8 kreative Markenmanagement-Strategien zur Maximierung des Potenzials Ihrer Marke’

Sind Sie bereit, Ihre Marke auf die nächste Stufe zu heben, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen?

Wie können Sie angesichts der vielen Marken, die um Aufmerksamkeit kämpfen, sicherstellen, dass Ihre Marke diejenige ist, die bei Ihrem Einzelziel Anklang findet? Oder noch besser: Wie können Sie sicherstellen, dass Ihre Marke im richtigen Moment auf der Reise des Käufers in den Vordergrund tritt?

Die Antwort liegt darin, über den Tellerrand hinauszuschauen und sich auf kreative Markenmanagementstrategien zu stützen. Denn manchmal braucht man einfach ein wenig Pep, um seine Marke hervorzuheben.

Wenn es Ihnen also ernst ist mit dem Aufbau eines erfolgreichen Geschäfts, das den Test der Zeit besteht, dann unterschätzen Sie nicht die Macht der Investition in markenmanagement-Software und Strategien, die Ihnen helfen, die Aufgabe richtig zu erledigen.

Wir werden acht kreative Strategien erkunden, die Sie heute umsetzen können, um Ihr Markenmanagement zu verbessern. Von der Entwicklung einer kreativen Strategie über die Positionierung der Marke bis hin zum Einsatz von Tools für effektives Markenmanagement diese Beispiele für erfolgreiche Markenstrategien werden Ihnen helfen, Ihre Marke auf die nächste Stufe zu heben und der Konkurrenz voraus zu sein.

Tauchen wir also ein!

Was ist strategisches Markenmanagement?

Was braucht es also, um eine erfolgreiche Marke aufzubauen? Nun, alles beginnt mit strategischem und effektivem Markenmanagement und Strategien. Aber was genau bedeutet das?

Einfach ausgedrückt, beinhaltet strategisches Markenmanagement die Schaffung, Pflege und kontinuierliche Verbesserung Ihrer Markenpersönlichkeit, Positionierung und Ihres Marketingaufwands. Dies trägt dazu bei, dass Ihre Marke auf dem sich ständig weiterentwickelnden Markt wettbewerbsfähig und relevant bleibt.

Strategisches Markenmanagement trägt auch dazu bei, die Kundentreue zu stärken, den Wiedererkennungswert der Marke zu erhöhen und die Beziehungen zu den Stakeholdern zu fördern. Dies trägt dazu bei, dass Ihre Marke auf dem sich ständig wandelnden Markt wettbewerbsfähig und relevant bleibt. Alles in allem ist ein effektives Markenmanagement ein Reputationsmanagement, das zu einer verbesserten Markenleistung, einer größeren Kundentreue, einem höheren Wiedererkennungswert der Marke und einer stärkeren Markenreputation führt.

Pro-Tipp Planen, verfolgen und verwalten Sie alle Ihre Aufgaben, Projekte und mehr im Bereich Markenmanagement und schaffen Sie einen nahtlosen Workflow mit dem Markenmanagement-Vorlage von ClickUp . Diese Vorlage enthält alles, was Sie brauchen, um den Überblick über Ihre Projekte, Zeitleisten, Ressourcen, To-Dos und vieles mehr zu behalten. Außerdem ist sie anpassbar, so dass Sie Ihre Ansicht der Arbeit so konfigurieren können, dass sie Ihre Projektanforderungen und Workflow-Präferenzen unterstützt.

Mit dieser Vorlage für das Markenmanagement können Sie den Prozess des strategischen Markenmanagements rationalisieren. Verwenden Sie diese Vorlage, um die Markenkonsistenz zu verbessern, Projekte, Markenwerte, Ressourcen, Zeitleisten und vieles mehr zu planen, zu verfolgen und zu verwalten.

Wichtige Faktoren, die bei der Entwicklung einer Markenmanagementstrategie zu berücksichtigen sind

Hier sind drei wichtige Faktoren, die Markenmanager bei der Entwicklung einer erfolgreichen Markenführungsstrategie berücksichtigen sollten:

Verstehen Sie Ihre idealen Kunden und was sie dazu bewegt, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung der Konkurrenz vorzuziehen

Analysieren Sie die Wettbewerbslandschaft und ermitteln Sie, was Ihre Marke von anderen unterscheidet

Stellen Sie sicher, dass Ihre Markenwerte klar definiert sind und mit den Erwartungen Ihrer Zielgruppe übereinstimmen

Strategisches Markenmanagement ist keine Patentlösung wie das Rezept Ihrer Mutter für Rindereintopf, das Sie in der Schule jede Woche gekocht haben. Es ist ein fortlaufender Prozess, der eine ständige ideensitzungen , Leistungsbewertung und Strategieanpassungen.

Der Aufbau einer erfolgreichen Marke erfordert die sorgfältige Berücksichtigung aller Elemente, die das "Rezept" Ihrer Marke ausmachen Sie müssen die spezifischen Zutaten berücksichtigen: Ihre Einzelziele, Werte und Botschaften sowie die Art und Weise, wie diese zu einer einzigartigen und ansprechenden Marke werden.

Und genau wie beim Kochen müssen Sie experimentieren, probieren und Ihre Markenmanagementstrategie anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Markenpositionierung bei Ihren Kunden die richtigen Notizen trifft.

Pro-Tipp Da es eine Menge beweglicher Teile gibt, probieren Sie kostenlos aus vorlagen für die strategische Planung um Sie auf dem Weg zu Ihren Zielen zu begleiten. Die Whiteboard für strategische Pläne von ClickUp bietet eine visuelle Roadmap, die auf einfache Weise zeigt, welche Schritte für die strategische Planung notwendig sind und wie diese Schritte im Kontext des größeren Projekts ineinander fließen können (und sollten).

Lassen Sie keine wichtigen Informationen aus, indem Sie diese visuelle Roadmap verwenden, damit Ihr Team jeden wichtigen Schritt koordinieren kann

8 kreative Markenmanagement-Strategien, die Sie heute umsetzen müssen

Hier finden Sie acht kreative Markenführungsstrategien und Beispiele für erfolgreiche Markenstrategien, die Sie kennen sollten, um eine starke Markenidentität aufzubauen.

1. Schaffen Sie eine einzigartige Markenidentität

Ihre Markenidentität ist das, wofür Ihre Marke steht. Sie trägt dazu bei, Ihr Geschäft von anderen abzugrenzen und Ihre Marke einzigartig und einprägsam zu machen.

Um die Wahrnehmung und den Ruf Ihrer Marke zu verbessern, ist es ratsam, die grundlegenden markenrichtlinien wenn Sie Ihr Leitbild, die Werte Ihrer Marke, Ihr Einzelziel und die Sprache Ihrer Marke festlegen.

Im Folgenden finden Sie einige bemerkenswerte Beispiele, die Ihnen helfen, starke Unternehmenswerte zu schaffen und Ihre Markenpositionierung zu verbessern:

1️⃣ Maßgeschneiderte Marken zeigt auf der "Über"-Seite seiner Website mit Stolz sein Leitbild und seine Einzelziele.

über Tailor Brands

2️⃣ Ein weiterer effektiver Ansatz besteht darin, sich auf die einzigartigen Features oder Vorteile Ihres Produkts zu konzentrieren. Instanz, als Modemarke, die verkauft lederjacken wenn Sie eine Lederjacke kaufen möchten, sollten Sie die Qualität der Materialien, die Handwerkskunst bei der Herstellung und den individuellen Stil hervorheben.

über LeatherCult

3️⃣ Sie können auch eine starke Markenidentität kultivieren, die die Werte und Bestrebungen Ihres Einzelziels widerspiegelt. Diese Branding-Strategie könnte die Entwicklung eines unverwechselbaren visuellen Stils und die Nutzung von Storytelling beinhalten, um eine emotionale Verbindung mit den Kunden zu schaffen, oder das Engagement in sozialen und ökologischen Initiativen, die bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden, wie bei TOMS.

über TOMS Sobald Sie den Zweck Ihrer Marke festgelegt haben, ist die visuelle Branding-Elemente ins Spiel kommen, wie ein einprägsames Logo und die Wahl der richtigen Farben und Schriftarten.

Es kommt auf die kleinen Details an. Wenn Sie diese in all Ihren Branding-Materialien konsistent halten, schaffen Sie ein kohärentes Markenbild, das Ihre Kunden leicht erkennen und sich daran erinnern können.

Sie möchten, dass Ihre Kunden Ihr Produkt aus einem Regal herausnehmen oder Ihr Logo auf verschiedenen Werbemitteln wiedererkennen können. Die Idee ist, sich abzuheben und nicht zu verschmelzen, also scheuen Sie sich nicht, über den Tellerrand hinauszuschauen und anders zu sein.

Pro-Tipp Etablieren Sie Ihre Markenwerte und verbessern Sie den Ruf Ihrer Marke mit Hilfe von vorlagen für Markenrichtlinien ! Verwenden Sie Vorlagen wie die Markenrichtlinien Vorlage von ClickUp um Ihnen einen soliden Start bei der Ausarbeitung Ihrer Markenrichtlinien zu ermöglichen. Sie führt Sie durch alle Grundlagen und hilft Ihnen, sich auf die wichtigsten Fragen der Markenführung zu konzentrieren.

Dokumentieren Sie klar und deutlich das Erscheinungsbild Ihrer Marke mit dieser umfassenden Vorlage

2. Fokus auf Kundenerfahrung

Personalisierung kann dazu beitragen, ein nahtloses und angenehmes Kundenerlebnis zu schaffen. Sie können künstliche Intelligenz (KI) und prädiktive Analysen nutzen, um Nachrichten und Inhalte zu erstellen, die Ihre Kunden ansprechen, und so eine relevantere und ansprechendere Kundenerfahrung bieten.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für strategisches Markenmanagement, die Sie zur Verbesserung der Kundenerfahrung nutzen können:

1️⃣ Netflix und Amazon sind zwei führende Marken, die personalisierte Erlebnisse anbieten. In diesem Beispiel gibt Amazon Produktempfehlungen frei, die auf Ihren früheren Einkäufen basieren, um den Kunden relevante Ideen und Produkte zu liefern, die sie bei der Stange halten und ihre Kaufreise fortsetzen.

über Amazon 2️⃣ Netflix sendet E-Mails mit Empfehlungen zu Serien und Filmen auf der Grundlage Ihrer Sehgewohnheiten.

über Netflix Wenn Sie also einen treuen Kundenstamm aufbauen und sich von der Konkurrenz abheben wollen, sollten Sie der Kundenerfahrung in Ihrer Markenmanagementstrategie Priorität einräumen.

Hier sind einige weitere einfache Möglichkeiten zur Verbesserung des Kundenerlebnisses:

Vereinfachen Sie den Kaufprozess und minimieren Sie die Zahl der Schritte

Reagieren Sie so schnell wie möglich auf Fragen und Anliegen Ihrer Kunden

Seien Sie transparent in Bezug auf Preise, Richtlinien und Produktinformationen

Schulen Sie Ihre Mitarbeiter, damit sie einen exzellenten Kundenservice bieten und Beschwerden professionell bearbeiten können

Sammeln Sie Kundenfeedback, um Produkte und Dienstleistungen zu verbessern

Bieten Sie Werte an, die über das Produkt oder die Dienstleistung hinausgehen, wie z. B. Bildungsressourcen oder Kundenbindungsprogramme

Sorgen Sie für konsistente Erlebnisse an allen Berührungspunkten, von online bis im Geschäft

Betonen Sie die Qualität in allen Aspekten des Kundenerlebnisses, vonproduktdesign bis zur Verpackung und Lieferung

Um Ihre Leads und Kunden zu fördern und zu pflegen, müssen Sie Ihren Kunden an jedem Berührungspunkt ein positives Erlebnis bieten und ihre Bedürfnisse, Vorlieben und Schmerzpunkte besser verstehen. Aus diesem Grund sollte die Kundenerfahrung ein Schlüssel zu Ihrer Markenstrategie sein.

Für ein effektives Markenmanagement benötigen Sie eine Software für das Management von Beziehungen zu Kunden oder CRM-Software um Ihnen bei der Nachverfolgung Ihrer Kunden, Leads, Beschwerden und so weiter zu helfen. Ein umfassendes CRM-Tool kann Ihre zentrale Anlaufstelle für alle kundenbezogenen Informationen sein - verwalten und verbessern Sie den Ruf Ihrer Marke, überwachen Sie die Markenleistung und gewinnen Sie die Loyalität Ihrer Kunden, indem Sie organisiert bleiben und auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden eingehen.

Pro-Tipp Erstellen Sie Ihr benutzerdefiniertes CRM in ClickUp oder verwenden Sie eine vorgefertigte CRM-Vorlage von ClickUp zur Nachverfolgung Ihrer Kontakte und zur Verwaltung von Projekten im Markenmanagement an einem Ort. Sie können den Status Ihrer Kontakte benutzerdefinieren und zusätzliche Felder hinzufügen, um Ihre Kontakte optimal zu organisieren und zu personalisieren.

Verwalten von Kunden, Vertriebspipelines, Elementen und mehr mit der einfachen CRM-Vorlage von ClickUp in Listenansicht

3. Soziale Medien nutzen

Mit 90% von Instagram benutzer, die einem Geschäft folgen, zeigen, dass soziale Medien zu einem wichtigen Bestandteil einer erfolgreichen Markenstrategie geworden sind.

Und warum? Es ist eine einfache Möglichkeit, mit Ihrem Publikum auf authentische Weise in Verbindung zu treten und sinnvolle Beziehungen aufzubauen. Außerdem können Sie mit minimalem Aufwand ein breites Publikum erreichen. Überlegen Sie, wie viele E-Mails Sie verschicken müssten, um die Reichweite eines Instagram-Posts zu erreichen. Das ist wie der Vergleich von Äpfeln und Grapefruits.

Was ist die geheime Soße für den Erfolg in den sozialen Medien? Konsistenz in Ihrem gesamten Marketingaufwand.

Reagieren Sie auf Kommentare, liken und teilen Sie von Benutzern erstellte Inhalte und nehmen Sie an relevanten Unterhaltungen teil. Diese einfachen Maßnahmen zeigen, dass Ihnen Ihre Community am Herzen liegt und Sie eine Beziehung zu ihr aufbauen möchten.

Beginnen Sie mit der Erstellung eines eigenen Hashtags, mit dem Kunden ihre Erfahrungen freigeben und Verbindungen herstellen können. Ein bestimmter Hashtag trägt auch dazu bei, eine kohärente Markenidentität zu festigen, und erleichtert Ihnen die Nachverfolgung von Benutzer-generierten Inhalten. Indem Sie Ihren Markenzweck verstärken und die Sichtbarkeit Ihrer Marke erhöhen, können Sie einen Schneeballeffekt erzeugen, der neue Kunden auf Ihre Marke aufmerksam macht.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für strategisches Markenmanagement in den sozialen Medien, das Sie zur Verbesserung Ihres Markenrufs nutzen können:

1️⃣ Der Instagram-Feed von Glossier ist eine sorgfältig kuratierte Mischung aus von Benutzern erstellten Inhalten, Produktfotos und Lifestyle-Bildern. Durch die Aufforderung an die Follower, ihre Erfahrungen mit Glossier-Produkten freizugeben und diese Bilder in den sozialen Medien zu verwenden, hat Glossier eine Gemeinschaft von Fans geschaffen, die sich als Teil von etwas Besonderem fühlen.

über Glänzend Pro-Tipp Verwenden Sie eine vorlage für den Inhalt des Kalenders um Ihnen bei der Planung Ihrer monatlichen Beiträge in den sozialen Medien zu helfen. So bleiben Sie auf dem richtigen Weg und werden gleichzeitig zur Rechenschaft gezogen. Um die Macht der sozialen Medien voll auszuschöpfen, müssen Sie außerdem eine social Media Workflow wo Sie mit Ihrem Publikum auf verschiedenen Plattformen in Kontakt treten.

4. Nutzen Sie die Macht des Geschichtenerzählens

Der Super-Bowl-Werbespot von The Farmer's Dog rief bei Eigentümern und Liebhabern von Haustieren starke Emotionen hervor. Und warum? Er erzählt die Geschichte einer Frau und ihres Hundes, die bei vielen Eigentümern und Liebhabern von Haustieren, die die Bindung zwischen einem Menschen und seinem pelzigen Begleiter verstehen, großen Anklang findet.

Der Super Bowl-Werbespot von The Farmer's Dog 2023

Der Werbespot erzählt die Geschichte einer Frau und ihres schwarzen Labrador-Welpen namens Bear, die in ihrer Jugend beginnt. Im Laufe des Spots wird der Zuschauer Zeuge der Abenteuer des Paares, einschließlich Spaziergängen und Ausflügen zum Strand, während sie zusammen altern.

Schließlich geht die Frau aufs College und lässt Bear zurück. Mit der Zeit wird die Frau jedoch erwachsen und gründet eine eigene Familie. Bear bleibt trotz seines Alters an ihrer Seite, während sie Ehe und Elternschaft meistert.

Die Botschaft? Hunde sind wertvoll. Hunde sind treu. Und Hunde verdienen gesundes Futter.

Indem Farmer's Dog die Kraft des Geschichtenerzählens nutzte und die Bedeutung von gesundem Hundefutter hervorhob, konnte das Unternehmen eine Geschichte kreieren, die mit den Kernwerten und der Mission der Marke übereinstimmte (Chefkoch).

Vertrauen und Sympathie sind die Grundlage für einen guten Ruf der Marke. Heben Sie einzigartige Aspekte und Werte hervor, die bei Ihren Einzelzielen Anklang finden, vermenschlichen Sie die Stimme Ihrer Marke und machen Sie sie sympathischer, um das Vertrauen und das Engagement der Verbraucher zu erhöhen und den Ruf Ihrer Marke zu stärken.

Pro-Tipp Schreiben Sie Blogbeiträge, Skripte und vieles mehr, und arbeiten Sie ganz einfach mit Mitgliedern Ihres Teams und anderen in ClickUp Dokumente . Dieses Feature bietet Seiten mit Formatierungsoptionen, gemeinsamer Bearbeitung, Tags und einer Bearbeitungshistorie, in der Sie Ihre Geschichten, Kampagnen, Artikel und mehr entwickeln können. Diese Ultimative Anleitung zur Verwendung von ClickUp Docs bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Sie mit dem Feature vertraut macht, damit Sie schneller loslegen können.

5. Mit Influencern zusammenarbeiten

Studien zeigen, dass fast 75% der Menschen sind der Meinung, dass es zu viel Werbung in den sozialen Medien gibt. Sie sind überwältigend, wiederholen sich und sind meistens irrelevant. Genau hier können Influencer helfen.

Influencer haben sich als vertrauenswürdige Führer in ihren jeweiligen Nischen etabliert und haben eine treue Anhängerschaft engagierter Fans. Einige Influencer, wie Charli D'Amelio, haben über 100 Millionen Follower auf TikTok (Mega-Influencer), während andere weniger als 50.000 haben (Mikro-Influencer). Und überraschenderweise haben Micro-Influencer, obwohl sie weniger Follower haben, eher höhere Engagement-Raten mit ihrem Publikum.

über Oberlo Durch die Zusammenarbeit mit Influencern können Sie deren Publikum anzapfen und ihren Einfluss nutzen, um Ihre Marke zu bewerben. Daten zeigen, dass etwa 82 % der Menschen sind "sehr wahrscheinlich" bereit, etwas zu kaufen, das ein Mikro-Influencer empfiehlt. Es ist schwer, sich diese Gelegenheit entgehen zu lassen. Sie erledigen das Verkaufen für Sie. Und das Beste daran? Es wirkt nicht wie ein Verkaufsgespräch für den Verbraucher. Das ideale Szenario, oder?

Hier ist ein Beispiel für ein strategisches Markenmanagement, das die Macht der Zusammenarbeit mit Influencern nutzt:

1️⃣ Athletic Greens ist ein großartiges Beispiel für eine erfolgreiche Marke influencer Marketing zu nutzen . Wenn Sie im letzten Jahr Vlogs über Reisen gesehen haben, haben Sie wahrscheinlich eine oder mehrere Influencer-Kampagnen von Athletic Greens gesehen. Auf Instanz haben sie sich mit mehreren prominenten Reise-YouTubern wie Kara und Nate mit 3,44 Millionen Followern zusammengetan, um ihr All-in-One-Nahrungspulver für Grünzeug zu bewerben.

über Sportliche Grüne Sie haben ihren Influencer-Mix diversifiziert, indem sie Partnerschaften mit verschiedenen Follower-Zahlen in der Reise-Nische eingegangen sind. Zu erledigen hat ihnen geholfen, ein größeres Publikum zu erreichen und ihre Glaubwürdigkeit bei den Verbrauchern zu erhöhen. Und bei Nahrungsergänzungsmitteln ist Vertrauen alles.

Pro-Tipp Erstellen Sie ganz einfach einen Influencer-Vertrag, der Ihren Regeln und Bedingungen entspricht, mit der Influencer-Vertragsdokument Vorlage von ClickUp . Wenn Sie diese Vorlage zum Freigeben und Unterschreiben dieses Vertrags verwenden, wechseln Sie zu einer Online-Doc-Vorlage, mit der Sie Ihr Dokument per E-Mail versenden, Unterschriften in beliebiger Reihenfolge sammeln und Ihren fertiggestellten Vertrag sofort in ein PDF umwandeln können.

Gestalten Sie Ihren nächsten Vertrag mit dem Influencer Contract Doc Template von ClickUp

6. Markentreue fördern

Loyale Kunden sind die besten Freunde Ihrer Marke. Sie werden eher von den Dächern schreien, wie sehr sie Ihre Marke und Ihr Kundenerlebnis lieben, und Ihre Produkte an Familie und Freunde weiterempfehlen mindestens fünfmal effektiver ist als bezahlte Anzeigen. Warum also nicht diese niedrig hängenden Früchte nutzen? Um die Markentreue zu fördern, können Sie ein Treueprogramm erstellen, das Kunden für ihre kontinuierliche Unterstützung belohnt.

Bieten Sie zum Beispiel exklusive Angebote, kostenlose Beispiele und Sonderaktionen an, um sich für das Geschäft mit Ihren Kunden zu bedanken. Diese einfache Markenstrategie kann dazu beitragen, Anreize für wiederholte Geschäfte zu schaffen und den Kunden das Gefühl zu geben, dass sie Teil einer exklusiven Gemeinschaft sind. Und wenn Sie Ihre Markenversprechen einhalten, können Sie ein positives Erlebnis schaffen, das die Kunden begeistert und sie immer wieder zurückkommen lässt.

Es kommt auf drei einfache Dinge an: die Einhaltung Ihrer Markenversprechen, die Schaffung positiver Kundenerfahrungen und das Anbieten von Anreizen, damit sie immer wieder kommen.

Hier ein Beispiel für ein strategisches Markenmanagement, das die Markentreue fördert und die Markenleistung steigert:

1️⃣ Beispiel: Ulta Beauty. Das Ultimate Rewards-Programm bietet den Kunden eine Reihe von Vergünstigungen, darunter exklusive Rabatte, kostenlose Produkte und Geburtstagsgeschenke. Je mehr ein Kunde ausgibt, desto mehr Prämien erhält er. Und wenn man den begehrten Diamant-Status erreicht, fühlt man sich bei Ulta Beauty wie ein König, und so streben die Kunden natürlich nach dem besten Status.

über Ulta Es ist ähnlich wie mit der begehrten personalisierten goldenen Karte von Starbucks. Für High-School- und College-Kids ist es so etwas wie ein Privileg, wenn sie für ihren Vanillefrappuccino bezahlen. Folgen Sie dem Beispiel von Ulta Beauty und Starbucks und nutzen Sie Treueprogramme, um eine Gemeinschaft von Markenbefürwortern aufzubauen, die von Ihren Produkten begeistert sind und diese gerne weitergeben.

7. Erstellen Sie eine Bibliothek mit Nischeninhalten

Wussten Sie schon, dass 68 % der Online-Instanzen beginnen mit einer Suchmaschine?

Das ist richtig. Selbst wenn die Verbraucher Ihre Website in- und auswendig kennen, suchen sie dennoch bei Google nach Ihrer Marke und klicken auf das erste Ergebnis. Und wenn sie mit einer markenlosen Suche beginnen, woher sollen die Leute wissen, dass es Ihre Marke gibt?

Die Antwort? Der Inhalt.

Der Aufbau einer Bibliothek mit Nischeninhalten ist der Schlüssel, wenn Sie Ihre Marke als Autorität in Ihrer Branche etablieren und die Markenbekanntheit steigern wollen. Auf diese Weise kann Ihre Marke auf der Seite mit den Suchmaschinenergebnissen (SERP) ganz oben erscheinen und die Besucher können darauf klicken. Natürlich ist das leichter gesagt als erledigt. Der Prozess umfasst die Erstellung eines Repositorys mit hochwertigen, informativen und ansprechenden Inhalten, die Ihr Einzelziel direkt ansprechen.

Mit anderen Worten: Schreiben Sie Inhalte, die mit der Suchabsicht übereinstimmen.

Nehmen wir zum Beispiel an, Ihr Unternehmen verkauft Software für die Verwaltung von Board Meetings. In diesem Fall könnten Sie eine Bibliothek mit Inhalten erstellen, die sich auf Themen wie:

Best Practices für die Durchführung virtueller Board Meetings

Wie man effektive Meeting-Agenden erstellt

Vergleich der besten kostenlosenvorlagen für Board-Protokolle um Meetings zu rationalisieren

Indem Sie wertvolle Einblicke und Ressourcen zu diesen Nischenthemen bereitstellen, können Sie Ihre Marke als Vordenker positionieren und potenzielle Kunden anziehen, die sich an Sie wenden, wenn sie Einblicke in die Branche und Ratschläge benötigen. Und natürlich sind Sie nicht nur auf Blogbeiträge limitiert. Setzen Sie auf verschiedene Arten von Inhalten wie Videos, Infografiken, eBooks, Whitepaper und mehr, um Ihre Reichweite zu erhöhen.

Hier ein Beispiel für ein strategisches Markenmanagement, das Kunden und Website-Besucher dazu anregt, sich mit Ihren Inhalten zu beschäftigen:

1️⃣ Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie ein E-Mail-Opt-in einrichten, mit dem sich Besucher für Ihren Newsletter anmelden können. Sie erhalten dann eine E-Mail, wenn Sie diese hochwertigen Inhalte freigeben. Auf diese Weise können Sie eine solide E-Mail-Liste mit potenziellen Kunden aufbauen. Gleichzeitig profitieren Ihre Website-Besucher, da sie diese Informationen nun direkt in ihren Posteingang erhalten.

über ClickUp

Wenn Sie also das nächste Mal den marketing-Kampagnen-Management leitfaden, den Sie wochenlang zusammengestellt haben, werden sie als Erste davon erfahren. Und sie werden ihn tatsächlich nutzen. Das ist eine Win-Win-Situation.

Pro-Tipp Markenmanager können alles, was Sie für die Planung und Erstellung von Inhalten über mehrere Kanäle (Website, Blog, soziale Netzwerke und E-Mail) benötigen, an einem Ort planen, nachverfolgen und verwalten - mit dem Content Management Vorlage von ClickUp . Es bietet ein solides Grundgerüst, mit dem Sie beginnen können, und ist vollständig anpassbar, damit Sie Ihre Arbeit nach Ihren Vorstellungen gestalten können. Nutzen Sie diese Vorlage, um Ihren durchgängigen Workflow zu unterstützen - von der Aufnahme von Anfragen über die Planung mit Dokumenten bis hin zur Pflege eines Redaktionskalenders und der Bereitstellung von Inhalten.

Content Management Vorlage von ClickUp in Listenansicht

8. Umfassen Sie die Innovation

Folgen Sie dem Beispiel von Apple, indem Sie Innovationen annehmen, anstatt sich von ihnen zu distanzieren. Sie müssen die heißesten Trends verfolgen, um sich in der heutigen schnelllebigen digitalen Landschaft abzuheben.

Instanz, die KI, erobert die Schlagzeilen von LinkedIn und Twitter im Sturm. Es lohnt sich, den Zeh ins Wasser zu tauchen, um zu sehen, ob es für Ihre Marke funktioniert. Aber bleiben Sie nicht dabei stehen. Behalten Sie auch Ihre Konkurrenten und die Verbraucherpräferenzen im Auge. Und wenn Sie feststellen, dass Sie hinter der Entwicklung zurückbleiben, scheuen Sie sich nicht, Ihre Marke umzugestalten oder neue Ansätze für Ihre Markenstrategie auszuprobieren.

Hier sind einige Beispiele von Unternehmen, die sich der Innovation verschrieben haben:

1️⃣ Nehmen Sie Matchr zum Beispiel. Dieser Dienst, der die Verbindung zwischen den Anforderungen des HR-Geschäfts und HR-Software wurde 2012 unter dem Namen "HR Payroll Systems" gegründet, aber das limitierte sie nur auf Gehaltsabrechnungssoftware.

Heutzutage gibt es eine All-in-One-HRIS-Software, die diese Payroll-Features beinhaltet. Daher änderten sie 2021 den Namen in Matchr und aktualisierten die Designelemente, um sie moderner zu gestalten.

über Matchr

Das Rebranding hat dazu beigetragen, den Service auf den Namen abzustimmen, die Verwirrung der Clients zu verringern und mehr Möglichkeiten zu schaffen, HR-Profis mit ihren Softwareanforderungen zusammenzubringen. Zum Glück muss Innovation auch nicht bedeuten, das Rad neu zu erfinden. Manchmal muss man nur über den Tellerrand hinausschauen.

2️⃣ Die virtuelle Schuhanprobe von Nike ist ein hervorragendes Beispiel für die Nutzung neuer Technologien zur Verbesserung des Kundenerlebnisses.

über Nike Scheuen Sie sich also nicht, kreativ zu werden und mit neuen Ideen zu experimentieren. Man weiß nie, was bei Ihrem Publikum ankommt und Ihre Marke von anderen abhebt (und Ihre Markenpersönlichkeit unterstreicht). Erledigen Sie Ihre Recherchen und halten Sie sich über die neuesten Trends und Technologien auf dem Laufenden. Beobachten Sie genau, wie sich die Vorlieben der Verbraucher verändern, und scheuen Sie sich nicht vor einem Rebranding, um relevant zu bleiben.

Die Bedeutung eines erfolgreichen Markenmanagements

**Ohne eine klare Vision und eine konsistente Markenbotschaft kann es passieren, dass Ihre Kunden nicht mehr wissen, wofür Ihr Unternehmen steht, und sich in die offenen Arme der Konkurrenz begeben

Denken Sie an Ihre bevorzugte Marke - was hebt sie von der Konkurrenz ab? Zu erledigen ist dabei mehr als nur das Produkt selbst. Es ist die gesamte Erfahrung, die damit verbunden ist.

Nehmen Sie zum Beispiel Nike. Nike trifft den Nagel auf den Kopf. Mit einer gelungenen Kombination aus stilvollem und dennoch lässigem Design, kreativen Kooperationen, erschwinglichen Preisen und aufmerksamkeitsstarken Marketingkampagnen, die soziale Probleme direkt angehen, ist Nike zu einem Favoriten für viele Generationen geworden.

Nike ist nicht nur ein Schuhhersteller, sondern eine Lifestyle-Marke, die Menschen dazu inspiriert, an ihre Grenzen zu gehen und ihren Leidenschaften nachzugehen. Nikes Botschaft der Selbstermächtigung und des Selbstausdrucks findet bei Kunden auf der ganzen Welt Anklang und macht Nike zu mehr als nur einem Unternehmen, das Schuhe verkauft - es ist ein kulturelles Phänomen.

Alles in allem ist es wahrscheinlicher, dass sich Kunden an eine Marke erinnern und sie weiterempfehlen, die sie auf einer tieferen Ebene anspricht. Investieren Sie in die Schaffung einer wirkungsvollen Marke mit effektiven Markenmanagementstrategien und -tools, um Ihren Marketingaufwand zu maximieren.

Packen Sie den Stier bei den Hörnern und investieren Sie noch heute in die richtigen Markenmanagementstrategien. So können Sie den Ruf Ihres Unternehmens verbessern und es für potenzielle Kunden attraktiver machen. Um dies gut zu erledigen, sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen project management tool s und die Einstellung von Fachleuten mit Erfahrung in diesem Bereich, wie Agenturen oder Fachleute für freiberufliche Schreibjobs .

Denken Sie daran, dass Sie sich nicht für eine einzige Markenführungsstrategie entscheiden müssen. Sie können alle acht Strategien anwenden oder sich auf eine oder zwei beschränken. Der Schlüssel ist jedoch, dass Sie einen kontinuierlichen Prozess verfolgen, dem Sie Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Und wenn eine Strategie keine überzeugenden Ergebnisse liefert, sollten Sie sie aufgeben und etwas Neues ausprobieren.

Der Schlüssel dazu? Halten Sie sich über die neuesten Trends auf dem Laufenden, investieren Sie in ein Projektmanagement tool, um einen effektiven Markenmanagementprozess zu etablieren, und stellen Sie Ihre Kunden immer an erste Stelle. Das ist eine einfache Formel, um Ihre Marke auf langfristigen Erfolg einzustellen.

Also, worauf warten Sie noch? Es ist an der Zeit, Ihre Marke auf die nächste Stufe zu heben. Wenn Sie Hilfe bei den ersten Schritten benötigen, finden Sie in den obigen Profi-Tipps aufschlussreiche Tipps und kostenlose Marketing-Vorlagen für den Anfang!

Gastautor:

Nidhi Kala ist freiberufliche Autorin für_ B2B SaaS marken in den Bereichen Marketing, HR und eCommerce. Wenn sie nicht gerade schreibt, ist ihr künstlerischer Geist in die Gestaltung einer neuen Journalseite vertieft oder erforscht Kalligraphieschriften