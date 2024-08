10 der besten Markenmanagement-Software-Optionen für 2024

Markenmanagement ist eine Kunstform und eine Wissenschaft. 👩‍🎨

Ob es nun darum geht, Ideen für neue Kampagnen zu entwickeln oder Projekte zu managen - Markenmanager haben alle Hände voll zu tun. Sie müssen genau hinsehen, den Markt verstehen und kreativ denken können.

Um das Beste aus Ihren Bemühungen herauszuholen und einen positiven Einfluss auf das Endergebnis des Unternehmens zu haben, können Sie sich an Markenmanagement-Tools wenden, um den Zustand und die Leistung Ihrer Marke zu überwachen, zu verwalten und zu messen.

Diese Tools reichen von traditionellen Formen der Marktforschung bis hin zu ausgefeilteren Analyselösungen - sie können einen hervorragenden Einblick in das Ansehen Ihrer Marke geben, die richtigen Kunden ansprechen und Ihre

marketingstrategien

um sicherzustellen, dass sich Ihre Marke von der Konkurrenz abhebt.

Wenn Sie also auf der Suche nach einer neuen Markenverwaltungslösung sind, die Sie zu Ihrem Technologiepaket hinzufügen möchten, oder einfach nach einer Lösung suchen, die alles abdeckt, haben wir für Sie das Richtige. Wir haben für Sie die zehn besten Markenverwaltungssoftwares herausgesucht, die derzeit erhältlich sind. Werfen Sie einen Blick auf jede einzelne, um mehr über die besten Funktionen, Einschränkungen, Preise und Kundenbewertungen zu erfahren.

Doch bevor Sie in die Liste eintauchen, sollten Sie herausfinden, was eine gute Markenverwaltungssoftware ausmacht, die Ihnen und Ihrem Unternehmen hilft

marketing-Team

wählen Sie das richtige Instrument für Ihre Marke! 🤝

Worauf Sie bei einer Markenmanagement-Software achten sollten

Markenmanagement ist eine Marketingstrategie

und Prozess zur Schaffung, Pflege und zum Schutz der Identität und des Rufs einer Marke. Es umfasst alle Aspekte der Kommunikation eines Unternehmens mit seinen Kunden, einschließlich

marketing-Initiativen

, Kundenservice, die Befolgung von Branchentrends und vieles mehr.

Diese Marketing-Tools helfen Markenmanagern und Marketingteams bei:

Markenstrategie : Effektives Verwalten und Ausführen Ihrer Markenstrategie

: Effektives Verwalten und Ausführen Ihrer Markenstrategie Markenkonsistenz : Behalten Sie den Überblick markenrichtlinien über verschiedene Kanäle hinweg konsistent

: Behalten Sie den Überblick markenrichtlinien über verschiedene Kanäle hinweg konsistent Asset-Organisation : Zentralisierte Datenbank für digitale Marken-Assets

: Zentralisierte Datenbank für digitale Marken-Assets Markenbekanntheit und Reichweite : Potenzielle Kunden ansprechen und Markenbekanntheit und -loyalität steigern

: Potenzielle Kunden ansprechen und Markenbekanntheit und -loyalität steigern Enhanced customer journey mit tollen Designs

Beschränkungen

Die Preise können im Vergleich zu anderen Plattformen für die Planung sozialer Medien teurer sein

die Kosten für die kostenpflichtigen Pläne können etwas hoch sein, insbesondere für kleine Unternehmen. Außerdem finde ich, dass einige der erweiterten Funktionen etwas verwirrend sein können." -_

Capterra-Bewertung

Preisgestaltung

Bietet eine kostenlose 30-Tage-Testversion

Standard : $249/Monat (zusätzlicher Benutzer +$199/Monat)

: $249/Monat (zusätzlicher Benutzer +$199/Monat) Professional : $399/Monat (zusätzlicher Benutzer +$299/Monat)

: $399/Monat (zusätzlicher Benutzer +$299/Monat) Erweitert : $499/Monat (zusätzlicher Benutzer +$349/Monat)

: $499/Monat (zusätzlicher Benutzer +$349/Monat) Enterprise: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3 von 5 (2.093+ Bewertungen)

4,3 von 5 (2.093+ Bewertungen) Capterra: 4,4 von 5 (531+ Bewertungen)

4. Brandfolder

Das Beste für digitales Asset Management

über Brandfolder

Mit

Brandfolder

können Markenmanager digitale Assets speichern, verwalten und Dateien von einer sicheren und zentralen Datenbank aus gemeinsam nutzen. Es bietet robuste Asset-Bibliotheken, optimierte Prozesse für die gemeinsame Nutzung von Dateien und anpassbare Zugriffskontrollen, um Ihnen die Kontrolle über Ihre digitalen Assets zu geben und eine einheitliche

markenidentität

über Plattformen, Websites, Social-Media-Kanäle und mehr.

Brandfolder bietet nicht nur wichtige Funktionen für das Markenmanagement, sondern ermöglicht es den Benutzern auch, die Leistung ihrer Marke zu messen. Mit dem Analyse-Dashboard haben Sie Zugriff auf Benutzereinblicke, Asset-Analysen sowie Brandfolder- und Collection-Analysen, um den ROI zu verbessern und sicherzustellen, dass Ihre Marken-Assets über verschiedene Vertriebskanäle hinweg gut funktionieren.

Beste Eigenschaften

Hochladen, Speichern, Organisieren und Freigeben einer unbegrenzten Anzahl von Dateien von einem sicheren Ort aus

Benutzerdefiniertes Branding ermöglicht es Ihnen, das Erscheinungsbild, die Domain und die Suche anzupassen, um ein wirklich markengerechtes Erlebnis zu bieten

Organisieren Sie Ihre Assets nach Sammlungen, Abschnitten und Labels

KI-gestütztes Auto-Tagging fügt den Assets beim Import automatisch logische Tags hinzu

Mit dem erweiterten Video-Editor können Sie Videodateien innerhalb der App bearbeiten

Einschränkungen

Lernkurve während der Einrichtungsphase

es ist anfangs verwirrend, Abschnitte, Etiketten, Sammlungen und Stifte zu verstehen

Capterra-Bewertung

Preisgestaltung

Die Grundlagen : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Premium: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5 von 5 (1,035+ Bewertungen)

4.5 von 5 (1,035+ Bewertungen) Capterra: 4,7 von 5 (433+ Bewertungen)

5. Slack

Beste Software für vereinheitlichte Kommunikation

über Slack

Slack

ist eine Messaging-Plattform, die eine zentrale Anlaufstelle für Teams darstellt, um effektiver zu kommunizieren, Ideen auszutauschen und den Feedback-Prozess zu beschleunigen.

Markenmanager und Teams können benutzerdefinierte Kanäle erstellen, um Gesprächsfäden zu trennen, Nachrichten an einzelne oder mehrere Personen zu senden und Dateien in Kommentaren zu versenden. Um die Kommunikation im Team weiter zu verbessern, können Sie mit Slack an einem Huddle Call oder einer Videokonferenz teilnehmen, was bei der Arbeit aus der Ferne oder bei der Erläuterung komplexer Themen hilfreich sein kann.

Außerdem ermöglicht Slack Connect das Einladen und

mit Kunden zusammenzuarbeiten

und externen Teams in Ihrem Arbeitsbereich. All diese Funktionen und mehr erleichtern die Kommunikation von Aktualisierungen, das Sammeln von Feedback, das Delegieren von Aufgaben und die Beschleunigung des Feedback-Prozesses, insbesondere im Vergleich zur Kommunikation per E-Mail.

Slack kann auch mit anderen Business-Tools integriert werden, wie z. B

projektmanagement-Tools

wie ClickUp und CRM-Anwendungen wie Hubspot, um Teams dabei zu helfen, ihre Arbeit zu rationalisieren, Projekte zu verwalten und den Überblick über Marketingkampagnen zu behalten.

Beste Eigenschaften

Kanäle helfen Teams, den Überblick über Unterhaltungen zu behalten

Huddles und Clips ermöglichen es Teams, sich zu verbinden und effektiver zu kommunizieren

Starten Sie einen Chat mit einer oder mehreren Personen auf einmal

Verbinden Sie Slack mit anderen Arbeitstools wie ClickUp, Google Drive, Zoom, und mehr

Beschränkungen

Die Kanäle können überwältigend und ablenkend sein, wenn sie nicht richtig verwaltet werden

man kann sich in einigen Kanälen verirren, besonders wenn es viele Kanäle mit verschiedenen Teams gibt." -_

Capterra-Bewertung

Preisgestaltung

Kostenlos

Pro : $7,25/Monat

: $7,25/Monat Business+ : $12.50/Monat

: $12.50/Monat Enterprise Grid: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5 von 5 (30,841+ Bewertungen)

4.5 von 5 (30,841+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (22,811+ Bewertungen)

6. FreshBooks

Das Beste für Online-Buchhaltung und Rechnungsstellung

Über FreshBooks

FreshBooks

ist eine Fakturierungs- und Buchhaltungslösung, die Marken, Buchhaltern, Freiberuflern und Unternehmern aus verschiedenen Branchen hilft, ihre Buchhaltung zu vereinfachen.

Rationalisieren Sie Ihren Workflow und zähmen

schleichende Ausweitung des Umfangs

indem Sie die benutzerfreundlichen Abrechnungs- und Buchhaltungsfunktionen nutzen, wie z. B. die professionelle Rechnungsstellung, die es Ihnen ermöglicht, professionelle Berichte zu erstellen, Rechnungen mit eigenem Logo zu gestalten und Finanzdaten zu verfolgen. Verwenden Sie die App, um jederzeit während eines Auftragszeitraums Berichte zu erstellen und zu versenden, und stellen Sie Ihre Zahlungen auf Autopilot mit automatischer Rechnungsstellung, wiederkehrenden Zahlungen und automatischen Mahnungen.

Beste Eigenschaften

Einfaches Einrichten von wiederkehrenden Zahlungen und automatischen Zahlungserinnerungen

Verbindet sich mit über 14.000 verschiedenen Banken und Kreditkartenunternehmen

Integration mit über 100 Apps zur Rationalisierung Ihres Unternehmens und zur Vernetzung Ihrer Teams und Kunden

Vorschau der Rechnungen vor dem Versand und sofortige Benachrichtigung, wenn eine Rechnung angesehen und bezahlt wurde

Automatische Berechnung von Steuern und Verfolgung des auf Rechnungen berechneten Inventars

Beschränkungen

Das Tool kann für diejenigen, die mit der Buchhaltung nicht vertraut sind, überwältigend sein

einige Benutzer könnten die Software als komplex und überwältigend empfinden, insbesondere wenn sie mit der Rechnungsstellung und Buchhaltung nicht vertraut sind." -_

Capterra Bewertung

Preisgestaltung

Lite : $4.50/Monat für drei Monate (5 abrechenbare Kunden)

: $4.50/Monat für drei Monate (5 abrechenbare Kunden) Plus : $9/Monat für drei Monate (50 abrechenbare Kunden)

: $9/Monat für drei Monate (50 abrechenbare Kunden) Premium : $16,50/Monat für drei Monate (unbegrenzt abrechenbare Kunden)

: $16,50/Monat für drei Monate (unbegrenzt abrechenbare Kunden) Auswählen: Kundenspezifische Preise; Demo anfordern

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5 von 5 (657+ Bewertungen)

4.5 von 5 (657+ Bewertungen) Capterra: 4.5 von 5 (4,037+ Bewertungen)

7. Frontify

Beste Software für die Verwaltung von Markenwerten

über Frontify

Frontify

ist eine Marken- und Digital Asset Management-Software, die Designern, Marken, Entwicklern und Marketing-Teams ein digitales Marken-Ökosystem bietet, das mit ihrem Unternehmen skaliert.

Sie bietet einen zentralen Ort für jedes Marken-Asset und Tools für anpassung der Markenrichtlinien verbesserung der Kreativität

zusammenarbeit im Team

und die Erstellung wiederverwendbarer digitaler und gedruckter Vorlagen. Greifen Sie einfach auf digitale Richtlinien zu, bearbeiten und aktualisieren Sie sie, und erhalten Sie Zugang zu über 40 verschiedenen Inhaltselementen, mit denen Sie Ihre Richtlinien anpassen können.

Was die kreative Zusammenarbeit betrifft, so verbessert dieses Tool den Feedback-Prozess, indem es Teams ermöglicht, detaillierte Informationen und Überarbeitungen mit einem einzigen Link auszutauschen. Außerdem bietet es Markenmanagern eine optimierte Lösung für die gemeinsame Nutzung von Designvorlagen. Erstellen Sie einfach Bibliotheken mit Ihren

branding-Vorlagen

und jedem Teammitglied die Möglichkeit geben, vorab genehmigte Entwürfe selbst zu erstellen, um die Autonomie zu fördern, Engpässe zu vermeiden und den Prozess der Inhaltserstellung zu beschleunigen.

Beste Eigenschaften

Vereinfachen Sie Ihren Workflow und sortieren Sie Ihre Assets mit den speziellen Asset-Bibliotheken

Vorgefertigter Content-Block oder SDK zur Erstellung benutzerdefinierter Elemente, die den Anforderungen Ihrer Marke entsprechen

Integrieren Sie es in Ihre bevorzugten Anwendungen für Design, Kommunikation, Produktivität, Marketing, und projektverwaltung , mehr

Greifen Sie direkt von Ihrer Desktop-App aus auf Assets und Richtlinien zu

Einblicke und Analysefunktionen, um die Nutzung zu verfolgen und sicherzustellen, dass sich Ihre Investitionen in das Markenmanagement auf allen Kanälen auszahlen

Einschränkungen

Die Suchfunktion innerhalb der Plattform könnte verbessert werden

die Suchfunktion ist ein wenig klobig, da sie den gesamten Text rund um den Suchbegriff zurückgibt." -_

Capterra-Bewertung

Preisgestaltung

Essentials Kostenlos Starter : $79/Monat Team : $279/Monat

Unternehmen: Buchen Sie eine Demo für Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6 von 5 (104+ Bewertungen)

: 4.6 von 5 (104+ Bewertungen) Capterra: 4.8 von 5 (63+ Bewertungen)

8. Uberall

Das Beste für Standortmarketing-Management

über Uberall

Uberall

ist ein Tool zur Verwaltung des Standortmarketings, mit dem Nutzer ein nahtloses, hybrides Kundenerlebnis schaffen können. Es bietet eine Reihe von Tools, mit denen Marken ihre Onlinepräsenz über beliebte Suchmaschinen, Social-Media-Kanäle, Bewertungswebsites und mehr verwalten können.

Als Location-Intelligence-Software wurde es entwickelt, um die Sichtbarkeit Ihrer Marke bei der lokalen Suche zu verbessern, die Markenbindung zu erhöhen und den Umsatz zu steigern, indem alle digitalen Kanäle optimiert werden, die die Entdeckung und Kaufentscheidung beeinflussen, insbesondere auf lokaler Ebene.

Darüber hinaus bietet Uberall leistungsstarke Analysen, automatisierte Lösungen und Integrationen mit führenden Bewertungsportalen, damit Unternehmen ihre Sichtbarkeit für potenzielle Kunden erhöhen und datengestützte Entscheidungen treffen können.

Beste Eigenschaften

Überwachung in Echtzeit und automatische Veröffentlichung auf den wichtigsten Websites

Optimiert jedes Signal, um sicherzustellen, dass Ihre Marke empfohlen wird, sei es auf Google oder Google Home, Apple Maps oder Siri

Beschränkungen

Die Preisgestaltung kann teuer sein, und es gibt eine steile Lernkurve für neue Benutzer

es ist ziemlich teuer für unerfahrene und mittelmäßig erfahrene Vermarkter, und es kommt mit einer kleinen Lernkurve, um das Beste daraus zu machen, in der man sich an die Anwendung und ihre Funktionen anpassen muss." -_

Capterra Bewertung

Preisgestaltung

Get Found : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung Ausgewählt werden: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Durchstarten: Kontakt für Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4 von 5 (81+ Bewertungen)

: 4.4 von 5 (81+ Bewertungen) Capterra: 4.6 von 5 (29+ Bewertungen)

9. Zendesk

Beste Lösung für Beschwerdemanagement, Kundenservice und Vertriebs-CRM

Über Zendesk

Zendesk

ist eine Software für das Online-Reputationsmanagement, die es Marken ermöglicht, Tickets schneller zu lösen, Kundenbeschwerden kanalübergreifend zu verfolgen und das beste Kundenerlebnis zu bieten.

Zendesk's anpassbare Ticketing-Systeme , Kundenprofile und automatisierte Support-Lösungen helfen Ihnen dabei, für jeden Kunden, der Ihr Unternehmen besucht, ein konsistentes, personalisiertes Erlebnis zu schaffen, während das leistungsstarke Analysetool Ihnen ermöglicht, Kundeninteraktionen, Beschwerden usw. zu verfolgen.

Darüber hinaus können Teams mit den kollaborativen Tools von Zendesk einen reibungslosen Arbeitsablauf schaffen, der es ihnen ermöglicht, schnell auf Kundenprobleme und -anfragen zu reagieren und Informationen, Kommentare und Feedback problemlos untereinander auszutauschen. Dies trägt dazu bei, dass die am Markenmanagementprozess beteiligten Teammitglieder und Manager ihre Arbeitsabläufe verbessern und gemeinsam intelligentere Geschäftsentscheidungen treffen können.

Merkmale

Verwalten Sie Beschwerden, Anfragen und mehr und reagieren Sie auf Kunden von einem zentralen Ort aus

Verbinden Sie Zendesk mit über 1.000 vordefinierten Integrationen , einschließlich beliebter Anwendungen wie ClickUp, Slack, Dropbox, Salesforce und anderen

Nutzen Sie Side Conversations, damit Ihre internen und externen Teams innerhalb des Zendesk Agent Workspace an Tickets zusammenarbeiten können

Planen und starten Sie Zoom-Meetings mit Ihren Kunden direkt aus einem Support-Ticket mit der Zoom-Integration. Die Aufzeichnung des Meetings wird automatisch als privater Kommentar zum Ticket gepostet, damit alle wichtigen Gespräche an einem Ort stattfinden

KI-Funktionen und Flow-Builder ermöglichen Ihnen die Automatisierung von Interaktionen

Beschränkungen

Der Einrichtungsprozess könnte für andere Benutzer zu komplex sein

"Es sind viele Einstellungen erforderlich und daher dauert die Implementierung der Software länger, insbesondere das Hilfecenter." -_

Capterra-Bewertung

Preisgestaltung

Zendesk für Service Suite Team: $49/Agent/Monat, jährliche Abrechnung Suite Growth: $79/Agent/Monat, jährliche Abrechnung Suite Professional: $99/Agent/Monat, jährliche Abrechnung

Zendesk für den Vertrieb Team : $19/Benutzer/Monat, jährlich abgerechnet Wachstum : $49/Benutzer/Monat, jährlich abgerechnet Professionell : $99/Benutzer/Monat, jährlich abgerechnet



Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3 von 5 (467+ Bewertungen)

: 4.3 von 5 (467+ Bewertungen) Capterra: 4.4 von 5 (3.382+ Bewertungen)

10.

Teamarbeit

über

Teamwork-Projekte

Teamarbeit ist ein Projekt

software für die Zusammenarbeit

ideal für Marketingteams, die ihr Markenmanagement verbessern wollen. Mit Teamwork können Teams ihre Organisationsstruktur verbessern, indem sie einen zentralen Arbeitsbereich schaffen, in dem alle Projektressourcen gespeichert und von den Teammitgliedern abgerufen werden können.

Merkmale

Projekt-Chat für Echtzeit-Kommunikation

Portfolio-Ansicht für einen einfachen Überblick über alle Produkte und Dienstleistungen

Burndown-Berichte, Nutzungsberichte und Rechnungsstellung

Beschränkungen

Projektvorlagen sind in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Der integrierte Team-Chat ist eine kostenpflichtige Funktion

Teure kostenpflichtige Pläne im Vergleich zu anderen marketing-Projektmanagement-Software auf dieser Liste

Preise für Teamwork-Projekte

Teamwork Projects bietet einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne ab $10/Benutzer pro Monat

Teamwork Projects-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (990+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (700+ Bewertungen)

Markenverwaltungssoftware ist unerlässlich, um Ihre Marke auf die nächste Stufe zu heben.

Von der Verfolgung

marketing-Ziele

und die Verwaltung Ihrer Markenwerte bis hin zu Kundenservice, Analytik und

ressourcenzuweisung

es gibt eine Reihe von Instrumenten, die Ihnen helfen, Ihr Unternehmen auszubauen und eine starke Marke zu schaffen. Der Schlüssel liegt darin, die richtigen zu finden, die Ihnen helfen, die Markenkonsistenz zu wahren und Ihre Projekte schneller voranzutreiben.

Und wenn Sie nach einer App suchen, die alle Aspekte Ihrer Arbeit verwaltet, können Sie sich auf ClickUp stützen, um das Projektmanagement zu vereinfachen und Ihre Marketingteams und andere Abteilungen unter einem Dach zu verbinden. ClickUp bietet Ihnen und Ihrem Team nicht nur eine vollständig anpassbare Plattform mit Hunderten von robusten Funktionen, die Ihre Marke bei der Skalierung unterstützen, sondern lässt sich auch mit über 1.000 anderen Arbeitstools integrieren, so dass es einfacher denn je ist, Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zu bündeln und effizient zu gestalten. 😌⚡️

Wenn das alles für Sie gut klingt, dann probieren Sie es aus - der Einstieg ist kostenlos!