10 Vorlagen für Checklisten für die Einarbeitung von Mitarbeitern in Excel & ClickUp

Die Einstellung Ihres Traumteams ist nur die halbe Miete - jetzt müssen Sie sie an sich binden!

...Und was ist der erste Schritt, um die Mitarbeiterfluktuation zu verringern und Ihre besten Mitarbeiter an sich zu binden? Ein effektiver Onboarding-Prozess!

Ihr Team, Personalabteilung und persönliche Erfahrungen können Ihnen sicherlich sagen, dass die Einarbeitung von Mitarbeitern kein Spaziergang ist. Deshalb stützen sich die besten Unternehmen und Manager auf anpassbare Checklistenvorlagen für die Einarbeitung, damit vom ersten Tag an alles reibungslos läuft.

Bei so vielen unterschiedlichen Organisationsstrukturen und checklisten-Vorlagen die Auswahl an Vorlagen ist groß, doch die Integration der richtigen Vorlage in Ihren Onboarding-Prozess kann mühsam und zeitaufwändig sein, wenn Sie nicht wissen, auf welche Features Sie achten müssen.

Aber wir sind hier, um zu helfen! Hier finden Sie alles, was Sie über das Onboarding von Mitarbeitern wissen müssen, und die wichtigsten Features, auf die Sie bei Ihrer nächsten Vorlage für eine Checkliste zum Onboarding achten sollten. Außerdem erhalten Sie direkt von diesem Artikel aus Zugriff auf 10 der besten Checklisten und Vorlagen für die Mitarbeitereinführung!

Lassen Sie uns eintauchen. 🤿

Was ist eine Vorlage für eine Checkliste für das Onboarding?

Der Onboarding-Prozess kann sich ein wenig wie ein Jonglierakt anfühlen, bei dem Schritte, Dokumente und Personen auf einmal verwaltet werden müssen - deshalb empfehlen wir, mit einer benutzerdefinierten Vorlage für das Onboarding zu beginnen!

Onboarding-Vorlagen sind vorgefertigte, kollaborative Dokumente zur Standardisierung und Beschleunigung des Onboarding-Prozesses für zukünftige neue Mitarbeiter.

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und slash-Befehle um effizienter zu arbeiten

Ihre Vorlage kann in Form einer Checkliste, vorgefertigter Aufgaben, Schulungsmaterialien, Best Practices und vielem mehr geliefert werden, um Ihr Onboarding-Programm in Gang zu setzen. Ihre Vorlage kann sogar alle diese Komponenten gebündelt enthalten! Das Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, ein effizienten Onboarding-Prozess oder verbessern Sie den bereits bestehenden Prozess. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass jeder neue Mitarbeiter ein einheitliches und optimiertes Onboarding-Erlebnis hat und kein Mitarbeiter in den ersten Wochen durch die Maschen fällt.

Selbst wenn Ihre Organisation bereits mit anderen HR-Vorlagen wenn Sie eine Vorlage verwenden, die speziell für das Onboarding geeignet ist, können Sie den gesamten Prozess rationalisieren, Bereiche erkennen, die Sie möglicherweise übersehen haben, und die Erfahrung rundum angenehmer gestalten.

Wesentliche Elemente einer effektiven Onboarding-Vorlage

Eine hochwertige Onboarding-Vorlage zeichnet sich durch ihre Flexibilität aus. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Vorlage problemlos an Ihr Unternehmen angepasst werden kann, und zwar von Rolle zu Rolle und von jedem neuen Mitarbeiter, der sie verwendet. Ihre Onboarding-Vorlage sollte Ihnen helfen, einige (oder alle) der folgenden Ziele schnell zu erreichen:

Klare Onboarding-Erwartungen und -Ziele für Ihre neuen Mitarbeiter festlegen, damit sie den kommenden Prozess verstehen

und -Ziele für Ihre neuen Mitarbeiter festlegen, damit sie den kommenden Prozess verstehen Schaffen Sie einen standardisierten Prozess und einen Fahrplan, den die Mitarbeiter als Ressource nutzen und in ihrem eigenen Tempo befolgen können

und einen Fahrplan, den die Mitarbeiter als Ressource nutzen und in ihrem eigenen Tempo befolgen können Fördern gelöscht wird eine klare Kommunikation zwischen dem neuen Mitarbeiter, seinem Vorgesetzten, anderen Interessengruppen im Unternehmen und Ihren HR- oder People Operations Teams

gelöscht wird eine klare Kommunikation zwischen dem neuen Mitarbeiter, seinem Vorgesetzten, anderen Interessengruppen im Unternehmen und Ihren HR- oder People Operations Teams Ermutigenmitarbeiterengagement mit Mitgliedern außerhalb ihres unmittelbaren Teams. Dies zeigt neuen Mitarbeitern, dass Sie sich für ihre Entwicklung interessieren, fördert eine gesunde Unternehmenskultur und regt neue Mentorenschaften an

Vielleicht brauchen Sie nicht alle diese Elemente in Ihrer nächsten Vorlage für das Onboarding, aber Sie brauchen eine etablierte HR-Software oder projektmanagement-Lösung um eine davon zu erreichen!

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben mit über 15 Ansichten in ClickUp, darunter Liste, Board und Kalender

Innerhalb Ihrer bevorzugten onboarding-Software gibt es einige notwendige Features, auf die Sie achten sollten, unabhängig davon, was Ihr HR-KPIs und Onboarding-Ziele sind. Einschließlich:

Benutzerdefinierte Status um schnell mitzuteilen, wo jeder neue Mitarbeiter bei jeder Aufgabe beim Onboarding steht

ClickUp Aufgaben und Checklisten, um die Schritte in Ihrem Onboarding-Prozess zu dokumentieren und zu markieren, ob sie abgeschlossen sind

Automatisierungen helfen neuen Mitarbeitern, den Onboarding-Prozess so schnell wie möglich zu durchlaufen - auch asynchron

Mehrere Ansichten damit neue Mitarbeiter und Manager Listen mit Aufgaben, Zeitplänen, Workloads, Fortschritten und vielem mehr visualisieren können

Benutzerdefinierte Felder zum Anhängen und Abrufen von Schlüsselinformationen wie Dokumenten, Einstellungsdaten, Gehältern, Ausrüstungsbedarf, Sicherheitsphasen und mehr

Mehrere Integrationen um mehr Kontext aus anderen Arbeitstools in Ihre Onboarding-Vorlage zu bringen

10 Onboarding-Vorlagen

Wir haben die Onboarding-Grundlagen und die wichtigsten Elemente einer erfolgreichen Vorlage für eine Checkliste für das Onboarding behandelt. Jetzt ist es an der Zeit, dieses Wissen auf die Probe zu stellen!

Berücksichtigen Sie die Bedürfnisse, Rollen und Anforderungen Ihres Unternehmens, wenn Sie sich die 10 besten Vorlagen für Checklisten zum Onboarding für jedes Team ansehen.

1. Onboarding Checkliste Vorlage von ClickUp

Onboarding Checkliste Vorlage von ClickUp

Der Anfang ist einfach: die Onboarding Checkliste Vorlage von ClickUp wendet eine gründliche, vorgefertigte Aufgabe an Liste auf Ihren Workspace . Aufgabenvorlagen sind eine hervorragende Ressource für die Erstellung wiederverwendbarer alltäglicher Prozesse. Mit neun benutzerdefinierten Feldern sorgt diese Vorlage außerdem dafür, dass die Informationen der einzelnen Kandidaten übersichtlich und leicht zugänglich sind.

Diese Vorlage eignet sich hervorragend für das Onboarding-Team und die Manager, die sie für jeden neuen Mitarbeiter verwenden können. Jede Aufgabe kann umbenannt werden, um den Fortschritt des Mitarbeiters während des Onboarding-Prozesses zu verfolgen.

Wenn Sie diese Vorlage öffnen, sehen Sie in der Aufgabenbeschreibung sofort den Leitfaden für den Einstieg sowie eine Aufschlüsselung der einzelnen benutzerdefinierten Felder, die Sie darunter finden, und alle relevanten Hilfe-Dokumente .

Von dort aus wird die Aufgabe weiter in neun Unteraufgaben unterteilt, die alles abdecken, von der Vorstellung des Teams über Checklisten für die Ausrüstung bis hin zu einer Erinnerung, dem Mitarbeiter eine Umfrage nach der Einarbeitung zu schicken!

2. Vorlage für Mitarbeitereinführung von ClickUp

Vorlage für das Onboarding von Mitarbeitern von ClickUp

Während die vorherige Vorlage für die Checkliste für das Onboarding einfach und anfängerfreundlich ist, ist die Vorlage für das Onboarding von Mitarbeitern von ClickUp ist der Punkt, an dem die Dinge beginnen, tiefer zu gehen. In diesem detaillierten Ordner finden Sie:

Drei benutzerdefinierte Status

25 Benutzerdefinierte Felder

Siebenworkflow Ansichten Und mehr, um Ihren neuen Mitarbeiter gründlich in die Best Practices, Richtlinien, Kultur, Werte und Prozesse Ihres Unternehmens einzuführen. Mit fortschrittlicheren Features - einschließlich Automatisierungen zur Erstellung neuer Unteraufgaben bei Änderungen an benutzerdefinierten Feldern - können Manager die Kommunikation zwischen Teams während des Onboarding-Prozesses optimieren.

In Ihrem Onboarding-Ordner finden Sie separate Listen für HR-, Rechts-, IT- und Sicherheitsteams sowie entsprechende Aufgaben für jeden neuen Mitarbeiter, die auf einem Kanban-Board organisiert sind Board-Ansicht in ClickUp . Separate Listen helfen den Mitgliedern und Managern, den Überblick über die Elemente zu behalten, für die andere Abteilungen während des Onboardings verantwortlich sind, wie z. B. Ausrüstungslieferungen, Schreibtischzuweisungen, Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen und vieles mehr.

Mit benutzerdefinierten Feldern für die Abteilung, den Titel, das Startdatum, die E-Mail und die Onboarding-Phase des Mitarbeiters können Manager, Beobachter und Mitarbeiter auf einen Blick auf grundlegende, aber wichtige Informationen zugreifen - ohne in eine Aufgabe oder von Ihrem Kanban-Board wegklicken zu müssen.

3. Dokument zur Einarbeitung von Mitarbeitern Vorlage von ClickUp

Mitarbeiter Onboarding Doc Vorlage von ClickUp

Noch einen Schritt weiter geht die Doku-Vorlage für die Einarbeitung von Mitarbeitern von ClickUp führt Sie durch den Prozess der Erstellung eines wochenlangen Onboarding-Prozesses, praktisch von Grund auf. Der Hauptunterschied zwischen dieser Vorlage und denen, die wir vor ihr gesehen haben? Diese Vorlage ist weniger ein Hilfsmittel für Manager als vielmehr für den neuen Mitarbeiter, der den Prozess selbst verfolgen kann.

Mit dieser Vorlage wird ein ganzer Space auf Ihrer Plattform mit separaten Listen für jeden neuen Mitarbeiter angelegt. In ihrer individuellen Liste finden sie Aufgaben, die Woche für Woche aufgeschlüsselt sind und sie durch alle Elemente leiten - von der Einstellung einer E-Mail-Signatur bis zur Entwicklung ihrer vierteljährlichen Ziele.

Diese Vorlage wurde entwickelt, um die ersten 90 Tage Ihres neuen Mitarbeiters zu kartografieren, und bietet eine Fülle von Features. Mit acht benutzerdefinierten Status, benutzerdefinierten Feldern, fünf ClickApps und drei Workflow-Ansichten, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter alles haben, was sie brauchen, um den Überblick über ihre Workloads beim Onboarding zu behalten.

Sie wissen nicht, wo Sie mit einer so umfangreichen Vorlage anfangen sollen? Beginnen Sie mit dem umfassenden Getting Started ClickUp Dokument um Ihren Setup-Prozess so effizient wie möglich zu gestalten.

4. Allgemeine Vorlage für die Einarbeitung von Mitarbeitern von ClickUp

Allgemeine Onboarding-Vorlage für Mitarbeiter von ClickUp

Die Allgemeine Vorlage für das Onboarding von Mitarbeitern von ClickUp ist eine vergrößerte Variante der Vorlage für die Checkliste für das Onboarding, die wir bereits gesehen haben. Mit zusätzlichen benutzerdefinierten Status, Workflow-Ansichten, Hilfedokumenten und benutzerdefinierten Feldern bietet diese Vorlage eine gründliche Roadmap des gesamten Onboarding-Prozesses, um einen guten ersten Eindruck zu gewährleisten.

Vor allem, wenn Sie mehrere neue Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen verwalten, hilft diese ausführliche Liste Onboarding-Managern dabei, realistische Zeitleisten für eine beliebige Nummer von Aktivitäten zu erstellen - plus ein vorgefertigtes Kanban Board, um den Fortschritt aller Aufgaben zu überwachen.

5. Onboarding-Vorlage für neue Mitarbeiter von ClickUp

Onboarding-Vorlage für neue Mitarbeiter von ClickUp

Die Onboarding-Vorlage für neue Mitarbeiter von ClickUp ist die Checkliste für das Onboarding, die Sie gerne an Ihrem ersten Tag gehabt hätten. Diese Vorlage wurde für Mitarbeiter entwickelt und hilft neuen Mitgliedern, sich mit anpassbaren Aufgaben während ihres ersten Monats selbst zur Verantwortung zu ziehen. Sie zeigt ihnen, was zu erledigen ist, wie viel Zeit sie dafür haben und was als Nächstes passieren wird.

Benutzerdefinierte Felder zeigen dem neuen Mitarbeiter die wichtigsten Informationen in einer übersichtlichen Ansicht, z. B. welche Abteilungen für welche Aufgaben zuständig sind, Fristen, Prioritäten, Prozentsätze für den Fortschritt und vieles mehr.

6. Remote Onboarding Vorlage von ClickUp

Remote Onboarding Vorlage von ClickUp

Der Übergang von der persönlichen Arbeit zur Remote-Arbeit kann langwierig und manchmal holprig sein - er erfordert auch einen eigenen Onboarding-Prozess! Selbst wenn Sie aus einem kleinen Unternehmen kommen, das schon länger zusammenarbeitet, muss jedes Mitglied die richtigen Schritte befolgen, um sicherzustellen, dass es von Anfang an effektiv und effizient von zu Hause aus arbeiten kann.

Die Remote Onboarding Vorlage von ClickUp ist eine großartige Möglichkeit, neuen und bestehenden Mitgliedern eines Teams den Einstieg in die Nutzung eines dynamischen produktivität tool wie ClickUp, seine Features zu beherrschen und neue digitale Prozesse so schnell wie möglich zu erstellen.

Diese Vorlage ist einfach gehalten und enthält einen Ordner mit vorgefertigten Aufgaben, die Ihnen helfen, die wichtigsten Features von ClickUp zu erlernen, sowie drei benutzerdefinierte Status, benutzerdefinierte Felder und Ansichten, die die Mitglieder durch die wichtigsten elemente der Aktion in Ihrem Onboarding-Prozess.

7. 30-60-90 Tage Plan Vorlage von ClickUp

30-60-90 Tage Plan Vorlage von ClickUp Onboarding eines neuen Mitarbeiters erfordert mehr Zeit, Aufwand und Maßnahmen, als Sie vielleicht denken - und es ist definitiv mehr als nur ein Element auf Ihrer Liste. Es erfordert häufige Aufmerksamkeit, Planung und Nachbereitung, um sicherzustellen, dass Ihre neuen Mitarbeiter sowohl die erforderlichen Schritte abgeschlossen haben als auch sich gut einleben.

Die anfängerfreundliche 30-60-90 Tage Plan Vorlage von ClickUp wurde erstellt, um genau dieses Problem zu lösen. Mit sieben einzigartigen Ansichten, darunter die Kanban-ähnliche Board-Ansicht, die Chat-Ansicht und die Kalender-Ansicht, können Mitglieder und Manager diese Listenvorlage verwenden, um die Fortschritte während des gesamten Onboarding-Prozesses zu überwachen und Check-Ins während der ersten drei Monate zu planen, um sicherzustellen, dass sich die neuen Mitarbeiter richtig einleben.

Sehen Sie sich diese Vorlagen an *30-60-90 Tage Vorlagen* !

8. Trainingsplan Vorlage von ClickUp

Vorlage für einen Trainingsplan von ClickUp

Die Dokumentation der Lohn- und Gehaltsabrechnung, der gesetzlichen Bestimmungen und der Sozialleistungen ist ein Schlüssel zum Onboarding-Prozess, aber auch die allgemeine Schulung! Unabhängig davon, ob sie sich auf die bevorstehende Rolle Ihres neuen Mitarbeiters oder auf das Unternehmen als Ganzes bezieht, kann die Schulung viel Zeit und wohl auch die meiste Liebe zum Detail erfordern, um sicherzustellen, dass sie korrekt erledigt wird.

Die Training Rollout Plan Vorlage von ClickUp bietet einen detaillierten und schrittweisen Ansatz, um alles von der Grundausbildung bis zur Weiterbildung zu lernen. Angefangen bei vorgefertigten Orientierungsaufgaben bis hin zu professionellen Zertifizierungen und Lernen auf Senior-Level, kann diese Vorlage für eine Liste einen neuen Mitarbeiter während seiner gesamten Betriebszugehörigkeit begleiten.

In dieser Vorlage finden Sie außerdem Benutzerdefinierte Felder, um den Schulungstyp, die Modalität, die Ressourcen und die Fristen für jede Aufgabe festzulegen, benutzerdefinierte Status, um den Fortschritt anzuzeigen, und mehrere Ansichten, um Ihre Schulungspläne zu verwalten.

9. Employee Action Plan Vorlage von ClickUp

Vorlage für einen Aktionsplan für Mitarbeiter von ClickUp

Ein wesentlicher Bestandteil eines guten Onboardings ist ein echtes Interesse an der Zukunft Ihres neuen Mitarbeiters im Unternehmen. Die Vorlage für einen Aktionsplan für Mitarbeiter von ClickUp ist ein einfacher und effektiver Weg, dies mit einem anpassbaren ClickUp Dokument zu erreichen, um Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu identifizieren und Einstellungen vorzunehmen professionelle Ziele für die Arbeit .

10. Onboarding-Vorlage für Excel

Onboarding Vorlage von Duke Universität Wenn Sie ein begeisterter Excel benutzer, dann könnte diese Onboarding-Vorlage ein guter Ausgangspunkt für Sie sein! Diese Checkliste im Stil einer Tabellenkalkulation wird sofort in Ihren Browser heruntergeladen und gliedert die Grundlagen des Onboarding in sechs Abschnitte:

Annahme des Angebots (Pre-Offer)

Vorbereitung vor der Einstellung

Einführung neuer Mitarbeiter (bis zur ersten Woche)

Orientierung für neue Mitarbeiter (bis zum ersten Monat)

Orientierung in der Abteilung (während der ersten 90 Tage)

Laufendes Onboarding (während des gesamten Beschäftigungsverhältnisses)

Innerhalb jedes Abschnitts gibt es detailliertere Elemente mit entsprechenden Spalten, in denen der Eigentümer jeder Aufgabe und das Datum des Abschlusses notiert sind.

Holen Sie das Team an Bord mit benutzerdefinierten Vorlagen für das Onboarding

Dies sind nicht nur 10 der besten Onboarding-Vorlagen, sondern sie können auch kostenlos ausprobiert werden.

Mit Hunderten von reichhaltigen Features zur Produktivität , über 1.000 Integrationen und eine große Vorlagen-Bibliothek , ClickUp ist Ihre erste Anlaufstelle, wenn es darum geht, das ideale Onboarding-Erlebnis für Teams und Unternehmen aller Branchen zu schaffen.

Greifen Sie auf die oben verknüpften Vorlagen sowie auf zahlreiche zusätzliche und kostenlose Ressourcen zu, wenn Sie sich heute für ClickUp anmelden .