Wie man neue Teammitglieder aus der Ferne willkommen heißt, laut einer neuen Mitarbeiterin

nur etwa 12 % der Unternehmen bieten einen Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter an, der mehr oder weniger gut funktioniert

hier erfahren Sie, wie Sie sicherstellen können, dass Ihr Onboarding-Prozess solide ist, denn wie Sie sehen werden, macht das richtige Onboarding einen großen Unterschied für Ihren Arbeitsplatz (und Ihr Endergebnis)

Hallo, ich bin Mandy, und hier sind zwei Wahrheiten und eine Lüge:

Ich habe kürzlich mit dem Onboarding beiClickUp.

Wie viele neue Mitarbeiter würde ich am liebsten nie wieder ein "Zwei Wahrheiten und eine Lüge" an meinem ersten Tag zu erledigen haben.

Ich bin wirklich ein Raumwurm vom Saturn.

Zum Glück für mich und meine Kollegen bei ClickUp konnten wir den plötzlichen Gedächtnisschwund überspringen, der auftritt, wenn man gebeten wird, einen "Fun Fact" über sich selbst bei der Arbeit freizugeben, zusammen mit dem Stress, entscheiden zu müssen, wo die Grenze zwischen "Wahrheit" und "Prahlerei" verläuft, wenn man das erledigt. Stattdessen wurde ich gebeten, einfach meinen Namen, meinen Titel und meinen bevorzugten Disney-Film zu nennen. Das war wirklich eine ganz neue Welt.

Aber kostenlose persönliche Aufforderungen sind nur die Spitze des Eisbrecherbergs. Lassen Sie einen neuen Mitarbeiter mit einigen ernsthaften Fern onboarding-Erfahrung zeigt Ihnen, wie Sie es schaffen, dass sich Ihre neuen Mitglieder im Team wie zu Hause fühlen (während sie von zu Hause aus arbeiten!)

1. Überprüfen Sie den aktuellen Einführungsprozess für Mitarbeiter

Laut einer Studie von Gallup stellen satte 88 % der Unternehmen fest, dass sie ihre Mitarbeiter nicht gut an Bord nehmen, was schade für sie ist, da die Unternehmen, die ihre Mitarbeiter gut zu erledigen haben die Bindung neuer Mitarbeiter verbessern um 82 % (und wir haben nachweis dass eine höhere Mitarbeiterbindung gleichbedeutend mit maximalen Gewinnen ist)!

Wie geht also ein schnell wachsendes Technologieunternehmen, das auch die Gewinnmaximierung liebt (wie z. B. ClickUp), an das Onboarding heran? Meiner praktischen Erfahrung nach gehen sie es genauso an, wie jeder ein Geschäft führen sollte: Man muss sich mit dem Wachstum weiterentwickeln, sonst bleibt man auf der Strecke.

Laut Kathryn Recchia, ClickUps engagierter, menschenliebender Schulungs- und Entwicklungsmanagerin, sind dies die wichtigsten Teile des checkliste für das Onboarding um jeden neuen Mitarbeiter glücklich, selbstbewusst und motiviert zu halten:

Tipp 1: Stellen Sie sicher, dass alles automatisiert und rationalisiert ist. 🗃️

Es müssen Prozesse vorhanden sein für Dinge wie z.B. wie man eine neue Fernleihgeräte was in den E-Mails zur Begrüßung vor dem ersten Arbeitstag stehen soll, oder wann ein neues Mitglied des Teams Zugang zum onboarding tools sie brauchen. Je mehr Personen Sie auf einmal einführen, desto mehr müssen Sie sich um jedes Detail kümmern.

Tipp 2: Legen Sie selbst Hand an! 👋

Es reicht nicht aus, einem neuen Mitarbeiter einen Haufen Lesestoff und ein paar Stunden Zeit zu geben, damit er sein neues Unternehmen oder die Tools, die er benutzen wird, kennenlernt! Binden Sie lustige Aufgaben in das Onboarding ein, bei denen die neuen Mitarbeiter zeigen können, dass sie neue Prozesse, Software und vieles mehr verstehen.

Tipp 3: Führen Sie eine Umfrage unter den derzeitigen Mitarbeitern durch. ✅

Sie müssen wissen, welche Probleme die meisten Mitarbeiter mit der Einarbeitung haben, bevor Sie sie angehen können. Lassen Sie also die Mitarbeiter zu Wort kommen! Sind die meisten Mitarbeiter verwirrt über Technik und Tools? Brauchen sie alle neuen Ressourcen an einem Ort und nicht in einer Vielzahl von E-Mails? Fragen Sie sie! Werfen Sie einen Blick auf die Kalender für meine erste Woche der Einarbeitung, wenn Sie so wollen. Achten Sie auf die Abstände zwischen den Meetings, damit wir Zeit haben, alles zu erkunden, mit den Aufgaben zu beginnen und vor allem zu atmen:

Lektion: Wenn sich ein Unternehmen weiterentwickelt, muss sich auch der Onboarding-Prozess ändern.

2. Ermutigen Sie 1:1's

Der Sprung in eine neue Position und eine neue Unternehmenskultur kann (gelinde gesagt) überwältigend sein, wenn man es mit einer Menge neuer Leute auf einmal zu tun hat - vor allem, wenn man versucht ihre neuen Kollegen zu treffen aus der Ferne! In der Tat, studien zeigen dass die Erhöhung der Zeit für persönliche Gespräche durch Onboarding-Buddy-Programme oder Video-Chats mit zwei Personen eine Onboarding-Praxis ist, von der 87 % der Unternehmen sagen, dass sie die Fähigkeiten der neuen Mitarbeiter steigert.

Eine meiner Aufgaben beim Onboarding bei ClickUp war es, einfach auf jeden meiner Teamkollegen zuzugehen, um schnelle 1:1 Einstellungen vorzunehmen um Hallo zu sagen und ein paar Fragen zu stellen. Während dies selbstverständlich ist, wenn Sie im Büro sind, ist es einfach, die persönliche Vorstellungsgespräche bleiben beim Onboarding aus der Ferne oft auf der Strecke, was schleichend zu einem Gefühl der Abgehobenheit führen kann. Die Aufgabe, 1:1-Chats mit meinem Remote Team zu führen, war der perfekte Vorläufer für die eigentliche Teamarbeit: Ich war nun in der Lage, die Persönlichkeit, den Kommunikationsstil und die Aufgaben jedes Einzelnen besser zu verstehen, was mich in die bestmögliche Position versetzte, um meinen Beitrag zu leisten.

Außerdem habe ich einige neue Freunde gefunden, die mir bei der Eingewöhnung in den neuen Job eine große Hilfe waren 😊

Lektion: Gehen Sie nicht davon aus, dass alle neu eingestellten Mitarbeiter extrovertiert sind.

3. Konzentrieren Sie sich zuerst auf das Unternehmen, dann auf die Rollen

Wenn ich auf meine Onboarding-Erfahrungen bei anderen Jobs zurückblicke (einschließlich virtuellem Onboarding), kam es mir so vor, als würde mir eine kurze Diashow gezeigt, die die Vision des Unternehmens darstellt, die der CEO für erfahrene Stakeholder hat, nicht für ein brandneues Mitglied des Teams. Wir hören gerne, wie ihr in einer Garage angefangen habt und früher zehn Meilen am Tag gelaufen seid, um Heftklammern zu kaufen, aber wir wollen auch wissen, was euch zu dem Unternehmen macht, das ihr heute seid, und warum wir eingestellt wurden, um das aufrechtzuerhalten!

Basierend auf einem 2020 studie von Robert Walters sind 69 % der Mitarbeiter eher bereit, drei Jahre bei einem Unternehmen zu bleiben, wenn sie ein gutes Onboarding erlebt haben. Angesichts dieser Tatsache ist es sinnvoll, dass andere Geschäfte das erledigen, was ClickUp für mich als neuen Remote-Mitarbeiter getan hat: mir dabei helfen, das gesamte Unternehmen zu verstehen, so dass ich Kontext und Inspiration dafür habe, wie ich nicht nur meine Aufgaben erfüllen kann, sondern auch in der Lage bin, darüber hinaus Initiative zu ergreifen meine tägliche Remote-Arbeit .

Werfen Sie einen Blick auf eine meiner Aufgaben, um die ClickUp-Plattform kennen zu lernen:

Onboarding Queen Kathryn hat den Onboarding-Prozess von ClickUp neu gestaltet, indem sie dafür gesorgt hat, dass der größte Teil des Prozesses in ClickUp selbst stattfindet, so dass sich neue Mitarbeiter wie ich gleichzeitig mit der produkt und lernte gleichzeitig seine Geschichte und Gegenwart kennen. Das erinnerte mich an meine Zeit bei Werbeagenturen, wo sich die Agentur selbst oft wie ein riesiger Monolith anfühlte und ich nur einer der Affen war, der herausfand, was man damit zu erledigen hatte. Das ist einer der Gründe, warum ich überhaupt von Agentur zu Agentur gewechselt bin: Wenn ich überhaupt an Bord war, wurde mir nie gezeigt, was diesen speziellen Ort einzigartig macht, oder mir wurden die tools an die Hand gegeben, um zu verstehen, wie es aussieht, wenn ich in meinen spezifischen Aufgaben an diesem speziellen Ort mehr als nur das Übliche tue. Also bin ich abgehauen.

Lektion: Die Mitarbeiter müssen das Geschäft kennen, bevor sie wissen, wie sie ein Vermögen für das Geschäft sein können.

3. Geben Sie ihnen mehr als eine Woche Zeit.

Unsere Freunde von der Das Institut für Humankapital hat in einer Studie festgestellt, dass sich die meisten Unternehmen nur auf die erste Woche der Einarbeitung konzentrieren, was mich an die Zeit zurückerinnert, in der eine Woche Einarbeitung als großzügig angesehen wurde. Ich spüre immer noch das Imposter-Syndrom, das sich in Woche 2 einschlich, als ich in eine Kultur und ein Team geworfen wurde, das sich eher so anfühlte, als würde man am ersten Schultag in die falsche Klasse gehen, als zur Arbeit zu gehen (RIP, als wir noch zur Arbeit gehen konnten).

Und ich bin nicht der Einzige: Die Mehrheit der Mitarbeiter, die nur eine Woche lang intensiv eingearbeitet werden, fühlen sich verwirrt, entmutigt und außerhalb der Unternehmenskultur. Dieser überstürzte erste Eindruck bei Neueinstellungen trägt dazu bei, dass dieselben Unternehmen, die eine einwöchige Schulung anbieten, 20 % der Neueinstellungen innerhalb der ersten 45 Tage verlieren.

Was ist also die Lösung? Ich habe Kathryn nach ihrer Meinung gefragt: 🔥

Im Durchschnitt verbringen wir etwa 3 Wochen mit dem Onboarding einer Person. Ich hatte Rollen, bei denen das Onboarding eine Stunde gedauert hat! Onboarding ist ein entscheidender Teil des Erfolgs eines Mitarbeiters, um sicherzustellen, dass er alle Tools hat, die er braucht, um seine Arbeit richtig und effizient zu erledigen; wenn wir jetzt die Zeit investieren, um einem Mitarbeiter den Support und einen sicheren Ort zu geben, an dem er Fragen stellen kann, wird er zusammen mit dem Unternehmen erfolgreich sein."

In meiner dritten Einführungswoche bei ClickUp war ich mehr als bereit, es zu schaffen - und ich erledigte das alles, ohne einen Schritt an meinen neuen Schreibtisch zu setzen. 💅

Lektion: Investieren Sie Zeit in die Einarbeitung und Ihre Mitarbeiter werden Ihnen die Zeit doppelt zurückgeben.

4. Planen Sie, dass der Reiz des Neuen nachlässt

So wie der Reiz eines neuen Spielzeugs am Weihnachtsmorgen bis zum neuen Jahr verpufft, sehen wir immer wieder, dass die Neuheit kein dauerhaftes Gefühl ist. Betrachten Sie das Onboarding als einen Plan, um neue Mitarbeiter nicht nur sofort zu schulen, sondern auch um sofortige Beständigkeit und das Potenzial für langfristiges Wachstum und Erfolg zu demonstrieren. Ihre Mitarbeiter werden zufriedener sein, und das wird sich auch auf Ihr Geschäftsergebnis auswirken.

An Tag 4 meines Onboardings, der bequem zwischen einem freundlichen Gruppen-Check-in und einem Meeting mit meinem neuen Personalchef, dem CEO von ClickUp, eingebettet war Zeb Evans hielt eine persönliche Zoom-Präsentation für neue Mitarbeiter über die zentralen Werte einleitend erinnerte er uns daran, dass in diesem Unternehmen weniger als 10 % der Bewerber in die Angebotsphase des Einstellungsprozesses kommen; eine einfache Statistik, die sofort mein Selbstverständnis bei ClickUp veränderte: Ich bin hier, weil ich etwas habe, was andere nicht haben, und ich werde beweisen, dass ich es in Hülle und Fülle habe.

Lassen Sie sich nicht von dem Gedanken einschüchtern, dass neue Mitarbeiter beim Onboarding von zu Hause aus weniger produktiv sein könnten: Wenn sie bereit sind, langfristig zu arbeiten, spielt es keine Rolle, wo sie sich zur Arbeit anmelden.

Lektion: Onboarding sollte sich wie ein Meilenstein in der Karriere anfühlen, nicht wie ein Trainingsprogramm.

5. Fördern Sie eine Kultur der Freundlichkeit

Letzten Endes fühlen sich Menschen in einem neuen Space nur dann willkommen, wenn sie von Menschen umgeben sind, die bescheiden, freundlich und unterstützend sind - der Arbeitsplatz sollte da keine Ausnahme bilden. In der Tat, Forbes berichtet, dass 96 % der Arbeitnehmer der Meinung sind, dass Empathie ein wichtiger Faktor für die Mitarbeiterbindung ist. Predigt, Forbes!

Während der gleichen Onboarding-Präsentation mit Zeb erwähnte er, dass einer der neun Grundwerte von ClickUp als Business "Zufällige Taten der Freundlichkeit" sei, und er gab konkrete Instanzen frei, in denen ClickUp dies für seine Kunden, Mitarbeiter und die ganze verdammte Welt demonstrierte. Es war großartig, dies in der Theorie zu sehen, aber was mir bald auffiel, war, wie freundlich meine Manager und Kollegen während meines Onboarding-Programms waren. Der Beweis lag in dem sehr freundlichen Pudding.

Jetzt bin ich zu erfahren, um zu vergessen, dass ein Business letztendlich ein Geschäft ist und keine Familie. Und das ist auch gut so. Aber das bedeutet nicht, dass die Menschen, die dieses Geschäft leiten, vergessen sollten, dass Respekt, Freundlichkeit und Unterstützung oft den Unterschied zwischen neuen Mitarbeitern, die aus der Ferne eingestellt werden, und denen, die gehen, ausmachen.

Lektion: Vergiss nicht, wie es sich anfühlt, das neue Kind zu sein.

TLDR: Wenn Sie Kosten senken und mehr Geld verdienen wollen, sollten Sie die Einarbeitung nicht verschlafen.

Die Einarbeitung ist der erste Eindruck, den ein neuer Mitarbeiter von seinem Arbeitsplatz in einem neuen Unternehmen erhält, und Sie wissen, was man über den ersten Eindruck sagt: Er ist wichtig und bleibt haften. Stellen Sie sicher, dass Ihr Personalabteilung nimmt diesen Prozess ernst

Eines der ersten Dinge, die ClickUp für neue Mitarbeiter erledigt, ist die Zusendung einer großen Präsenttasche mit allen möglichen Produkten und Goodies - eine Geste, die mich sofort begeistert und dankbar gemacht hat und mir das Gefühl gab, an meinem neuen Arbeitsplatz wirklich willkommen zu sein. Sehen Sie sich meine Beute an:

Ich behaupte nicht, dass jedes Unternehmen so hart vorgehen muss, wenn es darum geht, Geschenke zu verteilen, aber jedes Unternehmen sollte bedenken, welch großen Unterschied kleine Gesten der Großzügigkeit für die Moral der Mitarbeiter machen. Außerdem ist ein Haufen glücklicher Menschen, die mit dem Logo Ihres Unternehmens herumlaufen, ein kluge Strategie .

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein paar weise Worte von Kathryn mit auf den Weg geben, die meine letzte Frage "Was wünschen Sie sich, dass jedes Unternehmen über erfolgreiches Onboarding Bescheid weiß? " beantworten

"Sie müssen sich Zeit für die Einarbeitung nehmen, und Ihre Mitarbeiter werden Ihnen diese Zeit in zweifacher Hinsicht zurückgeben! Tägliche Kontrollen. Fragen Sie sie, ob sie sich unterstützt fühlen, fragen Sie sie, was sie von Ihnen brauchen, um erfolgreich zu sein, nennen Sie ihnen die Prioritäten, an denen sie arbeiten sollten. Legen Sie Regeln, Richtlinien und Ergebnisse fest! Wie war das? Zu wortreich? Zu verkaufsfördernd?"

Es war perfekt, Kathryn.

