SEO-Projektmanagement – 8 Tipps zur Optimierung Ihres Workflows [mit Vorlagen]

Als SEO-Leiter von ClickUp und echter Produktivitätsfanatiker macht mir die Optimierung von Arbeitsabläufen fast genauso viel Spaß wie die Optimierung für die Suche.

Ich freue mich auf die Herausforderung, neue Wege zur Automatisierung von Aufgaben zu finden und bestehende Prozesse zu verbessern. Dadurch wird die Arbeit meines Teams nicht nur effektiver, sondern es bleibt auch mehr Zeit für das, was wir am meisten lieben - SEO! 🔎

Ich freue mich darauf, meine Sichtweise zu teilen SEO-Projektmanagement und 8 Tipps, die Agenturen, SEO-Projektmanager und marketing-Teams ihren Arbeitsablauf zu optimieren.

Was ist SEO-Projektmanagement?

SEO-Projektmanagement umfasst die Planung, Kommunikation und Ausführung aller Bemühungen zur Suchmaschinenoptimierung.

Es geht darum, einen optimalen Arbeitsablauf für die Verwaltung jeder Phase einer SEO-Kampagne zu schaffen. Dies umfasst alles von der Entwicklung einer Strategie bis hin zur Berichterstattung über die Ergebnisse an die Beteiligten oder Kunden.

Warum ist Projektmanagement für SEO wichtig?

Wie andere Marketingmaßnahmen profitieren auch SEO-Kampagnen von Struktur und prinzipien des Projektmanagements dennoch haben nur wenige Teams einen eigenen SEO-Projektmanager.

Stattdessen werden die Aufgaben, die normalerweise dem Projektleiter obliegen, auf SEO-Teammitglieder verteilt, die bereits voll ausgelastet sind, was zu Burnout führen und die Produktivität beeinträchtigen kann. 😢

Außerdem ist es nicht ungewöhnlich, dass SEO-Manager an einem Tag den Strategen, den Techniker und den Manager spielen.

Wir arbeiten mit einer Vielzahl von Menschen zusammen, z. B. mit Kunden, Content-Autoren, Ingenieuren, SEM-Spezialisten und Kundenbetreuern. Ohne einen SEO-Projektmanager könnten Sie als Ansprechpartner für diese Beziehungen fungieren.

Die Fähigkeit, funktionsübergreifend zu kommunizieren und mehrere SEO-Projekte in verschiedenen Stadien zu verwalten, ist unerlässlich. Ohne Projektmanagement gehen Aufgaben verloren, Teams werden falsch ausgerichtet und Kampagnen überschreiten den ursprünglichen Umfang.

**Seien wir ehrlich, SEO-Projektmanagement wird unterschätzt

Projektmanagement-Software ist der Schlüssel 🔑

In der SEO-Welt haben wir Tools für Keyword-Recherche, Content Intelligence, Ranking-Tracking, Analysen und mehr. Wir leben auch in Tabellenkalkulationen. Tools wie Google Sheets oder Excel sind oft die beste Wahl für Daten und technische Anwendungsfälle. Und obwohl diese Tools nicht verschwinden werden, sind sie nicht ideal für das SEO-Projektmanagement.

Tabellenkalkulationen fehlen wichtige Funktionen wie Zeiterfassung, Automatisierung und Aufgabenbeziehungen. Außerdem sind die Visualisierungen der Berichte komplex und nicht flexibel genug. Haben Sie schon einmal versucht, einen Projektzeitplan zu erstellen? Gantt-Diagramm in Excel ? Autsch.

Das Letzte, was wir wollen, ist, dass mehr Software zu unserem technischen Stapel hinzugefügt wird. Moderne Projekttools sind jedoch darauf ausgerichtet, diese Probleme zu lösen, indem sie Ihre Arbeit an einem Ort bündeln. Mit besprechungen nehmen um 69,7 % zu und die Menschen fühlen sich mehr von ihren Mitarbeitern abgekoppelt gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt für ein Upgrade Ihrer Arbeitsmanagementlösungen.

Einblendung: ✨ Projektmanagement-Software ✨

Von einfachen To-Do-Listen bis hin zu komplexen agilen Workflows - Projektmanagement-Software bietet alle Funktionen, die Sie benötigen, um SEO-Aufgaben zu organisieren, mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und Ihre Kampagnen auf Kurs zu halten.

Diese Tools können Sie auch bei Ihren Einstellungsbemühungen unterstützen. Entwickeln Sie vorlagen für Onboarding-Aufgaben und schaffen Sie einen klaren Kanal für die Kommunikation mit Ihren Neulingen. Auf diese Weise können Sie sich auf die wichtigeren Herausforderungen beim Aufbau Ihres Unternehmens konzentrieren idealen SEO-Teams .

Was ist die beste Projektmanagement-Software für SEO?

Es gibt Hunderte von projektmanagement-Tool aber welches ist das richtige für Sie?

Die wahre Antwort ist eine klassische Phrase, die Sie kennen: es kommt darauf an.

SEO-Agenturen, die Kunden verwalten verwalten, profitieren von Software, die gemeinsame Gästeansichten und eineanpassbare Projekthierarchie.

Teams, die eng mit Entwicklern zusammenarbeiten, könnten sich in Tools wiederfinden, die für einen agilen Arbeitsablauf entwickelt wurden.

Ein Teilzeit-SEO-Berater sucht vielleicht einfacheaufgabenverwaltung software, um organisiert zu bleiben.

Größere Teams benötigen Lösungen auf Unternehmensebene, um die Speicher- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Vor allem aber sind die Mitglieder des SEO-Teams auf eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit angewiesen, um ihre Ziele zu erreichen.

Mein bester Rat ist, eine Projektmanagement-Plattform zu finden, die nicht nur für Sie, sondern auch für die anderen Teams, mit denen Sie zusammenarbeiten, am besten funktioniert. Ohne ein übergreifendes Engagement werden neue Tools neue Silos schaffen und die damit verbundenen operativen Vorteile zunichte machen.

8 Tipps für das SEO-Projektmanagement 📝

Und nun zum Wesentlichen.

Hier sind meine besten Tipps für Agenturen und interne Teams, die ihre Arbeitsabläufe mit einer Projektmanagement-Software verwalten.

Eines der ersten Dinge, die ich tue, wenn ich mich mit der Suchmaschinenoptimierung einer neuen Website befasse, ist die Erstellung eines Website-Verzeichnisses - eine Tabelle, in der jede Seite der Website nach Unterordnern unterteilt ist. Normalerweise importiere ich diese Daten aus einem Tool wie Ahrefs oder Schreiender Frosch und enthalten Attribute wie URL, Seitentitel, interne Links usw.

Dies hat viele Vorteile, wie z. B. die Identifizierung von Weiterleitungsmöglichkeiten, Seiten, denen interne Links fehlen, oder einfach das Erkennen von Inhalten, von denen Sie nichts wussten! Dies kann nicht nur die Sichtbarkeit des SEO-Teams verbessern, sondern auch andere Mitglieder des Marketing-Teams oder Abteilungen werden davon profitieren, eine leicht zugängliche Tabelle mit all Ihren Inhalten an einem Ort zu haben.

aber woher wissen wir, was mit all diesen Inhalten gemacht wird?

Es gibt viele Vorteile für erstellung einer Inhaltsdatenbank innerhalb Ihres Projektmanagementsystems. Sie schafft Sichtbarkeit für aktive Arbeit, zeigt historische Aktualisierungen und macht jede Seite schnell zugänglich. Wenn Sie beginnen, Automatisierung und Aufgabenbeziehungen zu nutzen, um Prozesse zu standardisieren, werden Sie ständig neue Möglichkeiten finden, Ihren Arbeitsablauf zu rationalisieren. Davon profitiert Ihr gesamtes Unternehmen, nicht nur Ihr SEO-Team.

Bei ClickUp verwenden wir eine Kombination aus Tabellenansicht und benutzerdefinierte Felder um einen zentralen Ort für den gesamten Verlauf und die Attribute unserer Inhalte zu schaffen. Jedes Mal, wenn ein Artikel aktualisiert wird, spiegelt die mit ihm verbundene Aufgabe diese Aktivität wider.

Hier ist eine Liste von Attributen, die Sie als benutzerdefinierte Felder für Ihre Inhaltsdatenbank in Betracht ziehen könnten:

Benutzerdefinierte Felder helfen Ihrem SEO-Team, den Überblick über alle Blog-Updates und Aufgaben in ClickUp zu behalten

Es mag sich anfangs wie ein entmutigendes Projekt anfühlen, aber wenn Sie bereits ein Website-Verzeichnis in einer Tabellenkalkulation erstellt haben, können Sie die CSV-Importfunktion in den meisten Projektmanagement-Plattformen, um Ihnen einen Teil der Arbeit abzunehmen!

benötigen Sie Hilfe bei den ersten Schritten?

sehen Sie sich das an_ *Leitfaden zur Erstellung einer Inhaltsdatenbank* _oder steigen Sie gleich ein mit unserem_ *Blog-Datenbank-Vorlage* _.**_

2. Verlassen Sie sich auf wiederkehrende Aufgaben für gewohnheitsmäßige Arbeit

Wiederkehrende Aufgaben sind eine gängige, aber unterschätzte Funktion in Projektmanagement-Software. Sie ermöglichen es Ihnen, Aufgaben automatisch neu zu erstellen oder wieder zu öffnen, nachdem sie abgeschlossen wurden oder ein bestimmtes Datum überschritten haben.

SEO-Verantwortlichkeiten sind vielfältig, aber es gibt viele sich wiederholende Aktionen, die durch das Auslösen einer wiederkehrenden Aufgabe vereinfacht werden können. Sie können die Verantwortlichkeit verbessern, Duplikate verhindern und vor allem Zeit sparen. Hier sind ein paar Beispiele für wiederkehrende SEO-Aufgaben, die wir bei ClickUp verwenden:

Berichtswesen & Datenüberprüfung

Technische Audit-Check-Ins.

Team-Besprechungen

Audits für neue und verlorene Links

Private 1:1-Aufgaben

Beitrag der Industrie-Ressourcen

Eine meiner liebsten wiederkehrenden Aufgaben ist unsere wöchentliche Ressourcendiskussion! Jedes Mitglied des SEO-Teams hat die Aufgabe, eine relevante Ressource mit ein paar Kernpunkten vorzustellen. Dabei kann es sich um fast alles handeln - einen Blogartikel, ein eBook, ein neues Tool, ein bevorstehendes Webinar usw.

Sicherlich konsumieren wir mehr als eine Ressource pro Woche, aber das hilft uns, die aussagekräftigste auszuwählen, um einen Dialog darüber zu beginnen. In Sachen SEO auf dem neuesten Stand zu bleiben, ist für uns überlebenswichtig, und diese Aufgabe hilft uns, einen ständigen Dialog über Bildung und Strategie zu führen.

3. Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, die sich an jeden Workflow anpassen

Einfache Aufgabenstatus wie "zu erledigen", "in Arbeit" und "erledigt" sind in vielen Abteilungen ein guter Ausgangspunkt für das Projektmanagement. Aber für SEO-Teams fühlen sich einfache Statusoptionen einschränkend an und es fehlt ihnen an Klarheit, vor allem, weil so viele unserer Arbeiten fortlaufend sind und einen einzigartigen Prozess erfordern. Wir können eine Landing Page optimieren, eine Link-Kampagne verwalten oder eine Keyword-Recherche durchführen, aber jede Aufgabe beinhaltet einen ganz anderen Workflow.

Stellen Sie sich zum Beispiel eine Linkbuilding-Kampagne vor, die als "In Arbeit" aufgeführt ist Sind Sie gerade dabei, URLs für diese Kampagne zu suchen? Beschaffen Sie Kontakte? Pflegen Sie eine Beziehung in Ihrem Posteingang?

Die Verwendung von benutzerdefinierten Statusfeldern verbessert den Überblick über die Vorgänge in einer Aufgabe. Außerdem wird es dadurch einfacher, Ihre Arbeit zu filtern, zu priorisieren und die Automatisierung zu nutzen!

Benutzerdefinierte Zustände in ClickUp

Viele Projektmanagement-Tools bieten eine Funktion für benutzerdefinierte Status an. Wenn dies nicht der Fall ist, besteht eine gute Alternative darin, benutzerdefinierte Felder zu verwenden, um den "Status" einer Aufgabe zu verfolgen.

welche ist die bessere Option?

Um ehrlich zu sein, hängt es davon ab, wie Sie Ihre Projekte am liebsten visualisieren, welche Interessengruppen beteiligt sind und wie sehr Sie auf Teilaufgaben angewiesen sind.

Hier sind verschiedene Status-Layouts, inspiriert von einigen unserer Arbeitsabläufe bei ClickUp.

Angepasste Status für SEO-Projektmanagement | Blog-Entwicklung | Keyword-Recherche | Linkaufbau | Blog-Datenbank | | ---------------- | ---------------- | ----------------- | --------------- | | Offen | Offen | Offen | Geplant | | In Arbeit | In Arbeit | URL Prospecting | In Entwicklung | | Erste Überprüfung | Überprüfung | E-Mail-Prospecting | Überwachung | | Redaktionelle Überprüfung | Inhaltliches Briefing | Aktive Öffentlichkeitsarbeit | Auditing | | Design | Fertig | Laufende Kampagne | Aktualisierung erforderlich | | Fertig | Geschlossen | Kampagne beendet | | Zeitplan | | | | | Veröffentlicht | | | |

4. Verwenden Sie Mind Maps, um Ihre Themencluster zu visualisieren

Das Erstellen von Content-Hubs ist eine beliebte SEO-Strategie, um Suchautorität aufzubauen themencluster . Für uns ist es oft hilfreich, unsere Knotenpunkte zu erforschen und visuell darzustellen, um zu sehen, wie unsere Säulen und Cluster organisiert sind.

Es gibt einige großartige SEO-Tools wie Screaming Frog, mit denen Sie Site-Architektur und Crawl-Visualisierungen erstellen können. Leider helfen diese Tools nicht dabei, geplante Inhalte zu visualisieren und zu sehen, wie sie mit Ihren Live-Seiten verbunden sind.

Mind Maps oder virtuelle Whiteboards sind eine großartige Lösung für diesen Schmerzpunkt. Sie können jeden Knoten wie eine Seite mit Inhalt behandeln und die Knotenverbindung als internen Link. Es gibt eine Vielzahl von mindmap-Tools die Ihnen bei der Erstellung dieser Visualisierungen helfen können.

Mit ClickUp-Whiteboards können Sie nicht nur Mindmaps erstellen, sondern auch jeden Knotenpunkt mit der Aufgabe verknüpfen, in der sich die Seite befindet. Schaffen Sie eine bidirektionale Verbindung zwischen Ihrer Inhaltsdatenbank und den Clustern, so dass Sie immer nur einen Klick davon entfernt sind, zu sehen, wo jede Seite in Ihr Themenökosystem passt.

Schaffen Sie einen zweiseitigen Zugang zwischen Ihrer Inhaltsdatenbank und den Clustern, indem Sie Ihre Mind Map mit ClickUp Whiteboards direkt mit Aufgaben verbinden

5. Nutzen Sie die Aufgabenautomatisierung

Lassen Sie uns mehr über Automatisierung sprechen. Vom Keyword-Rank-Tracking bis zu technischen Audits verwenden Strategen viele automatisierungs-Tools für SEO .

Aber nutzen Sie die Automatisierung in Ihrem Projekt-Workflow?

Wenn Sie standardisierte Prozesse haben, können Sie Ihre SEO-Projekte mit Hilfe der Aufgabenautomatisierung in Einklang bringen.

Schauen Sie sich Ihren Arbeitsablauf an und fragen Sie sich:

Gibt es Schritte in Ihrem SEO-Workflow, die sich wiederholen?

Passen Sie Fälligkeitsdaten manuell an, wenn etwas überfällig ist?

Gibt es Aufgaben, die jedes Mal denselben Personen zugewiesen werden?

Müssen Sie immer wieder Kommentare, Erinnerungen und Nachfassaktionen hinterlassen?

beispiele für die Automatisierung von Aufgaben __SEO | Auslöser | Aktion | | -------------------------------------- | ------------------------------------------ | | Wenn sich der Status einer Aufgabe ändert | Ändern Sie die zugewiesenen Teammitglieder | | Wenn das Fälligkeitsdatum erreicht wird | Ändern der Aufgabenpriorität | | Wenn eine Aufgabe in einen bestimmten Status übergeht | Erstellen und Zuweisen einer Unteraufgabe für jemanden | | Wenn sich ein benutzerdefiniertes Feld ändert | Aktualisieren des Aufgabenstatus | | Wenn eine Aufgabe überfällig wird | Markieren oder Zuweisen an einen Manager | | Wenn eine Aufgabe geschlossen wird | Markieren Sie einen Manager oder Gast (z. B. einen Kunden) |

Dadurch wird nicht nur der manuelle Aufwand reduziert, sondern auch die Betriebszeit verringert, das Risiko begrenzt und sogar die Priorisierung verbessert.

SEO Task Automation Beispiele, die wir bei ClickUp verwenden

1. Interne Links:

wenn ein neuer Blog-Post live geht, weist ➡️ einem SEO-Teammitglied automatisch eine Teilaufgabe zu, um interne Links hinzuzufügen Die Bedeutung von internen Links ist kein Geheimnis. Es ist wichtig, Ihre bestehenden Inhalte mit neuen Inhalten zu verknüpfen, aber Sie müssen dies ausrichten, wenn Ihr Beitrag online geht. Wenn Sie eine Vielzahl von Artikeln veröffentlichen, kann dies leicht vergessen werden. Nutzen Sie die Automatisierung, um diesen Schritt genau richtig zu timen. 👌2. Linkaufbau als Priorität:

wenn das benutzerdefinierte Feld für die Linkpriorität auf ➡️ gesetzt ist, fügen Sie die Blog- oder Landingpage-Aufgabe zur Linkprioritätsliste hinzu, erstellen Sie eine Unteraufgabe und weisen Sie diese einem SEO-Teammitglied zu.

Wir verwalten unsere Linkaufbau-Bemühungen intern. In Anbetracht der Investition hinter aufbau wertvoller Partnerschaften und die Überwachung der Ergebnisse - wir müssen auf unsere Zeit achten.

Wenn wir feststellen, dass Inhalte aufgrund von Link-Autorität zurückgehalten werden, können wir ihnen Priorität einräumen.

Mit einer einfachen Dropdown-Auswahl wird automatisch eine Aufgabe erstellt, um diese Bemühungen nachzuvollziehen und zu verfolgen. Außerdem wird die Aufgabe einer spezifischen Liste in einer öffentlich zugänglichen Ansicht hinzugefügt.

was bedeutet das?

Es bedeutet, dass jeder unserer Co-Marketing-Link-Partner, der Zugang zu unserer Liste hat, diese in Echtzeit aktualisiert sieht. 👏

3. Inhaltsüberprüfung: Wenn eine Inhaltsaufgabe in einen Überwachungsstatus wechselt, ändert ➡️ das Fälligkeitsdatum auf 6 Monate im Voraus.

Sobald das Fälligkeitsdatum erreicht ist, ➡️ ändern Sie den Aufgabenstatus in Audit, wenden Sie eine Optimierungscheckliste an und weisen Sie die Aufgabe einem SEO-Teammitglied zu.

In diesem Fall werden zwei Automatisierungen miteinander verknüpft. In der SEO ist es wichtig, häufig zu prüfen, Tests durchzuführen und ihren Inhalt zu aktualisieren . Manchmal liegt es an Leistungseinbrüchen oder Sie planen eine standortweite Überprüfung. Ich schlage nicht vor, dass Sie diese Bemühungen aufgeben und sich ausschließlich auf die obige Automatisierung verlassen, aber eine Automatisierung wie diese kann das A und O sein, um mit der Leistung Ihrer Inhalte in Kontakt zu bleiben.

Natürlich sind nicht alle Inhalte gleich.

Bei immergrünen Artikeln müssen Sie vielleicht nicht nach einem festen Zeitplan prüfen. Sie können ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen oder die Aufgabe als "immergrün" kennzeichnen und eine Regel erstellen, die verhindert, dass die Automatisierung ausgelöst wird.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Regeln für alle Inhaltstypen!

Erstellen Sie einzigartige Regeln für alle Inhaltstypen mit Custom Field Automations in ClickUp

Vielleicht nutzt Ihr Unternehmen bereits CRM-Software für Vertrieb, Support, Kunden, etc .

aber was ist mit Ihrem Marketingteam?

Die Formel zur Verbesserung der SEO-Autorität entwickelt sich ständig weiter. Sie wird immer schwieriger, dialogorientierter und erfordert mehr Kreativität. Es lässt sich nicht leugnen, dass es von großem Vorteil ist, die Präsenz Ihrer Marke auf allen Kanälen zu erhöhen, und dass dies Auswirkungen auf Google haben kann.

SEO-Profis gehen dieses Wachstum mit Social Media an, * PR Eine der besten Möglichkeiten, sich als Team in diesem Bereich zu verbessern, besteht darin, eine Datenbank für alle Ihre Co-Marketing-Beziehungen anzulegen!

Eine Co-Marketing-Datenbank ist eine zentrale Anlaufstelle für alle wichtigen Personen und Marken, mit denen Sie zusammenarbeiten. Das kann alles sein, von Gastbeiträgen bis hin zu Webinar-Partnern.

Gastbeitragsgeber

Da Google immer besser in der Lage ist, Fachwissen in der Suche zu erkennen und auszuzeichnen, sehen wir, dass immer mehr Marketingteams die Erstellung von Inhalten mit E-A-T im Hinterkopf. Wenn Sie beginnen, ein Netzwerk von Gastbeiträgen und Vordenkern aufzubauen, ergeben sich Gelegenheiten, maßgebliche Inhalte zu erstellen. Hier sind ein paar Beispiele:

Zitate von Mitwirkenden

Gastbeiträge

Teilnehmer an Datenstudien

Feedback zu Inhalten

Fallstudien

Zusammenarbeit mit Podcasts und sozialen Medien

Webinare

Linkaufbau

Es gibt eine Vielzahl von traditionellen linkbuilding-Kampagnen, die immer noch funktionieren .

Wenn Sie Linkbuilding betreiben, werden Sie davon profitieren, Ihre Beziehungen zu organisieren. Ob Sie nun umfangreiche Outreach-Kampagnen verwalten, mit einem link Building Service oder einfach nur mit vergleichbaren Marken zusammenarbeiten, erstellen Sie eine Aufzeichnung dieser Bemühungen in Ihrem Projektmanagement-Tool!

Soziale Beeinflusser

Je nach Marke(n), mit der/denen Sie zusammenarbeiten, können Beziehungen zu Social Media Influencern ein Marketingmotor für Social Proof und Verstärkung sein. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sie mit diesen Befürwortern zusammenarbeiten können? Haben andere Teammitglieder Einblick in diese Kontakte, um Content-Möglichkeiten vorzuschlagen? Fügen Sie sie zu Ihrem marketing-CRM ansehen!

Kunden

Hoffentlich verfügt Ihr Unternehmen bereits über eine Kundendatenbank. Ihre zufriedensten und erfolgreichsten Kunden werden Ihre größten Fürsprecher sein. wenn Sie einen wichtigen Mitarbeiter für eine Content-Marketing-Initiative suchen, sollten Sie dieses Netzwerk nicht übersehen!

Wie Sie Ihre Co-Marketing-Liste einrichten

Abhängig von Ihrem Team und Ihren Schwerpunkten benötigen Sie für diese Datenbank wahrscheinlich kein vollwertiges CRM-Tool. Eine Projektmanagementsoftware mit Tabellenansichten und benutzerdefinierten Feldern bietet eine einfache Möglichkeit, Ihre Marketingkontakte zu organisieren und sie für Ihr gesamtes Team zugänglich zu machen.

Tabellenansicht und benutzerdefinierte Felder im ClickUp-Angebot erleichtern dem gesamten Team die Organisation und den Zugriff auf Marketingkontakte

Je nach Größe Ihres Unternehmens können Sie diese Informationen auch einfach in einem Tabellenblatt organisieren - und später in Ihr Projektmanagement-Tool importieren!

Wenn es Ihnen nichts ausmacht, eine weitere Plattform zu Ihrem Tech-Stack hinzuzufügen, können Sie alternativ ein Tool verwenden wie Buzzstream als End-to-End-Plattform für Ihre Link-Bemühungen zu nutzen. Wenn jedoch nicht Ihr gesamtes Marketingteam die Plattform nutzt, entgehen Ihnen die Vorteile der Zusammenarbeit und die Sichtbarkeit.

Die wichtigste Erkenntnis hier ist: **Vernachlässigen Sie Ihre Co-Marketing-Bemühungen nicht!

7. Teilen Sie Ihre Projekte mit Gästen und der Öffentlichkeit

Ob Sie nun Kunden verwalten oder arbeit auslagern mit Hilfe einer Projektmanagement-Software können Sie eine sichere Verbindung zu Personen außerhalb Ihres Unternehmens herstellen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Gastfunktionen und gemeinsame Ansichten für Ihre SEO-Kampagnen zu nutzen.

Hier sind zwei wichtige Anwendungsfälle, um externe Benutzer und Ihre Projekte an einem Ort zusammenzubringen.

Artikulieren Sie Ihre SEO-Bemühungen gegenüber Ihren Kunden

SEO ist eine der am wenigsten greifbaren Komponenten einer digitalen Marketingstrategie. Auch wenn Ihre Kunden den Wert von SEO verstehen, ist es dennoch hilfreich, ihnen einen klaren Überblick über die Vorgänge zu geben

Wenn Sie das Glück haben, spezielle SEO-Projektmanager zu haben, haben Sie vielleicht schon ein gutes System, um Ihre Kunden auf dem Laufenden zu halten. Ich spreche jedoch aus Erfahrung: Selbst wenn Sie sich Zeit für diese Aktualisierungen nehmen, erschweren volle Terminkalender und gegensätzliche Zeitzonen eine konsistente Kommunikation.

Projektmanagement-Software kann Ihnen einen Teil dieser Arbeit abnehmen. Indem Sie Ihren Kunden Zugang bieten zu projektzeitplänen oder spezifischen Aufgabenansichten können sie jederzeit einen Blick auf die laufenden Arbeiten und Fortschritte werfen.

Der Schlüssel ist, es einfach zu halten. Wenn Ihre Kunden bereits auf alles zugreifen können oder mit Benachrichtigungen in ihren E-Mails überfordert sind, schaden diese zusätzlichen Zugriffspunkte mehr als sie nützen.

Nur wenige Ihrer Kunden werden sich mit den einzelnen Aufgaben befassen wollen, um die Details zu sehen. Bieten Sie ihnen stattdessen einen Überblick über den aktuellen Stand der Dinge, indem Sie eine per URL zugängliche Ansicht verwenden. Das gibt ihnen die Gewissheit, dass sie leicht und einfach sehen können, woran gearbeitet wird, vor allem, wenn es nur ein oder zwei Klicks entfernt ist.

Bei größeren oder komplizierteren Kunden sollten Sie in Erwägung ziehen, sie als Gast zu Ihrem Arbeitsbereich hinzuzufügen. Aber schränken Sie die Ansicht trotzdem ein und passen Sie sie an.

Besser noch: Schaffen Sie eine transparente Aufgabenumgebung von dem Projektstart und darüber hinaus . Dies schafft von Anfang an zusätzliches Vertrauen und gibt Ihnen mehr Zeit, sich auf das Erreichen der Ziele Ihres Kunden zu konzentrieren.

Verwalten Sie Ihr Outsourcing

Einige der besten Kampagnen sind das Ergebnis von internen und ausgelagerten Vermarktern. Diese Teams wären ohne Tools für das SEO-Projektmanagement und die Zusammenarbeit nicht annähernd so erfolgreich. Ganz gleich, ob es sich um die Zusammenarbeit mit externen Content-Autoren oder einer Linkbuilding-Agentur handelt, die Möglichkeit zur Kommunikation über dieselbe Plattform wie Ihr internes Team zu kommunizieren, erspart Ihnen eine Menge Kopfzerbrechen.

Ähnlich wie bei der Arbeit mit Kunden können Sie eine kollaborative Umgebung mit ausgewähltem Einblick in Projekte schaffen. Auf diese Weise profitieren Sie von den besten Funktionen der Projektmanagement-Software, ohne sensible Unternehmensdaten zu gefährden.

Die besten Projektansichten für die gemeinsame Arbeit

Abgesehen von einfachen Aufgabenlisten finden Sie hier einige der besten Projektvisualisierungen, die Sie mit Personen außerhalb Ihres Unternehmens teilen können.

Gantt-Diagramme: Sie eignen sich hervorragend für Kampagnen oder Projekte auf einer Zeitachse. Kunden und Auftragnehmer können mithilfe von Gantt-Diagrammen leicht erkennen, ob die aktuellen Initiativen vorankommen und die Erwartungen erfüllen.

Kanban-Tafelns: Eine Tafelansicht ist wegen ihrer Einfachheit und Beliebtheit sehr beliebt. Die Anzeige von Aufgaben in der Warteschlange, in Bearbeitung und abgeschlossen ist oft alles, was ein Kunde braucht. Sie gibt schnell Gewissheit, dass die Arbeit vorankommt, ohne dass man sich ständig mit den einzelnen Aufgaben beschäftigen muss.

Dashboardss: Bei komplexeren Kampagnen kann eine Dashboard-Funktion helfen, Aufgaben und Daten aus verschiedenen Projekten in einer einzigen Ansicht zusammenzufassen. Mit Tools wie ClickUp können Sie sogar Berichte und Tabellen aus Google Data Studio in dasselbe Dashboard einbetten!

Dokumente: Von SEO-Strategieplänen bis hin zu neuen Inhalten verbringen Teams viel Zeit in Docs. Ihre Kunden oder Ihr externes Team sind mit gemeinsam genutzten Dokumenten besser vertraut, was sie zu einem offensichtlichen Kandidaten für die Zusammenarbeit macht. Ob Sie ein separates software wie Google Docs oder Ihre Projektmanagementsoftware hat native Docs werden Sie sich mit Sicherheit auf dieses hilfreiche Werkzeug verlassen.

8. Durchdachte Kommunikation mit dem richtigen Medium

In einer Welt, die von Tag zu Tag dezentraler und asynchroner wird, kann die Wahl der Kommunikationsmethode entmutigend sein. Teams müssen oft lernen, effektiv über E-Mail, Direktnachrichten, Aufgabenkommentare, virtuelle Meetings, Bildschirmaufzeichnungen und so weiter zu kommunizieren. 🥵

Da im SEO-Projektmanagement viel funktionsübergreifende Kommunikation stattfindet, sind wir täglich mit dieser Herausforderung konfrontiert. Ganz gleich, ob Sie mit Kunden oder internen Teammitgliedern kommunizieren, die Wahl der besten Kommunikationsform zur richtigen Zeit kann unnötige Frustrationen und Fehler vermeiden.

welche Schritte können wir unternehmen, um uns zu verbessern?

1. Unternehmensweite Richtlinien festlegen

Haben Sie eine interne Kommunikationsstrategie die in Ihrer gesamten Organisation umgesetzt werden kann. Dies hilft allen, sich auf die gleiche Seite zu stellen, und erleichtert die Einbindung neuer Teammitglieder.

2. Erstellen Sie Dokumente zum Thema "Arbeiten mit mir"

So hilfreich Organisationsrichtlinien auch sein mögen, wir sind keine Roboter. Jeder hat vorlieben, wie er arbeitet und kommuniziert . Die Erstellung eines Handbuchs für die Arbeit mit Ihnen kann äußerst wertvoll sein, insbesondere für Führungskräfte.

3. Nutzen Sie Projektmanagement-Software

Setzen Sie auf Projektmanagement-Tools mit nativen Kommunikationsfunktionen. Sie erleichtern die Zusammenarbeit mit Ihrem Team, ohne dass Sie zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln müssen. ClickUp, zum Beispiel, hat native aufgaben , chat , e-Mail , bildschirmaufnahme und über 1.000 Integrationen . 🤩

Meine bevorzugte Kommunikationsfunktion für SEO-Projektmanagement

Ich liebe Tools zur Bildschirmaufzeichnung.

und das nicht nur, weil es meinem Persönlichkeitstyp entspricht .

SEO wird oft ... missverstanden. Unsere Fähigkeit, Führungskräften oder Kunden aufschlussreiches Feedback zu geben, ist eine Fähigkeit, die wir mit der Zeit verbessern. Dennoch gibt es auf viele einfache Fragen keine einfachen Antworten, und manchmal sind es einfach die falschen Fragen, um damit zu beginnen!

In solchen Situationen greife ich auf die Bildschirmaufzeichnung zurück. Das ist der goldene Mittelweg zwischen dem Versenden einer Unmenge von Text und einem virtuellen Anruf. Hier sind ein paar wichtige Anwendungsfälle:

Feedback an Ihr Team oder andere Abteilungen

Überprüfung von Daten mit Kunden

Feedback an Manager und Führungskräfte

Erstellen von SOPs

Es gibt zahlreiche kostenlose Tools zur Bildschirmaufzeichnung, die Ihnen dabei helfen können. Es sei denn, Ihre Projektmanagementsoftware verfügt bereits über diese Funktion 😉

Mit Clip von ClickUp mit Clip by ClickUp können Sie eine Aufnahme direkt in einer Aufgabe oder in der Symbolleiste starten, ohne eine weitere Chrome-Erweiterung herunterladen zu müssen. Sie können auch einen Link erstellen, um Ihr Video direkt zu versenden.

Bonus-Tipp: Geben Sie bei der Übermittlung des Videos die Videolänge und eine Kurzfassung oder Aufzählung des Inhalts an. Das weckt Erwartungen und der Empfänger wird es zu schätzen wissen!

Umfassen Sie Ihre eigene Methodik

Wir hoffen, dass diese Tipps zum SEO-Projektmanagement Ihnen helfen, etwas Zeit zu sparen! Es gibt keine Einheitslösung für die Verwaltung Ihrer SEO-Aufgaben. Nutzen Sie die Vorteile einer anpassbaren Projektmanagement-Software und entwickeln Sie Prozesse, die für Ihr Team am sinnvollsten sind. Und das Wichtigste: Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf genauso wie eine SEO-Kampagne.

Ich verwende ClickUp zur Verwaltung von SEO-Projekten seit 2018. Es hat mir sogar so gut gefallen, dass ich im Jahr 2020 dem Unternehmen beigetreten bin! Unsere Mission ist es, die Welt bei der Arbeit produktiver zu machen. Möchten Sie einen genaueren Blick darauf werfen, wie das mit unserer Plattform möglich ist? Machen Sie mit uns eine kostenlose Testfahrt für immer und starten Sie mit unserem SEO-Projektmanagement-Vorlage .

Wenn Sie bereits mit einer bestehenden Software verheiratet sind, können Sie einige der Tipps, die ich aufgelistet habe, auch auf Ihr(e) aktuelles Tool(s) anwenden. Machen Sie sich keine Sorgen, sie können später immer noch importieren ! 😉

Ich würde mich freuen, von Ihrem eigenen Ansatz für das SEO-Projektmanagement zu hören! Verbinden Sie sich mit mir auf Linkedin oder Twitter .