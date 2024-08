10 kostenlose Vorlagen für Markenrichtlinien für Ihr Marketingteam

Möchten Sie wissen, was die geheime Sauce eines erfolgreichen Geschäfts ist? Ein großartiges Produkt und eine gut durchdachte Marketingstrategie sind wichtig, aber was die Besten wirklich von den anderen abhebt, ist eine starke Markenpräsenz.

Obwohl die Investition in Ihre Marke mit viel Arbeit verbunden zu sein scheint, kann das Ergebnis wirklich entscheidend sein. Laut einer umfrage unter 452 Branchenexperten kann eine konsistente Marke das Umsatzwachstum um bis zu 20 % steigern. Zusätzlich, 46 % der US-Verbraucher geben an, dass die Markenbekanntheit einer der Hauptgründe ist, warum sie ein teureres Produkt einem billigeren vorziehen würden.

Aus diesen Gründen ist eine konsistente Markenpräsenz für jedes Geschäft unerlässlich, aber die Erstellung und Verwaltung einer Marke kann entmutigend sein. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir kostenlose Vorlagen für Markenrichtlinien für Sie erstellt.

Mit diesen Vorlagen können Sie ganz einfach alle Aspekte planen, die für die Schaffung einer einheitlichen und ansprechenden Marke wichtig sind, einschließlich Logos, Farbschemata, Stil und mehr.

Worauf warten Sie also noch? Lassen Sie uns mit der Definition einer Marke beginnen, mit der Ihr Geschäft die Herzen und Köpfe Ihrer Kunden erobern wird.

Was ist eine Vorlage für Markenrichtlinien?

Eine Vorlage für Markenrichtlinien ist ein Tool, das Geschäften hilft, ein einzigartiges und einheitliches Erscheinungsbild für ihr Unternehmen zu schaffen. Sie kann Logos, Schriftarten, Slogans und alles andere enthalten, was den Wiedererkennungswert Ihrer Marke im Internet erhöht.

Erstellung einer marke ist keine kleine Aufgabe eine Vorlage erleichtert Unternehmen jeder Größe die Planung und Koordinierung dieser wichtigen Details in Ihrem Team. Selbst wenn Sie noch nicht zu 100 % mit jedem Aspekt Ihrer Marke vertraut sind, wird Ihnen die Arbeit mit diesen Vorlagen dabei helfen, darüber nachzudenken, wie Ihre Marke aussehen muss, um in Ihrer Branche hervorzustechen und zu gedeihen.

Was macht eine gute Vorlage für Markenrichtlinien aus?

Zuallererst muss eine guter Markenleitfaden vorlage muss Ihnen die richtigen Fragen stellen. Jede Frage oder jedes Leerzeichen sollte Sie sanft durch den Prozess der Erstellung einer Marke leiten und ihn zu einer einfachen, kreativen Übung machen.

Als nächstes sollte eine professionelle Vorlage für Markenrichtlinien hilfreich sein. Eine gute Vorlage zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass sie Ratschläge für das Ausfüllen gibt. Auf diese Weise können auch Anfänger planen, wie ihr Branding auf verschiedenen Plattformen oder Geräten aussehen soll.

Schließlich sollten hilfreiche Vorlagen ihre Grenzen kennen. Eine Marke ist eine große Sache, und zu erwarten, dass eine einzige Vorlage sie planen kann, ist ein Rezept für ein Desaster.

Eine gute Vorlage für eine Marke hilft Ihnen stattdessen, bestimmte Bereiche zu organisieren und zu verwalten. Diese Spezialisierung ermöglicht es Ihnen nicht nur, Ihre Marke in überschaubaren Einheiten zu planen, sondern sie bringt Sie auch dazu, über alle Aspekte nachzudenken, die eine starke, einheitliche Marke ausmachen.

10 kostenlose Vorlagen für Markenrichtlinien

Die richtigen Vorlagen für Markenrichtlinien zu finden, kann sich oft als schwierig erweisen. Mit dieser Liste von 10 Vorlagen für Markenrichtlinien ist diese Aufgabe jedoch für Sie erledigt.

Verschwenden Sie keine weitere Sekunde mit der Suche nach Hilfe für den Aufbau Ihrer Marke. Mit diesen Ressourcen können Sie definieren, wer Ihr Unternehmen ist und warum es einen bleibenden Eindruck bei Ihren Kunden hinterlassen wird.

1. ClickUp Markenrichtlinien Vorlage

Dokumentieren Sie klar und deutlich das Erscheinungsbild Ihrer Marke mit dieser umfassenden Vorlage

Die ClickUp Brand Guidelines Vorlage ist ein unglaublich umfassendes und einfaches tool für die Gestaltung einer Markenpräsenz, die ganz Ihnen entspricht.

Es ist besonders nützlich für Menschen, die bei Null anfangen, da es Sie durch alle Grundlagen führt, um die Sie sich zuerst kümmern müssen. Anstatt sich in den unzähligen Details zu verlieren, die Sie aufhalten können, konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Fragen zur Markenbildung.

Zu diesen Elementen gehören Logos, Farben, Schriftarten und Slogans.

Als Bonus enthält unsere Vorlage Ratschläge von Experten, die es jedem ermöglichen, sie auszufüllen. Wenn Sie sich also nicht sicher sind, wie Sie Ihr Logo oder die Best Practices für die Typografie definieren sollen, finden Sie in unserer Vorlage einen kurzen Hinweis darauf, was Sie einfügen sollten und warum dies hilfreich ist.

2. ClickUp Markenrichtlinien Whiteboard Vorlage

Visualisieren Sie Ihre Markenrichtlinien in der Whiteboard-Ansicht, um Farben, Texte, Logos und mehr zu sehen

Diese ClickUp Markenrichtlinien Whiteboard-Vorlage ist eine großartige Möglichkeit, Ihr eigenes Markenbuch oder Markenhandbuch auf unterhaltsame, visuelle Weise zu erstellen. Ein Markenbuch ist der ultimative Leitfaden für Ihre Marke.

Ein umfangreiches Handbuch kann jedoch etwas zu viel sein, um es durchzulesen. Mit unserer Whiteboard-Vorlage für Markenrichtlinien können Sie eine visuell ansprechende TLDR für Ihre Marke erstellen markenidentität damit jeder schnell begreifen kann, was Ihre Marke ist und was nicht.

Unsere Whiteboard-Vorlage für Markenrichtlinien enthält alle Felder, die Sie benötigen, um Ihr eigenes Markenbuch zu erstellen. Sie führt Sie durch Abschnitte wie Ihre Unternehmensgeschichte, Ihre Mission, die Auswahl der Typografie und vieles mehr.

Und das Beste daran ist, dass diese Vorlage hilfreiche Do's und Don'ts enthält, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, bei der Erstellung einer einzigartigen Markenpräsenz zu weit vom Weg abzukommen.

Wenn Sie also auf der Suche nach einer großartigen Möglichkeit sind, der Marke Ihres Unternehmens Leben einzuhauchen, ist diese Vorlage genau das Richtige für Sie.

3. ClickUp Markenmanagement Vorlage

Dieses Markenmanagement Mit dieser Vorlage können Sie alle Aktivitäten für Ihre Clients nachverfolgen und darüber hinaus Style Guides und interne Prozesse dokumentieren

Wenn Ihr Unternehmen wächst, den Überblick über das Markenmanagement behalten wird immer komplexer werden. Möglicherweise haben Sie mehrere Abteilungen, die zusammenarbeiten müssen, um eine einheitliche Präsenz in Ihrem Unternehmen zu gewährleisten sozialen Medien inhalte, Kommunikation und Kundeninteraktionen.

Die ClickUp Markenmanagement Vorlage erleichtert die Nachverfolgung von Client-Aktivitäten, internen Prozessen und entwurfsbriefe alles an einem Ort. Auf diese Weise können Sie alles organisieren, was mit der Pflege Ihrer Marke zu tun hat.

Diese Vorlage bietet eine Startseite für jede Ihrer Aufgaben und ermöglicht es Ihnen, Fälligkeitsdaten zu vergeben, einen Verantwortlichen zu benennen und Notizen darüber zu hinterlassen, was erledigt werden muss. Mit ein wenig Arbeit wird dieses Dokument schnell zu einer Startseite für Ihre gesamte Arbeit im Markenmanagement.

Sie müssen nicht mehr herumlaufen, um herauszufinden, was alles zu tun ist. Mit dieser Vorlage verfügen Sie über ein einziges Dokument, mit dem alle Beteiligten intern synchronisiert sind, so dass nichts vergessen oder übersehen werden kann.

Die Organisation all dieser Dinge spart nicht nur Zeit, sondern hilft Ihnen auch, die folgenden Ziele zu erreichen entscheidenden Marketing-KPIs da Sie in der Lage sein werden, Projekte konsistenter durchzuführen, um Ihre Markenpräsenz zu verbessern. Fangen Sie an, Ihr Markenmanagement in der untenstehenden Vorlage zu verbessern.

4. ClickUp Markenidentität Vorlage

Lernen Sie, wie Sie Ihre Marke mit dieser umfassenden Vorlage definieren können

Wenn Sie eine starke Markenidentität schaffen wollen, die Sie zum Erfolg führt, dann ist die ClickUp Markenidentitäts-Vorlage ist genau das, was Sie brauchen. Ganz gleich, ob Sie einen Rebranding-Aufwand betreiben oder mit einer neuen Markenidentität ganz von vorne beginnen - mit dieser Vorlage können Sie Ihre Ziele in Rekordzeit erreichen.

Diese Vorlage ist für Anfänger geeignet und umfasst fünf Seiten: Markenfundament, Markenidentität, Meine Identität im Vergleich zum Wettbewerb, Branding Brief, und Markenwerte & Richtlinien . Jede Seite vermittelt Ihnen ein umfassenderes Verständnis davon, wo Ihre Marke derzeit steht und wie sie verbessert werden kann.

Die Seite "Meine Identität im Vergleich zur Konkurrenz" beispielsweise hilft Ihnen zu verstehen, wo Ihre Marke derzeit steht, und regt Sie dazu an, darüber nachzudenken, wie Sie dies ändern könnten, um Ihre Konkurrenten zu übertreffen.

Wenn Sie also einen schnellen Weg suchen, um mit umfassenden Richtlinien zur Markenidentität loszulegen, ist die ClickUp Vorlage für Markenidentität eine ideale Option für Ihr Geschäft.

5. ClickUp Markenbuch Vorlage

Erstellen Sie ein Brand Book von Grund auf mit Platz für Ihre Icons, Assets und mehr

Ein Markenbuch ist für jedes Geschäft unverzichtbar, aber die Erstellung und Verwaltung eines solchen kann sehr zeitaufwändig sein. Mit dem ClickUp Markenbuch Vorlage mit der ClickUp Markenbuchvorlage erhalten Sie eine All-in-One-Vorlage, mit der Sie Ihr eigenes Markenbuch erstellen können.

Dieses klickbare Dokument hilft bei der Planung von allem, von der Unternehmensgeschichte und dem Leitbild bis hin zur Auswahl der Typografie und der Markenregeln. In dieser Vorlage sind nicht nur alle Aspekte aufgeführt, die Sie berücksichtigen müssen, um einen voll funktionsfähigen Leitfaden zu erstellen, sondern sie enthält auch ein Video, das Sie durch den Prozess führt.

Außerdem bietet dieses Dokument Platz für Ihre Marken-Assets, sodass es noch einfacher ist, alles nachzuverfolgen, was Ihr Team bereits erstellt hat. Das bedeutet weniger Zeit für die Suche nach Ressourcen und mehr Zeit, um Ihre Kunden zu begeistern.

Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit sind, Ihr Markenbuch zu erstellen und zu verwalten, dann ist diese Vorlage genau das Richtige für Sie.

6. ClickUp Rebranding Vorlage

Behalten Sie mit unserer Ansicht der Zeitleiste den Zeitplan für Ihr Rebranding im Auge

Ein Rebranding Ihres Unternehmens kann eine ziemliche Aufgabe sein, selbst für Leute, die diesen Prozess schon ein- oder zweimal durchlaufen haben. Aus diesem Grund bietet die ClickUp Rebranding-Vorlage ist hier, um zu helfen! Es ist eine umfassende Vorlage, die Ihnen alle Designelemente bietet, die Sie für ein effektives Rebranding benötigen.

Diese Vorlage enthält eine ganze Reihe von Aufgaben, die Sie wahrscheinlich zu erledigen haben, z. B. die Änderung Ihrer Markenwerte und die Aktualisierung Ihrer Kalender für die Inhalte . Außerdem können Sie die Vorlage kostenlos mit den Aufgaben benutzerdefinieren, die für Ihren Erfolg am wichtigsten sind.

Und mit der intuitiven Benutzeroberfläche von ClickUp und den hilfreichen Ressourcen können Sie sicherstellen, dass alle diese Aufgaben planmäßig und organisiert an einem Ort erledigt werden.

Klingt gut? Lassen Sie uns Ihr Rebranding durchführen projekt starten und die Ausführung mit dem ClickUp Rebranding-Vorlage .

7. ClickUp Markeneinführung Vorlage

Bringen Sie Ihre Markeneinführung unter Dach und Fach, indem Sie sicherstellen, dass alle Aufgaben rechtzeitig abgeschlossen werden

Drei, zwei, eins, wir haben den Startschuss!

Zumindest ist es das, was Sie hören wollen. Aber vor dem Tag der Markteinführung müssen Sie eine Menge Pläne zu erledigen, und diese Vorlage kann Ihnen dabei helfen, genau das zu tun.

Die ClickUp Markeneinführungs-Vorlage lässt Ihr Team alle Aufgaben des Projekts organisieren, die mit der Einführung Ihrer Marke verbunden sind. Dazu gehört die Zuweisung von Rollen, die Einstellung von Fälligkeitsdaten und die Auflistung aller wichtigen Leistungen, die Sie benötigen.

Die Software ist auch für Anfänger geeignet und bietet Ihnen eine Liste mit Aufgaben, die abgeschlossen werden müssen, einen Meeting-Kalender und sogar eine Zeitleiste, die Ihnen zeigt, wann Sie für den großen Tag bereit sind.

Fühlen Sie sich ein wenig eingeschüchtert? Wir haben Sie! Wir haben einen detaillierten Leitfaden für diese Vorlage erstellt, damit Sie wissen, wie Sie das Beste aus Ihrem Aufwand für die Planung der Markteinführung herausholen können.

Es gibt keinen Grund mehr zu warten. Machen Sie Ihre Markeneinführung zu einem denkwürdigen Tag mit der ClickUp Vorlage für die Markeneinführung.

8. ClickUp Marke Style Guide Vorlage

Planen Sie Ihren neuen Brand Style Guide bis zur letzten Aufgabe

Der Wunsch nach einem Styleguide und die Erstellung eines solchen sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Manchmal kann die Erstellung eines einheitlichen Styleguides wie eine gewaltige Aufgabe erscheinen, die es zu bewältigen gilt. Doch mit der richtigen Vorlage, die Ihr Team unterstützt, ist es ein Leichtes, Stilrichtlinien zu erstellen, die Ihrem Produkt gerecht werden.

Mit der ClickUp Brand Style Guide Vorlage mit dieser Vorlage kann Ihr Team auf einfache Weise einen Fahrplan für die Erstellung Ihres neuen Marken-Style-Guides erstellen. Mit dieser Vorlage können Sie automatisch importieren importieren, hinzufügen und alle Aufgaben organisieren, die zum Erledigen der Aufgabe erforderlich sind.

Sie können auch Elemente wie Aufwand, Komplexität, Prüfer und beteiligte Ressourcen für jede Aufgabe hinzufügen und diese dann in einer organisierten Liste oder einem Gantt-Diagramm anzeigen.

Sind Sie bereit, Ihre Markenpersönlichkeit zu definieren? Nutzen Sie unser Style Guide Vorlagen um mit dem Planen Ihres perfekten Style- und Voice-Dokuments zu beginnen.

9. ClickUp Brand Style Guide Doc Vorlage

Legen Sie Ihre Markenrichtlinien in einem leicht zu lesenden Dokument fest

Die Planung Ihres Styleguides ist nur die halbe Miete. Sie müssen auch sicherstellen, dass Ihr Styleguide klare Anweisungen zu allen Aspekten Ihrer Marke enthält.

Die ClickUp Brand Style Guide Doc Vorlage macht diesen Prozess einfacher als je zuvor, indem es alle wichtigen Bereiche darlegt, die einen einheitlichen Markenstil ausmachen. Dazu gehören:

Stimme der Marke

Unternehmensleitbild

Kultur und Werte

Visuelle Identität und Stil

Die Festlegung Ihres Markenstils ist sehr wichtig, denn er hilft Ihnen, Ihr Niveau zu steigern zukünftige Marketingkampagnen . Mit Hilfe dieser Vorlage können Sie sicherstellen, dass alle Ihre Arbeiten aufeinander abgestimmt sind und denjenigen, die mit Ihrer Marke interagieren, ein besseres Erlebnis bieten.

Unabhängig davon, ob Kunden einen Blogbeitrag lesen, eine Infografik betrachten oder eine pressemeldung ist es offensichtlich, dass sie von Ihnen erstellt wurde.

Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um mit dem Planen Ihres Marken-Styleguides zu beginnen.

10. ClickUp Logo Style Guide Vorlage

Erstellen Sie ein einzigartiges Logo mit unserer Vorlage für die Erstellung eines Logos

Ein Logo ist der Eckpfeiler einer jeden Marke und das Gesicht, das Sie der Welt zeigen. Deshalb müssen Sie alle Variationen Ihres Logos und der Ikonografie auf Ihrer Website genau richtig gestalten.

Die ClickUp Logo Style Guide Vorlage stellt sicher, dass Sie alles abdecken, was für die Gestaltung eines einprägsamen Markenlogos erforderlich ist. Diese Vorlage führt Sie durch alle wichtigen Entscheidungen, die Sie treffen müssen, wie z. B. die Farbpalette der Marke, die Auswahl der Typografie und Logovariationen.

Sie bietet auch hilfreiche Ressourcen, um sicherzustellen, dass Ihre Markenelemente auf verschiedenen Plattformen und Geräten korrekt angewendet werden.

Beginnen Sie damit, Ihr Logo-Design mit unserer Vorlage für den Logo Style Guide einzigartig zu machen.

Eine Marke Schritt für Schritt aufbauen

Marken sind wirklich große Dinge, die viel Zeit und Aufwand erfordern, um sie zu schaffen und auf dem neuesten Stand zu halten. Mit der Hilfe von Vorlagen für Markenrichtlinien ist dieser Prozess jedoch einfacher denn je.

Unabhängig davon, ob Sie eine Unternehmensmarke oder eine Marke für ein kleines Business entwerfen, werden Sie in der Lage sein, eine effektive Markenstrategie zu entwickeln, die Ihr Geschäft auf Erfolgskurs bringt. Von der Erstellung von Logos bis zur Planung von Markteinführungstagen - unsere 10 kostenlosen ClickUp Markenvorlagen bringen den Aufwand für die Markenbildung Ihres Unternehmens auf die nächste Stufe.

Erstellen Sie Ihr kostenloses ClickUp Konto und Sie können sofort mit der Auswahl von tausenden unserer Vorlagen die Ihnen dabei helfen, Ihre Marke zu definieren und Ihr Geschäft aufzubauen.