11 beste Quillbot-Alternativen für KI-Schreiben im Jahr 2024

Sie haben eine anstrengende Arbeitswoche, müssen Fristen einhalten, mehrere Artikel verfassen und versuchen, den immer größer werdenden Berg an Aufgaben zu bewältigen.

Als dynamischer Vermarkter oder vielseitiger Autor sind Sie zweifelsohne mit diesem Jonglierakt vertraut und kontextwechsel . In diesem geschäftigen Universum ist jede eingesparte Sekunde kostbar. Dies ist der Punkt AI-Schreibwerkzeuge wie z. B. Quillbot, zur Hilfe kommen.

Aber was passiert, wenn Sie ein bisschen mehr brauchen als das, was Quillbot bietet? Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass es ein ganzes Universum von Quillbot-Alternativen da draußen gibt?

Ein aufregendes Spektrum von Tools, die Ihnen bei der Erstellung von Inhalten helfen, Ihre Kreativität anregen, Ihre Produktivität steigern und einen Hauch von Magie in Ihre Arbeit bringen. Und das alles, ohne dass Sie die Kontrolle über Ihre Inhalte verlieren.

In diesem Artikel werden wir gemeinsam durch die Landschaft der innovativen Quillbot-Alternativen navigieren. Wir werden einen Blick unter die Haube dieser Tools werfen und untersuchen, wie sie Ihr schriftstellerisches Können verstärken und Ihre Marketingpläne aufladen können.

Denken Sie daran, dass Sie nicht nur ein Tool wählen, sondern einen Partner für Ihre Schreibabenteuer.

Worauf sollten Sie bei Quillbot-Alternativen achten?

Die beste Alternative zu Quillbot spart Ihnen Zeit, schont Ihr Portemonnaie und bietet eine detaillierte Grammatikprüfung - und das alles mit einem wirklich leistungsstarken Tool zur Verarbeitung natürlicher Landungen. Aber bevor Sie kopfüber in den Pool springen, ist es wichtig zu wissen, was eine gute Quillbot-Alternative ausmacht, die Ihnen hilft, Inhalte zu erstellen, auf die Sie stolz sein können:

Natürliche Sprachverarbeitung: Sie wollen eineKI-Tool das wie ein Mensch schreibt. Eine Quillbot-Alternative sollte Langform-Inhalte erstellen, die mühelos fließen und Sinn ergeben. Kurz gesagt, Ihr KI-Partner sollte ein Wortschöpfer und ein großartiges Paraphrasierungswerkzeug sein - nicht nur ein Wortgenerator

Sie wollen eineKI-Tool das wie ein Mensch schreibt. Eine Quillbot-Alternative sollte Langform-Inhalte erstellen, die mühelos fließen und Sinn ergeben. Kurz gesagt, Ihr KI-Partner sollte ein Wortschöpfer und ein großartiges Paraphrasierungswerkzeug sein - nicht nur ein Wortgenerator Anpassungsfähigkeit: Ihr Schreibprogramm sollte sich an Sie anpassen, nicht andersherum. Suchen Sie nach Alternativen, mit denen Sie den Ton, den Stil und die Komplexität Ihrer Inhalte selbst bestimmen können

Ihr Schreibprogramm sollte sich an Sie anpassen, nicht andersherum. Suchen Sie nach Alternativen, mit denen Sie den Ton, den Stil und die Komplexität Ihrer Inhalte selbst bestimmen können Benutzerfreundliche Oberfläche: Ein hervorragendes Schreibprogramm sollte intuitiv und einfach zu bedienen sein. Wenn Sie mehr Zeit damit verbringen, sich mit der Software vertraut zu machen, als tatsächlich zu schreiben, ist das ein rotes Tuch

Ein hervorragendes Schreibprogramm sollte intuitiv und einfach zu bedienen sein. Wenn Sie mehr Zeit damit verbringen, sich mit der Software vertraut zu machen, als tatsächlich zu schreiben, ist das ein rotes Tuch Robuste Bearbeitungstools: Der Feinschliff Ihrer Inhalte ist ebenso wichtig wie deren Erstellung. Ihr ideales Tool sollte robuste Bearbeitungsfunktionen bieten, von grundlegenden Grammatikprüfungsfunktionen bis hin zu differenzierterem Feedback zu Ihrem Schreibstil und Ihrer Struktur

Der Feinschliff Ihrer Inhalte ist ebenso wichtig wie deren Erstellung. Ihr ideales Tool sollte robuste Bearbeitungsfunktionen bieten, von grundlegenden Grammatikprüfungsfunktionen bis hin zu differenzierterem Feedback zu Ihrem Schreibstil und Ihrer Struktur Integrationen: Suchen Sie nach Quillbot-Alternativen, die sich nahtlos in andere Tools in Ihrem bestehenden Arbeitsablauf integrieren lassen, z. B. in Ihr bevorzugtes projekt-Management-Tool oder Ihr bevorzugtes Textverarbeitungsprogramm

Die 11 besten Quillbot-Alternativen für das Jahr 2024

Sind Sie bereit, Ihre potenziellen Schreibbegleiter kennenzulernen? Wir haben die riesige Landschaft der KI-Schreibassistenten und hat die 11 besten Quillbot-Alternativen ausgewählt, um Ihren Schreibprozess im Jahr 2024 zu beschleunigen.

Jede dieser Optionen hat ihr eigenes, einzigartiges Flair und bietet eine Mischung aus natürlicher Sprachverarbeitung, Anpassungsfähigkeit, benutzerfreundlichen Schnittstellen, leistungsstarken Bearbeitungswerkzeugen und nahtlosen Integrationen. Bereiten Sie sich auf die Erkundung dieser führenden Anbieter vor, die Ihnen dabei helfen werden, überzeugende und ansprechende Inhalte zu erstellen, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

ClickUp ist eine vielseitige kostenlose Projektmanagementsoftware die jetzt auch ein von künstlicher Intelligenz unterstütztes Tool zur Erstellung von Inhalten mit ClickUp AI . Diese innovative Funktion ist ein All-in-One-Tool, das bei der Ideenfindung hilft, werbetexten , das Bearbeiten von E-Mails und das Zusammenfassen von Texten - alles mit spezifischen Aufforderungen für Ihre jeweilige Abteilung.

Seine Einzigartigkeit liegt in der nahtlosen Integration von Inhaltserstellung und Projektmanagement. Für Teams aus verschiedenen Branchen ist es ein komplettes Paket, das die Zusammenarbeit ermöglicht und gleichzeitig einen einheitlichen Workflow für die Entwicklung von Inhalten bietet, unabhängig davon, ob es sich um Ihre eigenen Texte handelt oder nicht.

ClickUp AI ist ideal für die Recherche von Inhalten, die Ideenfindung, die Grammatikprüfung, die Textbearbeitung und die Automatisierung und stellt sicher, dass Ihre Anforderungen an hochwertige Inhalte erfüllt werden. Das Echtzeit-Reporting-Dashboard ermöglicht einen individuellen Überblick über Ihre laufenden Aufgaben.

Mit all den Funktionen und dem zusätzlichen Komfort der Automatisierung, den benutzerdefinierten Vorlagen und den Integrationsmöglichkeiten ist ClickUp ein leistungsfähiges Werkzeug für alle Bereiche Ihres Unternehmens und Ihre individuellen Schreibstile.

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp AI unterstützt Sie bei der Ideenfindung und dem Verfassen von Inhalten mit über 100 recherchebasierten Tools

Das Echtzeit-Reporting-Dashboard ermöglicht einen umfassenden Überblick über die laufende Arbeit

Benutzerdefinierte und vorgefertigte Automatisierungen sparen Ihnen Zeit bei Routineaufgaben

Verbindet sich mit über 1.000 Arbeitsanwendungen

Wählen Sie aus einer Bibliothek von anpassbarenmarketing-Vorlagen um Ihren Prozess in Gang zu bringen

Grammatikprüfung, Optimierung der Schreibqualität und Zusammenfassungswerkzeuge zur Rationalisierung von Prozessen

ClickUp Einschränkungen

Die kostenlose Version von ClickUp enthält keine KI-Funktionen

Obwohl es sich um ein leistungsstarkes Tool handelt, können einige Anpassungsfunktionen eine Herausforderung darstellen

ClickUp Preise

ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Paketen für $5 pro Workspace-Mitglied und Monat verfügbar.

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Jaspis

über Jaspis Dieses KI-Tool zeichnet sich durch seine Einfachheit und Genauigkeit aus. Jasper ist für seinen schnörkellosen Ansatz bekannt und wird für seine Vorhersagegenauigkeit und die professionelle Qualität seiner Ergebnisse geschätzt. Der Boss-Modus, eine Funktion, die bei der Erstellung von Langform-Inhalten hilft, und Jasper Chat, ein interaktiver KI-Chatbot, heben sich von der Masse ab.

Das Tool bietet außerdem AI Art für die Erstellung von Miniaturansichten und Illustrationen, ist mit SurferSEO für die Keyword-Optimierung und mit Grammarly für die Grammatikprüfung integriert. Für Vermarkter, die Benutzerfreundlichkeit und eine mühelose werkzeug zur Erstellung von Inhalten ist Jasper eine gute Wahl.

Seine voreingestellten Eingabeaufforderungen tragen dazu bei, den Prozess der Inhaltserstellung zu straffen und effizienter zu gestalten. Trotz einiger Einschränkungen ist es ein starker Kandidat.

Jasper beste Eigenschaften

Schnelles Erstellen von Inhalten mit einem interaktiven KI-Chatbot

Erstellen von Grafiken für Vorschaubilder, Illustrationen und Anzeigen

Schreiben in mehreren Sprachen

Jasper Einschränkungen

Es fehlen native Tools für SEO und Inhaltsoptimierung

Keine kostenlose Version verfügbar

Premium-Version kann für kleine Unternehmen teuer sein

Jaspis-Preise

Creator: $39/Monat, jährliche Abrechnung

$39/Monat, jährliche Abrechnung Teams: 99 $/Monat, jährliche Abrechnung

99 $/Monat, jährliche Abrechnung Unternehmen: Kontakt für Preise

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,200+ Bewertungen)

4.7/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,700+ Bewertungen)

Sieh dir das an Jasper AI Alternativen* !

3. Frase

über Frase Bei Frase finden Sie eine Lösung aus einer Hand für SEO-Recherche und KI-gesteuerte Inhaltserstellung . Es ist ein intuitives Tool, das diese Fähigkeiten für eine einfache und schnelle Inhaltserstellung zusammenführt.

Das herausragendste Merkmal ist die Fähigkeit, das Internet in Sekundenschnelle nach bestimmten Informationen zu durchsuchen und einen hochwertigen kreatives Briefing . Ergänzt wird dies durch eine intelligent gestaltete UI/UX, die den Autoren einen umfassenden Überblick über ihr Recherchethema bietet.

Als ein Tool, das SEO ebenso schätzt wie erstellung von Inhalten frase zeichnet sich auch als eine der besten Quillbot-Alternativen durch seine Funktion aus, Inhalte mit den 20 besten Google-Suchergebnissen zu vergleichen und zu optimieren. Für SEO-zentrierte Vermarkter und Autoren kann dieses Tool ein entscheidender Faktor sein.

Frase beste Eigenschaften

Bietet eine detaillierte und schnelle Internetrecherche

Bietet einen umfassenden Überblick über ein Recherchethema (z. B. Blogbeiträge, Marketinginhalte,produktbeschreibungen, Verkaufsseiten, SEO-Briefe)

Ermöglicht die Optimierung für die wichtigsten Google-Suchergebnisse

Frase Einschränkungen

Fehlende Organisationsfunktionen für Inhalte

Kein eingebauter Plagiats-Checker

Premium-Version kann für kleinere Teams teuer sein

Frase Preise

Solo: $14.99/Monat

$14.99/Monat Basic: $44.99/Monat

$44.99/Monat Team: $114.99/Monat

Frase Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (280+ Bewertungen)

4.9/5 (280+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (320+ Bewertungen)

4. Wordtune

Über Wordtune Wordtune ist ein Begleiter für Schriftsteller, der mit Funktionen wie einem Editor, einem Korrekturleser, einem Tonfallprüfer, einem Übersetzer und einem Thesaurus ausgestattet ist. Dieses KI-Schreibprogramm zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Sätze automatisch zu korrigieren und bessere Wörter vorzuschlagen, was ideal für Autoren ist, die eine Grammatikprüfung und eine verbesserte grundlegende Rechtschreibung suchen.

Sein Alleinstellungsmerkmal ist die nahtlose Integration in Schreibplattformen über eine Browsererweiterung oder eine Desktop-App. Die Vorschläge von Wordtune verbessern oft die Klarheit und Effektivität von Texten und bieten eine breite Palette alternativer Formulierungen und Wortwahlen, die dem jeweiligen Kontext entsprechen.

Wordtune beste Eigenschaften

Korrigiert automatisch Sätze und schlägt bessere Wörter vor

Enthält einen Editor, einen Korrekturleser, einen Tonfallprüfer, einen Übersetzer und einen Thesaurus

Paraphrasierungstool bietet eine breite Palette an alternativen Formulierungen und Wortwahlen

Einschränkungen von Wordtune

Begrenzte Anzahl von Durchläufen pro Tag in der kostenlosen Online-Version des Tools

Einige Benutzer haben festgestellt, dass die Satzvorschlagsfunktion langsam ist

Wordtune Preise

Gratis

Premium: $9,99/Monat, jährlich abgerechnet

$9,99/Monat, jährlich abgerechnet Premium für Teams: Kontakt für Preise

Wordtune Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (65+ Bewertungen)

4.5/5 (65+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (70+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Wordtune Alternativen !

5. Writesonic

Writesonic beispiel

Genießen Sie eine Reihe von Funktionen wie anpassbare Vorlagen, die Möglichkeit, mehrere Artikel auf soziale Medien hochzuladen, und eine intuitive Benutzeroberfläche, wenn Sie sich bei Writesonic anmelden.

Writesonic ist perfekt für Personen, die mit einer Schreibblockade kämpfen oder ihre Schreibqualität verbessern möchten. Mit KI-generierten Vorschlägen und Ideen und der Möglichkeit, SEO-freundliche Schlüsselwörter vorzuschlagen, ist Writesonic ein nützliches Tool für Content-Ersteller und Vermarkter.

Das herausragende Merkmal ist seine Fähigkeit, Ihnen bei der Erstellung einzigartiger Instagram-Beschriftungen und LinkedIn-Artikel zu helfen und den Ton des Inhalts zu ändern - eine Vielseitigkeit, die es aus dem Bereich der KI-Tools heraushebt.

Writesonic beste Eigenschaften

Ermöglicht die einfache Erstellung und Freigabe von Inhalten mit anpassbaren Vorlagen und automatischer Freigabe

Vorschläge für Schlüsselwörter zur Verbesserung der SEO-Optimierung für eine bessere Platzierung von Inhalten in Suchmaschinen

Spezielles Paraphrasierungstool fürprofessionelle Biografien, LinkedIn-Artikel und andere soziale Inhalte

Von den kostenlosen Quillbot-Alternativen ist dieses Tool ein echter Schreibassistent für alle, die ein kleines Budget haben

Writesonic Einschränkungen

Writesonic verwendet Credits für geringfügige Änderungen, weshalb das Credit-System frustrierend sein kann, wenn man versucht, zufriedenstellende Inhalte zu erstellen

Writesonic Preise

Kostenlos

Pro: $12.67/mont h

$12.67/mont Unternehmen: Kontakt für Preise

Writesonic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,780+ Bewertungen)

4.7/5 (1,780+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,770+ Bewertungen)

6. Speedwrite

über Speedwrite Speedwrite, wie der Name schon sagt, beschleunigt die Erstellung von Inhalten mit seinem automatischen Textgenerator . Es ist ein Gewinner unter artikelumschreibe-Tools sind ideal für die Erstellung einzigartiger Versionen vorhandener Inhalte - eine hilfreiche Funktion für den Linkaufbau und andere Marketingstrategien.

Sie können Zeilenumbrüche hinzufügen, die das Scannen von Inhalten erleichtern, was Speedwrite von anderen KI-Inhaltsgeneratoren unterscheidet.

Obwohl Speedwrite zu den Gewinnern unter den Paraphrasierungs-Tools gehört und sich hervorragend für die schnelle Erstellung von Inhalten eignet, ist es vielleicht nicht das Tool der Wahl, wenn es darum geht, lange Inhalte von Grund auf zu erstellen oder den Ton und Stil von Inhalten zu moderieren.

Speedwrite beste Eigenschaften

Konvertiert jeden Text schnell in neue Inhalte mit Paraphrasierungsfunktionen

Verbessert die Lesbarkeit des Inhalts durch Zeilenumbrüche

Einschränkungen von Speedwrite

Im Vergleich zu anderen Tools nicht ideal für die Erstellung von Inhalten von Grund auf

Keine Optionen für die Moderation von Ton, Stil und Sprache des Inhalts

Preise für Speedwrite

Monatliches Abonnement: $19,99 pro Monat

$19,99 pro Monat Halbjahresabonnement: $11,65 pro Monat, berechnet zu $69,95

$11,65 pro Monat, berechnet zu $69,95 Jahresabonnement: $8,33 pro Monat, berechnet zu $99,95

Speedwrite Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen auf G2 oder Capterra

Sieh dir das an_ Speedwrite-Alternativen !

7. Copysmith

über Copysmith Mit Copysmith, einem vielseitigen Tool zur Erstellung von KI-Inhalten, haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen. Mit dieser Quillbot-Alternative können Sie grobe Blogpost-Ideen in Minutenschnelle in gut geschriebene Inhalte verwandeln. Zu den herausragenden Funktionen gehören ein Tool zum Neuschreiben von Inhalten, ein Tool für Produktbeschreibungen und Vorlagen für Facebook-Anzeigen.

Darüber hinaus machen die Chrome-Erweiterung und hilfreiche Tutorials das Tool noch benutzerfreundlicher. Trotz einiger Einschränkungen bei der Benutzeroberfläche und der Inhaltserstellung bleibt Copysmith ein nützliches Tool für Inhaltsersteller und Vermarkter, da es eine Vielzahl von Vorlagen bietet und auf der Grundlage von Benutzerfeedback kontinuierlich verbessert wird.

Copysmith beste Eigenschaften

Große Auswahl an Vorlagen, von Produktbeschreibungen bis hin zu Vorlagen für Facebook-Anzeigen

Content Rewriter hilft bei der Umformulierung und Verbesserung von Inhalten

Ständige Aktualisierungen auf der Grundlage von Nutzerfeedback und Erkenntnissen des Teams

Copysmith Einschränkungen

Erstellte Inhalte erfordern möglicherweise mehrere Iterationen

Benutzer wiesen darauf hin, dass für lange Blogs manchmal irrelevante Inhalte erstellt werden

Copysmith Preise

Jahreseinstieg: $228/Jahr

$228/Jahr Pro Annual: $490/Jahr

$490/Jahr Enterprise-Pläne: Kontakt für Preise

Copysmith Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

4.3/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

8. Irgendein Wort

über Beliebiges Wort Lernen Sie Anyword kennen, ein Kraftpaket im Bereich der Erstellung von Inhalten mit künstlicher Intelligenz, das für seine Präzision und verblüffenden Inhaltsvorschläge bekannt ist. Sein KI-Chat verfügt über ein außergewöhnliches natürliches Sprachverständnis, das es ihm ermöglicht, Benutzeranfragen, Nuancen und Kontext mühelos zu verstehen.

Diese Fähigkeit gewährleistet präzise und kontextbezogene Antworten. Die App ermöglicht es Ihnen, verschiedene Wörter zu benennen und den Ton und Stil Ihrer Texte auszuwählen, um sicherzustellen, dass sie perfekt mit der Botschaft Ihrer Marke übereinstimmen.

Anyword beste Eigenschaften

Versteht Benutzeranfragen, Nuancen und Kontext

Anpassbare Tonalität und Stil verbessern markenmanagement durch Konsistenz über alle Inhalte hinweg

Einschränkungen von Anyword

Begrenzte kostenlose Credits

Verschiedene Vorlagen wie Meta-Beschreibungen, Überschriften und Beiträge für soziale Medien fehlen

Anyword Preise

Starter: $39/Monat

$39/Monat Datengesteuerte Teams: $79/Monat

$79/Monat Geschäftskunden: Kontakt für Preise

Anyword Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (1,170+ Bewertungen)

4.8/5 (1,170+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (380+ Bewertungen)

9. WordAi

über WordAI WordAi ist eine Alternative zu Quillbot, die sich als automatisches Umschreibungs- und Paraphrasierungswerkzeug auszeichnet. Mithilfe fortschrittlicher NLP-Techniken versteht WordAi die Bedeutung und den Kontext des Textes, um genaue und menschenähnliche Umschreibungen zu erstellen.

Komplexe oder spezialisierte Themen könnten eine Herausforderung für diese Quillbot-Alternative darstellen, aber der hochwertige Inhalt und die menschenähnliche Lesbarkeit machen sie zu einem starken Konkurrenten auf dem Markt.

WordAi beste Eigenschaften

Verwendet fortschrittliche NLP-Techniken zum Neuschreiben und Umformulieren von Text

Produziert natürliches und lesbares Material

Versteht die Bedeutung und den Kontext des Textes

WordAi Einschränkungen

Einige Benutzer berichteten, dass das Tool Schwierigkeiten mit komplexen oder spezialisierten Themen haben kann

Die Premium-Version kann für kleine Organisationen und Einzelanwender teuer sein

WordAi Preise

Starter: $9/Monat mit jährlicher Abrechnung

$9/Monat mit jährlicher Abrechnung Power: $27/Monat, jährlich abgerechnet

$27/Monat, jährlich abgerechnet Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

WordAi Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (15+ Bewertungen)

3.9/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (10+ Bewertungen)

10. Kopie.ai

Kopieren.ai beispiel

Copy.ai zeichnet sich dadurch aus, dass es sich darauf konzentriert, einen klaren Kontext für die Erstellung von Inhalten zu liefern. Das macht es zu einem beliebten Tool für personalisierte Verkaufstexte, E-Mails zur Kaltakquise, Blogbeiträge und vieles mehr.

Diese Alternative zu Quillbot bietet auch einen KI-Chatbot, vorgefertigte Eingabeaufforderungen und die Möglichkeit, die erstellten Texte an die Stimme und den Ton Ihrer Marke anzupassen. Trotz einiger Wiederholungen in umfangreichen Inhalten und dem Fehlen einer Plagiatsprüfung in der kostenlosen Version ist Copy.ai dank seiner Vielseitigkeit und der Unterstützung durch die Community ein herausragendes Tool im Bereich der KI-Inhaltserstellung.

Copy.ai beste Eigenschaften

Unterstützt mehrere Sprachen

Erzeugt personalisierte Verkaufstexte, E-Mails für die Kaltakquise, Blogbeiträge usw.

Eine hilfreiche Community von Textern für Feedback und Vorschläge.

Copy.ai Einschränkungen

Keine Plagiatsprüfung in der kostenlosen Version

Einige Nutzer berichteten von Wiederholungen in umfangreichen Inhalten

Copy.ai Preise

Kostenlos

Pro: $36/Monat

$36/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (160+ Bewertungen)

4.8/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.5/7 (50+ Bewertungen)

11. Copymatic

über Kopymatik Copymatic ist ein KI-Schreibprogramm, das aufgrund seiner intuitiven und einfach zu bedienenden Funktionen in der Autorengemeinschaft Aufmerksamkeit erregt hat. Es bietet eine Reihe von automatischen Bearbeitungswerkzeugen, die Autoren helfen, Inhalte schnell und präzise zu erstellen.

Im Gegensatz zu anderen Tools kann Copymatic AI einzigartige Inhalte generieren, indem es die Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinelle Lernalgorithmen nutzt.

Copymatic beste Eigenschaften

Funktionen zur Erstellung von Inhalten

Mit der Chrome-Erweiterung können Sie eine Reihe von KI-Tools im Internet nutzen

Enthält einen KI-Chat-Assistenten - CopyChat - für die Zusammenfassung von Online-Inhalten

Copymatic Einschränkungen

Neufassungen kosten extra, was im Vergleich zu anderen KI-Tools zur Inhaltserstellung teuer werden kann

Probleme mit Ton oder Stil

Copymatic Preise

Pro: $29 pro Benutzer pro Monat

$29 pro Benutzer pro Monat Team: $49 pro Monat (bis zu 5 Benutzer)

$49 pro Monat (bis zu 5 Benutzer) Enterprise: $99 pro Monat (bis zu 25 Benutzer)

Copymatic Kundenrezensionen

Trustpilot: 4.8/5 (1250+ Bewertungen)

4.8/5 (1250+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (29 Bewertungen)

Für weitere verwandte Tools sehen Sie sich diese an Spinbot Alternativen !

KI-gestütztes Schreiben mit Quillbot-Alternativen

KI-Assistenten haben bei der Erstellung von Inhalten ein enormes Potenzial freigesetzt. Künstliche Intelligenz hat eine Lösung für häufige Herausforderungen wie Schreibblockaden und zeitmangel und gleichzeitig die Kreativität und Produktivität zu steigern.

Von allen verfügbaren Quillbot-Alternativen besticht ClickUp durch seine innovative Mischung aus Produktivität und KI zur Generierung von Inhalten. Diese Integration von aufgabenverwaltung und KI-Unterstützung in einer einzigen Plattform macht es zu einer leistungsstarken Wahl für Autoren und Vermarkter, die ihren Prozess der Inhaltserstellung rationalisieren möchten.

Durch die Kombination der Stärken von KI mit anderen Produktivitätsmanagement-Funktionen, ClickUp sorgt dafür, dass Sie gut gerüstet sind, um Ihre Inhalte auf ein neues Niveau zu heben. Ihre Reise zu effizienter und innovativer Inhaltserstellung beginnt hier!