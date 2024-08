Wie Sie bei Ihrem Projekt Kickoff Meeting einen guten Eindruck hinterlassen

Stellen Sie sich vor, Sie besuchen die dritte client Meeting nur um festzustellen, dass das Projekt überhaupt nicht so ist, wie Sie es sich vorgestellt haben.

Es ist schwer, sich davon zu erholen... vor allem, wenn Ihre Agentur für ihre Liebe zum Detail bekannt ist!

Sie können diese peinliche (und möglicherweise karrieregefährdende) Situation mit einem Projekt Kickoff Meeting vermeiden. Dieses erste Treffen ist eine Gelegenheit für alle Beteiligten, sich zu Beginn des Projekts auf dieselbe Seite zu stellen.

Machen Sie Ihre Client Projekte erfolgreich, indem Sie sich in diesem Leitfaden über die Grundlagen von Kickoff Meetings informieren. Wir zeigen Ihnen, was ein Projekt Kickoff Meeting ist, wie man es durchführt und welche Ressourcen Sie für den Anfang nutzen können.

sind Sie bereit? Lassen Sie uns mit diesem Meeting-Leitfaden beginnen (Wortspiel beabsichtigt)!_

Was ist ein Projekt Kickoff Meeting?

Ein Projekt-Kickoff-Meeting ist ein Client Meeting, das zu Beginn eines jeden neuen Projekts stattfindet. In der phase des Projektmanagements der Kickoff findet nach der Planungsphase statt und signalisiert den Beginn der Ausführungsphase.

Ziel dieses Meetings ist es, alle Mitglieder des Agenturteams und den Client auf die entscheidenden Details des Projekts einzustimmen. Dazu gehören vor allem:

Plan für das Projekt : Eine Beschreibung des Projekts, in der beschrieben wird, was und wie es ausgeführt werden muss

Ziel des Projekts : Was soll mit dem Projekt erreicht werden, das Ihrem Client zum Erfolg verhilft?

Deliverables : Das Element oder eine Sammlung von Elementen, die Ihre Agentur erstellen und liefern muss

: Das Element oder eine Sammlung von Elementen, die Ihre Agentur erstellen und liefern muss Zeitleiste : Der Zeitplan für das Projekt, in dem Sie Ihrem Client die Ergebnisse vorlegen werden

Ressourcen : Wie Sie die Mitglieder Ihres Teams und die tools dem Projekt zuordnen werden

Bei einem kleinen Projekt reicht wahrscheinlich ein einziges Kickoff-Meeting aus. Bei einem großen Projekt mit mehreren Phasen findet jedoch in der Regel zu Beginn jeder Phase ein Kickoff-Meeting statt.

Bei einem langfristigen, fortlaufenden Projekt können auch mehrere Kickoffs erforderlich sein, um die Mitglieder des Teams auf die vom Client vorgegebenen neuen Richtungen einzustellen.

Wer nimmt an einem Kickoff Meeting für ein Projekt teil?

Jeder, der an dem Projekt beteiligt ist - einschließlich der Mitglieder Ihres Teams und der Kontaktperson(en) bei Ihrem Client - muss an der Auftaktveranstaltung teilnehmen. Dazu gehören in der Regel:

Projektleiter : Die Person, die das Projekt koordiniert und leitet

Teamleiter : Die Personen, die die am Projekt beteiligten Teams leiten werden

: Die Personen, die die am Projekt beteiligten Teams leiten werden Mitglieder des Teams für das Projekt : Die Personen in Ihrer Agentur, die an der Produktion und Bearbeitung der Ergebnisse arbeiten werden

: Die Personen in Ihrer Agentur, die an der Produktion und Bearbeitung der Ergebnisse arbeiten werden Auftraggeber und Projektsponsoren: Die Ansprechpartner, die das Unternehmen vertreten, dassein Projekt ausgelagert hat an Ihre Agentur

Laden Sie außerdem alle anderen projektbeteiligte wie z. B. die einzelnen Auftragnehmer und die Ansprechpartner bei den Partneragenturen.

Ist ein Meeting zum Start des Projekts erforderlich?

Auf jeden Fall! In einem Kickoff Meeting stimmen sich Ihre Agentur und der Client über alle Aspekte des Projekts ab und stellen sich auf folgende Punkte ein erfolg des Projekts .

Sie könnten alle Projektdetails in einem zentralen Dokument für die Mitglieder Ihres Teams und den Client freigeben und das Projekt abschließen. Aber das würde möglicherweise bestimmte Details für Interpretationen offen lassen und wichtige Fragen unbeantwortet lassen.

Das Ergebnis? Fehlkommunikation und internes Chaos - was letztendlich zum Scheitern des Projekts führt!

Pulse in ClickUp ermöglicht es Ihnen, Ihr gesamtes Team auf einen Blick zu sehen, so dass Sie sehen können, wer online ist und woran er/sie gerade arbeitet

Ein Kickoff Meeting minimiert Missverständnisse, indem es allen Beteiligten ermöglicht, in Echtzeit über das Projekt zu diskutieren. Es ist eine Gelegenheit, die Erwartungen an das Projekt einzustellen - was wann und wie geliefert werden soll.

Dieses produktive Hin und Her trägt dazu bei, alle Beteiligten auf die gleiche Seite zu bringen und gemeinsame Probleme zu vermeiden herausforderungen des Projektmanagements die später auftreten können.

Wie man ein reibungsloses Projekt Kickoff Meeting durchführt

Es hängt viel davon ab, wie effektiv Ihr Kickoff Meeting ist, also sorgen Sie dafür, dass es mit sorgfältiger Planung und soliden meeting-Management-Software .

Zum Glück für Sie haben wir eine Liste mit Schritten zusammengestellt, die Sie unternehmen können, um ein Meeting zum Projektstart so reibungslos wie möglich zu gestalten!

Schritt 1: Bringen Sie sich in Stellung, bevor Sie Ihre Stakeholder versammeln

Vorbereitung ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Projektstart.

Bevor Sie die Einladung verschicken, bereiten Sie sich mit diesen vier Schritten auf Ihr ideales Kickoff Meeting vor:

Erstellen Sie eine Liste mit Einladungen: Bestimmen Sie die Personen aus Ihrer Agentur, die Clients und alle anderen wichtigen Stakeholder, die an dem Meeting teilnehmen sollen. Besorgen Sie sich deren E-Mail-Adressen, falls Sie diese noch nicht haben, und stellen Sie sicher, dass die Personen Zugang zu den erforderlichen Dokumenten haben. Sammeln Sie wichtige Informationen: Arbeiten Sie mit dem Client und anderen Stakeholdern zusammen, um alle bekannten Details des Projekts - Zweck, Projektumfang, erwartete Projektergebnisse und Managementplan - in einem Dokument zusammenzufassen projekt-Charta . Auf diese Weise müssen Sie während des Meetings nicht die Registerkarten wechseln. Bestimmen Sie einen Protokollführer: Vergessen Sie nicht, jemandem die Verantwortung für die Aufzeichnung zu übertragenmeeting-Notizen in Ihrem Team. Verwendung vonNotepad in ClickUp hilft ihnen bei der Aufnahme vonmeeting-Protokolle. Es erlaubt ihnen sogarihre Notizen in Aufgaben zu verwandeln! Erstelle eine tagesordnung des Kickoff Meetings: Erstellen Sie eine Liste mit allen Gesprächsthemen und planen Sie für jedes Thema ausreichend Zeit ein.

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und slash-Befehle um effizienter zu arbeiten

psst..._Sie können professionelle Meeting-Agenden leicht erstellen mit Dokumente in ClickUp mit diesen Features:

Vorlage: Sparen Sie Zeit, indem Sie eine unserer professionellenvorlagen für den Start eines Projekts um Ihre Meeting-Agenda zu erstellen

Sparen Sie Zeit, indem Sie eine unserer professionellenvorlagen für den Start eines Projekts um Ihre Meeting-Agenda zu erstellen Umfangreiche Optionen zur Bearbeitung von Text : Bringen Sie mehr Klarheit in Ihre Agenda und reduzieren Sie Missverständnisse, indem Sie Ihre Texte formatieren. Passen Sie die Größe der Schriftart an (klein, normal, groß), fügen Sie Überschriften hinzu, verwenden Sie verschiedene Farben für die Schrift, heben Sie wichtige Details hervor und vieles mehr!

: Bringen Sie mehr Klarheit in Ihre Agenda und reduzieren Sie Missverständnisse, indem Sie Ihre Texte formatieren. Passen Sie die Größe der Schriftart an (klein, normal, groß), fügen Sie Überschriften hinzu, verwenden Sie verschiedene Farben für die Schrift, heben Sie wichtige Details hervor und vieles mehr! Verschachtelte Seiten : Verschachteln Sie mehrere Seiten (z. B. die Projektcharta) innerhalb des übergeordneten Dokuments, um alles an einem Ort zu halten

: Verschachteln Sie mehrere Seiten (z. B. die Projektcharta) innerhalb des übergeordneten Dokuments, um alles an einem Ort zu halten Eingebettete Ansicht: Binden Sie interaktive Links wie YouTube-Videos, Google Tabellen und mehr von anderen Plattformen in Ihre Dokumente ein

Wenn Sie fertig sind, können Sie die Agenda direkt freigeben oder sie mit der Funktion "Anhang" an eine E-Mail anhängen E-Mail-ClickApp um sie an die Teilnehmer zu senden.

Schritt 2: Einführung in die Thematik

Sie haben alle notwendigen Vorbereitungen erledigt. Jetzt geht es ans Eingemachte und das Meeting kann beginnen!

Machen Sie den Anfang, indem Sie Ihrem Client (und ggf. seinen Sponsoren) die Gruppe vorstellen - zusammen mit einem kurzen Überblick über die Aufgaben, für die sie verantwortlich sein werden. Ihr Client hat auch die Möglichkeit, sich dem Rest Ihres Teams vorzustellen und seinen Anteil am Projekt zu erklären.

Erwägen Sie, eine Frage zur Auflockerung einzubauen, um die Angst vor dem Meeting von vornherein abzubauen und dafür zu sorgen, dass sich alle Teilnehmer wohl fühlen. Diese unterhaltsame Frage wird Ihrem Team auch helfen, ein gutes Verhältnis zum Client aufzubauen.

Schritt 3: Erläutern Sie das Warum des Projekts

Eine Reise ohne klares Ziel ist ein Rezept für ein Desaster. Deshalb ist der nächste Schritt, sich Klarheit darüber zu verschaffen, warum der Client Zeit und Ressourcen in dieses Projekt investiert.

Bitten Sie Ihren Client, seine wichtigsten Ziele für das Projekt freizugeben - ein wesentlicher Bestandteil Ihrer projektumfang . Sie sollten ausdrücklich freigeben, was damit erreicht werden soll und wie es ihnen helfen wird, die Sache voranzubringen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards in ClickUp, um einen Überblick über Ihre gesamte Arbeit zu erhalten

Fordern Sie Ihr Team auf, so konkret wie möglich zu werden, indem Sie auch die KPIs oder Benchmarks für das Geschäft freigeben, die Ihnen helfen, den Erfolg zu definieren. Das Letzte, was Ihr Team braucht, sind vage Ziele, die auf verschiedene Weise interpretiert werden können.

Ein gut definiertes Ziel für ein E-Mail-Marketing-Projekt könnte beispielsweise darin bestehen, die Konversionen bis zum Ende des ersten Quartals um 5 % zu steigern.

Das klingt nach einem ehrgeizigen Ziel. Aber eines, das klar (Steigerung der Konversionen) und sehr spezifisch ist (um 5 % vor Q2)!

Notiz: Sie brauchen eine effektive Methode, um Ihre Ziele später aufzuzeichnen und nachzuverfolgen. Schmeißen Sie Ihre Tabellenkalkulationen weg und geben Sie die Daten einfach in ClickUp ein projektmanagement-Software macht die Nachverfolgung des Fortschritts und das Erreichen von Einzelzielen nach Beginn des Projekts besonders einfach.

Wie können Sie das also zu erledigen? Mit ClickUp Ziele !

Sie können Ziele erstellen, die verschiedene Einzelziele enthalten, wie z.B.:

Nummern : Numerische Werte wie prozentuale Steigerungen

: Numerische Werte wie prozentuale Steigerungen Währung : monetäre Einzelziele wie z.B. eine Gewinnsteigerung

: monetäre Einzelziele wie z.B. eine Gewinnsteigerung Wahr/Falsch: erledigt oder nicht erledigt, ja oder nein

Wenn Sie Ihre Einzelziele abschließen, aktualisiert ClickUp automatisch Ihren Fortschritt in Prozent. Auf diese Weise sehen Sie, wie nahe Sie Ihrem Ziel sind.

Überwachen Sie Ihre prozentuale Zielerreichung mit dem Fortschritt Ihrer fertiggestellten Einzelziele in ClickUp goals

Schritt 4: Sprechen Sie über die erwarteten Ergebnisse

Inzwischen haben alle Beteiligten verstanden, worum es bei dem Projekt geht und welche Ziele damit erreicht werden sollen. Der nächste Schritt besteht darin, klar zu definieren, was Ihre Agentur erstellen und Ihrem Client liefern wird, um ihm zum Erfolg zu verhelfen.

Alle Leistungen sollten mit dem Zweck des Projekts verknüpft sein. Wenn Sie diese Verbindung nicht herstellen können, fällt die Aufgabe wahrscheinlich nicht in den Rahmen des Projekts und sollte nicht in Betracht gezogen werden.

Beschreiben Sie die zu erbringenden Leistungen klar und holen Sie für jede Aufgabe die ausdrückliche Zustimmung des Kunden ein. Um auf unser obiges Beispiel des E-Mail-Marketings zurückzukommen, könnten einige mögliche Ergebnisse sein:

Eine abschließende Aufschlüsselung der Kampagne mit Reihenfolge und Häufigkeit der E-Mails

Diewerbliche Inhalte der mit den E-Mails freigegeben wird

Berichte über die Kampagnenleistung

Die Beschreibung der zu erbringenden Leistungen hilft Ihrer Agentur, Folgendes zu vermeiden zu viele Dienstleistungen zu erbringen ihre Kunden ohne zusätzlichen Gewinn. Außerdem erhält Ihr Team dadurch Klarheit darüber, was es zu erledigen hat, um erfolgreich zu sein.

denken Sie daran: Es ist besser, die Erwartungen jetzt einzustellen, als sie später zu verwalten!

Schritt 5: Weisen Sie Ihren Team-Mitgliedern Rollen zu

Alle Teilnehmer haben ein gutes Verständnis für das Projekt. Jetzt ist es an der Zeit, zu klären, wer was zu erledigen hat.

Mit anderen Worten, es ist an der Zeit, den Mitgliedern des Projektteams Rollen und Schlüsselaufgaben zuzuweisen.

Möglicherweise kennen einige oder alle Mitarbeiter Ihrer Agentur ihre Aufgaben bereits zu diesem Zeitpunkt. Aber wenn Sie sie beim Kickoff-Meeting des Projekts hervorheben, werden alle - der Client, seine Sponsoren und Ihr Team - verstehen, wer wofür verantwortlich ist, und ihre Abfragen an die Personen weiterleiten, die sie beantworten können.

Schritt 6: Definieren Sie die Zeitleiste und Meilensteine des Projekts

Sie haben das Warum (Zweck/Ziel), Was (Ergebnisse) und Wer (Rollen) für Ihr Projekt festgelegt. Vervollständigen Sie das Bild, indem Sie auch das Wann - also die zeitleiste für das Projekt .

Teilen Sie mit, wie Sie planen, die Karte freizugeben ergebnisse des Projekts auf einer Zeitleiste mit klaren Fristen und holen Sie die Zustimmung Ihres Clients ein.

Hier haben Sie die Chance, unrealistische Terminwünsche des Clients abzuwehren. Erläutern Sie Ihre internen Verfahren und stützen Sie sich auf Branchen-Benchmarks für Durchlaufzeiten, um den Kunden aufzuklären.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die kritischen meilensteine des Projekts auch. Auf diese Weise wissen alle Beteiligten, wie sie den Fortschritt des Projekts während der Ausführungsphase messen werden.

Apropos Meilensteine: Sie können sie einstellen und nachverfolgen in ClickUp's Gantt Diagramm . Es ist ein einfach zu lesendes Diagramm, um Dinge wie Zu erledigen:

Beziehungen zwischen Aufgaben und Meilenstein-Aufgaben in der Gantt-Ansicht in ClickUp anzeigen

Die Ansicht "Zeitleiste" ist eine weitere Möglichkeit, die Zeitleiste Ihres Projekts zu visualisieren. Betrachten Sie sie als eine Gantt Diagramm , nur in einem linearen Format.

Sie können die Zeitleiste mit Hilfe der Drag-and-Drop-Funktion schnell erstellen und neu anordnen. Lesen Sie unser Gantt Diagramm vs. Zeitleiste vergleich, um zu sehen, wie sie sich unterscheiden.

Ziehen und Ablegen von Aufgaben in die Ansicht des ClickUp Kalenders

Außerdem können Sie jederzeit Fälligkeitsdaten für Aufgaben einstellen, damit die Mitarbeiter wissen, wann sie ihre Arbeit abschließen sollten. Für wichtige Ereignisse in Ihrer Zeitleiste können Sie erinnerungen .

Sie können sie sogar an andere delegieren, damit diese ein wichtiges Element nicht vergessen.

Schritt 7: Vereinbaren Sie mit Ihrem Client einen Plan für Kommunikation und Berichterstellung

Ihr Client möchte wissen, wie Ihre Agentur ihn über den Fortschritt und die Leistung des Projekts auf dem Laufenden halten wird. Es ist wichtig, dies jetzt oder in der Zukunft zu klären onboarding-Prozess für den Client . Dies beinhaltet die Beantwortung von Fragen wie:

In welchen Abständen wird der Client über die Fortschritte informiert? Wird dies wöchentlich, zweimal im Monat oder einmal im Monat erledigt?

Wo wird die Kommunikation stattfinden? Ist Ihr Client bereit, einer Plattform beizutreten, die Ihre Agentur nutzt?

Wer wird der Ansprechpartner für Ihre Agentur sein? Was ist mit dem Client?

Vereinbaren Sie einen Plan, der für Ihr Team und Ihren Kunden am besten funktioniert. Mit ClickUp können Sie die Ansicht des Kalenders um regelmäßige Meetings zu planen. Teams aus der Ferne können unser Zoom-Integration zur bequemen Teilnahme an Meetings aus der Aufgabe heraus.

Schauen Sie sich diese an *client onboarding tools* !

Sie haben nicht immer Zeit für synchrone Meetings? Kein Problem!

Teilen Sie Ihre design-Briefing öffentlich oder privat über einen einfachen Link in ClickUp Docs

Mit Öffentliches Freigeben können Sie alle Ansichten, einschließlich Kalender, Gantt und Liste als schreibgeschützt mit einem einfachen Link oder eingebetteten Code. Sie können jedoch jederzeit die Zugriffsrechte so ändern, dass auch andere Personen die Seite bearbeiten können.

Auf diese Weise können Sie, auch wenn Sie kein Meeting abhalten können, projekt-Updates sind weiterhin für alle sichtbar.

Schritt 8: Die Fragen und Antworten beginnen

Lassen Sie etwas Platz für Fragen.

Dies ist eine Gelegenheit für alle Teilnehmer, sich Klarheit über alles zu verschaffen, was in Ihren Projekt Kickoff Meetings besprochen wurde. Fordern Sie alle auf, sich daran zu beteiligen, insbesondere den Client.

Wenn Sie eine Frage beantwortet haben, fragen Sie nach, ob sich die Dinge damit geklärt haben. Sie wollen doch nicht, dass jemand das Meeting mit Zweifeln verlässt!

Schritt 9: Erstellen Sie Elemente und weisen Sie sie den Mitgliedern Ihres Teams zu

Bevor Sie sich bei allen für ihre Zeit bedanken und das Meeting beenden, erinnern Sie alle an die erste Aufgabe in der Ausführungsphase. Sobald das Meeting beendet ist, delegieren Sie die Elemente der Aktionsphase an Ihre Teammitglieder in Ihrer Projektmanagement-Software, um den Ball ins Rollen zu bringen.

ClickUp macht es Ihnen leicht jede Aufgabe zuzuweisen einer einzelnen Person oder auch mehreren Mitarbeitern zu. Haben Sie ein Team, das an einer Aufgabe arbeiten muss? Das ist kein Problem. Weisen Sie Aufgaben einfach einem ganzen Team in ClickUp.

Die Nachverfolgung aller Elemente kann jedoch für alle Beteiligten sehr anstrengend sein. Zum Glück, ansichten in ClickUp wirklich helfen.

Sie ermöglicht es Ihnen, nicht nur aktive Aufgaben und Projekte, sondern ganze Workflows zu visualisieren.

Wählen Sie die Ansicht aus, die Ihren Bedürfnissen entspricht:

Kernansichten für Aufgaben : Eine schnelle Übersicht über die Aufgaben

: Eine schnelle Übersicht über die Aufgaben Erweiterte Ansichten : Eine tiefer gehende Ansicht auf hoher Ebene, kontextualisiert mit Zeitleisten, Fortschritten und mehr

: Eine tiefer gehende Ansicht auf hoher Ebene, kontextualisiert mit Zeitleisten, Fortschritten und mehr Seiten-Ansichten: Echtzeit-Zusammenarbeit in Dokumenten, mit der Sie Text in aktive Aufgaben umwandeln können

Jetzt müssen Sie sich nur noch zu erledigen und ein fantastisches Projekt abliefern.

5 Vorlagen für Projekt Kickoff Meetings zur Absicherung Ihrer Projekte

Die Planung und Durchführung eines Projekt Kickoff Meetings klingt anstrengend, muss es aber nicht sein. Erledigen Sie es wie ein Profi (aber mit halbem Aufwand) mit unseren kostenlosen Vorlagen für Projekt Kickoff Meetings!

1. ClickUp Vorlage für das Projekt Kickoff Meeting

Verwenden Sie diese Checkliste für den Projektstart, um sicherzustellen, dass Sie alles abdecken

Die Erstellung einer Checkliste vor einem externen oder internen Projekt Kickoff Meeting hilft Ihnen, den Überblick zu behalten und alle wichtigen Punkte zu besprechen. Doch die Erstellung einer solchen Liste kostet Zeit.

Zum Glück können Sie ClickUp's Vorlage für das Projekt Kickoff Meeting um sofort loszulegen.

Sie enthält eine vorgefertigte Checkliste mit wichtigen Punkten, die typischerweise in einem Kickoff-Meeting besprochen werden, wie z. B.:

Delegieren wichtiger Aufgaben an alle Mitglieder des Teams und an den Client vor dem Meeting

Vorstellen der Mitglieder des Teams beim Client und umgekehrt

Einen Überblick über das Projekt geben

Hervorhebung der wichtigsten Ergebnisse

Und vieles mehr!

Sie können die Checkliste benutzerdefiniert anpassen, je nachdem, wie Sie den Flow des Meetings gestalten möchten und welche zusätzlichen Themen Sie behandeln möchten.

Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Meeting-Protokoll Vorlage

Erstellen Sie schnell, detailliert und effizient ein Meeting-Protokoll mit der Vorlage für Meeting-Protokolle von ClickUp

Seien wir ehrlich: Herkömmliche Kalender Apps stinken!

Sie bieten nicht genügend Informationen über Ihre anstehenden Meetings auf einen Blick. Sie müssen entweder auf eine Karte klicken oder den Gastgeber des Meetings nerven, um mehr Informationen zu erhalten. ClickUp's Vorlage für Meeting-Protokolle bietet Ihnen eine Ansicht aller Ihrer anstehenden Meetings mit den Teilnehmern aus der Vogelperspektive. Sie können alle wichtigen Details in einer gut organisierten Weise sehen.

Auch dies meeting-Protokoll-Vorlage können Sie Teammitgliedern Schlüssel-Aktionselemente mit Fristen zuweisen.

Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Meeting-Vorlage für Projektmanagement-Protokolle

Verfolgen Sie Ihre Notizen zum Meeting und verwenden Sie Unteraufgaben, um wichtige Erkenntnisse hervorzuheben

Ihre Notizen zum Kickoff Meeting sollten die wichtigsten Informationen kurz und übersichtlich darstellen. Doch die Strukturierung der Notizen während des Kickoff-Gesprächs ist schwierig, vor allem, wenn der Protokollant mit einem schnellen Redner Schritt halten muss!

Verwenden Sie ClickUp's Protokollvorlage für Projektmanagement-Meetings um diese Herausforderung zu meistern. Sie enthält vorgefertigte Tabellen zum Notieren von Aufgaben, Problemen und anderen wichtigen Informationen für Ihre Elemente der Tagesordnung. Passen Sie sie einfach für Ihr Kickoff Meeting an.

Darüber hinaus können Sie Elemente direkt in Ihren Notizen zuweisen, indem Sie die betreffende Person taggen, anstatt sie in einer anderen Ansicht von Grund auf neu zu erstellen. Wenn Sie ein Projektleiter sind, werden Sie es lieben.

Schauen Sie sich diese an *Sitzungsprotokoll-Tools* !

Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Professionelle Dienstleistungen Vorlage

Arbeiten Sie vertrauensvoll mit Ihren Kunden zusammen und halten Sie sie bei Laune mit dieser einzigartigen Vorlage für professionelle Teams

Ein erfolgreicher Start in ein Projekt ist gelungen. Jetzt ist es an der Zeit, es bis zum Ende durchzuziehen, um sicherzustellen, dass Ihre Kunden nicht nur zufrieden sind, sondern auch effizient mit Ihnen zusammenarbeiten.

Das ist jedoch leichter gesagt als erledigt, wenn Ihre Agentur eine Menge laufender Projekte hat, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. All das kontextwechsel beim Springen von einem Client zum anderen fordert sicherlich seinen Tribut - deshalb brauchen Sie eine organisierte Ansicht Ihrer Projekte.

Die ClickUp Professionelle Dienstleistungen Vorlage macht es einfacher mit einem Klick! Erstellen Sie einfach eine komplette anpassbare Liste und organisieren Sie alle Komponenten des Projekts Ihres Kunden, während Sie den Fortschritt in Echtzeit nachverfolgen.

Und das Beste daran? Sie können das von Ihnen benutzerdefinierte Format ganz einfach auch für andere Clients wiederverwenden.

Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Dokumentvorlage für Agentur/Kundenentdeckung

Verfolgen Sie alles in dieser detaillierten ClickUp Docs Vorlage, um den Client vom ersten Gespräch an zu beeindrucken

Kickoffs sind unerlässlich für das erste Meeting mit Ihren Clients, bevor Sie überhaupt anfangen, die Art und Weise Ihrer Kommunikation und Arbeit zu besprechen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie bei Ihrem ersten Telefonat alles protokollieren, damit Sie genügend Material zur Verfügung haben - egal, ob Sie einen Vertrag vorschlagen oder die nächsten Schritte erläutern.

Die Verwendung der ClickUp Dokument-Vorlage hilft Ihnen, alles zu protokollieren und nachzuverfolgen, was Sie zu Beginn eines Meetings mit einem neuen oder potenziellen Kunden benötigen. Sie können dieses Dokument benutzerdefinieren, um die wichtigsten Prozesse, Fragen und Schlüssel für den Kunden festzuhalten, damit Sie bei Fragen zu ROI, Kosten oder Erfolg nicht verloren sind.

Dieses Dokument eignet sich hervorragend für ein internes Meeting zum Start eines Projekts oder für den Einsatz eines Projektmanagers.

Diese Vorlage herunterladen

Kick It Off With ClickUp

Es gibt keine Garantie dafür, dass Ihr Projekt nach dem Kickoff Meeting reibungslos abläuft. Aber mit einem Plan erhöhen Sie die Chancen auf ein erfolgreiches Projekt Kickoff Meeting, um Missverständnisse und Engpässe zu vermeiden.

Und mit einem meeting-Tool wie ClickUp wird dieser Prozess ein Kinderspiel.

Und das ist noch nicht alles..

Stellen Sie sich vor, was ClickUp mit seinen Funktionen für Aufgaben-, Workflow-, Ressourcen-, Zeit- und Dokumentenmanagement für Ihr gesamtes Projekt zu erledigen vermag. Es ist genau das richtige Projektmanagement tool für Marketing-Agenturen !

Machen Sie Ihr Projekt Kickoff Meeting zu einem Heimspiel, wenn Sie clickUp heute kostenlos erhalten !