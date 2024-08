Die 10 besten Discord-Alternativen für Gruppenchats im Jahr 2024

Discord hat sich zur beliebtesten Plattform für kommunikation und Geselligkeit unter Spielern und Online-Communities. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und den Sprach- und Textkommunikationstools ist es nicht verwunderlich, dass Discord auch bei anderen Nutzergruppen sehr beliebt ist.

Aber für Discord-Fans, die nach zugänglicheren Tools mit professioneller Qualität suchen, gibt es Alternativen. Es gibt Discord-Alternativen, die ähnliche Funktionen und Vorteile bieten - wir haben die 10 besten zusammengestellt!

Worauf sollten Sie bei Discord-Alternativen achten?

**Suchen Sie nach einer Plattform mit den höchsten Sicherheitsstandards, um das Engagement der Community zu fördern, Multimediainhalte zu teilen und unabhängig von Standort und Gerät in Verbindung zu bleiben

Eine Alternative zu Discord, die intuitiv zu bedienen ist, trägt zur Steigerung der Produktivität bei, da die Mitarbeiter sich in der App zurechtfinden und die benötigten Informationen leicht finden können. Denken Sie an die Themen, die Sie mit Ihrem Netzwerk besprechen möchten:

Berufliche Entwicklung und Zertifizierung

Geschäftsstrategie und Einblicke in die Unternehmensführung

Veranstaltungen, Konferenzen und Fachmessen

Branchentrends und Herausforderungen

Karrieremöglichkeiten

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards mit Objekten, Aufgaben, Beziehungen und Haftnotizen, um visuell mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten

Eine funktionsreiche Plattform mit chat und Zusammenarbeit tools bieten mehr Flexibilität und kreative Freiheit, um Gedanken, Ideen und Lösungen auszudrücken. Hier sind weitere wichtige Funktionen, die Sie bei der Wahl einer Discord-Alternative beachten sollten:

Sicherheit und Datenschutz, einschließlich Zwei-Faktor-Authentifizierung, End-to-End-Verschlüsselung und Datenschutzmaßnahmen

einschließlich Zwei-Faktor-Authentifizierung, End-to-End-Verschlüsselung und Datenschutzmaßnahmen Kommunikationskanäle wie Text-, Sprach- und Video-Chat zuin Echtzeit zusammenzuarbeiten oder asynchron

wie Text-, Sprach- und Video-Chat zuin Echtzeit zusammenzuarbeiten oder asynchron Reaktionsschneller Plattform-Support mit Dokumentation und Video-Tutorials zur schnellen Fehlerbehebung

mit Dokumentation und Video-Tutorials zur schnellen Fehlerbehebung Anpassung für persönliche Profile, um Ihre Community und Marke besser zu repräsentieren

für persönliche Profile, um Ihre Community und Marke besser zu repräsentieren Integrationen mit Anwendungen von Drittanbietern wie z.Bprojektverwaltungssoftware und E-Mail

wie z.Bprojektverwaltungssoftware und E-Mail Benachrichtigungssteuerung zum Stummschalten von Kanälen, Festlegen von Ruhezeiten und Anpassen pro Gerät

zum Stummschalten von Kanälen, Festlegen von Ruhezeiten und Anpassen pro Gerät Formatierung und Styling mit Rich-Text-Bearbeitung und Emojis für besseren Ausdruck

mit Rich-Text-Bearbeitung und Emojis für besseren Ausdruck Eingebaut Videokonferenzlösungen für Echtzeit-Diskussionen

Videokonferenzlösungen für Echtzeit-Diskussionen Suche Funktionalität zum schnellen Auffinden bestimmter Informationen

Die 10 besten Discord-Alternativen

Überwachen Sie Projektaktualisierungen, verwalten Sie Arbeitsabläufe und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich aus

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform mit Hunderten von anpassbaren Funktionen, die ein reibungsloses Arbeiten ermöglichen. Die integrierte Chat-Ansicht in ClickUp lässt kleine und große Gruppen bequem von mehreren Geräten aus miteinander kommunizieren!

Das Beste von allem, ClickUp bietet werkzeuge für die visuelle Zusammenarbeit wie Whiteboards und Mind Maps, um über herkömmliche Chat-Kanäle und Dokumente hinauszugehen. Nutzen Sie zusätzliche Sichtbarkeit mit @mention-Kommentaren und umsetzbaren Nachrichten mit video- und Audio-Clips für jede Themendiskussion.

ClickUp beste Eigenschaften

Über1.000 Integrationen um alle relevanten Daten und Informationen auf einer Plattform zusammenzuführen

Zugewiesene und verknüpfte Kommentare in jedemClickUp Doc, Aufgabe, oderPinnwand Zahlreiche Funktionen für die visuelle Zusammenarbeit sind verfügbar aufjeder Preisplan Kostenlos undzugängliche Hilfe-Ressourcen, Webinare und Online-Unterstützung

Über15 anpassbare Ansichten zur Verwaltung der Arbeit aus jedem Blickwinkel

Sichere Infrastrukturumgebung mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Notizen, Etiketten und Tags für erweiterte Sortierung und Filterung

Leistungsstarke kostenlose Version mit unbegrenzter Anzahl von Mitgliedern im Free Plan

Mobile Anwendungen einschließlich iPad, iPhone und Android

Anordnung von Arbeitsabläufen per Drag & Drop

Erstellen Sie und behalten Sie den Überblick über IhreZiele in ClickUp ClickUp Einschränkungen

So viele leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit können für manche Benutzer eine Lernkurve darstellen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar - noch nicht

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preise ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (6.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (6.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Slack

über Slack Slack ist eine teamkommunikation und Kollaborationszentrum, das Menschen, Daten und Tools an einem Ort zusammenführt. Es hilft Teams, organisiert zu bleiben, alle ihre Software-Tools zu verbinden und effektiver zusammenzuarbeiten um Dinge schneller zu erledigen.

Mit Slack können Benutzer Kanäle für bestimmte Themen oder Unterhaltungen erstellen, Erinnerungen für Aufgaben und Fristen festlegen, Dateien teilen, den Fortschritt von Projekten verfolgen und vieles mehr. Slack ist außerdem mit Tausenden von anderen Apps integriert, was es einfach macht, Diskussionen noch weiter auszudehnen!

Die besten Funktionen von Slack

Systemrollen zur Klassifizierung einesteammitglied als Administrator zur Verwaltung von Slack-Konten oder als Nicht-Administrator

Kanäle zum Erstellen zentraler, gemeinsam genutzter Bereiche für Unterhaltungen, Dateien und Personen

Workflow Builder zur Automatisierung von Routineaktionen und Kommunikation

Huddles und Clips mit Audio- und Videooptionen

Slack-Einschränkungen

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten in den individuellen Einstellungen

Unterstützung für die Vermeidung von Datenverlusten ist eine Funktion des Enterprise-Plans

Preise für Slack

Kostenloser Plan

Pro-Plan : $7,25/Monat pro Person, jährliche Abrechnung

: $7,25/Monat pro Person, jährliche Abrechnung Business+ Plan : $12,50/Monat pro Person, jährliche Abrechnung

: $12,50/Monat pro Person, jährliche Abrechnung Enterprise Grid Plan: Kontaktieren Sie Slack für Preise

Slack-Bewertungen und Rezensionen

3. Truppen-Bote

über Truppen-Bote Troop Messenger ist ein umfassende Messaging-App wurde entwickelt, um Benutzern eine effizientere Zusammenarbeit zu ermöglichen. Es ist eine All-in-One-Lösung für Messaging und Zusammenarbeit für virtuelle und entfernte Teams und bietet Funktionen wie Gruppenchat, Dateiaustausch, Audio- und Videoanrufe, aufgabenverwaltung tools, Chatbots, benutzerdefinierte Integrationen und mehr.

Benutzer können in Echtzeit zusammenarbeiten und einfach in Verbindung bleiben. Die Plattform bietet auch eine leistungsstarke Suchfunktion, mit der die Benutzer Nachrichten und Dateien schnell finden können, damit sie organisiert und über die neuesten Unterhaltungen auf dem Laufenden bleiben.

Die besten Funktionen von Troop Messenger

Build Messaging zum gleichzeitigen Senden an eine große Anzahl von Benutzern und Gruppen

Private Chatsysteme, einschließlich Selbstnachrichten

Nachrichten-Weiterleitungsfunktion

Lese- und Schreibanzeigen

Text- und Voice-Chat

Einschränkungen von Troop Messenger

Registrierte Troop Messenger-Benutzer haben nur Zugang zum Live-Support

Steile Lernkurve zur Personalisierung der Plattform

Preise für Troop Messenger

Unternehmen : $5 pro Benutzer pro Monat

: $5 pro Benutzer pro Monat Superior : $9 pro Benutzer pro Monat

: $9 pro Benutzer pro Monat Premium: $25 pro Benutzer pro Monat

Troop Messenger Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (70+ Bewertungen)

: 4.6/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

4. Chanty

über Chanty Chanty ist eine Plattform für die Zusammenarbeit mit Funktionen wie Chat, Videoanrufe, Dateifreigabe und Aufgabenverwaltung, die den Benutzern helfen, in Verbindung zu bleiben und produktiv zu sein. Mit Chanty können Benutzer Ideen austauschen, Aufgaben zuweisen und schnell Feedback von anderen erhalten.

Außerdem wird die gesamte Kommunikation sicher an einem Ort gespeichert, so dass sie jederzeit einfach abgerufen werden kann. Das Benachrichtigungssystem informiert die Nutzer, wenn neue Nachrichten, Aktualisierungen von Aufgaben oder wichtige Dateien eingegangen sind. So ist sichergestellt, dass alle immer auf dem neuesten Stand sind!

Chanty beste Eigenschaften

4k Video und Audio mit Unterstützung für bis zu 1.000 Videoteilnehmer

Konversationsaktionen zum Umbenennen oder Verlassen von Konversationen

@mentions zur Benachrichtigung von Mitgliedern

Sprachnachrichten für Antworten von unterwegs

Kontrastreiches dunkles Thema

Chanty-Einschränkungen

Aufgabenansichten sind auf Kanban, Liste und Kalender beschränkt

Rollen und Berechtigungskontrollen sind kostenpflichtige Funktionen

Chanty Preise

Kostenloser Plan

Geschäftsplan: $3 pro Benutzer pro Monat

Chanty Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (30+ Bewertungen)

: 4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

5. Mumble

über Mumble Der nächste Punkt auf unserer Liste der Discord-Alternativen ist Mumble, eine quelloffene Voice-Chat-Software mit niedriger Latenz und hoher Qualität, die in erster Linie für die Verwendung beim Spielen gedacht ist. Sie kann für die Gruppenkommunikation über das Internet oder andere Netzwerkverbindungen verwendet werden. Mumble bietet eine klare Audioqualität bei einer niedrigen Bitrate und einer minimalen Verarbeitungsverzögerung, was es ideal für Spieleanwendungen macht.

Außerdem ist es verschlüsselt, um die Privatsphäre und die Sicherheit der Kommunikation zu gewährleisten. Mumble ist für Windows, macOS und Linux verfügbar. Darüber hinaus unterstützt es eine Vielzahl von Plugins, um verschiedene Medien wie Musikstreaming zu unterstützen.

Mumble beste Eigenschaften

Benutzerdefinierte Chatbefehle und Kontextmenüeinträge

Umfangreiches Benutzerberechtigungssystem (ACL)

Serverübergreifende Freundeserkennung

Verschlüsselte Kommunikation

Assistenten für die Einrichtung

Mumble-Einschränkungen

Benutzer müssen für bestimmte Apps und Add-ons für mehr Funktionalität bezahlen

Eingeschränkte Hilfe und Unterstützung bei der Fehlersuche

Mumble Preise

Die Nutzung von Mumble ist kostenlos

Mumble Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Dampf-Chat

über Dampf-Chat Steam Chat ist ein Voice-Chat-Dienst der Steam-Plattform, der es den Benutzern ermöglicht, miteinander zu kommunizieren. Er bietet eine Vielzahl von Kommunikationsmöglichkeiten, wie Sprach- und Videochats, Gruppenchats und mehr. Zusätzlich zu privaten Nachrichten können Benutzer auch öffentlichen Chaträumen beitreten, um mit mehreren Benutzern gleichzeitig zu kommunizieren.

Die Plattform bietet eine Vielzahl von Anpassungsoptionen, wie z. B. das Erstellen von benutzerdefinierten Avataren und das Hinzufügen von Freunden für eine einfache Kommunikation. Steam Chat ist auch in andere Steam-Dienste integriert, so dass die Benutzer auf die Liste ihrer Freunde auf der Plattform zugreifen und sich mit ihnen online verbinden können.

Die besten Funktionen von Steam Chat

Multimedia-freundliche Chats, einschließlich Video, Bilder, Tweets und mehr

Teilbare Links, um Personen direkt in einen Gruppenchat einzuladen

Gespeicherte Gruppenchats mit Titeln und Avataren

Drag-and-Drop-Funktionalität für Freunde

Ein-Klick-Kanäle

Einschränkungen des Steam-Chats

Im Vergleich zu anderen Discord-Alternativen fehlt es an Personalisierungsfunktionen für eine einfache Benutzeroberfläche

Die Teamstufe eines Benutzers wirkt sich auf das Limit der Freunde aus

Preise für Steam Chat

Die Nutzung von Steam Chat ist kostenlos

Steam Chat Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Microsoft Teams

über Microsoft Teams Microsoft Teams ist eine von Microsoft entwickelte Cloud-basierte Plattform für die Zusammenarbeit, die es den Mitarbeitern eines Unternehmens ermöglichen soll, einfach zusammenzuarbeiten und miteinander zu kommunizieren. Es bietet Benutzern die Möglichkeit, sich zu verbinden und Dateien, Chats und Aufgaben von einem zentralen Hub aus zu teilen.

Das Tool ermöglicht es den Benutzern, Kanäle für bestimmte Themen oder Teams zu erstellen sowie nach Inhalten und Unterhaltungen innerhalb ihres Teams zu suchen. Mit seinen zahlreichen Funktionen ist Microsoft Teams ein leistungsfähiges Tool, das Benutzern hilft, in Verbindung zu bleiben, zu organisieren und produktiv zu arbeiten. Es kann in jedem Unternehmen oder Bildungsbereich eingesetzt werden, um Menschen zusammenzubringen, Wissen zu teilen und gemeinsam an Projekten zu arbeiten.

Die besten Funktionen von Microsoft Teams

Microsoft Büro integrationen, einschließlich Word, PowerPoint und Excel

Prioritätsbenachrichtigungen alle zwei bis 20 Minuten

Sprachanrufe, Voicemail und Anrufweiterleitung

Bildschirmfreigabe mit unscharfen Hintergründen

Inline-Übersetzung von Nachrichten

Einschränkungen von Microsoft Teams

Erfordert ein (cloudbasiertes) Exchange Online-Postfach, um die Plattform in vollem Umfang nutzen zu können

Steile Lernkurve, um die verschiedenen Funktionen zu erlernen

Preise für Microsoft Teams

Microsoft Teams bietet mehrere Preispläne für Unternehmen und Privatanwender. Ein kostenloses Privatkonto ist mit eingeschränkten Funktionen verfügbar

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (13.000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (13.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (9,000+ Bewertungen)

8. Skype

über Skype Skype ist eine Anwendung, mit der Nutzer kostenlos Audio- und Videoanrufe tätigen können. Außerdem bietet sie Sofortnachrichten, Dateiaustausch, Videokonferenzfunktionen und Optionen für die Bildschirmfreigabe. Mit der Skype-App für Mobiltelefone können Nutzer auch unterwegs in Kontakt bleiben. Die Anwendung ist sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte verfügbar.

Sie kann sowohl für geschäftliche als auch für private Kommunikationszwecke genutzt werden. Skype bietet auch erweiterte Funktionen wie Anrufweiterleitung, Voicemail und Konferenzgespräche. Außerdem können Nutzer mit Skype-Guthaben oder -Abonnements kostengünstige Auslandsgespräche führen.

Die besten Funktionen von Skype

Nachrichtenquoten für eine schnellere Nachverfolgung

Weiterleitung von Nachrichten an andere Konversationen

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Sofortnachrichten

Spotify-Integration zur Vorschau von Songs

Reaktionen, GIFs, Zitate und mehr

Skype-Einschränkungen

Funktioniert am besten innerhalb des Microsoft-Ökosystems, um die Vorteile der Plattform zu nutzen

Für Nutzer des kostenlosen Tarifs wird Werbung angezeigt

Skype-Preise

Skype bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife an, darunter ein Abonnement, Skype-Guthaben und eine Skype-Nummer

Skype-Bewertungen und -Kritiken

G2 : 4.3/5 (22.000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (22.000+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (370+ Bewertungen)

9. Ventrilo

über Ventrilo Ventrilo ist ein Voice-Chat- und Kommunikationsprogramm, das für Online-Spiele, insbesondere Multiplayer-Spiele, entwickelt wurde. Ventrilo bietet Spielern nicht nur eine großartige Möglichkeit, während des Spiels in Verbindung zu bleiben, sondern verfügt auch über Funktionen wie Serverlisten, Benutzer- und Kanaleinstellungen, Sprachaktivierungserkennung, Hotkeys und mehr.

Außerdem bietet Ventrilo den Nutzern eine sichere Verbindung, die frei von äußeren Störungen ist. Diese Discord-Alternative eignet sich auch hervorragend für Online-Meetings oder Telefonkonferenzen, da sie es Nutzern aus der ganzen Welt ermöglicht, unabhängig von ihrem Standort teilzunehmen!

Ventrilo beste Eigenschaften

Private Unterhaltungen von Benutzer zu Benutzer, sowohl Sprachanrufe als auch Text

Channel-Funktionen zum Filtern und Abspielen von Voice-Streams

Dauerhafte Channel-Admin-Passwörter

Text-to-Speech (TTS) Spracherzeugung

Minimale Nutzung von CPU-Ressourcen

Ventrilo-Einschränkungen

Der Inhalt der Website ist im Vergleich zu anderen Discord-Alternativen sehr umfangreich, um Probleme durchzulesen und zu beheben

Kostenlos für bis zu 8 Personen auf demselben Server

Ventrilo Preise

Die Nutzung von Ventrilo ist kostenlos

Ventrilo Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Element

über Element Element ist eine Kommunikationsplattform, mit der Benutzer Nachrichten, Bilder und andere Daten über Instant Messaging senden und empfangen können. Das Tool ermöglicht es den Nutzern auch, ihre eigenen Chat-Räume zu erstellen und ihnen beizutreten, und unterstützt Audio- und Videoanrufe.

Die Plattform ist auf Android, iOS, macOS, Windows und Webbrowsern verfügbar. Die Nutzung ist kostenlos, bietet aber zusätzliche Funktionen für Premium-Pläne, wie z. B. eine höhere Speicherkapazität und Anpassungsoptionen.

Element beste Funktionen

Support und Service Level Agreements (SLAs) für Cloud- und On-Premise-Bereitstellungen

Gruppen-Chaträume für Einzelpersonen oder Teams mit Zugangsberechtigung

Mehrere Netzwerkfunktionen für sicheres Arbeiten und Zusammenarbeiten

Unbegrenzte Sprach- und Videoanrufe für Einzelpersonen und Gruppen

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Element-Beschränkungen

Der Element-Support ist nicht in der Lage, Passwörter zurückzusetzen oder matrix.org-Konten zu reaktivieren

Benutzer können sich nicht mit einer Telefonnummer registrieren

Element-Preise

Geschäftskunden : $5 pro Benutzer pro Monat

: $5 pro Benutzer pro Monat Unternehmen : $10 pro Benutzer pro Monat

: $10 pro Benutzer pro Monat Souverän: Kontaktieren Sie Element für weitere Informationen

Element Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (20+ Bewertungen)

: 4.3/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (5+ Bewertungen)

ClickUp bietet ein unglaubliches Chat-Kommunikationserlebnis, das für erhöhte Produktivität und Effizienz maßgeschneidert ist.

Mit leistungsstarken Funktionen wie Integrationen, Aufgabenmanagement und kreativen Tools wie Whiteboards und Mind Maps bietet ClickUp eine einzigartige Plattform, die weit über herkömmliche Chat-Kanäle und Dokumente hinausgeht.

Außerdem bietet ClickUp einen kostenlosen Plan mit einer unbegrenzten Anzahl von Free Forever Plan-Mitgliedern und erschwingliche Preispläne für den Einstieg mit einer kleinen oder großen Gruppe! 🌐

