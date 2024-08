Wie man eine einzigartige Markenidentität im Jahr 2024 entwickelt

Wenn Sie an eine bevorzugte Marke denken, fallen Ihnen wahrscheinlich bestimmte Eigenschaften wie Farbe, Logo, der Klang der Werbung und die Art der Bilder ein, die Sie mit ihr verbinden. Das ist Markenidentität im Spiel.

Betrachten Sie Ihre Markenidentität als das Gesicht Ihrer Marke. Sie ist das, was Ihre Marke von allen anderen in diesem Space unterscheidet.

Die Schaffung einer Identität für Ihre Marke erfordert Zeit, Schweiß und einen kreativen Geist.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie eine unvergessliche Markenidentität schaffen, die die DNA Ihrer Marke widerspiegelt.

Was ist Markenidentität?

Die Markenidentität ist ein wichtiger Bestandteil einer Markenstrategie. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihren Kunden das richtige Bild Ihrer Marke zu vermitteln, indem Sie Ihre Marke aktiv in Form von Text, Bildmaterial und mehr gestalten.

Ihre Markenidentität muss verschiedene Markenelemente enthalten, wie z. B.:

Markenwerte, Überzeugungen und Mission

Die Art und Weise, wie Ihre Marke mit dem Produkt kommuniziert (Ihre Markenstimme)

Wie sich die Benutzer fühlen, wenn sie mit Ihrer Marke interagieren (Ihre Markenpersönlichkeit)

Wie Kunden Ihre Marke wahrnehmen (Ihre Markenwahrnehmung und -positionierung)

Die Arbeit an Ihrem Markenidentitätsdesign ist ein guter Ausgangspunkt, um die Persönlichkeit Ihrer Marke darzustellen.

Warum ist die Markenidentität wichtig für Ihr Business?

Eine gut definierte Markenidentität:

Verbindet Ihr Produkt/Ihre Dienstleistung mit Ihrer Marke

Macht Ihre Marke sofort wiedererkennbar

Zementiert ein unauslöschliches Bild in den Köpfen Ihrer Kunden

Schafft eine solide Grundlage für eine verbesserte Markenbindung

Unterscheidet Ihre Marke in einem Meer von Gleichartigkeit

Unternehmen pflegen einen Marken-Styleguide mit klar definierten Richtlinien, um die Konsistenz aller Markenelemente zu gewährleisten.

Betrachten Sie dies als einen heiligen Gral für Ihre Grafikdesigner, Texter usw.

4 Beispiele für ein starkes Markenidentitätsdesign

Die Markenidentität hat sich im Laufe der Zeit von einem rein symbolischen Ursprung entwickelt.

Sie beschränkt sich nicht mehr auf die Erstellung eines Logos, das auf T-Shirts, Kaffeetassen und anderen Markenartikeln platziert wird.

Heute umfasst die Schaffung einer Markenidentität auch den Aufbau der Markenpersönlichkeit und die Verwendung eines markenmanagement-Strategie um Ihre Markengeschichte zu verstärken.

Schauen wir uns vier Beispiele für eine nachahmenswerte Markenidentität genauer an.

Vier Beispiele für Markenidentität, die Sie inspirieren werden

1. Glossier

Glossier's die visuelle Identität von Glossier basiert auf einem einfachen Ansatz mit einer minimalen Farbpalette aus Weiß und zartem Rosa

Die Markenidentität von Glossier drückt mit ihrer minimalistischen Schrift alles aus, was ehrlich und transparent ist.

Die Designästhetik an jedem Touchpoint ist augenschonend, durchdacht und übersichtlich.

Jedes Markenelement - von der Produktverpackung bis zum leistungsstarken Blog - fördert die ehrliche Unterhaltung mit den Kunden.

Schlüssel zum Mitnehmen für Ihre Markenstrategie:

Nutzen Sie Ihre Markenidentität, um Ihre Einzelziele zu unterstützen:

Entwickeln Sie ein einheitliches Bild Ihrer Marke durch Bilder, Worte und Text

Haben Sie Spaß (wenn man bedenkt, dass die Marke im Beauty Space angesiedelt ist) auf ihrer Reise mit der Marke

2. Airbnb

anhand des Beispiels der Markenidentität von Airbnb lernen Sie, wie Sie ein konsistentes Markenerlebnis aufbauen können über Design-Studio Eine starke Markenidentität strahlt ihre Markenpersönlichkeit bei jeder Interaktion aus - ein Beispiel dafür ist Airbnb.

Von der Verwendung einer einheitlichen Farbpalette bis hin zur Typografie ist das Branding von Airbnb auf den Punkt. Alles an der Marke unterstreicht das Konzept der "Zugehörigkeit", vom einzigartigen "Belo"-Logo und realen Bildern bis hin zur einfachen Benutzeroberfläche und transparenten Botschaften.

Schlüssel zum Mitnehmen für Ihre Markenstrategie:

Erfahren Sie, was das "Warum" Ihrer Marke ist

Verwenden Sie eine einzigartige Vision (in diesem Fall: Zugehörigkeit) an jedem Berührungspunkt Ihrer Markenidentität

Die Vision sollte sich auch auf Ihre Benutzererfahrung auf allen Plattformen, Kanälen und in der Werbung auswirken

Hören Sie weiterhin auf das Feedback Ihrer Kunden und integrieren Sie es, wenn es relevant ist, damit sich Ihr Einzelziel gehört fühlt und Ihre Marke besser zuzuordnen ist

3. Oatly

sei mutig, sei verspielt wie Oatly's _Markenidentität

Oatly ist eine Marke, die sich für Nachhaltigkeit und Transparenz einsetzt.

Das Markenzeichen marketing-Kampagnen nutzen oft Humor und Kreativität, um die Kunden mit ihrer unverwechselbaren Markenstimme anzusprechen. Die Verpackungen und das gesamte Branding von Oatly zeichnen sich durch eine minimalistische Designästhetik aus, mit klaren Linien, einfacher Typografie und einer einfachen Farbpalette.

Dieser Designansatz spiegelt den Fokus der Marke auf natürliche Zutaten und Einfachheit wider.

Schlüsselelemente für Ihre Markenstrategie:

Oatly scheut sich nicht, über die Herausforderungen einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion zu sprechen und schafft so Vertrauen bei seinem Einzelziel

Der Ansatz der Marke ist innovationsorientiert; sie ist bereit, mit ungewöhnlichen Schriftarten Risiken einzugehen und Konventionen mit einzigartigen Verpackungen herauszufordern

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie mutig sein können, überlegen Sie Folgendes: Wenn Ihre Marke eine Person wäre, welche Persönlichkeit würde sie haben?

4. Headspace

die Markenidentität von Headspace ist eng mit dem klaren und intuitiven Design verbunden über Anna Wohlfahrt Die Markenpersönlichkeit von Headspace charakterisiert ein Gefühl der Achtsamkeit und des Glücks bei den Benutzern der geführten Meditation.

Sie verwendet eine saubere und moderne Typografie, die leicht zu lesen ist und den Fokus der Marke auf Einfachheit und Klarheit widerspiegelt. Darüber hinaus wird der visuelle Stil von Headspace durch klare Linien, einfache Illustrationen und eine minimalistische Ästhetik bestimmt.

Das interessanteste Element in der Markenidentität von Headspace ist jedoch die Farbpalette, die viel weißen Space nutzt, der mit Farbschüben (auch Energie genannt) durchsetzt ist.

Schlüsselelemente für Ihre Markenstrategie:

Jedes Element Ihrer visuellen Marke muss eine bestimmte Bedeutung haben - zum Beispiel symbolisiert der orangefarbene Punkt im Headspace-Logo ein Gefühl der Zentriertheit und Ruhe und steht für den Tempel der Stirn

Die Marke setzt Farben ein, um ein Gefühl der Verspieltheit zu vermitteln, ohne dabei aufdringlich zu wirken; die Illustrationen und die Typografie sind mit weichen Kanten versehen, um einen sanften Ton und eine sanfte Stimme zu vermitteln

Wie man eine einzigartige und einprägsame Markenidentität schafft

Möchten Sie eine Markenidentität schaffen, die bei Ihrem Einzelziel Anklang findet?

Folgen Sie diesen fünf Schritten:

Schritt 1. Recherchieren und reflektieren

Der erste Schritt zur Schaffung einer einprägsamen Markenidentität ist das Verstehen:

Wer Ihre am stärksten engagierte Zielgruppe ist, was sie will, wie ihre Schmerzpunkte aussehen und was sie auf einer tieferen Ebene mag

Die Herausforderungen Ihrer leistungsstärksten Zielgruppe

Ihr eigenes Wertversprechen und Ihre Mission

Die Eigenschaften und die Persönlichkeit Ihrer Marke

Nutzen Sie die Dienste eines erfahrenen Spezialisten für Markenidentität, um eine umfassende Zielgruppenanalyse durchzuführen, und sprechen Sie mit Ihrem Kundenservice und Ihren Vertriebsmitarbeitern, um Echtzeitdaten darüber zu erhalten, was Ihre Kunden zum Bleiben bewegt.

Anhand dieser Informationen können Sie Ihre Markenrichtlinien entwerfen - eine Ressource, die Ihren Designern, Inhaltsverfassern, Entwicklern und anderen leicht zugänglich sein sollte.

Genau hier glänzt ClickUp. Ganz gleich, ob Sie eine Markenidentität für Ihr Geschäft oder für einen Client erstellen möchten, mit einer Software wie der ClickUp Marketing Projekt Management tool beschleunigt die Dinge und hält alle Beteiligten auf dem Laufenden.

Das ClickUp Project Management tool hilft Ihnen, alle Phasen der Erstellung einer Markenidentität zu verwalten.

verwenden Sie Filter in der Listenansicht von ClickUp, um Aufgaben nach Status, Priorität und verschiedenen anderen benutzerdefinierten Feldern zu sortieren, um einen maßgeschneiderten Überblick über Ihre Arbeit zu erhalten

Die Schaffung einer Markenidentität umfasst mehrere Schritte und Komponenten, die die Nachverfolgung des Markenbildungsprozesses erschweren. Um eine starke Markenidentität aufzubauen, müssen Sie Registerkarten für jedes Markenelement, wie z. B. Bildmaterial, Text und Animationen, führen und verschiedene Aufgaben verfolgen, die von verschiedenen Mitgliedern des Teams verwaltet werden.

ClickUp führt alle Aufgaben, Ressourcen und Assets zusammen, sodass Teams jeden Schritt bei der Erstellung der Markenrichtlinien überwachen können.

Außerdem kann die ClickUp Aufgabe Management Feature ermöglicht es Ihnen, eine übergeordnete Aufgabe zu erfüllen - den Prozess der Erstellung Ihrer Markenidentität nach verschiedenen Aufgabentypen zu organisieren.

vereinfachen Sie Ihre Aufgaben mit der ClickUp Aufgabenansicht

Benutzen Sie sie, um Ihre Aufgaben und Unteraufgaben mit wenigen Klicks an die Bedürfnisse Ihres Projekts und Ihrer Zielgruppe anzupassen.

Schritt 2. Arbeiten Sie an Schlüsselelementen Ihrer Marke, mit denen sich Ihre Zielgruppe identifizieren kann

Sie haben Ihre Recherchen erledigt, um herauszufinden, wofür Ihre Marke steht und was Ihre Zielgruppe erwartet.

Der nächste Schritt besteht darin, ein "Moodboard" für alle Elemente Ihrer Marke zu erstellen, z. B:

Erstellung eines Logos, das die Werte, die Mission und die Persönlichkeit Ihrer Marke genau wiedergibt

Festlegung der Farbpalette auf der Grundlage der Emotionen, die Ihre gewählte Farbpalette bei der Zielgruppe hervorruft

Auswahl einer Vielzahl von Farben, die Ihre Markenpersönlichkeit widerspiegeln, z. B:

primäre Palette sekundär-Palette hintergrundfarbe text-Farbe

Experimentieren mit Schriftarten, um herauszufinden, welche Schriftart die Ausstrahlung Ihrer Marke am besten widerspiegelt, und anschließende Auswahl einer Reihe von Schriftarten, die einheitlich an allen Berührungspunkten mit Ihren Kunden verwendet werden

Festlegen der Sprache und des Tons, indem Sie sich auf die Gebote und Verbote der Sprache, das Styling und die Formatierung des Inhalts und die Verwendung bestimmter Wörter konzentrieren, die am besten unterstreichen, worum es bei Ihrer Marke geht

Gestaltung der Verpackung und anderer bildbezogener Designelemente, um die Einstellung Ihrer Marke zu unterstreichen

Um sicherzustellen, dass all diese Elemente bei allen Aufgaben Ihrer Marke befolgt werden, ist Aufwand erforderlich. Dies ist der Grund ClickUp Dokumente hilft Ihnen bei der Organisation Ihrer Markenidentität.

So geht's:

Mit ClickUp Docs können Sie alle Ihre Ideen, einschließlich Bildern, Dateien, Links usw., an einem Ort sammeln und sie für Ihr Team freigeben. Sie können verschachtelte Seiten verwenden, Lesezeichen einbetten, Tabellen hinzufügen und Styling-Optionen nutzen, um Docs benutzerdefiniert zu gestalten.

stellen Sie sicher, dass Ihre Kommentare gesehen werden, indem Sie den Benutzern direkt in den Aufgaben in ClickUp Kommentare zuweisen, und erhalten Sie eine schnelle Ansicht der zugewiesenen Kommentare in einer Checkliste

Außerdem können Sie dasselbe Dokument verwenden, um Ihre Markenrichtlinien zu verfassen, in Echtzeit zu bearbeiten, Personen in Kommentaren zu taggen, nach Bedarf zu formatieren und mit einem Klick für das Team freizugeben. Mit Dokumenten können Sie auch Elemente zuweisen, direkt mit Ihren Teammitgliedern chatten und Unklarheiten schnell beseitigen.

zusammenarbeit mit Teammitgliedern in ClickUp Docs zur Anpassung von Schriftarten, Hinzufügen von Beziehungen zu Aufgaben oder Verknüpfen mit Aufgaben direkt im Dokument_

Mit ClickUp Docs können Sie Text direkt in verfolgbare Aufgaben umwandeln. Außerdem können Sie diese und Aufgaben miteinander verknüpfen, um sicherzustellen, dass Sie dieselben Änderungen nicht noch einmal vornehmen müssen.

Schritt 3: Stellen Sie Ihre Markenelemente zusammen

Sie haben die grobe Arbeit erledigt.

Jetzt ist es an der Zeit, alle Ihre Markenelemente an einem Ort zusammenzufassen - in Form von Markenrichtlinien, Formularen und einem Markendesign-Kit.

Angenommen, Sie möchten, dass Ihre Markenidentität in Ihren sozialen Medien und anderen Marketingmaterialien einheitlich ist. In diesem Fall müssen Sie allen Ihren Teams - vom Kundendienst über den Vertrieb bis hin zu Marketing und Produkt - helfen, mit einem Klick auf die Markenrichtlinien und das Markendesign-Kit zugreifen zu können.

Nehmen wir an, Sie möchten Marken-Mockups für Ihren Client erstellen. Wenn nur Ihre Marketing- und Branding-Teams beteiligt sind, reicht das nicht aus.

Ihr Design-Team, Ihre Entwickler und Ihre Autoren von Inhalten müssen in der Lage sein, in Echtzeit zu sehen, was gerade passiert.

In diesem Setup sollten Sie Folgendes verwenden ClickUp Whiteboards -eine kollaborative Methode zur Erstellung von Produktmodellen, die gut genug sind, um erfolgreich zu sein marketing-Kooperationen:

Verbindungen zwischen Formen mit ClickUp Whiteboards zeichnen

Denken Sie daran, dass das Design Ihrer Markenidentität und Ihre Markenstimme miteinander verknüpft sind.

Wenn Ihr Endprodukt nicht mit Ihrer Markenpersönlichkeit übereinstimmt, werden Ihre Investitionen umsonst sein. Um sicherzustellen, dass alle Ihre Teams auf derselben Seite stehen, empfehlen wir die Erstellung eines Markenbuchs, an dem sich alle orientieren können, und die Verwendung von mindmapping-Software für ein gemeinsames Brainstorming.

Bringen Sie Ihr Team dazu, zusammenzuarbeiten und Markenrichtlinien von Grund auf zu erstellen - mit jedem Markenelement im Buch - unter Verwendung von ClickUp Markenrichtlinien Whiteboard :

Starten Sie Ihre gemeinsamen Meetings mit ClickUp Whiteboards

Schritt 4: Definieren Sie Ihre Markenstrategie und setzen Sie sie um

Sie sind fast am Ende Ihres Markenbildungsprozesses angelangt - der vierte Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass Ihre Marke über alle Berührungspunkte hinweg konsistent dargestellt wird - Ihre Website, die sozialen Medien, E-Mails usw.

Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die Sie bei der Umsetzung Ihrer Markenstrategie beachten sollten:

Überlegen Sie, wie sich Ihre Marke visuell weiterentwickeln wird

Stimmen Sie Ihre Markenstrategie auf den jeweiligen Kanal ab (z. B. Werbung, soziale Medien, E-Mail-Marketing, interne Kommunikation usw.)

Entwerfen Sie ein Konzept, wie Ihre Inhalte der visuellen Identität Ihrer Marke in Bezug auf Tonalität sowie Look and Feel entsprechen werden

Erstellen Sie einen Marken-Styleguide unter Berücksichtigung der folgenden Punkte:

wie Ihre Kunden Ihre Marke wahrnehmen die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken Ihres Unternehmens wie Ihr Markenimage aussieht was die wichtigsten Business-Ziele Ihrer Marke sind was die einzigartige Stimme Ihrer Marke ist die Art des Produkts/der Dienstleistung, die Sie anbieten



Sie können auch ClickUp's vorlagen für Markenrichtlinien um eine starke Marke aufzubauen.

Nutzen Sie die ClickUp Vorlage für die Markenbildung, um Ihre nächste Markenbildungsinitiative zu managen

Das Kennzeichen einer starken Marke ist eine visuelle Marke, da Menschen visuelle Inhalte verarbeiten 60,000x schneller als Text. Aber in der Hektik der täglichen Aufgaben kann Ihre Markengeschichte manchmal eine falsche Wendung nehmen - in Form eines schlecht bearbeiteten Bildes, einer ungenauen Illustration, eines unsensiblen Textes usw.

Die ClickUp Branding Vorlage hilft Ihnen bei der Entwicklung eines einfach zu befolgenden Prozesses, der Ihre Arbeit und Ihr Team unter Kontrolle hält. Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihre Markengeschichte, Ihre Werte und Ihre Mission zu kommunizieren, ohne Zeit zu verschwenden oder Dinge zu verkomplizieren.

Eine weitere hervorragende Vorlage ist die Markenrichtlinien-Vorlage von ClickUp . Verwenden Sie diese Vorlage, um all Ihre Elemente wie Logo, Farben, Markensprache, Schriftarten usw. detailliert darzustellen und die Konsistenz der Werte, Identität und Botschaften Ihrer Marke während des gesamten Prozesses sicherzustellen.

Verwenden Sie die Vorlage für das Markenbuch, um alle Ihre Ideen an einem Ort zu organisieren

Wenn Sie nach etwas Umfassenderem suchen, um eine einheitliche Identität über alle Kanäle hinweg zu schaffen, verwenden Sie ClickUp's Markenbuch Vorlage . Diese Vorlage hilft Ihnen, Ideen zu organisieren, Assets zu visualisieren und den Fortschritt zu verfolgen.

Schritt 5: Überwachen, analysieren und wiederholen

Der letzte Schritt zur Schaffung einer soliden Markenidentität erfordert eine ständige Überwachung und Nachverfolgung der Wirkung Ihrer Marke auf die Benutzer.

Befolgen Sie diese Tipps, um sicherzustellen, dass Ihr Publikum Ihre Markenidentität positiv sieht:

Nachverfolgung von Unterhaltungen und Erwähnungen in sozialen Medien

Befragen Sie Kunden

Verwenden Sie Analysen, um zu sehen, wie Benutzer mit Ihrer Marke interagieren

Wenn die Nachverfolgung Ihrer Markenziele zu einer mühsamen Aufgabe wird, nutzen Sie ClickUp Goals zu Ihrem Vorteil.

Die Schaffung einer einprägsamen Marke, an die sich Ihre Einzelziele erinnern, beginnt mit der Nachverfolgung Ihrer Markenidentitätsziele - ein Bereich, in dem ClickUp Ziele hilft tonnenweise:

lassen Sie das Team nicht von Ihrer Markenidentität ablenken - mit ClickUp Goals

Nutzen Sie dieses ClickUp Feature, um Ihrem Team nachvollziehbare Ziele zu setzen, damit es auf Kurs bleibt und schneller Ergebnisse erzielt, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Die Rolle der sieben Elemente in der Markenidentität

Die Identität Ihrer Marke ist Ihr Markenimage - das bedeutet, dass es bei der Positionierung Ihrer Marke einen visuellen Aspekt gibt, den Sie nicht ignorieren dürfen.

Typischerweise bilden sieben Schlüssel die visuelle Identität einer Marke, nämlich:

1. Logo

Die Pixar logo ist so ikonisch wie Logos nur sein können

Ihre Markenidentität beginnt mit einem einfachen Logodesign.

Wenn Sie die Macht eines visuellen Markenlogos verstehen wollen, bedenken Sie dies:

Wenn jemand einen Swoosh erwähnt, denken Sie an die Marke Nike. Und wer kennt nicht die ikonischen goldenen Bögen von McDonald's?

Das ist die Macht der Integration Ihrer Markenpersönlichkeit in Ihre Markenidentität.

Ein strategisch konzipiertes Logo bleibt dem Kunden für immer in Erinnerung. Hier erfahren Sie, wie Sie es richtig machen:

Es muss eine Emotion hervorrufen

Es sollte einfach und minimalistisch sein

Es muss strategisch ausgerichtet sein

Es muss Zeit für die Erstellung eingeräumt werden und sollte ständige Iterationsrunden beinhalten

2. Farbpalette der Marke

Auch die Farben Ihrer Marke haben einen erheblichen Einfluss auf Ihre Markenidentität. Kunden verbinden sich psychologisch mit verschiedenen Farben.

Gelb steht zum Beispiel für Glücksgefühle, Rot für Leidenschaft, Grün für Natur und so weiter.

Die von Ihnen gewählte Farbpalette sollte also dafür sorgen, dass Ihr Kunde eine unmittelbare Verbindung zum Image Ihrer Marke herstellt. Instanz, eine Farbpalette aus Gelb und Rot lässt automatisch an McDonald's denken.

Die visuell ansprechendsten Marken befolgen diese Tipps zu Markenfarben bei allen Marketingmaterialien und Kampagnen:

Achten Sie auf eine einheitliche Farbe bei Bildern, grafischen Designs und Schriftarten

Verwenden Sie eine Farbpalette, um die Stimmung der Marke in ihrer Gesamtheit festzulegen - spezifische Farben (wie warme, helle Farben) wirken sich positiv auf die Emotionen des Betrachters aus und stimulieren sowohl Freude als auch Energie

Nutzen Sie eine komplementäre Farbpalette, um den Wiedererkennungswert zu erhöhen

Wählen Sie höchstens vier komplementäre Farben aus, die Ihre Markenpersönlichkeit genau widerspiegeln

3. Schriftarten der Marke

Wenn die Farben die visuelle Identität Ihrer Marke darstellen, dann sind die Schriftarten die Stimme Ihrer Marke.

Sie verwenden Text, um den Ton und den Stil Ihrer Marke zu formen. Bei der Typografie gibt es zwei Arten von Schriftarten - Logo- und Markenschriftarten -, die Sie auswählen müssen.

Die Schriftart des Coca-Cola-Logos ist ein klassisches Beispiel für eine Logo-Schriftart. Die einzigartige Kursivschrift von Coca-Cola ist sofort erkennbar und wird ausschließlich für das Logo des Unternehmens verwendet.

die Schriftart des Coca Cola-Logos ist sehr bekannt über ThoughtCo Googles Schriftart "Product Sans" ist ein gutes Beispiel für eine Markenschriftart. Google hat zwar auch ein unverwechselbares Logo, aber die Schriftart "Product Sans" wird für verschiedene Aspekte der visuellen Identität der Marke verwendet, z. B. für die Überschriften der Website, für Marketingmaterialien und für ihre Produkte.

So machen Sie das Beste aus der Typografie Ihrer Marke:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Team die spezifischen Markenrichtlinien für die zu verwendenden Schriftarten einhält

Verwenden Sie eine Schriftart, die eine Verbindung zu den Gedanken und der Stimmung Ihrer Kunden herstellen kann

Wählen Sie eine Schriftart, die zu Ihrer Markenpersönlichkeit passt. So eignen sich beispielsweise moderne serifenlose Schriftarten am besten für Marken mit einem modernen Charakterzug, und handgeschriebene Schriftarten sind ideal für Marken mit einer verspielten, jungen Persönlichkeit

4. Markenbilder

Eine starke Markenidentität beruht auf den Emotionen, die sie beim Betrachter hervorruft. Eine starke Bildsprache ist ein wichtiger Bestandteil davon.

Damit Ihr Markenauftritt erfolgreich ist, sollten Sie diese Tipps beherzigen:

Jedes Bild, jede Illustration und jedes Foto, das Sie verwenden, muss in Bezug auf die Botschaft, die es vermittelt, absichtlich und konsistent sein

Stimmen Sie die Markenbilder auf den Ton des Inhalts und die Markenpersönlichkeit ab

Verwenden Sie saubere, hochwertige und professionelle Bilder, um den Wiedererkennungswert zu erhöhen und die Verbindung zur Marke zu verbessern

5. Markentypografie

Ihre Markentypografie, bestehend aus Schriftarten und Schrifttypen, vermittelt die Persönlichkeit Ihrer Marke durch Text. Genau wie Ihr Logo und Ihre Farbpalette sollte auch die Wahl der Typografie mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Befolgen Sie diese Tipps zur Typografie, um das beste Ergebnis zu erzielen:

Machen Sie sich klar, warum Sie eine bestimmte Schriftart verwenden möchten; instanz zum Beispiel wirken Schriftarten sympathischer

Versuchen Sie, nicht zu viele Arten und Größen von Schriftarten zu verwenden

Berücksichtigen Sie bei Entscheidungen wie Zeilenlänge und -abstand die Lesbarkeit

Achten Sie darauf, dass Ihre Typografie gut lesbar und leicht verständlich ist, damit der Benutzer ein positives Erlebnis hat. Zu erledigen ist dies durch Tests auf verschiedenen Bildschirmgrößen

6. Formen und Muster der Marke

Formen und Symbole sind wesentliche visuelle Elemente, die Ihrer Marke einen Vorteil verschaffen. Nutzen Sie diese Tipps, um Formen und Muster auszuwählen, die für Ihre Marke ästhetisch sinnvoll sind:

Wählen Sie Formen und Muster, die:

Auf die sich ändernden Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe reagieren Relevant für die aktuellen Anforderungen Mit der Botschaft und Vision Ihrer Marke übereinstimmen

Entscheiden Sie sich für vielseitige Formen und Muster, die sich leichter an verschiedene Bildschirme und Plattformen anpassen lassen

Vergessen Sie bei der Auswahl der Formen und Muster nicht die Farbpalette Ihrer Marke

Stellen Sie sicher, dass die Formen skalierbar sind

Testen und experimentieren Sie mit den Mustern, bis Sie das Richtige gefunden haben

7. Slogans und Taglines

Auch Slogans und Schlagworte steigern die Affinität Ihrer Marke in hohem Maße. Ein Slogan besteht in der Regel aus weniger als sieben Wörtern, während ein Slogan aus neun oder mehr Wörtern besteht.

Diese beiden Textelemente müssen Ihre Marke in Worte fassen. Sie sollten einfach und kurz sein.

Während sich Ihre Slogans je nach Produkt/Dienstleistung, die Sie vermarkten, ändern können, ist Ihre Tagline dauerhafter. Solange beide in ihrer Ausführung prägnant und eingängig sind und die Marke auf den Punkt bringen, sind sie einsatzbereit.

Kommunizieren Sie Ihren Markenzweck - und verbessern Sie das Markenerlebnis mit ClickUp

Eine gute Marke schafft Markenbilder; eine großartige Marke konzentriert sich darauf, die Identität des Geschäfts zu verbessern. Eine großartige Markenidentität entsteht nicht zufällig, sondern wird absichtlich aufgebaut, wobei die Markenattribute stets im Auge behalten werden.

Verleihen Sie Ihrem visuellen Branding ein neues Gesicht clickUp verwenden und sorgen Sie dafür, dass Ihre Marke gesehen wird und im Gedächtnis bleibt.

Häufig gestellte Fragen

1. Was sind die Schlüssel zu einer Markenidentität?

Zu den Kernelementen der Markenidentität gehören das Firmenlogo, die Farbpalette (einschließlich Primär- und Sekundärfarben), die Schriftarten der Marke, die Stimme der Marke, der Tonfall und mehr.

2. Wie schafft man eine erfolgreiche Markenidentität?

Die Schaffung einer erfolgreichen Markenidentität ist ein Prozess mit 5 Schritten:

Führen Sie Zielmarktforschung durch, um mehr über Ihre Einzelziele, Ihr Wertversprechen und Ihre Markenmerkmale zu erfahren.

Entwickeln Sie die verschiedenen Elemente Ihrer Marke - von Ihrem Logo und den Farben bis hin zu Schriftart und Tonalität - entsprechend Ihrer Markenpersönlichkeit.

Stellen Sie alle Markenelemente in Form von Markenrichtlinien, Formularen und einem Markendesign-Kit an einem Ort zusammen.

Definieren Sie Ihre Markenstrategie und setzen Sie sie um, um sicherzustellen, dass Ihre Marke an allen Berührungspunkten wie Website, soziale Medien, E-Mails usw. einheitlich dargestellt wird.

Überwachen und verfolgen Sie die Wirkung Ihrer Marke in den Unterhaltungen und Erwähnungen in den sozialen Medien mit Hilfe von Kundenumfragen, Analysen usw., um festzustellen, wie die Benutzer mit Ihrer Marke interagieren.

3. Wie hilft ClickUp dabei, eine starke Markenidentität aufzubauen?

Die ClickUp Markenmanagement-Software macht die Schaffung einer Markenidentität einfacher. Sie bietet Features zum:

Speichern Sie Ihren Marken-Styleguide über ClickUp Docs

Verwalten Sie Marken-Assets und andere visuelle Elemente mit ClickUp Aufgaben

Erstellen Sie Marketingmaterialien in Rekordzeit von Grund auf mit vorgefertigtenClickUp Branding-Vorlagen* Zusammenarbeit bei der Abbildung der Markenmission mit dem Markendesign mit ClickUp Whiteboards

Nachverfolgung der Ziele der Markenidentität mit ClickUp Goals

Mit Ihrer gesamten Markenidentität leistungen gestrafft wird, wird die Schaffung eines starken Markenimages sehr viel einfacher sein.