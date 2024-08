Marketing-Projektmanagement: Ein Leitfaden für Projektmanager’s

Marketing ist wirklich wichtig.

Es ist eine offensichtliche Aussage, aber wussten Sie, dass 72 % der Vermarkter in der Branche sagen, dass die Bedeutung des Marketings in ihren Unternehmen seit Februar 2020 gestiegen ist - was die digitale Transformation vorantreibt? Vermarkter setzen weiterhin auf qualitätsinhalte vorantreiben inmitten des ganzen Lärms.

Aber noch wichtiger ist, dass ihre Produkte/Dienstleistungen das Leben der Verbraucher positiv beeinflussen.

Das Rad der Marketinganfragen dreht sich weiter, und die Zahl der erstellung von Inhalten und Möglichkeiten für Unternehmen. Ein zerstörerisches Ergebnis dieser Zunahme ist etwas, worüber am Arbeitsplatz nicht offen (und ehrlich) genug gesprochen wird: Wir haben zu kämpfen. und zwar sehr viel. 😮‍💨

Unklare Ziele, kaputte marketing-Workflows und unangenehme Kommunikationselemente könnten vermieden werden, wenn wir eine bessere marketing-Projektmanagement-Prozess .

Unabhängig davon, ob Sie Freiberufler oder Teil einer internen Marketingabteilung sind, besteht die Möglichkeit, dass Sie überlastet und unter Druck um die Ergebnisse über eine Ziellinie zu bringen, die immer weiter entfernt ist.

In diesem Leitfaden gehen wir auf die Besonderheiten des Marketing-Projektmanagements ein und zeigen Ihnen, wie Sie die besten Systeme für Ihr Team und Ihre Mitarbeiter schaffen.

Was ist Marketing-Projektmanagement?

Marketing-Projektmanagement ist eine spezialisierte Funktion, die sich auf die Planung, Durchführung und Kontrolle von Marketinginitiativen und -kampagnen konzentriert. Es umfasst den Prozess der effektiven Koordinierung und Leitung aller marketingbezogenen Aktivitäten zur Erreichung bestimmter Ziele und Zielvorgaben innerhalb des zugewiesenen Zeit-, Budget- und Ressourcenrahmens

Für Projektmanager beinhaltet das Marketing-Projektmanagement die Überwachung des gesamten Lebenszyklus von Marketingprojekten, von der Ideenfindung und Strategieentwicklung bis hin zur Umsetzung, Überwachung und Bewertung. Zu den wichtigsten Aufgaben gehören:

Projektplanung : Festlegung des Projektumfangs, der Ziele und der zu erbringenden Leistungen in Übereinstimmung mit demmarketingstrategie in einem detaillierten Projektplan *Ressourcenmanagement: Einsatz der richtigen Marketing-Talente, -Tools und -Technologien, um das Projekt erfolgreich durchzuführen. Dazu gehört die Koordination mit verschiedenen Teams, wie Kreativ-, Inhalts-, Design- und Digitalmarketing

: Festlegung des Projektumfangs, der Ziele und der zu erbringenden Leistungen in Übereinstimmung mit demmarketingstrategie in einem detaillierten Projektplan *Ressourcenmanagement: Einsatz der richtigen Marketing-Talente, -Tools und -Technologien, um das Projekt erfolgreich durchzuführen. Dazu gehört die Koordination mit verschiedenen Teams, wie Kreativ-, Inhalts-, Design- und Digitalmarketing Budgetkontrolle : Verwaltung desprojektbudget und Ausgaben zur Maximierung der Investitionsrendite bei gleichzeitiger Einhaltung finanzieller Beschränkungen

: Verwaltung desprojektbudget und Ausgaben zur Maximierung der Investitionsrendite bei gleichzeitiger Einhaltung finanzieller Beschränkungen Funktionsübergreifende Zusammenarbeit : Erleichterung der Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Marketingteams und anderen Abteilungen, um eine nahtlose Integration und Ausrichtung auf die übergeordneten Unternehmensziele zu gewährleisten

: Erleichterung der Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Marketingteams und anderen Abteilungen, um eine nahtlose Integration und Ausrichtung auf die übergeordneten Unternehmensziele zu gewährleisten Risikomanagement : Identifizierung potenzieller Risiken und Entwicklungnotfallpläne um ihre Auswirkungen auf den Projektfortschritt und die Projektergebnisse abzuschwächen

: Identifizierung potenzieller Risiken und Entwicklungnotfallpläne um ihre Auswirkungen auf den Projektfortschritt und die Projektergebnisse abzuschwächen Pünktliche Ausführung : Überwachung des Projektfortschritts, Erkennung potenzieller Engpässe und proaktives Angehen von Problemen, um die rechtzeitige Durchführung von Marketingkampagnen zu gewährleisten

: Überwachung des Projektfortschritts, Erkennung potenzieller Engpässe und proaktives Angehen von Problemen, um die rechtzeitige Durchführung von Marketingkampagnen zu gewährleisten Qualitätssicherung : Umsetzung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Qualität und Effektivität von Marketingaktivitäten, um sicherzustellen, dass sie den vordefinierten Standards und Zielen entsprechen

: Umsetzung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Qualität und Effektivität von Marketingaktivitäten, um sicherzustellen, dass sie den vordefinierten Standards und Zielen entsprechen Leistungsmessung: Definition der relevantenleistungskennzahlen (KPIs) zur Bewertung des Erfolgs von Marketingprojekten. Analyse von Marketingdaten und Bereitstellung von Erkenntnissen zur Verbesserung künftiger MarketingmaßnahmenManagement von Interessengruppen: Bevor Sie den erstbesten Grafikdesigner mit Aufgaben betrauen, sollten Sie genau wissen, welche Aufgabe Sie lösen wollen, wie Sie das Ziel erreichen wollen und welche Zielgruppe Sie ansprechen wollen Das Budget der Kampagne?

Wir gehen einen Schritt nach dem anderen vor! Hier erfahren Sie, wie Sie gesunde und erfolgreiche Marketingprojekte planen. ✨

Organisieren Sie aktuelle und zukünftige Projekte in einer ClickUp-Liste, um volle Transparenz über alle laufenden Arbeiten zu erhalten

Schritt 1: Skizzieren Sie Ergebnisse, benötigte Ressourcen, Zeitpläne, Budgets, KPIs (Key Performance Indicators)

Hier ist das Szenario: Sie sind ein Marketing projektleiter mit der Leitung einer Kampagne zur Steigerung der Markenbekanntheit beauftragt. Ihr projektumfang würde umfassen:

Projektziele : Erzielung einer 30-prozentigen Steigerung der Markenlift-Kennzahlen (KPIs)

: Erzielung einer 30-prozentigen Steigerung der Markenlift-Kennzahlen (KPIs) Projektleistungen : 15 Lehrvideos über das Produkt, jeweils 30 Sekunden bis eine Minute lang, die auf Instagram verbreitet werden und den Traffic auf die Landing Pages des Produkts lenken

: 15 Lehrvideos über das Produkt, jeweils 30 Sekunden bis eine Minute lang, die auf Instagram verbreitet werden und den Traffic auf die Landing Pages des Produkts lenken Projekt Ressourcen : Content-, Kreativ- und Social-Teams; Marketing-Projektmanagement-Software

: Content-, Kreativ- und Social-Teams; Marketing-Projektmanagement-Software Zeitplan des Projekts: Endgültige Entwürfe müssen bis zum 1. Oktober vorliegen, Start der Kampagne am 8. Oktober

Projektbudget: 10.000 $ (für Videosoftware, eventuell benötigte Auftragnehmer)

Sprechen Sie mit interessengruppen oder Partner, die an dem Projekt arbeiten, um Beiträge und wichtige Informationen zu sammeln, die für die Durchführung einer Aufgabe erforderlich sind. Warten Sie nicht, bis Ihre Grafikdesigner die Assets übergeben haben, um etwas Neues zu erwähnen!

Als Marketing-Projektmanager kann man nicht erwarten, dass man aus dem Stegreif weiß, wie lange die einzelnen Teammitglieder für die Ausführung ihrer Aufgaben benötigen. Erkundigen Sie sich nach dem voraussichtlichen Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erledigung der Arbeit. Sie werden Probleme oder Konflikte ansprechen, die sich auf den Zeitplan auswirken könnten, was für die Verwaltung von Projekten sehr wertvoll ist.

Schritt 3: Forschung einbeziehen

Die Forschung ist der Kern eines jeden Marketingprojekts. Gibt es bereits Untersuchungen, die für dieses Projekt von Bedeutung sein könnten? Wird die sozialteam irgendwelche Aufgaben benötigen um neue Forschungsarbeiten durchzuführen? In Anlehnung an das Beispiel des Projektumfangs, das wir oben verwendet haben, ist dies eine notwendige Information für produktive Projektgespräche.

Eine Sekunde - wenn Sie Hilfe beim Organisieren Ihrer projektpläne oder Aufgabenlisten benötigen, finden Sie im ClickUp's Vorlagen-Center Vorlagen für kampagnen-Tracking, budgets, listen der zu liefernden Produkte und mehr!

Schritt 4: Zusammenstellung von Aufgaben und Meilensteinen

Zu diesem Zeitpunkt verfügen Sie über den Projektumfang, den Input der Interessengruppen und die Recherche. Jetzt ist es an der Zeit, die Aufgaben mithilfe Ihres marketing-Projektmanagement-Software .

Erinnern Sie sich an die Zeitschätzungen, die Sie zuvor gesammelt haben? Fügen Sie diese unbedingt in die Aufgaben ein, damit die Teammitglieder ihr tägliches Arbeitspensum sehen und sich anpassen können, wenn sie zu viel zugewiesen bekommen haben. Ihre Arbeitswoche sollte sowohl überschaubar als auch realistisch sein.

Verwenden Sie ein einfaches Gantt-Diagramm, um Meilensteine zu verfolgen und Marketingprojekte pünktlich abzuschließen

Schritt 5: Bereiten Sie das Team vor

Es ist wichtig, dass ein Kickoff-Meeting abzuhalten um Fragen oder Bedenken direkt von den Teams zu hören, nachdem sie die Gelegenheit hatten, ihre Aufgaben zu bewerten. Es ist auch eine gute Gelegenheit, Belastungen zu beseitigen, die das Team vielleicht schon jetzt spürt.

Schicken Sie nach der Sitzung eine Zusammenfassung der wichtigsten Diskussionspunkte und Erkenntnisse. Wenn Teammitglieder Aufgaben haben, weisen Sie diese sofort zu, damit nichts unter den Tisch fällt.

Sehen Sie sich an, wie Toyin Olasenhinde, ein Produktmanager, die Funktion für zugewiesene Kommentare in ClickUp nutzt, wenn Aktionspunkte nicht eine ganze Aufgabe rechtfertigen!

Schritt 6: Führen Sie Team-Check-Ins und Überprüfungen durch

Planen Sie Kontrollbesprechungen und Überprüfungen auf der marketing-Kalender . Als Marketing-Projektmanager sollten Sie sich über den Zustand des Teams und des Projekts im Klaren sein. Die Häufigkeit der Check-Ins und Reviews hängt von der projektzeitplan und Teamkapazität.

Sie leiten ein virtuelles Team? Lernen Sie sieben Wege kennen, um Ihre Kommunikationsstrategie für virtuelle Teams zu verbessern!

Schritt 7: Verfolgen Sie den Fortschritt mit einem Projekt-Dashboard

Dashboards werden von Interessengruppen, Kunden und dem Projektteam zur Überwachung des Fortschritts verwendet. Stakeholder und Kunden benötigen einen Überblick auf höchster Ebene, während das Projektteam detaillierte Dashboards benötigt, die einzelne Arbeitsabschnitte aufschlüsseln.

Wenn Ihre Marketing-Projektmanagement-Software über eine Dashboard-Funktion verfügt, nutzen Sie das Tool, um verschiedene Versionen eines Projekt-Dashboards für jede Zielgruppe zu erstellen. Anstatt sich für Aktualisierungen direkt an Sie zu wenden, sehen sie sich zuerst das Projekt-Dashboard an!

Erfahren Sie, wie man leistungsfähige Dashboards in ClickUp erstellt mit einer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung!

Überwachen Sie alle Datenpunkte Ihrer Marketingkampagnen in einer anpassbaren ClickUp-Liste

Schritt 8: Schließen Sie den digitalen Papierkram im Projektmanagement-Tool ab

Läuten Sie die Glocke! Sie und Ihr Team haben die projektziele es ist also an der Zeit, alle zu informieren und das Endprodukt zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass die endgültigen Ergebnisse in eine virtuelle Schleife eingewickelt, verbleibende Dateien archiviert oder gelöscht und alle offenen Aufgaben im Projektmanagement-Tool abgeschlossen werden.

Schritt 9: Reflektieren Sie die Projektreise als Team

Dieser Schritt wird oft übersehen, weil eine neue marketing-Kampagne oder die Teams haben eine Pause eingelegt, um sich zu erholen und neue Kräfte zu sammeln. Die sofortige Reflexion über die Erfolge und Ungenauigkeiten eines Projekts ist eine großartige Lernmöglichkeit für Marketing-Projektmanager, um Prozesse für zukünftige Marketing-Projekte zu verbessern.

Wenn sich Ihre Teammitglieder nicht wohl dabei fühlen, das Projekt in einem Telefonat zu reflektieren (oder wenn einfach nicht genug Zeit zur Verfügung steht), ist die einfachste Möglichkeit, diese Daten zu sammeln, ein digitales Formular zu versenden.

Hier sind einige Fragen, die Sie bei der Gestaltung Ihres Formulars berücksichtigen sollten:

Wenn Sie einen Teil des Prozesses ändern könnten, welcher wäre es?

hat unsere Marketinganalyse die Komponenten identifiziert, die wir zu Beginn erstellen mussten?

ist unser Projektmanagement-Tool für Ihre Produktivität hilfreich oder hinderlich?

was war das einzige frustrierende Ereignis?

wurden Ihnen die Informationen und Ressourcen zur Verfügung gestellt, um Ihre Aufgaben zu erfüllen?

was war der befriedigendste Teil des Projekts?

haben die Check-Ins und Überprüfungen Ihren Arbeitsablauf beeinträchtigt oder gefördert?

sind Sie stolz auf Ihre fertigen Ergebnisse?

Durchführen einer post-Mortem-Sitzung zur Reflexion über den Projektlebenszyklus

Wie moderne Marketing-Teams Projektmanagement-Software nutzen

Jedes Marketingteam hat ein anderes Ziel, eine andere Rolle und einen anderen strategischen Wert innerhalb des Gesamtunternehmens.

Bevor Sie eine Anfrage für eine Marketingkampagne stellen, sollten Sie herausfinden, welche Informationen, Ressourcen und Projektwerkzeuge jedes Marketingteam benötigt, um erfolgreich zu sein. Fügen Sie eine gute Kommunikation, eine schnelle Entscheidungsfindung und klar definierte Ziele hinzu... und Sie haben es geschafft! 🌟

Suchmaschinen-Optimierung SEO-Fachleute setzen konsequent Strategien um und erleichtern die

SEO-Arbeitsabläufe um Leistungen zu erbringen. Backlinkaufbau, Steigerung des organischen Traffics und Keyword-Recherche-Aufgaben auf den Dateneinblicken klingen wie ein Rezept für Überforderung. Sie verwenden interaktive Dashboards mit Echtzeitdaten. Konsistente und automatisierte Berichte bewahren ihre Zeit. Das Ergebnis ist, dass sie sich auf die Priorisierung von Ranking-Verbesserungen konzentrieren können!

Design

Grafikdesigner werden von internen Abteilungen gebeten, ihr Fachwissen (und manchmal auch ihren Segen) zur Verfügung zu stellen, um das Design und das Messaging eines Assets zu verbessern. Eine einfache, aber wirkungsvolle Projektmanagementfunktion, die Zeit und Platz im Posteingang spart, ist ein digitales Anfrageformular.

Digitale Anfrageformulare machen das Rätselraten und das Hin und Her zwischen dem Grafikdesigner und dem Anfragenden überflüssig. Indem sie die richtigen Fragen stellen und einen Kontext zu einer Anfrage verlangen, können Grafikdesigner ihre Zeit und Energie auf die eigentliche Arbeit konzentrieren.

Rationalisieren Sie interne Anfragen, um genau die Informationen zu sammeln, die für den Start von Marketingkampagnen benötigt werden

Redaktion und Content Marketing

Content-Profis sind in jeder Marketing-Rolle mittendrin. Sie sind oft zufällige Projektmanager" bei gleichzeitigen Kampagnen und einmaligen Anfragen. Ein typischer Fall, in dem sie sich wiederfinden, ist, dass sie viel Zeit für administrative Aufgaben aufwenden.

Sehen Sie, wie das Content-Team von ClickUp derzeitige manuelle Prozesse automatisiert, um die Produktivität zu maximieren.

Must-Have ClickUp-Funktionen für jeden Marketing-Organisationstyp ClickUp ist eine kostenlose Projektmanagement-Lösung die es jedem Team ermöglicht, Projekte zu verwalten, intelligenter zusammenzuarbeiten und die gesamte Arbeit in einem einzigen Tool zusammenzufassen. Ganz gleich, ob Sie neu im Bereich der Projektmanagement-Apps sind oder ein absoluter Power-User, die Anpassungsmöglichkeiten von ClickUp sind für jede Teamgröße geeignet - ob im Büro oder unterwegs - und sorgen für die beste Produktivität Ihres Lebens.

Wir verstehen (und lieben!), dass Ihr Team unterschiedliche Fähigkeiten, Persönlichkeiten und Arbeitsabläufe hat. In ClickUp kann jedes Teammitglied seine Ansichten und Aufgaben nach Bedarf anpassen und gleichzeitig auf dieselben Projektziele hinarbeiten wie alle anderen.

Hier sind die ClickUp-Funktionen für jede Art von Marketingorganisation:

Team-Kollaborationsfunktionen für eine Marketing-Agentur

Gast-Rechte für die Zusammenarbeit mit Ihren Auftragnehmern und externen Kunden

Marketing-Projektvorlagen imClickUp Vorlagen-Center zur Vereinfachung von Arbeitsabläufen

E-Mail in ClickUp zum Umschalten zwischen dem Senden eines Kommentars an interne Teammitglieder und dem Senden einer E-Mail an Personen außerhalb Ihres Arbeitsbereichs

Kommunizieren Sie innerhalb einer ClickUp-Aufgabe und vermeiden Sie, dass Dinge in Ihrem Posteingang verloren gehen

Aufgabenmanagement-Funktionen für ein internes Marketing-Team

ClickUp Ansichten um Projekte und Aufgaben zu betrachten,teilaufgabenund ihre einzigartigen Merkmale auf sinnvolle Weise zu betrachten

ClickUp Dashboards zur Ansicht von Daten und Aktivitäten nebenClickUp-Ziele für alle Teams

Zeitschätzungen und Zeiterfassung fürressourcenzuweisung und Rechnungsstellung

Erstellen Sie Stundenzettel und überwachen Sie die erfasste Zeit für alle Ihre Marketingprojekte in ClickUp

Zeitmanagement-Funktionen für Freiberufler und Solopreneure

ClickUp-Automatisierungen füronboarding von Kunden und Teamszuweisung von Aufgaben, Statusaktualisierung und mehr

Zeiterfassung in ClickUp um die für bestimmte Aufgaben aufgewendete Zeit zu kategorisieren und abrechenbare Stunden zu erfassen

ClickUp Wiederkehrende Aufgaben zum Festlegen von wiederkehrenden Zeitplänen und Verwaltungsaufgaben

Wiederkehrende Zeitpläne für Ihre Aufgaben in ClickUp festlegen

Optimieren Sie Ihre Marketingbemühungen mit ClickUp

"Job-Burnout ist eine besondere Art von arbeitsbedingtem Stress - ein Zustand körperlicher oder emotionaler Erschöpfung, der auch ein Gefühl der verminderten Leistungsfähigkeit und des Verlusts der persönlichen Identität mit sich bringt", heißt es in der Mayo-Klinik .

Was wäre, wenn wir erkennen würden, dass wir unsere Kampagnen und Produkteinführungen durchführen könnten, ohne die Gesundheit unseres Teams zu gefährden? Der Wandel beginnt damit, dass wir unser Marketing-Projektmanagementsystem klarmachen. 💎

Ehrlich gesagt, wir verstehen, dass es Ihnen an Zeit mangelt (und vielleicht sogar an der Bereitschaft der Führungsebene), sich die Arbeit zu machen und den Projektmanagementprozess Ihres Teams zu verbessern. Wenn Sie sich selbst und Ihrem Team gegenüber verantwortlich fühlen, die Dinge zu verbessern, sind Sie nicht allein!

Deshalb hat ClickUp kostenlos, 24/7-Support per E-Mail, Telefon und Online-Chat um Ihnen bei der Organisation Ihres Arbeitsbereichs zu helfen und Ihr Team auf Erfolgskurs zu bringen. Erste Schritte in ClickUp und schon bald haben Sie Stand-ups, die der Höhepunkt des Tages für alle sein werden! ☀️