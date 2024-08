Scrum Master vs. Projektmanager: Was ist der Unterschied?

Sind Sie verwirrt über die Unterschiede zwischen Scrum-Mastern und Projektmanagern?

Kein Grund zur Sorge! Angesichts der Ähnlichkeiten zwischen den beiden Rollen ist dies für viele Menschen verwirrend. Viele Leute verwenden diese Begriffe oft synonym, obwohl das nicht korrekt ist.

Worin unterscheiden sich diese Rollen also genau? Braucht man nur eine oder beide für ein agiles Projekt?

Wenn Sie einen Vergleich zwischen Scrum Master und Projektmanager erledigen, werden Sie einige Überschneidungen und deutliche Unterschiede feststellen. Lesen Sie weiter, um mehr über Scrum-Master und Projektmanager und ihre Rollen und Aufgaben zu erfahren.

Entlarvung der Mythen: Scrum Master vs. Projektmanager

Einer der größten Mythen im agilen Projektmanagement ist, dass ein Scrum Master dasselbe ist wie ein Projektmanager. Manche Unternehmen benennen ihre Projektmanager sogar in Scrum Master um, wenn sie das Scrum Framework zum ersten Mal ausprobieren. Oder sie erwarten, dass Scrum-Master als Projektmanager fungieren.

Lassen Sie uns zunächst dieses Missverständnis aufklären: Scrum Master und Projektmanager sind völlig unterschiedliche Rollen und erfordern unterschiedliche Fähigkeiten.

Ein Scrum-Master ist ein Experte für das Scrum-Framework und steht dem Projektteam in beratender Kapazität zur Seite. Ein Projektmanager hingegen verwaltet alle anderen Aspekte eines Projekts, von der Verteilung der Aufgaben bis hin zur Einhaltung der Termine.

Die Kombination der beiden Rollen kann katastrophal sein, denn:

Die Hinzufügung zusätzlicher Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit dem Projektmanagement kann einen Scrum-Master überfordern, so dass er in allen Belangen scheitern könnte

Es ist unrealistisch, von einem Projektmanager zu erwarten, dass er ein Scrum-Master wird, und er verfügt möglicherweise nicht über das erforderliche Fachwissen

Was ist Scrum?

Scrum ist ein Rahmenwerk für die Softwareentwicklung, das auf zusammenarbeit in agilen Teams grundsätze. Es bietet eine genau definierte Reihe von Regeln und Grundsätzen für Projektteams zur besseren Zusammenarbeit und Verwaltung ihrer Arbeit.

Dabei wird ein Projekt in Sprints unterteilt - ein Zeitraum, in dem eine bestimmte Menge an Arbeit abgeschlossen werden muss. Ziel ist es, ein umfangreiches Projekt in kleinere, erreichbare Ziele aufzuteilen und mit jedem Sprint die Effizienz zu steigern.

Scrum Teams werden ermutigt, aus ihren Erfahrungen zu lernen und ihre Vorgehensweise so oft wie nötig zu optimieren.

Obwohl dieser Rahmen hauptsächlich für die Softwareentwicklung verwendet wird, können seine Prinzipien auf jedes Projekt angewendet werden. Lernen Sie alle wichtigen Agile Scrum Begriffe bevor Sie den Scrum-Rahmen verwenden.

Was erledigt ein Scrum Master?

Ein Scrum Master ist dafür verantwortlich, ein Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung des Scrum-Prozesses zu unterstützen. Er schult die Mitglieder des Teams in der agilen Methodik und dem Scrum-Framework. Er ist einer der wichtigsten Scrum-Rollen in jedem Projekt.

Sie organisieren auch Scrum-Sprints und helfen, die Produktivität des Teams zu verbessern, indem sie einzigartige Einblicke in agiles Projektmanagement und die Beseitigung von Hindernissen. Sie befähigen die Teams dazu, die von ihnen geforderte Arbeit zu erledigen.

Es handelt sich um eine spezifische Rolle, die sich ausschließlich auf die Umsetzung von Scrum konzentriert. Ein Scrum Master ist also nicht für die Delegation von Aufgaben und die Verwaltung anderer Aspekte eines Projekts zuständig.

Hier sind einige Schlüsselaufgaben eines Scrum Masters:

Planung und Durchführung von Scrum Team Meetings

Einweisung der Mitglieder des Teams in die Prinzipien und Konzepte von Scrum

Bereitstellung von Schulungen zum Scrum-Framework und zu den Möglichkeiten seiner Umsetzung

Planen von Scrum-Sprints und Sicherstellen ihrer ordnungsgemäßen Durchführung

Bereitstellung von Erkenntnissen zur Beseitigung potenzieller Hindernisse

Unterstützung von Mitgliedern des Teams bei Problemen mit der Scrum-Implementierung

Wie ersichtlich, ist die Rolle auf die Scrum-Implementierung begrenzt und umfasst keine anderen Aspekte des Projekts.

Zu erledigen? Was macht ein Projektmanager?

Ein Projektmanager leitet ein Projekt von Anfang bis Ende. Er ist verantwortlich für die Zuteilung von Aufgaben, die Kontrolle des Fortschritts, die Verwaltung des Budgets und das Meeting der Projekttermine.

Hier sind einige Schlüsselaufgaben eines Projektmanagers:

Einstellung der Ziele für ein Projekt und Festlegung der Projektleistungen

Definition des Umfangs eines Projekts und Einstellung von Zeitleisten

Erstellung eines Budgets für jedes Projekt

Zuteilung von Aufgaben und Ressourcen für verschiedene Projekte

Erstellung eines Zeitplans für verschiedene Aufgaben und Leistungen

Koordinierung mit den Mitgliedern des Teams und Überprüfung des Fortschritts

Vorhersehen und Abschwächen potenzieller Risiken

Optimierung der Prozesse und Verbesserung der Produktivität des Teams

Ein Projektmanager ist an allen Aspekten eines Projekts beteiligt, von der Idee über die Ausführung bis zur Lieferung. Deshalb muss er ein gutes Projektmanagement anwenden softwarelösung wie ClickUp um alle Aufgaben zu verwalten.

verschaffen Sie sich einen schnellen Einblick in Ihre Dokumente, Whiteboards und Dashboards in ClickUp, um alle Ihre Arbeiten nach Wiederholungen, Dokumenttyp, Ordnern oder Listen zu sehen

Ist ein Scrum Master auch ein Projektmanager?

In gewisser Weise, ja. Ein Scrum Master benötigt eine bestimmte Anzahl von fähigkeiten im Projektmanagement und der Umfang ihrer Rolle ist begrenzter als der eines Projektmanagers. Dennoch gibt es gewisse Ähnlichkeiten.

Hier sind einige Gemeinsamkeiten zwischen einem Scrum-Master und einem Projektmanager. Beide müssen:

Das Scrum Team trainieren und den Mitgliedern helfen, produktiver und effizienter zu werden

Die Verantwortung für den Erfolg oder Misserfolg übernehmen, auch wenn die Metriken und Messkriterien unterschiedlich sein können

Dem Scrum Team beim Risikomanagement und bei der Bewältigung potenzieller Herausforderungen behilflich sein

Sie motivieren ihre Mitglieder im Team, mehr zu leisten und die bestmöglichen Ergebnisse zu liefern

Über gute Kommunikations- und Führungsfähigkeiten verfügen, um in ihrer jeweiligen Rolle effektiv zu sein

Doch damit enden die Ähnlichkeiten. Der Umfang der Rollen und die genauen Aufgaben eines Projektmanagers und eines Scrum-Masters sind sehr unterschiedlich. Die Rolle eines Projektmanagers ist breiter gefächert als die eines Scrum-Masters.

Unterscheidungsmerkmale zwischen Scrum-Mastern und Projektmanagern

Obwohl es viele Gemeinsamkeiten und sich überschneidende Fähigkeiten gibt, kann die Gegenüberstellung von Scrum-Master und Projektmanager erhebliche Unterschiede aufzeigen. So ergänzen und unterstützen sich beide Rollen im Scrum-Projektmanagement gegenseitig.

Hier sind einige Unterscheidungsmerkmale von Scrum-Mastern, die sie von Projektmanagern unterscheiden:

Sie sind nur für die erfolgreiche Umsetzung des Scrum-Frameworks verantwortlich, nicht für andere Aspekte des Projekts. Projektmanager hingegen sind für das gesamte Projekt verantwortlich

Sie verfügen über technische Kenntnisse der agilen Methodik und des Scrum-Frameworks, über die der Projektleiter nicht unbedingt verfügt

Scrum-Master coachen Teams in der Scrum-Methodik und helfen ihnen, die Prinzipien erfolgreich anzuwenden. Projektmanager sind keine Mentoren oder Ausbilder, sondern lediglich Manager, die verschiedene Aktivitäten managen

Projektmanager können alle Arten von Projekten in jeder Branche leiten und managen; Scrum-Manager sind nur in Scrum-Projekten und insbesondere im Technologiesektor zu finden

Scrum-Manager sind verantwortlich für eine kleine funktionsübergreifendes Scrum Team (nie mehr als 10 Mitglieder), während das Team eines Projektmanagers je nach Größe und Komplexität des Projekts zwischen einigen wenigen Personen und Dutzenden variieren kann

Um das Dilemma zwischen Scrum Master und Projektmanager zu beenden, haben wir einen kurzen Vergleich der entscheidenden Unterschiede zwischen den beiden zusammengestellt.

Zertifizierungen für Scrum Master und Projektmanager

Im Gegensatz zu Projektmanagern werden Scrum-Master als glaubwürdiger angesehen, wenn sie eine Zertifizierung haben. Da es sich um eine spezialisierte Rolle handelt, sind Zertifizierungen oft eher ein "Muss" als ein "Kann" für die weitere Karriereentwicklung.

Hier sind die beiden gängigsten Zertifizierungen für Scrum-Master:

Certified Scrum Master (CSM) : Diese Scrum Master Zertifizierung wird von der Scrum Alliance vergeben. Diese Zertifizierung ist notwendig, um Scrum Master zu werden, da viele Unternehmen bei der Einstellung für diese Position danach fragen. Sie kann durch das Abschließen eines Kurses und das anschließende Bestehen einer Prüfung erlangt werden

: Diese Scrum Master Zertifizierung wird von der Scrum Alliance vergeben. Diese Zertifizierung ist notwendig, um Scrum Master zu werden, da viele Unternehmen bei der Einstellung für diese Position danach fragen. Sie kann durch das Abschließen eines Kurses und das anschließende Bestehen einer Prüfung erlangt werden Professional Scrum Master (PSM I): Dies ist die zweithäufigste Zertifizierung für Scrum-Master, die von Scrum.org angeboten wird. Im Gegensatz zum CSM müssen Sie dafür keinen Kurs abschließen, sondern eine Prüfung ablegen

Projektmanager müssen nicht unbedingt zertifiziert sein, aber eine Zertifizierung kann ihre Karriere fördern. Die beiden beliebtesten zertifizierungen im Projektmanagement sind:

Project Management Professional (PMP) : Diese Zertifizierung wird vom Project Management Institute (PMI) angeboten und ist eine angesehene Zertifizierung für Projektmanager. Es ist eine der Projektmanagement-Zertifizierungen, für die Sie eine Prüfung ablegen müssen. Sie benötigen jedoch mehr als 3 Jahre Erfahrung, um sich dafür zu qualifizieren

: Diese Zertifizierung wird vom Project Management Institute (PMI) angeboten und ist eine angesehene Zertifizierung für Projektmanager. Es ist eine der Projektmanagement-Zertifizierungen, für die Sie eine Prüfung ablegen müssen. Sie benötigen jedoch mehr als 3 Jahre Erfahrung, um sich dafür zu qualifizieren Associate in Project Management (CAPM) Zertifizierung: Diese Zertifizierung wird vom PMI für Positionen auf der Einstiegsebene angeboten. Sie benötigen einen Sekundarschulabschluss, z. B. einen High-School-Abschluss, und müssen mehr als 23 Stunden Training abgeschlossen haben, um für diese Zertifizierung in Frage zu kommen. Außerdem müssen Sie eine Prüfung ablegen, um diese Zertifizierung zu erhalten

Tipps für Scrum Master und Projektmanager für eine effektive Arbeit

Scrum Master und agile Projektmanager sollten zusammenarbeiten, um ein Projekt zum Erfolg zu führen. Es handelt sich um komplementäre Rollen, die eine ständige Kommunikation und gemeinsame Planung erfordern.

Wie können Sie also sicherstellen, dass beide auf der gleichen Seite stehen und zusammenarbeiten, um das Projekt zum Erfolg zu führen?

Befolgen Sie diese tipps für agiles Projektmanagement um die besten Ergebnisse aus Ihren Scrum-Projekten zu erzielen.

1. Arbeiten Sie zusammen, um Projekte zu planen

Die Zusammenarbeit zwischen Scrum-Mastern und Projektmanagern ist entscheidend für den Erfolg eines Projekts.

Beide sind zwar an verschiedenen Aspekten des Projekts beteiligt projekt Plan die Einbindung der anderen Seite kann helfen, ein ganzheitliches Bild zu erhalten.

ClickUp's Agilität Projektmanagement Software kann sowohl Scrum-Mastern als auch Projektmanagern helfen, ihre Arbeit effizient zu planen. Wenn Sie ein Projektmanager sind, ist die ClickUp Vorlage für den Projekt Plan kann Ihnen die Arbeit erleichtern. Das Bild unten zeigt ein Beispiel für einen Projekt Plan, den Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Verwenden Sie ClickUp, um einen visuellen Projektplan zu erstellen, in dem Sie alle Aufgaben und deren Status auf einen Blick sehen können

Während diese Vorlage eher für Projektmanager geeignet ist, können Scrum-Master die ClickUp Scrum Sprint Planning Vorlage um einen Scrum Workflow zu erstellen.

Die Scrum Workflow wird Ihr tägliches Scrum Meeting beinhalten, sprint-Planung , Zeitplan für die Überprüfung und ein sprint-Retrospektive um die Strategie für den nächsten Sprint zu optimieren.

2. Kommunizieren Sie regelmäßig und effektiv

Die Zusammenarbeit zwischen Scrum-Mastern und Projektmanagern beschränkt sich nicht nur auf die Phase der Planung, sondern sollte während des gesamten Projekts fortgesetzt werden.

Da es Interdependenzen im Projekt gibt Scrum Projekt-Management, ist es wichtig, einen offenen Kommunikationskanal zu haben und sich gegenseitig über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.

Instanz sollten die Scrum Master die Projektmanager über alle Änderungen des Ressourcenbedarfs informieren. Ebenso sollten die Projektmanager die Scrum-Master über Verzögerungen informieren, die sich auf die Sprints auswirken könnten.

Verwenden Sie ClickUp's Chat-Ansicht für effektive Kommunikation. Fügen Sie Kommentare hinzu, geben Sie Links oder Ressourcen frei, und taggen Sie die Person, für die Sie einen Kommentar hinterlassen.

mit der Chat-Ansicht von ClickUp können Sie Ihre gesamte Projektkommunikation unter einem Dach vereinen und Kommentare für verschiedene Teammitglieder hinterlassen

Eine gute Projektmanagement-Software kann Projektmanagern und Scrum-Mastern Zeit und Aufwand ersparen. Tools wie ClickUp helfen Ihnen beim einfachen Planen, Verwalten und Ausführen agiler entwicklungsprojekt s.

Einige spezifische Features von ClickUp's Projekt Management Software sind besonders hilfreich. Lassen Sie uns einige von ihnen besprechen.

Agile Board-Ansicht für Scrum-Master

Wie bereits erwähnt, müssen Scrum-Master Sprints planen und regelmäßige Scrum-Meetings anberaumen, um den Überblick zu behalten. Der Scrum-Prozess kann mühsam sein, wenn man nicht die richtigen tools hat.

ClickUp bietet nützliche Features für das Scrum-Projektmanagement, mit denen Sie Ihre Sprints effizienter planen können.

Verwenden Sie die ClickUp Agile Scrum Management Vorlage zum Beispiel, um die Planung von Sprints und Meetings zu vereinfachen. Es bietet eine visuelle Board-Ansicht, mit der Sie alle geplanten Aktivitäten und Meetings auf einen Blick sehen können.

Verwenden Sie die Board-Ansicht, um einen visuellen Plan aller für einen Sprint geplanten Scrum-Meetings zu erhalten

Die ClickUp Board Ansicht eignet sich auch für die Verwaltung Ihrer Sprints und Meetings. Sie können alle Aufgaben mit ihrem aktuellen Status sehen, z. B. "Zu erledigen" und "Bereit für Sprint".

aufgaben und Projekte auf einen Blick überblicken und mühelos Aufgaben per Drag-and-Drop verschieben, sortieren und filtern mit einer vollständig anpassbaren Kanban Board-Ansicht _in ClickUp

Gantt Diagramme für Projektleiter

ClickUp bietet außerdem zahlreiche tools für Projektleiter um Projekte effizient zu planen und durchzuführen. Von der Einstellung der Ziele bis zum Planen von Projekten hilft ClickUp bei allen Aspekten des agilen Projektmanagements.

Zum Beispiel kann die ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht eignet sich perfekt für die Planung Ihres gesamten Projekts und seiner verschiedenen Aktivitäten. Sie bietet eine übersichtliche visuelle Zeitleiste für das Abschließen verschiedener Aktivitäten, was die Nachverfolgung von Aufgaben erheblich erleichtert.

Verwenden Sie die Gantt-Ansicht von ClickUp, um Ihren gesamten Projektplan mit allen Aufgaben und deren Zeitleisten zu visualisieren

ClickUp bietet verschiedene Gantt Diagramm Projekt Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle und Szenarien. Passen Sie diese an und nutzen Sie sie, um den Prozess für sich selbst schneller und einfacher zu gestalten.

Aufgabenmanagement für Scrum-Master und Projektmanager

ClickUp bietet verschiedene nützliche Features für Scrum-Master und Projektmanager und kann bei der Verwaltung verschiedener Projektaspekte helfen.

In ClickUp können Sie zum Beispiel detaillierte Aufgaben erstellen, sie nachverfolgen und sie mehreren Mitarbeitern zuweisen.

einfaches Delegieren von Arbeit mit ClickUp, indem Sie Aufgaben direkt dem Team zuweisen oder sie in einem Kommentar erwähnen, um Ihre Gedanken in Aktionspunkte umzuwandeln

Darüber hinaus können Sie alle mit einem Projekt verbundenen Aufgaben in einem Dashboard anzeigen und nach Eigentümer der Aufgabe, Status der Fertigstellung usw. sortieren und filtern.

Zusammenfassend der Unterschied zwischen Scrum Master und Projektmanager

Sowohl Scrum Master als auch Projektmanager sind wichtig für den erfolgreichen Abschluss eines Scrum Projekts. Während der Scrum Master eine technische und mentorielle Rolle einnimmt, ist der Projektmanager eine leitende Rolle.

Ungeachtet der Unterschiede sind beide für den Erfolg eines Projekts verantwortlich und benötigen die besten Tools und Ressourcen. Eine gute Projektmanagement-Softwarelösung wie ClickUp ist dafür perfekt geeignet. Sie kann bei allen Aspekten der Planung und Durchführung von Projekten helfen, von der Einstellung der Ziele bis zur Nachverfolgung des Status der Fertigstellung verschiedener Aufgaben. Registrieren Sie sich noch heute und entdecken Sie die vielen Features, die Ihnen bei all Ihren Anforderungen an das agile Projektmanagement helfen.

FAQs

1. Was ist ein agiler Projektmanager?

Ein agiler Projektmanager ist eine Person, die für die Abwicklung eines agilen Projekts von Anfang bis Ende verantwortlich ist. Er ist für die Planung und Durchführung des Projekts verantwortlich, einschließlich der Zuweisung von Aufgaben, der Überwachung des Status ihrer Fertigstellung und der Sicherstellung, dass Fristen nicht überschritten werden.

2. Was ist ein Eigentümer eines Produkts?

Ein Eigentümer des Produkts ist der Ansprechpartner auf der Seite des Clients, der dafür verantwortlich ist, dass das Entwicklungsteam ein Produkt mit maximalem Wert erstellt. Er beaufsichtigt die Aufgaben des Teams in einem Produktentwicklungsprojekt und stellt sicher, dass es effizient und effektiv arbeitet, um dem Unternehmen einen maximalen Wert zu liefern.

3. Ist Scrum Master eine gute Karriere?

Auf jeden Fall! Es ist ein lukrativer und gefragter Beruf und wird es auch in Zukunft sein. Da immer mehr Unternehmen die agile Methodik und das Scrum-Framework übernehmen, wird die Nachfrage nach solchen spezialisierten Rollen nur wachsen.