15 beste Jasper AI-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Jasper KI ist nach wie vor eine beliebte Plattform zur Texterstellung für Vermarkter und Fachleute, da sie sich auf die Stimme der Marke und eine hohe Qualität der Ausgabe konzentriert. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie die einzige künstliche Intelligenz (KI) ist schreib-Tool da draußen. Es gibt viele Jaspis-Alternativen - aber wie sind sie im Vergleich dazu?

In diesem Leitfaden geben wir Ihnen Einblicke in einige der wichtigsten Jasper-Konkurrenten frei. Entdecken Sie ihre Stärken, Einschränkungen, Preise und Bewertungen, damit Sie die besten KI-Alternativen zu Jasper für Ihre Bedürfnisse finden können.

Was ist Jasper KI?

Jasper KI (früher bekannt als Jarvis) ist eine von vielen KI Schreib-Tools das Ihnen hilft, qualitativ hochwertige Inhalte zu schreiben, die der Stimme und dem Stil Ihrer Marke entsprechen. Die Produktsuite umfasst Tools zum Schreiben, einen Bereich für die Markenstimme, Kampagnenbriefing, eine Vorlagenbibliothek und Jasper Chat.

über Jaspis Diese KI-Software eignet sich sowohl für lange als auch für kurze Texte und bietet Vorlagen, mit denen Unternehmen ansprechende Google-Werbetexte, Überschriften, Blogbeiträge und vieles mehr verfassen können. Jasper KI bietet außerdem einen integrierten Plagiatsprüfer, die Möglichkeit, wiederholbare Workflows auszuführen, und verwendet mehrere KI-Modelle, um die Zuverlässigkeit und Qualität der Ausgabe zu verbessern.

Jasper wird als mehr als nur ein KI-Writer bezeichnet - es ist ein Tool, das auf die Stimme der Marke und Konsistenz optimiert ist. Daher ist es ideal für Marketing Teams und Agenturen, die hochwertige Inhalte erstellen möchten, die über verschiedene Kanäle hinweg konsistent sind.

Worauf sollten Sie bei einer KI-Schreibsoftware wie Jasper achten?

Jasper war zwar eines der ersten KI-Tools, das sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut, aber es ist definitiv nicht die einzige Option. Einige der neueren Tools sind unglaublich spezialisiert und konzentrieren sich auf bestimmte Elemente wie Grammatik, lange Formulare oder beiträge für soziale Medien . Andere decken mehrere Arten von Inhalten ab oder verwenden ein älteres natürliches Sprachmodell, um die Ausgabe zu generieren.

Wenn Sie Alternativen zu Jasper KI in Betracht ziehen, sollten Sie sich die folgenden Schlüssel-Features ansehen und diese Fragen beantworten:

Benutzerfreundlichkeit Erfahrung: Erscheint das Tool einfach zu bedienen?

Erscheint das Tool einfach zu bedienen? Inhaltstypen: Ist das Tool auf die Art von Inhalt spezialisiert, die Sie benötigen?

Ist das Tool auf die Art von Inhalt spezialisiert, die Sie benötigen? Integrationen: Lässt sich das neue Tool mit den von Ihnen bereits verwendeten Tools erledigen?

Lässt sich das neue Tool mit den von Ihnen bereits verwendeten Tools erledigen? Preisgestaltung : Ist die Plattform mehr oder weniger günstig als Jasper?

Ist die Plattform mehr oder weniger günstig als Jasper? Preisgestaltung Modell: Zahlen Sie ein monatliches Abonnement oder eine Gebühr pro Wort?

Zahlen Sie ein monatliches Abonnement oder eine Gebühr pro Wort? Benutzerplätze: Wie viele sind enthalten? Ist das Hinzufügen von Teammitgliedern mit hohen Gebühren verbunden?

Wie viele sind enthalten? Ist das Hinzufügen von Teammitgliedern mit hohen Gebühren verbunden? Kundenzufriedenheit: Ist der Jasper-Wettbewerber hoch bewertet?

Ist der Jasper-Wettbewerber hoch bewertet? Kundensupport: Gibt es Möglichkeiten, den Kundensupport bei Bedarf zu erreichen?

Während einige Marketing Teams ein Tool benötigen, mit dem sie eine Vielzahl verschiedener Inhalte in großem Umfang schreiben können, konzentrieren sich andere vielleicht nur auf SEO-optimierte Blog-Inhalte. Vielleicht möchten Sie unbegrenzt viele Wörter schreiben, vielleicht möchten Sie aber auch nur für die tatsächlich genutzten Inhalte bezahlen. Jedes Team ist anders, aber wenn Sie Ihre Ziele kennen, können Sie den Prozess optimal angehen und sich für die beste KI-Alternative entscheiden.

Die 15 besten Jasper-Alternativen für das Jahr 2024

Es gibt zahlreiche Jasper-Konkurrenten, aber sie sind nicht alle vergleichbar. Schauen wir uns einige der besten KI-Alternativen zu Jasper genauer an, um heute Inhalte zu generieren.

1. ClickUp - Bester KI-Schreibassistent

Die KI-Funktionen von ClickUp machen es Marketing Teams einfach, schnell wichtige dokumente wie eine Fallstudie Sind Sie bereit, Notizen zusammenzufassen, Listen zu erstellen, Ideen zu sammeln und Ihre Texte mit nur wenigen Klicks zu verbessern? All das (und mehr) können Sie zu erledigen mit ClickUp Gehirn !

Als Ihr KI-gesteuerter Assistent wurde ClickUp Brain entwickelt, um ihnen bei sich wiederholenden Aufgaben Zeit zu sparen so dass Sie mehr Zeit für andere Aufgaben aufwenden können. Fassen Sie Notizen schnell zusammen und erstellen Sie Agenda-Elemente, anstatt Notizen erneut zu lesen und manuell eine Liste mit Aufgaben zu erstellen. Bitten Sie das tool um Hilfe bei der Generierung neuer Ideen für Social-Media-Posts, E-Mail-Betreffzeilen oder Werbeaktionen für Ereignisse, anstatt stundenlang darüber nachzudenken.

Automatisieren Sie Workflows und skalieren Sie Ihr SaaS-Geschäft mit ClickUp AI

Mit ClickUp AI mit ClickUp AI können Sie das, was an ClickUp bereits großartig ist, noch besser machen. Bitten Sie das Tool, Ihnen dabei zu helfen, Ihre internen Dokumente prägnanter zu schreiben oder Ihre Berichterstellung für den Client ansprechender zu gestalten. Erstellen Sie Dokumente schneller mit dem integrierten vorlagen für das Projektmanagement und lassen Sie sie mit vorstrukturierten Formaten gut aussehen.

Jetzt, wo ClickUp AI hier ist, um die Lücke zu schließen zwischen projektmanagement und KI . Jetzt können Sie die Vorteile eines KI-gesteuerten Schreibwerkzeugs nutzen, ohne Ihren digitalen Workspace verlassen zu müssen. 🤩

ClickUp AI beste Features

Zusammenfassen von Notizen undClickUp Dokumente in Sekundenschnelle

Stellen Sie Fragen an die KI von überall in ClickUp

Stellen Sie Fragen zu bestimmten Dokumenten und Aufgaben

Erstellen Sie persönliche StandUps und Team-Updates

Fassen Sie Aufgaben, Kommentar-Threads und Dokumente zusammen

Schreiben Sie mit unserem rollenspezifischen Assistenten

Verwenden Sie über 100 rollenbasierte, vorgefertigte Prompts

Generieren von Unteraufgaben mit KI

Erstellen Sie Automatisierungen mit natürlicher Sprache

ClickUp Limitierungen

Bei so vielen Features kann es eine Weile dauern, bis man den besten Weg gefunden hat, sie alle zu nutzen

Einige Benutzer berichten, dass die Ladezeiten der Seite manchmal langsam sind

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,900+ Bewertungen)

4.7/5 (6,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. Writesonic - Das Beste für Marketer

Über WritesonicWritesonic ist ein KI-Tool, das Vermarktern und Autoren dabei hilft, dank der integrierten GPT-4-Engine hochwertige Inhalte zu erstellen. Benutzer können lange Formulare erstellen inhalte, Beiträge für soziale Medien, Werbetexte, Landing Pages und vieles mehr . Das tool verfügt außerdem über eine ChatGPT-Rivale chatsonic, und die Möglichkeit, es über das Internet für unterwegs zu nutzen Erstellung von Inhalten mit Hilfe von KI .

Writesonic beste Features

Mit der Chrome-Erweiterung von Writesonic können Sie das tool überall im Internet nutzen

Der KI-Algorithmus hilft Ihnen, Möglichkeiten zur Verbesserung Ihres Schreibens zu finden

Große Bibliothek mit eingebauten Eingabeaufforderungen

Writesonic Einschränkungen

Einige Benutzer wünschen sich ein höheres monatliches Limit für die von der KI generierten Inhalte

Einige Benutzer berichten von Wiederholungen in den generierten Inhalten

Preise für Writesonic

kostenlose Testversion mit 10.000 Wörtern

Pro: Ab $19/Monat für 200.000 Wörter

Ab $19/Monat für 200.000 Wörter Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Writesonic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,800+ Bewertungen)

4.7/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,700 Bewertungen)

3. Copy.ai - Das Beste für KI Copywriting

Über Kopieren.aiKopieren.ai ist eine beliebte KI Werbetexte tool, das Marketing Teams hilft, mehr Texte in großem Umfang zu erstellen. Mit dieser KI-Alternative von Jasper können Sie Thought Leadership-Texte, Landing Pages, lange Blogbeiträge und E-Mails schreiben. Copy.ai arbeitet mit einem Preismodell für unbegrenzte Wörter und ist damit eine praktische Option für Teams mit hohen Nutzungsanforderungen.

Copy.ai beste Features

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Generieren Sie Inhalte in großen Mengen

Großer Bereich an Vorlagen, darunterbio-Generatoren KI-Grenzen kopieren

Einige Benutzer berichten, dass sich die Ausgabe nicht wie ein Mensch anfühlt

Das Anordnen von Projekten kann ohne Unterordner im Vergleich zu anderen KI-gestützten Copywriting-Tools kompliziert sein

Preise für Copy.ai

Free-Plan

Pro: $49/Monat für unbegrenzte Anzahl von Wörtern

$49/Monat für unbegrenzte Anzahl von Wörtern Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

4.8/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

4. QuillBot - Am besten für Paraphrasierung

Über QuillBot Unsere nächste Jasper KI-Alternative ist QuillBot ein bekanntes Paraphrasierungstool, das auch ein KI-Schreibfeature namens Co-Writer eingeführt hat. Mit diesem Feature können Sie sehen, was es bereits im Web gibt, Inhalte mit KI erstellen und diese mit einem integrierten Grammatik- und Plagiatsprüfungs-Tool verbessern.

QuillBot beste Features

Recherchieren Sie vorhandene Inhalte mit der integrierten Websuche

Integrierte Grammatik- und Plagiatsprüfung (nur im kostenpflichtigen Plan)

Sätze umschreiben, damit sie mit der Paraphrase besser klingen tool

QuillBot-Einschränkungen

Einige Benutzer wünschen sich höhere Limits für die Nutzung des Plagiatsprüfers

Die Optionen zur Textformatierung sind im Vergleich zu einigen der anderen KI-Tools auf dieser Liste limitiert

QuillBot Preise

Free Plan

Premium: $19.95/Monat

QuillBot Bewertungen und Rezensionen

G2: k.A

k.A Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

5. Rytr - Das Beste für schnelles Schreiben

Über Rytr Rytr ist ein KI-Schreibassistent, der Marketing Teams helfen soll, Inhalte schneller zu schreiben. Die KI-Inhaltsgenerator das Tool behauptet, dass es Ihnen dank modernster KI, verschiedener Tonlagen und Formeln beim Verfassen von Inhalten in 10-facher Geschwindigkeit hilft.

Rytr beste Features

Integrierte Story-Themen und Kategorien

Features zum Umschreiben und Neuformulieren

Schnelle Generierung von Inhalten

Rytr Beschränkungen

Einige Benutzer wünschen sich mehr Klarheit über die Anzahl der Wörter und das verwendete Guthaben

Das monatliche Limit für das Guthaben kann für einige Benutzer mit hohem Volumen frustrierend sein

Rytr Preise

Free Plan

Saver: $9/Monat für 100.000 Zeichen pro Monat

$9/Monat für 100.000 Zeichen pro Monat Unlimited: $29/Monat für unbegrenzte Zeichen pro Monat

Rytr Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (700+ Bewertungen)

4.7/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (10+ Bewertungen)

6. Copysmith - Das Beste für Ecommerce Teams

Über Copysmith Copysmith ist ein KI-Tool, mit dem E-Commerce-Teams schneller ansprechende Inhalte erstellen können. Diese Jasper-Alternative ist ideal für Agenturen und Content-Marketing-Teams und eignet sich für die Massenerstellung von Inhalten und schreiben von Produktbeschreibungen und digitale Anzeigen in großem Umfang.

Copysmith beste Features

Sie können Ihren E-Commerce-Produktkatalog importieren

Integration mit führenden E-Commerce-Plattformen wie Shopify und Amazon

Eingebaute Zuweisungen und Bewertungsmoderation

Copysmith Beschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass sich die Ergebnisse verschiedener Projekte sehr ähnlich anfühlen können

Guthaben verfallen, wenn sie nicht genutzt werden

Copysmith Preise

Gratis Testversion

Starter: $19/Monat für 20.000 Wörter

$19/Monat für 20.000 Wörter Pro: 49 $/Monat für unbegrenzte Anzahl von Wörtern

49 $/Monat für unbegrenzte Anzahl von Wörtern Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Copysmith Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

4.3/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

7. Notion KI - Das Beste für Notizen

Über NotionNotion kündigte kürzlich eine Erweiterung seines beliebten Produkts an - Motion KI. Sie können dieses KI-Tool zu Ihrem Workspace hinzufügen, um auf Vorteile wie KI-generierte Kategorisierung und Tags, Inhaltszusammenfassungen und Schreib- und ideation tools .

Notion KI beste Features

Fassen Sie Inhalte zusammen, die sich bereits in Ihrem Notion Konto befinden

Anpassen des Tons und Umformulieren, um Inhalte ansprechender zu gestalten

Flexibler Drag-and-Drop-Editor für den Text

Notion KI Limitierungen

Die kostenlose Testversion kann sich limitiert anfühlen

Einige Benutzer berichten, dass sich die Inhalte der KI wiederholen können

Notion KI Preise

Notion KI ist ein optionales Add-On zu jedem kostenlosen oder kostenpflichtigen Plan für $10 pro Mitglied und Monat

Notion AI Bewertungen und Rezensionen

Es gibt zwar keine eigenständigen Bewertungen für Notion KI, aber hier sind die Bewertungen und Rezensionen für Notion:

G2: 4.7/5 (4,600+ Bewertungen)

4.7/5 (4,600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,600+ Bewertungen)

8. Dashword - Das Beste für SEO-Inhalte

Über Dashword Die nächste KI-Alternative von Jasper ist Dashword, ein Tool zur Optimierung von SEO-Inhalten, das KI einsetzt, um Ihnen beim Schreiben hochwertiger Inhalte für Suchmaschinen zu helfen. Das Tool bietet Agenturen, Marketing Teams und Erstellern von Inhalten eine benutzerfreundliche Möglichkeit, SEO-Briefe zu erstellen, optimierte Entwürfe zu verfassen und die Wirkung von Inhalten im Laufe der Zeit zu überwachen.

Dashword beste Features

Erstellung von SEO-orientierten Inhalten für Autoren

Optimieren Sie Inhalte auf der Grundlage aktueller Rankings

Nachverfolgung veröffentlichter Inhalte, um Trends und Chancen zu erkennen

Dashword Limitierungen

Dashword konzentriert sich auf das Schreiben von SEO-optimierten Inhalten, daher sind die Anwendungsfälle limitiert

Einige Benutzer finden die Features für die Keyword-Recherche möglicherweise zu einfach

Dashword Preise

Startup : $99/Monat für 20 Berichterstellungen über Inhalte und 50.000 KI-Wörter

$99/Monat für 20 Berichterstellungen über Inhalte und 50.000 KI-Wörter Business: $349/Monat für 100+ Inhalte und unbegrenzte KI-Wörter

Dashword Bewertungen und Rezensionen

G2: k.A

k.A Capterra: k.A

9. Wordtune - Das Beste für das Umschreiben von Inhalten

Über WordtuneDie KI-Schreibsoftware von Wordtune hilft Ihnen, das, was Sie sagen wollen, besser auszudrücken. Mit dieser Jaspis-Alternative können Sie ganz einfach Sätze umschreiben, die überzeugender sind, einen anderen Tonfall haben oder länger oder kürzer sind.

Wordtune beste Features

Integriert sich in Tools wie Microsoft Word und Google Chrome

Verbessert Grammatik und Stil mit dem Rewrite Feature

Versteht die Absicht des Benutzers und erzeugt klare Ausgaben

Wordtune-Einschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass die Chrome-Erweiterung zuweilen instabil ist

Es gibt keine API, was im Vergleich zu anderen KI-Alternativen von Jasper eine begrenzte Anzahl von Integrationen bedeutet

Wordtune Preise

Free Plan

Plus: $24.99/Monat für 30 Überarbeitungen pro Tag

$24.99/Monat für 30 Überarbeitungen pro Tag Unlimited: $37.50 für unbegrenzte Nutzung

$37.50 für unbegrenzte Nutzung Premium für Teams: Kontakt für Preisgestaltung

Wordtune Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

4.4/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

10. Hypotenuse.ai - Bester Inhalt für lange Formulare

Über Hypotenuse.ai Der KI-Schreibassistent Hypotenuse soll bei Schreibblockaden helfen, indem er eine leere Seite in wenigen Minuten in Inhalte verwandelt. Mit KI-gestützten Features erstellt das Tool mithilfe von Schlüsselwörtern Artikel und Anzeigentexte in voller Länge und hilft Ihnen, Inhalte in großem Umfang zu erstellen.

Hypotenuse.ai beste Features

Kann aus wenigen Eingabeaufforderungen ausführliche Texte erstellen

Eingebaute Tools zur Bilderstellung

Plagiatsprüfung

Hypotenuse.ai Limits

Es gibt keine Möglichkeit, Inhalte in großem Umfang zu löschen

Einige Benutzer berichten, dass die Ausgabe mehr Nacharbeit erfordert als erwartet

Preise für Hypotenuse.ai

Einzelperson: $24/Monat für 50.000 Wörter

$24/Monat für 50.000 Wörter Wachstum: $49/Monat für 120.000 Wörter)

$49/Monat für 120.000 Wörter) Kunde: Kontakt zum Vertrieb

Hypotenuse.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (4 Bewertungen)

4.4/5 (4 Bewertungen) Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

11. Smart Copy by unbounce - Das Beste für Business-orientierte Inhalte

Über abprallen lassen Für schnelle Werbetexte und geschäftsorientierte Inhalte hat sich Smart Copy als zuverlässiges KI-Tool etabliert. Es bietet eine Vielzahl vorgefertigter Vorlagen - von Google-Anzeigen und LinkedIn Outreach bis hin zu Blog-Ideen und Vorschlägen für Growth-Hacking-Nachrichten.

Smart Copy beste Features

Breites Array an Vorlagen für verschiedene Aufgaben, insbesondere im Bereich Marketing und Werbung

Vereinfachte, intuitive Benutzeroberfläche, die auch für Anfänger leicht zu bedienen ist

Regelmäßige Updates und neue Features zur Verbesserung der Qualität der Inhalte

Beschränkungen für Smart Copy

Limitierte kreative Schreibfähigkeiten

Der Inhalt ist nicht so tiefgründig und einfallsreich wie bei einigen Alternativen

Spezialisiert auf Marketingtexte, limitiert den Nutzen für weitergehende Aufgaben

Preise für Smart Copy

Free : kostenlos

: kostenlos Essentail : $9.00/Monat für 3 Projekte

: $9.00/Monat für 3 Projekte Unbegrenzt: $49.00/Monat für unbegrenzte Projekte

Smart Copy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (360 Bewertungen)

4.4/5 (360 Bewertungen) Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

12. ChatGPT - Bestes kostenloses KI tool

über OpenAI GPT-3 von OpenAI bringt eine neue Stufe der Raffinesse in die Welt der KI-Tools, und sein Sprachmodell ChatGPT enttäuscht nicht. Mit ChatGPT sind detaillierte Antworten auf Aufforderungen weit mehr als nur kohärent zusammengesetzter, bereits vorhandener Text. Das Tool erstellt einzigartige schriftliche Inhalte auf der Grundlage der vom Benutzer detailliert umrissenen Aufgabe, wobei manchmal beeindruckend fantasievolle Erzählungen entstehen.

ChatGPT beste Features

Erzeugt äußerst kreative, kohärent strukturierte und detaillierte schriftliche Inhalte

Kann für verschiedene Aufgaben verwendet werden, von professionellen Business-Texten bis hin zu belletristischen Texten

Setzt leistungsstarke, hochmoderne KI zur Erstellung von Texten ein

Häufige Aktualisierung zur Verbesserung der Antwortqualität und Relevanz

ChatGPT Beschränkungen

Variable Ausgabequalität; je länger der Text, desto mehr scheint er an Konsistenz zu verlieren

Liefert manchmal Antworten, die sachlich falsch oder unsinnig sind

Beste Ergebnisse erfordern oft klar definierte und pointierte Anweisungen

ChatGPT Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Premium: $20/Monat pro Benutzer

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

13. Wordai - Am besten für menschenähnlichen Text

Über WortAi Wordai zeichnet sich durch eine einzigartige Stärke aus: Es erkennt auf intelligente Weise, dass Wörter mehrere Bedeutungen haben, und kann so menschenähnlichen Text erzeugen. Es ist bekannt für seine Umschreibefähigkeiten, kann aber auch dabei helfen, neue Inhalte zu erstellen.

Wordai beste Features

Hervorragend geeignet für die Neuformulierung und Umschreibung von Text, ohne dass die ursprüngliche Bedeutung verloren geht

Versteht den Kontext und die Nuancen von Wörtern innerhalb eines Satzes

Geeignet für SEO-Praktiken, da das Tool zahlreiche Variationen eines einzigen Textes erstellen kann

Wordai Grenzen

Die Qualität der Ausgabe kann uneinheitlich sein und erfordert eine manuelle Überprüfung und Bearbeitung

Limitierte Vorlagen und Schreibanweisungen im Vergleich zu anderen KI-Tools

Seine Hauptstärke liegt im Umschreiben, nicht in der Erstellung von Inhalten.

WordAI Preise

Monatlich: $57 pro Monat

$57 pro Monat Jährlich: $27 pro Monat (jährliche Abrechnung)

$27 pro Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: Preise auf Anfrage bei WordAI

WordAI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (17 Bewertungen)

3.9/5 (17 Bewertungen) Trustpilot: 2.6/5 (6 Bewertungen)

14. Speedwrite - Am besten für Blogbeiträge

Über Speedwrite Speedwrite ist ein leistungsstarkes KI-Tool, das innerhalb von Sekunden lange Formulare erstellt. Es verschafft Content-Marketern, Bloggern und digitalen Unternehmern mehr Zeit und ermöglicht es ihnen, sich auf strategische Aufgaben zu konzentrieren.

Speedwrite beste Features

Schreibunterstützung, die Ideen und Rahmen für Artikel, Blogbeiträge und andere lange Formulare generiert

Sprachverbesserungs-Tool, das mithilfe von KI die Lesbarkeit und Qualität des Inhalts verbessert

Große Auswahl an Vorlagen für Zusammenfassungen von Inhalten, Aufzählungspunkte, Werbetexte und vieles mehr

Integrierte Plagiatsprüfung, die die Originalität aller erstellten Inhalte sicherstellt

Direkte Freigabeoption, die es Benutzern ermöglicht, fertige Inhalte nahtlos auf WordPress, Medium und anderen Blogging-Plattformen zu veröffentlichen

Speedwrite Beschränkungen

Das tool kann manchmal Inhalte generieren, die nicht vollständig kontextuell korrekt sind und eine manuelle Bearbeitung erfordern

Der Benutzeroberfläche fehlt es an Intuitivität, was für Anfänger anfangs eine Herausforderung darstellen kann

Preise für Speedwrite

Monatlich: $19.99/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt

$19.99/Monat pro Benutzer, monatlich bezahlt Halbjährlich: 11,65 $/Monat pro Benutzer, halbjährlich bezahlt

11,65 $/Monat pro Benutzer, halbjährlich bezahlt Jährlich: $8.33/Monat pro Benutzer, jährlich bezahlt

Speedwrite Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

15. Frase - Das Beste für Content-Vermarkter

Über Frase Frase ist ein KI-Tool, mit dem Sie schneller hochwertige, SEO-freundliche Inhalte erstellen können. Es wurde für SEO-Experten, Content-Marketer und Agenturen entwickelt, um den Produktionsprozess von Inhalten zu optimieren.

Frase beste Features

KI-gestütztes Content-Briefing-System, das dabei hilft, den Umfang und die Perspektive des Inhalts zu definieren

Integriertes SEO-Keyword-Tool, das relevante Keywords identifiziert und vorschlägt, die in den Inhalt integriert werden sollen, während dieser erstellt wird

Feature zur Inhaltsoptimierung, das Ihre Inhalte mit den am besten bewerteten Artikeln vergleicht, um sie wettbewerbsfähiger zu machen

Integration mit Chatbots und Sprachassistenten, um Inhalte zu erstellen, die mit allen Geräten kompatibel sind

Automatisierungstools zur Erstellung von Entwürfen und Zusammenfassungen auf der Grundlage vorgegebener Titel

Frase Beschränkungen

Es fehlt ein großer Bereich an Vorlagen für verschiedene Arten von Inhalten

Die Vorschläge des Tools zur Verbesserung der Suchmaschinenoptimierung können manchmal sehr allgemein gehalten sein, so dass für eine effektive Nutzung SEO-Kenntnisse erforderlich sind.

Frase Preise

Solo: $14.99/Monat pro Benutzer

$14.99/Monat pro Benutzer Basic: $44.99/Monat pro Benutzer

$44.99/Monat pro Benutzer Team: $114.99 (drei Benutzer und $25 pro Monat für zusätzliche Mitglieder des Teams)

Frase Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (280+ Bewertungen)

4.9/5 (280+ Bewertungen) Capterra: N/A

Finden Sie das beste AI Writing Tool & Jasper Alternative für Ihr Team

Jasper KI bietet viel für Fachleute und Vermarkter, die Hilfe bei der Erstellung hochwertiger, ansprechender Inhalte für verschiedene Branchen benötigen. Es ist ein großartiges KI-Writing-Tool, aber es gibt auch viele Jasper-Konkurrenten, die Ihnen helfen können, Ihre Ziele besser zu erreichen.

Schauen Sie sich die Jasper-Alternativen auf dieser Liste an und vergleichen Sie die Ergebnisse, um herauszufinden, welche am ehesten zu dem führt, was Sie suchen.

Für ein KI-Tool, das Ihnen hilft, schneller zu arbeiten, ansprechende Inhalte zu erstellen und Dokumente zusammenzufassen, versuchen Sie ClickUp . Mit unseren KI-gestützten Features können Sie die Vorteile der künstlichen Intelligenz voll ausschöpfen - und das alles innerhalb der ClickUp-Plattform, die Sie kennen und lieben.