Ihren Werbekalender zum Laufen zu bringen. Fünf anpassbare Ansichten, darunter Kalender, Liste und Zeitleiste, helfen Managern, den Fortschritt mehrerer Marketingkampagnen gleichzeitig zu überwachen, ohne den Überblick über ihren geplanten Zeitplan zu verlieren.

Darüber hinaus können Sie mit Hilfe von benutzerdefinierten Feldern jeder Aufgabe wichtige Informationen wie Zielmarkt, Budget, Ziele und Dauer hinzufügen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten verwaltung von Marketingkampagnen . Probieren Sie ClickUp's Kampagnenkalender-Vorlage

Kalender für soziale Medien

Ihre Veranstaltungen, Blogs und Werbeangebote werden wahrscheinlich in den sozialen Medien gepostet, um den Bekanntheitsgrad zu steigern und Ihre Zielgruppe zu erreichen, aber hinter der Social-Media-Strategie Ihrer Organisation steckt viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht.

Ihre Organisation postet viel.

Wahrscheinlich viel mehr, als Sie denken! Für diese Aktivitäten ist ein spezieller Social-Media-Marketing-Kalender erforderlich, damit Sie nicht nur die Posts im Auge behalten, die zur Förderung anderer Marketingkampagnen beitragen, sondern auch diejenigen, die einfach nur das Engagement und die Bekanntheit Ihrer Marke fördern.

Ganz zu schweigen davon, dass allein die Anzahl der Social-Media-Plattformen überwältigend sein kann. Und auch wenn Ihr Team wahrscheinlich nicht jeder Plattform die gleichen Prioritäten zuweist, ist es wichtig, eine Vielzahl von Beiträgen für jeden Kanal zu planen und zu organisieren, einschließlich Fotos, Videos, Themen oder sogar Artikel.

Planen Sie Ihre anstehenden Beiträge in den sozialen Medien mit Hilfe der Listen-, Kalender- und Board-Ansicht in ClickUp

Ressourcen wie das Social Media Posting Vorlage von ClickUp hilft Teams, Zeit zu sparen und schneller zu arbeiten, während sie eine Präsenz in den sozialen Medien aufbauen. Diese anpassbare Liste geht mit einem vorgefertigten Kalender für alle Social-Media-Aktivitäten ins Detail.

Es handelt sich um eine ausführliche To-Do-Liste, um den Überblick über Beauftragte, Genehmigungen und Assets zu behalten, sowie um ein interaktives Kanban-Board zur Verwaltung von Inhalten für jede Plattform. Probieren Sie ClickUp's Social Media Posting Vorlage

E-Mail-Marketing-Kalender

E-Mail-Newsletter und -Kampagnen sind kosteneffektiv, messbar und zielgerichtet - ein großer Gewinn für Unternehmen, die ihren Kundenstamm vergrößern wollen, ohne ihr Budget zu überziehen! Vor allem, wenn Sie mehrere Kampagnen gleichzeitig durchführen, hilft Ihnen ein E-Mail-Marketing-Kalender dabei, den Fortschritt und Erfolg Ihrer Kampagnen von der Planung bis zur Ausführung zu verfolgen.

Während viele Kampagnen lange im Voraus geplant werden, kann es leicht passieren, dass neue E-Mail-Kampagnen in letzter Minute auftauchen. Ein sorgfältiger Kalender hilft Ihnen, Ihr Team und Ihre Ressourcen so effizient wie möglich zu verwalten.

Ähnlich wie bei Ihren Social-Media- und Content-Kalendern sollten Sie darauf achten, dass Sie Ihrem E-Mail-Marketing-Kalender die richtigen Zeiten und Aufgaben hinzufügen. Dies sollte für jeden Entwurf geschehen, damit Sie vor dem Absenden eine angemessene Anzahl von Überprüfungen und Korrekturen durchführen können.

Anders als bei anderen Beiträgen haben Sie nach dem Versenden einer E-Mail keine Möglichkeit mehr, diese erneut zu bearbeiten. Das bedeutet, dass ein kleiner Rechtschreibfehler oder ein fehlender Abschnitt in Stein gemeißelt wird - und das will niemand.

Werbekalender

Wie Blogbeiträge erfordern auch Anzeigen zusätzliche Arbeit, nachdem die Marketingkampagne gestartet ist. Werbekalender sind eine gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Sie vor, während und nach dem Start der Kampagne alles im Griff haben.

Selbst die kleinsten Kampagnen müssen recherchiert und getestet werden, bevor sie das Licht der Welt erblicken. Der richtige Kalender hilft Ihrem Team dabei, auf dem richtigen Weg zu bleiben, indem er einen realistischen Zeitplan erstellt, Analysen lange im Voraus einrichtet, verschiedene Versionen der Marketingkampagne testet und vieles mehr.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards in ClickUp, um Genehmigungsaktualisierungen zu verwalten, sich mit den Beteiligten abzustimmen und einen umfassenden Überblick über Ihre laufenden Anzeigen zu erhalten

Bei so vielen beweglichen Teilen, die Sie verwalten müssen, sollten Sie das Marketing Ads Schedule Vorlage von ClickUp um Ihren Werbebedarf aufzuschlüsseln und zu rationalisieren. Überwachen Sie die anstehenden Aufgaben in Ihrem Arbeitsablauf mithilfe der vorgefertigten Liste, visualisieren Sie Ihre Kampagnen mit ClickUp's Kalenderansicht oder verfolgen Sie den Fortschritt jeder Anzeige in Ihrer Pipeline auf einer anpassbaren Kanban-Tafel.

Außerdem verabschieden Sie sich von der zeitaufwändigen Einrichtung. Geben Sie Ihre Kampagneninformationen ein und beobachten Sie, wie Ihr Werbekalender in ClickUp! Gestalt annimmt Probieren Sie ClickUps Vorlage für einen Marketingplan aus

3 Marketingkalender-Vorlagen, die Sie ausprobieren müssen

suchen Sie noch nach der perfekten Vorlage?

Ob Sie es glauben oder nicht, es gibt noch mehr Arten von Marketingkalendern als die bisher genannten. Und da Marketingteams und -abteilungen so unterschiedlich strukturiert sein können, kann es eine ziemliche Herausforderung sein, die richtige Vorlage für Ihren Marketingkalender zu finden.

Aber Sie haben Glück! Wir haben drei weitere anpassbare Vorlagen für Marketingkalender, die Sie direkt aus diesem Artikel herunterladen und kostenlos ausprobieren können. 🤩

1. Event Marketing Vorlage von ClickUp

Verwalten Sie Team-Dokumente, Meeting-Updates und Ihren Event-Kalender auf einer dynamischen Kanban-Tafel mit dem Event Marketing Template von ClickUp

Veranstaltungen jeder Größe sind schwer zu managen. Zwischen Anbietern, Ticketverkäufen, Teilnehmern, Gastrednern und Budget ist es wichtig, eine verlässliche Möglichkeit zu haben, den Verlauf Ihrer Veranstaltung an einem Ort zu organisieren. Die Event-Marketing-Vorlage von ClickUp wendet einen vorgefertigten Ordner auf Ihren Arbeitsbereich an, um genau diesen Bedarf zu decken!

Benutzerdefinierte Status und fünf Projektansichten helfen Ihnen bei der Verwaltung von Teamdokumenten, einzelnen Ereignissen, Meeting-Updates und Ihrem Event-Kalender, aber wo diese Vorlage wirklich glänzt, sind die 12 benutzerdefinierten Felder, darunter:

Anwesenheitsart

Rechnungen und Quittungen

Budget

Standort

Primäres Marketing-Ziel

Leads-Ziel

2. Blog-Redaktionskalender Vorlage von ClickUp

Erstellen Sie einen konsistenten Blog-Posting-Zeitplan mit der Blog-Redaktionskalender-Vorlage von ClickUp

Konsistenz ist der Schlüssel, wenn es um die Veröffentlichung neuer Inhalte geht, aber um einen Blog über die Ziellinie zu bringen, braucht es viel mehr als nur das Schreiben eines Entwurfs. Keyword-Recherche, Peer-Reviews, Grafiken und Performance-Tracking spielen ebenfalls eine wichtige Rolle in Ihrem Redaktionskalender.

Die Blog-Redaktionskalender-Vorlage von ClickUp organisiert all diese Aufgaben auf seiner Kanban-ähnlichen Board-Ansicht die Sie bei der Entwicklung und Pflege Ihrer Inhaltsstrategie unterstützt. Drei weitere Ansichten, darunter Kalender, Dokumente und Liste, helfen Managern und Mitgliedern, jederzeit den Überblick über ihr Arbeitspensum zu behalten.

Diese Vorlage herunterladen

3. Podcast Kalender Vorlage von ClickUp

Verwalten Sie Ihre Podcast-Episodenkonzepte, Reichweite, Termine und Gäste mit der Podcast-Kalendervorlage von ClickUp

Wir haben uns stark an Inhalt, E-Mail und produktmarketing aber für diejenigen, die ihr Branchenwissen durch Podcasts, YouTube-Videos und Webinare verbreiten wollen, empfiehlt sich die Podcast-Kalender-Vorlage von ClickUp um Ihre Recherche, Produktion, Episoden und mehr zu organisieren.

Jeder liebt die Idee von einen Podcast zu starten für ihre Marke, aber es erfordert eine gründliche Planung und Zusammenarbeit, um es gut zu machen! Die sieben Projektansichten in dieser Vorlage eignen sich hervorragend, um alles aufzuschlüsseln, von bevorstehenden Gästen bis hin zu Ihren Sendungsnotizen, während die 18 benutzerdefinierten Felder jeder Aufgabe wichtigen Kontext hinzufügen.

Sie sehen Ihre perfekte Vorlage noch nicht? Kein Problem!

ClickUps umfangreiches und ständig wachsendes Vorlagen-Bibliothek ist vollgepackt mit anpassbaren Vorlagen für jeden Anwendungsfall. Selbst wenn Sie neu auf der Plattform sind, finden Sie Hunderte von anfängerfreundlichen, aber detaillierten Vorlagen mit Anleitung Hilfe-Dokumente um Ihren Marketingkalender im Handumdrehen auf die Beine zu stellen.

Verwalten Sie Ihr Team mit Marketing-Kalendern

Es ist kein Geheimnis, dass wir große Befürworter der Investition in die richtige Software sind, um Ihre Marketingprozesse zu rationalisieren und zu skalieren - aber nicht alle Apps bieten die gleichen Funktionen, die gleiche Benutzerfreundlichkeit und die gleiche Flexibilität, um Ihr Team beim Erreichen seiner Ziele zu unterstützen.

Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung von ClickUp zur Verwaltung Ihrer Marketing-Kalender, Kampagnen, Aufgaben und analytischen Verfolgung.

ClickUp ist die einzige Produktivitätsplattform, die entwickelt wurde, um die unternehmensweite Produktivität zu steigern und Ihre gesamte Arbeit über verschiedene Anwendungen hinweg in einem kollaborativen Arbeitsbereich zu zentralisieren. Und sie ist ebenso intuitiv wie leistungsstark! Mit über 15 anpassbaren Ansichten können Sie Ihren Marketingkalender aus jedem Blickwinkel überblicken.

Beginnen Sie bei Null oder mit einer der vielen Vorlagen von ClickUp, um auf die reichhaltigen Funktionsumfang , 1.000 Integrationen und mehr, wenn Sie clickUp kostenlos ausprobieren heute. 🏆