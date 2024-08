10 kostenlose 30-60-90-Tage-Planvorlagen in PPT & ClickUp

Der Beginn einer neuen Tätigkeit kann stressig sein. Was genau sollst du tun? Wen können Sie um Hilfe bitten? Und woher weißt du, ob du die Erwartungen erfüllst? 👀

Je mehr Klarheit und Orientierung ein neuer Mitarbeiter hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass er sich schnell einarbeiten kann und so bald wie möglich einen Beitrag zum Unternehmen leistet. Hier ist eine Vorlage für einen 30-60-90-Tage-Plan Gold wert, sowohl für neue Mitarbeiter als auch für Personalverantwortliche. ✨

Was ist eine Vorlage für einen 30-60-90-Tage-Plan?

Eine Vorlage für einen 30-60-90-Tage-Plan beschreibt alle Aufgaben, die in den nächsten drei Monaten zu erledigen sind, komplett mit Zielvorgaben und Meilensteinen nach 30, 60 und 90 Tagen. 🛠️

Eine Vorlage für einen 30-60-90-Tage-Plan kann von Personalverantwortlichen verwendet werden, um neue Mitarbeiter zu betreuen, oder von den neuen Mitarbeitern selbst. Aber diese Art von Vorlagen sind nicht auf neue Mitarbeiter beschränkt - tatsächlich kann eine 30-60-90-Tage-Planvorlage von jedem verwendet werden, der einen projektplan mit klaren Meilensteinen.

Im Zusammenhang mit dem Einstellungsprozess dienen diese als zielsetzungsvorlagen um neue Mitarbeiter zu unterstützen, damit sie sich schnell an ihr Arbeitsumfeld und ihre neue Unternehmenskultur gewöhnen können. Eine Vorlage für einen 30-60-90-Tage-Plan kann ihnen helfen, den Arbeitsumfang ihrer neuen Rolle zu verstehen.

Sortieren Sie Ihre Aufgaben schnell und einfach, und erstellen Sie kaskadierende Ansichten mit einem einzigen Klick, um den Überblick zu behalten und wichtige Dinge zu priorisieren

Diese Art von Vorlage kann auch neuen Mitarbeitern helfen, zu lernen aufgaben zu priorisieren und Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wer die wichtigsten Stakeholder des Unternehmens sind struktur des Projektmanagements damit sie anfangen können, Beziehungen aufzubauen. Wenn die Erwartungen klar sind, wissen neue Mitarbeiter von Anfang an genau, was sie zu tun haben, was Stress und Überforderung reduziert, fördert die Selbstdisziplin und sie für den Erfolg zu rüsten.

Ein 30-60-90-Tage-Plan hilft Personalverantwortlichen, neue Mitarbeiter während des Einarbeitungsprozesses zu unterstützen. Sie stellt sicher, dass die neuen Mitarbeiter die richtigen Aufgaben im Einklang mit den Unternehmenszielen übernehmen. Und er dient als werkzeug zur Mitarbeiterüberwachung das bei der Erstellung von Leistungsbeurteilungen sehr nützlich ist.

In einem breiteren Kontext können Projektmanager und Unternehmer auch eine Vorlage für einen 30-60-90-Tage-Plan verwenden, um strategisches Planungsinstrument um ihnen zu helfen projekte nach Prioritäten ordnen erstellen Sie eine umfang der Arbeit legen Sie messbare Schlüsselziele fest, und verfolgen die Fortschritte ihrer neuen Initiativen. 📚

Was macht eine gute kostenlose Vorlage für einen 30-60-90-Tage-Plan aus?

Eine gute 30-60-90-Tage-Planvorlage ist bearbeitbar und hilft dabei, Aufgaben zu rationalisieren und die Produktivität zu optimieren, indem sie mit einem Geschäftsplan . Die Vorlage:

Nennt den Auftrag des Unternehmens und wie die Rolle des neuen Teammitglieds dazu beiträgt

Unterteilt die langfristigen Ziele in kurzfristige Ziele, die in den nächsten 30, 60 und 90 Tagen erreicht werden können

Stellt sicher, dass alle Ziele SMART-Ziele sind, d. h. spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und zeitgebunden

Klare Prioritäten setzt, damit sich die Mitarbeiter zuerst um dringende und wichtige Aufgaben kümmern können

Legt Schlüsselmetriken fest, die als Leistungsindikatoren dienen, so dass dieergebnisse der neuen Aufgabe messbar machen

Nennt die wichtigsten Interessengruppen und klärt ihre Rollen

Führt Ressourcen auf, an die sich neue Mitarbeiter für Unterstützung wenden können

In einem Satz werden sehr klare Erwartungen formuliert, die es dem neuen Mitarbeiter - oder dem Projektleiter oder Unternehmer, der die Vorlage für den 30-60-90-Tage-Plan verwendet - leicht machen, sie zu erfüllen. 🤩

10 kostenlose 30-60-90-Tage-Planvorlagen für das Jahr 2024

Die gute Nachricht ist, dass Sie nicht bei Null anfangen müssen, wenn Sie Ihren 30-60-90-Tage-Plan zusammenstellen wollen. Es gibt zahlreiche kostenlose Vorlagen im Internet, die alle einen etwas anderen Schwerpunkt haben.

Wählen Sie Ihre kostenlose 30-60-90-Tage-Planvorlage auf der Grundlage Ihrer Ziele und des Umfangs der Details, die Sie einbeziehen möchten.

Sie können sich nicht entscheiden, welche Vorlage für Sie am besten geeignet ist? Keine Sorge, wir helfen Ihnen gerne weiter. Hier ist unsere Übersicht über die besten kostenlosen 30-60-90-Tage-Planvorlagen. ✨

1. ClickUp 30-60-90-Tage-Plan-Vorlage

ClickUp 30-60-90-Tage-Plan-Vorlage

Die ClickUp 30-60-90-Tage-Plan Vorlage ist ein Segen für Einstellungsleiter. Sie hilft dabei, eine Struktur für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu schaffen, damit diese innerhalb der ersten drei Monate auf Touren kommen.

Der Onboarding-Plan bietet einen Fahrplan, der spezifische Ziele in Aufgaben unterteilt, die im ersten, zweiten und dritten Monat zu erledigen sind. Die Onboarding-Tafel zeigt freundliche Erinnerungen an das, was sie zu erreichen gedenken. Und mit benutzerdefinierten Feldern, die die Onboarding-Phase und die Zuständigkeit für jede Aufgabe angeben, fühlen sich die neuen Mitarbeiter vom ersten Tag an unterstützt.

Die Vorlage enthält auch einen Kalender, um die Planung all dieser Onboarding-Aufgaben zu erleichtern und eine Chatfunktion, damit die Mitarbeiter mit ihren neuen Teammitgliedern in Kontakt treten und bei Bedarf schnell Hilfe anfordern können.

Und für einen schnellen Überblick über alle Aufgaben des neuen Mitarbeiters zeigen vier farbige Registerkarten an, welche Aufgaben abgeschlossen sind, welche in Bearbeitung sind, welche noch zu erledigen sind und welche pausieren, während sie auf den Input von jemand anderem warten. 📚 Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Tägliche Zielvorlage

ClickUp Tägliche Zielvorlage

Ähnlich wie eine Vorlage für einen 30-60-90-Tage-Plan ist diese anfängerfreundliche ClickUp-Vorlage für Tagesziele hilft Ihnen und Ihrem neuen Mitarbeiter, die Ziele für die nächsten 30, 60 oder 90 Tage - oder wie lange auch immer Sie wollen - zu planen und dann Aufgaben festzulegen, die ihnen helfen, diese zu erreichen.

Bei diesen Zielen kann es sich um berufliche Leistungsziele oder persönliche Ziele handeln. Die Vorlage erinnert Sie daran, zu prüfen, ob die Ziele SMART - spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und zeitgebunden - sind (d. h., sie haben ein Zieldatum für die Fertigstellung).

Die Aufgaben werden in täglichen Notizen angezeigt. Für jede Notiz können Sie Anhänge hinzufügen und einen Notiztyp angeben, z. B. ob es sich um eine Aufgabe, eine Reflexion, eine Idee oder eine Danksagung handelt.

Sie können auch einen Schritt zurücktreten, um das Gesamtbild in der vollständigen Notizenliste zu sehen. Farbige Statussymbole geben Ihnen einen schnellen Überblick darüber, welche Aufgaben bereits erledigt sind, welche von anderen Beteiligten geprüft wurden und welche noch zu erledigen sind, damit Sie Ihr neues Teammitglied auf dem Weg zu seinen Zielen unterstützen können. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Vorlage für die Einarbeitung von Mitarbeitern

ClickUp Vorlage für die Einarbeitung von Mitarbeitern

Die ClickUp Vorlage für die Einarbeitung von Mitarbeitern bringt Ihr gesamtes Team auf die gleiche Seite, wenn ein neuer Mitarbeiter hinzukommt. Darüber hinaus sorgt es dafür, dass jeder während des Einführungsprozesses die Ziele des Teams im Auge behält.

Diese Art von Vorlage enthält eine klare Stellenbeschreibung für den neuen Mitarbeiter, einschließlich des Auftrags und der Vision für die Rolle und der Hauptaufgaben dieser neuen Position. Die Onboarding-Ziele für den gewählten Zeitrahmen werden zusammen mit den wichtigsten anstehenden Aufgaben aufgeführt.

Mit einem benutzerdefinierten Feld können Sie angeben, welche Aufgaben in jeder Woche des Onboardings erledigt werden müssen. ClickApps helfen Ihnen dabei, Prioritäten zu setzen, Zeitrahmen abzuschätzen, gegebenenfalls mehrere Beauftragte aufzulisten und etwaige Abhängigkeiten im Zusammenhang mit Aufgaben hervorzuheben.

Anhand farbiger Registerkarten können Sie leicht erkennen, welche Aufgaben bereits erledigt sind, welche in Bearbeitung sind und welche noch zu erledigen sind. Neue Mitarbeiter können auch Arbeiten markieren, die zur Überprüfung anstehen oder bei denen sie Hilfe benötigen. 👀 Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp SMART-Ziel-Aktionsplan-Vorlage

ClickUp SMART-Ziel-Aktionsplan-Vorlage

ClickUp's SMART Goal Action Plan Vorlage hilft Ihnen, gemeinsam mit Ihrem neuen Mitarbeiter Ziele festzulegen, und unterstützt ihn dann bei der Umsetzung seiner Ziele.

Über benutzerdefinierte Felder können Sie den Aufgabentyp festlegen, Prioritäten setzen und alle Hindernisse auflisten, die Ihren Leistungszielen im Weg stehen könnten.

Die Zeitleiste gibt Ihnen einen Überblick über das gesamte Projekt, während farbige Statusfelder anzeigen, ob sich eine Aufgabe in der Planungsphase befindet, bereit ist, aber noch nicht begonnen wurde, gerade ausgeführt wird, abgeschlossen ist oder sich in der Bewertungsphase befindet.

Sie können auch sehen, wie gut es um ein Ziel bestellt ist - ob es im Zeit- und Budgetrahmen liegt - und die Erledigungsrate einer Aufgabe verfolgen. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Aktionsplan für Mitarbeiter Vorlage

ClickUp-Vorlage für Mitarbeiter-Aktionspläne

Unterstützen Sie Ihr Team in seiner beruflichen Entwicklung mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiter-Aktionspläne .

Als eine Art von werkzeug zur Mitarbeiterüberwachung diese einfache Vorlage kann verwendet werden von team-Manager oder Personalspezialisten, die den Teammitgliedern helfen, Lernziele zu setzen und einen Aktionsplan für ihre berufliche Entwicklung zu erstellen.

Die Abschnitte "Vorfallbericht", "Befunde" und "Hinweise auf Fortschritte" sind nützlich, um Informationen über die Leistung oder das Verhalten eines Mitarbeiters im Vorfeld einer Leistungsbeurteilung mit direkten Vorgesetzten zu protokollieren. Es gibt auch einen Abschnitt für Korrekturinitiativen, der dazu verwendet werden kann, realistische Ziele zu setzen und den Erfolg als Grundlage für eine plan zur Leistungsverbesserung . 🛠️ Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Aktionsplan Vorlage

ClickUp-Aktionsplan-Vorlage

Eine andere Art von 30-60-90-Tage-Plan-Vorlage, die ClickUp-Aktionsplan-Vorlage ist eine Whiteboard-ähnliche Vorlage, die Ihnen dabei hilft, Ziele zu setzen und Ihre Projekte zu verwalten, egal ob es sich um einen Onboarding-Prozess für Mitarbeiter handelt, ein Verkaufsplan , einen Marketingplan oder einen Zeitplan für die Veröffentlichung in den sozialen Medien.

Hinzufügen einer haftnotiz für jede Aufgabe und verschieben Sie die Aufgaben zwischen den Abschnitten "Zu erledigen", "Zu erledigen" und "Erledigt", während Ihr neuer Mitarbeiter sie abarbeitet.

Jede Kategorie ist in Abschnitte unterteilt, um zu verdeutlichen, ob die Aufgabe täglich, wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich zu überprüfen ist. Darüber hinaus können Sie die Ansicht vergrößern oder verkleinern, je nachdem, ob Sie einen Überblick über das Gesamtbild oder eine aufgabenorientierte Ansicht wünschen. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp SMART Goals Vorlage

ClickUp SMART Goals Vorlage

Sie können die ClickUp SMART Goals Vorlage als Vorlage für einen 30-60-90-Tage-Plan oder legen Sie Ihren eigenen Zeitrahmen fest, zum Beispiel ein ganzes Jahr.

Wenn Sie Ihre Ziele spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und zeitlich begrenzt halten, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr neuer Mitarbeiter sie erreicht, vor allem, wenn Sie eine Vorlage wie diese verwenden, um sie gemeinsam zu organisieren.

Benutzerdefinierte Felder helfen bei der Beantwortung wichtiger Fragen, z. B. warum Sie sich gerade jetzt dieses Ziel setzen, ob Ihr neuer Mitarbeiter über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt, um es zu erreichen, wer einbezogen werden muss und ob es mit den allgemeinen Zielen Ihres Teams und Ihres Unternehmens übereinstimmt.

Damit Ihr neuer Mitarbeiter motiviert bleibt, zeigen farbige Statusindikatoren an, ob er vom Ziel abweicht, auf dem richtigen Weg ist oder es total vergeigt. 🤩 Diese Vorlage herunterladen

8. PowerPoint Einfache 30-60-90-Tage Vorlage von SlideModel

über DiaModell Diese einfache 30-60-90-Tage-PowerPoint-Vorlage wurde entwickelt, um die Eignung eines Bewerbers für eine Stelle während der letzten Phasen des Vorstellungsgesprächs zu beurteilen. Sie ermöglicht es den Bewerbern, ihr Verständnis der potenziellen Aufgabenbeschreibung und ihre Fähigkeit, Prioritäten zu setzen, unter Beweis zu stellen und zeigt auch ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten und ihre Leidenschaft für die Stelle auf.

Die erste PowerPoint-Folie ist als Infografik gestaltet und verwendet ClipArt-Symbole, während die zweite Folie dem Benutzer die Möglichkeit bietet, ein Prozessablaufdiagramm mit Pfeilen zu erstellen. Jede Folie hat drei Abschnitte, in denen der Bewerber seine Ziele für einen Zeitraum von 30, 60 und 90 Tagen auflisten kann.

Das Standard-Farbschema für diese kostenlose 30-60-90-Tage-Planvorlage für PowerPoint ist rosa und blau, kann aber geändert und an die Wünsche des Benutzers angepasst werden. Diese Vorlage herunterladen

9. PowerPoint 30-60-90-Tage-Plan PowerPoint Vorlage von SlideHunter

über DiaJäger Eine weitere kostenlose 30-60-90-Tage-Planvorlage für PowerPoint ist ein strategisches Werkzeug, um einem Publikum 30-, 60- und 90-Tage-Ziele und -Ziele zu präsentieren.

Sie kann als Teil des Einstellungsprozesses verwendet werden, um die strategischen Planungs- und Priorisierungsfähigkeiten von Bewerbern zu bewerten oder um die Ziele und Aktionsschritte des potenziellen neuen Mitarbeiters für Ihre Interessengruppen zu skizzieren.

Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Designs mit unterschiedlichen Hintergrundfarben, und obwohl es als PowerPoint-Präsentation konzipiert ist, kann es auch für eine Papierpräsentation verwendet werden. 📚 Diese Vorlage herunterladen

10. Google Docs 30-60-90-Tage-Plan für neue Manager Vorlage von Muster.net

über Muster.net Diese kostenlose Vorlage für einen 30-60-90-Tage-Plan wurde für neue Manager entwickelt und hilft Ihnen, einen Aktionsplan für die Einarbeitung eines neuen Teammitglieds zu erstellen. Diese Vorlagen führen Sie durch den gesamten Prozess, von der Schaffung eines Lernschwerpunkts im ersten Monat über das Üben und den Beginn der Mitarbeit im zweiten Monat bis hin zur Anwendung des Gelernten im dritten Monat.

Sie können Prioritäten setzen, SMART ziele und Zielsetzungen in verschiedenen Kategorien und legen Sie Messgrößen fest, um die Fortschritte zu verfolgen.

Mit mehr als 73 Beispielplänen finden Sie bestimmt eine Vorlage, die für Sie geeignet ist. Wählen Sie aus verschiedenen Formaten wie Microsoft Word, Google Docs, einschließlich Google Slides, und Apple Pages. Diese Vorlage herunterladen

30-60-90-Tage-Plan Beispiele

Nun, da Sie Zugang zu all diesen Vorlagen haben, lassen Sie uns einen Blick auf einige Beispiele werfen, wie sie in verschiedenen Szenarien und Branchen verwendet werden können.

30-60-90-Tage-Plan für einen Vertriebsmitarbeiter

Erste 30 Tage:

Produkt- und Marktverständnis (Woche 1-2): Vertiefen Sie sich in das Produkt oder die Dienstleistung, die Sie verkaufen werden. Machen Sie sich mit den Alleinstellungsmerkmalen, den Vorteilen für die Nutzer und den Wettbewerbern vertraut. Nehmen Sie an Schulungen, Produktdemonstrationen und Konkurrenzanalysen teil.

Vertiefen Sie sich in das Produkt oder die Dienstleistung, die Sie verkaufen werden. Machen Sie sich mit den Alleinstellungsmerkmalen, den Vorteilen für die Nutzer und den Wettbewerbern vertraut. Nehmen Sie an Schulungen, Produktdemonstrationen und Konkurrenzanalysen teil. Kunden kennen lernen (Woche 3-4): Beginnen Sie, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten, um deren Bedürfnisse und Probleme zu verstehen. Führen Sie Einführungsgespräche und Treffen durch, um Beziehungen aufzubauen.

Nächste 30 Tage (30-60 Tage):

Formulierung der Verkaufsstrategie (Woche 5-6): Entwickeln Sie auf der Grundlage der gesammelten Produktkenntnisse und Kundeneinblicke eine personalisierte Verkaufsstrategie. Diese Strategie sollte Ihre Verkaufsziele, die Taktiken, mit denen Sie diese erreichen wollen, und den Zeitplan für die Erreichung Ihrer Ziele umreißen.

Entwickeln Sie auf der Grundlage der gesammelten Produktkenntnisse und Kundeneinblicke eine personalisierte Verkaufsstrategie. Diese Strategie sollte Ihre Verkaufsziele, die Taktiken, mit denen Sie diese erreichen wollen, und den Zeitplan für die Erreichung Ihrer Ziele umreißen. Verkauf einleiten (Woche 7-8): Beginnen Sie mit der Umsetzung Ihrer Verkaufsstrategie. Beginnen Sie mit den ersten Verkaufsbemühungen, Nachfassaktionen und Verhandlungen.

Die letzten 30 Tage (60-90 Tage):

Optimierung des Verkaufsprozesses (Woche 9-10): Sammeln Sie Verkaufsdaten, analysieren Sie Ihre Leistung und ermitteln Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial. Optimieren Sie Ihren Verkaufsprozess auf der Grundlage der datengestützten Erkenntnisse.

Sammeln Sie Verkaufsdaten, analysieren Sie Ihre Leistung und ermitteln Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial. Optimieren Sie Ihren Verkaufsprozess auf der Grundlage der datengestützten Erkenntnisse. Erreichen der Verkaufsziele (Woche 11-12): Am Ende der 90 Tage sollten Sie in der Lage sein, Ihre vorläufigen Verkaufsziele zu erreichen. Optimieren Sie Ihren Vertriebsprozess und Ihre Strategie weiter, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

30-60-90-Tage-Plan für neue Teammitglieder

Erste 30 Tage:

Unternehmenskultur und -prozesse verstehen (Woche 1-2): Nehmen Sie sich Zeit, um die Werte, die Kultur und die Prozesse des Unternehmens zu verstehen. Nehmen Sie an Orientierungsveranstaltungen teil und treffen Sie sich mit Teammitgliedern, um ein besseres Verständnis für Ihre Rolle innerhalb des Unternehmens zu bekommen.

Nehmen Sie sich Zeit, um die Werte, die Kultur und die Prozesse des Unternehmens zu verstehen. Nehmen Sie an Orientierungsveranstaltungen teil und treffen Sie sich mit Teammitgliedern, um ein besseres Verständnis für Ihre Rolle innerhalb des Unternehmens zu bekommen. Lernen Sie Ihr Team kennen (Woche 3-4): Bauen Sie Beziehungen zu Ihren Teammitgliedern und Vorgesetzten auf. Vereinbaren Sie persönliche Treffen, um ihre Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Erwartungen kennen zu lernen.

Nächste 30 Tage (30-60 Tage):

Lernen der beruflichen Anforderungen (Woche 5-6): Vertiefen Sie Ihr Verständnis für Ihre berufliche Rolle und Ihre Aufgaben. Lesen Sie alle vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Schulungsunterlagen und Handbücher. Treffen Sie sich mit Ihrem Vorgesetzten, um alle Fragen und Bedenken zu besprechen.

Vertiefen Sie Ihr Verständnis für Ihre berufliche Rolle und Ihre Aufgaben. Lesen Sie alle vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Schulungsunterlagen und Handbücher. Treffen Sie sich mit Ihrem Vorgesetzten, um alle Fragen und Bedenken zu besprechen. Beitrag zu Projekten (Woche 7-8): Beginnen Sie, sich aktiv an Teamprojekten zu beteiligen. Bieten Sie Ihre Erkenntnisse und Vorschläge an und übernehmen Sie Aufgaben, die Ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechen.

Die letzten 30 Tage (60-90 Tage):

Übernehmen Sie neue Aufgaben (Woche 9-10): Mit einem besseren Verständnis Ihrer Rolle übernehmen Sie neue Verantwortlichkeiten und Aufgaben. Dies wird Ihnen helfen, Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und einen Beitrag zum Team zu leisten.

Mit einem besseren Verständnis Ihrer Rolle übernehmen Sie neue Verantwortlichkeiten und Aufgaben. Dies wird Ihnen helfen, Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und einen Beitrag zum Team zu leisten. Fortschrittskontrolle (Woche 11-12): Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Vorgesetzten, um Ihre Fortschritte zu überprüfen und Verbesserungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zu besprechen. Berücksichtigen Sie das Feedback und arbeiten Sie weiter daran, sich in Ihrer Rolle zu verbessern.

Eine kostenlose Vorlage für einen 30-60-90-Tage-Plan ist der Schlüssel zum Erfolg beim Onboarding

Neu eingestellte Mitarbeiter brauchen in den ersten drei Monaten viel Unterstützung, um zu lernen, was sie tun müssen, und um sich an die Kultur ihres neuen Unternehmens anzupassen. Erleichtern Sie allen Beteiligten - dem neuen Mitarbeiter, den anderen Teammitgliedern und dem Vorgesetzten - diesen Prozess, indem Sie einen klaren Plan aufstellen.

Eine kostenlose Vorlage für einen 30-60-90-Tage-Plan hilft Ihnen dabei, die Ziele zu klären, SMART-Ziele zu setzen, Aufgaben zu erstellen und den gesamten Prozess zu verfolgen. Sie sorgt außerdem dafür, dass Ihre Onboarding-Strategie mit den Unternehmens- und Teamzielen übereinstimmt, während Sie Ihren neuen Mitarbeiter in den schwierigen ersten 90 Tagen unterstützen und fördern. 🙌

Entscheiden Sie, was genau Sie von einer 30-60-90-Tage-Planvorlage erwarten, und wählen Sie dann aus den online verfügbaren kostenlosen Optionen.

Für maximale Vielseitigkeit in Ihrer strategischen Planung und Ihrem Projektmanagement gibt es kaum etwas Besseres ClickUp .

ClickUp bietet eine breite Palette von Vorlagen für jeden Geschäftsprozess, einschließlich der Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters. Es ist ein One-Stop-Shop, der Ihnen hilft, Ihre Planung, Produktivität und Teamarbeit zu verbessern - und Ihr Unternehmen auf eine ganz neue Ebene zu heben. 🤩