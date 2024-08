10 Digital Brand Asset Management Software für 2024

Können Sie genau sagen, woran Sie Ihre Lieblingsmarken sofort erkennen? Ist es das markante Logo, das vertraute Farbschema oder der eingängige Werbespruch, der sich immer wieder in Ihrem Kopf festsetzt? 🔁

Das alles sind Markenwerte: Schlüsselelemente, die die einzigartige Identität und das Image einer Marke ausmachen.

Aber sie zu verwalten kann sich wie ein Labyrinth anfühlen. Es geht nicht nur darum, den Überblick über die zahlreichen Assets zu behalten, sondern auch darum, die Markenkonsistenz über verschiedene Kanäle hinweg aufrechtzuerhalten, verschiedene Teams zu koordinieren und in der schnelllebigen Welt der Inhaltserstellung und -verbreitung agil zu bleiben. Was wäre, wenn es ein Tool gäbe, das dieses Labyrinth in einen reibungslosen Highway verwandeln könnte?

Hier kommt die Brand Asset Management Software ins Spiel. Wir präsentieren Ihnen eine Liste unserer 10 besten Kandidaten mit ihren wichtigsten Funktionen, Preisen sowie Vor- und Nachteilen. Wählen Sie das perfekte Tool, um Ihren Brand-Asset-Management-Prozess zu rationalisieren und die Wirkung Ihrer Marke zu verstärken! 📣

Worauf sollten Sie bei einer Brand Asset Management Software achten?

Die beste Digital-Asset-Management-Plattform hat die folgenden Eigenschaften:

Zentrales Repository: Ein einziger, zentraler digitaler Speicherplatz, an dem alle Assets Ihrer Marke für einen einfachen Zugriff aufbewahrt werden Versionskontrolle: Aufzeichnung aller an einem Asset vorgenommenen Änderungen, so dass Sie bei Bedarf zu einer früheren Version zurückkehren können. So wird sichergestellt, dass alle Beteiligten genehmigte, aktuelle Assets verwenden Metadaten-Tagging: Die Zuweisung von beschreibenden und kontextrelevanten Schlüsselwörtern oder "Tags" zu digitalen Assets erleichtert deren Auffinden und Organisation Berechtigungen: Kontrolle darüber, wer Inhalte anzeigen, herunterladen, bearbeiten oder freigeben darf Kollaborationsfunktionen: Ermöglichen Diskussionen, Feedback und reibungslose Genehmigungsprozesse Integrationsfunktionen: Verbindung mit anderer Software zur Schaffung nahtloser Arbeitsabläufe Anpassung: Flexibilität zur Anpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse und Markenmaterialien Übersicht und Berichterstattung: Einsicht in die übermäßige oder falsche Nutzung bestimmter Ressourcen Benutzerfreundliche Oberfläche: Intuitives Design, das die Einarbeitungszeit verkürzt Markenmanagement-Portal: Eine zentrale Anlaufstelle für das richtige Verständnis der Nutzung von Markenwerten

Die 10 besten Markenverwaltungssoftware für das Jahr 2024

Sind Sie bereit, Ihr Markenmanagement-Toolkit aufzurüsten? Hier ist unsere handverlesene Liste erstklassiger Software, die Ihnen das Leben leichter macht, Ihre Markenkonsistenz stärkt und Ihre Kaffeepausen verlängert! ☕

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Mit ClickUp können Marketing-Teams alles nahtlos einrichten, verwalten und verfolgen - von spezifischen Kampagnen bis hin zu umfassenderen marketing-Pläne . Darüber hinaus bietet es eine Reihe von Funktionen, die Ihnen helfen, Ihre marken-Asset-Management .

Sie können mit einem von ClickUp's vorlagen für Markenrichtlinien um herauszufinden, was bei Ihnen ankommt markenidentität . Sie hilft Ihnen, Elemente wie Ihr Logo-Design, Ihre Typografie, Ihr Farbschema und Ihre Kernbotschaften zu verfeinern.

ClickUp's proofing-Werkzeuge ermöglichen es Ihnen, das Feedback zu zentralisieren und den Genehmigungsprozess zu beschleunigen, woraufhin Sie die Einführung Ihrer Markeninhalte in Ihrem marketing-Kalender . ClickUp Docs ist Ihre All-in-One-Lösung zum Erstellen, Teilen und Speichern von Dokumenten mit markenrichtlinien .

Die benutzerdefinierten Felder und Aufgabenstatus der Plattform sind perfekt für verwaltung von Aufgaben im Zusammenhang mit Markenwerten . Sie können sie nach bestimmten Elementen filtern, z. B. nach Asset-Typ oder Verwendungszweck.

Wenn es darum geht, auf bestimmte Marken-Assets zuzugreifen oder sie zu ändern, haben Sie mit den ClickUp-Funktionen für Berechtigungen und Datenschutz die volle Kontrolle darüber, wer auf bestimmte Projekte oder Aufgaben zugreifen oder daran arbeiten darf.

Die besten ClickUp-Funktionen

Kollaborative Whiteboards helfen Ihnen beim Brainstorming und bei der Planung der Erstellung und Überarbeitung von Brand Assets mit internen und externen Stakeholdern

ClickUp Docs zum Erstellen, Teilen und Speichern von Markenrichtlinien

Benutzerdefinierte Felder und Status fürverwaltung von Aufgaben und Verfolgung von Asset-Lebenszyklen* Proofing-Tools zur Zentralisierung von Feedback und zur Beschleunigung der Freigabe von Marken-Assets

Berechtigungen und Datenschutz für die Verwaltung des Zugriffs auf bestimmte Marken-Assets

Benutzerdefinierte Dashboards mit Echtzeit-Berichten und Nachverfolgung

Anpassbarenewsletter-Vorlagen undvorlagen für Pressemitteilungen um Zeit zu sparen und eine kohärente Markenidentität zu erhalten

Mobile App für die Verwaltung verschiedener Marken-Assets, jederzeit und überall

Integration mit über 1.000 anderen Apps

15+ benutzerdefinierte Ansichten (einschließlich Timeline, Board, Chat und Workload)

ClickUp-Einschränkungen

Steilere Lernkurve aufgrund des umfangreichen Funktionsumfangs

Gelegentlichlange Ladezeiten auf einigen Geräten

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie dievertrieb team, um einen individuellen Preisplan zu erhalten

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Papirfly

Über Papirfly Papirfly, eine Software zur Verwaltung digitaler Assets, zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, diese zu zentralisieren und zu kategorisieren, und ist damit ein hervorragender Arbeitsbereich für die Verwaltung von Nutzungsrechten, Verfallsdaten und verschiedenen Versionen einer unbegrenzten Anzahl von Marken-Assets.

Aber es geht nicht nur um die Organisation von Assets. Papirfly nutzt künstliche Intelligenz, um die Benutzer beim schnellen Auffinden von Assets und ihren Metadaten zu unterstützen. Diese Funktion macht das Auffinden des richtigen Logos oder Videos zu einem Kinderspiel. 💨

Wenn Sie dann noch den Bonus einer flexiblen Zugangskontrolle hinzufügen, haben Sie eine Plattform, die perfekt auf Ihre Asset-Management-Anforderungen zugeschnitten ist.

Papirfly beste Eigenschaften

Zentralisierung und Kategorisierung von unbegrenzten Assets

Volle Kontrolle über Asset-Nutzungsrechte, Verfallsdaten und Versionen

KI-gesteuerte Asset-Suche

Flexible Zugriffskontrolle

Drag-and-Drop-Funktionalität für das Hochladen von mobilen Anwendungen

Automatische Übersetzung Ihrer Metadaten aus dem Ausgangstext in eine andere Sprache

Asset-Versionierung in verschiedenen Formaten und Größen

Papirfly Einschränkungen

Berichte können seinausführlicher sein* Einige Merkmale sindnicht benutzerfreundlich Papirfly Preise

Kontakt für Preise

Papirfly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

4.5/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

3. Filestage

Über Dateistufe Wenn Sie eine markenmanagement-Plattform wenn Sie einen klaren, schnellen und kollaborativen Prozess zur Überprüfung von Inhalten wünschen, können Sie mit Filestage nichts falsch machen. Es bietet einen zentralen Platz für alle Dateien, Feedback und Genehmigungen von Marken-Assets und rationalisiert Ihren Workflow erheblich.

Filestage eignet sich hervorragend für den Umgang mit einer Vielzahl von Inhaltstypen - von Entwürfen und Mockups bis hin zu Blogartikeln, Beiträgen für soziale Medien und sogar E-Mails. 📧

Über die Verwaltung digitaler Assets hinaus bietet Filestage automatische Dateifreigabe, Erinnerungsfunktionen und Statusaktualisierungen. Müssen Sie tief in die Entwicklung eines Projekts eintauchen? Die Versionshistorie zeichnet jede Version und jede Überprüfungsrunde auf und stellt sicher, dass wertvolles Feedback für Marketingabteilungen nicht verloren geht.

Filestage beste Eigenschaften

Zentralisiertes Digital Asset Management System für alle Dateiformate, Versionen, Kommentare und Genehmigungen

Automatisierter Überprüfungs- und Genehmigungsprozess zur Zeitersparnis

Verarbeitung verschiedener Inhaltstypen, von Designdateien bis hin zu E-Mails

Ein-Klick-Genehmigungssystem

Versionshistorie zum einfachen Nachschlagen von Änderungen und Feedback

Integration mit anderen Tools wie Asana und Slack zur Steigerung der Produktivität

Starke Kontrolle über Berechtigungen zum Teilen, Kommentieren und Herunterladen von Dateien

Einschränkungen von Filestage

Gelegentlichlange Upload-Zeiten* Farbgenauigkeit bei größeren Bildern ist fraglich aufgrund vonkomprimierungsprobleme Filestage Preise

Kostenlos

Basic: $49/Monat

$49/Monat Professional: $249/Monat

$249/Monat Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb für ein persönliches Beratungsgespräch

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Filestage Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

4. Uptempo (BrandMaker)

Über Uptempo Uptempo, früher bekannt als BrandMaker, ist ein Juwel für Markenvermarkter, die ihre Arbeitsabläufe automatisieren möchten. Es ersetzt die zeitaufwändige manuelle Überprüfung neuer oder geänderter Markenelemente durch angepasste Workflows und rollenbasierte Ereignisauslöser.

Die Hauptstärke von Uptempo liegt in seinen leistungsstarken Projektmanagement-Funktionen, die Marketern einen vollständigen Überblick über ihre Projekte bieten. Diese Übersicht, kombiniert mit integrierter Ressourcenkapazitätsplanung stellt sicher, dass Aufgaben entsprechend der Arbeitsauslastung der Teammitglieder zugewiesen werden. Keine überlasteten Designer oder untätigen Inhaltsersteller mehr - das Ressourcenmanagement ist ein Kinderspiel und sorgt für einen reibungslosen Ablauf bei der Entwicklung von Markeninhalten. ⛵

Uptempo (BrandMaker) beste Eigenschaften

Automatisierte benutzerdefinierte Arbeitsabläufe

Effiziente Projektverwaltung für Markenwerte

Echtzeit-Ansichten der Teamauslastung zur Ressourcenoptimierung

Umfassende Analysen für die Kommunikationsleistung

Nahtlose API-Integration mit Plattformen wie Salesforce, Coupa und Adobe Workfront

Vereinfachte Prozesse zur Erstellung, Überprüfung und Genehmigung von Inhalten

Leicht lesbares Dashboard für sofortige Einblicke in den Projekt- oder Kampagnenstatus und Metriken zur Nutzerbindung

Uptempo (BrandMaker) Einschränkungen

Die Einrichtung erfordert Zeit aufgrund eineslernkurve* Einige Funktionenkönnten benutzerfreundlicher sein Uptempo (BrandMaker) Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung

Uptempo (BrandMaker) Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (100+ Bewertungen)

4.0/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

5. Bynder

Über Bynder Die Markenmanagement-Software von Bynder ist bekannt für ihre Effizienz bei der Organisation und Verwaltung digitaler Markenwerte. Dank der intuitiven Filterstruktur wird die Suche nach dem, was Sie brauchen, zu einer nahtlosen Erfahrung.

Das herausragende Merkmal ist die dynamische Asset-Transformation (DAT) für die automatische Größenanpassung von Assets - verabschieden Sie sich von manuellen Bearbeitungstools. 🛠️

Mit Bynder erhalten Sie die Kontrolle über die Zugriffs- und Nutzungsrechte und eliminieren so das Risiko der Veröffentlichung nicht genehmigter Inhalte. Die Plattform ermöglicht außerdem eine sichere gemeinsame Nutzung von Inhalten, sowohl intern als auch extern, während Sie die volle Kontrolle über die Nutzung von Assets behalten.

Bynder beste Eigenschaften

Intuitive Filterstruktur für eine effiziente Asset-Organisation

Kontrolle über Zugriffs- und Nutzungsrechte

Sichere Freigabe von Inhalten mit kontrollierter Nutzung

Dynamische Asset-Transformation (DAT) für die automatische Größenanpassung von Assets

Webbasierte Markenrichtlinien zur Förderung der Konsistenz über alle Kommunikationskanäle Ihrer Marke

Konfigurierbare Workflows für eine effiziente Überprüfung und Genehmigung von Inhalten

Analysemodul zur Verfolgung der Effizienz von Projektabläufen

Bynder Einschränkungen

Einige Benutzer finden diebenutzeroberfläche verwirrend* Es könnte mehr gebenanpassungsmöglichkeiten Bynder Preise

Kontakt für Preise

Bynder Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (480+ Bewertungen)

4.5/5 (480+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (170+ Bewertungen)

6. MarcomCentral

Über MarcomCentral Stellen Sie sich ein zentrales Zentrum vor, in dem alle Unternehmensressourcen gespeichert, gekennzeichnet und leicht abrufbar sind - das ist MarcomCentral für Sie.

MarcomCentral macht die Verwaltung von Markenwerten intuitiv, effizient und perfekt auf Ihre Markenstrategie abgestimmt. Es ist ein leistungsstarkes Tool für die Zusammenarbeit , das es Teams ermöglicht, Marken-Assets inline zu bearbeiten und die Hin- und Her-Kommunikation zu reduzieren.

Das Tüpfelchen auf dem i ist jedoch die markenorientierte Bibliothek, in der Sie Inhalte zu Themen und Kampagnen zusammenstellen können, um die Markenkonsistenz zu wahren. 🍒

Wenn Sie also Assets für eine bestimmte Kampagne oder ein bestimmtes Thema benötigen, können Sie sie leicht in der entsprechenden Sammlung finden, anstatt alle Ihre Assets durchsuchen zu müssen.

MarcomCentral beste Eigenschaften

Plattform-interne Bearbeitungsfunktionen für nahtlose Zusammenarbeit

Kuratieren von markenzentrierten Bibliotheken für eine bessere Organisation der Inhalte

Slack-Integration für die Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Kommunikationskanals

Berechtigungsbasierte Genehmigungen für die kontrollierte Verteilung von Werbematerialien

Datengesteuerte Einblicke zur Unterstützung von Marketingentscheidungen und -strategien

Direkte Konnektivität mit Druckdienstleistern für bedarfsgerechte Anpassung und Lieferung

Einschränkungen von MarcomCentral

Fehlen vonanpassungsmöglichkeiten* Verwendet eineprogrammierlösung, die eine Schulung erfordert für Administratoren

MarcomCentral Preise

Zentralisierung : ab ca. $2.000/Monat

: ab ca. $2.000/Monat Anpassung & Vertrieb : ab ca. $3.750/Monat

: ab ca. $3.750/Monat Erweiterte Distribution & Fulfillment: ab ca. $5.000/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

MarcomCentral Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (80+ Bewertungen)

4.1/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (80+ Bewertungen)

7. Filecamp

Über Filecamp Filecamp hebt Ihr digitales Dateimanagement auf eine ganz neue Ebene. Seine granulare Zugriffsfunktion stellt sicher, dass Kunden und Partner nur auf bestimmte Dateien und Ordner zugreifen können, für die Sie ihnen die Berechtigung erteilt haben.

Außerdem können Sie Ihre Ordner mit einzigartigen Themen, die zu ihrem Inhalt passen, personalisieren. Plötzlich wird die Navigation durch digitale Assets zu einer visuell verlockenden Reise. 🚞

Die Suche nach Assets ist mühelos mit den Schlüsselwort- und Auto-Tagging-Funktionen von Filecamp, die Ihre Bilder automatisch analysieren und taggen.

Filecamp beste Eigenschaften

Verbesserte Sicherheit mit granularem Zugang zu Dateien und Ordnern

Benutzerdefinierte Miniaturansichten für visuelle Anhaltspunkte

Dateianforderungslinks für einfachen und sicheren Dateiempfang

Datenschutzmaßnahmen mit Servern in sicheren Rechenzentren und verschlüsselten Dateiübertragungen

Sammlungen von Dateien aus mehreren Ordnern

Automatische Analyse und Verschlagwortung von Bildern für eine bessere Durchsuchbarkeit

Versionskontrolle zur Gewährleistung der Konsistenz

Filecamp Einschränkungen

Benutzeroberfläche bedarf einiger Verbesserungen

Dateiverwaltung mangelhaftdrag-and-Drop-Funktionalität Filecamp Preise

Basic: $29/Monat

$29/Monat Erweitert: $59/Monat

$59/Monat Profi: $89/Monat

Filecamp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

4.7/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

8. Brandfolder

Über Brandordner Brandfolder bietet die Möglichkeit der eingebauten Videobearbeitung, was bei ähnlichen Plattformen nicht üblich ist. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Videos direkt in der Software mit Wasserzeichen zu versehen, zu schneiden und zu transkodieren.

Dank der Funktion zum Hochladen von Gastdateien können auch externe Mitarbeiter nahtlos an den Dateien arbeiten, was einen zusätzlichen Komfort darstellt.

Brandfolder glänzt auch mit seiner Suite von Massenaktionen, wie dem Markieren, Verschieben und Ändern der Größe mehrerer Dateien gleichzeitig. Der Massenupload ist dank der Drag-and-Drop-Funktion mühelos möglich, und die weitreichende Unterstützung für mehrere Dateiformate macht dieses Tool zu einer umfassenden Lösung für das Brand Asset Management.

Brandfolder beste Eigenschaften

Integrierte Videobearbeitung

Gast-Upload für nahtlose externe Zusammenarbeit

Bulk-Aktionen für effiziente Dateiverwaltung

Drag-and-Drop-Funktionalität

Umfassende Unterstützung für mehrere Dateiformate für maximale Kompatibilität

Die Einbettungsoption ermöglicht das direkte Einfügen von Assets in Websites

Verfolgt die verschiedenen Versionen eines Assets

Brandfolder-Einschränkungen

Mehrere Benutzer haben berichtetschwierigkeiten beim Auffinden von Elementen* Begrenztintegrationsmöglichkeiten Preise für Markenordner

Kontakt für Preise

Brandfolder Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

4.5/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

9. MerlinOne

Über MerlinOne Die bahnbrechende NOMAD™ (NO MetAData)-Technologie von MerlinOne ermöglicht den Nutzern eine rein visuelle Suche unabhängig von Metadaten.

Nehmen wir an, Sie wollen ein Bild mit einem "roten Auto neben einer Palme" finden 🚗

Normalerweise müsste man hoffen, dass jemand ein Bild mit genau diesen Worten getaggt hat. Dank der künstlichen Intelligenz versteht das System jedoch die visuellen Konzepte hinter "rotes Auto" und "Palme" und kann relevante Bilder oder Videos zurückgeben, auch wenn sie keinen beschreibenden Text oder Tags enthalten.

MerlinAI IMPACT ist eine intuitive Funktion, die als virtueller Fotoregisseur dient. Sie nutzt Deep-Learning-Algorithmen zur Analyse der technischen und ästhetischen Qualität Ihrer Fotos und hilft Ihnen, die überzeugendsten Bilder für Ihr Projekt zu identifizieren und auszuwählen.

MerlinOne beste Eigenschaften

Metadaten-unabhängige visuelle Suche mit NOMAD™

MerlinAI Visual Similarity zur Erkennung ähnlicher Bilder

MerlinAI IMPACT für datengesteuerte Bildempfehlungen

Bequemer Zugriff auf freigegebene Assets für Marketing- und Kreativteams

Auto-Tagging und Gesichtserkennung für eine bessere Auffindbarkeit von Assets

Umfassende Berichtsfunktion zur Erstellung individueller Berichte

MerlinOne Einschränkungen

Gelegentlichlangsamer Upload* Begrenztanpassungsmöglichkeiten MerlinOne Preise

Kontakt für Preise

MerlinOne Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

4.6/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

10. Seismic (Perkolat)

Über Seismik Was wäre, wenn Ihre Markenwerte Ihnen helfen könnten, Verkäufe abzuschließen? Seismic (bis 2019 unter dem Namen Percolate bekannt) erweckt diese Idee mit seinem leistungsstarken Technologie zur Verkaufsförderung .

Das Herzstück des Seismic-Angebots ist LiveDocs, ein dynamisches Tool zur Inhaltsautomatisierung, mit dem Sie Inhalte in großem Umfang personalisieren und aktualisieren können, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingmaterialien stets maßgeschneidert und aktuell sind.

Die Plattform von Seismic umfasst eine intelligente In-App-Suche, die fortschrittliches maschinelles Lernen oder KI-Technologien nutzt, um hochrelevante Suchergebnisse zu liefern. Sie bietet auch Empfehlungen, die auf bestimmten Kontexten basieren, wie z. B. der Art des Kunden, dem Stadium des Verkaufszyklus oder dem speziellen Produkt oder der Dienstleistung, die verkauft wird.

Seismic (Perkolat) beste Eigenschaften

LiveDocs für dynamische Inhaltsautomatisierung

Intelligente In-App-Suche zum einfachen Auffinden von Inhalten

Kontextsensitive Empfehlungen zur Rationalisierung des Vertriebsprozesses

Vereinfachte Workflows für schnellere Inhaltsfreigaben

Erweiterte Automatisierung zur Beschleunigung der Geschäftszyklen

Integration mit 40 Plattformen für maximale Effizienz

Einschränkungen von Seismic (Percolate)

Seismic (Perkolat) Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.7/5 (70+ Bewertungen)

3.7/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (30+ Bewertungen)

Digital Asset Management Tools entwickeln sich mit neuen Marktteilnehmern und verbesserten bestehenden Optionen weiter. Wenn Sie sich über Trends und Innovationen auf dem Laufenden halten, können Sie sich im Brand Asset Management auszeichnen und sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Egal, ob Sie den kreativen Prozess für ein Start-up oder ein großes Unternehmen verwalten, die vielseitige Plattform von ClickUp kann alle Marketing-Assets Ihres Unternehmens verwalten!