10 beste Google Docs Alternativen & Konkurrenten 2024

ist ein hervorragendes Tool zur Erstellung von Dokumenten, mit dem Sie in Echtzeit mit Ihren Teammitgliedern zusammenarbeiten können. Teams können es nutzen, um Notizen, Ideen und Prozesse zu dokumentieren, damit alle auf derselben Seite stehen... buchstäblich.

Es fehlt jedoch an erweiterten Optionen für die Zusammenarbeit und bietet nur begrenzten Offline-Zugriff und -Zugriffsrechte.

Anstatt Sie zu Kompromissen zu zwingen, möchten wir Ihnen helfen, die besten Google Docs-Alternativen zu finden.

In diesem Artikel gehen wir darauf ein, warum Sie eine alternative zu Google Docs und heben die zehn besten Tools hervor, die Sie heute verwenden können.

lassen Sie uns einige Alternativen dokumentieren 📝

10 beste Google Docs-Alternativen im Jahr 2024

Da Google Docs nicht wirklich das beste Tool für die Zusammenarbeit an Dokumenten ist, finden Sie hier zehn hervorragende Alternativen:

Gemeinsames Erkennen und Bearbeiten, Hinzufügen von Kommentaren und Einbetten von Links in ClickUp Docs

ClickUp ist die weltweit größte am höchsten bewertetenprojektmanagementsoftware und software für die Zusammenarbeit an Dokumenten wird von mehreren Teams in kleinen und großen Unternehmen eingesetzt.

Sie helfen Ihnen, mit einzigartigen projektvorlagen um die für Aufgaben aufgewendete Zeit zu verfolgen, ist ClickUp die ultimative projektmanagement-Tool .

Aber Moment... wie kann eine kostenlose Projektmanagement-Software Ihnen bei der Verwaltung von Dokumenten helfen?

Die Antwort liegt in Docs.

Was sind Dokumente in ClickUp? ClickUp-Dokumente lässt Sie fantastische Dokumente für alles erstellen, was Sie sich vorstellen können! 🤩

Leistungsstarke Wissensdatenbanken, Benutzerhandbücher, Sitzungsprotokolle, SOPs.... wenn es um Docs geht, liegt Ihnen die Welt zu Füßen.

Schreiben Sie einfach nach Herzenslust mit der unbegrenzten Anzahl von Seiten.

Und für eine einfache Dateiverwaltung können Sie die Beziehungsfunktion von ClickUp Docs nutzen, um verwandte Aufgaben und Seiten miteinander zu verknüpfen, so dass Sie nicht mehrere Wiki-Seiten durchsuchen müssen, um sie zu finden. Oder Sie können Docs mit Tags versehen, um sie leichter referenzieren und durchsuchen zu können.

Sie können auch verschachtelte Seiten (bis zu fünf Ebenen) in Ihren Docs erstellen und verschachtelte Seiten durch Ziehen und Ablegen verschieben.

sie möchten Ihr Dokument für Teamkollegen oder externe Mitarbeiter freigeben?

Verwenden Sie einfach gemeinsame Nutzung und berechtigungen in ClickUp!

Sie können teilen:

Seiten des Dokuments auswählen

Als privaten Link

Als öffentlicher Link

Mit Google zur Indizierung

Sie können auch die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen, indem Sie Ihre Dokumente vor unerwünschten Änderungen schützen. Aktivieren Sie einfach die Option Diese Seite schützen und fügen Sie einen Kontext für Ihr Publikum hinzu.

was ist mehr? ClickUp AI in Docs ist ein kollaboratives Schreibwerkzeug, das Funktionen der künstlichen Intelligenz enthält. Es ermöglicht den Nutzern, Inhalte direkt in ihrem Arbeitsbereich zu verfassen, zu bearbeiten und zu überarbeiten und bietet Echtzeitvorschläge zur Optimierung ihres Textes. Das Tool bietet Inline-Kommentare und Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern und ist damit ideal für Team-Projekte.

E-Mail-Marketing leicht gemacht mit ClickUp AI Kollaborative Bearbeitung ermöglicht es allen Personen in Ihrem Arbeitsbereich, das Dokument gleichzeitig und ohne Überschneidungen zu kommentieren, zu bearbeiten und zu bearbeiten. Außerdem erfahren Sie in Echtzeit, wer an was arbeitet Erkennung von Kollaboration in ClickUp .

Sie können Ihre Docs auch mit einer Vielzahl von Funktionen an Ihre Bedürfnisse anpassen:

Autor Einstellungen: Anzeige des Erstellers und der Mitwirkenden des Dokuments

Anzeige des Erstellers und der Mitwirkenden des Dokuments Benutzerdefiniertes Titelbild: Wählen Sie aus der Galerie, Ihrem Desktop, einem Link oder der Unsplash-Bibliothek

Wählen Sie aus der Galerie, Ihrem Desktop, einem Link oder der Unsplash-Bibliothek Schriftgröße: Wählen Sie zwischen klein, normal und groß für eine einfache Anzeige

Wählen Sie zwischen klein, normal und groß für eine einfache Anzeige Rich-Text-Bearbeitung kreativ werden mit Überschriften, Tabellen, Hervorhebungen und mehr

Wortzähler: zeigt an, wie viele Wörter Sie in Ihrem Dokument eingegeben haben

zeigt an, wie viele Wörter Sie in Ihrem Dokument eingegeben haben Inhaltsverzeichnis: Geben Sie einen Überblick über den Inhalt Ihres Dokuments und lassen Sie die Leser ganz einfach zu den verschiedenen Abschnitten springen

Geben Sie einen Überblick über den Inhalt Ihres Dokuments und lassen Sie die Leser ganz einfach zu den verschiedenen Abschnitten springen Emojis: Fügen Sie Ihrem Dokument viele lustige und hilfreiche Emojis hinzu 📝

Fügen Sie Ihrem Dokument viele lustige und hilfreiche Emojis hinzu 📝 Banner: Heben Sie wichtige Informationen mit bunten Bannern hervor

Heben Sie wichtige Informationen mit bunten Bannern hervor Trennlinien: helfen dem Leser, zwischen verschiedenen Abschnitten Ihres Dokuments zu unterscheiden

helfen dem Leser, zwischen verschiedenen Abschnitten Ihres Dokuments zu unterscheiden Schaltflächen: Machen Sie Ihre öffentlichen Dokumente mit farbigen Schaltflächen, die zu Ihrer Marke passen, offiziell

Machen Sie Ihre öffentlichen Dokumente mit farbigen Schaltflächen, die zu Ihrer Marke passen, offiziell Einbetten : Fügen Sie alles, was Sie wollen, in Ihr Dokument ein, ohne eine Sekunde zu verschwenden

: Fügen Sie alles, was Sie wollen, in Ihr Dokument ein, ohne eine Sekunde zu verschwenden Anhänge: Fügen Sie Ihrem Dokument Screenshots, PDFs und andere Dateien zum schnellen Nachschlagen hinzu

Fügen Sie Ihrem Dokument Screenshots, PDFs und andere Dateien zum schnellen Nachschlagen hinzu Kartenerstellungsfunktionen

aber das ist noch nicht alles

Weitere wichtige ClickUp-Funktionen:

Teammitglieder markieren : Machen Sie Ihre Teammitglieder auf sich aufmerksam, indem Sie sie in einem Dokument erwähnen

: Machen Sie Ihre Teammitglieder auf sich aufmerksam, indem Sie sie in einem Dokument erwähnen Doc-Erwähnungen: verwenden Sie @@@, um Docs in einer Aufgabenbeschreibung oder einem Kommentarfeld zu erwähnen

Doc Relationships: Zugriff auf Ihre Docs an mehreren Stellen, indem Sie Ihre Docs untereinander oder mit Aufgaben verknüpfen

Zugriff auf Ihre Docs an mehreren Stellen, indem Sie Ihre Docs untereinander oder mit Aufgaben verknüpfen Weisen Sie Kommentare zu: markieren Sie einen beliebigen Text in Ihrem Dokument, um einen Kommentar hinzuzufügen und eine Aufgabe für einen Teammitglied zu erstellen

Einbindbare Widgets: Fügen Sie Widgets für Listen- und Board-Ansichten hinzu und bearbeiten Sie Arbeitsabläufe direkt in Ihrem Dokument

Einbindbare Widgets: Fügen Sie Widgets für Listen- und Board-Ansichten hinzu und bearbeiten Sie Arbeitsabläufe direkt in Ihrem Dokument ClickUp Dashboards: fügen Sie Ihre Docs zu Ihren Dashboards hinzu, um schnell darauf zugreifen zu können

ClickUp Mind-Maps Zeichnen Sie brillante Ideen für Ihr nächstes Dokument auf 💡

ClickUp-Profis

Leistungsstarke kostenlose Version, die eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern unterstützt

Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit Online- und Offline-Modus

Verwaltung von Dateien in beliebten Cloud-Speicher-Systemen wieGoogle Drive,Dropbox undBox* Beschleunigen Sie Ihre Genehmigungs- und Feedback-Prozesse mit Korrekturen und Kommentaren

Führen Sie zwanglose Gespräche neben Ihrer Arbeit mitchat-Ansicht Machen Sie unbegrenzt Notizen, notieren Sie Ideen oder erstellen Sie Checklisten mitClickUp Notizblock Senden und empfangen Sie E-Mails direkt innerhalb einer Aufgabe mitE-Mail-KlickApp* Verwendenhotkeys und Tastenkombinationen um mühelos schöne Dokumente zu erstellen

Integriert sich in verschiedene Software von Drittanbietern wieEvernote,YouTube,Calendly, undmehr* Hinzufügen und Verwalten von Aufgaben mit unserem iOS und Androidmobilen Apps ClickUp Einschränkungen

Keine Tabellenansicht in der mobilen App (noch)

Und entdecken Sie all die spannenden funktionen die diese kostenlose Alternative zu Google Docs für Sie bereithält!

ClickUp Preise

ClickUp bietet drei kostenpflichtige Preispläne an:

Free Forever Plan (am besten für den persönlichen Gebrauch)

(am besten für den persönlichen Gebrauch) Unlimited Plan (am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat)

(am besten für kleine Teams ($7/Mitglied pro Monat) Business Plan (am besten für mittelgroße Teams ($12/Mitglied pro Monat)

(am besten für mittelgroße Teams ($12/Mitglied pro Monat) ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace-Mitglied und Monat verfügbar

ClickUp-Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

4.7/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 2000 Bewertungen)

2. Microsoft Büro Online

Über Microsoft BüroMicrosoft Office Online ist eine großartige Online-Zusammenarbeit schreibwerkzeug . Diese Bürosoftware bietet Ihnen kostenlosen Zugang zu Microsoft Word , Kalender, Formulare und mehr.

Sie können jedoch nicht auf kennwortgeschützte Dokumente zugreifen oder Makros innerhalb eines Dokuments ausführen, wenn Sie MS Word online verwenden.

Hauptmerkmale von Microsoft Office Online

Mitverfassen und Mitbearbeiten von MS Word-Dokumenten

Wird mit OneNote geliefertapp zur Erstellung von Notizen* Die "Tell Me"-Funktion hilft Ihnen bei der Navigation auf der Plattform

Jedes Word-Dokument wird automatisch auf Microsoft OneDrive gespeichert

Vorteile von Microsoft Office Online

Unterstützt Formatierungstools für APA-, MLA- und Chicago-Stil

Kostenlose Vorlagen für Lebensläufe, Kalender, Newsletter und mehr

Organisieren Sie Ihre Daten mit Tabellenkalkulationen und Arbeitsmappen

Beschränkungen von Microsoft Office Online

Fehlende Offline-Anzeigefunktion

Microsoft Word Online verfügt nicht über erweiterte Korrekturfunktionen

In Microsoft Word online können keine Beschriftungen, Zitate, Bibliografien oder Inhaltsverzeichnisse erstellt werden

Preise für Microsoft Office Online

Microsoft Office Online ist eine kostenlose Lösung zur Bearbeitung von Dokumenten.

Microsoft Office Online-Kundenbewertungen

G2 : 4.5/5 (100+ Bewertungen)

: 4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (11.000+ Bewertungen)

3. Zoho Docs

Über Zoho Docs Zoho Docs ist ein Online-Tool zur Bearbeitung von Dokumenten mit einigen grundlegenden Projektmanagement-Funktionen wie Erinnerungen, Benutzerberichten und einem In-App-Chat.

Allerdings sind wesentliche dokumentenverwaltung funktionen wie passwortgeschützte Dateien und Dateifreigabe mit Nicht-Nutzern sind mit einem Preisschild versehen.

Die wichtigsten Funktionen von Zoho Docs

Erstellen Sie ein Dokument, eine Kalkulationstabelle oder eine Präsentation

Anhängen von Dokumenten an einen Chat und gemeinsames Überprüfen

Dateien nach Projekt, Dateityp oder Autor kategorisieren

Integriert mit Zoho Office Suite

Zoho Docs Vorteile

Die kostenlose Version unterstützt die Zwei-Faktoren-Authentifizierung

Verfügbar für iPhone und Android-Geräte

Sie können auch ohne Internetverbindung an Ihren Dateien arbeiten. Ihre Bearbeitungen werden synchronisiert, sobald Sie wieder online sind

Einschränkungen von Zoho Docs

Kein Preisplan bietet eine unbegrenzte Dateigröße für den Upload

Es kann schwierig sein, Dateien in die mobilen Anwendungen zu importieren

Aufgaben können nicht mehreren Benutzern für eine erweiterte Zusammenarbeit zugewiesen werden

Zoho Docs Preise

Zoho Docs hat drei Preispläne:

Kostenloser Plan

Standard-Tarif : $4/Monat pro Benutzer

: $4/Monat pro Benutzer Premium-Tarif: $6/Monat pro Benutzer

Zoho Docs-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

4.4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (mehr als 100 Bewertungen)

4. Dropbox Papier

Über Dropbox-PapierDropbox Paper ist ein Werkzeug zur Bearbeitung von Dokumenten mit einer coolen persönlichen Assistentenfunktion. Es informiert Sie, wenn eine Frist abläuft oder wenn jemand ein Dokument mit Ihnen teilt.

Wenn Sie die App jedoch für den persönlichen Gebrauch nutzen möchten, sollten Sie sich vielleicht woanders umsehen.

Bei den persönlichen Preisplänen können Sie keine Dateien sperren.

Die wichtigsten Funktionen von Dropbox Paper

Zuweisen von Aufgaben an Teammitglieder und Hinzufügen von Fälligkeitsdaten zu Aufgaben

Verbessern Sie Feedback-Prozesse mit Kommentaren

Die Notizfunktion bietet Ihrem Team einen persönlichen Planungsbereich

Markieren Sie Teammitglieder in Kommentaren, ohne das Dokument zu verlassen

Dropbox Paper Vorteile

Notieren Sie Ideen oder geben Sie unterwegs auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät Feedback

Verwandeln Sie Dokumente mit einem Mausklick in Präsentationen

Unterstützt Vorlagen fürbesprechungsnotizen,brainstorming, kreative Briefs, und mehr

Dropbox Paper Einschränkungen

Das Sortieren und Organisieren von Dateien kann schwierig sein

Kann teurer sein als andere Tools zur Dokumentenbearbeitung

Es fehlen fortgeschrittenetextverarbeitung funktionen, da es auf Markdown basiert

Dropbox Paper Preise

Dropbox Paper ist ein kostenloses Tool.

Dropbox Paper Nutzerbewertungen

G2: 4.1/5 (4,000+ Bewertungen)

4.1/5 (4,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

5. Apache OpenOffice

Über Apache OpenOffice Apache OpenOfficeist ein Open-Source-Werkzeug für die Zusammenarbeit, mit dem Sie Dokumente, 3D-Illustrationen, mathematische Gleichungen und vieles mehr erstellen können.

Die Office-App verfügt über eine coole Bearbeitungsfunktion mit Autokorrektur, Autovervollständigung und Rechtschreibprüfung, um Fehler sofort zu erkennen.

Allerdings ist die Benutzeroberfläche im Vergleich zu anderen Tools zur Dokumentbearbeitung ziemlich veraltet.

Apache OpenOffice Hauptmerkmale

Ein Textverarbeitungsprogramm, das Sie für Notizen oder zum Schreiben eines Buches verwenden können

Tabellenkalkulationen, mit denen Sie Ihre Daten berechnen, analysieren und in numerischen Berichten darstellen können

Erstellen Sie Ihre eigenen Vorlagen und verwenden Sie Vorlagen aus dem Vorlagen-Repository

Kostenlose Weitergabe von Kopien an beliebige Personen

Apache OpenOffice Profis

Der Dokumenteditor kann mehrere Sprachen verarbeiten

Sie können die Anwendung auf so vielen PCs installieren, wie Sie möchten

Die Notizfunktion zeigt Notizen und Kommentare am Rande des Dokuments an

Einschränkungen von Apache OpenOffice

Keine App für iOS-Mobilgeräte zum Erstellen von Dokumenten von unterwegs aus

Dateiformate wie XLSX und PPTX werden noch nicht unterstützt

Keine Cloud-Speicheroption verfügbar

Apache OpenOffice Preise

Dieses Werkzeug zur Bearbeitung von Dokumenten kann kostenlos heruntergeladen werden.

Apache OpenOffice Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

4.4/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (mehr als 30 Bewertungen)

6. Obsidian

Über ObsidianObsidian ist ein leistungsfähiges Notiz- und wissensmanagement-App ist vor allem für die Verknüpfung von Notizen und die Anpassungsmöglichkeiten bekannt, was sie zu einem starken Anwärter für die beste Google Docs-Alternative macht.

Im Gegensatz zu anderen Notizen-Apps fungiert Obsidian als Ihr "zweites Gehirn" - es entlastet Ihr Gehirn von der ständigen Arbeit, sich an den Inhalt Ihrer Notizen zu erinnern, wo sie gespeichert sind und welche Notizen miteinander in Verbindung stehen. Obsidian kann Ihnen helfen, Verbindungen zwischen Notizen über Backlinks herzustellen, sie nach Mustern, Themen, Relevanz zueinander oder auf jede andere Weise zu organisieren, die Sie für eine bessere Informationsorganisation bevorzugen.

Zweifelsohne werden diese Granularität und die interne kontextuelle Verknüpfung Ihre Fähigkeiten zur Erstellung von Notizen verbessern und die Art und Weise, wie Sie Ihre Dokumente verwalten, drastisch verändern.

Schlüsselmerkmale

Backlink- und Diagrammansicht zur einfachen Navigation in den Notizen

Volltext-Suchfunktionen

Tägliche Notizen

Schablonen

Pros

Unterstützt CommonMark und GitHub Flavored Markdown (GFM) für Portabilität

Anpassbare Plattform; Plugins können hinzugefügt werden, um ein individuelles Toolkit für Notizen zu erstellen

Verfügbar für Mac, Windows, Linux, Web, iOS, Android

Einschränkungen

iOS-Version funktioniert nur mit iCloud (funktioniert nicht mit anderen Cloud-Ordnern)

Keine Möglichkeit, Notizen in MS Word zu exportieren (nur als PDF-Datei)

Noch keine Tabellenbearbeitung (als Plugin verfügbar)

Preisgestaltung

Obsidian bietet drei Tarife an:

Personal: Kostenlos

Kostenlos Catalyst: $25+ einmalige Zahlung

$25+ einmalige Zahlung Gewerblich: $50 pro Benutzer pro Jahr

Benutzerbewertungen

Produkt Hunt: 5/5 (195+ Bewertungen)

Bonus:_ Obsidian Vs. Notion

7. Evernote

Über Evernote Evernote ist eines der bekanntesten Notiz- und aufgabenverwaltung apps für die Organisation von Notizen und die Barrierefreiheit. Sie wurde entwickelt, um Ihre Notizen, Ihre Projektplanung und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern, indem Sie Ihre digitalen Notizen einfach auf all Ihren Geräten erfassen, organisieren und darauf zugreifen können - und das sogar offline auf dem Handy.

Mit der Funktion "Home" können Sie Ihre wichtigsten Notizen in einem Dashboard anzeigen, Ihre Notizen mit Hilfe von Notizbüchern, Notizbuchstapeln, Titeln und Tags organisieren und Aufgabenlisten mit Ihren Notizen erstellen, um Ihre Ideen in umsetzbare Punkte zu verwandeln. Da Google Docs diese Funktionen nicht bietet, ist es eine großartige Alternative für die Notizen-App.

Um mehr aus dieser App herauszuholen und einen nahtloseren Arbeitsablauf zu ermöglichen, integrieren Sie Evernote in Ihre meistgenutzten und bevorzugten Arbeitstools wie Google Kalender , Slack, (und ClickUp ). 😉

Schlüsselmerkmale

Home-Dashboard mit Widgets

Geografische Suche

Mobile Offline-Notizen

PDF-Anmerkungen

Suche in PDFs und Office-Dokumenten

Verlauf der Notizen

Aufgaben

Pros

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Zugänglichkeit

Funktionen zum Durchsuchen von Notizen

Funktionen zur Aufgabenverwaltung

Verfügbar auf allen wichtigen Plattformen

Einschränkungen

Begrenzter kostenloser Plan, der die Benutzer auf ein Notizbuch und 50 Notizen beschränkt

Teurer Premium-Plan

Preisgestaltung

Gratis

Personal: $8.99/ Monat

$8.99/ Monat Professionell: $10.99/Monat

$10.99/Monat Teams: 14,99 $/Benutzer/Monat

Benutzerbewertungen

G2 : 4.5/5 (1,965+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1,965+ Bewertungen) Vertrauensradius: 8.3/10 (1,649+ Bewertungen)

*Hinweis: Evernote Alternativen !

8. Coda

Über CodaCoda ist eine All-in-One-Lösung für die Dokumentenverwaltung, die alle Ihre Texte, Daten und Teamarbeit in einem einzigen Dokument zusammenfasst.

Teams können Bausteine kombinieren, um ein Dokument zu erstellen, Dokumente und Tabellen gleichzeitig zu erstellen, zu bearbeiten und anzuzeigen, Umfragen und Abstimmungen zu erstellen, benutzerdefinierte Workflows einzurichten, Benachrichtigungen zu automatisieren und vieles mehr.

Schlüsselmerkmale

Automatisierungen

Integration und Plug-ins

Coda-Dokumentenvorlagen

Ziehen und Ablegen von Vorlagen

Vorgezogene Dokumentensperre

Pros

Enthält Drag-and-Drop-Funktionen

Bietet anpassbare Vorlagen

Zusammenarbeit in Echtzeit

Handy-freundliche App

Einschränkungen

Onboarding kann einschüchternd sein; steile Lernkurve

Probleme bei der Integration mit anderen Tools

Langsame Geschwindigkeit und Leistung

Preisgestaltung

Kostenlos

Pro : $10/Monat pro Doc Maker

: $10/Monat pro Doc Maker Team : $30/Monat pro Doc Maker

: $30/Monat pro Doc Maker Enterprise: Individuelle Preisgestaltung

Benutzerbewertungen

G2: 4.5/5 (296+ Bewertungen)

4.5/5 (296+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (73+ Bewertungen)

*Sieh dir das an_ Coda Alternativen !

9. Quip

Über Quip Eine weitere unglaubliche App, die als Google Doc-Alternative verwendet werden kann, ist Quip - ein Dokumentenmanagement- und software für die Zusammenarbeit im Team die von Salesforce entwickelt wurde, um Ihnen zu helfen, die Arbeit Ihres Teams zu zentralisieren und zu organisieren und innerhalb derselben App zu kommunizieren.

Mit diesem Tool können Benutzer Dokumente, Tabellenkalkulationen, Präsentationsfolien und Aufgabenlisten erstellen und freigeben und die integrierte Chat-Funktion nutzen, um die Diskussionen Ihres Teams an einem Ort zu organisieren. Die einzigartige Kombination aus Kommunikations- und Schreibfunktionen ermöglicht Ihrem Team eine effizientere Zusammenarbeit ohne E-Mails - sie können direkt in der App und rund um das Dokument Ideen sammeln und die Arbeit diskutieren.

Schlüsselmerkmale

Verwaltung von Dokumenten und Arbeitsabläufen

Diskussionen und Foren

Team- oder 1-1-Chat/ Echtzeit-Chat und Bearbeitung

Offline-Modus

Suche

Gemeinsame Nutzung von Dateien

Integrationsmöglichkeiten

Statusverfolgung

Mobiler Zugang

Pros

Ideal für die Online-Zusammenarbeit im Team

Organisation, Sichtbarkeit und Live-Bearbeitung in einer App

Funktionen für die Erstellung von Notizen und das Projektmanagement

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Einschränkungen

Einfache Formatierungswerkzeuge

Preisgestaltung

Starter: $10/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

$10/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Plus: $25/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

$25/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Erweitert: $100/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Benutzerbewertungen

G2 : 4/5 (1.602+ Bewertungen)

: 4/5 (1.602+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (182+ Bewertungen)

10. Microsoft Word

Über Microsoft Word Eine der besten Google Docs-Alternativen und die am weitesten verbreitete Textverarbeitung auf dem Markt ist Microsoft Word. Seine benutzerfreundlichen und fortschrittlichen Funktionen ermöglichen es den Nutzern, Dokumente in professioneller Qualität zu erstellen, zu speichern und zu exportieren.

Es verfügt über leistungsstarke Dokumentverarbeitungsfunktionen wie z. B. robuste Text- und Bildformatierungswerkzeuge, mit denen Sie Ihre Dokumente nach Ihren Wünschen oder Projektanforderungen bearbeiten können. Einzelpersonen und Teams können auch auf eine Vielzahl von gebrauchsfertigen Vorlagen zugreifen, um die Prozesse konsistent zu halten, den Dokumentationsprozess zu beschleunigen oder einfach als Formatierungshilfe zu verwenden.

Schlüsselmerkmale

Automatische Speichermöglichkeit

Schriftart und Textformatierung

HTML- und Bildunterstützung

Gebrauchsfertige Vorlagen

Grammatik- und Rechtschreibprüfung

Pros

Leistungsstarke Dokumentverarbeitungsfunktionen

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Ermöglicht Offline-Dokumentenvorbereitung

Integration mit anderen Tools

Einschränkungen

Muss das Microsoft-Paket erwerben, um auf Premium-Funktionen zugreifen zu können

Preisgestaltung

Microsoft 365 Personal (1 Person): $6,99/Monat oder $69,99/Jahr

Microsoft 365 Family (bis zu 6 Personen): $9,99/Monat oder $99,99/Jahr

Microsoft Corporation: $159.99

Benutzerbewertungen

G2 : 4.5/5 (1,586+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1,586+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,007+ Bewertungen)

Sieh dir das an Microsoft Word-Alternativen* !

Warum Sie eine Google Docs Alternative brauchen

Google Docs ist ein cloudbasiertes Dokumentbearbeitungs- und werkzeug zur Zusammenarbeit mit dem Teams erstellen, gemeinsam nutzen und dokumente bearbeiten an einer zentralen Stelle.

Es ermöglicht virtuelle Teams einfache Zusammenarbeit an Dokumenten mit Funktionen wie:

Kommentare

Benutzer-Erwähnungen

Änderungshistorie von Dokumenten

Automatisches Speichern

Gemeinsame Nutzung von Dokumenten

Auf diese Weise müssen Sie nicht mehr zusammenarbeiten, indem Sie sich gegenseitig Dokumente per E-Mail zusenden. Denn lange E-Mail-Threads bedeuten nur verlorene Dokumente und stressige Erfahrungen mit Ihrem Team . 😫

Mit Google Text & Tabellen können Sie Ihrem Google-Dokument über die integrierte Google-Suchmaschine auch Bilder hinzufügen und sogar andere Google-Anwendungen wie Google Slides neben Ihrer Arbeit verwenden.

Auch wenn das alles cool klingt, hat die Google Text & Tabellen-App doch ein paar eklatante Einschränkungen:

1. Fehlende erweiterte Funktionen für die Zusammenarbeit

Google Text & Tabellen hat ein paar Grundfunktionen funktionen für die Zusammenarbeit mit Inhalten wie Echtzeitbearbeitung, gemeinsame Nutzung von Dokumenten und Cloud-Speicher. Sie können sort of zeitleisten erstellen , Gantt-Diagramme , flussdiagramme oder kalender in Google Text & Tabellen .

Wenn Sie jedoch ein großes Projekt dokumentieren wollen, reicht diese Google-App nicht aus. 💇

Es fehlen fortgeschrittene Funktionen für die Zusammenarbeit wie die Fortschrittsanzeige, zeiterfassung , benutzerdefinierte Aufgabenstati und vieles mehr. Sie sind unverzichtbar, wenn Sie die Projektleistung überwachen und die Raumvision mit Leben füllen wollen.

Hier sind drei Gründe, warum Google Docs nicht das umfassendste System ist wissensdatenbank-Lösung :

"Ach, wo ist das Dokument, das ich gerade geöffnet habe?

"Ich erinnere mich, dass ein Teamkollege dieses Dokument mit mir geteilt hat, aber ich kann es nirgends finden!"

Kommt dir das bekannt vor?

Ein vernünftiges Ablagesystem in Google Text & Tabellen zu erstellen, kann sich anfühlen, als befänden Sie sich auf einer Wanderung.

Die Reise ist lang, und die Straßen sind holprig.

Sie müssen sogar Google Drive verwenden, um manuell Ordner zu erstellen und Ihre Dokumente nach Projekten zu organisieren.

Mit einer Alternative zu Google Text & Tabellen können Sie diese Zeit stattdessen produktiv nutzen!

B. Freigabe und Berechtigungen

Freigabe und Berechtigungen können in Google Text & Tabellen zu einem totalen Hindernis werden.

Manchmal vergisst man, einem Teammitglied Zugriff zu gewähren, und ein anderes Mal wählt man die Option "Jeder mit Link".

Szenario eins führt zu Zeitverschwendung und Verwirrung, und Szenario zwei, nun ja... sagen wir einfach, Sie haben Ihre Dokumente quasi freiwillig dem Internet überlassen.

C. Seiten können nicht verschachtelt werden

Mit Google Text & Tabellen können Sie keine Seiten verschachteln (Unterseiten erstellen).

warum sind verschachtelte Seiten für das Wissensmanagement wichtig?

Die Möglichkeit, Seiten zu verschachteln, bedeutet, dass Sie ein gut strukturiertes Dokument erstellen können, in dem bestimmte Seiten als Unterseiten von anderen Hauptseiten eingerichtet sind.

Ohne sie werden Ihre komplexen Dokumente schwer zu organisieren sein.

Finden Sie die beste Google Docs Alternative für Ihr Team

Verstehen Sie uns nicht falsch, Google Docs ist eine praktische Software zur Bearbeitung von Dokumenten.

aber das ist auch schon alles, was sie kann

Zum Glück gibt es andere Tools für die Zusammenarbeit, mit denen Sie bei Google Docs. zuschlagen können

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, warum nicht mit ClickUp beginnen?

Mit ClickUp können Sie nicht nur Dokumente erstellen und sie zusammen mit Ihren Teamkollegen in Echtzeit bearbeiten, sondern auch Projekte mühelos verwalten.

ClickUp ist die beste Google Docs-Lösung, die Ihnen hilft, Ideen in Mind Maps zu skizzieren und Fälligkeitsdaten zu verfolgen Microsoft Office-Alternative . Werden Sie noch heute kostenlos Mitglied bei ClickUp und erleben Sie das ultimative Dokumentenmanagement-Tool!