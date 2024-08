7 Wege zur Erleichterung von Vertrauen und Kommunikation in virtuellen Teams

meri ist eine Enthusiastin des Inhalts und eine begeisterte Büchernärrin. Ihre Liebe zu farbenfrohen Bildern und leuchtenden Illustrationen treibt die Kreativität an, um informative und ansprechende Artikel zu verfassen. Wenn sie nicht arbeitet, findet man sie mit einem Buch im Bett

Haben Sie das gehört?

Die Stille der Langeweile während Ihrer Zoom-Konferenzen?

Das Geräusch des mangelnden Engagements Ihrer Mitglieder im Team?

...🦗🦗🦗..

Wenn ja, dann ist es wahrscheinlich an der Zeit, Ihr virtuelles Team zu überprüfen

kommunikationsstrategie

. 👀

Da Remote-Arbeit zum neuen Normalzustand geworden ist, müssen sich Teamleiter kreative und innovative Methoden einfallen lassen, um ein kooperativeres Arbeitsumfeld zu schaffen.

Remote-Arbeit bringt sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Führungskräfte eigene Herausforderungen mit sich, darunter Kommunikationsbarrieren, Arbeitsmüdigkeit, technische Schwierigkeiten und vieles mehr.

A

Harvard Business Review Forschung

wurde während der COVID-19 durchgeführt, um die Herausforderungen des Managements virtueller Teams zu verstehen. Sie zeigt, dass die meisten Leiter von Remote-Teams Schwierigkeiten haben, effektiv zu kommunizieren und eine Vertrauensbasis mit ihren virtuellen Teams aufzubauen.

Diese beiden Faktoren haben einen großen Einfluss auf die Produktivität, die Motivation und den Output der Mitarbeiter, und die Folgen einer Missachtung dieser Faktoren gehen weit über Unproduktivität und Fehler hinaus.

Was ist also nötig, um Vertrauen und eine effektive Zusammenarbeit in virtuellen Teams aufzubauen, und welche Rolle spielen sie für die Leistung der Mitarbeiter?

Finden wir es heraus.

bereit, die Grillen zu beseitigen?🧨 Wie steigert eine gute Kommunikation in virtuellen Teams die Produktivität?

Einige von uns haben schon in einem negativen Umfeld gearbeitet, in dem die Kollegen unzuverlässig, distanziert und nicht ansprechbar sind.

In solchen Situationen neigen die Mitarbeiter dazu, ihre Energie, ihre Fähigkeiten, ihre Leidenschaft und ihre Motivation zurückzuhalten, weil sie das Gefühl haben, dass es ihnen an Vertrauen, Unterstützung und Verbindung zu ihren Teams mangelt.

Wie lässt sich also der Aufbau von Vertrauen bewerkstelligen?

1. Mehr Vertrauen = weniger Konflikte

Vertrauen ist eine Superkraft, die Probleme der Fehlkommunikation in virtuellen Teams löst. 💪

Zwischenmenschliches Vertrauen zwischen Mitarbeitern und Managern trägt dazu bei, Missverständnisse zu verringern und reibungsloser zu lösen.

Geben Sie den Geist des Vertrauens frei, um Verhandlungsprozesse zu beschleunigen und engere persönliche Beziehungen innerhalb virtueller Teams aufzubauen. Auch wenn Sie es auf professioneller Ebene belassen sollten, sollten Sie darüber nachdenken, im Laufe der Zeit eine starke Vertrauensbasis aufzubauen, um künftige Konflikte so weit wie möglich zu vermeiden.

Wie erledigt man die Arbeit? 🤔

**Wenn Menschen sich gegenseitig Sicherheit gegenüber Kollegen und Vorgesetzten freigeben, fühlen sie sich in ihrem Arbeitsumfeld sicher

Das macht sie offener für Verhandlungen, Diskussionen und gesunde Dialoge mit dem Team.

2. Vertrauen schafft eine Aura des "Du hast einen Freund in mir!"

Eines der Kernelemente großartiger Mitarbeiterleistungen ist eine noch bessere Zusammenarbeit in Teams. Vor allem bei Remote-Arbeit, bei der die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht am geringsten ist, ist das Management eines

kollaboratives Remote Team

ist eine noch größere Herausforderung geworden.

Zwielichtige Beziehungen bei der Arbeit führen zu schlechter Zusammenarbeit, während vertrauensvolle Bindungen leicht zu stärkeren Partnerschaften zwischen Mitarbeitern und Führungskräften führen können. ✊

Toy Story/

GIPHY

Eine Studie von

Harvard Business Review

zeigt, dass Menschen, die in einem Umfeld mit hohem Vertrauen arbeiten, eine um 50 % höhere Produktivität aufweisen. Dies beweist, dass Vertrauen die Nummer eins für den Aufbau starker virtueller Teams ist. 🥗

Einfach ausgedrückt: Eine auf Vertrauen basierende Kommunikation innerhalb von Teams motiviert die Mitglieder, ihre Köpfe zusammenzustecken und innovativere Ideen einzubringen.

Trommelwirbel bitte...🥁 für Randy Man's süßen Text. 🎶

Bonus: Kommunikationsplan-Vorlagen

3. Reduziert Stress und Isolation

Heutzutage sind die meisten Unternehmen zu einem hybriden Arbeitsumfeld und einer vollständig auf Remote-Arbeit ausgerichteten Kultur übergegangen - etwas, worauf nicht alle Mitarbeiter und Führungskräfte vorbereitet waren.

Die neuen Herausforderungen und zahlreichen Hindernisse, die mit der Arbeit von zu Hause aus verbunden sind, können zu einem hohen Stressniveau und einer Tendenz zur Isolation oder Siloarbeit unter Ihren Mitarbeitern führen.

Auf der anderen Seite... 😍

**Offene, transparente und vertrauensvolle Beziehungen zu virtuellen Teams helfen den Mitarbeitern, den Arbeitsdruck zu überwinden, sich motivierter zu engagieren und den Druck der Remote-Arbeit zu verringern

Bonus 👉 Check out this list of inspiring teamwork quotes !

7 clevere Wege, die Kommunikation in virtuellen Teams zu verbessern und das Vertrauen zu stärken

Glücklicherweise gibt es mehrere Möglichkeiten

stellare Manager

können Vertrauen und transparente Kommunikation in virtuellen Teams aufbauen. 🥳

Lesen Sie diese praktischen Tipps für den Aufbau kooperativer, abgestimmter und handlungsfähiger Teams.

1. Seien Sie flexibel, wenn es um die Kommunikation in virtuellen Teams geht

Heutzutage gehen immer mehr Geschäfte zu einer offenen Denkweise und einer flexibleren Perspektive über, wenn es um Teamarbeit geht. Vor allem bei virtuellen Teams, bei denen ein effektives Zusammenarbeiten etwas kompliziert ist, ist die Umsetzung von Einfachheit unerlässlich geworden.

Virtuelle Teamleiter müssen ansprechbar und freundlich sein, damit die Mitarbeiter kostenlos Fragen stellen, Probleme diskutieren und ihre Meinung äußern können. 🗣️

Ein offenes Ohr für Veränderungen hilft den Leitern, Flexibilität und Agilität gegenüber ständigen Veränderungen zu bewahren. Darüber hinaus sind transparente

unternehmenskultur

sorgt für eine effizientere Kommunikation zwischen den Mitgliedern.

2. Setzen Sie gemeinsame Ziele, die präzise sind

Die Methode der Heimarbeit hat definitiv das Gleichgewicht zwischen unserem privaten und beruflichen Leben verändert.

Das wiederum macht es schwierig, Prioritäten zu setzen.

Deshalb sollten die Leiter virtueller Teams klar die Ziele des Unternehmens für jeden Mitarbeiter definieren.

Die Mitglieder fühlen sich manchmal allein durch das Ergebnis der geografischen Entfernung voneinander getrennt. Ganz gleich, ob Sie für ein SaaS-Unternehmen oder ein Bäckereigeschäft arbeiten, Ihre Aufgabe als Führungskraft besteht darin, ein gemeinsames Ziel mit klar definierten Einzelzielen festzulegen.

Bruce Allmächtig/

GIPHY

**Wenn jeder seine Aufgaben für den Tag/die Woche/den Monat, Fristen und andere Anforderungen kennt, wird die Kommunikation einfacher

Legen Sie außerdem gemeinsame Ziele fest, um eine solide Grundlage für die gemeinsamen Werte des Unternehmens zu schaffen, zu denen jedes Mitglied beitragen kann. Erreichen Sie dies auf vereinfachte Art und Weise mit dem speziellen ClickUp

aufgaben-Management

feature.

3. Sagen Sie "Danke!" zu Ihrem virtuellen Team

Geben wir es einfach zu: Als Menschen möchten wir uns alle gesehen und geschätzt fühlen. 😌

Wenn es um die Arbeit mit virtuellen Teams geht, gehen Wertschätzung und Anerkennung oft im ständigen Flow von Videoanrufen, schnellen Diskussionen und endlosen Projekten unter. Aus diesem Grund können Sie die Kommunikation mit Ihrem virtuellen Team verbessern, indem Sie die Kraft echter Anerkennung und Wertschätzung nutzen.

Laut

Glassdoor

geben 53 % der Arbeitnehmer zu, dass sie länger bei ihrem Unternehmen bleiben würden, wenn sie sich ausreichend wertgeschätzt fühlen würden.

Hier sind also einige kreative Praktiken der Mitarbeiteranerkennung:

Führen Sie ein Mitarbeiteranerkennungsprogramm ein. Zum Beispiel können Sie Punkte für das Abschließen selbst kleinster Aufgaben oder für Pünktlichkeit vergeben. Diese Punkte können später in Vergünstigungen wie mehr Freizeit umgewandelt werden

ein. Zum Beispiel können Sie Punkte für das Abschließen selbst kleinster Aufgaben oder für Pünktlichkeit vergeben. Diese Punkte können später in Vergünstigungen wie mehr Freizeit umgewandelt werden Erkennen Sie individuelle Leistungen an, um produktive Mitarbeiter hervorzuheben. Wenn Manager die kleinen Erfolge von Mitgliedern hervorheben und ihnen in einem persönlichen Telefongespräch danken, werden sich diese wertvoll fühlen und sich stärker engagieren

an, um produktive Mitarbeiter hervorzuheben. Wenn Manager die kleinen Erfolge von Mitgliedern hervorheben und ihnen in einem persönlichen Telefongespräch danken, werden sich diese wertvoll fühlen und sich stärker engagieren Feiern Sie auch Misserfolge von Mitarbeitern , indem Sie Risikobereitschaft und Entschlossenheit unterstützen. Nutzen Sie außerdem Misserfolge, um andere Mitglieder zu motivieren, neue Dinge auszuprobieren

, indem Sie Risikobereitschaft und Entschlossenheit unterstützen. Nutzen Sie außerdem Misserfolge, um andere Mitglieder zu motivieren, neue Dinge auszuprobieren Teilen Sie Erfolge des Teams über soziale Medien und andere Plattformen. Verwenden Sie spezielle Instagram-Hashtags (z. B. #employeeofthemonth) und drücken Sie Ihre Dankbarkeit in einem einfachen Facebook-Post aus, damit sich Ihre Mitglieder besonders fühlen

Virtuelle Teammitglieder fühlen sich oft vom Unternehmen abgekoppelt, so dass sie durch Anerkennung besser eingebunden und motiviert werden können.

4. 1:1 Meetings formen eine großartige Kommunikation im virtuellen Team

Zu einer erfolgreichen Kommunikation gehört auch ein individueller Umgang mit den Mitgliedern Ihres virtuellen Teams.

Regelmäßige Meetings sind eine Möglichkeit, den Fortschritt der Arbeit und die Gesamtleistung der Mitarbeiter zu verfolgen und sich mit den Mitgliedern des virtuellen Teams auszutauschen.

Wenn Sie jedoch eine solide Vertrauensbasis und ein kollaboratives Umfeld schaffen wollen, sollten Sie sich auch Zeit für persönliche Gespräche nehmen. 🤝

Es ist ziemlich einfach, bei der Arbeit vom Büro aus persönlich zu werden. Ein einfaches "Hey there" oder ein kurzes Chatten beim Kaffeekochen sind hilfreiche Eisbrecher.

Selbst wenn Sie sich über E-Mail-Marketing oder

massen-Texting

ihre mehr als 100 Büroangestellten, zählt immer noch die physische Präsenz.

Auch wenn die Remote-Arbeit die zwischenmenschliche Kommunikation erschwert, gibt es immer noch die Möglichkeit, in der virtuellen Welt Freundschaften zu schließen. 🧑‍💻

Hier einige schnelle Tipps für erfolgreiche persönliche Meetings mit Ihren externen Mitarbeitern:

Befolgen Sie einen wiederholten Zeitplan

Fragen Sie nach den Herausforderungen, denen die Mitglieder gegenüberstehen

Machen Sie sich Notizen zur Nachverfolgung des Fortschritts

Stellen Sie sicher, dass hintergrundgeräusche zu reduzieren und andere technische Probleme zu beseitigen

Bereiten Sie einige lockere Fragen vor

Seien Sie ein guter Zuhörer

Teamleiter, die persönliche Meetings mit jedem Mitglied veranstalten, gewinnen eher das Vertrauen der Mitglieder und verbessern die freundschaftlichen Beziehungen.

Ehrliches und echtes Einfühlungsvermögen zeigt, wie sehr Sie Ihr virtuelles Team respektieren und sich um es kümmern. Dies wiederum verbessert die Verbindungen von innen heraus.

Darüber hinaus sollten Sie ein angemessenes Umfeld schaffen, in dem es angenehm ist, zu chatten und Ansichten auszutauschen. Ob Sie sich für

meeting-Software zu verwenden

oder mobile Apps verwenden, achten Sie darauf, den besten Zeitpunkt zu wählen, Hintergrundgeräusche auszuschalten und eine freundliche Atmosphäre zu schaffen.

ClickUp wird leicht zu Ihrem bevorzugten tool werden, um alle Arten von Team-Kommunikation zu verbessern. Besonders für virtuelle Teams, die aus der Ferne arbeiten, helfen die verfügbaren Tools und Features, alles zu organisieren, was in Ihrem Unternehmen vor sich geht. Von visualisierten Karten für Projekte und der Überwachung der Arbeit in Echtzeit bis hin zu Sprint-Diagrammen und Prioritätslisten können Sie Aufgaben von einem Ort aus erstellen, abschließen und verwalten!

5. Erlauben Sie Ihrem virtuellen Team das Freigeben und Brainstorming

Der Austausch von Informationen ist der Heilige Gral der Kommunikation.

(Einige Soundeffekte hier, bitte... 🙌)_

Moodman/ GIPHY Ein gemeinschaftliches Erlebnis wie ein Brainstorming hilft Ihrem virtuellen Team, sich zu öffnen und seine zurückgehaltenen Ideen und Vorschläge, Meinungen zu einem bestimmten Thema und Lösungen für bestehende Probleme zu äußern.

Da der Austausch von Ideen ein gemeinschaftlicher Aufwand ist, trägt er zum Aufbau stärkerer Teams und produktiver Verbindungen bei.

Vor allem für Leiter virtueller Teams ist es wichtig, Brainstorming-Sitzungen zu organisieren, bei denen sich die Teilnehmer gehört und geschätzt fühlen, auch wenn sie "schlechte" Ideen haben. 🧠

6. **Es gibt ein Leben außerhalb der Arbeit!

Das Besprechen von Themen außerhalb der Arbeit ist die einfachste Möglichkeit, vertrauensvolle Beziehungen zu Ihrem virtuellen Team zu formen.

Auch dies ist ein Zeichen für die Transparenz und Offenheit Ihres Unternehmens gegenüber externen Mitarbeitern.

Eine Studie von

Gallup

zeigt, dass 50 % der Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlassen, weil sie unzufrieden sind und sich von ihren Vorgesetzten abwenden.

Der wahre Grund dafür ist, dass die Menschen einfach nach echter menschlicher Interaktion suchen

Und wenn die Zeiten hart werden, wollen sie einfach nur weg von all dem

burnout bei der Arbeit

, Projektfristen und endlose Berichterstellungen.

Eine Führungskraft zu haben, mit der sie über Arbeitsprojekte genauso reden können wie über ihre Liebe zu Hunden, ist ein wahrer Segen.

7. Vergiss den Spaß nicht

Zu guter Letzt liebt es jeder, Spaß zu haben. 💃

Auch bei der Arbeit. 🤫

In Anbetracht des Stresses, dem Fernarbeitskräfte ausgesetzt sind, müssen Manager Freizeitmöglichkeiten für virtuelle Teams schaffen. Auch wenn teambildende Aktivitäten oft als Ablenkung von der Arbeit angesehen werden, tragen sie doch dazu bei, stärkere Bindungen aufzubauen.

**Welche Möglichkeiten gibt es, um aus der Ferne Spaß zu haben?

Spielen Sie virtuelle Videospiele und Quizspiele (Sie haben bestimmt einige gamer unter Ihren Mitgliedern )

Machen Sie virtuelle Quizspiele wie dasVirtuelles Happy-Hour-Quiz* Lösen Sie einen Online-Escape-Room

Erstellen und lösen Sie herausfordernde Szenarien

Spielen Sie zwei Wahrheiten und eine Lüge: der absolute Klassiker

*Und mehr!

Vor allem bei virtuellen Teams trägt der Spaß dazu bei, die Verbindung und das Engagement zu erhalten. Außerdem fühlen sich isolierte Mitglieder dadurch näher an den Vorgesetzten gebunden und können sich besser auf ihn verlassen.

Schlusswort!

Es ist nicht einfach, als Leiter eines virtuellen Teams das Vertrauen und die Zusammenarbeit zu verbessern, aber unsere einfachen und praktischen Tipps helfen Ihnen, die Beziehungen bei der Arbeit auf die nächste Stufe zu heben. ️

Denken Sie daran: Am Ende des Tages kommt es auf Wertschätzung, Respekt und Fürsorge gegenüber virtuellen Teams an.

Monsters Inc./ GIPHY Lassen Sie uns wissen, welche Erfahrungen Sie bei der Arbeit mit oder in einem virtuellen Team gemacht haben.

Meine Bewertung von ClickUp

Wir begannen ClickUp zu nutzen, als Remote-Arbeit zum neuen Normalzustand wurde. Angesichts der vielen neuen Tools (Zoom, TeamViewer, etc.) hat ClickUp eine weitere Ebene der Einfachheit geschaffen. Wir haben es hauptsächlich für die Verwaltung von Aufgaben verwendet. Auch wenn das Team klein war, brauchten wir etwas, das einfach zu handhaben war. Mit ClickUp mussten wir nicht nach der Aufgabe oder dem Termin suchen. Außerdem konnten wir das spezielle Farbcodierungssystem nutzen, das alles noch weniger verwirrend machte.

Ich persönlich mochte die Boxen für die Aufgaben, in denen man alle Aufgaben in ihre Phasen einordnen konnte (In Bearbeitung, Erledigt, TBD, usw.). Wenn es etwas gab, bei dem ich helfen konnte, konnte ich es direkt vom Dashboard aus sehen.