10 Knigge-Regeln für virtuelle Meetings: Bewährte Praktiken für die Arbeit

Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass wir für die Firma All Hands unsere Jogginghosen mit Schaltflächen kombiniert haben. Aber das war damals, als virtuelle Meetings waren die Ausnahme!

Seitdem haben wir an weiteren Online-Diskussionen, Happy Hours, Baby-Partys und brainstorming-Sitzungen als wir zählen können - bis zu dem Punkt, an dem virtuelle Meetings die neue Norm sind.

Insbesondere in beruflichen Einstellungen werden die meisten Meetings online abgehalten, es sei denn, die Einladung sieht etwas anderes vor. Und mit diesem neuen Standard geht ein virtueller Code of Conduct einher, der sicherstellt, dass sich jeder Teilnehmer gehört fühlt, sich engagiert und an sinnvollen Unterhaltungen teilnehmen kann.

Unabhängig davon, wie bequem und locker Ihr Team während Ihrer regelmäßigen sprint Review Meetings die Etikette für virtuelle Meetings ist unerlässlich, um die Produktivität zu steigern, sich von seiner besten Seite zu zeigen und professionelle Beziehungen aufzubauen.

Lesen Sie weiter und erfahren Sie, was die grundlegenden Regeln für moderne Meetings sind, was ein virtueller Meeting-Knigge ist, welche Vorteile er bietet und welche 10 wichtigen Regeln für jede professionelle Online-Einstellung gelten.

Was ist ein virtueller Meeting-Knigge?

Der Knigge für virtuelle Meetings legt die Leiste dafür fest, wie sich Teams und Führungskräfte in Online Meetings verhalten und andere behandeln sollen. Betrachten Sie sie als eine Reihe standardisierter Richtlinien, um die Professionalität in allen Bereichen zu wahren. 🫱🏼‍🫲🏾

Wenn ein Unternehmen möchte, dass alle seine Mitarbeiter ein bestimmtes Protokoll befolgen, wenn sie mit anderen Abteilungen in Verbindung treten, muss die Leitung projekt Kickoff Meetings oder an formellen Einstellungen teilnehmen, empfehlen wir, eine Ressource bereitzustellen, die genau dokumentiert, was erwartet wird. In diesem Fall könnten Sie die Etikette für Online Meetings mit den Richtlinien Ihres Unternehmens verknüpfen zentrale Werte , Philosophien oder Ziele. 🎯

Und wenn Ihr Unternehmen seine Erwartungen nicht leicht zugänglich macht - kein Problem! Jeder der folgenden Tipps ist eine gute Faustregel, um einen bleibenden und positiven Eindruck bei Ihren Gesprächspartnern zu hinterlassen. Doch dazu später mehr. ⬇️

Gegenseitiger Respekt und allgemeine Umgangsformen im Geschäft sind nichts Neues! Es gibt jedoch einige wesentliche Unterschiede zwischen virtuellen und persönlichen Meetings, die Sie beachten müssen, um die Reihenfolge einzuhalten, rechtzeitig zu reagieren und informiert zu sein.

Warum ist der Knigge für virtuelle Meetings so wichtig?

Der Knigge für virtuelle Meetings legt die ton für das Meeting und fördert starke Beziehungen bei der Arbeit, indem er sich an ein einheitliches Maß an Professionalität hält.

Es ist leicht, wertvolle Minuten oder sogar Stunden Ihrer Woche vor einem Meeting zu vergeuden, das "auch per E-Mail hätte stattfinden können" - bei dem einige Mitglieder des Teams Astralprojektionen in den Space machen, während andere die Diskussion vom Thema ablenken.

Die Zeit, die man damit verbringt, darauf zu warten, dass andere sich an der Unterhaltung beteiligen oder verpasste Gesprächsthemen nachholen, summiert sich wirklich. Und so schön es auch ist, unsere Teammitglieder über den Bildschirm zu sehen, es gibt für uns alle bewusstere Möglichkeiten, unsere Zeit zu verbringen.

Synchronisieren Sie Ihre Meetings aus anderen work tools mit ClickUp, um Ihren gesamten Tag in der Ansicht des Kalenders zu verwalten

Abgesehen von Ihrem täglichen Kalender gibt es noch weitere wichtige Vorteile, wenn Sie die richtige Etikette für virtuelle Meetings einhalten - angefangen beim Respekt gegenüber Ihren Kollegen.

Nahezu jeder Aspekt der Etikette für Business Meetings ist darauf zurückzuführen, dass man einfach vorbereitet ist.

Wenn Sie Zeit, Gedanken und Aufwand in ein Meeting investieren, bevor es stattfindet, zeigt das Ihrem Team, Ihren Führungskräften und potenziellen Kunden, dass Sie sie respektieren. Außerdem sorgt es für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Meetings, indem es die Unterhaltung so einrichtet und leitet, dass die allgemeine Zusammenarbeit, Produktivität und Kommunikation im Team verbessert wird! ✅

Ein durchdachter Knigge für virtuelle Meetings lässt viel Zeit zum Zuhören, Nachdenken und Reagieren. Das schafft nicht nur Vertrauen unter den Teilnehmern, sondern bereitet alle auf den Erfolg vor, indem es sie wissen lässt, was sie von Ihnen erwarten können und was Sie im Gegenzug von ihnen erwarten.

10 Knigge-Regeln für virtuelle Meetings

Auch wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie im Allgemeinen die Etikette für virtuelle Meetings einhalten, sind es die kleinen Details, die den Unterschied ausmachen.

Wenn es darauf ankommt, ist die Person, die 1 % mehr Aufwand betreibt, die bessere Wahl täglichen Scrum Meeting wird immer diejenige sein, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Pünktlich, höflich und aufmerksam zu sein, reicht nicht aus, um Ihren Kollegen und Organisatoren zu zeigen, wie viel Arbeit oder Wissen Sie in ein Meeting gesteckt haben.

Aber kein Grund zur Sorge! Wir haben für Sie 10 Knigge-Regeln für virtuelle Meetings zusammengestellt, die für alle Einstellungen in Online-Geschäften gelten. Betrachten Sie diese Regeln als Ihren persönlichen Knigge SOP geben Sie sie für Ihr Team frei oder vergleichen Sie Ihr derzeitiges Verhalten mit ihnen, um festzustellen, wo Ihr Aufwand besonders hoch ist und wo er verbessert werden kann.

Außerdem finden Sie eine Menge Ressourcen, Vorlagen und Tipps, die Sie bei der Beherrschung dieser neuen Fertigkeit noch mehr unterstützen - gerade rechtzeitig für Ihr nächstes Projekt Agiles Meeting . 😎

1. Kennen Sie Ihre Meeting-Plattform

Ähnlich wie Sie vor dem ersten Schultag die Klassenzimmer besichtigen oder bei Ihrer Tour durch ein neues Büro den Konferenzraum ausfindig machen, ist es wichtig, die Videokonferenzsoftware zu kennen, die Sie für virtuelle Meetings verwenden.

Wenn Sie das Meeting veranstalten, sollten Sie sich als Experte für Ihre virtuelle Meeting-Plattform etablieren, indem Sie die Software sicher bedienen. Wenn Sie ein Tool verwenden, mit dem die Teilnehmer nicht vertraut sind, sollten Sie darauf vorbereitet sein, Fragen schnell zu beantworten, damit sich die Teilnehmer auf das Meeting konzentrieren können, ohne sich mit der Technik auseinandersetzen zu müssen.

Und wo wir gerade beim Thema sind... wenn Sie die Meeting-Plattform auswählen, wählen Sie eine, die die Teilnehmer wahrscheinlich schon einmal benutzt haben oder mit der sie schnell vertraut sind, wie Zoom, Microsoft Teams oder Google Meet.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Wahl der Plattform für virtuelle Meetings ist die Kenntnis ihrer Features. Wenn Ihr Meeting die Möglichkeit zur Einrichtung von Nebenräumen, zum Freigeben von Bildschirmen oder zur Zusammenarbeit an einer gemeinsamen Ressource erfordert, stellen Sie sicher, dass die Plattform dies unterstützt.

Verwendung dynamischer

meeting-Management-Software

wie

ClickUp

ist eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass die Nutzung von Videokonferenz-Tools wie Zoom jedes Mal nahtlos und produktiv verläuft.

Mit der Zoom-Integration von ClickUp können Sie direkt aus Ihren Aufgaben heraus Meetings starten und daran teilnehmen

ClickUp's Zoom-Integration

hilft Ihnen, Ihren virtuellen Meeting Space besser zu befehlen, Ihre Agenda zu verfolgen und Diskussionen zu leiten, ohne dass Sie sich von Ihrem Computer wegbewegen müssen

Workspace

.

Starten Sie Zoom Meetings, schauen Sie sich die Aufzeichnung später an oder prüfen Sie die Zusammenfassung des Meetings - alles von Ihrem

ClickUp Aufgabe

! Und wenn Ihr Meeting bereits in Bearbeitung ist, wird ClickUp automatisch einen Kommentar mit dem Link posten, damit alle Beteiligten so schnell wie möglich teilnehmen können.

2. Kommen Sie mit einer Meeting-Agenda

Wir haben es schon einmal erwähnt und können es nicht oft genug betonen - bereiten Sie sich vor, bereiten Sie sich vor, bereiten Sie sich vor!

Machen Sie einen Plan für das Meeting, bevor es beginnt, und erstellen Sie eine Agenda, um Ihrer Diskussion von Anfang bis Ende eine klare Richtung zu geben. Für erstklassige virtuelle Team Meetings, geben Sie Ihr

meeting-Agenda

mit den Teilnehmern rechtzeitig vor dem Meeting, damit sie Zeit haben, sie durchzusehen, zu wissen, was sie erwartet, und alles Notwendige zu ergänzen.

Wenn es Materialien gibt, die die Teilnehmer vor der Besprechung lesen oder beantworten müssen, um an der Diskussion teilnehmen zu können, behandeln Sie die Tagesordnung wie eine Wegbeschreibung und geben Sie den Teilnehmern ausreichend Zeit und Ressourcen für die Vorbereitung.

Mit einer anpassbaren Vorlage für eine Meeting-Agenda, die alle wichtigen Punkte abdeckt, sind Sie für jedes Meeting bestens gerüstet.

ClickUp's umfangreiche Vorlagen-Bibliothek

ist voll von kostenlosen Ressourcen für jeden Anwendungsfall - einschließlich dieser!

Verwalten Sie ganz einfach Logistik, Zeit und Planung für Ihr nächstes Meeting mit

dem All Hands Meeting

Vorlage von ClickUp

Bereiten Sie eine Tagesordnung vor, die speziell auf Ihre Situation zugeschnitten ist, indem Sie diese

All Hands Meeting Vorlage von ClickUp

oder die

Vorlage für den Ausschussbericht

klare Ziele zu kommunizieren.

Beide Vorlagen fördern die Transparenz in Ihrem Team oder Ihrer Organisation und richten die Mitglieder auf Schlüsselziele oder Einzelziele aus, indem sie Features wie

ClickUp Dokumente

,

benutzerdefinierte Status

und

mehrere Ansichten des Projekts

um Klarheit zu schaffen und die Zusammenarbeit zu fördern.

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und

slash-Befehle

um effizienter zu arbeiten

Eine weitere Möglichkeit, sich auf das Meeting vorzubereiten? Wissen Sie, was auf Ihrem Bildschirm zu sehen ist, bevor Sie es freigeben. Es sieht nicht gut aus, wenn 1.000 Registerkarten geöffnet sind. Und obwohl es nicht das erste Mal wäre, dass jemand versehentlich vertrauliche Unternehmensinformationen, eine private Unterhaltung auf Slack oder seine Spotify Wrapped Playlist freigibt, sollte Ihnen das nicht passieren.

3. Seien Sie respektvoll mit der Zeit des anderen

Seien Sie zuallererst pünktlich. ⏱

Als Gastgeber eines Meetings gehört es nicht zum guten Ton, sein Team warten zu lassen, schon gar nicht potenzielle Kunden.

Die gleiche Regel gilt für die Teilnehmer eines Meetings - lassen Sie Ihren Gastgeber nicht warten! Ihr Gastgeber ist höchstwahrscheinlich einer Ihrer Teamkollegen, ein Mitglied aus einer anderen Abteilung oder ein Manager. Sie arbeiten wahrscheinlich täglich mit ihnen zusammen oder sind sogar mit ihnen befreundet. Behandeln Sie sie mit dem Respekt, den wir alle verdienen, indem Sie zur geplanten Zeit erscheinen und das Meeting beginnen.

Wenn Sie jemand sind, der manchmal mit dem täglichen Zeitmanagement zu kämpfen hat, verwenden Sie

ClickUp, um eine Erinnerung einzustellen

! Ihr zukünftiges Ich wird Ihnen für die Achtung danken. 🙌🏼

Erinnerungen in ClickUp einstellen, um neue positive Gewohnheiten im Blick zu behalten

Plus, wir alle haben einen vollen Terminkalender, aber Ressourcen wie dieses interaktive

Team Zeitplan Vorlage von ClickUp

stellt sicher, dass jedes Mitglied weiß, wann und welche Meetings in den kommenden Wochen anstehen. Als Führungskraft sehen Sie auch, wie Ihr

der Reiseplan Ihres Teams

füllt sich, so dass Sie strategische Entscheidungen über die beste Nutzung ihrer Zeit treffen können!

Behalten Sie den Überblick über den Workload der Meetings in Ihrem Team mit der Vorlage für Teampläne von ClickUp

Die Vorlage für den Team-Zeitplan von ClickUp herunterladen

4. Dress for success

Wir machen zwar Witze über die Kombination aus Jogginghose und Schaltfläche, aber Sie sollten sie trotzdem bei allen virtuellen Meetings befolgen.

Ob im Büro oder online, angemessene Kleidung ist sehr wichtig. Die richtige Etikette empfiehlt, dass Sie zu Ihrer Videokonferenz das tragen, was Sie auch bei einer persönlichen Arbeit tragen würden. Aber die gute Nachricht ist, dass es bei virtuellen Meetings einen gewissen Spielraum gibt, da der Bildschirm weit über dem Körper abgeschnitten ist - das heißt, ja, Sie können diese Uggs tragen!

Ihre Garderobe für ein virtuelles Meeting sollte nicht nur gut aussehen, sondern auch zum Ton des Meetings passen. Vermeiden Sie ablenkenden Schmuck, Muster, die auf dem Video nicht gut zur Geltung kommen, oder grafische T-Shirts, die andere vielleicht nicht verstehen.

5. Vermeiden Sie Ablenkungen

Zur Vermeidung von Ablenkungen gehört auch, den Drang zum Multitasking zu vermeiden. Konzentrieren Sie sich auf das anstehende Meeting! Wenn Ihr Gastgeber die Tagesordnung im Vorfeld vorbereitet und freigegeben hat, können Sie davon ausgehen, dass jeder Gesprächspunkt beabsichtigt und für die Unterhaltung relevant ist. Denken Sie vor dem Meeting daran,..

Legen Sie Ihr Handy weg

Schalten Sie den Fernseher oder die Musik aus

Schalten Sie alle Benachrichtigungen stumm

Schließen Sie Ihre zusätzlichen Registerkarten

Und bitte, um aller guten und produktiven Dinge willen, essen Sie nicht während des Gesprächs.

Chaotische Hintergründe sind ein weiterer häufiger Konzentrationskiller bei virtuellen Meetings. Wenn Sie sich in einem Café befinden, die Kinder den Tag über bei sich haben oder einen Space mit Ihrem Partner teilen, wählen Sie einen anderen Hintergrund oder verwenden Sie einen Unschärfeeffekt, um sich selbst und alle anderen Teilnehmer des Meetings auf die Sitzung zu konzentrieren.

Suchen Sie sich etwas Sauberes, Minimalistisches und Neutrales aus. Dann können Sie sich darauf konzentrieren, den Ort in Ihrem Haus mit der besten Beleuchtung zu finden, anstatt die ästhetisch ansprechendste Wand.

Sie müssen allerdings nicht das Internet nach einem dieser perfekten Hintergründe durchforsten!

Klicken Sie auf die Bilder unten, um diese kostenlosen Hintergründe zu speichern und vermeiden Sie die Ablenkung durch andere, die durch die Rückseite Ihrer großen Präsentation laufen. 📩 über Cadeau Maesto auf Pexels /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/pexels-marc-mueller-380768-1400x786.jpg Archivbild-Hintergrund für Zoom /%img/ über Marc Mueller auf Pexels /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/pexels-max-vakhtbovych-6180668-1400x933.jpg Free Zoom Hintergrund /%img/ über Max Vakhtbovych auf Pexels

6. Wissen, wann man spricht und wann man zuhört

Aktive Zuhörer lassen nicht nur jeden Einzelnen zu Wort kommen, sondern zeigen auch, dass Sie sich für das interessieren, was er zu sagen hat.

Der Gastgeber des Meetings und die Teilnehmer müssen ein Gleichgewicht zwischen Sprechen, Zuhören und Fragen finden, um jemanden zu verstehen - und nicht, um ihn niederzureißen. Dies wird allen Beteiligten helfen, mehr aus der Unterhaltung herauszuholen, da es die Aufgeschlossenheit und die offene Kommunikation fördert!

Im Folgenden finden Sie einige weitere Möglichkeiten, wie Sie die Etikette für virtuelle Meetings in Ihren Diskussionsstil integrieren können:

Sprechen Sie selbstbewusst, aber fassen Sie sich kurz

Vermeiden Sie es, sich zu wiederholen oder zu sehr auf den Punkt zu kommen

Lassen Sie Ihr Mikrofon stumm, es sei denn, Sie werden aufgefordert, etwas anderes zu sagen oder zu sprechen

Heben Sie sich Fragen für das Ende der Diskussion auf, es sei denn, der Gastgeber bittet Sie darum

Ein weiteres Problem, mit dem wir alle bei virtuellen Meetings konfrontiert werden, ist die gefürchtete Audioverzögerung. 🙄

Egal, wie gut Ihr WLAN ist, die Verbindung bricht bei Online Meetings manchmal ab! Um zu vermeiden, dass Sie jemanden übersprechen oder den Flow der Unterhaltung unterbrechen, verwenden Sie nach Möglichkeit das Feature der erhobenen Hand auf Ihrer Plattform oder bekunden Sie Ihre Zinsen für das Sprechen im Chat. 🙋🏼‍♀️

7. Beschränken Sie das Anfertigen von Notizen auf ein Minimum

Auch wenn Ihre Absichten richtig sind, vermeiden Sie es, Notizen zu machen detaillierte Notizen zum Meeting es sei denn, Sie werden angewiesen, dies zu erledigen. Beschränken Sie sich stattdessen auf die wichtigsten Punkte der Unterhaltung und überprüfen Sie das Meeting-Protokoll später, falls Ihre Notizen Lücken aufweisen.

Ein großer Vorteil von virtuellen Meetings ist die Möglichkeit, das gesamte Meeting aufzuzeichnen oder eine Zusammenfassung des Meetings zu erstellen. Nutzen Sie diese Features, um das Meeting selbst so effektiv wie möglich zu gestalten - häufige Pausen in der Unterhaltung stören den Flow der Informationen, verlangsamen Ihre Agenda und verschwenden wertvolle Zeit.

Ernennen Sie als Gastgeber eines Meetings ein Mitglied Ihres Teams zum nachverfolgung der Meeting-Protokolle und teilen Sie den Teilnehmern mit, dass die Protokolle unmittelbar nach dem Meeting verteilt werden. So bleiben Sie und Ihre Teilnehmer präsent und müssen sich nicht wiederholen!

Schreiben Sie schnell, kollaborativ und gemeinsam nutzbare Meeting-Notizen und Protokolle in ClickUp Docs

Meeting-Protokolle fassen den Rahmen und die wichtigsten Erkenntnisse aus wichtigen Meetings zusammen. Sie werden für alle Beteiligten freigegeben und halten Ihren Fortschritt im Blick, damit Sie Folgemaßnahmen und Elemente schneller umsetzen können.

Ressourcen wie diese

Vorlage für Meeting-Protokolle des Board of Directors

und die

Vorlage für Meeting-Protokolle von ClickUp

machen Sie diesen Prozess organisierter und effizienter mit anpassbaren, vorgefertigten Seiten, um Teams, Notizen und Details in einem kollaborativen ClickUp Dokument zu verwalten!

Erstellen Sie schnell, detailliert und effizient ein Meeting-Protokoll mit der Vorlage für Meeting-Protokolle von ClickUp

Die Vorlage für das Meeting-Protokoll von ClickUp herunterladen

Möchten Sie weitere Informationen darüber erhalten, wie Protokolle Ihre Produktivität in Meetings verbessern können? Schauen Sie sich diesen Leitfaden für_

verfassen effektiver Meeting-Protokolle

jedes Mal!

8. Langes Meeting? Pausen einplanen

Wenn Sie wissen, dass das Meeting sehr lang wird, sollten Sie in der Tagesordnung eine kurze Pause einplanen.

Gönnen Sie sich und Ihren Gesprächspartnern einen Schritt vom Bildschirm weg, nehmen Sie einen Snack zu sich oder dehnen Sie sich. Das wird die Unterhaltung nicht behindern, sondern sie erheblich verbessern! Kurze Pausen helfen allen, bei guter Laune zu bleiben, ohne mit Müdigkeit oder Kopfschmerzen zu kämpfen.

Sie müssen nicht lang sein, stellen Sie einfach Ihre

timer in ClickUp

für fünf Minuten und öffnen Sie das Sodawasser, weil Sie es verdient haben.

Mit dem Global Timer von ClickUp können Sie von überall aus die Zeit nachverfolgen, Schätzungen vornehmen, Notizen hinzufügen und Berichte über Ihre Zeit einsehen

Und wenn in dem Meeting, an dem Sie teilnehmen, nicht angegeben ist, ob Pausen angeboten werden, hinterlassen Sie einfach ein kurzes "brb!" im Chat, wenn Sie eine Verschnaufpause brauchen, so einfach ist das. 💬

9. Lasst Space für Fragen

Planen Sie den Frage- und Antwortteil Ihres Meetings in die Tagesordnung ein, damit Ihre Kollegen genügend Zeit haben, um Fragen vorzubereiten, ihre Meinung zu äußern oder Vorschläge zu machen.

...Wenn Sie sich alle diese Regeln für virtuelle Meetings zu Herzen genommen haben, haben Sie wahrscheinlich gerade eine ansehnliche und interessante Unterhaltung hinter sich gebracht - rechnen Sie damit, dass die Teilnehmer etwas dazu zu sagen haben. 🙂

Pro-Tipp: Ermutigen Sie Ihre Meeting-Teilnehmer, sich mit Fragen, Ideen oder Kommentaren zu melden, auch wenn das Meeting zu Ende ist.

10. Machen Sie eine Schlussbemerkung

Kennen Sie das panische Gefühl vor der Aufnahme eines Fotos, bei dem Sie herausplatzen: "Was soll ich mit meinen Händen erledigen?!" Nun, ein virtuelles Meeting ohne eine Schlussbemerkung abzubrechen, ist das professionelle Äquivalent dazu.

Bevor sich Ihre Gesprächspartner abmelden, sollten Sie kurz die nächsten Schritte, die Art und Weise und den Zeitpunkt der Nachbereitung, die zu erbringenden Leistungen und die Zeitleiste für die Zukunft erläutern.

Pro-Tipp: Mit ClickUp können Sie Elemente aus Dokumenten delegieren,

Whiteboards

,

kommentare

und vieles mehr, so dass Sie diese Aufgaben sofort in Angriff nehmen können, ohne einen Schritt zu überspringen! Text drehen,

bildschirmaufnahmen

und Objekte in Aufgaben, die direkt mit Ihren Workflows verbunden sind, um die Effizienz zu steigern und das Meeting in Schwung zu halten.

Wandeln Sie Formen in Aufgaben auf Ihrem ClickUp Whiteboard um, um Ihre Ideen sofort in die Tat umzusetzen

Dann - und das ist das Wichtigste - danken Sie Ihrem Team für seine Zeit! Ihr alle habt heute gute Arbeit geleistet. 👏

FAQs und Tipps für virtuelle Meetings

Was ist bei virtuellen Meetings zu erledigen?

Bei virtuellen Meetings werden oft andere Erwartungen an die Teilnahme gestellt als bei persönlichen Meetings. Um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer den Überblick behalten und sich an der Unterhaltung beteiligen, finden Sie hier einige Verhaltensregeln, die Sie beachten sollten:

Zu erledigen

Seien Sie pünktlich. Wenn Sie sich ein paar Minuten früher in das virtuelle Meeting einloggen, können Sie alle notwendigen technischen Vorbereitungen treffen. Konzentrieren Sie sich. Achten Sie auf den Redner, als ob Sie an einem persönlichen Meeting teilnehmen würden. Schalten Sie den Ton ab, wenn Sie nicht sprechen. So können Sie Hintergrundgeräusche reduzieren. Verwenden Sie, wenn möglich, Video. Dies trägt zu einer persönlicheren Interaktion bei. Präsentieren Sie in einem ruhigen, gut beleuchteten Raum. Eine klare, ablenkungsfreie Umgebung hilft allen, konzentriert zu bleiben. Bereiten Sie sich im Voraus vor. Wenn Sie eine Präsentation halten, stellen Sie sicher, dass alle Ihre Unterlagen vor Beginn des Meetings bereit sind.

Tipps und Tricks

**Multitasking ist unhöflich und kann dazu führen, dass Sie wichtige Informationen verpassen. Nicht unterbrechen. Erlauben Sie anderen, ihre Gedanken zu Ende zu denken, bevor Sie anfangen zu sprechen. Essen Sie nicht während des Meetings. Das kann ablenkend und unprofessionell sein. Vergessen Sie nicht, Ihre Technik zu überprüfen. Vergewissern Sie sich vorher, dass Ihre Internetverbindung, Ihr Mikrofon und Ihre Kamera einwandfrei funktionieren. Verlassen Sie das Meeting nicht überstürzt. Wenn Sie das Meeting vorzeitig verlassen müssen, informieren Sie den Gastgeber im Voraus.

Wie erledigen Sie ein virtuelles Meeting?

Ein virtuelles Meeting ist eine gute Möglichkeit, mit Ihren Kollegen in Kontakt zu treten, auch wenn Sie aus der Ferne arbeiten. Hier einige Tipps für erfolgreiche virtuelle Meetings und Begrüßungen:

Begrüßen Sie die Leute einzeln. Beginnen Sie jede Unterhaltung, indem Sie sich vorstellen und die andere Person fragen, wie es ihr geht. Machen Sie es kurz und bündig. Versuchen Sie, das Gespräch auf das Wesentliche zu beschränken und nicht abzuschweifen. Seien Sie ein aktiver Zuhörer. Hören Sie aufmerksam zu und achten Sie auf die Bemerkungen Ihres Gesprächspartners. Vergewissern Sie sich, dass Sie wissen, wie man die Technik benutzt, damit alle in Echtzeit und ohne Unterbrechung oder technische Schwierigkeiten kommunizieren können. Achten Sie auf die Körpersprache, auch wenn Sie sich nicht sehen können, ist die Körpersprache wichtig. Achten Sie auf eine gute Körperhaltung und achten Sie auf Ihre Mimik. Beenden Sie die Unterhaltung höflich, indem Sie sich bei Ihrem Gesprächspartner für seine Zeit bedanken und Ihre Absicht zum Ausdruck bringen, sich in Zukunft wieder zu verbinden.

Wie kann man sich als Teilnehmer eines virtuellen Meetings gut benehmen?

Die Teilnehmer eines Meetings spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, den Erfolg virtueller Meetings sicherzustellen. Hier sind einige Tipps für einen guten Knigge in virtuellen Meetings:

Seien Sie vorbereitet. Lesen Sie alle Materialien, die vor dem Meeting verschickt wurden, und kommen Sie mit Fragen oder Kommentaren vorbereitet.

Lesen Sie alle Materialien, die vor dem Meeting verschickt wurden, und kommen Sie mit Fragen oder Kommentaren vorbereitet. Beteiligen Sie sich an der Diskussion. Scheuen Sie sich nicht, das Wort zu ergreifen und Ihre Gedanken zu dem jeweiligen Thema freizugeben.

Scheuen Sie sich nicht, das Wort zu ergreifen und Ihre Gedanken zu dem jeweiligen Thema freizugeben. Bleiben Sie konzentriert. Vermeiden Sie Multitasking, da es alle Beteiligten ablenken kann3.

Vermeiden Sie Multitasking, da es alle Beteiligten ablenken kann3. Sein Sie respektvoll. Hören Sie aufmerksam zu und seien Sie höflich zu den anderen Teilnehmern der Diskussion.

Hören Sie aufmerksam zu und seien Sie höflich zu den anderen Teilnehmern der Diskussion. Geben Sie Ihren Bildschirm frei. Wenn Sie Materialien haben, die freigegeben werden müssen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Bildschirm für alle freigeben, damit sie mitreden können.

Wenn Sie Materialien haben, die freigegeben werden müssen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Bildschirm für alle freigeben, damit sie mitreden können. **Vergewissern Sie sich vor Beginn des Meetings, dass alle Teilnehmer wissen, wie sie die Technik nutzen können.

Bleiben Sie bei der Aufgabe und scheuen Sie sich nicht, die Unterhaltung wieder auf den richtigen Weg zu bringen, wenn sie zu sehr vom eigentlichen Thema abweicht.

Moderne virtuelle Meetings beginnen in ClickUp

Unabhängig davon, wie formell oder häufig Ihre Meetings sind, diese 10 Regeln für virtuelle Meetings stellen sicher, dass Sie die richtige Botschaft vermitteln. Ihr Aufwand wird für alle Beteiligten sichtbar sein, und ob Sie nun Gast oder Gastgeber sind, die Zeit, die Sie in Ihre Professionalität investiert haben, wird geschätzt und zehnfach erwidert werden!

Und das alles nur, weil Sie Ihren Mitmenschen mit Respekt begegnen. 💜

Stützen Sie sich auf das ClickUp

ressourcen, die in diesem Blog zugänglich sind, um Ihre allgemeine Produktivität zu steigern und den Standard für die Etikette für virtuelle Meetings zu setzen, die Sie und Ihr Team jedes Mal einhalten sollten.

Registrieren Sie sich für

ClickUp's Free Forever-Plan

für den Zugriff auf alle oben verknüpften Vorlagen, tonnenweise Features für die Verwaltung kollaborativer Meetings, über 1.000 Integrationen und so viel mehr! Alles ohne Kosten. 💸