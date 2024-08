10 beste Zapier-Alternativen & Konkurrenten im Jahr 2024

Wenn lästige Aufgaben Ihre To-Do-Liste verstopfen, ist es an der Zeit, eine Automatisierungsplattform zu nutzen.

Diese leistungsstarken Business-Tools automatisieren Arbeitsabläufe dadurch haben Sie mehr Zeit für wichtigere Aufgaben und können das Risiko menschlicher Fehler verringern. Sie können eine Automatisierungsplattform nutzen, um Ihren Lead-Management-Prozess, Ihre Marketingkampagnen, Ihren Kundensupport und vieles mehr zu automatisieren.

Eine gute Automatisierungsplattform hilft Ihnen dabei, Apps zu verbinden und sich um einen Prozess zu kümmern, während Sie sich anderen Aufgaben zuwenden. Obwohl Zapier eine beliebte Option ist, gibt es viele Alternativen, die für den Workflow Ihres Unternehmens besser geeignet sind. Dieser Artikel stellt 10 intelligente Zapier-Alternativen vor, die Sie im Jahr 2024 kennenlernen sollten.

Was ist Zapier?

Zapier ist eine Automatisierungs-App. Die integrationsplattform ermöglicht es Ihnen, verschiedene Dienste und Apps über die Zapier-Schnittstelle miteinander zu verbinden, um Prozesse zu automatisieren und ihren Arbeitsablauf zu optimieren . Zapier unterstützt viele Anwendungen und Dienste, darunter Google Workspace, Slack, Trello, Shopify und Salesforce. Mit Zapier können Sie aufgaben automatisieren oder Datenübertragungen zwischen diesen Diensten.

Sie können diese automatisierten Aktionen oder Zaps im benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Builder der Plattform erstellen, sodass für die Entwicklung komplexer Automatisierungsabläufe keine technischen Kenntnisse oder Programmierfähigkeiten erforderlich sind.

Mit Connected Services kann Ihr Unternehmen Zeit sparen, die manuelle Dateneingabe reduzieren und effizientere Prozesse für sich wiederholende Aufgaben schaffen.

Worauf sollten Sie bei Zapier-Alternativen achten?

Wenn Sie eine Alternative zu Zapier suchen, sollten Sie sich nach Plattformen umsehen, die über Funktionen wie diese verfügen:

Viel Integrationsunterstützung: Suchen Sie nach Zapier-Alternativen, die verbundene Apps und Dienste unterstützen, die sich derzeit in Ihrem Tech-Stack befinden

Suchen Sie nach Zapier-Alternativen, die verbundene Apps und Dienste unterstützen, die sich derzeit in Ihrem Tech-Stack befinden Intuitive Schnittstelle: Die von Ihnen gewählte Plattform sollte über eine benutzerfreundliche Schnittstelle verfügen, die es Ihnen leicht machtkomplexe Arbeitsabläufe zu erstellen *Vielfältige Auslöser und Aktionen: Auslöser und Aktionen sind die Bausteine eines jeden Marketing-Automatisierungs-Tools, und Sie brauchen eines mit vielen Optionen, um Ihre Workflows anzupassen

Die von Ihnen gewählte Plattform sollte über eine benutzerfreundliche Schnittstelle verfügen, die es Ihnen leicht machtkomplexe Arbeitsabläufe zu erstellen *Vielfältige Auslöser und Aktionen: Auslöser und Aktionen sind die Bausteine eines jeden Marketing-Automatisierungs-Tools, und Sie brauchen eines mit vielen Optionen, um Ihre Workflows anzupassen Guter Kundensupport: Sie werden wissen wollen, dass es jemanden gibt, der Ihnen helfen kann, vor allem, wenn Sie fortgeschrittene Funktionen einsetzen und individuelle Integrationen erstellen müssen

Sie werden wissen wollen, dass es jemanden gibt, der Ihnen helfen kann, vor allem, wenn Sie fortgeschrittene Funktionen einsetzen und individuelle Integrationen erstellen müssen Angemessener Preis: Die Preisstruktur dieser Zapier-Alternativen variiert, also stellen Sie sicher, dass Sie die Gesamtkosten der Automatisierungsdienste kennen und wissen, wie diese in Ihr Budget passen werden

Viele dieser Plattformen bieten kostenlose Pläne an, die nützlich sind, um ihre Dienste zu testen und zu sehen, ob sie für Ihr Unternehmen geeignet sind. Nutzen Sie diese Angebote und sehen Sie, welche Zapier-Alternativen zu Ihnen passen.

Die 10 besten Zapier-Alternativen für das Jahr 2024

1. Machen Sie

Über Machen Sie Make ist eine Integrationsplattform, mit der Sie automatisierte Aufgaben mit einer einfachen Benutzeroberfläche erstellen können. Sie können einfache und komplexe Arbeitsabläufe mit bedingter Logik in einem visuellen Editor erstellen. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, bietet Make praktische Vorlagen.

Beste Funktionen von Make

Eine hochgradig visuelle Benutzeroberfläche mit einem Drag-and-Drop-Builder, mit dem jeder automatisierte Workflows erstellen kann; es sind keine technischen oder Programmierkenntnisse erforderlich

Es lässt sich mit Tausenden von Apps integrieren und ist damit eine echte Alternative zu Zapier, dieihre Produktivität zu steigern mit unbegrenzten internen Aufgaben (abhängig von Ihrem bezahlten Tarif)

Die Integration bedingter Logik hilft bei der Automatisierung von Aufgaben, die durch bestimmte Auslöser und Umstände ausgelöst werden, so dass die Plattform mehr Aufgaben ohne Ihr Zutun erledigen kann

Einschränkungen machen

Es gibt keine gleitende Skala in der Preisstruktur; verwenden Sie eine Automatisierung mehr, als Ihr aktueller Plan erlaubt, und Sie werden auf die nächste (und teurere) Stufe gesetzt

Make-Preise

Kostenlos

Core: ab $10,59/Monat

Pro: ab $18,82/Monat

Teams: ab $34,12/Monat

Enterprise: Pläne verfügbar; kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Make Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (350+ Bewertungen)

2. Pipedream

Über Pipedream Pipedream ist eine Alternative zu Zapier, mit der Sie Workflows ohne Code erstellen können und bei Bedarf die Kontrolle auf Code-Ebene erhalten. Verwenden Sie Pipedream, um verschiedene Dienste und Anwendungen zu verbinden, und erstellen Sie dann Auslöser und Aktionen, um Aufgaben und Datenflüsse zu automatisieren.

Pipedream beste Eigenschaften

Vollständige Kontrolle über die Automatisierung auf Code-Ebene, mit Unterstützung für Node.js, Python und mehr

Die integrierteKI-Tool für die Automatisierung kann Ihnen bei der schnellen Erstellung von Workflows helfen; teilen Sie Pipeline mit, welche Aufgaben Sie durchführen möchten

Es unterstützt Integrationsprozesse mit über 1.400 APIs

Einschränkungen von Pipedream

Die Low-Code-Plattform ist nicht so benutzerfreundlich wie einige Zapier-Alternativen, so dass es für neue Benutzer eine längere Lernkurve geben kann

Preise von Pipedream

Kostenlos

Basis: $29/Monat

Fortgeschritten: $149/Monat

Business: $749/Monat

Unternehmen: Rufen Sie an für ein Angebot

Pipedream Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (14 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (4+ Bewertungen)

3. Workato

Über Workato Workato ist eine Cloud-basierte Integrationsplattform, die die Kraft der KI nutzt, um Unternehmen bei der Automatisierung von Arbeitsabläufen zu unterstützen. Die Plattform integriert über 1.000 Apps und Dienste, um Ihre IT, HR und mehr zu verbessern.

Die besten Funktionen von Workato

Die KI-gestützten Tools von Workato helfen Ihnen dabei, Arbeitsabläufe zu überdenken, Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen und eine intelligentere Automatisierung zu entwickeln

Hervorragende Sicherheitskontrollen helfen Ihnen, Ihre Daten zu schützen, auch wenn Sie sie durch Datenpipelines und Workflows bewegen

Es kann mit über 1.000 Apps und Diensten verbunden werden, darunter Zendesk, Salesforce, Oracle und Quickbooks

Einschränkungen von Workato

Es können Probleme auftreten, wenn Sie versuchen, große Datenmengen durch Automatisierungen zu bewegen

Workato-Preise

Kontakt für Preisinformationen

Workato Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (360+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

4. Parabel

Über Parabel Parabola ist eine Zapier-Alternative mit einem visuellen Drag-and-Drop-Editor, mit dem Sie selbst die komplexesten Prozesse automatisieren können. Es ist praktisch für die Analyse von Daten, was bedeutet, dass Sie weniger Zeit mit Tabellenkalkulationen verbringen und mehr Zeit damit verbringen, diese Daten zu nutzen.

Parabola beste Eigenschaften

Über die codierungsfreie Schnittstelle können Sie Daten aus verschiedenen Quellen wie Tabellenkalkulationen, PDFs und E-Mails abrufen und in einem einzigen Datensatz zusammenfassen

Die vorgefertigten Integrationen erleichtern die Anbindung von APIs zur Erfassung und Umwandlung von Daten

Sie können Workflows erstellen und die Ergebnisse in Echtzeit sehen, was das Testen und Anpassen Ihrer Integrationen im benutzerfreundlichen Editor erleichtert

Parabola Einschränkungen

Bei größeren Datensätzen kann es zu leichten Verzögerungen kommen, stellen Sie sich also darauf ein, dass Sie warten müssen, wenn Sie viele Daten verschieben

Preise für Parabola

Basic: kostenlos

Solo: $80/Monat

Team: demnächst

Fortgeschrittene: Kontakt für Preisinformationen

Parabola Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3+ Bewertungen)

5. Integriert

Über Vollständig Integrately ist eine Zapier-Alternative, die dank ihrer Ein-Klick-Integrationsfunktionen und ihres hoch bewerteten Live-Chat-Supports auf großes Interesse stößt. Diese Plattform ist eine Erkundung wert, wenn Sie eine einfache Möglichkeit zur Erstellung von Automatisierungsworkflows suchen.

Integrately beste Eigenschaften

Ein großartiges Support-Team, das mit seinem hoch bewerteten Live-Chat-Support Preise gewinnt

Eine gute Alternative für die Automatisierung mit Unterstützung für über 1.100 Anwendungen, darunter Mailchimp, Trello, Slack, ClickUp und Microsoft Suite

Hervorragende vorgefertigte Workflow-Automatisierungsvorlagen, die Sie mit einem einzigen Klick implementieren können

Integrately Einschränkungen

Es gibt nicht viel Dokumentation zu Fehlermeldungen, so dass Sie möglicherweise nicht wissen, warum Ihr Automatisierungstool nicht richtig funktioniert

Preise für Integrately

Kostenlos

Starter: $29.99/Monat

Professionell: $49/Monat

Wachstum: $124/Monat

Business: $299/Monat

Integrately Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (580+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (310+ Bewertungen)

6. Anypoint Plattform

Über Anypoint-Plattform Die Anypoint Platform von Mulesoft ist eine Integrationsplattform, die Ihrem Unternehmen hilft, seine Anwendungen und Dienste für automatisierte Geschäftsprozesse zu verbinden. Technisch versiertere Benutzer können Automatisierungs-Tools programmieren, während technisch nicht versierte Benutzer die Click-and-Drag-Oberfläche der Plattform nutzen können, um ihre Workflows zu erstellen.

Anypoint Platform beste Eigenschaften

Sie bietet KI-Automatisierungstools, um intelligentere Workflows zu erstellen und Dienste effizienter zu verbinden

Hunderte von vorgefertigten Workflows machen es einfach, Ihre Geschäftstools zu automatisieren und lästige Aufgaben zu eliminieren

Hochqualifizierte Servicemitarbeiter helfen Ihnen bei der Erstellung des Automatisierungstools, das Sie für die komplexesten Workflow-Lösungen benötigen

Einschränkungen der Anypoint-Plattform

Die Plattform ist unglaublich funktionsreich, was für die meisten Unternehmen kompliziert ist und dazu führen kann, dass Sie für Tools bezahlen, die Sie nicht nutzen

Preise der Anypoint-Plattform

Kontakt für Preisinformationen

Anypoint Platform Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (610+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (560+ Bewertungen)

7. IFTTT

Über IFTTT IFTTT, die Abkürzung für If This Then That, ist eine webbasierte Plattform zur Automatisierung von Online-Diensten und Geräten. Sie können Applets oder automatisierte Workflows einrichten, die als Reaktion auf bestimmte Ereignisse und Bedingungen zwischen verschiedenen Apps und Geräten ausgelöst werden. Diese Zapier-Alternative ist praktisch für die Heimautomatisierung.

IFTTT beste Eigenschaften

Die IFTTT-App macht die intelligente Hausautomatisierung einfach: Sie können das Licht einschalten, wenn Sie nach Hause kommen, oder eine Nachricht an einen geliebten Menschen senden, wenn Sie gehen

Sie unterstützt eine Vielzahl von Online-Diensten und intelligenten Geräten, darunter Apps für soziale Medien, Produktivitätstools und Hausautomatisierungssysteme

Die benutzerfreundliche, codefreie Schnittstelle macht die Bedienung einfach, auch wenn Sie keine technischen Kenntnisse haben

IFTTT-Einschränkungen

Möglicherweise ist dieses einfach zu bedienende Tool zu einfach für Ihre Automatisierungsbedürfnisse

IFTTT-Preise

Kostenlos

IFTTT Pro: $2,50/Monat

IFTTT Pro+: $5/Monat

IFTTT-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

8. Pabbly Verbinden

Über Pabbly Verbinden Pabbly Connect ist eine Integrations- und Automatisierungsplattform, die eine leistungsstarke Zapier-Alternative darstellt. Sie ermöglicht es Ihnen, Daten zwischen beliebten Diensten und Apps zu verschieben, wenn bestimmte Aktionen oder Ereignisse dies auslösen. Die Arbeitsabläufe können einfach oder komplex sein, da Pabbly Connect eine mehrstufige Automatisierung ermöglicht.

Die besten Funktionen von Pabbly Connect

Die aktive Online-Community, die Pabbly Connect umgibt, ist eine hilfreiche Ressource, wenn Sie auf Herausforderungen bei der Automatisierung stoßen

Pabbly Connect kann mit den meisten Webdiensten verbunden werden, darunter Facebook, Calendly, HubSpot und Gmail

Die benutzerfreundliche Oberfläche macht es einfach, Aufgaben für jede Abteilung in Ihrem Unternehmen zu erstellen, einschließlich des Vertriebsteams und der Personalabteilung

Einschränkungen von Pabbly Connect

Die Fehlersuche kann zeitaufwändig sein. Es gibt kaum eingebaute Fehlerkorrekturen, und Sie benötigen technischen Support

Preise für Pabbly Connect

Pabbly Plus Standard: $49/Monat

Pabbly Plus Pro: $99/Monat

Pabbly Plus Ultimate: $199/Monat

Pabbly Connect Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (4+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (65+ Bewertungen)

9. Celigo

Über Celigo Celigo ist eine Cloud-basierte Integrationsplattform, die von Unternehmen häufig eingesetzt wird, um die betriebliche Effizienz zu steigern oder das Kundenerlebnis zu verbessern. Sie verbindet verschiedene Anwendungen und automatisiert Datenflüsse, um Prozesse effizienter zu gestalten und das Risiko menschlicher Fehler zu verringern. Celigo ist besonders nützlich für die Automatisierung auf Unternehmensebene.

Celigo beste Eigenschaften

Seine KI-Tools können Fehler behandeln und die Automatisierung verbessern

Die vielen vorgefertigten Automatisierungsvorlagen können mühsame Workflows mit wenigen Klicks mühelos machen

Die rollenbasierten Zugriffskontrollen machen es einfach zu verwalten, wer Workflows initiieren und auf andere Tools innerhalb der Plattform zugreifen kann

Einschränkungen von Celigo

Da Celigo Automatisierung auf Unternehmensebene bietet, kann es sein, dass die kostenpflichtigen Tarife für kleinere Unternehmen zu teuer sind

Celigo Preise

Kontakt für Preisinformationen

Celigo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (410+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

10. Tablett

Über Tablett Tray ist eine der Zapier-Alternativen, die eine visuelle, codefreie Plattform zum Erstellen, Anpassen und Verwalten von Integrationen und Automatisierungsprozessen bietet. Es ist eine praktische Möglichkeit, CRM-Systeme, Marketing-Software und Datenspeicher zu verbinden, um manuelle Aufgaben zu automatisieren.

Beste Eigenschaften von Tray

Der visuelle Workflow-Builder erleichtert das Einrichten von Auslösern, um Workflows bei bestimmten Ereignissen zu initiieren

Die bedingte Logik verarbeitet mühelos verschiedene Szenarien

Analysen zeigen, wie die Integrationen funktionieren und wie Ihre Systeme den Automatisierungsprozess handhaben

Einschränkungen der Ablage

Der Preis von Tray kann teurer sein als der einiger Zapier-Alternativen, und es gibt keinen kostenlosen Plan für kleinere Unternehmen

Preise für Tray

Kontakt für Preisinformationen

Tablett Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (130+ Bewertungen)

Capterra: 4.9/5 (10+ Bewertungen)

Andere Integrationswerkzeuge

Wenn Sie zwei oder mehr Anwendungen und Webdienste miteinander verbinden müssen, können diese 10 Zapier-Alternativen leistungsstarke Automatisierungsfunktionen bieten, um mehr zu erreichen, ohne Zeit zu verlieren. Aber sie sind nicht die einzigen verfügbaren Integrationstools und auch nicht die einzigen, die Sie verwenden sollten.

Um Ihre Projektmanagement-Aufgaben zu optimieren und die Workflow-Automatisierung zu erleichtern, sollten Sie sich an ClickUp wenden. Die Projektmanagement-Plattform, die Sie bereits kennen und lieben, ist unverzichtbar für Teams, die ihre Produktivität steigern wollen.

Ergänzen Sie Ihre Automatisierungen und erledigen Sie mehr mit dem Projektmanagement-Ökosystem von ClickUp

Steigern Sie die Produktivität Ihres Unternehmens, indem Sie ClickUp mit dem Rest Ihrer technischen Infrastruktur verbinden. ClickUp lässt sich mit über 1.000 Anwendungen und Diensten integrieren, darunter beliebte CRM-Tools, Designplattformen und Marketingdienste. Sie können Ihr ClickUp-Konto sogar mit Zapier verknüpfen, um Workflows zu erstellen und zu automatisieren, die ClickUp mit anderen Webdiensten verbinden. ClickUps Integrationen in Kombination mit den eingebauten ClickUp-Automatisierungen ermöglicht es Ihnen, sich wiederholende Vorgänge zu automatisieren und Prozesse zu rationalisieren. Sie können zuweisbare Aufgaben in ClickUp erstellen, wenn bestimmte Ereignisse, wie der Erhalt eines neuen Leads oder eines Service-Tickets, in Ihren integrierten Anwendungen auftreten.

Dank der eingebauten Flexibilität des Playforms können Sie benutzerdefinierte Workflows erstellen, die Ihren Anforderungen entsprechen, egal ob Sie eine Marketingkampagne, ein Softwareentwicklungsprojekt oder die Vertriebs-Pipeline verwalten. So haben Sie immer den richtigen Workflow für jeden Prozess.

ClickUp beste Eigenschaften

Integrierbar mit Zapier und über 1.000 anderen Anwendungen und Diensten

Sie haben die volle Kontrolle über Ihre Workflows und können komplexe Geschäftsprozesse organisieren, einschließlich Vertriebs- und Marketingdaten

Die hervorragenden Kollaborationstools ermöglichen es Ihnen, sich mit Teammitgliedern zu verbinden und sicherzustellen, dass jeder die Daten erhält, die er benötigt

ClickUp Einschränkungen

Es ist keine echte Zapier-Alternative, da Sie keine zwei Webservices über die ClickUp-Plattform verbinden können

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI: Erhältlich für alle kostenpflichtigen Pläne zum Preis von 5 $ pro Workspace-Mitglied und internem Gast pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

Sind Sie bereit, Ihr Projektmanagement und Ihre Workflow-Automatisierung auf die nächste Stufe zu heben? ClickUp befähigt Ihre Teams, effizient zu arbeiten, Aufgaben zu automatisieren und zusammenzuarbeiten.

Mit umfangreichen Support- und Integrationsoptionen, einschließlich der Verbindung mit Zapier, können Sie die benutzerdefinierten Workflows erstellen, die Sie benötigen, um einen reibungslosen Datenfluss zwischen allen Anwendungen in Ihrem Tech-Stack zu gewährleisten. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und erleben Sie den Unterschied bei der Verwaltung Ihrer Aufgaben und Projekte.