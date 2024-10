10 kostenlose Vorlagen für Marketing-Kalender für Inhalte im Jahr 2024

Als Vermarkter jonglieren Sie mit mehreren Projekten gleichzeitig, und es ist eine Herausforderung, sie alle im Zeitplan zu halten. Zu erledigen sind nicht nur die Nachverfolgung von Metriken und ergebnisse aber wahrscheinlich leiten Sie auch ein Team, das an verschiedenen Projekten beteiligt ist - von der Schaltung bezahlter Anzeigen über die Planung von Posts in sozialen Medien bis hin zu veröffentlichung von Blog-Inhalten. Die Verwendung von Vorlagen für Marketing-Kalender kann Ihnen helfen, den Überblick über alle Ihre Aktivitäten zu behalten marketing Projekte von Anfang bis Ende. Im Folgenden gehen wir darauf ein, was diese Vorlagen zu erledigen haben und wie Sie die richtige Vorlage finden.

Außerdem geben wir 10 der besten Vorlagen für Marketingkalender frei, die Sie für einen erfolgreichen marketing-Kampagnen . ✨

Was ist eine Vorlage für einen Marketing-Kalender?

Eine Vorlage für einen Marketingkalender ist eine Tabelle oder ein Dokument, das alle wichtigen Fälligkeitsdaten, Aufgaben und Mitarbeiter für Ihre Marketingkampagnen enthält. Diese Vorlagen erleichtern den Start ähnlicher Marketingprojekte und bieten einen umfassenden Überblick über Ihre Fortschritte.

Die Idee hinter der Erstellung eines marketing-Kalender ist, dass Sie mit einer Karte beginnen können, um bestimmte Ziele zu erreichen und den Fortschritt von Anfang bis Ende zu verfolgen. Auf diese Weise können Sie schnell Bereiche mit Verbesserungsbedarf ermitteln und potenzielle Verzögerungen feststellen, bevor sie das Projekt zum Entgleisen bringen können.

Ziehen und Ablegen von Aufgaben in die Ansicht des ClickUp Kalenders

Es gibt verschiedene Arten von Vorlagen für Marketingkalender, darunter E-Mail-Marketing-, Redaktions-, Inhalts- und Social-Media-Kalender. Einige kleine Geschäfte und Marketingabteilungen verwenden einen Kalender zur Nachverfolgung aller ihre Content-Marketing-Strategie und Kampagnen, während größere Unternehmen möglicherweise mehrere Marketing-Kalender verwenden, um bei komplexeren Kampagnen den Überblick zu behalten. 🗓️

Was macht eine gute Vorlage für einen Marketingkalender aus?

Es gibt eine Vielzahl von Vorlagen für Marketing-Kalender, aber einige sind nützlicher als andere. Die richtige Vorlage zu finden, kann die Produktivität steigern, marketing-Ressourcen verwalten und führen zu erfolgreicheren Kampagnen. 💪

Worauf Sie bei einer Vorlage für einen Marketingkalender achten sollten, erfahren Sie hier:

Unterschiedliche Inhaltstypen: Ihre Vorlage für den Marketingkalender sollte Tags oder Felder für verschiedene Arten von Inhalten unterstützen. Dies erleichtert die Nachverfolgung verschiedener Kampagnen, und Sie erhalten eine bessere Ansicht darüber, wie die einzelnen Inhalte abschneiden und wie lange ihre Erstellung dauert

Ihre Vorlage für den Marketingkalender sollte Tags oder Felder für verschiedene Arten von Inhalten unterstützen. Dies erleichtert die Nachverfolgung verschiedener Kampagnen, und Sie erhalten eine bessere Ansicht darüber, wie die einzelnen Inhalte abschneiden und wie lange ihre Erstellung dauert Automatische Aufgabendelegation: Eine gute Vorlage für einen Marketingkalender erledigt die alltägliche Arbeit für Sie, indem sie die Aufgaben automatisch dem richtigen Mitglied des Teams zuweist

Eine gute Vorlage für einen Marketingkalender erledigt die alltägliche Arbeit für Sie, indem sie die Aufgaben automatisch dem richtigen Mitglied des Teams zuweist Mehrere Ansichten: Manche Leute mögen es, wenn Aufgaben in einen monatlichen Kalender integriert werden. Andere ziehen es vor, den Fortschritt in täglichen oder wöchentlichen Ansichten nachzuverfolgen. Wählen Sie eine Vorlage für einen Marketing-Kalender, die Flexibilität bietet, wenn es darum geht, zu sehen, was auf dem Plan steht

Manche Leute mögen es, wenn Aufgaben in einen monatlichen Kalender integriert werden. Andere ziehen es vor, den Fortschritt in täglichen oder wöchentlichen Ansichten nachzuverfolgen. Wählen Sie eine Vorlage für einen Marketing-Kalender, die Flexibilität bietet, wenn es darum geht, zu sehen, was auf dem Plan steht Funktionen für die Zusammenarbeit: Optimieren Sie die Arbeit im Team, indem Sie nach einer Vorlage für einen Marketingkalender suchen, mit der Sie mit allen Mitgliedern Ihres Teams zusammenarbeiten und Aktualisierungen in Echtzeit erhalten können

10 Vorlagen für Marketingkalender, die Sie 2024 verwenden sollten

Die beste Art des Marketingkalenders hängt von Ihren marketing Ziele , die Art der Inhalte, die Sie planen, und Ihre Nische. Möglicherweise benötigen Sie auch Marketing-Kalender für dieses Quartal und andere Typen, wenn Sie Ihren Marketing-Schwerpunkt für das nächste Quartal ändern.

Von E-Mail-Marketingkalendern bis hin zu Social-Media-Zeitplänen und Plänen für Inhalte - hier sind 10 der besten Vorlagen für Marketingkalender, die Sie noch heute ausprobieren können. 👀

1. ClickUp Marketing Kalender Vorlage

Starten Sie den Aufbau Ihres idealen Marketingkalenders mit der anpassbaren Vorlage für Marketingkalender von ClickUp

ClickUp's Marketing Kalender Vorlage macht es Ihnen leicht, sich einen Überblick über alle Ihre Marketingkampagnen zu verschaffen und sie auf Kurs zu halten. Diese kostenlose Vorlage für einen Marketing-Kalender ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Marketing-Strategie, da Sie mehrere Kampagnen in einem praktischen Space im Auge behalten können.

Verwenden Sie die Vorlage für workflows nachzuverfolgen und überwachen Sie die Kapazität, um sie an die Bedürfnisse Ihres Teams anzupassen. Die Automatisierung von Aufgaben rationalisiert den Prozess, indem Aufgaben und Unteraufgaben sofort an andere Beteiligte zugewiesen werden, wenn ein Schritt abgeschlossen ist.

Diese Vorlage bietet sechs verschiedene Ansichten, so dass Sie tiefer in einzelne Marketingprojekte eintauchen, sich einen umfassenden Überblick über alle Marketingkampagnen verschaffen und die Auswirkungen auf das Budget verfolgen können. Außerdem können Sie Aufgaben mit vier verschiedenen Einstellungen priorisieren, die von niedriger bis dringender Priorität reichen. So weiß jeder in Ihrem Marketing Team, was Priorität hat.

2. ClickUp Marketing Kampagnen Management Vorlage

Planen Sie Marketingkampagnen von der Produktion bis zur Markteinführung mit der Vorlage für Marketingkampagnenmanagement von ClickUp

Planen Sie den Erfolg und die Nachverfolgung von Marketingprojekten mit der Vorlage für Marketingkampagnenmanagement von ClickUp . Die Vorlage enthält Beispiele für Aufgaben in jeder Phase der Marketingkampagne, die den Einstieg erleichtern und das Dokument an die spezifischen Anforderungen Ihres Teams anpassen.

Beginnen Sie damit, die Struktur der Kampagne zu erstellen und das Gesamtziel, das Einzelziel und die für das Projekt benötigten Ressourcen zu bestimmen. Als nächstes erstellen Sie Aufgaben mit projektmanagement-Software und machen Sie sich an die Arbeit!

Diese Vorlage für einen Marketing-Kalender bietet Ansichten und Abschnitte für alle Arten von Marketing-Team-Kampagnen, einschließlich:

Produkteinführungskampagne: Macht es einfach, Aufgaben zu erstellen und zu gruppieren, die für eine erfolgreiche Produktentwicklung abgeschlossen werden müssen

Macht es einfach, Aufgaben zu erstellen und zu gruppieren, die für eine erfolgreiche Produktentwicklung abgeschlossen werden müssen Soziale Medien Kalender: Überwachen Sie die Ergebnisse in den sozialen Medien mit Aufgaben zur Identifizierung des Inhaltstyps, der Entwürfe, des endgültigen Inhalts und der Genehmigung zur Veröffentlichung

Inhaltstyps, der Entwürfe, des endgültigen Inhalts und der Genehmigung zur Veröffentlichung Marketingphase: Verschaffen Sie sich einen ÜberblickAnsicht des Boards der verschiedenen Phasen der Marketingkampagne. Ziehen Sie sie per Drag & Drop von einer Phase zur anderen und springen Sie in die einzelnen Karten der Aufgaben, um mehr Details zu den Schritten des Projekts zu erfahren

Verschaffen Sie sich einen ÜberblickAnsicht des Boards der verschiedenen Phasen der Marketingkampagne. Ziehen Sie sie per Drag & Drop von einer Phase zur anderen und springen Sie in die einzelnen Karten der Aufgaben, um mehr Details zu den Schritten des Projekts zu erfahren Kalender: DerAnsicht des Kalenders stellt alle Aufgaben und Unteraufgaben in einem Kalender dar, um tägliche, wöchentliche und monatliche Einblicke in Workload und Fortschritt zu erhalten

DerAnsicht des Kalenders stellt alle Aufgaben und Unteraufgaben in einem Kalender dar, um tägliche, wöchentliche und monatliche Einblicke in Workload und Fortschritt zu erhalten Referenzen: Erstellen Sie einewissensdatenbank mit Stilrichtlinien,markenrichtlinien, SEO Best Practices und Produktinformationen, auf die Ihr Team bei der Erstellung von Inhalten zurückgreifen kann

Erstellen Sie einewissensdatenbank mit Stilrichtlinien,markenrichtlinien, SEO Best Practices und Produktinformationen, auf die Ihr Team bei der Erstellung von Inhalten zurückgreifen kann Budget Tracker: DieAnsicht der Tabelle verfolgt alle Ausgaben im Zusammenhang mit der digitalen Marketingkampagne, damit Sie Ihr Budget nicht überschreiten

3. ClickUp Social Media Kalender Vorlage

Verwalten Sie Ihren Social-Media-Kalender und posten Sie kanalübergreifend in der ClickUp Kalender Ansicht und Social Media Kalender Vorlage

ClickUp's Moderner Kalender für soziale Medien sind Sie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus und behalten den Überblick über Ihre Social-Media-Marketingkampagnen. Verwenden Sie die Vorlage des Marketingkalenders, um Social-Posts plattformübergreifend zu planen und Aufgaben an alle Mitglieder Ihres Teams zu verteilen - vom Marketingmanager bis zum Anzeigenspezialisten.

Diese Vorlage für den Kalender für soziale Medien bietet dank benutzerdefinierter Status, Ansichten und Felder einen optimierten Workflow. Weisen Sie Kategorien wie Kanal, Hashtags und Veröffentlichungsdatum zu, um Ihre Social-Media-Kampagnen zu überwachen, während sie die Pipeline durchlaufen.

Mit farbcodierten Prioritätskennzeichen können Sie Ihre Marketingaufwände feinabstimmen und die Wahrscheinlichkeit verringern, dass etwas durch die Maschen fällt. Dies ist marketing-Vorlage ist besonders für Start-ups hilfreich ! Nutzen Sie die Ansicht des Kalenders, um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, was bereits veröffentlicht wurde, was gut läuft und was als Nächstes in der Warteschlange steht. ✅

4. ClickUp Content Marketing Redaktionskalender Vorlage

Mit der ClickUp Vorlage für den redaktionellen Kalender für das Content Marketing sehen Sie auf einen Blick, wie Ihre kommenden Inhalte aussehen werden

Die Planung von Inhalten ist ein entscheidender Aspekt jeder Marketing-Kampagne - ganz gleich, ob Sie wichtige Beiträge für Ihren Blog schreiben, kreative Social-Media-Posts verfassen oder aufmerksamkeitsstarke Marketing-E-Mails verfassen.

Mit ClickUp's Redaktionskalender Vorlage für Content Marketing können Sie den Prozess der Erstellung von Inhalten entwickeln und überwachen - von der Ideenfindung bis zum Abhaken des Veröffentlichungsplans.

Verwenden Sie eine vorlage für einen Marketing Plan wie diese, um einen optisch ansprechenden Kalender für das Content Marketing zu erstellen. Sieben Status und 12 benutzerdefinierte Felder machen die Planung von Inhalten zu einem Kinderspiel.

Nutzen Sie die vier Ansichten, darunter die Ansicht "Content Plan", um die Schlüsselwörter, auf die Sie abzielen, und die verschiedenen Arten von Inhalten auf dem Plan zu sehen. Die Ansicht des Veröffentlichungskalenders bietet Sichtbarkeit, wenn Inhalte für die Veröffentlichung vorgesehen sind.

Darüber hinaus können Sie das Progress Board im Kalender für das Content Marketing verwenden, um Details zu den veröffentlichten Inhalten und deren Leistung zu erhalten. Sie können die Vorlage des Marketingkalenders ganz einfach für Kunden oder interne Kollegen Ihres Teams freigeben oder ihnen Zugriff darauf gewähren.

5. ClickUp Redaktionskalender Liste Vorlage

Mit ClickUp's Vorlage für redaktionelle Kalender Listen überwachen Sie den Publikationsprozess von Anfang bis Ende in einem übersichtlichen Dashboard

Mit dieser ClickUp Vorlage für einen Marketingkalender können Sie den Veröffentlichungsprozess von Anfang bis Ende in einem übersichtlichen Dashboard überwachen.

Verwenden Sie die Redaktionskalender Liste Vorlage von ClickUp um den Grundstein für eine aktive und konsistente Kommunikation zu legen und redaktionelle Aufgaben von der Idee bis zur Veröffentlichung zu überwachen. Ganz gleich, ob Sie eine Produkteinführung nachverfolgen oder den Veröffentlichungszeitplan für verschiedene Inhalte überwachen, mit dieser praktischen Vorlage erreichen Sie Ihre Marketingziele.

Verwenden Sie die fünf benutzerdefinierten Status - darunter Zu erledigen, Überarbeitung, In Bearbeitung, In Prüfung und Abgeschlossen - um projekte und Aufgaben durch die Pipeline. Setzen Sie Prioritäten für Aufgaben und verwenden Sie Filter, um die Ansicht nach Veröffentlichungsdatum oder Art des Inhalts in diesem Kalender für das Content Marketing einzugrenzen.

6. ClickUp Buchungskalender Vorlage

Behalten Sie den Überblick über all Ihre Inhalte, die zur Veröffentlichung bereit sind, mit der Vorlage für den ClickUp Posting Kalender

Behalten Sie den Überblick über all Ihre Inhalte, die zur Veröffentlichung bereit sind, mit Hilfe von Marketing-Kalendern, die Ihnen i-deth Updates zu den Veröffentlichungsplänen für Blogs, soziale Medien oder E-Mail-Kampagnen geben können.

Eine der besten Phasen der produktionsprozesses von Inhalten ist die Veröffentlichung. Sie haben viel harte Arbeit investiert, mit anderen Erstellern von Inhalten zusammengearbeitet und den perfekten Inhalt erstellt. Jetzt ist es an der Zeit, den Inhalt zu veröffentlichen und ihn Ihrem Einzelziel vorzustellen, um Ihre Marketingaktivitäten zu unterstützen.

Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für den Posting-Kalender zur Nachverfolgung aller Ihrer Initiativen in der Phase der Veröffentlichung. Sieben benutzerdefinierte Status schaffen einen Rahmen für Ihr Content-Team, einschließlich der Schritte für die Recherche, das Schreiben von Inhalten und die Freigabe für die Veröffentlichung.

Mit den drei benutzerdefinierten Feldern können Sie den Fortschritt nach Veröffentlichungsdatum, Plattform und Inhaltstyp anzeigen. Dieser einfache Kalender für das Content Marketing wird Ihren gesamten Prozess erhellen. 🌻

7. ClickUp Blog Redaktioneller Marketing Kalender Vorlage

Erstellen Sie einen konsistenten Blog-Posting-Zeitplan mit der Blog Editorial Marketing Kalender Vorlage von ClickUp

Für die meisten Geschäfte ist das Schreiben von Blogbeiträgen ein wichtiger Bestandteil der Inhaltsstrategie. Viele Unternehmen erledigen dies gut, aber oft bleibt es auf der Strecke, und Inhalte werden nicht regelmäßig erstellt. Manchmal liegt das daran, dass der Gründer keine Zeit hat, Inhalte zu schreiben. In anderen Fällen ist es das Ergebnis einer schlechten Planung und eines fehlenden Zeitplans für die Erstellung von Inhalten.

Unabhängig vom Grund wirkt sich eine schlechte Veröffentlichungsfrequenz auf die Platzierung in den Suchergebnissen aus und verringert den Verkehr auf Ihrer Website. Das bedeutet weniger Konversionen und Verkäufe.

Verwenden Sie die Blog-Redaktionskalender-Vorlage von ClickUp um einen konsistenten Veröffentlichungsfahrplan für Blogbeiträge zu erstellen. Verwenden Sie die vier Status, um jede Aufgabe und jeden Inhalt auf seinem Weg durch die Pipeline nachzuverfolgen. Springen Sie in die Ansicht des Blog-Kalenders, um die Meilensteine des Teams zu sehen und zu erfahren, was es als nächstes geplant hat.

8. ClickUp Inhalt Kalender Vorlage

Organisieren Sie Ihre Inhalte für die Woche, den Monat oder das Quartal mit der anpassbaren Vorlage für den Content-Marketing-Kalender von ClickUp

Die konsistente Veröffentlichung von Inhalten endet nicht mit Blogbeiträgen. Erfolgreiche Pläne für das Content-Management umfassen auch Schritte für die regelmäßige Erstellung anderer Arten von Marketing-Inhalten, einschließlich E-Mail-Newslettern, Beiträgen in sozialen Medien und technischen Produktspezifikationen.

Erstellen Sie einen klaren und präzisen Zeitplan für Inhalte mit der Vorlage für einen Kalender mit Inhalten von ClickUp . Gliedern Sie die Aufgaben nach Wochen und erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, um den Fortschritt und die verschiedenen Arten von Inhalten zu verfolgen. Weitere hilfreiche benutzerdefinierte Felder sind das Veröffentlichungsdatum, die Genehmigung und die Bewertung, damit Ihr Team die wichtigsten Arbeiten zuerst erledigen kann.

Mit fünf Ansichten können Sie einen Kalender für den Inhalt erstellen und überwachen Sie den Prozess schneller als je zuvor. In der Listenansicht des Inhaltsplans können Sie Ideen für Schlüsselwörter und Themen für kommende Beiträge speichern. Die Ansicht "Production Board" fasst Aufgaben in einer Kanban-Ansicht nach Status zusammen, um die Effizienz zu maximieren. 🛠️

9. Google Tabellen Inhalt Kalender Vorlage von Spreadsheetpoint

über Spreadsheetpoint

Spreadsheetpoint bietet eine kostenlose Vorlage zur Erstellung eines einfachen Kalenders für Inhalte in Google Tabellen. Die Vorlage bietet eine monatliche Kalenderübersicht auf der linken Seite und Spalten für Fälligkeitsdaten, Inhaltstypen und Formatierungsdetails. Bitten Sie die Mitglieder des Teams, die Kontrollkästchen zu verwenden, um ihren Fortschritt bei den einzelnen Inhalten zu verfolgen und gegebenenfalls Notizen hinzuzufügen.

Die Vorlage enthält eine Registerkarte für jeden Monat des Jahres. Planen Sie im Voraus, indem Sie die Inhalte für das gesamte Quartal planen, und schauen Sie auf die vorherigen Registerkarten zurück, um zu sehen, woran Sie bereits gearbeitet haben.

Google Tabellen bietet Integrationen mit dem Google Kalender, um wichtige Fälligkeitsdaten und Aufgaben für alle Mitglieder des Teams zu importieren. Und egal, ob es sich um Projekt-, Inhalts- oder Social-Media-Manager handelt, Marketing-Teams haben eine leicht gemeinsam nutzbare Tabelle, die Informationen zu mehreren Marketing-Kampagnen enthält.

10. Excel Marketing Inhalt Kalender Vorlage von Vertex42

über Vertex42

Wenn Sie Folgendes verwenden möchten vorlagen für den Inhalt des Kalenders in Microsoft Office zu verwenden, sollten Sie die Excel-Vorlage für Marketing-Kalender für Inhalte von Vertex42\ in Betracht ziehen.

Diese Vorlage wurde für die Planung verschiedener Arten von Inhalten über mehrere Kanäle entwickelt und ist ideal für kleine und große Teams mit einer weitreichenden Marketingstrategie. Die Vorlage ist auch für die Planung von Team-Urlauben, regelmäßigen Check-Ins und Überprüfungen nützlich.

Die kostenlose Vorlage funktioniert in Excel und Google Tabellen und bietet folgende Features Gantt Diagramm Zeitleiste und monatliche Kalender-Ansichten. Erstellen Sie innerhalb der Vorlage einen gemeinsamen Ordner, um Bilder für verschiedene Inhalte zu speichern, und verfolgen Sie die Beschreibung und Hashtags für verschiedene Kampagnen. Fügen Sie benutzerdefinierte Spalten hinzu, um wichtige Metriken zu verfolgen, und verwenden Sie farbliche Codes, um verschiedene Arten von Inhalten oder Phasen im Prozess hervorzuheben.

Erstellen Sie nützliche Marketing-Kalender mit Vorlagen von ClickUp

Die Erstellung eines Kalenders für Inhalte ist eine wichtige Aufgabe für jeden Marketing-Manager. Sie müssen regelmäßig gute Inhalte veröffentlichen, um Ihr Publikum und Ihre Kunden zu erreichen.

Ein Kalender hilft dabei, eine Karte zu erstellen, was Sie produzieren und wie Sie es zu erledigen haben. Er bildet auch die Grundlage für die Nachverfolgung des Erfolgs der einzelnen Beiträge. Außerdem bietet ein Kalender Einblicke in die Kapazität und den Workflow Ihrer Arbeit, damit Ihr Team die bestmögliche Leistung erbringen kann.

Von der Social-Media-Strategie bis zum Marketing von Inhalten in Blogs und anderen Kampagnen können Sie mit einer guten Vorlage Zeit und Geld sparen, wenn Sie Ihren Prozess abbilden. Starten Sie noch heute mit ClickUp um Ihren Prozess der Erstellung von Inhalten zu verbessern und Marketing-Kalender zu erstellen, die Sie bei all Ihren Vorhaben unterstützen. Zugang mehr als 1.000 Vorlagen um das perfekte tool für Ihr Team zu finden. 🙌