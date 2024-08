10 Styleguide-Vorlagen zur Verstärkung Ihrer Marke

In der Welt des Branding ist Konsistenz der Schlüssel. Andernfalls könnte sich die visuelle Identität Ihrer Marke so launisch verändern wie das Kleid von Prinzessin Aurora in "Dornröschen", das sich auf magische Weise mit einem Zauberstab von Rosa in Blau verwandelt. Auch wenn dies im Märchen bezaubernd ist, sind plötzliche Veränderungen ein ernstes Problem für jeden Markenmanager.

Durch die Festlegung der Farben, der Typografie, der Bildsprache und des Sprachgebrauchs gewährleistet ein Markenleitfaden, dass das Erscheinungsbild Ihrer Marke einheitlich bleibt, unabhängig davon, wer den magischen Marketingstab schwingt. 🪄

Die Entwicklung eines Styleguides für eine Marke von Grund auf erfordert jedoch erhebliche Ressourcen. Hier kommen Style-Guide-Vorlagen ins Spiel, um den Tag zu retten. Sie bieten eine kostenfreundliche Lösung, insbesondere für kleine bis mittlere Unternehmen oder junge Start-ups.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen 10 kostenlose Vorlagen für Markenrichtlinien vor, die jeweils sorgfältig erstellt wurden, damit Ihre Inhalte jedes Mal auffallen. Tauchen Sie tiefer in diese bahnbrechenden Tools ein, die Ihr Branding-Toolkit aufladen werden!

Was ist eine Style Guide-Vorlage?

Ein Style Guide ist das Regelwerk einer Marke, das Folgendes beschreibt visuelle und textliche Richtlinien um die Konsistenz über alle Plattformen hinweg zu gewährleisten. Es ist ein zentraler Bezugspunkt für die gesamte Markenkommunikation und unerlässlich für die Aufrechterhaltung eines konsistenten markenidentität .

Viele Vorlagen für Markenrichtlinien dienen als perfektes Sprungbrett für die Erstellung eines umfassenden Markenhandbuchs. Es handelt sich um einen vorgefertigten Rahmen, der die wesentliche Struktur bietet, einschließlich Platzhalter für wichtige Elemente wie Logos, Typografie, Farbschemata und Sprachrichtlinien. Markenverantwortliche können eine Vorlage für einen Brand Style Guide verwenden, um zu überprüfen, ob alle wesentlichen Komponenten enthalten sind, und so die Einheitlichkeit über verschiedene Plattformen und Medien hinweg fördern.

Was macht eine gute Vorlage für Markenrichtlinien aus?

Styleguide-Vorlagen enthalten häufig Best Practices der Branche und ermöglichen es Markenmanagern, sich an aktuellen Trends und Standards in Bereichen wie Design und Barrierefreiheit zu orientieren. Hier sind die Merkmale, die die besten Styleguide-Vorlagen aufweisen:

Benutzerfreundlichkeit: Eine gute Vorlage ist benutzerfreundlich, so dass Personen mit unterschiedlichen Designkenntnissen sie verstehen und effektiv nutzen können

Eine gute Vorlage ist benutzerfreundlich, so dass Personen mit unterschiedlichen Designkenntnissen sie verstehen und effektiv nutzen können Anpassung: Eine Vorlage sollte auch Flexibilität bieten und gleichzeitig eine vorgefertigte Struktur aufweisen. Markenmanager können die Vorlage an die spezifischen Bedürfnisse und die Einzigartigkeit ihrer Marke anpassen und so der Kreativität innerhalb eines festgelegten Rahmens freien Lauf lassen

Eine Vorlage sollte auch Flexibilität bieten und gleichzeitig eine vorgefertigte Struktur aufweisen. Markenmanager können die Vorlage an die spezifischen Bedürfnisse und die Einzigartigkeit ihrer Marke anpassen und so der Kreativität innerhalb eines festgelegten Rahmens freien Lauf lassen Visuelle Leitlinien: Durch die Einbeziehung von Beispielen und visuellen Darstellungen wird der Leitfaden leichter zugänglich. Visuelle Hilfsmittel wie Tabellen, Diagramme und Bilder können veranschaulichen, wie Elemente verwendet werden sollten

Durch die Einbeziehung von Beispielen und visuellen Darstellungen wird der Leitfaden leichter zugänglich. Visuelle Hilfsmittel wie Tabellen, Diagramme und Bilder können veranschaulichen, wie Elemente verwendet werden sollten Integrationen: Einige Vorlagen verfügen über Funktionen, die eine Integration mit anderentools zur Verwaltung von Markenwertenermöglichen, um sicherzustellen, dass Änderungen auf allen Plattformen nahtlos übernommen werden

Einige Vorlagen verfügen über Funktionen, die eine Integration mit anderentools zur Verwaltung von Markenwertenermöglichen, um sicherzustellen, dass Änderungen auf allen Plattformen nahtlos übernommen werden Versionskontrolle: Wenn Aktualisierungen der Markenrichtlinien erforderlich sind, sorgt ein transparentes Versionskontrollsystem dafür, dass jeder über den aktuellsten Markenleitfaden verfügt

10 professionelle Vorlagen für Markenrichtlinien, die 2024 verwendet werden können

Wir haben gesehen, dass eine Styleguide-Vorlage Ihre Abkürzung zum Markenerfolg sein kann, aber wie finden Sie die richtige Vorlage? 🤔

Ganz gleich, ob Sie ein Rebranding Ihres Unternehmens durchführen, eine neue Marke einführen oder die Designs Ihres Teams standardisieren möchten, wir haben diese Liste mit 10 großartigen Styleguide-Vorlagen zusammengestellt, die Ihren Anforderungen entsprechen. Tauchen Sie ein und finden Sie diejenige, die für Sie maßgeschneidert ist!

1. ClickUp Style Guide Vorlage

Teilen Sie mehrere Styleguides innerhalb eines ClickUp-Dokuments mit Hilfe von Unterseiten

Die

ClickUp Style Guide Vorlage

ist als One-Stop-Shop für die Organisation, Verfolgung und Verwaltung aller wesentlichen Markenelemente, wie Sprache, Logos und Farben, konzipiert. 🎨

Es ist das perfekte Werkzeug für Unternehmen, die einen wiedererkennbaren und harmonischen Markenauftritt schaffen wollen. Seine wichtigsten Funktionen sind:

Verfolgung des Fortschritts jedes Marken-Assets mit Benutzerdefinierten Status

Einfache Visualisierung und Verwaltung von Markenattributen mit Custom Fields

Erleichterung der Verfolgung von Marken-Assets mit Projektmanagement-Tools wie verschachtelte Unteraufgaben und Prioritätskennzeichnungen

wie verschachtelte Unteraufgaben und Prioritätskennzeichnungen Benutzerdefinierte Ansichten wie Liste, Gantt, Arbeitsbelastung, Kalender und mehr

Die Vorlage vereinfacht den Prozess der Erstellung Ihres eigenen Styleguides und komprimiert ihn in nur wenigen Schritten. Sobald Sie eine klare Vorstellung von der Botschaft Ihrer Marke haben, sammeln Sie die wesentlichen Elemente wie Logos, Schriftarten und andere Elemente, die den Charakter Ihrer Marke repräsentieren.

Der letzte Schritt ist die Weitergabe dieses Leitfadens an Ihr Team, damit jedes Teammitglied weiß, wie er richtig zu verwenden ist.

2. ClickUp Erstellen Sie einen Style Guide Vorlage

Verfolgen Sie brandingbezogene Aufgaben und Anfragen in einer ClickUp-Liste

Die Schaffung einer Markenidentität ist ein komplexer und vielschichtiger Prozess, doch gerade in diesem Bereich ist die

ClickUp Erstellen einer Style Guide Vorlage

zeichnet sich aus. Durch die Strukturierung um einen strategischen 4-Stufen-Pfad führt Sie diese Vorlage durch jede wesentliche Phase der Erstellung Ihres Styleguides.

Die Reise beginnt mit dem Status "Zu erledigen ", in dem die Aufgaben priorisiert und die Grundlagen geschaffen werden. Sie können Beauftragte hinzufügen, Aufwandsstufen festlegen und Fälligkeitsdaten definieren, damit jeder seine Rolle und die Komplexität jeder Aufgabe kennt.

Wenn Sie zum Status "In Bearbeitung " übergehen, kommen die benutzerdefinierten Felder der Vorlage, wie z. B. Komplexitätsgrad und Fertigstellungsrate, ins Spiel. Fügen Sie Kommentare ein, um Anweisungen zu verdeutlichen, den Fortschritt zu verfolgen und sicherzustellen, dass alles mit dem Charakter der Marke übereinstimmt. Die Ansicht Aufgabenliste ist in dieser Phase eine große Hilfe, da sie einen organisierten Überblick über die laufenden Aufgaben bietet.

Wenn der Status auf Genehmigung " wechselt, ermöglichen die benutzerdefinierten Felder einen rationalisierten Prozess der Kontrollen und Abgleiche. Die Ansicht "Erstellungsprozess" ist hier von entscheidender Bedeutung, da sie die schrittweise Verfeinerung der einzelnen Branding-Elemente anleitet.

Wenn Sie schließlich den Status "Fertigstellung " erreichen, können Sie die Reise in der Gantt-Ansicht Revue passieren lassen, um den Zeitplan zu visualisieren und zu sehen, wie alle Teile nahtlos zusammengefügt wurden.

3. ClickUp Logo Style Guide Vorlage

Fügen Sie das Logo Ihrer Marke, Markenfarben, benutzerdefinierte Icons und vieles mehr in einem gemeinsam nutzbaren ClickUp-Dokument hinzu

Die Gestaltung eines konsistenten und wiedererkennbaren Logos ist entscheidend für die visuelle Markenintegrität. Das auf einem flexiblen Workflow basierende

ClickUp Logo Style Guide Vorlage

hilft Ihnen, den Grundstein für ein einheitliches und starkes Markenimage zu legen.

Beginnen Sie damit, alle Ihre Logo-Assets zu sammeln und stellen Sie sicher, dass Sie alle Vektoren und alternativen Versionen zur Hand haben. Sie können alle Aspekte Ihres Logos kategorisieren und verwalten, von Farbwerten bis hin zu Größen und Abständen.

Als Nächstes legen Sie die Richtlinien fest, wie und wann jede Version des Logos verwendet werden soll, indem Sie Regeln wie Farbe, maximale Größe und andere spezifische Einschränkungen definieren. Sie können in der Vorlage Aufgaben erstellen, um diese Regeln zu formulieren, damit sie für alle Beteiligten leicht zugänglich sind.

Die Einbeziehung von Beispielen für die Verwendung Ihres Logos in verschiedenen Kontexten trägt dazu bei, die Einheitlichkeit der Marke zu wahren. Verwenden Sie die Kalenderansicht, um Modelle zu visualisieren und die Anwendung Ihres Logos auf verschiedenen Plattformen zu planen. 📅

Es folgt die detaillierte Beschreibung und Dokumentation Ihres Logos. Hier können Sie mit benutzerdefinierten Feldern jede Nuance Ihres Logos erfassen, von der Schriftart bis zur Farbpalette.

Aber das ist noch nicht alles, Leute! Sie können (und sollten) den Leitfaden kontinuierlich überwachen und analysieren, regelmäßige Meetings abhalten, um den Fortschritt zu besprechen, und Benachrichtigungen einrichten, um auf dem Laufenden zu bleiben - alles innerhalb von ClickUp!

4. ClickUp Projekt Style Guide Vorlage

Bringen Sie alle Teammitglieder und externen Partner mit einem Projekt-Doc auf dieselbe Seite

Die

ClickUp Projekt Style Guide Vorlage

hilft Ihnen, alle markenbestimmenden Elemente für ein Projekt durch die ClickUp-Dokumente funktion. Auf diese Weise können Sie einen zentralen Referenzpunkt schaffen, der für Ihr Team leicht zugänglich ist.

Die Sammlung von Elementen dient als Ausgangspunkt für einen interaktiven Prozess. In der Board-Ansicht können Sie Beispiele für die Anwendung von Farbcodes, Schriftgrößen, Schriftarten und Logo-Spezifikationen sammeln. Anschließend können Sie abstrakte Konzepte in konkrete, umsetzbare Richtlinien umwandeln.

Mit den Projektmanagement-Funktionen von ClickUp können Sie konkrete Aufgaben zuweisen und Richtlinien entwickeln, um die konsistente Verwendung der Branding-Elemente Ihres Projekts sicherzustellen. Dies stärkt die Identität Ihres Projekts über alle Plattformen hinweg.

Die Weitergabe des Styleguides ist so nahtlos wie seine Erstellung. Die intuitiven Freigabeoptionen von ClickUp sorgen dafür, dass alle Teammitglieder auf dem Laufenden bleiben und mit der visuellen Essenz des Projekts übereinstimmen.

Das ClickUp Project Style Guide Template geht über die reine Organisation Ihrer Branding-Elemente hinaus - es erweckt ein kohärentes und konsistentes Bild zum Leben. Egal, ob Sie Websites erstellen, logos entwerfen , die Aktualisierung von Konten in sozialen Medien oder die Erstellung von Marketingmaterial - diese Vorlage ist das Grundgerüst für eine einheitliche und professionelle Markenidentität.

5. ClickUp Markenbuch Vorlage

Skizzieren Sie die Werte, Ziele, den Markenauftritt und vieles mehr Ihrer Organisation mit einer Markenbuchvorlage in ClickUp

Stellen Sie sich Ihre Marke als eine Person vor. Stellen Sie sie sich wie jemanden vor, den Sie in einer Menschenmenge wiedererkennen würden, jemanden mit einem eigenen Stil und einer eigenen Art zu sprechen. Sie hat eine einzigartige Persönlichkeit, eine unverwechselbare Stimme, ein wiedererkennbares Gesicht und eine Geschichte, bei der die Menschen verständnisvoll mit dem Kopf nicken. Aber wie können Sie garantieren, dass jeder in Ihrem Team die Sprache Ihrer Marke richtig und konsequent spricht?

Hier kommt die

[ClickUp Markenbuch Vorlage](https://clickup.com/templates/brand-book-kkmvq-6056928 EIN)

ist Ihr digitaler Co-Autor, der Ihnen hilft, die Geschichte Ihrer Marke zu erzählen und Ihr Team dabei anleitet, sie kohärent darzustellen. 📖

Skizzieren Sie zunächst den Charakter Ihrer Marke, indem Sie ihr Erscheinungsbild definieren und die Bühne für die sich entfaltende Erzählung bereiten. Mit den ClickUp Docs können Sie Logos, Schriftarten, Farben und andere visuelle Elemente zusammenstellen.

Nun, da Sie die Bausteine haben, ist es an der Zeit, die Regeln festzulegen. Erstellen Sie klare Richtlinien, z. B. wie ein Logo auf verschiedenen Assets verwendet werden soll.

6. ClickUp marke stil richtlinien Whiteboard Vorlage

Teilen Sie Designelemente und Praxisbeispiele für die Verwendung von Markenwerten auf einem ClickUp-Whiteboard

Mit der

ClickUp Markenrichtlinien Whiteboard-Vorlage

hier trifft Kreativität auf Organisation, und Ideen werden in konkrete Markenrichtlinien umgesetzt.

Beginnen Sie mit dem Ausfüllen Ihrer Whiteboard mit Angaben zum Unternehmen und zum Auftrag. Fügen Sie Logos, Schriftarten, Farben und andere grafische Elemente hinzu, die den einzelnen Markenwerten zugeordnet sind. Formulieren Sie als Nächstes die Regeln für Ihre Markenwelt in Form einer Liste mit Do's und Don'ts. Funktionen zur Zeiterfassung, Tags und Warnhinweise zu Abhängigkeiten helfen Ihnen bei der Überwachung der Markenrichtlinien. ⏱️

Sie können Tasks verwenden, um jedes Asset zu überprüfen und zu verfeinern. Zu den Anpassungen gehören beispielsweise das Optimieren von Farben, um bestimmte Emotionen hervorzurufen, das Ändern von Schriftarten, um die Lesbarkeit zu verbessern, oder das Umformulieren von Richtlinien, um die Absichten zu verdeutlichen.

Was diese visuell ansprechende Vorlage wirklich magisch macht, ist ihre Inklusivität. Neue Mitarbeiter finden sich in dieser kreativen Landschaft schnell zurecht und können das Aussehen und die Werte Ihrer Marke leicht verstehen. Ihr Styleguide wird zu einer Galerie, durch die die Beteiligten gehen, brainstormen, diskutieren und die Assets besser auf Ihre Marke abstimmen können.

7. ClickUp Markenidentität Vorlage

Verwenden Sie das ClickUp Brand Guidelines Template, um Ihr Brand Kit und Ihre Markenregeln zu teilen

Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Entwicklung einer Markenidentität, die auf dem Markt Anklang findet. Diese Zusammenarbeit umfasst nicht nur Ihr Team, sondern auch die entscheidenden Beiträge der Kunden, um sicherzustellen, dass Ihre Marke mit ihren Vorstellungen und Erwartungen übereinstimmt. 👥

Die

ClickUp Markenidentität Vorlage

ist eine leistungsstarke Plattform für dieses kollaborative Unterfangen. Es ist mehr als nur ein Designrahmen, es ist eine komplette Projektvorlage, die Ihnen hilft, Ihre Marke zu formen, indem:

Definition der Visuals Wirksame Botschaften entwerfen Klare Ziele und Zielsetzungen festlegen

Ihr Team kann die Docs-Funktion nutzen, um ideen brainstormen über die Markenpersönlichkeit und definieren den einzigartigen Geist, den Sie vermitteln möchten. In der Vorstandsansicht können Sie die Kernwerte Ihrer Marke festlegen, indem Sie den Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, um sicherzustellen, dass diese Werte im Design widergespiegelt werden.

Die Planung ist ebenso wichtig wie Kreativität und Zusammenarbeit. Das Gantt-Diagramm in ClickUp erlaubt Ihnen den Entwurfsprozess zu planen minutiös, legen Sie Meilensteine fest und bestimmen Sie, wann die einzelnen Teile Ihrer Markenidentität fertiggestellt werden sollen.

8. ClickUp Branding Vorlage

Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihre Branding-Initiativen zu organisieren und einen einfachen Prozess für interne oder externe Ressourcen zu erstellen, um auf dem Laufenden zu bleiben

Branding ist die einzigartige Stimme, die Geschichte und der visuelle Fingerabdruck, den ein Unternehmen der Welt mitteilt. Sie müssen sie konsistent halten, um bei den Menschen anzukommen und sich von der Masse abzuheben.

Die

ClickUp Branding-Vorlage

vereinfacht diesen komplizierten Prozess und ermöglicht es Ihnen, Ihre Branding-Projekte effizient und kreativ zu verwalten. Damit können Unternehmen den Stil definieren, ein einheitliches Messaging entwickeln und eine Bibliothek von Assets aufbauen, um die Markenkonsistenz zu wahren. 🏷️

Wie können Sie diese vielseitige Vorlage verwenden? Zunächst sollten Sie sich für die Identität und die Stimme Ihrer Marke entscheiden. Dann können Sie Aufgaben für visuelle Elemente wie Logodesign und Farbauswahl erstellen. Verwenden Sie wiederkehrende Aufgaben, um sicherzustellen, dass sich Ihr Branding mit Ihrem Unternehmen und den Trends weiterentwickelt.

Die benutzerdefinierten Funktionen der Vorlage sind der Grund, warum sie so effektiv ist. Benutzerdefinierte Status helfen dabei, den Fortschritt jedes Branding-Elements zu überwachen, benutzerdefinierte Felder ermöglichen das Speichern wichtiger Informationen im Zusammenhang mit Branding-Projekten, und benutzerdefinierte Ansichten bieten mehrere Anzeigekonfigurationen, um Informationen übersichtlich zu halten.

Darüber hinaus machen erweiterte Projektmanagement-Funktionen wie Zeiterfassung, Abhängigkeits-Warnungen und E-Mails diese Vorlage zu einer All-in-One-Lösung für die Erstellung einer Marke.

9. ClickUp Markeneinführungsplan Vorlage

Mit dem ClickUp Brand Launch Plan Template stellen Sie sicher, dass alle Aufgaben rechtzeitig erledigt werden

Die

ClickUp Markeneinführungsplan Vorlage

ist Ihr Co-Pilot im aufregenden Abenteuer der Markteinführung einer neuen Marke. Sie hilft Ihnen dabei, alle wichtigen Details der Planung, der Aufstellung und der tatsächlichen Einführung der Marke zu klären. ✈️

Diese Vorlage bietet alles, was für eine erfolgreiche Markteinführung notwendig ist, einschließlich:

Erstellung eines genauen Zeitplans Organisieren und Verfolgen wesentlicher Aufgaben Abstimmung aller Beteiligten mit den erforderlichen Ressourcen und Fristen

Um die Vorlage zu verwenden, definieren Sie zunächst Ihre Ziele, recherchieren Sie Ihren Markt und erstellen Sie einen detaillierten Zeitplan in der Gantt-Diagramm-Ansicht. Diese Vorlage ist mit Funktionen zur Verbesserung der Planung und Überwachung ausgestattet. Benutzerdefinierte Status und Felder ermöglichen die genaue Verfolgung jedes Prozessschritts, während benutzerdefinierte Ansichten es Ihnen ermöglichen, Ihr Projekt aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, um es besser zu überwachen.

Verwenden Sie die Board-Ansicht zur Organisation Ihrer ideen zum Inhalt und weisen den Teammitgliedern Aufgaben zu. ClickUp-Automatisierungen ermöglicht es Ihnen, automatisierte E-Mail-Kampagnen zu erstellen und beiträge in sozialen Medien und sorgen so für eine nahtlose und effektive Werbung.

Darüber hinaus erleichtern Dashboards die Verfolgung Ihrer Fortschritte und bieten einen Überblick über Ihre Ergebnisse für einen erfolgreichen Start.

10. ClickUp Rebranding Plan Vorlage

Zeit für ein Rebranding? Bringen Sie frischen Wind in die Sache mit ClickUp Rebranding Plan Template

Ein Rebranding ist ein komplexes und anspruchsvolles Unterfangen, das eine detaillierte Planung und Koordination erfordert. Zum Glück gibt es die

ClickUp Rebranding-Projektvorlage

wurde entwickelt, um genau diesen Prozess zu vereinfachen. ♻️

Von der Festlegung der ersten Ziele und der Analyse Ihrer aktuellen Marke bis hin zur Entwicklung der neuen Identität, der Markteinführung und der Überwachung der Ergebnisse - diese Vorlage hilft Ihnen, alle Aspekte der Umgestaltung zu verwalten. Ihr präzises Design sorgt dafür, dass sich Ihr Team auf Ihre Ziele konzentriert und jede Projektphase auf sie abgestimmt ist.

Die Vorlage enthält Schlüsselelemente, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Benutzerdefinierte Status wie "In Bearbeitung" und "Interne Überprüfung" ermöglichen eine detaillierte Verfolgung jeder Phase, während benutzerdefinierte Felder eine effektive Möglichkeit zur Verwaltung von Aufgaben und zur Visualisierung des Projekts bieten. Darüber hinaus verbessern Projektmanagement-Funktionen wie Warnungen zu Abhängigkeiten, Zeiterfassung und Kommentare die allgemeine Nachverfolgungsmöglichkeit.

Sie können auch ein Gantt-Diagramm erstellen, um den Fortschritt zu verfolgen, milestones verwenden, um die Marketingkampagne im Auge zu behalten und überwachen Sie die Ergebnisse mithilfe von Dashboards.

Durch Nahtlose Zusammenarbeit, kontinuierliche Aktualisierungen, regelmäßige Meetings und maximale Produktivitätsanalysen führt diese Vorlage zu einem erfolgreichen Rebranding, bei dem alle Beteiligten synchronisiert sind und der Prozess straff und effektiv verläuft.

Beginnen Sie Ihre Branding-Reise mit ClickUp's Style Guide Templates

Navigieren Sie durch die Komplexität der

markenführung

war noch nie so einfach wie heute, dank dieser 10 innovativen

ClickUp-Vorlagen

. Von Logos bis hin zu kompletten Markenbüchern - hier finden Sie den richtigen Fahrplan für Ihre Branding-Reise, zugeschnitten auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

Egal, ob Sie ein Branding-Profi sind oder gerade erst anfangen, wählen Sie eine kostenlose Styleguide-Vorlage aus unserer Liste und bringen Sie Ihr Unternehmen auf einen gut strukturierten Weg zum Erfolg! 🛣️