die 10 besten B2B SaaS Unternehmenssoftware-Lösungen für 2024

Stellen Sie sich vor, Sie hätten in den späten 1990er Jahren ein Unternehmen mit exorbitant teuren 15-MB-Festplatten und einem Haufen Softwareanwendungen, die kaum Platz finden!

Zur gleichen Zeit, als das Internet allgegenwärtig wurde, wurde die Lösung für einige Visionäre offensichtlich: wie wäre es, die Software auf einem entfernten Computer zu hosten und den Kunden die Nutzung in Rechnung zu stellen?💡

Das erwies sich als die richtige Richtung! Software as a Service (SaaS) ist seither unentbehrlich geworden und bietet eine zentrale Drehscheibe für Anwendungen und Datenspeicherung, ohne die Bank zu sprengen.

Heute ist SaaS nicht mehr nur ein cooler Techniktrend, sondern der beste Freund Ihres Unternehmens! Schnallen Sie sich also an und wir nehmen Sie mit auf eine Reise durch die 10 besten B2B SaaS-Unternehmenssoftware-Lösungen, die Effizienz und Innovation in der Geschäftswelt vorantreiben!

Was ist B2B SaaS-Unternehmenssoftware?

B2B (Business-to-Business) SaaS (Software-as-a-Service) bezieht sich auf Cloud-basierte Softwarelösungen, die von einem Unternehmen für andere Unternehmen über das Internet bereitgestellt werden. Im Gegensatz zu herkömmlicher Software, bei der Unternehmen Hardware kaufen, installieren und in sie investieren oder Software auf ihren eigenen Systemen aktualisieren müssen, werden SaaS-Lösungen vom Anbieter gewartet und gesichert. ☁️

Die Vorteile des Einsatzes von Business-to-Business-Software für Unternehmen

B2B-SaaS-Lösungen für Unternehmen sind auf die Bewältigung komplexer Aufgaben und die Bereitstellung großer Datenmengen durch ihre Marktforschungsdienste zugeschnitten, die oft für größere Organisationen oder Unternehmen geeignet sind.

Sie können Funktionen für verschiedene Bereiche anbieten, einschließlich der Büroproduktivität, kundenbeziehungsmanagement (CRM) personalmanagement (HRM), Rechnungswesen und unternehmens-Projektmanagement . Business-to-Business-Software kann speziell das digitale Marketing bei der Erstellung automatisierter marketing-Kampagnen oder für die Verwaltung der Verkaufsleistung (Kundenakquisitionskosten).

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

Da es sich bei SaaS-Unternehmen in der Regel um Abonnement- und Cloud-basierte Lösungen handelt, bieten sie mehr Flexibilität und sind leichter entsprechend den Geschäftsanforderungen zu skalieren. Weitere Vorteile von B2B SaaS für Unternehmen sind:

Geringere Vorlaufkosten 💰

Schnellere Implementierungszeiten ⏱️

Regelmäßige Aktualisierungen 🆕

Die Möglichkeit, von jedem Ort mit einer Internetverbindung zu arbeiten 🌍

Worauf sollten Sie bei B2B SaaS-Unternehmenssoftware achten?

Beachten Sie diese Schlüsselfaktoren, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Software für Ihre Unternehmensanforderungen auswählen:

Kernfunktionen: Vergewissern Sie sich, dass die Software über einen anwendungsspezifischen Funktionsumfang verfügt, sei es für CRM, Projektmanagement oder etwas anderes Anpassungsfähigkeit: Beurteilen Sie, wie leicht sich die Software an Ihre Geschäftsprozesse anpassen lässt Zukunftssicher: Kann die SaaS-Lösung mit Ihnen wachsen? Kann sie mehr Benutzer oder Daten verarbeiten, wenn Ihr Unternehmen expandiert? Integrationen: Prüfen Sie, wie einfach sich die Lösung in Ihre bestehende Software integrieren lässt Datenschutz und Sicherheit: Prüfen Siewie gut der SaaS-Anbieter sensible Unternehmensdaten schützt 🔒

Die 10 besten B2B-SaaS-Unternehmenssoftware für das Jahr 2024

Nachdem Sie nun einen Einblick in die transformative Kraft von Cloud-basierten Anwendungen erhalten haben, lassen Sie uns zur Sache kommen und die Top 10 B2B SaaS Plattformen des Jahres 2024 erforschen! 🏆

15+ Ansichten in ClickUp helfen Ihnen, Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist ein vielseitiges Kollaborations- und Büroprogramm Produktivitätswerkzeug ist für Unternehmen jeder Größe geeignet. Seine anpassbare Oberfläche und skalierbare All-in-One-Unternehmensfunktionen machen es perfekt für die Unterstützung aller Geschäftsabläufe, ob CRM oder Projektmanagement.

Verwalten Sie Ihre laufenden Initiativen mit ClickUp Dashboards mit nativer Zeiterfassung, Widgets, Echtzeit-Analysen und mehr. Ihre Teams können sich mit klaren Zeitvorgaben, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittsverfolgung für gemeinsame Ziele abstimmen, wodurch KPI-Berichterstattung ein Kinderspiel. 🍃

Mit ClickUp CRM Funktionalitäten mit ClickUp CRM können Sie alles organisieren, von der Vertriebspipeline bis zu den Aufträgen. Überwachen Sie Ihre Leads und verfolgen Sie Ihre Konten mit über 15 flexiblen Ansichten, einschließlich Gantt-Diagramm, Kanban-Tafel , Zeitleiste und Tabellenansicht. Außerdem erhalten Sie Zugang zu mehreren kostenlosen CRM-Vorlagen für mehr Struktur in Ihren Arbeitsabläufen!

Sie möchten Kundendaten erfassen und Ihre Kundenbeziehungen verbessern? Verlassen Sie sich auf markengeschützte ClickUp Formulare und sammeln Eingaben von Interessenten, Kunden und internen Teammitgliedern.

Funktionsübergreifende Teams lieben ClickUp-Dokumente . Es handelt sich um ein zentrales Repository, mit dem Sie alle Unternehmensdokumente, wie z. B. SOPs, Verträge und Einführungsunterlagen, erstellen, bearbeiten und speichern können.

Feinabstimmung Ihrer Arbeit mit ClickUp AI ist der eigene KI-Assistent der Plattform. Er bietet vorgefertigte Prompts zum Erstellen und bearbeiten von Dokumenten wie Projektbeschreibungen, Kunden-E-Mails, Besprechungsprotokolle, Zeitpläne und Berichte.

Fassen Sie lange Kommentar-Threads mit einem Klick auf eine Schaltfläche zusammen - mit ClickUp AI

Befreien Sie Ihre Zeit mit ClickUp's robusten Automatisierungsmöglichkeiten und stellen Sie sich wiederholende Aufgaben wie das Schreiben von Lead-E-Mails und das Ändern von Status-Updates auf Autopilot.

ClickUp beste Eigenschaften

Dashboards und Ansichten zur Überwachung von Projekten und Arbeitsabläufen

Dokumentenmanagement aus einer Hand

Über 1.000 Vorlagen für zahlreiche Anwendungsfälle

Formulare zur Erfassung von Fehlerberichten, Funktionsanfragen und Feedback

ClickUp AI verbessert das Schreiben und die Aufgabenverwaltung

Visualisierungen für gemeinsame Ziele und KPIs

50+ Automatisierungsaktionen zur Beseitigung sich wiederholender Aufgaben

1.000+ Integrationen von Drittanbieter-Apps, zusammen mit benutzerdefinierten Optionen überClickUp-API Funktionsübergreifende Zusammenarbeit durch Kommentare, Chats undClickUp-Whiteboards Branchenführende Sicherheits- und Datenschutzstandards

ClickUp Einschränkungen

Die SaaS-Lösungen sind sehr funktionsreich, so dass es eine Lernkurve gibt

Die mobile App könnte mit mehr Kernfunktionen verbessert werden

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise *ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Salesforce

Über: Vertriebsmitarbeiter Im Jahr 1999 hat Salesforce die Softwarebranche durch die Einführung eines vollständig cloudbasierten CRM-Plattform . Dieses Ereignis legte den Grundstein für das moderne SaaS-Geschäftsmodell und machte das Unternehmen zu einem Branchenriesen, einen Status, den es bis heute hält.

Salesforce CRM ist bekannt für seine Anpassungsfähigkeit und ist die ideale Lösung für große oder schnell wachsende Unternehmen. Es ermöglicht Ihnen die Verfolgung und Verwaltung von Leads während des gesamten Vertriebszyklus und automatisiert den Prozess der Weiterleitung von Leads an die entsprechenden Vertriebsmitarbeiter. 🛒

Salesforce bietet cloudbasierte Lösungen nicht nur für den Vertrieb, sondern auch für die Bereiche Service, Marketing und Handel. Die Suite ergänzender Produkte umfasst Tableau, eine plattform für visuelle Analysen und Slack, die äußerst beliebte Messaging-App für die Arbeit, die 2021 von Salesforce übernommen wurde.

Insgesamt ist der Riese für Kundenbeziehungsmanagement ein starker Partner für B2B-SaaS-Lösungen für Unternehmen.

Salesforce beste Eigenschaften

Hochgradig anpassbare Funktionen für das Kundenbeziehungsmanagement

Erweiterte Berichts- und Webanalysefunktionen

Lead-Management und -Weiterleitung, die Unternehmen bei der Erfassung von Leads unterstützen

Kollaborative Prognosen für teambasierte Vertriebsprognosen

über 3.000 Integrationen von Drittanbietern

Beschränkungen von Salesforce

Die Einrichtung und Verwendung kann kompliziert sein

Gelegentliche Verlangsamungen sind bei großen Datenmengen zu erwarten

Preisgestaltung von Salesforce (Sales Cloud)

Starter: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Professional: $80/Monat pro Benutzer

$80/Monat pro Benutzer Enterprise: $165/Monat pro Benutzer

$165/Monat pro Benutzer Unbegrenzt: $330/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Salesforce-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (15.000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (15.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (17.000+ Bewertungen)

3. Deel

Über: Deel Deel ist auf die besonderen Bedürfnisse von Unternehmen mit Mitarbeitern und auftragnehmern in mehreren Ländern . Es ermöglicht Gehaltsabrechnungen in über 100 Ländern und Währungen und vereinfacht HR-Aufgaben wie die Verwaltung von Freizeit, die Überwachung von Ausgaben und die Kontrolle wichtiger Dokumente - alles über ein einziges Dashboard.

Das Onboarding neuer Teammitglieder ist mit der Selbstbedienungsplattform von Deel, die auf die Vertragsarten zugeschnittene Anpassungen ermöglicht, problemlos möglich. Die organigramm-Funktion bietet eine Momentaufnahme Ihrer Organisation und fördert die Teamkoordination.

Verwalten Sie Vergütungen, Berufsbezeichnungen und wichtige Dokumente mit einem integrierten Änderungsprotokoll für jede Änderung. Mit Deel können Sie die Komplexität der Verwaltung einer internationalen Belegschaft bewältigen und die Einhaltung der internationalen Arbeitsgesetze bei jedem Schritt sicherstellen.

Deel beste Eigenschaften

Unterstützung von Lohnabrechnungen aus mehreren Ländern

Einhaltung der internationalen Arbeitsgesetze

Native Reporting-Tools für die Nachverfolgung von Fehlzeiten, die Verteilung von Boni und Kapitalleistungen

Onboarding zur Selbstbedienung

Konsolidiertes HR-Dashboard für unternehmensweites Feedback-Management

Einschränkungen von Deel

Hohe Gebühren für internationale Abhebungen

Keine mobile App

Deel Preise

Deel HR : Kostenlos für Unternehmen mit bis zu 200 Mitarbeitern

: Kostenlos für Unternehmen mit bis zu 200 Mitarbeitern Freiberufler : Beginnt bei $49/Monat

: Beginnt bei $49/Monat EOR : Beginnt bei $599/Monat

: Beginnt bei $599/Monat Globale Gehaltsabrechnung : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Einwanderung: Kontakt für Preisgestaltung

Deel Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (300+ Rezensionen)

4. Gusto

Über: Gusto Gusto wurde speziell für kleine Unternehmen und Start-ups entwickelt und ist ein One-Stop-Shop für Ihre gehaltsabrechnung und HR-Bedürfnisse .

Egal, ob es sich um die Bezahlung von Vollzeitbeschäftigten, Teilzeitkräften oder internationalen Auftragnehmern handelt, die Plattform kann verschiedene Zahlungsstrukturen und -zeitpläne berücksichtigen. Die Wallet-App von Gusto bietet Mitarbeitern einen detaillierten Einblick in ihre Finanzen, von der Aufschlüsselung der Gehaltsschecks bis zur Einrichtung von Sparkonten mit hoher Rendite.

Bei Unternehmen mit einem Premium-Tarif können die Mitarbeiter ihre Freistellungsanträge verwalten und nach Belieben ein- und ausstempeln.

Von der umfassenden Verwaltung von Sozialleistungen bis hin zur Einhaltung von Vorschriften und der Erstellung von Berichten konsolidiert Gusto wichtige HR-Funktionen in einer einzigen, einfach zu bedienenden Plattform. Darüber hinaus bietet es Funktionen wie Hintergrundprüfungen, elektronische Unterschriften und die Registrierung bei der staatlichen Steuerbehörde, so dass neue Teammitglieder schnell einsatzbereit sind. 🙋

Gusto beste Eigenschaften

Automatisierte und manuelle Lohnabrechnungsoptionen für mehr Flexibilität

Finanzielle Wellness-Unterstützung durch die Gusto Wallet App

Problemlose Einhaltung von Steuer- und Arbeitsgesetzen

Robuste Berichtsfunktionen für fundierte Entscheidungen

Gusto Einschränkungen

Die Verwaltung von stündlichen Gehaltsabrechnungen kann eine Herausforderung sein

Begrenzte Unterstützung für internationale Zahlungen

Gusto-Preise

Einfach: $40/Monat + $6/Monat pro Person

$40/Monat + $6/Monat pro Person Plus: $80/Monat + $12/Monat pro Person

$80/Monat + $12/Monat pro Person Premium: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage Nur Auftragnehmer: $35/Monat + $6/Monat pro Auftragnehmer

Gusto Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1.300+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3.700+ Bewertungen)

5. HubSpot

Über: HubSpot HubSpot ist eine All-in-One-Lösung für Unternehmen, die ihre Verkaufs-, Marketing- und Kundendienstprozesse rationalisieren möchten. Es bietet fünf Kernprodukte - Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub und Betriebs-Hub . 🛠️

Der kostenlose Plan umfasst eine einzelne Deal-Pipeline für ein Team oder eine Abteilung. Das Dashboard kann so angepasst werden, dass es die Module enthält, die für Ihren Verkaufstrichter am wichtigsten sind. Sollten Ihre Anforderungen über den kostenlosen Plan hinausgehen, bietet HubSpot zusätzlich zu den Abonnementplänen kostenpflichtige Add-ons an, mit denen Sie die Skalierungskosten kontrollieren können.

HubSpot CRM bietet eine unkomplizierte Einrichtung und ist unglaublich benutzerfreundlich. Ein weiterer Vorteil ist die E-Mail-Integration, die es Ihnen ermöglicht, CRM-bezogene Kommunikationsaufgaben über eine einzige Plattform zu verwalten.

HubSpot beste Eigenschaften

Der kostenlose Plan unterstützt bis zu einer Million Kontakte

Automatisiertes E-Mail-Marketing zur Ansprache und Pflege von Leads

Umfangreiche App-Integrationen , einschließlich ClickUp, Google Workspace und Salesforce

Maßgeschneiderte Echtzeit-Analysen

Effiziente E-Mail-Integration

HubSpot-Einschränkungen

Gelegentliche Leistungsprobleme können den Arbeitsablauf behindern

Es gibt keine Tagging-Funktion innerhalb des sozialen Planers

HubSpot-Preise

Kostenlos

Starter: $20/Monat (nur für neue HubSpot-Kunden)

$20/Monat (nur für neue HubSpot-Kunden) Professionell: $1.600/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (10.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (5,600+ Bewertungen)

6. Mailchimp

Über: Mailchimp Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat sich Mailchimp zu einem unverzichtbaren Tool für Unternehmen entwickelt, die automatisierte E-Mail-Marketingkampagnen erstellen, um Leads in treue Kunden zu verwandeln. 💌

Ein Markenzeichen von Mailchimp ist sein benutzerfreundlicher Campaign Builder. In Verbindung mit einer umfangreichen Bibliothek vorgefertigter Vorlagen und einem intuitiven Drag-and-Drop-Editor können Sie damit hochwertige E-Mail-Kampagnen ohne Programmierkenntnisse erstellen.

Neben E-Mails bietet die Plattform auch Funktionen für die Erstellung von Posts und Anzeigen in sozialen Medien, benutzerdefinierte Berichte und das Design von Markeninhalten. Die Suite umfasst eine robuste Zielgruppensegmentierung und -analyse und macht Mailchimp nicht nur zu einem Tool, sondern zu einer umfassenden Plattform für den Start, die Analyse und die Auswertung von Kampagnen optimierung von Marketingkampagnen .

Mailchimp beste Eigenschaften

Benutzerfreundlicher Campaign Builder für professionelle E-Mails

Vorgefertigte Vorlagen

Robuste Zielgruppensegmentierungsfunktionen für gezielte Kampagnen

Umfassende Analysefunktionen

Kreativassistent für die Gestaltung von Markeninhalten

Mailchimp-Einschränkungen

Die Berichtsfunktionen könnten intuitiver sein

Begrenzte Anpassungsoptionen

Mailchimp Preise

Kostenlos

Essentials: $13/Monat

$13/Monat Standard: $20/Monat

$20/Monat Premium: $350/Monat

Mailchimp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (12.000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (12.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (16.000+ Bewertungen)

7. Atlassian

Über: Atlassian Das 2001 gegründete Unternehmen Atlassian macht seinem Namen alle Ehre, der vom mächtigen Titan Atlas aus der griechischen Mythologie inspiriert wurde. So wie Atlas den Himmel festhält, bietet Atlassian über 260.000 Kunden wichtige Unterstützung in den Bereichen Softwareentwicklung, Projektmanagement und Teamzusammenarbeit.

Das erste Produkt von Atlassian war Jira, ein projektmanagement-Tool für die Problemverfolgung und agile Entwicklung . Es wird weithin als wichtiges Werkzeug im Bereich der Softwareentwicklung und darüber hinaus angesehen. kurz nach der Veröffentlichung von Jira folgte Confluence. Es ist ein plattform für Zusammenarbeit auf der Teams Inhalte erstellen, austauschen und organisieren können, von neuen Ideen bis hin zu Projektdetails und wichtigen Unterlagen. 📃

Trello wurde 2017 von Atlassian übernommen und bietet seinen Kunden eine entspannte Art der Projektverwaltung ohne die strengen Workflow-Strukturen von Jira oder die dokumentenzentrierte Natur von Confluence.

Neben diesen Schwesterwerkzeugen bietet Atlassian maßgeschneiderte Arbeitsmanagementdienste für Unternehmensteams an.

Atlassian beste Eigenschaften

Das Atlassian-Dach bietet eine umfangreiche Suite von Unternehmens-Tools

Bietet skalierbare Lösungen für das Arbeitsmanagement

Intelligente Zusammenarbeit und Workflows für agile Teams

Nahtlose Integration von Tools in ein umfassendes Ökosystem

Einschränkungen von Atlassian

Für Anfänger kann die Nutzung schwierig sein

Kann für große Teams teuer sein

Atlassian (Unternehmensdienste)

Kontakt für Preise

Atlassian (Dienstleistungen für Unternehmen)

G2 : 4.4/5 (30+ Bewertungen)

: 4.4/5 (30+ Bewertungen) Gartner: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

8. Arbeitstag

Über: Arbeitstag Workday ist eine führende cloudbasierte Lösung für das Personalmanagement. Seine Schnittstelle konsolidiert Planungs-, Lohnabrechnungs- und Analysefunktionen.

Im Kern ist Workday darauf ausgelegt, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, mit personalisierten HR-Services für jeden Mitarbeiter. Wenn es darum geht, die richtigen Talente zu finden, können Sie Bewerber verfolgen, Vorstellungsgespräche führen und sie nahtlos einbinden.

Eines der stärksten Verkaufsargumente von Workday sind seine hochmodernen Berichts- und Analysetools. Sie erhalten eine Reihe benutzerfreundlicher Funktionen, um Leistungsdaten zu bewerten, Wettbewerbskennzahlen zu analysieren und fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. 📊

Die besten Funktionen von Workday

Personalisierte HR-Dienste

Integrierte HR-, Finanz-, Planungs- und Gehaltsabrechnungsfunktionen

Talentbeschaffung und -verwaltung

Benutzerfreundliche Reporting-Tools

Einschränkungen von Workday

Die ATS-Funktionalität ist nicht ganz intuitiv

Einige Benutzer wünschen sich mehr Anpassungsmöglichkeiten

Workday-Preise

Kontakt für Preise

Workday Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.0/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.0/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

9. Ahrefs

Über: Ahrefs Mit einem der leistungsfähigsten Web-Crawler, der täglich bis zu acht Milliarden Seiten verarbeitet, sammelt Ahrefs unermüdlich Daten, um ihnen einen Vorsprung im SEO-Spiel zu verschaffen .

Mit Ahrefs können Sie Informationen darüber sammeln, wie Ihre Konkurrenten in Suchmaschinen ranken oder welche Keywords den meisten Traffic bringen. Ahrefs dient mit seinen Audit-Funktionen auch als Gesundheitsinspektor für Ihre Website und ermöglicht es Ihnen, Probleme, die Ihre Suchleistung beeinträchtigen könnten, zu erkennen und zu beheben. 🔍

Die Plattform erleichtert nicht nur datengestützte Entscheidungen, sondern hilft Ihnen auch dabei, Inspirationen für überzeugende Inhalte zu finden und wertvolle Möglichkeiten für den Linkaufbau zu erkennen. Darüber hinaus bietet die Möglichkeit, Ihre Ranking-Fortschritte im Laufe der Zeit zu verfolgen, einen quantifizierbaren Beweis dafür, dass sich Ihre SEO-Bemühungen auszahlen.

Ahrefs beste Eigenschaften

Leistungsstarker Web-Crawler für umfassende Datenerfassung

SEO-Konkurrenten-Analyse

Website-Audit zur Identifizierung und Behebung von SEO-Problemen

Entdeckung von Schlüsselwörtern für gezieltes Engagement

Verfolgung des Ranking-Fortschritts

Ahrefs Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann zuweilen verwirrend sein

Begrenzte lokale SEO-Fähigkeiten

Ahrefs-Preise

Lite: Beginnt bei $99/Monat (zusätzliche Gebühren fallen an, wenn Sie die Grenzen Ihres Plans überschreiten)

Beginnt bei $99/Monat (zusätzliche Gebühren fallen an, wenn Sie die Grenzen Ihres Plans überschreiten) Standard: Beginnt bei $199/Monat

Beginnt bei $199/Monat Erweitert: Beginnt bei $399/Monat

Beginnt bei $399/Monat Enterprise: Beginnt bei $999/Monat

Ahrefs Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (400+ Bewertungen)

: 4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

10. Zendesk

Über: Zendesk Gewählt hat die besten Kundenservice-Helpdesk zendesk wurde von Forbes zum besten Helpdesk für 2024 gewählt und hat bereits über 100.000 Marken dabei geholfen, mit ihren Kunden in Kontakt zu treten ticketing-System konsolidiert Anfragen aus verschiedenen Kanälen wie E-Mail, soziale Medien und Telefon in einem einzigen Dashboard. Das Live-Chat-Tool ermöglicht die Interaktion mit Kunden in Echtzeit.

Verbessern Sie Ihre Self-Service-Optionen mit der gut aufgebauten Wissensdatenbank von Zendesk. Sie hilft Ihren Kunden, Probleme selbstständig zu lösen und die Anzahl der Support-Tickets oder Anrufe zu reduzieren.

Obwohl Zendesk für seine Kundensupport-Funktionen weithin gelobt wird, ist es kein One-Trick-Pony. 🦄

Es bietet auch ein Vertriebs-CRM, mit dem Vertriebsteams Leads verwalten, Kundeninteraktionen überwachen und Geschäfte schneller abschließen können. Und das Tüpfelchen auf dem "i"? Sie können das CRM in die Support Suite integrieren, so dass Ihre Mitarbeiter auf Support-Tickets zugreifen und Cross- oder Upselling-Möglichkeiten erkennen können.

Die besten Funktionen von Zendesk

Mehrkanal-Ticketing-System

Live-Chat in Echtzeit

Robuste Wissensdatenbank für Selbstbedienung

Integration zwischen CRM und Support Suite

Skalierbar

Einschränkungen von Zendesk

Mehrere Benutzer haben Probleme mit dem Kundensupport erlebt

Die Einrichtung kann kompliziert sein

Preise für Zendesk (Support Suite)

Suite Team: 55 $ pro Agent/Monat

55 $ pro Agent/Monat Suite Growth: $89 pro Agent/Monat

$89 pro Agent/Monat Suite Professional: $115 pro Agent/Monat

$115 pro Agent/Monat Suite Enterprise: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage Suite Enterprise Plus: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage Erweiterte KI-Erweiterung: $50 pro Agent/Monat (Suite Professional Plan oder höher)

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Zendesk Bewertungen und Rezensionen (Support Suite)

G2 : 4.3/5 (5.500+ Bewertungen)

: 4.3/5 (5.500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3.500+ Bewertungen)

Erkundung des B2B-SaaS-Universums: Abschließende Schlussfolgerungen

Die Welt der B2B-SaaS-Unternehmenssoftware ist seit ihren bescheidenen Anfängen in den späten 1990er Jahren unglaublich vielfältig geworden. Von der Rationalisierung von Softwareentwicklungsprozessen bis hin zur Vereinfachung komplexer Gehaltsabrechnungen bringt jede Plattform ihre eigenen einzigartigen Stärken mit.

In diesem riesigen Angebot an spezialisierten Tools sticht ClickUp durch seine Vielseitigkeit hervor. Ein kostenloses Konto erstellen und beobachten Sie, wie Ihre Teammitglieder ihre Aufgaben wie die Rockstars erledigen, die sie sind. 🤘