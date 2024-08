10 Vorlagen für Einzelgespräche mit Managern im Jahr 2024

Es gibt nichts Unangenehmeres als eine schlecht geplante Sitzung. 🫠

Es dauert nur etwa vier Sekunden, bis ein virtuelles Meeting ein wenig unangenehm wird. Und seien wir ehrlich: Eine Besprechung mit "Sollen wir anfangen?" oder "Wollen Sie den Anfang machen?" zu eröffnen, ist nie ein verräterisches Zeichen für einen offenen und ehrlichen Diskurs.

Diese ersten Minuten sind entscheidend, um den Ton der Besprechung festzulegen, und nichts wird Ihre nächste Besprechung besser zum Erfolg führen als eine Vorlage, die all diese unangenehmen Momente eindämmt. Einzelbesprechung vorlagen sind in Sekundenschnelle heruntergeladen, in Minutenschnelle ausgefüllt und bringen Sie weiter, als Sie je gedacht haben. Sie werden nicht nur helfen zu verwalten sie können die Zeit, die Sie in Meetings verbringen, zwar nicht insgesamt verkürzen, aber sie werden die Zeit durch aussagekräftige Gesprächspunkte, klare nächste Schritte und Organisation wertvoller machen.

Außerdem sind die besten Vorlagen für Einzelgespräche mehr als nur Dokumente, die Platz auf Ihrer Festplatte beanspruchen! Mit der Hilfe von software zur Verwaltung von Besprechungen und Funktionen wie Workflow-Automatisierung, kollaborative Bearbeitung und Freigabeoptionen sind diese Dokumente einfacher zu verwenden und auf Ihre Prozesse abgestimmt.

Die große Frage ist: Welche wählen Sie aus?

Wir helfen Ihnen mit einer vollständigen Aufschlüsselung der besten Funktionen von Einzelvorlagen und dem Zugang zu 10 der besten Vorlagen für ClickUp Docs word, Excel, und mehr 🙂

Was ist eine Vorlage für ein Einzelgespräch?

Eine Vorlage für ein persönliches Gespräch ist ein vorgefertigtes Dokument mit einer Reihe von Aufforderungen, Fragen und Abschnitten für Gespräche zwischen einer Führungskraft und ihrem Bericht. Diese Besprechungen und Vorlagen helfen jedem Teammitglied, Wachstumsbereiche zu identifizieren, Feedback auszutauschen und die Dinge anzuerkennen, die sie besonders gut machen!

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und schrägstrich-Befehle um effizienter zu arbeiten

Ein weiterer großer Vorteil der Verwendung von Vorlagen ist, dass sie als tagesordnung , die auch die erste Regel im eigentlichen knigge für virtuelle Treffen ! Sie können vor dem Treffen ausgetauscht werden, um allen zu helfen, sich auf die Gesprächsthemen vorzubereiten und diese zu antizipieren, und dann verwendet werden, um die sitzungsnotizen während der Diskussion.

Diese Vorlagen sind auch eine gute Ressource für den Austausch sitzungsprotokolle nach Beendigung des Gesprächs und Wiederholung der nächsten Schritte.

Greifen Sie wöchentlich, monatlich oder sogar jährlich auf Ihre Vorlagen zurück, und bewahren Sie alle Dokumente zusammen auf! Anstatt also einen Ordner mit separaten Seiten für jedes Gespräch zu haben, verwalten Sie Ihre Besprechungen mit einer dynamischen dokument-Editor der als organisierte "Drehscheibe" für alle vergangenen Sitzungen und früheren Diskussionen dienen kann.

Weitere Informationen Vorlagen und Beispiele für die Tagesordnung !

Top One-on-One Meeting Template Features

Bei Vorlagen für One-on-One-Meetings geht es vor allem um Effizienz.

Sie sollen Ihnen helfen, die Zeit, die Sie während Ihrer Arbeitswoche in Meetings verbringen, zu reduzieren und die Diskussion produktiver zu gestalten! Daher ist es wichtig, dass Sie eine Vorlage auswählen, die diese Eigenschaften berücksichtigt.

Mehrere Teammitglieder bearbeiten gleichzeitig ein Dokument in ClickUp Docs

Aber wie sehen diese Funktionen auf dem Papier aus? Wir zeigen sie Ihnen. 🤓

Vielfältige Formatierungs- und Gestaltungsmöglichkeiten : Vorlagen für Einzelgespräche ohne gezielte Formatierung, Überschriften oder Banner fördern nicht das Engagement Ihres Teams. Eine gut strukturierte Seite schafft Klarheit und ist interessanter anzuschauen! So wird Ihre Vorlage mehr zu einem Werkzeug als zu einem einmaligen Dokument, das Sie jedes Quartal abhaken.

: Vorlagen für Einzelgespräche ohne gezielte Formatierung, Überschriften oder Banner fördern nicht das Engagement Ihres Teams. Eine gut strukturierte Seite schafft Klarheit und ist interessanter anzuschauen! So wird Ihre Vorlage mehr zu einem Werkzeug als zu einem einmaligen Dokument, das Sie jedes Quartal abhaken. Kollaborativ : Auch wenn Sie als Manager die Sitzung leiten, lassen Sie Ihre Teammitglieder an der Vorlage mitarbeiten. Gemeinsame Bearbeitung, Kommentare, @Merkungen und Bildschirmfreigabe sind großartige Möglichkeiten, um Ihre Mitglieder einzubinden und für die Verwendung Ihrer Besprechungsvorlage zu begeistern. Außerdem wird dadurch die Verantwortlichkeit erhöht! Geben Sie Ihren Teammitgliedern die Möglichkeit, zu ihren Dokumenten beizutragen und die Verantwortung für sie zu übernehmen.

: Auch wenn Sie als Manager die Sitzung leiten, lassen Sie Ihre Teammitglieder an der Vorlage mitarbeiten. Gemeinsame Bearbeitung, Kommentare, @Merkungen und Bildschirmfreigabe sind großartige Möglichkeiten, um Ihre Mitglieder einzubinden und für die Verwendung Ihrer Besprechungsvorlage zu begeistern. Außerdem wird dadurch die Verantwortlichkeit erhöht! Geben Sie Ihren Teammitgliedern die Möglichkeit, zu ihren Dokumenten beizutragen und die Verantwortung für sie zu übernehmen. Aktionsfähig : Sie haben also Ihre Vorlage fertig ausgefüllt - was nun? Vergewissern Sie sich, dass in Ihrer Vorlage für Einzelgespräche alle nächsten Schritte eindeutig festgelegt sind. Im Idealfall arbeitet Ihre Vorlage mit einer Arbeitsverwaltungssoftware zusammen, um die Ideen in Ihrem Dokument inaktionspunkte umwandeln, die Sie Ihren Teammitgliedern zuweisen und weiterverfolgen können.

: Sie haben also Ihre Vorlage fertig ausgefüllt - was nun? Vergewissern Sie sich, dass in Ihrer Vorlage für Einzelgespräche alle nächsten Schritte eindeutig festgelegt sind. Im Idealfall arbeitet Ihre Vorlage mit einer Arbeitsverwaltungssoftware zusammen, um die Ideen in Ihrem Dokument inaktionspunkte umwandeln, die Sie Ihren Teammitgliedern zuweisen und weiterverfolgen können. Kurz : Machen Sie es kurz! Lassen Sie die Diskussion die Details bestimmen. Ihre Vorlage für ein persönliches Gespräch sollte nicht länger als eine Seite sein.

: Machen Sie es kurz! Lassen Sie die Diskussion die Details bestimmen. Ihre Vorlage für ein persönliches Gespräch sollte nicht länger als eine Seite sein. Organisation und Zugang: Ihre Besprechungsvorlage sollte wie ein aktives Dokument behandelt werden, das regelmäßig überprüft, freigegeben und aktualisiert wird. Funktionen wie Tags, Freigabe über URL und Ordner helfen Managern und Mitgliedern, diese Ressourcen jederzeit zur Hand zu haben.

10 der besten Vorlagen für Einzelgespräche

Zeit, Ihr Wissen über Vorlagen auf die Probe zu stellen! 🤩

Jetzt, wo Sie wissen, welche Form, Funktion und Merkmale Sie bei Ihrer nächsten Vorlage für ein persönliches Gespräch am besten finden, ist es an der Zeit, eine für sich selbst auszuwählen!

Es gibt bereits Tausende von vorgefertigten Vorlagen im Internet, aber die Qualität jeder einzelnen kann ziemlich unberechenbar sein. Anstatt sich durch das Unkraut zu wühlen, haben wir uns die Arbeit gemacht, Ihnen die 10 besten und kostenlosen Vorlagen für Einzelgespräche zu präsentieren, die die Leistung eines jeden Teams steigern!

Ganz gleich, ob Sie ClickUp Docs, Word, Excel oder ein ähnliches Programm verwenden, wir haben alles für Sie! Laden Sie eine beliebige Vorlage direkt aus diesem Artikel herunter und beobachten Sie, wie Ihr Team in kürzester Zeit aufblüht! 🏆

1. ClickUp Vorlage für Mitarbeitergespräche unter vier Augen

ClickUp Vorlage für Mitarbeitergespräche unter vier Augen

ClickUp's Vorlage für Mitarbeitergespräche unter vier Augen ist für Manager und Teams der Personalabteilung ihre Einführungsunterlagen für neue Mitarbeiter zu standardisieren. Dieser Prozess trägt dazu bei, dass alle neuen Mitarbeiter die notwendigen Informationen erhalten, um in ihrer Rolle erfolgreich zu sein und ihre Leistung zu erbringen gut funktionierendes Team .

Jede Information, die Sie neuen Mitarbeitern im Voraus geben können, ist hilfreich: Ein loser Zeitplan für die ersten Wochen, Unternehmensressourcen oder sogar eine 30/60/90-Ziele-Plan !

Ein Manager treibt normalerweise die kadenz beim ersten persönlichen Treffen . Wenn Sie nicht die ganze Zeit reden wollen, fügen Sie einen Link zum ClickUp-Dokument in Ihre Einladung zum Treffen ein. So kann sich der neue Mitarbeiter vorbereiten und seine Fragen organisieren. Halten Sie sich während des Meetings an die Tagesordnung und nutzen Sie diese, um sich Notizen zu machen. Weisen Sie vor dem Ende des Meetings direkt im ClickUp Doc Folgeaufgaben zu! 🎯

Hier finden Sie Fragen und Aufforderungen, die Sie für das erste Gespräch mit Ihrem neuen Mitarbeiter berücksichtigen sollten:

Dies sind die Technik und die Werkzeuge, die Sie brauchen, um in Ihrer Rolle erfolgreich zu sein... dies sind die Teammitglieder, die Sie in den nächsten Wochen kennenlernen sollten.. wie bevorzugen Sie es, zu kommunizieren und Feedback zu erhalten?_ gibt es bestimmte Projekte oder Initiativen, an denen Sie besonders gerne arbeiten möchten? haben Sie Ziele für Ihre berufliche Entwicklung in den nächsten sechs Monaten oder im nächsten Jahr? wie feiern Sie gerne Erfolge bei Aufgaben und Projekten? gibt es sonst noch etwas, das Sie mit mir besprechen oder mir mitteilen möchten?_ was kann ich in Ihren Aufgabenbereichen klären?_ gibt es etwas, das wir beim nächsten Treffen besprechen sollten? was sollte ich über Ihren Arbeitsstil wissen, damit wir besser zusammenarbeiten können?_

Entdecke den besten Meeting-Stil für_ introvertierte Manager um ihre Teams zum Erfolg zu führen! Download This Template

2. ClickUp Einfache Vorlage für Einzelgespräche

ClickUp Simple One-on-One Meeting-Vorlage

Die ClickUp Einfache Vorlage für Einzelgespräche ist das perfekte Modell für konstruktives Feedback zwischen einer Führungskraft und einem direkten Mitarbeiter, um in Echtzeit oder asynchron zusammenzuarbeiten. Diese Vorlage wird Ihnen die Arbeit erleichtern, egal ob Sie einen, zwei oder zehn direkte Mitarbeiter haben!

Im Folgenden finden Sie einige Fragen, die Sie bei der Anpassung Ihrer Agenda-Themen berücksichtigen sollten:

Fühlen Sie sich von Ihrer Arbeitslast und Ihren Aufgaben überfordert? gibt es irgendwelche Hindernisse, bei denen Sie Hilfe benötigen? was kann ich tun, um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen? können Sie mir sagen, ob es etwas gibt, worüber Sie gerne mehr erfahren möchten? gibt es Leistungen, auf die Sie besonders stolz sind? was sind Ihre wichtigsten Prioritäten für diese Woche? gibt es irgendwelche Anliegen oder Probleme, die Sie mir mitteilen möchten? haben Sie das Gefühl, dass das Team gut kommuniziert und rechtzeitig Feedback gibt? gibt es irgendetwas, das Sie gerne in unserem Team geändert oder verbessert sehen würden?_ möchten Sie über etwas anderes sprechen?

Wenn die Zeit für Leistungsbeurteilungen gekommen ist, haben sowohl Sie als auch Ihr direkter Mitarbeiter eine zentrale Anlaufstelle, um über die Vergangenheit zu reflektieren und umsetzbare Pläne für die Zukunft zu machen. 🔮 Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Meeting-Protokoll Vorlage

ClickUp Besprechungsprotokoll-Vorlage

Ein Sitzungsprotokoll ist eine Aufzeichnung dessen, was in der Sitzung besprochen und beschlossen wurde. Die in der Sitzung getroffenen Maßnahmen und Entscheidungen sollten klar umrissen und bestimmten Personen mit Fälligkeitsdaten zugewiesen werden. 🗓

Es sollte ein Follow-up der Fortschritte bei diesen Maßnahmen geplant und verfolgt werden, um sicherzustellen, dass die Arbeit wie geplant vorankommt. Auch Ihre persönlichen Treffen können sich auf diese Punkte konzentrieren!

Hier ist eine Aufschlüsselung der ClickUp Meeting-Protokollvorlage :

Meeting Details : Datum, Uhrzeit, Ort, Teilnehmer

: Datum, Uhrzeit, Ort, Teilnehmer Tagesordnungspunkte : In der Sitzung behandelte Diskussionspunkte

: In der Sitzung behandelte Diskussionspunkte Aktions Punkte : Aufgaben, die bestimmten Personen zugewiesen wurden, und deren Fälligkeitstermine

: Aufgaben, die bestimmten Personen zugewiesen wurden, und deren Fälligkeitstermine Zusätzliche Anmerkungen: Andere wichtige besprochene Themen

Pro-Tipp: Markieren Sie andere mit Kommentaren, weisen Sie ihnen Aufgaben zu, und wandeln Sie Text in verfolgbare Aufgaben um, um den Überblick über Ideen zu behalten - alles in Ihrem ClickUp Doc! Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Mitarbeiter & Manager 1-on-1 Vorlage

ClickUp Mitarbeiter & Manager 1-on-1 Vorlage

ClickUp's Mitarbeiter & Manager 1-on-1 Vorlage kann helfen, ein effektives 1-on-1-Gespräch zu führen. Anstatt sich in den Details zu verlieren, hilft diese Vorlage dabei, den Überblick über die besprochenen Themen, die erreichten Ziele und die Bereiche, die noch verbessert werden müssen, zu behalten.

Sie dient auch als Erinnerung an das, was im vorangegangenen Meeting besprochen wurde, damit Sie genau dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben. Mit den 1:1-Gesprächen für Mitarbeiter und Vorgesetzte von ClickUp können Sie die Fortschritte Ihrer Mitarbeiter oder Ihres Teams im Laufe der Zeit leicht verfolgen, um zu sehen, wie weit Sie gekommen sind und in welchen Bereichen noch gearbeitet werden muss. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Checkliste für ein persönliches Treffen Vorlage

ClickUp Checklistenvorlage für Einzelgespräche

Besprechung checklisten sind hilfreich für Projektteams weil sie einen strukturierten Ansatz für die Durchführung von Besprechungen bieten. Sie helfen auch, den Zeitplan der Besprechung einzuhalten, die Diskussion zu straffen und das Risiko zu verringern, dass Punkte übersehen werden.

Das Ergebnis: Die Teilnehmer werden produktive Gespräche führen! 🧑‍💻

Die ClickUp Checklistenvorlage für Einzelgespräche nimmt Ihnen die Vorarbeit ab. Hier sind die unmittelbaren Vorteile der Verwendung von Checklisten in ClickUp:

Vorbereitung : Checklisten geben einen klaren Überblick darüber, was in einer Besprechung behandelt werden muss, so dass die Teammitglieder mit den relevanten Informationen und Materialien vorbereitet sind

: Checklisten geben einen klaren Überblick darüber, was in einer Besprechung behandelt werden muss, so dass die Teammitglieder mit den relevanten Informationen und Materialien vorbereitet sind Rechenschaftspflicht : Checklisten bieten eine klare Aufzeichnung dessen, was während einer Besprechung besprochen und beschlossen wurde, was den Teammitgliedern hilft, für die ihnen zugewiesenen Aufgaben verantwortlich zu bleiben

: Checklisten bieten eine klare Aufzeichnung dessen, was während einer Besprechung besprochen und beschlossen wurde, was den Teammitgliedern hilft, für die ihnen zugewiesenen Aufgaben verantwortlich zu bleiben Konsistenz : Checklisten tragen dazu bei, dass wichtige Themen konsequent besprochen werden und dass die Teammitglieder wissen, was von ihnen erwartet wird

: Checklisten tragen dazu bei, dass wichtige Themen konsequent besprochen werden und dass die Teammitglieder wissen, was von ihnen erwartet wird Nutzbarkeit: Die Punkte der Checkliste können bestimmten Teammitgliedern zur Weiterverfolgung zugewiesen werden und verbleiben in der Doku zur Dokumentation Download This Template ### 6. ClickUp Vorlage für wiederkehrende Besprechungsnotizen

ClickUp Vorlage für wiederkehrende Besprechungsnotizen

Eine wiederkehrende Besprechung ist eine Besprechung, die in einem regelmäßigen Rhythmus stattfindet, z. B. täglich, wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich. Wiederkehrende Besprechungen können verschiedenen Zwecken dienen, wie z. B. Teambesprechungen, Projektbesprechungen oder Einzelgespräche mit direkten Mitarbeitern. Sie dienen in der Regel dazu, laufende Projekte oder Probleme zu besprechen, über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren und die zukünftige Arbeit zu planen.

Wiederkehrende Besprechungen bieten einen einheitlichen und vorhersehbaren Zeitplan für die Kommunikation und Entscheidungsfindung. Sie tragen auch dazu bei, dass relevante Themen regelmäßig erörtert und behandelt werden und dass der Fortschritt verfolgt und berichtet wird. 📈

Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für wiederkehrende Besprechungsnotizen um die wichtigsten Punkte zu dokumentieren, die während der Besprechung besprochen wurden, sowie alle zugewiesenen Aktionspunkte oder getroffenen Entscheidungen. (Und Teammitglieder, die das letzte Meeting verpasst haben, werden die Zusammenfassung zu schätzen wissen)

Pro-Tipp: Erstellen Sie innerhalb Ihres Dokuments für wiederkehrende Besprechungen verschachtelte Unterseiten und betiteln Sie jede Unterseite mit dem Datum der Besprechung, um den Zugriff und die Durchsuchbarkeit zu erleichtern. Download This Template

7. ClickUp Täglicher Tätigkeitsbericht für Mitarbeiter Vorlage

ClickUp-Vorlage für den täglichen Tätigkeitsbericht eines Mitarbeiters

Ein täglicher Tätigkeitsbericht ist ein wertvolles Instrument zur Verfolgung, Verwaltung und Dokumentation der täglichen Aktivitäten Ihrer direkten Mitarbeiter. Er bietet einen umfassenden Überblick über deren Aufgaben, Leistungen und mögliche Probleme, die im Laufe des Tages auftreten.

Der ClickUp-Vorlage für den täglichen Tätigkeitsbericht eines Mitarbeiters wurde entwickelt, um Probleme zu identifizieren und zu besprechen, die sich auf die Produktivität auswirken, und um direkte Mitarbeiter auf dem richtigen Weg zu halten, ihre Ziele zu erreichen. Die Vorlage enthält:

Abschnitt Mitarbeiterdetails

Abschnitt Erreichte Leistungen

Abschnitt "Laufende Aktivitäten

Abschnitt Bevorstehende Aktivitäten

Pro-Tipp: Verwenden Sie in Ihrem persönlichen Dokument die Funktion @mention, um das Dokument mit dem täglichen Tätigkeitsbericht zu verlinken, damit Sie schnell darauf zugreifen können! 🔗 Download This Template

8. Microsoft Word Vorlage für ein persönliches Treffen

über Microsoft Diese einfache Microsoft Word-Vorlage für Einzelgespräche dient als Ausgangspunkt für die Erstellung einer aussagekräftigen Besprechungsagenda.

So passen Sie eine Besprechung an vorlage für Notizen in Microsoft Word verwenden Sie die verschiedenen Formatierungs- und Bearbeitungswerkzeuge in Word, z. B. die Multifunktionsleiste und die Optionen für Formatvorlagen. Sie können Abschnitte hinzufügen oder löschen, Schriftart und Farben ändern und bei Bedarf Bilder oder Tabellen einfügen.

Außerdem gibt es die praktische Registerkarte "Einfügen", mit der Sie der Vorlage Tabellen, Diagramme und andere Elemente hinzufügen können. Sobald Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, können Sie die Vorlage als neue Datei speichern und für künftige Einzelgespräche verwenden! 📊 Diese Vorlage herunterladen

9. Excel Vorlage für ein persönliches Treffen

über Microsoft Die Excel-Vorlage gliedert Ihre Agenda in ein beliebiges Zeitintervall Ihrer Wahl. Die Zeiten passen sich automatisch an, wenn andere Punkte hinzugefügt oder bearbeitet werden. Diese praktische Funktion ist ideal für Aktualisierungen des Zeitplans in letzter Minute. Jede Spalte ist so strukturiert, dass die wichtigsten Informationen erfasst werden.

Wenn Sie viele Themen zu behandeln haben, wirkt es klobig, den Text in eine einzige Zelle zu packen. Die Funktion Textumbruch ist immer eine Option. Aber um Ihnen und Ihren Teammitgliedern Raum zu geben, verschiedene Arten von Inhalten für effektive Meetings hinzuzufügen, laden Sie eine ClickUp-Vorlage herunter und nutzen Sie die Vorteile der codefreien Formatierungsfunktionen! 🦄 Diese Vorlage herunterladen

10. Google Docs Vorlage für ein persönliches Treffen

über Google Die Google Docs-Vorlage für Einzelgespräche bietet hilfreiche Hinweise, um Gespräche mit Ihren direkten Mitarbeitern in Gang zu bringen. Sie ist in sechs Abschnitte unterteilt, um die Organisation und Konsistenz zu gewährleisten:

Allgemeines Check-in

Reflexion über die vergangene Woche

Update für die kommende Woche

Feedback des Managers

Berufliche Entwicklungziele und Zielsetzungen check-in

Aktionspunkte

Mit Google Text & Tabellen kann jeder in Echtzeit zusammenarbeiten, anders als bei Excel-Tabellen. Auf ein Dokument können mehrere Personen gleichzeitig zugreifen und es bearbeiten, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Das ist praktisch für Besprechungen, bei denen mehrere Personen gleichzeitig Notizen machen. 👥 Diese Vorlage herunterladen

Nächste Schritte? Meeting-Vorlagen von ClickUp

Vorlagen für Einzelgespräche klingen einfach, aber mit Hilfe einer dynamischen Arbeitsmanagement-Software können sie so viel mehr!

Außerdem können Sie auf diese erweiterten Funktionen kostenlos zugreifen, wenn Sie sich für eine Vorlage von ClickUp . 👏

Erstellen Sie ein neues Doc von einer beliebigen Stelle in Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich und fügen Sie verschachtelte Unterseiten, Tabellen und Styling-Optionen hinzu, um die perfekte Struktur zu schaffen

ClickUp ist kein gewöhnlicher Dokumenten-Editor - es ist das ultimative Produktivitätswerkzeug! Mit hunderten von anpassbaren Funktionen einschließlich ClickUp-Dokumente clickUp Docs ist die einzige Plattform, die leistungsfähig genug ist, um Ihre gesamte Arbeit applikationsübergreifend zusammenzuführen und Ihnen dabei einen ganzen Tag pro Woche zu sparen 😉

Erstellen Sie detaillierte Wikis, Wissensdatenbanken und vieles mehr mit verschachtelten Seiten in ClickUp Docs, und verbinden Sie diese dann direkt mit Ihren Workflows, um Ideen mit dem Team umzusetzen! Wandeln Sie markierten Text in ClickUp in umsetzbare Aufgaben um, delegieren Sie Arbeit mit zugewiesene Kommentare und neben anderen bearbeiten ohne Überschneidungen - alles von einem einzigen Dokument.

Und das Beste daran? ClickUp Docs ist kostenlos in jedem Preisplan . 💸

Zugang zu Hunderten von vorlagen für jeden Anwendungsfall , über 1.000 Integrationen und viele flexible Funktionen, wenn Sie sich heute für ClickUp anmelden !