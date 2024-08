die 10 besten Software-Tools für die Produktentwicklung im Jahr 2024

Produktdesign ist eine anspruchsvolle Arbeit, bei der Teams rohe Ideen in ausgefeilte Produkte verwandeln müssen, die sich verkaufen. In einem freigegebenen Space ist das schon schwierig genug, aber wenn Ihr Team über Städte, Zeitzonen und sogar Kontinente verteilt ist, steht noch mehr auf dem Spiel.

Betreten Sie die Welt von produktdesign-Software und bietet Lösungen an, die diesen komplizierten Prozess überschaubarer machen. Diese Tools, darunter Plattformen wie ClickUp, fördern die reibungslose Zusammenarbeit und ermöglichen es Teams, Entwürfe effizient zu iterieren und zu verfeinern, unabhängig von ihrem Postleitzahlenbereich.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf 10 der besten Produktdesignsoftware-Optionen, die derzeit auf dem Markt sind. Auf diese Weise können Sie ein Tool finden, das Ihr Team ergänzt und es ihm ermöglicht, die beeindruckenden Designs zu erstellen, zu denen es fähig ist.

Was ist Produktdesign-Software?

Unter Produktdesignsoftware versteht man Computerprogramme oder -anwendungen, die speziell zur Unterstützung der Erstellung und Entwicklung neuer Produkte entwickelt wurden. Diese Software-Tools bieten Designern, Ingenieuren und anderen Beteiligten die notwendigen Tools und Features, um Produktentwürfe zu konzipieren, zu modellieren, zu simulieren und zu verfeinern.

Worauf sollten Sie bei Produktdesignsoftware achten?

Die richtige Produktdesignsoftware kann Ihr Team entscheidend voranbringen. Sie hilft Ihnen nicht nur dabei, bessere Produkte zu entwerfen, sondern sollte auch die Effizienz, Kreativität und Produktivität Ihres Teams steigern.

Die richtige Software für Ihre Bedürfnisse zu finden, erfordert jedoch ein wenig Aufwand. Wenn Sie verschiedene Produkte vergleichen, sollten Sie auf diese Schlüssel-Features achten:

Intuitive Benutzeroberfläche : Die Software sollte einfach zu bedienen sein, unabhängig von den technischen Kenntnissen eines Mitglieds des Teams

: Die Software sollte einfach zu bedienen sein, unabhängig von den technischen Kenntnissen eines Mitglieds des Teams Umfassende Design Tools : Achten Sie auf fortschrittliche 2D- und 3D-Design-Tools, die detaillierte Produktentwürfe ermöglichen, einschließlich Skizzier-, Modellier- und Bearbeitungsfunktionen

: Achten Sie auf fortschrittliche 2D- und 3D-Design-Tools, die detaillierte Produktentwürfe ermöglichen, einschließlich Skizzier-, Modellier- und Bearbeitungsfunktionen Kollaborationsfähigkeiten : Die Software sollte Teamarbeit unterstützen undfunktionsübergreifende Teams mit Features wie Mehrbenutzer-Bearbeitung, Versionskontrolle und Freigabeoptionen

: Die Software sollte Teamarbeit unterstützen undfunktionsübergreifende Teams mit Features wie Mehrbenutzer-Bearbeitung, Versionskontrolle und Freigabeoptionen Integrationspotenzial : Finden Sie spezialisierte Tools, die sich nahtlos mit anderen Systemen in Ihrem Tech-Stack zusammenführen lassen, um den Prozess von der Entwicklung bis zur Produktion zu rationalisieren

: Finden Sie spezialisierte Tools, die sich nahtlos mit anderen Systemen in Ihrem Tech-Stack zusammenführen lassen, um den Prozess von der Entwicklung bis zur Produktion zu rationalisieren Anpassungsfähigkeit : Die Software sollte mit Ihrem Team mitwachsen und komplexere Entwürfe und benutzerdefinierte Workflows verarbeiten können, wenn sich Ihre Anforderungen weiterentwickeln - möglicherweise sogar CAD-Software oder 3D-Modellierungstools

: Die Software sollte mit Ihrem Team mitwachsen und komplexere Entwürfe und benutzerdefinierte Workflows verarbeiten können, wenn sich Ihre Anforderungen weiterentwickeln - möglicherweise sogar CAD-Software oder 3D-Modellierungstools Datenverwaltung : Achten Sie auf robuste Datenverwaltungsfunktionen für sicheren Speicher, einfaches Abrufen und starke Versionskontrolle

: Achten Sie auf robuste Datenverwaltungsfunktionen für sicheren Speicher, einfaches Abrufen und starke Versionskontrolle Cloud-basierte Funktionen: Moderne Produktdesignsoftware sollte es Ihrem Team ermöglichen, von überall aus zu arbeiten und die Effizienz inremote-Zusammenarbeit *Preis: Der Preis ist nicht alles, und wir plädieren nicht dafür, dass Sie ausschließlich kostenlose Software für die Produktgestaltung verwenden, aber er ist eine Überlegung wert, wenn Sie fortschrittliche tools für Ihre Produktdesigner auswählen

Zentralisieren Sie Feedback und beschleunigen Sie Genehmigungsprozesse mit Prüfung, indem Sie Kommentare direkt auf Anhänge von Aufgaben zuweisen

ClickUp ist eine Produktivitätsplattform für Teams, die ihren Produktentwicklungsprozess rationalisieren möchten. Die robuste Suite von Features ermöglicht es Teams, Brainstorming zu betreiben, Aufgaben zuzuweisen und auf dem Laufenden zu bleiben, wo sich das jeweilige Projekt im Designprozess befindet.

Auch wenn das Thema Organisation nicht unbedingt Spaß macht, so ist es doch ein wesentlicher Aspekt jedes Teams und Entwicklungsprozesses. ClickUp bietet Teams eine einfache Möglichkeit, alles zu organisieren, von ihren Workflows bis hin zu den internen Dokumenten und Asset-Bibliotheken.

Kombinieren Sie ClickUp mit einer Design-Software Ihrer Wahl, und Sie haben ein schlagkräftiges Team, das bereit ist, die Welt mit dem nächsten Level zu erobern design-Denken .

ClickUp beste Features:

Die ClickUp-Plattform ist in hohem Maße anpassbar, so dass Design-Teams jeder Größe die Möglichkeit haben, sie an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen, unabhängig davon, ob sie intern oder remote arbeiten

Fördert sowohl die asynchrone als auch die Echtzeit-Zusammenarbeit, so dass Teams mit unseren interaktiven Whiteboards neue Entwürfe brainstormen und diese dann mitClickUp Dokumente* Mit integrierterClickUp Chat-Ansicht und E-Mail-Funktionen können Benutzer die gesamte Kommunikation verwalten, ohne die Plattform wechseln zu müssen, und so die Arbeitsprozesse rationalisieren

ClickUp enthält eine große Anzahl vonkostenlosen Vorlagen die alles vom Planen von Designs bis zumkonkurrenzanalyse ein Kinderspiel

Automatische Benachrichtigungen über Aktualisierungen von Aufgaben machen manuelle Nachfassaktionen überflüssig, während das Feature zur Zuweisung vonelemente der Aktion innerhalb von Aufgaben gewährleistet die Verantwortlichkeit innerhalb der Produktdesigner und hilft bei der Nachverfolgung des Fortschritts bei neuendesign-Briefs* ClickUpKI zur Erstellung von Produktbeschreibungenhilfe beim Brainstorming und mehr

ClickUp Limitierungen:

Die Zentralisierung Ihrer Workflows in ClickUp kann eine gewisse Zeit zur Einstellung in Anspruch nehmen

Nicht alle Ansichten sind auf mobilen Endgeräten verfügbar, was für Produktdesigner, die viel unterwegs sind, ein Hindernis darstellen kann

ClickUp Preise:

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Inkybay

über Inkybay Inkybay ist eine fantastische Produktdesign-Software für alle, die benutzerdefinierte Produkte verkaufen. Von Kleidung bis hin zu Visitenkarten können Sie damit die kreativen Visionen Ihrer Kunden in greifbare Produkte verwandeln, die sie mit Sicherheit lieben werden.

Inkybay ist jedoch eine kleine Nische, so dass wir nicht erwarten können, dass es für jeden Produktentwicklungsprozess das Richtige ist. Wenn Sie jedoch glauben, dass es zu Ihrem Geschäft passt, sollten Sie die kostenlose 14-tägige Testversion ausprobieren, bevor Sie sich verpflichten.

Inkybay beste Features:

Vorgefertigte Vorlagen machen es so einfach wie möglich, Ihren Kunden mehrere benutzerdefinierte Produktoptionen anzubieten

Mehrere Designer-Themen bedeuten, dass verschiedene Branchen und Geschäfte Inkybay nutzen können

Das visuelle Produktdesigner Bearbeitungstool ermöglicht es Kunden, Designelemente und Druckfarben für personalisierte Produkte auszuwählen

Inkybay Beschränkungen:

Hauptsächlich auf individualisierbare Konsumgüter ausgerichtet

Die Preise können für kleinere Geschäfte, die auf der Suche nach Design-Software sind, schnell ziemlich teuer werden

Inkybay Preise:

Starter : $19.99/Monat

: $19.99/Monat Erweiterung : $49.99/Monat

: $49.99/Monat Professional : $99.99/Monat

: $99.99/Monat Unlimited: $249.99/Monat

Inkybay-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 5/5 (1 Bewertung)

5/5 (1 Bewertung) Capterra: Keine Bewertungen

3. Nuxeo

Über Nuxeo Nuxeo ist eine hervorragende Produktdesign-Software für Geschäfte, die eine hochentwickelte Plattform für die Erstellung und Verwaltung digitaler Assets suchen.

Sie ist besonders nützlich für Unternehmen, die häufig neue Iterationen von alten Designs erstellen müssen. Denn die leicht durchsuchbare digitale Asset-Bibliothek und das Drag-and-Drop-System ermöglichen schnelle und einfache Mockups zwischen Produktdesignern.

Die Komplexität von Nuxeo und der potenziell hohe Preis sind jedoch nicht für jeden geeignet, insbesondere nicht für kleinere Geschäfte mit einfacheren Anforderungen.

Nuxeo beste Features:

Alle Nuxeo-Informationen befinden sich in der Cloud, so dass Ihr Team von überall darauf zugreifen kann

Ein intuitives Suchfiltersystem ermöglicht die Sortierung von Produkten nach verschiedenen Parametern wie Materialien, Farben, Verfügbarkeit und Preisen

Die digitale Materialbibliothek macht das Entwerfen neuer Prototypen zum Kinderspiel, da Designer alte Assets finden und per Drag & Drop in neue Designs einfügen können

Nuxeo Limitierungen:

Nuxeo ist im Vergleich zu anderer Produktdesign-Software kompliziert und braucht Zeit zum Erlernen

Add-Ons können Nuxeo für diese spezialisierte Software schnell ziemlich teuer machen

Nuxeo Preise:

Nuxeo ist Open Source. Wenn Sie jedoch an den Services und Tools interessiert sind, variieren die Preise je nach Umfang des Kundensupports und Ihren Systemanforderungen.

Nuxeo Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4/5 (76 Bewertungen)

4/5 (76 Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (33 Bewertungen)

4. Onshape

über Onshape Onshape ist das perfekte tool für Unternehmen, die schnell neue Designs erstellen müssen. Dieses spezialisierte Tool bietet CAD-Software für die 3D-Modellierung, was es zu einer großartigen Ressource für die Erstellung digitaler Modelle für Clients macht - vor allem für Industriedesign-Projekte.

Mit diesem Tool für die digitale Bildhauerei können digitale Modelle in Echtzeit erstellt werden, und zwar mit einer CAD-Software für mehrere Benutzer und einem fortschrittlichen Produktdatenmanagementsystem, das die lästigen Dateien komplett überflüssig macht.

All dies bedeutet, dass der Fortschritt Ihres Teams kostenlos ist, so dass es sich darauf konzentrieren kann, die Produkte so schnell und fehlerfrei wie möglich über die Ziellinie zu bringen.

Onshape beste Features:

Die Cloud Native CAD-Software von Onshape sorgt für zentralisierte, sichere und jederzeit zugängliche Daten, wodurch der Ärger über verlorene Dateien entfällt und Sie Ihre Entwürfe von jedem mit dem Internet verbundenen Gerät aus verwalten können

Das integrierte Produktdatenmanagementsystem von Onshape ermöglicht die gleichzeitige Bearbeitung von Entwürfen mit Echtzeit-Updates, wodurch die Notwendigkeit von Check-in- und Check-out-Verfahren entfällt

FeatureScript unterstützt Sie bei der Erstellung benutzerdefinierter CAD-Features, wodurch lästige, sich wiederholende Aufgaben reduziert werden können

Onshape Limitierungen:

Benutzer mit unzuverlässigen Internetverbindungen könnten die Nutzung als frustrierend empfinden

Verfügt nicht über alle Tools, die ein dediziertes CAD-System haben sollte

Diese spezialisierte Software ist eines der teureren Tools auf dieser Liste

Onshape Preise:

Free

Standard : $1500 pro Benutzer/Jahr

: $1500 pro Benutzer/Jahr Professionell : $2500 pro Benutzer/Jahr

: $2500 pro Benutzer/Jahr Enterprise: Kontakt für Preise

Onshape Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

4.7/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

5. SolidWorks

über SolidWorks SolidWorks ist eine fortschrittliche Konstruktionssoftware für Industriedesigner, die sich mit komplizierter Konzeptmodellierung und 3D-Modellierung befassen.

Die mit allen Funktionen ausgestattete Suite fördert die nahtlose Zusammenarbeit, verkürzt die Konstruktionszeit und bietet flexiblen Zugriff auf Projektdaten. Damit eignet sie sich hervorragend für Geschäfte, die eine leistungsfähigere CAD-Option benötigen. Kleinere Unternehmen oder Personen, die einfachere Produkte entwerfen, könnten diese Suite jedoch als überflüssig empfinden.

SolidWorks beste Features:

Die Integration mit der 3DBestExperience-Plattform macht die Zusammenarbeit effektiver, da Mitglieder des Teams rund um die Uhr von jedem digitalen Gerät aus auf Konstruktionsinformationen zugreifen können

Mit dem Feature "Body Compare" können Benutzer zwei Gruppen von Körpern vergleichen, die sich im selben Speicherort eines Teils oder einer Baugruppe befinden. Dies kann besonders beim Reverse Engineering oder bei der Qualitätsprüfung von gefertigten Teilen von Vorteil sein, indem Scans mit dem CAD-Ausgangsmodus verglichen werden

Das Produktdatenmanagementsystem von SolidWorks wurde entwickelt, um die Reaktionsfähigkeit beim Browsen zu verbessern und die Navigation in Ordnern zu beschleunigen, insbesondere bei Ordnern mit einer großen Anzahl von Dateien

SolidWorks Limitierungen:

Erfordert ein hohes Maß an Fachwissen für diejenigen, die computergestützte Konstruktionssoftware verwenden

Die Rechenanforderungen sind hoch, was für Personen mit langsamen Verbindungen oder älteren, leistungsschwachen Computern problematisch sein kann

SolidWorks Preise:

Wenden Sie sich an den SolidWorks-Vertrieb, um zu erfahren, wie die Preise für die Lizenzen aussehen, die Ihr Unternehmen möglicherweise benötigt.

Solidworks Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

4.4/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (mehr als 600 Bewertungen)

6. Fusion 360

über Autodesk Fusion 360 wurde für Geschäfte entwickelt, die ein einziges Tool benötigen, das ein Produkt vom Konzept und Design bis hin zum Fertigungsprozess mit fortschrittlichen 3D-Modellierungsfeatures begleitet.

Durch die Kombination von Design, Konstruktion und Fertigung in einer einzigen Plattform ermöglicht Fusion360 Teams die schnelle Iteration von Designkonzepten, die Validierung ihrer Entwürfe und den schnellen Übergang vom Prototyp zur Produktion.

Fusion360 beste Features:

Bietet eine leistungsstarke Suite von 3D-Modellierungstools, Bemaßungen und Einschränkungen, die den Designprozess verbessern

Vereinfachte CNC-Programmierung erleichtert die Implementierung von hocheffizienter Schruppbearbeitung, adaptivem Gelöscht und Werkzeugausrichtung

Gebrauchsfertige PCB-Bibliotheksinhalte und Komponentenassistenten ermöglichen es Designern, sich auf ihre Designs zu konzentrieren, anstatt Teile von Grund auf neu zu erstellen

Fusion 360 Limitierungen:

Eine steile Lernkurve für diese spezialisierte Software

Kann sich bei größeren Dateien oder langsameren Internetverbindungen erheblich verlangsamen

Keine kostenlose Version

Preise für Fusion 360:

Fusion 360 Lizenz: $545/ Jahr

Fusion 360 Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

4.5/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

7. LabView

über Nationale Instrumente Wenn es um die Entwicklung von automatisierten Forschungs-, Validierungs- und Produktionstestsystemen geht, ist LabView bei Maschinenbauern weltweit eine hochgeschätzte Lösung. Die grafische Programmierumgebung wurde speziell für die nahtlose Integration mit kompatiblen Hardware- und Softwareprogrammen wie PXI-, CompactDAQ- und CompactRIO-Systemen entwickelt und unterstützt sogar Geräte anderer Hersteller.

Es handelt sich jedoch um ein spezialisiertes Tool, das für viele Produktteams nicht geeignet ist. Wenn Ihr Team Hilfe beim Testen und Validieren benötigt, dann ist LabView eine Softwareoption für die Produktentwicklung, die Sie in Ihrem Tech-Stack benötigen.

LabView beste Features:

Grafische Programmierung für intuitive und effizienteproduktentwicklungsprozesse* Die Möglichkeit, in anderen Sprachen geschriebenen Code in die 3D-Modellierung zu integrieren

Mehrere, auf unterschiedliche Anwendungsbedürfnisse zugeschnittene Editionen

LabView Beschränkungen:

Ein Nischenprodukt, das nicht jeder braucht.

Eine steile Lernkurve für Personen, die mit dieser Art von Software nicht vertraut sind.

LabView Preise:

Basis : $580/Jahr

: $580/Jahr Voll : $1.830/Jahr

: $1.830/Jahr Professionell: $3.050/Jahr

LabView Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.3/5 (100+ Bewertungen)

: 4.3/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (14 Bewertungen)

8. CATIA

über Dassault Systemes CATIA ist eine fortschrittliche Design- und Gestaltungssoftware, die Ihr Team bei der Arbeit an anspruchsvollen 3D-Designs oder detaillierten 2D-Skizzen unterstützt. Obwohl CATIA für alle Arten von Produkten verwendet werden kann, ist es auf komplexere Maschinen wie in der Luft- und Raumfahrt- oder Automobilindustrie spezialisiert.

Ein herausragendes Feature von CATIA ist seine Integration mit der 3DExperience-Plattform. Diese Plattform schafft eine soziale Designumgebung, in der Ihr Team in Echtzeit an einem einzigen Produkt arbeitet. Diese einzigartige Kombination aus Spitzentechnologie und Zusammenarbeit steigert die Effektivität jedes Benutzers. Diese Produktgestaltungssoftware unterstützt Benutzer bei der Erstellung hervorragender Ergebnisse durch Nachverfolgung von Bewegungen und Analysefunktionen.

CATIA beste Features:

Defect Detection identifiziert Fehler in Ihren Entwürfen und ermöglicht Verbesserungen, bevor diese in die Produktionsphase übergehen

Mit dem Color and Trim Designer können Konstrukteure Produktelemente erstellen, die sich auf Farben, Materialien, Oberflächen und Maserungen konzentrieren, was den Konstruktionsprozess vertieft und präziser macht - besonders hilfreich bei komplexen Formen

Die Human Posture Evaluation ist besonders nützlich für Automobil-Designer, da Ihr Team mit organischen Formen in der Benutzeroberfläche bewerten kann, wie sich die menschliche Haltung auf ihre Designs auswirkt

CATIA Grenzen:

Komplexer als vielleicht alles andere auf dieser Liste

Wirklich nur für ganz bestimmte Branchen und Produkte geeignet

CATIA-Preise:

Kontaktieren Sie den Vertrieb, um ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.

CATIA Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

4.2/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (mehr als 200 Bewertungen)

9. Autodesk Inventor

über Autodesk Autodesk Inventor ist eine professionelle 3D-CAD-Software, die für ihre Tools zur mechanischen Konstruktion, Dokumentation und Produktsimulation bekannt ist. Sie hebt sich von anderen CAD-Angeboten durch ihr integriertes System ab, das vollständige parametrische Modellierung, direkte, Freiform- und regelbasierte Konstruktionsfunktionen kombiniert. Dies macht es ideal für Geschäfte, die ein vielseitiges und robustes Design-Tool suchen.

Ganz gleich, ob Sie eine industrielle Designdokumentation zur Sicherstellung von Produktqualitätsstandards erstellen oder eine Automatisierung der Konstruktion ermöglichen möchten, Autodesk Inventor bietet eine vielseitige Plattform für alle Ihre Designanforderungen.

Autodesk beste Features:

Spezialisierte Industry Tool Sets ermöglichen effiziente Konstruktionsprozesse, die auf die jeweilige Branche, in der Sie arbeiten, zugeschnitten sind

Automatisierung der Konstruktion ermöglicht die Automatisierung von Routineaufgaben und Standardteilkonfigurationen, wodurch die Produktivität gesteigert und die Markteinführungszeit verkürzt wird

DWG-Kompatibilität bedeutet, dass Ihre Konstruktionen problemlos mit jeder anderen Software, die das DWG-Format unterstützt, freigegeben und geöffnet werden können

Autodesk Beschränkungen:

Es kann zu Abstürzen kommen, was die Benutzer frustriert

Es fehlt eine intuitive Benutzeroberfläche, die man von einem Spitzenprodukt wie diesem erwarten würde

Autodesk-Preise:

Inventor: $300/Monat

Autodesk Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (400+ Bewertungen)

4.4/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (mehr als 200 Bewertungen)

10. Adobe Creative Cloud

über Adobe Creative Cloud Adobe Creative Cloud bietet ein umfassendes Set an Design- und Produktionstools mit über 20 Anwendungen zur Erstellung und Feinabstimmung Ihrer kreativen Projekte. Ob Sie an einem Projekt arbeiten wireframing oder 3D-Produktdemos, Adobe Creative Cloud hat die Tools, die Sie brauchen.

Neben der Vielseitigkeit der Tools bietet Creative Cloud auch eine großzügige Kapazität von 100 GB an Cloud-Speicher. In Kombination mit den Apps für Android und iOS ergibt sich eine starke Kombination für ein Team, das unterwegs ist.

Beste Features der Adobe Creative Cloud:

Ein bekanntes Produkt, mit dem viele Designer bereits vertraut sein sollten

Adobe Stock bietet Benutzern eine Sammlung von vorgefertigten 3D-Modellen

Die Kombination aus leistungsstarken Browsern und mobilen Anwendungen ermöglicht es den Nutzern, dort zu arbeiten, wo sie es möchten

Adobe Creative Cloud Limits:

Nicht geeignet für technische Designanforderungen

Kann kostspielig sein, vor allem, wenn Sie nur ein oder zwei Produkte von Adobe benötigen

Preise für Adobe Creative Cloud:

Einzelanwender : $54.99/Monat

: $54.99/Monat Schüler und Lehrer : $19.99/Monat

: $19.99/Monat Teams: $84.99/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Creative Cloud:

G2: 4.6/5 (35,000+ Bewertungen)

4.6/5 (35,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (7,000+ Bewertungen)

Übernehmen Sie die Kontrolle über den Produktdesignprozess mit ClickUp

ClickUp ist ein unverzichtbares tool für Ihren Produktdesignprozess. Es ist nicht nur ein hilfreiches Instrument, es ist der Dreh- und Angelpunkt, der Ihre verteilten Produkte zusammenhält produkt Team zusammen, um Arbeitsabläufe perfekt zu orchestrieren und die Lieferung eines fehlerfreien Produkts zu gewährleisten produkteinführung jedes einzelne Mal.

Ob Ihr Team über verschiedene Zeitzonen verstreut ist oder in einem einzigen Space zusammenarbeitet, ClickUp ist Ihr Tor zur Förderung der Zusammenarbeit, zur Steigerung der Produktivität und zum Erfolg.

Es ist an der Zeit, die Herausforderungen des Produktdesigns hinter sich zu lassen und eine neue Ära mit optimierten Collaboration-Tools und effizienten projektdurchführung .

Anmeldung für ClickUp heute kostenlos und lassen Sie Ihre Produktdesign-Reise beginnen.