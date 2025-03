16 der besten Tools für die Arbeit von zu Hause aus für 2025

Seit den Anfängen des Internets, remote-Arbeiten hat sich kontinuierlich zu einer der größten Belegschaften der Welt entwickelt.

Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass nur sehr wenige Menschen eine Situation vorausgesehen hatten, in der diese Population auf die heutigen Zahlen anwachsen würde. Wie die Statistiken zeigen, 1 von 4 U.S. Beschäftigten arbeiten von zu Hause aus, das sind mehr als 26 % der Beschäftigten in den USA.

Wenn Sie planen, sich dieser Gruppe in den kommenden Monaten anzuschließen, müssen Sie die Vor- und Nachteile abwägen, die sich für Sie ergeben werden. Am wichtigsten ist, dass Sie sich mit den besten Tools für die Arbeit von zu Hause aus vertraut machen, um Ihre Ziele zu erreichen.

Es gibt mehrere remote-Arbeit tools zur Verbesserung der Produktivität, die Sie in Betracht ziehen sollten, aber sehen wir uns zunächst einmal an, welche Arten von Tools auf dieser Liste stehen.

Sie gehören zu einer wachsenden Population von remote Teams müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass nicht alle Tools für Remote-Arbeiten die besten Dienste bieten. Einige dieser Tools sind nur dazu gedacht, Einzelpersonen bei der Bewältigung einfacher Aufgaben zu helfen.

Andere sind nicht ohne Weiteres erhältlich, und Sie brauchen Hilfe, um sie vom Markt zu bekommen, was Ihre Arbeit erschwert. Hier sind einige grundlegende Aspekte, die Sie bei Remote-Arbeiten beachten sollten tools.

Benutzerfreundlichkeit

Leicht verfügbar und zugänglich

Einfach und kostengünstig zu pflegen

Anpassung an Ihre Arbeit ## 16 der besten Tools für die Arbeit von zu Hause aus, die Sie kennen müssen

Jetzt, wo Sie wissen, worauf Sie bei der Arbeit von zu Hause aus achten müssen produktivität tools ist es wichtig, einige der besten Tools, die auf dem Markt erhältlich sind, genau zu kennen. Sie werden feststellen, dass es viele Tools gibt, die Sie in Ihre Strategie zur Ausrichtung Ihrer Remote-Mitarbeiter einbeziehen können.

Einige dieser Tools könnten jedoch noch effektiver sein und bessere Ergebnisse für Ihren Betrieb liefern. Hier sind 15 Tools für die Produktivität bei der Arbeit von zu Hause aus, die einen Unterschied bei Ihren Aufgaben machen können:

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Komplettlösung für jedes Team ClickUp hat sich als das To-Go projektmanagement-Software für entfernte Teams weltweit. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre gesamte Arbeit auf einer einzigen Plattform zu verwalten, um die remote-Mitarbeiter .

Sie müssen sich keine Sorgen um Ihre remote-Arbeit Teams denn noch nie war es so einfach, sie effektiv zu verwalten und schnell Änderungen vorzunehmen wie mit den Features von ClickUp für das Projektmanagement.

Werfen wir einen Blick darauf!

Features

ClickUp Docs : Erstellen und Organisieren von Projektdokumenten

: Erstellen und Organisieren von Projektdokumenten Anmerkungen : Einfaches Hinterlassen von Kommentaren, Zuweisen von Benutzern oder Erstellen von Aufgaben direkt an Dateien

: Einfaches Hinterlassen von Kommentaren, Zuweisen von Benutzern oder Erstellen von Aufgaben direkt an Dateien Zugewiesene Kommentare : Kommentare in Aufgaben, Dateien oder Dokumenten erstellen und sich selbst oder anderen zuweisen

Kommentare in Aufgaben, Dateien oder Dokumenten erstellen und sich selbst oder anderen zuweisen Aufgaben filtern und suchen : Finden und filtern Sie Aufgaben, Dokumente, Mitarbeiter oder Spaces ganz einfach mit dem search tool

Finden und filtern Sie Aufgaben, Dokumente, Mitarbeiter oder Spaces ganz einfach mit dem search tool ClickUp Whiteboards : Visuell mit Ihrem Team zusammenarbeiten und erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows oder brainstormen Sie gemeinsam neue Ideen

: Visuell mit Ihrem Team zusammenarbeiten und erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows oder brainstormen Sie gemeinsam neue Ideen Mindmaps : Erstellen Sie atemberaubende visuelle Gliederungen aus dem Nichts oder durch bestehende Aufgaben

Erstellen Sie atemberaubende visuelle Gliederungen aus dem Nichts oder durch bestehende Aufgaben ClickUp-Ziele : Halten Sie Ihre Teams durch die Definition und Überprüfung von Zielen auf dem Laufenden

: Halten Sie Ihre Teams durch die Definition und Überprüfung von Zielen auf dem Laufenden Dashboards : Überblick über Ihre Arbeit und Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben auf einen Blick

: Überblick über Ihre Arbeit und Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben auf einen Blick Clip : Zeichnen Sie Ihren Bildschirm auf und geben Sie Videoclips für Mitglieder Ihres Teams direkt in Aufgaben frei

Vorteile

Möglichkeit der Integration mit anderen gängigen Tools für Remote-Arbeit wie Zoom, Slack und Loom

Die kostenlose Version ist leistungsfähiger als die meisten Tools für Zusammenarbeit und Produktivität

Zugang zu einem riesigenbibliothek mit vorgefertigten Vorlagen Verknüpfen ähnlicher Aufgaben über Workspaces hinweg durch Beziehungen zwischen Aufgaben oder Abhängigkeiten

Einfaches Einstellen von Zielen

Einfach ziehen und Ablegen features zum Verschieben und Neuzuweisen von Aufgaben in verschiedenen Teams

Echtzeit-Updates und visuelle Hinweise, wenn andere Ihre Aufgaben ansehen, bearbeiten oder kommentieren

Nachteile

Aufgrund des hohen Maßes an benutzerdefinierten Funktionen benötigen die Benutzer oft eine gewisse Einarbeitungszeit

Die Beantwortung per E-Mail kann schwierig sein

Such-Features können langsamer sein (im Moment 😉 )

Preisgestaltung

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

Plus: $19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Trello

Über Trello Remote-Arbeit konzentriert sich im Allgemeinen auf das Erreichen bestimmter ziele und Vorgaben mit Teams, die an verschiedenen Speicherorten verstreut sind. Allerdings mit Trello können Sie schnell alles an einem Ort zusammenfassen, einschließlich aller Aufgaben, die von Ihren Teams bearbeitet werden.

Trello bringt alle Ihre Aufgaben, Tools und Teams auf einer einzigen Benutzeroberfläche zusammen und sorgt so für einen reibungslosen Ablauf.

Features

Echtzeit-Chat

Aktivitäts-/Nachrichten-Feed

Verwaltung von Remote Meetings

Brainstorming Features

Profis

Einfach zu benutzen

Nahtlose Integrationen

Vereinfachte Automatisierung

Effektive Kundenbetreuung

Nachteile

Keine seitlichen Bildlaufleisten

Schwierig, Karten zu löschen

Muss zur Nutzung online sein

Preisgestaltung

free Forever : kostenlos

kostenlos Standard : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Premium : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Enterprise: $17,50/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (12.990+ Bewertungen)

: 4.4/5 (12.990+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2.2280+ Bewertungen)

Sieh dir das an rello alternatives* !

3. Wrike

Über WrikeWrike ist eine renommierte Software zur Verwaltung von Remote-Arbeiten, die die Welt im Sturm erobert. Mit Wrike können Sie Ihre Remote-Tools ganz einfach verwalten. Dieses einzigartige Tool ermöglicht es Ihnen, Hindernisse bei der Remote-Arbeit zu beseitigen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Sie Klarheit in Ihre Arbeit bringen und Ihre Ziele übertreffen.

Features

Benutzerdefinierte Elementtypen

Planung von Projektressourcen

Mobile und Desktop-Apps

Cross-Tagging Features

Vorteile

Hält alle Beteiligten bei der Stange

Natürlicher Workflow

Einfache Verwaltung von Aufgaben

Nahtlose Integrationen

Nachteile

Schwierig, den Kundensupport zu kontaktieren

Einige sagen, dass es verwirrende Features haben kann

Nicht so intuitiv für Remote-Mitarbeiter

Preisgestaltung

free Forever : Free Forever

Free Forever Team : $9,80/Monat pro Benutzer

: $9,80/Monat pro Benutzer Business : $28,80/Monat pro Benutzer

: $28,80/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (3.230+ Bewertungen)

: 4.4/5 (3.230+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (1,890+ Bewertungen)

4. Movavi

über MovaviMovavi Bildschirm-Recorder ist eine Desktop-Aufnahmesoftware, mit der Benutzer Bildschirmaktivitäten, Programmnutzung und Videokonferenzen (Skype, Zoom, Hangouts) aufzeichnen können. Das Tool bietet zwei Modi: Bildschirmaufnahme und Screenshots.

Features

Nehmen Sie nur das Video der Webcam, den Systemton oder Ihr Mikrofon auf

Export zu Google Drive, YouTube, Telegram, WhatsApp, E-Mail oder Freigabelink

Exportoptionen umfassen MP4, AVI, MOV, MKV, WEBM, GIF, MP3, PNG, BMP und JPG

Vorteile

Zwei Aufnahmemodi: Bildschirmaufnahme und Screenshots

Einfach zu bedienende und intuitive Benutzeroberfläche

Flexible Audio-Einstellungen

Schnelle Exportoptionen

Nachteile

Wasserzeichen im ausgegebenen Video während des Zeitraums der Testversion

Limitierte Bearbeitungsoptionen

Nur 7 Tage Zeitraum für die Testversion

Preisgestaltung

Kostenlose Testversion

Einjähriges Abonnement: $42.95

$42.95 Lebenslange Lizenz: $57.95

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (50+ Bewertungen)

: 4.5/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

5. ProofHub

Über ProofHub Ein Team aus der Ferne zu leiten, klingt nach einer nahtlosen Idee, die Betriebskosten senkt und die erwarteten Ergebnisse liefert. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass dies nur manchmal ein besser zu bewältigendes Unterfangen ist.

Deshalb brauchen Sie eine Projektmanagement-Software wie ProofHub, die Sie bei der Planung unterstützt, zusammenarbeit und die Organisation Ihrer entfernten Teams.

Features

Anpassbare Vorlagen

Client-Portal

Gantt-/Zeitleisten-Ansicht

Ideen-Management

Profis

Möglichkeit, Aufgaben in Phasen zu verschieben

Verfügbarkeit von Kanban Boards

Einfach und schnell

Einfache Integration mit anderen tools

Nachteile

Ungenaue Kommunikation

Kann für Remote-Mitarbeiter teuer sein

Probleme bei der Zusammenarbeit innerhalb eines Teams

Preisgestaltung

Kostenlose Testversion

Essential : $45/Monat

: $45/Monat Ultimale Kontrolle: $89/Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (60+ Bewertungen)

: 4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

6. GitHub

Über GitHub Das Aufkommen von remote-Arbeit ist mit einigen Herausforderungen verbunden . Die größte Herausforderung ist nach wie vor die Sicherheit, denn es gibt immer mehr Cyberkriminelle, die bereit sind, in Unternehmen einzudringen und wichtige Dokumente zu stehlen. Mit GitHub können Sie mit einem gefeierten Tool für Remote-Arbeiten mit integrierten Sicherheits-Features arbeiten.

Features

Verwaltung von Zuweisungen

Alert/Escalation Features

Dashboard

Verwaltung von Aufgaben

Vorteile

Super handlich

Praktisches Remote tool

Einfache Interaktion mit anderen Benutzern

Schnell einsatzbereit

Nachteile

Keine mobile App

Schwierig, Support zu bekommen

Fehlender Dunkler Modus

Preisgestaltung

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Team : $44/Jahr pro Benutzer

: $44/Jahr pro Benutzer Unternehmen: 231$/Jahr pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (5.540+ Bewertungen)

: 4.8/5 (5.540+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

7. Slack

über Slack Die Bildung eines großartigen Remote-Teams ist immer eine Herausforderung. Deshalb ist es für die meisten Unternehmen, die Remote-Operationen einsetzen, schwierig, den Markt zu beeinflussen. Slack bringt all Ihre tools zusammen und entfernte Teams an einem Ort zusammen, was die Kommunikation, den Ideenaustausch und sogar die schnellere Lösung bestehender Probleme erleichtert.

Features

Messaging Features

Features für Barrierefreiheit

Features für Verbindungen

Huddles, Clips und Videoanrufe

Vorteile

Einfache Nutzung bei der Arbeit aus der Ferne

Nahtlose Verwaltung von Aufgaben

Nahtlose Kommunikation

Kostenpflichtige Versionen eignen sich hervorragend zum Freigeben von Dateien

Nachteile

Separate E-Mail und Passwort für jeden Kanal

Seltsame Benutzeroberfläche

Sehr viele Kanäle

Preisgestaltung

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Pro : $7.25/Monat

: $7.25/Monat Business+ : $7.50/Monat

: $7.50/Monat Enterprise Grid: Kontakt Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30,800+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (22,800+ Bewertungen)

CLICKUP UND SLACK: EINE HIMMLISCHE KOMBINATION Wussten Sie, dass Sie Folgendes erledigen können slack mit ClickUp integrieren können um Aufgaben in Slack zu erstellen und zu verwalten und gleichzeitig Ihre Nachrichten in Aufgaben und Kommentare zu verwandeln? Es ist so einfach wie Slack und ClickUp!

8. Zoom

Über Zoom Zoom hat die Remote-Arbeit grundlegend verändert. Auf dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie, als Videoanrufe die Arbeitswelt eroberten, wurde dieses Tool für Unternehmen zum Standard-Tool für die Fernarbeit.

Darüber hinaus hilft Zoom Unternehmen dabei, ihre Workspaces neu zu gestalten und Remote-Arbeiten nahtlos zu ermöglichen. Und vor allem kann es die Arbeitsabläufe von Kunden verbessern, indem es eine einfachere Möglichkeit schafft, Team Meetings abzuhalten.

Features

Einfache Kommunikation in Team Meetings

Freigeben von Bildschirmfenstern

Team-Management für Remote-Arbeiten

Verwaltung von Kontakten

Vorteile

Leicht zu automatisieren

Effektiv für Vertriebsteams

Einfache Nachverfolgung der Verkäufe

Tolle Signatur für Kunden

Nachteile

Arbeit kann leicht verloren gehen

Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung von Verkäufen

Fehlende iOS-Integration

Preisgestaltung

Free Forever : Kostenlos

: Kostenlos Pro : $149/Jahr pro Benutzer

: $149/Jahr pro Benutzer Business+ : $199/Jahr pro Benutzer

: $199/Jahr pro Benutzer Enterprise: Kontakt Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (52,300+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (30,400+ Bewertungen)

Sehen Sie sich das an *Zoom Alternativen* !

9. Miro

Über Miro Kreativität ist ein wesentlicher Aspekt jedes erfolgreichen Teams. Als Teamleiter möchten Sie sicherstellen, dass Ihr Unternehmen über die notwendige Kreativität verfügt, um seine Ziele zu erreichen - insbesondere bei Remote-Arbeit.

Die meisten Tools für Remote-Arbeit sind in dieser Rolle untauglich, aber Miro ist die visuelle Plattform für Ihr Team, um sich zu verbinden, zusammenzuarbeiten und gemeinsam etwas zu schaffen.

Features

Ideale Sicherheits-Features für Remote-Mitarbeiter

Benutzerdefinierte Aspekte

Visuelle tools

Software-Angebot

Vorteile

Mehrere Teams können zusammenarbeiten

Hervorragende Erfahrung in der Zusammenarbeit

Fördert die Kreativität

Bietet faszinierende Ideen

Nachteile

Mehrere Ebenen mit sperrendem Inhalt

Bearbeitung an den falschen Stellen möglich

Fehlende Integrations-Features

Preisgestaltung

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Starter : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Business+ : $88/Monat pro Benutzer

: $88/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (52.300+ Bewertungen)

: 4.5/5 (52.300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30,400+ Bewertungen)

10. Toggl

Detaillierte Leistungsdaten von einzelnen Mitwirkenden erhalten Sie in Toggl Bei Remote-Arbeiten ist Zeitmanagement die ultimative Strategie, mit der Unternehmen erfolgreich sein können. Wenn Sie ein Team haben, das per Fernzugriff arbeitet, haben Sie vielversprechende Zeitmanagement-Ansätze als einzige Möglichkeit, die Leistung aufrechtzuerhalten. Toggl ist eine Projektmanagement-Software und ein tool für die Zeiterfassung das die Leistung effektiv steigert. Dieses tool erleichtert die Verwaltung von Ressourcen, da Sie nur für jede abrechenbare Minute zahlen.

Features

Mobile und Desktop-Apps

Offline-Nachverfolgung

Timer mit einem Klick

Zu erledigen-Liste

Vorteile

Hervorragende Zeiterfassung für Remote-Mitarbeiter

Effektives Projektmanagement

Einfach einzustellen

Vorteile der Nachverfolgung von Aufgaben

Nachteile

Schwierig, fehlerhafte Zeiten zu korrigieren

URL-Herausforderungen bei Features zur Zeiterfassung

Schwierig, Sitzungen zu pausieren

Preisgestaltung

free Forever : Free Forever

Free Forever Starter : $9/Monat pro Benutzer

: $9/Monat pro Benutzer Premium : $18/Monat pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1,940+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1,940+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30,400+ Bewertungen)

11. Google Drive

Über Google Als eines der besten Tools für die Zusammenarbeit ermöglicht Google Drive das Speichern, Freigeben und Bearbeiten von Dateien und Ordnern von Ihrem Computer, Tablet oder sogar Ihren mobilen Geräten aus. Es verfügt über integrierte Schutzmechanismen, die einen sicheren und verschlüsselten Fernzugriff auf Ihre Dateien ermöglichen.

Alle Dateien, die Sie freigeben, werden proaktiv auf Phishing, Ransomware, Spam und Malware gescannt. Sie müssen sich keine Sorgen mehr über das wachsende Risiko von Cyber-Bedrohungen für Ihre Geräte machen.

Features

Erstellung von Dokumenten

Archivierung und Aufbewahrung

Offline- und Fernzugriff

Versionskontrolle und Dateifreigabe

Vorteile

Fernzugriff auf Informationen

Sichere Anmeldungen

Kostenloser Speicher

Einfaches Freigeben für Teams

Nachteile

Fehlen vonkontinuierliche Verbesserungen Unzuverlässiger Support

Mangel an grundlegenden Features

Preisgestaltung

100 GB : $1.99/Monat

: $1.99/Monat 1 TB : $9.99/Monat

: $9.99/Monat 10 TB : $99.99/Monat

: $99.99/Monat 20 TB : $199,99/Monat

: $199,99/Monat 30 TB : $299.99/Monat

: $299.99/Monat Google Drive für Teams: $10.00/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1,940+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1,940+ Bewertungen) Capterra: 4.3/10+ Bewertungen)

12. Okta

Über Okta Im Laufe der Jahre war die Identität einer der Hauptgründe für den Erfolg zahlreicher Organisationen in ihrer Arbeit. Die Teams befinden sich unter demselben Speicherort, was bedeutet, dass sie eine Identität aufbauen können, die die Organisation vorantreibt.

Das ist bei dezentralen Teams anders. Mit Okta sind Sie jedoch in der Lage, eine Identität mit Ihren Remote-Teams zu schaffen, die die Produktivität der Mitarbeiter fördert, großartige Benutzererlebnisse schafft und die Zahl der Kundenanmeldungen erhöht.

Features

Verwaltung von Richtlinien

Einfach zu navigieren

Integrationen von Drittanbietern

Verhaltensbasierte Analytik

Vorteile

Leicht zu erlernen

Sichere Abläufe

Zugang mit einem einzigen Passwort

Verbessert die Erfahrung des Benutzers

Nachteile

Verzögerungen bei Push-Benachrichtigungen

Anmeldung über das Telefon erforderlich

Zugriff von anderen Geräten aus möglich

Preisgestaltung

Einzelanmeldung : $2/Benutzer pro Monat

: $2/Benutzer pro Monat Einzelanmeldung plus : $4/Benutzer pro Monat

: $4/Benutzer pro Monat Enterprise : $8/Benutzer pro Monat

: $8/Benutzer pro Monat Enterprise plus: Kontakt zum Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (630+ Bewertungen)

: 4.4/5 (630+ Bewertungen) Capterra: 4.7/690+ Bewertungen)

13. Loom

Über Loom Meetings mit Ihren entfernten Teams sind eine der größten Herausforderungen. Sie brauchen Hilfe, um Informationen schnell weiterzugeben und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Genau hier kommt Loom ins Spiel.

Mit diesem neuen Tool können Sie schnelle Videos aufnehmen und Ihre Teams in Echtzeit auf dem Laufenden halten. Mit diesem Tool können Sie Meetings um 29 % reduzieren.

Features

Chrome-Erweiterungen

Video-Hosting

Unbegrenzte Video-Bibliothek

Desktop-App

Vorteile

Benutzer können Bildschirme aufzeichnen

Einfaches Freigeben von Videos

Vorteile der Transkription

Einfach zu konfigurieren und zu verwenden

Nachteile

Benötigt eine Erweiterung für einige Browser

Regelmäßige Abstürze

Probleme beim Starten und Stoppen

Preisgestaltung

Starter : Free

: Free Business : $8/Benutzer pro Monat

: $8/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (940+ Bewertungen)

: 4.7/5 (940+ Bewertungen) Capterra: 4.6/310+ Bewertungen)

Sieh dir das an Loom-Alternativen* !

14. Microsoft Teams

Über Microsoft Als Benutzer von Microsoft sollten Sie Folgendes beachten Microsoft Teams . Dies ist eine innovative Software, die den Einsatz von Remote-Operationen entscheidend verändert hat. Dieses Tool sorgt dafür, dass Teams einfach und schnell Inhalte freigeben, neue Fähigkeiten erlernen, Aufgaben planen und sie gemeinsam in einer gemeinsamen Oberfläche ausführen können.

Features

Team Meetings

Mögliche Anrufe

Zusammenarbeit in Echtzeit

Gruppen-Chat

Vorteile

Video-Aufnahme

Einfacher Beitritt zu anderen Teams

Nahtlose Dateiübertragung

Erweiterte Sicherheit

Nachteile

Die Desktop Version ist anfällig für Fehler

Steile Lernkurve

Schwierig, andere Teams anzurufen

Preisgestaltung

Microsoft Teams Essentials : $4/Benutzer pro Monat

: $4/Benutzer pro Monat Microsoft 365 Business Basic : $6/Benutzer pro Monat

: $6/Benutzer pro Monat Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (13.210+ Bewertungen)

: 4.3/5 (13.210+ Bewertungen) Capterra: 4.5/8, 880+ Bewertungen)

15. nTask

über nTask Jedes wachsende Team steht vor enormen Herausforderungen, wenn es um die Skalierung geht. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass einige Teams Hilfe benötigen, um komplexe Projekte aufzuschlüsseln. Glücklicherweise ist der Eintrag von nTask in remote-Projektmanagement hat diesen Prozess vereinfacht.

Mit nTask ist es einfacher, komplexe Projekte aufzuschlüsseln, so dass Teams schnell und einfach planen, zusammenarbeiten, analysieren und tägliche Aufgaben verwalten können.

Features

Profis

Multitasking-Fähigkeit

Nahtlose Zeitmanagement-Ansätze

Einfache Erstellung neuer Aufgaben

Regelmäßige Benachrichtigungen

Nachteile

Unterstützung durch den Support ist schwierig

Verlust von Daten

Herausforderungen bei der Anpassung des Kalenders

Preisgestaltung

Prämie : $3/Monat, jährlich abgerechnet

: $3/Monat, jährlich abgerechnet Geschäft : $8/Monat, jährlich abgerechnet

: $8/Monat, jährlich abgerechnet Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (17 Bewertungen)

: 4.4/5 (17 Bewertungen) Capterra: 4.1/97 Bewertungen)

16. Bienenstock

Über Hive Die Zuweisung von Aufgaben an ein Remote Team erfordert Arbeit. Sie werden Hilfe brauchen, um zu verstehen, wer was in welchem Tempo zu erledigen hat. Es wird auch einige Zeit in Anspruch nehmen, herauszufinden, wer für was verantwortlich ist und ob er aktiv daran arbeitet, seine Aufgaben zu erfüllen.

Hive sorgt dafür, dass Sie schnell erkennen können, wie Ihr Team arbeitet und wer für welche Aufgaben zuständig ist.

Features

Dokumenten- und Video-Prüfung

Vorlagen für Projekte

Genehmigungs-Workflows

Timesheets und Zeiterfassung

Profis

Die Zuweisung von Aufgaben ist einfacher

Bringt Aufgaben unter ein Dach

Einfache Integration mit anderen tools

Anpassbare Zeitleiste

Nachteile

Benachrichtigungen sind schwer zu verfolgen

Der Chat verschwindet ständig

Man braucht Zeit zum Lernen

Preisgestaltung

Solo : Free Forever für immer

: Free Forever für immer Team : $12/Benutzer pro Monat

: $12/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt zum Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/409 (17 Bewertungen)

: 4.6/409 (17 Bewertungen) Capterra: 4.5/169 Bewertungen)

Remote-Arbeit ist für Unternehmen nicht länger ein Luxus, sondern eine Realität, mit der sie umgehen müssen. Talentierte Arbeitnehmer sind aktiv an Möglichkeiten interessiert, die Remote-Arbeit ermöglichen.

Damit Unternehmen die besten Talente für sich gewinnen können, müssen sie die Möglichkeit der Remote-Arbeit einbeziehen. Glücklicherweise gibt es Remote-Tools wie ClickUp, die Teams bei der Arbeit von einer zentralen Plattform aus unterstützen.

Mit ClickUp erhalten Sie eine umfassende Lösung für Ihr Unternehmen, um verwaltung von Mitarbeitern im Büro oder an entfernten Standorten alle im selben Space. Die Features von ClickUp helfen dabei, Teams zu verbinden und die Produktivität durch anpassbare Workflows, 15+ Ansichten, Funktionen zur Dokumentation der Zusammenarbeit und vieles mehr zu verbessern.

Steigen Sie noch heute auf den Fahrersitz und starten Sie Ihr eigenes kostenloser Workspace in ClickUp !